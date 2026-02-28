ANALIZA: Mişcările navale ale Rusiei şi Chinei în Mediterana şi în Golful Persic din ultimele ore

12:30

*ACTUALIZARE - Ministerul Afacerilor Externe anunţă că monitorizează situaţia cetăţenilor români aflaţi ăn zona de conflict din Orientul Mijlociu, şi că menţine contactul constant cu misiunile diplomatice şi consulare ale României, conform unui comunicat de presă al instituţiei. ---*ACTUALIZARE - Preşedintele american a anunţat că Statele Unite au început and #8222;operaţiuni majore de luptă and #8221; în Iran, acuzând regimul iranian că poartă o and #8222;campanie nesfârşită de vărsare de sânge şi crimă în masă împotriva Statelor Unite and #8221;, relatează BBC. ---*ACTUALIZARE - Mai multe companii aeriene au suspendat cursele înspre Orientului Mijlociu în urma declanşării atacului asupra Iranului de către Israel şi SUA, şi a ripostei autorităţilor de la Teheran. ---Statele Unite şi Israel au lansat sâmbătă dimineaţă un nou val de atacuri aeriene asupra Iranului, numeroase explozii puternice fiind raportate în Teheran, iar liderul suprem iranian, Ali Khamenei, ar fi fost mutat într-un loc sigur înafara capitalei.