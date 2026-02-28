Cui i-a dedicat Andrei Cordea victoria care a trimis-o pe CFR în play-off: „Pentru el am câștigat astăzi”
Sport.ro, 28 februarie 2026 22:20
CFR Cluj a învins-o pe Farul Constanța, scor 2-1, în etapa a 29-a din Superligă și și-a asigurat matematic prezența în play-off.
Cui i-a dedicat Andrei Cordea victoria care a trimis-o pe CFR în play-off: „Pentru el am câștigat astăzi"
