VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul

Primasport.ro, 28 februarie 2026 13:20

VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 15 minute
13:20
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul
Acum o oră
13:00
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa 5-0! Covăsnenii s-au dezlănţuit în repriza secundă Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa 5-0! Covăsnenii s-au dezlănţuit în repriza secundă
Acum 2 ore
12:10
EXCLUSIV | Coubiş, transferat definitiv de U Cluj, de la Sampdoria. Cât plăteşte clubul şi pe pe perioadă va fi contractul Primasport.ro
EXCLUSIV | Coubiş, transferat definitiv de U Cluj, de la Sampdoria. Cât plăteşte clubul şi pe pe perioadă va fi contractul
12:00
Sezon încheiat pentru un jucător de la CFR Cluj! S-a accidentat şi e OUT Primasport.ro
Sezon încheiat pentru un jucător de la CFR Cluj! S-a accidentat şi e OUT
Acum 4 ore
11:30
Ofertă oficială lansată pentru Octavian Popescu! Gigi Becali nu a stat pe gânduri şi a luat imediat decizia Primasport.ro
Ofertă oficială lansată pentru Octavian Popescu! Gigi Becali nu a stat pe gânduri şi a luat imediat decizia
11:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii sunt favoriţi Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii sunt favoriţi
11:10
Lovitură de teatru la clubul care a fost lider în Superliga! Antrenorul e pe făraş şi ar putea rămâne fără finanţare: "E deschisă orice variantă în acest moment" Primasport.ro
Lovitură de teatru la clubul care a fost lider în Superliga! Antrenorul e pe făraş şi ar putea rămâne fără finanţare: "E deschisă orice variantă în acest moment"
11:10
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
11:00
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, de la 11:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, de la 11:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
10:50
Ofertă bombă din Bundesliga! Nemţii au pus pe masă 7.000.000 de euro pentru atacantul din Bănie Primasport.ro
Ofertă bombă din Bundesliga! Nemţii au pus pe masă 7.000.000 de euro pentru atacantul din Bănie
10:40
Convocare ŞOC pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Are doar 6 meciuri la nivel de seniori Primasport.ro
Convocare ŞOC pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Are doar 6 meciuri la nivel de seniori
10:20
Cutremur în Gruia, chiar înainte de startul play-off-ului! CFR Cluj riscă să fie depunctată Primasport.ro
Cutremur în Gruia, chiar înainte de startul play-off-ului! CFR Cluj riscă să fie depunctată
10:10
Lovitură de teatru la clubul din SuperLiga care luptă pentru play-off! Antrenorul e pe făraş şi ar putea rămâne fără finanţare: "E deschisă orice variantă în acest moment" Primasport.ro
Lovitură de teatru la clubul din SuperLiga care luptă pentru play-off! Antrenorul e pe făraş şi ar putea rămâne fără finanţare: "E deschisă orice variantă în acest moment"
Acum 6 ore
09:30
Se schimbă totul la FCSB! Decizia radicală luată de Gigi Becali: "Băi, MM, ia vezi!" Primasport.ro
Se schimbă totul la FCSB! Decizia radicală luată de Gigi Becali: "Băi, MM, ia vezi!"
09:10
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, ASTĂZI, de la 11:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel important pentru promovare Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, ASTĂZI, de la 11:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel important pentru promovare
09:10
VIDEO | Farul – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii sunt în play-off în cazul unei victorii Primasport.ro
VIDEO | Farul – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii sunt în play-off în cazul unei victorii
09:10
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, ASTĂZI, de la 13:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel tare în Liga 2 Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, ASTĂZI, de la 13:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel tare în Liga 2
08:10
Un nou episod în Der Klassiker. Borussia Dortmund şi Bayern Munchen joacă un episod important în lupta la titlu Primasport.ro
Un nou episod în Der Klassiker. Borussia Dortmund şi Bayern Munchen joacă un episod important în lupta la titlu
Acum 24 ore
23:50
VIDEO EXCLUSIV | ”Următorul pas”. Preşedintele Universităţii Cluj a anunţat ce urmează după calificarea în play-off Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”Următorul pas”. Preşedintele Universităţii Cluj a anunţat ce urmează după calificarea în play-off
23:30
În absenţa lui Cristiano Bergodi, Eugeniu Cebotaru a tras concluziile unui meci perfect. ”O seară de vis” Primasport.ro
În absenţa lui Cristiano Bergodi, Eugeniu Cebotaru a tras concluziile unui meci perfect. ”O seară de vis”
23:30
Chipciu a făcut show, după ce U Cluj s-a calificat în play-off: ”Sunt cam bătrân, nu mai fac party acum” | VIDEO Primasport.ro
Chipciu a făcut show, după ce U Cluj s-a calificat în play-off: ”Sunt cam bătrân, nu mai fac party acum” | VIDEO
23:10
Basarab Panduru nu a stat la discuţii, după umilinţa celor de la Oţelul: ”Se joacă acest campionat până în ultima etapă!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Basarab Panduru nu a stat la discuţii, după umilinţa celor de la Oţelul: ”Se joacă acest campionat până în ultima etapă!” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
VIDEO | Portugalia - România 99-82. Eşec clar în preliminariile FIBA World Cup 2027 Primasport.ro
VIDEO | Portugalia - România 99-82. Eşec clar în preliminariile FIBA World Cup 2027
22:50
Cu câteva luni înainte de Campionatul Mondial, FIFA trimite o echipă pentru a evalua securitatea în Mexic Primasport.ro
Cu câteva luni înainte de Campionatul Mondial, FIFA trimite o echipă pentru a evalua securitatea în Mexic
22:40
VIDEO | ”Sunt optimist, dar şi realist”. Laszlo Balint îşi face calcule pentru play-out Primasport.ro
VIDEO | ”Sunt optimist, dar şi realist”. Laszlo Balint îşi face calcule pentru play-out
22:30
Dan Nistor are ambiţii mari. ”Nu le-am dat nicio şansă” Primasport.ro
Dan Nistor are ambiţii mari. ”Nu le-am dat nicio şansă”
22:00
Au mai rămas doar două! Toate calculele pentru Top 6. FCSB are nevoie de un miracol să mai prindă play-off-ul Primasport.ro
Au mai rămas doar două! Toate calculele pentru Top 6. FCSB are nevoie de un miracol să mai prindă play-off-ul
21:50
Andrei Nicolescu este mulţumit de jucătorul transferat în perioada de mercato din iarnă: ”Este mai bun decât ne aşteptam” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Andrei Nicolescu este mulţumit de jucătorul transferat în perioada de mercato din iarnă: ”Este mai bun decât ne aşteptam” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Florin Andrei e arbitrul confruntării Farul – CFR Cluj. Partida se vede sâmbătă, de la ora 20:00, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro Primasport.ro
Florin Andrei e arbitrul confruntării Farul – CFR Cluj. Partida se vede sâmbătă, de la ora 20:00, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
21:40
VIDEO | "U" Cluj – Oţelul Galaţi 4-0. ”Şepcile roşii” merg în play-off şi fac misiunea campioanei FCSB extrem de grea Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – Oţelul Galaţi 4-0. ”Şepcile roşii” merg în play-off şi fac misiunea campioanei FCSB extrem de grea
21:10
Se modernizează încă un stadion din România! O echipă de tradiţie va beneficia de investiţii de 5 milioane de euro Primasport.ro
Se modernizează încă un stadion din România! O echipă de tradiţie va beneficia de investiţii de 5 milioane de euro
21:10
MM Stoica nu s-a abţinut, după ce echipa a ratat play-off-ul: ”Probleme interne!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica nu s-a abţinut, după ce echipa a ratat play-off-ul: ”Probleme interne!” | VIDEO EXCLUSIV
21:00
Mihai Stoica, mesaj tranşant despre un titular de la FCSB: ”Nu va juca nicio secundă dacă nu se operează” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Stoica, mesaj tranşant despre un titular de la FCSB: ”Nu va juca nicio secundă dacă nu se operează” | VIDEO EXCLUSIV
20:50
Argint pentru România la Ranking Series Tirana. Luptătoarea Kriszta Incze a urcat pe treapta a doua a podiumului Primasport.ro
Argint pentru România la Ranking Series Tirana. Luptătoarea Kriszta Incze a urcat pe treapta a doua a podiumului
20:50
MM Stoica nu s-a abţinut, după ce echipa a ratat play-offul: ”Probleme interne!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica nu s-a abţinut, după ce echipa a ratat play-offul: ”Probleme interne!” | VIDEO EXCLUSIV
20:40
VIDEO | Dorinel Munteanu răsuflă uşurat pe moment. ”Eu am încercat să le transmit un mesaj foarte simplu şi foarte Primasport.ro
VIDEO | Dorinel Munteanu răsuflă uşurat pe moment. ”Eu am încercat să le transmit un mesaj foarte simplu şi foarte
20:40
VIDEO | "U" Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci perfect pentru ardeleni Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci perfect pentru ardeleni
20:10
"Omagiu suprem" al Cadillac. Prima sa maşină de F1, numită după Mario Andretti Primasport.ro
"Omagiu suprem" al Cadillac. Prima sa maşină de F1, numită după Mario Andretti
20:10
VIDEO | "U" Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
19:40
VIDEO | Leo Grozavu s-a enervat la flash-interviu. ”Astea sunt întrebări de România” Primasport.ro
VIDEO | Leo Grozavu s-a enervat la flash-interviu. ”Astea sunt întrebări de România”
19:10
Destinaţie surprinzătoare pentru Andrei Sin, fost jucător la Dinamo Primasport.ro
Destinaţie surprinzătoare pentru Andrei Sin, fost jucător la Dinamo
19:10
VIDEO | "U" Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:00
VIDEO | Hermannstadt - FC Botoşani 3-1. O echipă dă semne de revenire, iar alta intră în criză Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FC Botoşani 3-1. O echipă dă semne de revenire, iar alta intră în criză
18:50
Gică Hagi, la un pas de revenire! Data instalării şi condiţia care schimbă totul Primasport.ro
Gică Hagi, la un pas de revenire! Data instalării şi condiţia care schimbă totul
18:50
Pep Guardiola nu a ezitat, după ce a aflat că va juca iar cu Real Madrid în Champions League: ”Acest lucru este important!” Primasport.ro
Pep Guardiola nu a ezitat, după ce a aflat că va juca iar cu Real Madrid în Champions League: ”Acest lucru este important!”
18:40
Bomba zilei! FCSB, vândută de Becali? ”200 de milioane!” Primasport.ro
Bomba zilei! FCSB, vândută de Becali? ”200 de milioane!”
18:30
Gică Hagi, la un pas de revenirea! Data instalării şi condiţia care schimbă totul Primasport.ro
Gică Hagi, la un pas de revenirea! Data instalării şi condiţia care schimbă totul
18:30
Probleme pentru Drăguşin! Englezii au făcut anunţul: ”A fost umilit cu Arsenal. Nu e suficient de bun să joace la Spurs!” Primasport.ro
Probleme pentru Drăguşin! Englezii au făcut anunţul: ”A fost umilit cu Arsenal. Nu e suficient de bun să joace la Spurs!”
18:20
Prestianni a făcut dezvăluiri în vestiarul Benficăi despre scandalul cu Vinicius Primasport.ro
Prestianni a făcut dezvăluiri în vestiarul Benficăi despre scandalul cu Vinicius
18:20
VIDEO | Hermannstadt - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Oaspeţii reduc diferenţa Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Oaspeţii reduc diferenţa
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.