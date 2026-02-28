De la Peaky Blinders la The Bride!: 10 dintre cele mai bune filme de văzut în martie
G4Media, 28 februarie 2026 15:10
De la Jessie Buckley într-o reinterpretare a clasicei „Bride of Frankenstein” la debutul pe marele ecran al lui Tommy Shelby, iată filmele care merită văzute la cinema sau în streaming luna aceasta, scrie BBC. 1. Peaky Blinders: The Immortal Man Între 2013 și 2022, serialul Peaky Blinders a urmărit ascensiunea unei bande din Birmingham în […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
15:10
De la Jessie Buckley într-o reinterpretare a clasicei „Bride of Frankenstein” la debutul pe marele ecran al lui Tommy Shelby, iată filmele care merită văzute la cinema sau în streaming luna aceasta, scrie BBC. 1. Peaky Blinders: The Immortal Man Între 2013 și 2022, serialul Peaky Blinders a urmărit ascensiunea unei bande din Birmingham în […] © G4Media.ro.
15:00
Populațiile de pești scad cu 20% pe an din cauza încălzirii oceanelor / Ce riscuri amenință populația și comunitățile de pescari (studiu) # G4Media
Oceanul acoperă cea mai mare parte a planetei și susține un număr uriaș de pești care asigură hrană pentru oameni și locuri de muncă în întreaga lume. Un nou studiu realizat de Consiliul Superior de Cercetări Științifice din Spania arată că creșterea temperaturii oceanelor provoacă o scădere majoră a numărului de pești, notează Earth.com. Această […] © G4Media.ro.
15:00
Locurile sfinte din Israel sunt închise pentru vizitatori în conformitate cu directivele naţionale privind starea de urgenţă, a anunţat sâmbătă poliţia israeliană. Decizia afectează pelerinii și turiștii din întreaga lume, iar redeschiderea va fi anunțată ulterior, în funcție de evoluția situației. Sunt vizate, printre altele Zidul Plângerii, Muntele Templului (Esplanada Moscheilor), inclusiv Domul Stâncii și […] © G4Media.ro.
Acum o oră
14:50
„Nu ai nevoie de Botox, nu ai nevoie!”, spune Kirti Tewani într-un clip postat pe TikTok, unde are peste 475.000 de urmăritori. În locul unui mesaj despre acceptare de sine, terapeuta ayurvedică și make-up artist a început să își maseze fața cu interiorul unei coji de banană, scrie CNN. Potrivit ei, coaja ar conține luteină, […] © G4Media.ro.
14:40
Schimbări în USR. Crește puterea conducerii de la centru în dauna șefilor județeni / Partidul se deschide spre persoane cu notorietate # G4Media
Membrii USR au votat sâmbătă în congresul de la Sibiu două schimbări de statut care scad puterea liderilor locali și cresc influența conducerii centrale, potrivit informațiilor G4Media. În primul rând, președinții de filiale județene neperformante se poate face mult mai ușor acum de către conducerea centrală. ”Miza a fost să deblocăm filialele ținute prizoniere de […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:20
Moscova critică dur atacul SUA-Israel asupra Iranului, dar nu anunță nici un sprijin pentru aliatul său # G4Media
Moscova a denunţat o „aventură periculoasă” care ameninţă regiunea cu o „catastrofă”, dar nu anunță vreun sprijin pentru aliatul său, Iran. Rusia a denunţat sâmbătă loviturile americane şi israeliene asupra Iranului drept o „aventură periculoasă” care ameninţă regiunea cu o „catastrofă” şi care vizează „distrugerea” guvernului iranian pentru că acesta a refuzat să se supună […] © G4Media.ro.
14:20
Hamilton trimite un avertisment rivalilor: Pregătire fără precedent pentru noul sezon din F1 # G4Media
Mai sunt câteva zile până la startul noului sezon din Formula 1, iar Lewis Hamilton le transmite un mesaj fanilor săi de pretutindeni. De șapte ori campion mondial, pilotul britanic precizează că este pregătit pentru 2026. În vârstă de 41 de ani, Hamilton a postat pe contul personal de Instagram imagini cu pregătirea pe care […] © G4Media.ro.
14:20
„Iranienii își doresc acest lucru” – reacție după imaginile cu oameni care cântă și dansează în stradă # G4Media
Hen Mazzig a publicat un mesaj pe platforma X în care susține că reacțiile unor cetățeni iranieni surprinși cântând și dansând pe străzi ar demonstra că o parte a populației sprijină acțiunile militare împotriva regimului de la Teheran. When people tell you that the US and Israel shouldn’t have bombed Iran because “it’s up to […] © G4Media.ro.
14:10
Artistul Horia Brenciu a relatat pe rețelele sociale că zborul cu care urma să revină în România a fost întors din drum, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Potrivit mesajului publicat de acesta, cursa MH0160 a companiei Malaysia Airlines, care decolase din Kuala Lumpur spre Doha, s-a întors după aproape trei ore de zbor, dintr-un […] © G4Media.ro.
14:00
Prada Toammnă-Iarnă 2026-2027 la Milan Fashion Week: Poate deconstrucția să redefinească identitatea unei case iconice? # G4Media
La prezentarea colecției Prada Toamnă-Iarnă 2026-2027, podiumul de la Milan Fashion Week a devenit un studiu despre construcție și deconstrucție, despre identitate și despre felul în care hainele pot dezvălui, la propriu, arhitectura gândirii unui brand. Modelele au defilat fiecare de patru ori, iar la fiecare apariție au renunțat la câte un strat. Gestul, aparent […] © G4Media.ro.
13:40
AnimaWings suspendă zboruri spre Abu Dhabi și Tel Aviv pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu # G4Media
Compania aeriană AnimaWings a anunțat sâmbătă, 28 februarie 2026, măsuri operaționale urgente, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al închiderii succesive a spațiilor aeriene din Israel, Irak, Iran, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, se arată într-un comunicat de presă al companiei. Ca măsură preventivă, operatorul a decis revenirea la bază a zborului […] © G4Media.ro.
13:40
BREAKING Palatul ayatolahului Ali Khamenei, distrus de loviturile lansate de SUA Israel. Bucuria unei iranience # G4Media
Palatul ayatolahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost distrus de loviturile SUA – Israel de sâmbătă, transmite Times of Israel. Imagini din satelit publicate de jurnalistul New York Times Christiaan Tribeert arată distrugerile de la reședința oficială a celui mai puternic om din Iran, cel care a decis înăbușirea în sânge a protestatelor […] © G4Media.ro.
13:30
Animația ”Zootopia 2” devine filmul cu cele mai mari încasări din 2025 pe piața nord-americană # G4Media
”Zootopia 2” a stabilit un nou record la box office, după ce a depășit ”A Minecraft Movie” și a devenit cel mai profitabil film lansat în 2025 pe piața internă din SUA, conform Variety. Continuarea animată produsă de Disney, care domină cinematografele încă de la Ziua Recunoștinței, a bifat deja aproape toate recordurile importante ale […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:10
VIDEO Ilie Bolojan: Angajații ambasadelor noastre din Orientul Mijlociu sunt la posturi, trebuie să îi susțină pe cetățenii noștri. Le mulțumesc # G4Media
Premierul Ilie Bolojan, aflat sâmbătă într-o vizită la Consiliul Județean Giurgiu, a avut o primă reacție legată de războiul din Orientul Mijlociu declanșat de atacurile SUA-Israel asupra Iranului. ”Angajații ambasadelor noastre (din Orientul Mijlociu – n.red.) sunt în bună regulă, sunt la posturi, asta este datoria lor, trebuie să rămână pe poziții așa încât să […] © G4Media.ro.
13:10
Există dovezi că produsele dentare pot elibera microplastice. Specialiștii explică ce riscuri ar putea exista. Microplasticele sunt aproape imposibil de evitat. Aceste particule minuscule de plastic sunt ingerate, inhalate sau absorbite constant din mediul înconjurător și au fost identificate în inimă, creier și alte organe, scrie The New York Times. Sticlele de plastic, tocătoarele și […] © G4Media.ro.
13:10
Strategia lui Cristi Chivu după șocul din Champions League, anunțată de Gazzetta dello Sport # G4Media
După eliminarea neașteptată din Champions League (învinsă în dublă manșă de Bodo/Glimt), pentru Inter prioritate devine Serie A. Trupa lui Cristi Chivu vrea victorie cu Genoa pentru „a intra” în derbiul cu AC Milan cu o diferență cât mai mare de puncte. Chivu vrea să câștige cât mai repede titlul din Italia Gazzetta dello Sport […] © G4Media.ro.
13:00
„Paddock-ul s-a transformat într-un podium de modă”, spune Susie Wolff despre zona exclusivistă din cadrul curselor de Formula 1 unde se întâlnesc echipele, presa și invitații speciali. „Acolo își fac apariția vedetele, iubitele și soțiile piloților,” scrie BBC. Fost pilot profesionist, în prezent director general al F1 Academy și soția lui Toto Wolff, Wolff consideră […] © G4Media.ro.
12:50
În doar o săptămână va începe sezonul 2026 din Formula 1, iar Max Verstappen spune că vom avea parte de multe surprize. Vor fi 11 echipe pe grila de start, noutățile fiind reprezentate de debutantele Audi și Cadillac. Revoluția combustibilului din F1: Mercedes și McLaren primesc un ajutor neașteptat Cu câteva zile înainte de etapa […] © G4Media.ro.
12:40
În primăvara lui 2019, în metropola tehnologică Shenzhen din sudul Chinei, Prince Andrew asista la o gală a competiției sale pentru start-up-uri, Pitch@Palace China. A fost ultima ediție. La mai puțin de un an, avea să se retragă din viața publică, după interviul dezastruos privind legăturile sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, scrie BBC. […] © G4Media.ro.
12:30
EXCLUSIV VIDEO Care sunt cele mai folosite funcții AI de către utilizatorii Samsung din România: Circle to Search, Now Brief și prelucrarea de imagine, primele în top / Interpreter, folosită cel mai rar # G4Media
Dincolo de specificațiile hardware, bătălia în segmentul de smartphone-uri premium se dă în prezent pe terenul utilității software. Inteligența artificială a încetat să fie un concept abstract, devenind un instrument utilitar cu rate de adopție variabile. Într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro, vicepreședintele Samsung România, Tiberiu Dobre, a detaliat comportamentul utilizatorilor în raport cu suita Galaxy […] © G4Media.ro.
12:30
Iașul spune „NU păcănelelor”. Petiție civică pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc în tot județul # G4Media
Un nou demers civic prinde contur la Iași. Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă” a lansat vineri, 28 februarie 2026, petiția „Iașul spune NU păcănelelor”, prin care solicită limitarea și interzicerea sălilor de jocuri de noroc din toate localitățile județului. În doar câteva ore de la lansare, inițiativa a strâns deja peste 100 de semnături. […] © G4Media.ro.
12:20
Identificarea ca animale a devenit trend pe social media: adolescenții se cred câini, pisici sau vulpi pentru validare (VIDEO) # G4Media
Social media a devenit un spațiu sigur pentru mulți tineri care se tem să se exprime, însă identificarea ca animale a devenit un trend care atrage nu doar aprecieri virtuale, ci și întrebări serioase despre sănătatea mintală și viitorul generațional. Rețelele sociale din Argentina abundă în ultimul timp de imagini cu adolescenți mascați care se […] © G4Media.ro.
12:20
Sezonul 2026 din Formula 1 va pleca la drum weekendul viitor, atunci când va avea loc Marele Premiu din Australia. Max Verstappen transmite că „probabil că va fi o mare surpriză între echipe, comparativ cu ceea ce am văzut în ultimii ani”. Revoluția combustibilului din F1: Mercedes și McLaren primesc un ajutor neașteptat RedBull a […] © G4Media.ro.
12:10
VIDEO 4 ani de război / Ivan Zaitsev, refugiat din Odesa, student la Timișoara: „Planul meu este să obțin cetățenia română” – episodul 5 # G4Media
Ivan Zaitsev a venit la Timișoara în vara anului 2022, la câteva luni după izbucnirea războiului în Ucraina. Avea atunci 17 ani și era licean. Astăzi, tânărul ucrainean originar din orașul Odesa este student în primul an la Facultatea de Informatică a Universității de Vest. Pentru un tânăr de vârsta lui, studiile și experiența într-o […] © G4Media.ro.
12:10
Bătălia de la Hollywood pentru preluarea Warner Bros. Discovery are toate ingredientele unui blockbuster corporatist. Paramount Global, prin divizia sa Skydance și susținută de familia miliardară Ellison, curtează de luni bune Warner Bros, mizând pe o alianță care să ofere greutate într-o industrie dominată de giganți precum Netflix și The Walt Disney Company, scrie BBC. […] © G4Media.ro.
12:10
Piețele globale de energie sunt pregătite să înregistreze o schimbare semnificativă după un val de lovituri militare coordonate între Statele Unite și Israel în întreaga Iran în dimineața aceasta. Atacul, care a vizat mai multe orașe, inclusiv capitala Teheran, marchează o escaladare majoră într-un conflict regional care mocnește de luni de zile, arată o analiză […] © G4Media.ro.
12:00
BREAKING Ministerul român de Externe a convocat Celula de criză. MAE recomandă ”ferm” cetățenilor români să evite orice călătorie în Israel # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a convocat Celula de Criza MAE din cauza războiului din Orientul Mijlociu. MAE le cere cetățenilo români să evite orice călătorie în Israel. Personalul diplomatic și consular al României din Tel Aviv, Haifa, Ramallah și Teheran este în siguranță și își continuă activitatea de sprijin pentru cetățenii români. Având în […] © G4Media.ro.
11:50
Prezența directorului executiv al Meta la Milano a părut să transmită ambițiile companiei sale. La prezentarea Prada de la Milano, joi, invitații așteptau ca ultimul oaspete să își ocupe locul pentru ca show-ul să poată începe. O adevărată falangă de agenți de securitate, impasibili și masivi, păzea câteva scaune goale din primul rând, scrie The […] © G4Media.ro.
11:50
Cum a arătat agricultura românească în anul 2025. Rapița a fost cultura câștigătoare / Analist: „Analist: Marele perdant a fost porumbul” # G4Media
Agri Trade Summit 2026 a reunit, joi, la București, floarea agriculturii românești. Cu acest prilej, analistul Cezar Gheorghe a făcut o prezentare sintetică a rezultatelor obținute în anul trecut, în agricultura mare. Citește tot articolul pe G4Food © G4Media.ro.
11:40
Cercetările arată că medicamentele din clasa GLP-1 pot fie să crească, fie să scadă funcția sexuală și libidoul, scrie Fox News. Medicamentele populare pentru scădere în greutate pot avea efecte și asupra vieții sexuale, potrivit unor studii recente. La bărbații supraponderali și obezi, medicamentele GLP-1 (glucagon-like peptide-1) au dus la creșterea nivelului total de testosteron, […] © G4Media.ro.
11:30
BREAKING Wizz Air a anulat toate zborurile spre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până în 7 martie # G4Media
Compania aeriană Wizz Air a anunțat sâmbătă printr-un comunicat că din cauza războiului dintre Israle, SUA și Iran, a suspendat toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie inclusiv. Compania aeriană arată că ”monitorizează îndeaproape evoluția situației” și rămâne în contact permanent cu […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:20
Într-un context economic în care brandurile de lux caută stabilitate, coerență comercială și claritate identitară, această colecție a funcționat mai degrabă ca un exercițiu de calibrare strategică decât ca o declarație radicală de autor. Departe de gesturile disruptive care i-au definit cariera, Demna a propus pentru Gucci toamnă–iarnă 2026-2027 o estetică controlată, construită pe siluete […] © G4Media.ro.
11:20
”Performanța” DNA Iași în 2025: 3 rechizitorii trimise în judecată, nici un politician vizat. Șefa Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General, celebră pentru că a ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși # G4Media
DNA Iași, serviciul teritorial condus de Cristina Chiriac – candidată la șefia Parchetului General, a avut în tot anul 2025 doar 3 rechizitorii trimise în judecată de cei opt procurori, potrivit bilanțului oficial al instituției. În cele trei dosare sunt vizați doi administratori de firme, un paznic și alte persoane fără ocupație. Nici un politician […] © G4Media.ro.
10:50
SUA au început să atace Iranul sâmbătă, în urma unei mobilizări masive de forțe de luptă. Wall Street Journal a făcut o trecere în revistă a forțelor militare deținute de SUA în Orientul Mijlociu pentru a susține atacul asupra Iranului. Două portavioane, USS Abraham Lincoln și USS Gerald R. Ford, se află la o distanță […] © G4Media.ro.
10:50
S-a mutat din Pakistan la Sibiu și a creat trupa rock Doomsday Astronaut. „Nu aș fi putut cere mai mult”, spune chitaristul Waqas Ahmed # G4Media
Waqas Ahmed s-a mutat din Pakistan la Sibiu și face parte din trupa rock Doomsday Astronaut. Chitaristul spune că se simte parte a comunității din Sibiu și că „oamenii au fost mereu drăguți și prietenoși cu mine”. Waqas Ahmed, încântat de ceea ce a găsit la Sibiu Într-un interviu pentru turnulsfatului.ro, Waqas Ahmed povestește cum […] © G4Media.ro.
10:40
Zborurile București–Tel Aviv, posibil afectate de escaladarea din Orientul Mijlociu. O cursă spre Abu Dhabi s-a întors din drum # G4Media
Compania Națională Aeroporturi București anunță că, în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de așteptat ca toate zborurile pe ruta București–Tel Aviv să fie afectate. Până la această oră, nu au fost înregistrate anulări oficiale pe această destinație, conform Compania Aeroporturi București. Pe Aeroportul Internațional Aeroportul Internațional Henri Coandă sunt programate în cursul zilei următoarele […] © G4Media.ro.
10:30
Echipele din Formula 1 vor trece la combustibili sustenabili din 2026, iar Motorsport Italia estimează că versiunea finală a combustibilului Petronas ar putea adăuga 15-20 de cai putere suplimentari pentru Mercedes, McLaren, Williams și Alpine. Veste bună pentru echipele motorizate de Mercedes: Motorsport Italia transmite că Mercedes F1 Team, McLaren, Williams și Alpine vor avea […] © G4Media.ro.
10:20
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Ambasadoarez din Iran și personalul ambasadei sunt în siguranță # G4Media
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a anunțat sâmbătă într-o postare pe X că ambasadoarea României în Iran și personalul ambasadei sunt în siguranță. El a făcut precizările după ce SUA și Israel au lansat sâmbătă dimineață un atac aerian asupra Iranului. ”La cererea Președintelui României, sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran. Șefa Misiunii, […] © G4Media.ro.
10:20
Operațiunea „Lion’s Roar”: Israel și SUA lovesc Iranul. Stare de urgență și spațiu aerian închis # G4Media
Benjamin Netanyahu a anunțat lansarea operațiunii militare „Lion’s Roar”, o acțiune comună Israel–SUA pe teritoriul Iranului, care a declanșat o escaladare rapidă în regiune. Israelul a declarat stare de urgență și și-a închis spațiul aerian, în timp ce armata a mobilizat rezerviști pe scară largă, scrie Haaretz. Potrivit relatărilor din presa iraniană, biroul președintelui iranian […] © G4Media.ro.
10:10
Rezultate sondaj G4Media: Păreri împărțite în privința participării președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump / 35% din cei aproape 6500 de cititori care au răspuns consideră că a fost un succes # G4Media
35,2% dintre cei 6412 de cititori care au răspuns la un sondaj pe pagina G4Media apreciază că participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump a fost „un succes”, în timp ce 28,9% consideră că a fost „un dezastru”. Totodată, 35,8% dintre respondenți consideră că participarea președintelui României a fost „nici […] © G4Media.ro.
10:00
Universitatea Cluj și-a asigurat matematic locul de play-off după ce a câștigat, scor 4-0, meciul cu Oțelul Galați din etapa cu numărul 29 din Superliga. În acest moment mai sunt disponibile doar două locuri între primele șase poziții din campionatul național de fotbal. Succesul clar cu Oțelul le-a adus celor de la U Cluj garanția […] © G4Media.ro.
09:50
BREAKING Președintele Trump anunță că SUA au atacat Iranul: ”Regimul terorist nu poate avea arma nucleară” # G4Media
Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineață printr-un clip postat pe rețeaua sa socială că forțele militare americane au lansat un atac asupra Iranului pentru a elimina amenințare regimului de la Teheran. Trump poartă în clip o șapcă albă cu textul USA. ”Obiectivul nostru e să apărăm cetățenii americani prin eliminarea amenințării iminente din partea […] © G4Media.ro.
09:40
Trei schimbări simple ar putea reduce cu 75% emisiile din aviație, anunță cercetătorii de la Oxford # G4Media
Renunțarea la locurile premium din avioane ar putea reduce cu până la 57% emisiile globale din aviație, potrivit unui studiu publicat în Nature Communications Earth & Environment. Locurile din clasa business și clasa întâi generează emisii de până la cinci ori mai mari față de locurile din clasa economică, conform datelor IATA, citate de Mediafax. […] © G4Media.ro.
09:30
BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran # G4Media
SUA și Iraelul au lansat sâmbătă dimineață atacuri asupra Iranului, un atac așteptat după ce mai multe guverne din întreaga lume și-au avertizat cetățenii despre riscul în continuă creștere a unui atac american asupra Iranului și i-au încurajat pe toți cei prezenți pe teritoriul iranian sau în Israel fie să părăsească cât mai curând aceste […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:20
Openul Țării Galilor la snooker a ajuns la faza semifinalelor, iar printre cei patru jucători rămași în competiție pentru premiul cel mare nu se găsește vreun favorit dintre primii 5. John Higgins, Jack Lisowski, Wu Yize și Barry Hawkins se duelează pentru premiul de £100,000. S-au disputat în sferturile Welsh Open la snooker Barry Hawkins […] © G4Media.ro.
09:20
Fie că vrei să ajungi mai rapid la birou, să eviți traficul sau pur și simplu să ai o alternativă modernă de transport pentru oraș, o trotinetă electrică este una dintre cele mai eficiente investiții în mobilitatea ta urbană. În ultimii ani, trotinetele electrice au devenit tot mai accesibile, cu modele potrivite atât pentru utilizatori […] © G4Media.ro.
08:40
Cel puţin 20 de morți și scene de jaf în Bolivia după ce un avion încărcat cu bani a fost distrus la aterizare # G4Media
Cel puţin 20 de oameni şi-au pierdut viaţa vineri când un avion militar bolivian care transporta bancnote noi a ieşit de pe pistă la aterizarea pe aeroportul din El Alto, lângă capitala administrativă La Paz. Localnici au dat năvală pentru a încerca să recupereze banii împrăştiaţi, relatează Agerpres. Avionul C-130 Hercules al Forţelor Aeriene Boliviene, […] © G4Media.ro.
08:40
BREAKING Israelul anunță că a lansat un atac ”preventiv” asupra Iranului, explozii la Teheran # G4Media
Israelul anunță că a lansat sâmbătă dimineață un ”atac preventiv ”asupra Iranului, iar BBC raportează explozii la Teheran. Trei explozii s-au auzit sâmbătă dimineață în centrul Teheranului, capitala iraniană, potrivit CNN și BBC. Atacul Israelului vine pe fondul tensiunilor majore din regiune, dar și în pline negocieri duse între SUA și Iran pentru a determina […] © G4Media.ro.
08:30
Conducerile a două comune din județul Hunedoara au anunțat că lansează procedurile pentru comasare. E vorba despre comunele Vețel și Peștișu Mic, iar decizia finală le va aparține cetățenilor, printr-un referendum, potrivit unui comunicat PNL. Primarii din cele două comune sunt liberali și au justificat comasarea prin nevoia de eficiență administrativă și necesitatea scăderii cheltiuelilor. […] © G4Media.ro.
08:10
ANALIZĂ Cum au folosit județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu peste un miliard de euro pentru infrastructura rutieră. Rețeaua de autostrăzi din Regiunea Centru, completată de investiții în mobilitate, din bani europeni # G4Media
Județele care formează Regiunea de Dezvoltare Centru, adică Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu bifează, la începutul anului 2026, un total de peste 1.200 de kilometri de căi rutiere de interes local și regional, drumuri județene și străzi urbane, care au fost deja modernizate sau sunt în lucru, cu finanțare din bani europeni. Concret, […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.