ANALIZA: Mişcările navale ale Rusiei şi Chinei în Mediterana şi în Golful Persic din ultimele ore
Bursa, 28 februarie 2026 18:10
Deşi atacul SUA/Israel (denumit operaţiunea and #8222;Lion and #39;s Roar and #8221;) a avut locastăzi, aliaţii Iranului erau deja poziţionaţi strategic în zonă subparavanul unor exerciţii militare.
Acum 5 minute
18:30
Miliţiile pro-iraniene şi forţele de la Teheran au activat and #8222;doctrina retorsiunii regionale and #8221;, vizând direct infrastructura statelor care găzduiesc forţe americane.
Acum 15 minute
18:20
Atac cu dronă la Aeroportul Internaţional din Kuweit, mai mulţi angajaţi au fost răniţi uşor # Bursa
O dronă a lovit Aeroportul Internaţional Kuwait, provocând rănirea uşoară a mai multor angajaţi şi pagube materiale limitate la clădirea terminalului de pasageri, potrivit Autorităţii Generale a Aviaţiei Civile.
Acum 30 minute
18:10
ANALIZA: Mişcările navale ale Rusiei şi Chinei în Mediterana şi în Golful Persic din ultimele ore # Bursa
Deşi atacul SUA/Israel (denumit operaţiunea "Lion's Roar") a avut loc astăzi, aliaţii Iranului erau deja poziţionaţi strategic în zonă sub paravanul unor exerciţii militare.
Acum o oră
18:00
Loviturile lansate de SUA şi Israel asupra Iranului au declanşat un val de teamă în rândul populaţiei.
17:50
TASS: Lavrov condamnă ofensiva SUA şi Israel împotriva Iranului. Rusia solicită încetarea imediată a atacurilor # Bursa
Ministrul rus de externe, Sergey Lavrov, a criticat dur atacul militar lansat de United States şi Israel asupra Iran, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul rus de Externe.
Acum 2 ore
17:30
În contextul atacurilor recente din februarie 2026 lansate de Statele Unite (sub administraţia Trump) şi Israel împotriva Iranului, reţeaua de aliaţi a Teheranului este structurată pe trei paliere principale: aliaţi strategici (mari puteri), parteneri regionali de stat şi grupările paramilitare din and #8222;Axa Rezistenţei and #8221;.
17:20
ANALIZA: Preţul petrolului si rutele comerciale din Strâmtoarea Hormuz, afectate de atacul asupra Iranului # Bursa
Atacurile lansate de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie 2026 în cadrul operaţiunii 'Epic Fury' au generat o undă de şoc masivă pe pieţele energetice şi în logistica maritimă globală. Analiza de mai jos se bazează pe datele financiare şi rapoartele strategice publicate imediat după escaladare.
Acum 4 ore
16:00
Reuters: Iranul a lansat rachete asupra unor baze americane din Golf. O persoană a murit la Abu Dhabi # Bursa
Mai multe state arabe din Golf au anunţat sâmbătă că au fost vizate de rachete iraniene, după ce Teheranul a promis represalii în urma atacurilor lansate de SUA şi Israel.
16:00
Premierul britanic Keir Starmer a convocat comitetul de urgenţă Cobra după loviturile SUA-Israel asupra Iranului şi riposta iraniană cu rachete în regiune.
15:50
Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite au început and #8222;operaţiuni de luptă majore în Iran and #8221;, confirmând că forţele americane s-au alăturat Israelului în lovituri coordonate asupra unor obiective din Teheran, inclusiv într-o zonă din apropierea birourilor Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei, pe fondul escaladării tensiunilor privind programul nuclear iranian.
15:50
Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, şi-a exprimat disponibilitatea de a merge la Teheran pentru a media între părţi, după atacurile SUA-Israel asupra Iranului.
15:30
Reuters: Iranul a lansat rachete asupra unor state arabe din Golf. O persoană a murit la Abu Dhabi # Bursa
Mai multe state arabe din Golf au anunţat sâmbătă că au fost vizate de rachete iraniene, după ce Teheranul a promis represalii în urma atacurilor lansate de SUA şi Israel.
15:10
The Times of Israel: Liderii mondiali cer and #8222;reţinere and #8221;, loviturile SUA/Israel asupra Iranului stârnesc îngrijorare # Bursa
Liderii mondiali au reacţionat critic după ce Statele Unite şi Israelul au lansat lovituri comune asupra Iranului.
14:40
China nu intenţionează să intervină militar în mod direct în sprijinul Iranului în eventualitatea unui conflict cu SUA şi Israel, însă continuă să acorde Teheranului un sprijin semnificativ pe plan diplomatic, instituţional, militar şi economic.
14:40
Rusia: Este necesară o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU după atacurile asupra Iranului # Bursa
Loviturile lansate asupra Iranului impun convocarea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, a declarat Leonid Sluţki, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Internaţionale din cadrul Dumei de Stat a Rusiei.
Acum 6 ore
14:30
Crucea Roşie: Atacurile din Orientul Mijlociu declanşează o and #8222;reacţie în lanţ periculoasă and #8221; # Bursa
Preşedinta Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR), Mirjana Spoljaric, avertizează că escaladarea militară din Orientul Mijlociu riscă să genereze o reacţie în lanţ periculoasă la nivel regional.
14:10
Consilierul prezidenţial pentru politică externă, Marius Lazurca, a transmis sâmbătă, că ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, precum şi întregul personal al Ambasadei de la Teheran se află în siguranţă, în contextul tensiunilor din regiune.
14:10
Al Jazeera: Arabia Saudită condamnă atacurile asupra Bahrainului, Qatarului, Iordaniei şi Kuweitului. # Bursa
Arabia Saudită a denunţat and #8222;în cei mai fermi termeni and #8221; atacurile atribuite Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului, Qatarului, Iordaniei şi Kuweitului.
13:50
China News Service: China îşi îndeamnă cetăţenii să evite Iranul şi Israelul şi pregăteşte evacuări # Bursa
Autorităţile de la Beijing le recomandă cetăţenilor chinezi să nu călătorească în Iran şi îi sfătuiesc pe cei care se află deja acolo să părăsească ţara cât mai rapid, pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ministerul chinez de Externe, alături de misiunile diplomatice din Iran şi Israel, a descris situaţia de securitate drept and #8222;extrem de tensionată and #8221; şi a cerut consolidarea măsurilor de protecţie.
13:50
The Times of Israel: Aproximativ 35 de rachete balistice lansate din Iran spre Israel în această dimineaţă # Bursa
Începând din primele ore ale dimineţii, circa 35 de rachete balistice au fost lansate din Iran către teritoriul Israelului, potrivit unei evaluări preliminare a armatei israeliene.
13:30
Calcalist (presa israeliană): Israelul şi SUA atacă în Iran; explozii la Teheran şi în alte oraşe din ţară # Bursa
IDF şi armata SUA atacă, în valuri, ţinte ale regimului iranian şi obiective militare. Explozii au fost auzite şi la Tabriz. Concomitent, s-a relatat că printre obiectivele lovite la Teheran se numără Ministerul Informaţiilor, Ministerul Apărării, biroul Liderului Suprem Ali Khamenei, Organizaţia pentru Energie Atomică a Iranului şi altele.
13:10
Autorităţile israeliene au declarat spaţiul aerian al Israelului şi aeroportul internaţional Ben Gurion din Tel Aviv închise până pe data de 3 martie 2026 pentru zborurile civile.
13:00
Trump: SUA au început operaţiunile de luptă în Iran împotriva infrastructurii militare şi nucleare iraniene # Bursa
Preşedintele american a anunţat că Statele Unite au început and #8222;operaţiuni majore de luptă and #8221; în Iran, acuzând regimul iranian că poartă o and #8222;campanie nesfârşită de vărsare de sânge şi crimă în masă împotriva Statelor Unite and #8221;.
12:50
MAE: Personalul diplomatic este în siguranţă, cetăţenii sunt sfătuiţi să evite călătoriile in Israel # Bursa
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că monitorizează situaţia cetăţenilor români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, şi că menţine contactul constant cu misiunile diplomatice şi consulare ale României.
Acum 8 ore
12:30
*ACTUALIZARE - Ministerul Afacerilor Externe anunţă că monitorizează situaţia cetăţenilor români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, şi că menţine contactul constant cu misiunile diplomatice şi consulare ale României, conform unui comunicat de presă al instituţiei. ---*ACTUALIZARE - Preşedintele american a anunţat că Statele Unite au început "operaţiuni majore de luptă" în Iran, acuzând regimul iranian că poartă o "campanie nesfârşită de vărsare de sânge şi crimă în masă împotriva Statelor Unite", relatează BBC. ---*ACTUALIZARE - Mai multe companii aeriene au suspendat cursele înspre Orientului Mijlociu în urma declanşării atacului asupra Iranului de către Israel şi SUA, şi a ripostei autorităţilor de la Teheran.
11:50
Statele Unite şi Israel au lansat sâmbătă dimineaţă un nou val de atacuri aeriene asupra Iranului, numeroase explozii puternice fiind raportate în Teheran, iar liderul suprem iranian, Ali Khamenei, ar fi fost mutat într-un loc sigur înafara capitalei.
11:30
Franţa îşi reafirmă sprijinul pentru România şi angajament de apărarea a Flancului estic al NATO # Bursa
La patru ani de la prima activare a Forţei de Reacţie a NATO pentru misiuni de descurajare şi apărare pe Flancul estic, Ambasada Franţei la Bucureşti a reafirmat sprijinul and #8222;ferm şi durabil and #8221; al Parisului pentru securitatea României şi a Alianţei, în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
11:20
Preşedintele Donald Trump a solicitat tuturor agenţiilor federale să renunţe la utilizarea soluţiilor de inteligenţă artificială dezvoltate de compania Anthropic, acordând un termen de şase luni pentru eliminarea treptată a produselor acesteia.
11:10
Suedia: Drona de spionaj bruiată în apropierea portavionului Charles de Gaulle este rusească # Bursa
Drona neutralizată de armata suedeză în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle, aflat în escală la Malmö, a fost confirmată drept aparat de provenienţă rusească, în urma unei analize tehnice, au anunţat vineri seară Forţele Armate ale Suediei.
11:00
ROCA Industry: Cifră de afaceri la nivel consolidat de 629,6 milioane lei în 2025, creştere de 19% planificată în 2026 # Bursa
ROCA Industry, holding industrial specializat în materiale de construcţii, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 629,6 milioane de lei, în creştere cu 5,1% faţă de 2024.
10:50
Mii de nave chineze de pescuit, desfăşurate în apropierea Insulelor Senkaku, administrate de Japonia # Bursa
Imaginile din satelit publicate la jumătatea lunii februarie arată mii de ambarcaţiuni chineze dispuse în formaţiuni extrem de compacte în apropierea apelor administrate de Japonia, în Marea Chinei de Est, poziţionarea acestora fiind mult mai apropiată decât ar fi normal pentru activităţi de pescuit.
10:40
Problemele Blue Owl zguduie piaţa creditului privat din SUA, evaluată la 2 trilioane de dolari # Bursa
Dificultăţile întâmpinate de Blue Owl Capital, provoacă noi turbulenţe într-un sector estimat la aproximativ 2 trilioane de dolari, industria creditului privat fiind deja sub presiune din cauza semnelor de întrebare privind evaluările, nivelul de transparenţă şi a unor insolvenţe recente, precum falimentul furnizorului auto First Brands Group.
Acum 12 ore
10:30
Cobra II: MApN a efectuat verificări secrete în implicarea acţionarilor cu legături controversate în Rusia # Bursa
MApN transmite că structurile de informaţii au efectuat and #8222;verificările necesare and #8221; în legătură cu implicarea afaceriştilor cu conexiuni în Rusia în contractul de aproximativ 4,26 de miliarde de lei pentru furnizarea celor peste 1.000 de autovehicule blindate Cobra II, concluziile verificărilor fiind însă clasificate.
10:10
Trump cere renunţarea la Anthropic în agenţiile federale, după refuzul companiei de a folosi AI în arme autonome şi supraveghere # Bursa
Preşedintele Donald Trump a solicitat tuturor agenţiilor federale să renunţe la utilizarea soluţiilor de inteligenţă artificială dezvoltate de compania Anthropic, acordând un termen de şase luni pentru eliminarea treptată a produselor acesteia.
09:50
Ciucu: Restructurări ample în cadrul STB, peste 1.000 de angajaţi disponibilizaţi din aprilie # Bursa
Societatea de Transport Bucureşti (STB) se pregăteşte pentru o amplă reorganizare, care ar putea aduce concedierea a peste 1.000 de angajaţi începând cu 1 aprilie, eficientizare fiind inevitabilă în contextul dificultăţilor financiare majore cu care se confruntă compania, aflată sub presiunea unor datorii ce depăşesc 1,6 miliarde de lei.
Acum 24 ore
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile de temperatură vor fi în creştere şi se vor situa în general cu mult peste mediile multianuale specifice perioadei.
Ieri
22:00
Parlamentul Germaniei a adoptat joi o modificare legislativă care extinde atribuţiile forţelor armate în interceptarea şi doborârea dronelor, pe fondul creşterii semnificative a incidentelor aeriene înregistrate după declanşarea războiului din Ucraina.
21:50
Afganistanul anunţă and #8222;atacuri masive and #8221; asupra Pakistanului şi susţine că a preluat 15 avanposturi militare # Bursa
Autorităţile talibane de la Kabul au anunţat lansarea unor and #8222;atacuri masive and #8221; împotriva forţelor pakistaneze de-a lungul frontierei comune, susţinând că au ucis sau capturat mai mulţi militari şi că au preluat controlul asupra a 15 avanposturi militare pakistaneze. Acţiunile ar reprezenta un răspuns la recente bombardamente aeriene atribuite Pakistanului.
21:30
Ministerul Finanţelor lansează un sistem digital bazat pe tehnologia blockchain pentru managementul bonurilor fiscale # Bursa
Ministerul Finanţelor anunţă implementarea proiectului and #8222;Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN) and #8221;, o iniţiativă care urmăreşte modernizarea modului în care sunt administrate şi verificate bonurile fiscale emise de casele de marcat electronice.
21:00
Hidroelectrica: Profit net de 3,3 miliarde lei în 2025, în scădere cu 20% faţă de anul anterior # Bursa
Grupul Hidroelectrica a raportat pentru 2025 un profit net de 3,303 miliarde lei, cu 20% sub nivelul din 2024, dar cu aproximativ 10% peste bugetul rectificat.
20:40
EnterTech 2026: IMM-urile din România sunt de 3 ori mai puţin productive pe fondul întârzierii integrării AI # Bursa
Organizatorii conferinţei EnterTech 2026 anunţă că ţara noastră pierde ritmul creşterii bazate pe tehnologie, în condiţiile în care implementarea digitalizării şi a inteligenţei artificiale în companii se află printre cele mai reduse din UE, productivitatea IMM-urilor fiind de două până la trei ori sub potenţialul real.
20:30
Premierul ungar Viktor Orban a solicitat joi trimiterea unei misiuni europene în Ucraina pentru a verifica situaţia conductei petroliere Drujba, prin care este transportat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia.
20:20
MApN: Nou atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre; o dronă a intrat în spaţiul aerian al României # Bursa
Patru aeronave de luptă au fost ridicate joi de la sol, după ce radarele Ministerului Apărării Naţionale au detectat două drone în apropierea graniţei cu Ucraina, una dintre acestea pătrunzând pentru scurt timp în spaţiul aerian al ţării noastre, în contextul unui nou atac lansat de Federaţia Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.
20:10
Schneider Electric: Programul SSI a contribuit la evitarea a 862 de milioane de tone de emisii de CO and #8322; în 5 ani # Bursa
Schneider Electric a publicat rezultatele extra-financiare aferente anului 2025, marcând finalizarea programului Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025, prin intermediul acestuia reuşind să evite 862 milioane de tone de emisii de CO and #8322;, depăşind obiectivul iniţial de 800 milioane de tone.
20:10
Schneider Electric: Programul SSI a contribuit la evitarea a 862 de milioane de tone de emisii de CO and #8322; în 5 ani # Bursa
Schneider Electric a publicat rezultatele extra-financiare aferente anului 2025, marcând finalizarea programului Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025, prin intermediul acestuia reuşind să evite 862 milioane de tone de emisii de CO₂, depăşind obiectivul iniţial de 800 milioane de tone.
20:00
Autoritatea de Supraveghere Financiară anunţă că România a făcut un nou pas în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), după ce a primit Avizul Formal din partea Comitetului OCDE pentru Pieţe Financiare, acesta este cel de-al 21-lea aviz din cele 25 necesare pentru finalizarea procesului de aderare.
19:50
Cris-Tim Family Holding S.A. (BVB: CFH), a raportat pentru 2025 venituri preliminare de 1,15 miliarde de lei, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, şi un profit net de 110 milioane de lei, în creştere cu 26%.
19:40
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a intensificat controalele la nivel naţional, identificând nereguli fiscale de peste 78 de milioane de lei în rândul operatorilor care desfăşoară activităţi de transport alternativ prin platforme digitale de tip ride-sharing.
19:20
SUA au decis să amâne termenul-limită impus pentru vânzarea activelor internaţionale ale grupului petrolier rus Lukoil, într-un context în care aceste active ar putea deveni elemente de negociere în eventualele discuţii de pace privind Ucraina.
19:00
Auchan: Peste 360.000 de articole vestimentare pre-purtate achiziţionate în 2025 din shop-urile and #8222;O nouă viaţă and #8221; # Bursa
Peste 360.000 de articole vestimentare pre-purtate au fost comercializate anul trecut în cadrul shop-in-shop-urilor and #8222;O nouă viaţă by Auchan and #8221;, un concept de economie circulară lansat în premieră pe piaţa locală.
