Monica Macovei pierde la CEDO. Amenzile din campania prezidențială rămân valabile
PSNews.ro, 28 februarie 2026 11:50
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis, în cauza Macovei c. România, că sancțiunile contravenționale aplicate unui candidat la alegerile prezidențiale pentru încălcarea regulilor de finanțare a campaniei nu atrag incidența laturii penale a articolului 6 din Convenție și nu constituie o „pedeapsă" în sensul articolului 7. Cererea a fost declarată inadmisibilă ratione materiae,
• • •
Nereguli grave la Spitalul Județean Călărași. Telefonul pentru programări era pe silențios
Nereguli la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian" din Călărași. În urma unui control s-a descoperit că telefonul pentru programări era dat pe silențios și site-ul pentru programări era neactualizat. S-au luat măsuri imediate în acest caz, potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Călărași, Bogdan Mihai. Vicepreședintele Consiliului Județean Călărași, Bogdan Mihai, a postat vineri, pe
Mesajul SUA către România: "NU părăsim NATO". "Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace"
Statele Unite nu se retrag din NATO, a transmis vineri Ambasada SUA în România. Aceasta preia un mesaj al secretarului de stat Marco Rubio. "Nimeni să nu îndrăznească vreodată să o pună la încercare", spune demnitarul american despre NATO. "Nu părăsim NATO", sună mesajul scris cu majuscule pe care Ambasada SUA la București l-a transmis
Partidele politice au primit peste 15 milioane de lei din bani publici în februarie. Cine a primit cea mai mare sumă
În luna februarie, partidele politice din România au primit subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15,4 milioane de lei. O arată datele publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Aceste sume au fost virate în conturile formațiunilor în două tranșe, pe 9 și pe 26 februarie. Cea mai mare sumă a ajuns
Acuzaţii grave la un azil de bătrâni din Ilfov: mâncare proastă, mizerie şi ploşniţe. „E inuman aici"
Caz revoltător într-un azil privat din judeţul Ilfov. O femeie susţine că mama ei ar fi murit din cauza relelor tratamente pe care le-ar fi primit acolo. Condiţiile din cămin, spune femeie, sunt sub orice critică: mâncare proastă, mizerie şi ploşniţe. Aceasta a depus plângere la poliţie, însă, dosarul bate pasul pe loc de doi
METEO Vremea azi, 28 februarie. Temperaturile cresc în toată țara. Zonele unde maximele ating 15-16 grade
Vremea se încălzește sâmbătă în cea mai mare parte a țării, iar în vestul României se vor atinge 15-16 grade. În sud și în ținuturile estice este cam înnorat în prima parte a zilei. S-a lăsat și ceața în unele zone. În rest găsim vreme frumoasă și cer mai mult senin. Prognoza pe regiuni În
Adevărul despre studiile la Drept „ca hobby" ale ministrului Miruță. Licență în prelungiri, carte scrisă cu tatăl său
De-a lungul timpului, au existat numeroase comentarii legate de studiile la Facultatea de Drept pe Radu Miruță susține că a făcut-o „ca un hobby". Nu de mult, într-o sală de judecată, el declara că nici măcar n-are studii de Drept sau cunoştințe juridice. Libertatea dezvăluie adevărul despre parcursul lui Miruță prin facultate privată de Ştiințe
VIDEO Israelul a atacat Iranul. Operaţiunea, planificată în coordonare cu Washingtonul. Khamenei, dus într-un loc sigur
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv" asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran. Potrivit unor surse, operaţiunea ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul. În Ierusalim, sirenele de alarmă sună în cazul unei riposte iraniene.
PE SCURT: Criza locuințelor din UE îi determină pe tineri să accepte soluții neconvenționale, precum cumpărarea unei camere într-un apartament cu necunoscuți sau credite ipotecare împărțite între prieteni. La Roma, ministrul Adolfo Urso cere suspendarea sistemului ETS al UE, susținând că piața carbonului afectează competitivitatea industriei europene. Între timp, Comisia Europeană caută o soluție juridică
EUROSTAT: România, în top zece țări europene după numărul de imigranți din UE și din afara UE, în 2024
România se află în top 10 într-un clasament al țărilor Uniunii Europene care au primit imigranți din țări UE și non-UE, în 2024, potrivit Eurostat. În plus, în același an, țara noastră s-a situat pe locul 2 la ponderea imigranților veniți din țări UE, după Luxemburg. În 2024, 4,2 milioane de persoane au imigrat în Uniunea
VIDEO Emil Boc anunță rezilierea contractului pentru centura Clujului. Care este motivul
Primarul Cluj – Napoca, Emil Boc, a anunțat vineri că va rezilia contractul (denunțare unilaterală) pentru Centura Metropolitană a Clujului, care a stârnit suspiciuni de fraudă. Edilul Clujului anunță a mai anunțat că Primăria va relua licitația pentru Centura Metropolitană, potrivit presei locale. "Proiectul va merge mai departe, finanțarea europeană nu e pierdută. Primăria nu a
VIDEO Momentul în care o dronă zboară în apropierea Penitenciarului Tulcea, după care explodează
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) a atras atenția vineri, 27 februarie, asupra unei situații alarmante în județul Tulcea, publicând un videoclip în care o dronă este surprinsă survolând zona la doar un kilometru de penitenciarul din localitate. „La 1 km de secția exterioară a Penitenciarul Tulcea! Noi nu avem opțiunea să ne adăpostim!
Fost adjunct al SIS Moldova, trimis în judecată. Alexandru Bălan ar fi pus în pericol securitatea naţională a României
Fostul adjunct al şefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, capturat anul trecut, la Timișoara, sub acuzația de spionaj, a fost trimis în judecată de DIICOT, anunță TVR Info. Conform anchetatorilor, Alexandru Bălan ar fi divulgat informaţii secrete de stat către ofiţeri KGB din Belarus, țară apropiată de Rusia. Aceste date ar fi
Situație tensionată în Iran. Regatul Unit anunță că şi-a retras temporar personalul diplomatic
Ministerul britanic de Externe anunţă vineri retragerea personalului diplomatic din Iran, în contextul unor ameninţări cu atacuri americane, care alimentează temeri cu privire la izbucnirea unui război în Orientul Mijlociu, relatează AFP. "Din cauza situaţiei în domeniul securităţii, personalul britanic a fost retras temporar din Iran", anunăe pe site Foreign Office. "Ambasada noastră continuă să funţcioneze
Ministrul Sănătății anunță o premieră pentru ultimii 36 de ani în România: "S-a investit masiv"
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că şi-a propus ca în prima parte a acestui an România să aibă o strategie naţională de screening şi prevenţie, prima din ultimii 36 de ani. Alexandru Rogobete anunţă că, în bugetul pentru acest an, vor primi fonduri programele naţionale de screening pentru cancerul de sân, pentru cancerul de col
Război sau presiune diplomatică? F-22, portavioane și sute de rachete Tomahawk, par pregătite de atac asupra Iranului
SUA concentrează forțe militare masive în Orientul Mijlociu. Marea Britanie și China își retrag diplomații din Iran. Război sau presiune diplomatică? Statele Unite au trimis două grupuri de portavioane spre Iran: Gerald R. Ford și Abraham Lincoln. Este cea mai mare concentrare de forță militară americană din regiune din 2003, scrie Il Messaggero, citat de Mediafax.
Spania alertează OMS cu privire la o posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine
Spania a alertat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în legătură cu o posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine în varianta A(H1N1)v, un purtător de cuvânt al autorităţilor sanitare din regiunea Catalonia a confirmat vineri pentru Reuters. Într-un comunicat ulterior, Ministerul Sănătăţii din Catalonia a spus că riscul pentru populaţie este
Prima reacție a Ministerului Energiei după ce Comisia a anunțat investigarea planului pentru CE Oltenia
Ministerul Energiei a transmis, vineri, la solicitarea jurnaliștilor, că investigația aprofundată anunțată de Comisia Europeană în privința ajutoarelor de stat plătite de România Europeană reprezintă o etapă procedurală normală. Planul de restructurare modificat al Complexului Energetic Oltenia a fost prenotificat Comisiei Europene în luna septembrie 2025 și notificat oficial în luna decembrie 2025, în conformitate
Un tramvai a deraiat vineri la Milano, din motive încă necunoscute, provocând moartea unei persoane şi rănirea gravă a mai multor altora, relatează BFMTV. UPDATE – Persoana care a murit este un bărbat de 60 de ani, potrivit La Repubblica. Numărul răniţilor este, în funcţie de diverse surse media, între 20 şi 40. Dintre cei mai
Guvernul României permite finanțarea urgentă a lucrărilor la stația de apă din Curtea de Argeș
Guvernul a intervenit în criza apei potabile din Curtea de Argeș și a aprobat, în ședința de vineri, o derogare care le permite autorităților locale să finanțeze lucrări urgente la stația de tratare a apei, chiar dacă bugetul local pentru 2026 nu este încă aprobat. Măsura vine în contextul în care peste 25.000 de locuitori
Invitată în emisiunea „Viitor pentru România", de la Prima News, profesoara Monica Anisie – fost ministru al Educaţiei şi Cercetării – a schiţat un posibil plan de acţiune pentru primele luni
Al doilea om ca importanță din BNR cere „reformarea sectorului public”. 2026, anul decisiv al tranziției economice # PSNews.ro
Anul 2026 reprezintă o etapă-cheie pentru economia României, aflată într-un proces amplu de tranziție structurală, marcat de consolidare fiscală, investiții prin PNRR și aderarea la OCDE. Într-un editorial dedicat noilor provocări economice și geopolitice, Leonardo Badea subliniază că România trebuie să schimbe modelul de creștere și să prioritizeze stabilitatea macro-financiară, chiar dacă pe termen scurt […] Articolul Al doilea om ca importanță din BNR cere „reformarea sectorului public”. 2026, anul decisiv al tranziției economice apare prima dată în PS News.
Borge Brende, președintele Forumului Economic Mondial de la Davos, și-a dat demisia în urma unei anchete legate de legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Brende a declarat că pleacă după opt ani în funcție. Borge Brende a anunțat joi, 26 februarie, că părăsește funcția de președinte al WEF după o analiză atentă. „Cred că acum este […] Articolul Șeful Forumului Economic Mondial a demisionat după dezvăluirea legăturilor cu Epstein apare prima dată în PS News.
Luca Niculescu, după ce România a primit al 22-lea aviz pentru aderarea la OCDE: Mai avem 3 pași # PSNews.ro
Secretarul de stat în MAE Luca Niculescu a precizat vineri că mai sunt trei pași în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ultimul aviz primit vineri fiind unul dintre ”cele mai complexe”. ”Săptămâna nu se putea încheia mai bine. Astăzi am fost anunțați că am primit cel de-al […] Articolul Luca Niculescu, după ce România a primit al 22-lea aviz pentru aderarea la OCDE: Mai avem 3 pași apare prima dată în PS News.
Prognoza BNR arată o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei: Creştere pronunţată în trimestrul II # PSNews.ro
BNR a dat publicităţii, vineri după-amiază, Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale din 17 februarie, când s-a menţinut dobânda de referinţă la 6,5%, considerându-se că situaţia actuală fluctuantă justifică menţinerea neschimbată a ratei dobânzii de politică monetară. Conform Minutei CA al BNR, activitatea economică va suferi în prima jumătate […] Articolul Prognoza BNR arată o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei: Creştere pronunţată în trimestrul II apare prima dată în PS News.
Block, compania din spatele Square, Cash App și Afterpay, reduce personalul cu 40%. Motivul: „instrumentele de inteligență (artificială)”, potrivit unei scrisori adresate acționarilor de către cofondatorul Jack Dorsey. Dorsey consideră că majoritatea companiilor vor urma acest exemplu în viitorul apropiat. Compania concediază peste 4.000 de persoane, reducând forța de muncă la puțin sub 6.000. Reducerile […] Articolul Gigantul tehnologic care își concediază aproape jumătate dintre angajați din cauza AI apare prima dată în PS News.
Asociația MozaiQ, alături de alte 65 de organizații ale societății civile și zeci de personalități publice și aliați, solicită Parlamentului adoptarea de urgență a unor proiecte de lege privind parteneriatul civil, inițiate în 2019. Propunerile legislative creează un cadru de recunoaștere legală pentru toate cuplurile necăsătorite din România, inclusiv pentru cele formate din persoane de […] Articolul 66 de organizații cer Parlamentului adoptarea parteneriatului civil apare prima dată în PS News.
Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025, de aproape 4 ori mai mare decât în 2024 # PSNews.ro
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, autoritățile române au confiscat circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de aproximativ 197,5 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe platforma StopContrabanda.ro. Volumul capturilor este de aproape patru ori mai mare decât în 2024, în urma intensificării activităților autorităților de combatere a traficului […] Articolul Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025, de aproape 4 ori mai mare decât în 2024 apare prima dată în PS News.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a salutat, vineri, primirea de către România a celui de-al 22-lea aviz pozitiv în Comitetul pentru Guvernanță Publică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). ‘Sunt atât de mândru de noi! Acesta este unul dintre cele mai complexe și dificile comitete care ne-au evaluat pentru aderarea la OCDE. Au fost […] Articolul Abrudean, după cel de-al 22-lea aviz pozitiv pentru OCDE: ‘Sunt atât de mândru de noi!’ apare prima dată în PS News.
Ce soluție au găsit românii inventivi pentru a evita plata primei zile de concediu medical # PSNews.ro
În condițiile în care prima zi de concediu medical nu se mai plătește, unii angajați încearcă să obțină zilele libere pe caz de boală începând de sâmbătă sau duminică. Una dintre deciziile care a stârnit nemulțumiri a fost aceea ca prima zi de concediu să nu mai fie plătită. Cu toate acestea, a crescut numărul concediilor […] Articolul Ce soluție au găsit românii inventivi pentru a evita plata primei zile de concediu medical apare prima dată în PS News.
MAE iniţiază un grup de lucru pentru studierea limbii române în străinătate. Ce trebuie să știe diaspora # PSNews.ro
MAE anunţă că a iniţiat un grup de lucru interinstituţional pentru studierea limbii române în străinătate, argumentând că, ”în contextul unor comunităţi româneşti tot mai numeroase în diferite ţări, menţinerea şi dezvoltarea identităţii lingvistice şi culturale a noilor generaţii de români reprezintă o prioritate esenţială”. ”Dorim să asigurăm o bună colaborare şi să sprijinim celelalte […] Articolul MAE iniţiază un grup de lucru pentru studierea limbii române în străinătate. Ce trebuie să știe diaspora apare prima dată în PS News.
Tánczos Barna a prezentat la Praid proiectul de prevenire a inundațiilor pe râul Corund. Acuzații la adresa Salrom # PSNews.ro
Vicepremierul Tánczos Barna a prezentat vineri după-amiază, într-un forum cetățenesc care a avut loc la Praid, proiectul de prevenire a inundațiilor pe râul Corund, ce vizează protejarea populației, a locuințelor, a infrastructurii civile, dar și a investițiilor economice din zonă. Proiectul este unul amplu și a fost pregătit de Administrația Bazinală de Apă Mureș și […] Articolul Tánczos Barna a prezentat la Praid proiectul de prevenire a inundațiilor pe râul Corund. Acuzații la adresa Salrom apare prima dată în PS News.
Comisia Europeană: Avortul ar putea fi sprijinit din bani UE prin Fondul Social European. # PSNews.ro
Comisia Europeană și-a anunțat sprijinul oficial pentru inițiativa cetățenească europeană „My Voice, My Choice”, care solicită utilizarea fondurilor UE pentru a garanta acces sigur și legal la servicii de avort în toate statele membre. Inițiativa a strâns peste 1,2 milioane de semnături în Uniunea Europeană, dintre care aproximativ 74.000 provin din România, plasând țara noastră […] Articolul Comisia Europeană: Avortul ar putea fi sprijinit din bani UE prin Fondul Social European. apare prima dată în PS News.
Guvernul a stabilit plafonul maxim al cheltuielilor lunare privind locuinţa de serviciu, cazarea şi anumite deplasări # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, vineri, o hotărâre care stabileşte plafonul maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu cazarea şi deplasarea prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2026. Astfel, în cazul prefecţilor limita este de 18.000 de lei, iar pentru subprefecţi de 15.000 de lei lunar, similar celui din 2025. Potrivit unei informări a Guvernului, actul normativ adoptat […] Articolul Guvernul a stabilit plafonul maxim al cheltuielilor lunare privind locuinţa de serviciu, cazarea şi anumite deplasări apare prima dată în PS News.
Compania Antibiotice Iaşi, producător de medicamente deţinut de Ministerul Sănătăţii, are în curs de autorizare 65 de medicamente din portofoliul său, pe pieţele internaţionale, şi 28 în România. Vânzările pe pieţele externe contribuie cu aproximativ 40% la cifra de afaceri totală. În anul 2025, veniturile din vânzările de produse finite şi substanţe active pe piaţa […] Articolul Antibiotice Iaşi are în curs de autorizare 65 de medicamente pe pieţele externe apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan, despre plângerea penală a AEP: Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor # PSNews.ro
Nicuşor Dan a precizat, vineri, că informaţia apărută în spaţiul public referitoare la o plângere a Autorităţii Electorale Permanente (AEP) în legătură cu campania sa electorală este una veche, din aprilie 2025. Președintele a subliniat că AEP ”nu a înțeles nici în 2025 donațiile online”, dar și că instituția ”nu a văzut nicio neregulă în […] Articolul Nicușor Dan, despre plângerea penală a AEP: Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor apare prima dată în PS News.
Ce spune Chișinăul despre interdicția vinului moldovenesc în Ucraina: „Facem apel la o informare responsabilă” # PSNews.ro
Ministerul moldovean al Agriculturii și Industriei Alimentare subliniază că nu există niciun embargo aplicat vinului moldovenesc pe piața ucraineană, precizarea fiind făcută după ce presa de la Kiev a scris că Guvernul ucrainean pregătește un proiect ce prevede introducerea unor restricții pentru acest produs, precum și pentru alcool etilic sau struguri. Responsabilii Ministerului moldovean al […] Articolul Ce spune Chișinăul despre interdicția vinului moldovenesc în Ucraina: „Facem apel la o informare responsabilă” apare prima dată în PS News.
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanţelor, o serie de modificări la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, printr-un act normativ inclus pe agenda şedinţei de Guvern, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Noile prevederi vor intra în vigoare începând cu anul fiscal 2026 şi aduc trei schimbări majore: reduceri de impozite pentru persoanele […] Articolul Guvernul reduce impozitul pentru clădirile mai vechi de 50 de ani apare prima dată în PS News.
România a bifat azi cea mai mare producție de energie solară din istorie, peste 2.000 MW # PSNews.ro
România a înregistrat la miezul zilei de azi cea mai mare producție instantanee de energie electrică din surse fotovoltaice din istorie. Aproximariv o treime din producția națională venea din parcurile fotovoltaice. Raportat la consumul total al țării, proporția este și mai mare. Mai mult de o treime din producția națională de energie electrică masurată provenea […] Articolul România a bifat azi cea mai mare producție de energie solară din istorie, peste 2.000 MW apare prima dată în PS News.
Prefectul Capitalei dă milităria jos din pod: Amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la ședință # PSNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că persoanele care au lipsit nemotivat de la ședința de fond funciar vor fi sancționate cu amendă. Reuniunea programată joi nu a mai avut loc din lipsă de cvorum, întrucât mai mulți membri nu s-au prezentat și nici nu și-au justificat absența, a transmis Nistor pe Facebook. Într-o intervenție […] Articolul Prefectul Capitalei dă milităria jos din pod: Amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la ședință apare prima dată în PS News.
Fondul de burse pentru studenţi va fi menţinut la nivelul anului 2025, conform unei ordonanţe de urgenţă adoptate vineri de Guvern. „O altă modificare are în vedere menținerea fondului de burse pentru studenți la nivelul anului precedent. Astfel, în anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor se […] Articolul Cât de mari vor fi bursele studenților în acest an. Anunțul Guvernului apare prima dată în PS News.
AUR solicită modificarea legislației privind popririle, avertizând că actualul plafon de reținere de până la 50% din venituri îi poate aduce pe românii cu salarii sub 5.000 de lei în situații dramatice. Deputatul Lucian Mușat a depus o inițiativă legislativă de completare a articolului 729 din Codul de procedură civilă, cu scopul de a întări […] Articolul Se cere schimbarea legii privind popririle pentru românii cu venituri sub 5.000 de lei apare prima dată în PS News.
Guvernul a modificat Legea pensiilor magistraților, fix înainte să intre în vigoare: Ce detaliu a fost scos # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, o modificare la legea pensiilor magistraţilor, în ceea ce priveşte termenul de aplicare a sa, stabilit iniţial pentru 1 ianuarie 2026. Potrivit Executivului, pentru „corelarea termenelor” şi respectarea „principiului neretroactivităţii”, guvernanţii au stabilit că prevederile actului normativ se vor aplica de la data intrării sale în vigoare. Potrivit […] Articolul Guvernul a modificat Legea pensiilor magistraților, fix înainte să intre în vigoare: Ce detaliu a fost scos apare prima dată în PS News.
Economia Galaţiului aproape de colaps! După combinatul siderurgic Liberty, acum şi Damen Galaţi se clatină # PSNews.ro
Şantierul Naval Damen Galaţi, unul dintre cei mai importanţi angajatori din industria locală, a demarat în această perioadă o serie de măsuri temporare de ajustare a activităţii, care includ şi aplicarea aşa-numitului ”şomaj tehnic” pentru un număr de salariaţi. Din informaţiile obţinute de Monitorul de Galaţi, navaliştii sunt trimişi acasă cu o îndemnizaţie de 75% din […] Articolul Economia Galaţiului aproape de colaps! După combinatul siderurgic Liberty, acum şi Damen Galaţi se clatină apare prima dată în PS News.
CE deschide o investigație aprofundată privind planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia # PSNews.ro
Comisia Europeană deschide o investigație aprofundată în materie de ajutoare de stat în ceea ce privește planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia, au transmis, vineri, oficialii Executivului comunitar, citați de Mediafax. Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce privește planul de […] Articolul CE deschide o investigație aprofundată privind planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia apare prima dată în PS News.
Topul temelor din ultima săptămână în mediul online: criza din educație, economia slabă și problemele din justiție # PSNews.ro
În ultimele zile, spațiul online a fost dominat de teme de politică internă, economie și justiție, de la criza de la Ministerul Educației și protestele profesorilor la Cotroceni, până la controalele ANAF la firmele de pază și dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Horațiu Potra. O evaluare realizată prin intermediul platformei NewsVibe, […] Articolul Topul temelor din ultima săptămână în mediul online: criza din educație, economia slabă și problemele din justiție apare prima dată în PS News.
Dezvăluiri din culisele petrecerii liberalilor: Invitații ar fi fost puși să „cotizeze” pentru sărbătorit # PSNews.ro
Participarea premierului Ilie Bolojan la aniversarea șefului PNL Prahova, Mircea Roșca, continuă să genereze reacții. Pe lângă criticile legate de prezența sa la eveniment, au apărut și informații potrivit cărora invitații ar fi fost nevoiți să contribuie financiar pentru organizarea petrecerii, transmite RTV. Potrivit unui participant, sumele solicitate ar fi variat între 500 și 700 […] Articolul Dezvăluiri din culisele petrecerii liberalilor: Invitații ar fi fost puși să „cotizeze” pentru sărbătorit apare prima dată în PS News.
România din Primării. „Cea mai grea perioadă. Nu îmi ajung banii să plătesc nici iluminatul public” – edil Corbeanca # PSNews.ro
Seria editorială „România din Primării” continuă la PS News cu vocea administrațiilor locale. În exclusivitate pentru PS News, primarul comunei Corbeanca, Ștefan Apăteanu, aflat la primul mandat, descrie o administrație locală prinsă între creșterea accelerată a populației reale, lipsa fondurilor europene disponibile și un aparat administrativ subdimensionat și slab plătit. Edilul susține că una dintre cele mai […] Articolul România din Primării. „Cea mai grea perioadă. Nu îmi ajung banii să plătesc nici iluminatul public” – edil Corbeanca apare prima dată în PS News.
Comună fără canalizare și asfalt, dar cu cheltuieli de 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate # PSNews.ro
O comună din județul Olt nu are canalizare și nici drumuri asfaltate, însă, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, 60% din bugetul local a fost alocat anul trecut cheltuielilor cu asistența socială pentru persoanele încadrate în grad de invaliditate. Situația a atras atenția autorităților, iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a […] Articolul Comună fără canalizare și asfalt, dar cu cheltuieli de 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate apare prima dată în PS News.
Alexandru Nazare, după ce s-a înregistrat excedent bugetar în ianuarie: Un rezultat al prudenţei şi responsabilităţii # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, vineri, după ce s-a înregistrat excedent bugetar în luna ianuarie, că este ”un rezultat al prudenţei şi responsabilităţii”, mai ales având în vedere că, în ianuarie 2025, România înregistra un deficit de 11 miliarde lei. ”Prima lună cu excedent bugetar din 2019: o nouă confirmare a managementului mai bun al […] Articolul Alexandru Nazare, după ce s-a înregistrat excedent bugetar în ianuarie: Un rezultat al prudenţei şi responsabilităţii apare prima dată în PS News.
