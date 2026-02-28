Pajura, perla coroanei verzi din Bucureștii Noi și paradoxul de aici din comunism
HotNews.ro, 28 februarie 2026 15:10
Se spune că numele cartierului Pajura vine din vechime, din vremurile în care acolo a fost un codru plin de păsări răpitoare. O legendă potrivită și optimistă pentru singurul cartier din București în care, pe…
• • •
Acum 30 minute
15:10
15:10
„Sunt consternat”. Cu câteva ore înainte de atacul SUA, mediatorii din Oman anunțau că un acord cu Iranul este „la îndemână”. Ce spun acum # HotNews.ro
„Negocierile active și serioase au fost din nou subminate”, afirmă oficialii din Oman, care vineri erau convinși că negocierile dintre SUA și Iran sunt aproape de un rezultat pozitiv, potrivit unui interviu acordat CBS. Badr…
15:10
Aproximativ 1.500 de pasageri din România, afectați de atacul asupra Iranului. „Avem deja programări de anulări, cu siguranță vor mai fi” / Sfaturi pentru cei afectați # HotNews.ro
Închiderea spațiului aerian în mai multe țări din Orientul Mijlociu, după atacul Israelului și SUA asupra Iranului, a afectat numai astăzi 12 curse aeriene din România, cu aproximativ 1.500 de pasageri, a anunțat Teo Postelnicu,…
Acum o oră
14:50
„E sfârșitul MAGA”. O parte a susținătorilor lui Trump explodează cu furie după atacul SUA din Iran: „Este atât de rău, dezgustător și josnic” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump se confruntă cu o reacție furioasă din partea unor susținători din lumea MAGA (Make America Great Again), după lansarea atacului asupra Iranului, sâmbătă dimineață, scrie publicația americană Daily Beast. Critici dure l-au…
14:40
Patru persoane au fost ucise și alte câteva rănite după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire în orașul Sweida, din sudul Siriei, sâmbătă, a informat agenția de știri de stat SANA, prelaută de…
Acum 2 ore
14:20
Atacurile Israelului și ale SUA împotriva Iranului au vizat personalități importante, inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, președintele Masoud Pezeshkian și șeful statului major al forțelor armate, Abdolrahim Mousavi, au declarat pentru CNN două surse…
14:10
FOTO. Imaginea cenzurată de televiziunea italiană de la festivalul transmis și în România: „Ne-am îndrăgostit” # HotNews.ro
Seara de coveruri de vineri de la Festivalul de la Sanremo a avut și un moment cenzurat de televiziunea italiană Rai 1, scrie publicația Fanpage.it. Festivalul este retransmis în România de TVR 1, iar în…
13:50
Ilie Bolojan, după atacurile din Orientul Mijlociu: „Toate structurile noastre sunt în alertă” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene din cauza conflictului în Orientul Mijlociu se caută soluții pentru transportul către casă, „în momentul în care…
13:50
Ce arată o imagine din satelit cu complexul securizat al liderului suprem al Iranului, după atacul coordonat al SUA și Israel # HotNews.ro
Un nor negru de fum și pagube extinse la complexul securizat al ayatollahului Ali Khamenei. Sunt urmările atacului coordonat al SUA și Israel asupra Teheranului, surprinse de imagini din satelit, scrie New York Times Imaginea…
Acum 4 ore
13:20
Aceasta este ținta numărul unu a atacului masiv lansat de SUA și Israel în Iran. A supraviețuit? Ce spun ultimele informații # HotNews.ro
SUA și Israelul l-au amenințat în mod repetat pe liderul suprem iranian cu eliminarea. Primul val de atacuri lansate sâmbătă dimineața i-a vizat, potrivit informațiilor, chiar pe liderii regimului de la Teheran, scriu Al Jazeera…
13:10
Israelienii și americanii și-au împărțit rolurile în atac: Unii i-au luat la țintă pe liderii iranieni, alții obiectivele militare # HotNews.ro
În atacul început sâmbătă dimineață contra Iranului Israelul și Statele Unite și-au împărțit rolurile, a dezvăluit un oficial american pentru televiziunea Fox News. Astfel, Israelul i-a luat la țintă pe cei din conducerea Republicii Islamice,…
13:00
Război în Iran și Orientul Mijlociu: Noi vești de la companiile aeriene. Ce zboruri au anulat # HotNews.ro
Orientul Mijlociu este baza mai multor noduri de legătură între Europa și Asia, unele intens folosite și de pasagerii români: Dubai, Doha sau Abu Dhabi. În zonă, Israel, Iran, Emiratele Arabe Unite și Qatar au…
12:50
SUA a lansat operațiunea „Furie epică” asupra Iranului. „Trump nu tratează războiul ca pe o chestiune gravă, așa cum este” # HotNews.ro
Elogii și critici la adresa președintelui SUA după ce acesta a ordonat armatei să atace Iranul. În discursul său de după atacul Iranului de sâmbătă dimineață, Donald Trump a spus că acțiunile sunt extinse și…
12:40
Oficialii din Bahrain au anunțat sâmbătă dimineață că sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA a fost ținta unui atac cu rachete, la câteva ore după ce Israelul și SUA au lansat lovituri militare în…
12:30
Un nume important din Vodafone România pleacă din companie după mai bine de 20 de ani: „Nu sunt încă pregătit să împărtășesc toate „următoarele capitole” ale vieții mele” # HotNews.ro
Fost director al diviziei Vodafone Business şi membru al comitetului executiv al Vodafone România, Dinu Dragomir, a anunţat că părăseşte compania după 21 de ani, scrie Ziarul Financiar. Dinu Dragomir a început să lucreze pentru…
12:20
„Ce luăm pentru doamna de 1 și 8 Martie? Câți bani punem?” – sunt întrebări care inflamează grupurile de WhatsApp ale părinților la începutul primăverii. De multe ori, se lasă cu scandal, pentru că unii…
12:20
Celulă de criză la Ministerul de Externe după atacurile din Orientul Mijlociu. Apel al MAE pentru românii din Israel # HotNews.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, anunță că a convocat sâmbătă Celula de Criza MAE pe fondul bombardamentelor din Orientul Mijlociu, declanșate după atacul SUA și Israelului asupra Iranului. „În contextul evoluțiilor recente de securitate din…
12:00
Carrefour, explicații despre motivele pentru care a decis vânzarea magazinelor către familia Pavăl (Dedeman). O mențiune despre guvern și o premieră negativă în 2025 # HotNews.ro
Grupul francez afirmă că vrea să se concentreze pe țările strategice, iar piața din România este una mică. Francezii spun și că măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan au afectat puterea de cumpărare a populației.…
11:40
VIDEO Războiul din Iran s-a extins deja în Orientul Mijlociu. Explozii în mai multe state din regiune # HotNews.ro
O bază americană din Bahrain a fost ținta unui atac cu rachete, dar explozii s-au auzit și în Abu Dhabi și Kuwait, potrivit Reuters și Al Jazeera. Oficialii din Bahrain au anunțat sâmbătă dimineață că…
11:30
Reacție dinspre Rusia după atacul SUA asupra Iranului: Trump „pacifistul și-a arătat încă o dată adevărata față” # HotNews.ro
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a criticat sâmbătă pe președintele american Donald Trump pentru atacul asupra Iranului, spunând că negocierile purtate până acum cu Teheranul a fost „o operațiune de acoperire”, transmite…
Acum 6 ore
11:20
Departamentul de Război al Statelor Unite a anunțat pe contul său de X care este numele operațiunii militare pe care o desfășoară împreună cu Israelul contra Iranului și care a început sâmbătă dimineață. „OPERAȚIUNEA FURIE…
11:10
Riscurile majore ale războiului SUA în Iran explică avertismentul dramatic al lui Trump pentru americani # HotNews.ro
Donald Trump i-a avertizat pe americani că unii militari ai SUA și-ar putea pierde viața în intervenția din Iran. Experții spun și ei riscurile unei operațiuni de amploare sunt mari, scrie New York Times. Un…
11:00
Premierul isralian le cere iranienilor „să înlătuire jugul tiraniei”. Mesajul către poporul iranian, după un îndemn similar din partea lui Trump # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a spus că atacul comun americano-israelian asupra Iranului „va crea condițiile necesare pentru ca bravul popor iranian să-și ia destinul în propriile mâini”, scrie Reuters. „A venit momentul ca toate segmentele…
11:00
Wizz Air suspendă toate zborurile către Israel și alte trei destinații până pe 7 martie # HotNews.ro
După atacul SUA și al Israelului asupra Iranului, compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat sâmbătă că suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până pe 7 martie, transmite Reuters.…
10:50
OpenAI a s-a înțeles cu Pentagonul la câteva ore după ce Administrația Trump a interzis Anthropic / „Un precedent periculos” # HotNews.ro
Șeful OpenAI, Sam Altman, a anunțat vineri noapte că a semnat un acord cu Pentagonul pentru utilizarea instrumentelor sale de inteligență artificiale în sistemele clasificate ale armatei americane, dar cu restricții aparent similare cu cele…
10:30
Donald Trump, discurs în care cere Gărzilor Revoluționare iraniene: „Alegeți: predați-vă sau muriți” / Obiectul urmărit de SUA # HotNews.ro
Discursul postat de Casa Albă arată că scopul atacului coordonat al SUA și Israel este schimbarea regimului de la Teheran. Într-un discurs postat și pe rețeaua sa de socializare, Donald Trump le-a adresat un mesaj…
10:30
Ministra Oana Țoiu, despre situația românilor din Iran și Israel: „A rămas o echipă care este la dispoziție pentru asistența consulară” # HotNews.ro
Minista de Externe Oana Țoiu a anunțat sâmbătă dimineață, după atacul SUA și al Israelului asupra Iran, că atât în Israel, cât și în Iran personalul neesențial a fost deja extras. Țoiu a spus că…
10:00
VIDEO Trump, primele declarații despre atacul asupra Iranului: Industria lor de rachete va fi făcută una cu pământul și le vom anihila marina / Mesaj pentru Gărzile Revoluționare # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a spus sâmbătă, într-un clip distribuit pe conturile sale de pe rețelele de socializare. că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran. „Obiectivul nostru este să apărăm poporul…
09:50
Al doilea atac al SUA asupra Iranului, în mai puțin de un an. Care sunt țintele loviturilor de sâmbătă dimineață # HotNews.ro
Atacul lansat sâmbătă dimineață de Israel asupra Iranului a fost coordonat cu SUA. Lovituri americane sunt în desfășurare și nu sunt „mică amploare”, au declarat oficiali americani pentru CNN. Președintele american Donald Trump a confirmat…
09:40
Armata israeliană a bombardat în sudul Libanului infrastructura organizației teroriste Hezbollah. Cu trei ore înainte de bombardarea cu rachete a unor clădiri din Teheran, Israelul a atacat baze din sudul Libanului, scrie siteul ziarului israelian…
Acum 8 ore
09:20
Atacul Israelului și al SUA au avut loc sâmbătă dimineață, ziua în care în Iran începe săptămâna de lucru # HotNews.ro
Bombardamentele din Teheran au început la aproximativ 10 dimineața ora locală, 8:30 dimineața în România. Sâmbătă e prima zi a săptămânii persane. Atacurile cu rachete au avut loc într-o sâmbătă dimineață, prima zi a săptămânii…
09:10
Se văd coloane de fum în Teheran. „Atacurile israeliene au avut loc lângă biroul liderului suprem, ayatollahul Khamenei”, scrie televiziunea Al Jazeera # HotNews.ro
Explozii au fost auzite sâmbătă în centrul orașului Teheran, după ce Israelul a anunțat că a lansat un atac „preventiv” asupra țării. Atacul din capitala Iranului a avut loc în apropierea birourilor liderului suprem, ayatollahul…
09:00
Israelul și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile după atacul asupra Iranului # HotNews.ro
Autoritatea aeroportuară a anunțat sâmbătă că Israelul și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile, după ce țara a lansat ceea ce ministrul apărării a numit „un atac preventiv” împotriva Iranului, transmite Reuters. Autoritățile au anunțat…
08:40
Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița informează contribuabilii că în curând se împlinește termenul pentru depunerea formularului 398 – Declarație specială de TVA (VAT Return One Stop Shop). Citește mai departe pe StartupCafe…
08:40
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă un atac preventiv împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară și diminuând și mai mult speranțele pentru o soluție diplomatică la disputa nucleară de lungă durată…
08:30
Neil Sedaka, cântărețul și compozitorul american din spatele a zeci de hituri din anii 1960 și 1970, precum „Breaking Up Is Hard to Do”, „Oh Carol”, a murit vineri la vârsta de 86 de ani,…
08:00
Trump ține lumea în suspans în privința Iranului: Ultimele informații privind situația din Orientul Mijlociu / Încă o țară importantă își evacuează ambasada din Tel Aviv # HotNews.ro
Donald Trump ține lumea în suspans: președintele american a spus că este nemulțumit de Iran, dar a declarat că nu a luat o „decizie finală” cu privire la eventualele atacuri, în timp ce mediatorul omanez…
07:50
Scumpire gaze populație de la 1 aprilie: Al treilea furnizor al țării, +26% la prețul final de la 1 aprilie, față de plafonul încă în vigoare # HotNews.ro
Furnizorul de gaze naturale cu a treia cotă de piață la nivel de țară și-a notificat clienții din București cu care are contracte în vigoare că, de la 1 aprilie – dacă nu va fi…
07:40
Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia: cel puțin 15 morți / Confruntări între poliţie şi oamenii veniţi să adune bancnotele # HotNews.ro
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri pe o autostradă, în orașul El Alto, vestul Boliviei. Avionul era încărcat cu bani de la banca centrală,…
Acum 12 ore
07:10
China trimite mii de bărci de pescuit în largul coastelor Japoniei, dar acestea nu par să fie acolo pentru pește # HotNews.ro
Mii de nave de pescuit chineze au apărut în formațiuni foarte strânse în apropierea apelor administrate de Japonia, potrivit imaginilor din satelit publicate pe 12 februarie. Această dispunere neobișnuit de apropiată a ambarcațiunilor, atipică pentru…
07:00
Inel dăruit de Brâncuși cântăreței Maria Tănase și o scrisoare a lui către Florence Meyer, expuse la Târgu Jiu/ galerie foto # HotNews.ro
Un inel cu safir și diamante dăruit de Constantin Brâncuși cântăreței Maria Tănase, un basorelief din ipsos montat pe lemn cu chipul sculptorului realizat de Milița Petrașcu, o scrisoare a lui către Florence Meyer și…
07:00
Weekend trending în București, 28 februarie – 1 martie: Mărțișor, petrecere cu prețuri din 2016, fericirea Andreei Bălan la Sala Palatului și Oscar la Expirat # HotNews.ro
Ultimul weekend din februarie și primul din martie aduc în București un program dens, în care începutul de primăvară e marcat mai ales prin concerte și evenimente cu Mărțișor în titlu. De la heavy metal…
02:40
Iranul n-a mai permis verificarea programului său nuclear de la atacurile din 2025, spune agenția ONU pentru energie atomică # HotNews.ro
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat vineri că Iranul nu îi oferă acces și nici informații despre cele mai sensibile aspecte ale programului său nuclear de la atacurile Israelului și Statelor Unite asupra…
Acum 24 ore
00:40
Iranul acceptă să nu stocheze uraniu îmbogățit, spune mediatorul negocierilor de la Geneva # HotNews.ro
Iranul a acceptat să nu stocheze uraniu îmbogățit, a declarat vineri șeful diplomației din Oman, descriind acest pas drept o evoluție majoră în cadrul negocierilor cu Statele Unite, relatează AFP. „Este ceva complet nou, care…
00:10
România și Luxemburg, țările atipice din UE în privința imigranților. Date oficiale ale Eurostat # HotNews.ro
În aproape toate statele membre ale Uniunii Europene numărul total de imigranţi din afara UE a fost mai mare mai mare, în 2024, decât numărul de imigranţi din alte state membre UE, singurele excepţii fiind…
27 februarie 2026
23:50
„Eliberați toți americanii”. Rubio anunță că SUA au desemnat Iranul drept „stat ce practică detențiile arbitrare” # HotNews.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat vineri că a desemnat Iranul drept „stat sponsor al detențiilor ilegale”, mai exact un stat care practică detenții arbitrare ca formă de „diplomație a ostaticilor”, el…
23:50
Un adolescent de 17, arestat pentru plănuirea unui atac asupra unei baze NATO din Norvegia # HotNews.ro
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul ţării, a informat vineri postul public de…
23:20
Represalii ale administrației Trump împotriva Anthropic, după refuzul companiei de a permite utilizarea asistentului AI Claude în scopuri militare # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a anunțat, vineri, că ordonă fiecărei autorități federale să înceteze imediat folosirea tehnologiei produse de compania Anthropid, precizând că pentru insituții precum Departamentul Apărării va exista o perioadă de 6 luni,…
22:50
SUA ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă” a Cubei, afirmă Trump. „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare. Își doresc ajutorul nostru” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat vineri că Statele Unite ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă de control asupra Cubei”, în contextul tensiunilor cu această insulă din cauza blocadei energetice impuse de Washington. „Nu…
22:50
Drona care a încercat să se apropie de un portavion francez a fost lansată de pe o navă rusească. Reacția armatei suedeze # HotNews.ro
Drona neutralizată de armata suedeză nu departe de portavionul francez Charles de Gaulle, aflat în escală la Malmo, este de origine rusă, au confirmat vineri forţele armate suedeze după ce au realizat o anchetă tehnică,…
