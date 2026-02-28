De la Peaky Blinders la The Bride!: 10 dintre cele mai bune filme de văzut în martie

09:20

Fie că vrei să ajungi mai rapid la birou, să eviți traficul sau pur și simplu să ai o alternativă modernă de transport pentru oraș, o trotinetă electrică este una dintre cele mai eficiente investiții în mobilitatea ta urbană. În ultimii ani, trotinetele electrice au devenit tot mai accesibile, cu modele potrivite atât pentru utilizatori […] © G4Media.ro.