Vești teribile pentru români. Se întâmplă de la 1 aprilie 2026, în toată țara
Cancan.ro, 1 martie 2026 10:20
Începând cu 1 aprilie, consumatorii casnici ar putea înregistra o majorare semnificativă a facturilor la gaze, estimată la aproximativ 26%, ceea ce ar conduce la un tarif mediu de circa 0,39 lei/kWh. Această creștere intervine […]
Acum o oră
10:20
Acum 2 ore
09:40
Unele povești de dragoste se sfârșesc. Uneori, poate că sfârșitul reprezintă un nou început. Totuși, există un județ în România în care instanțele de judecată, primăriile sau notarii publici participă și la câte trei „noi […]
09:40
Imaginile care îl „descalifică” pe Gabi Tamaș. Frustrat după un joc pierdut, faimosul nu s-a mai putut controla # Cancan.ro
Tensiunile au escaladat rapid după una dintre cele mai dificile confruntări sportive din cadrul emisiunii Survivor România, unde atmosfera deja încărcată dintre concurenți a atins un nou punct critic. În urma unui joc pierdut, reacțiile […]
09:00
NASA țintește 6 martie pentru lansarea misiunii Artemis II în jurul Lunii. Repetiție crucială înaintea zborului istoric cu echipaj # Cancan.ro
Oficialii americani din domeniul spațial au anunțat vineri că NASA își propune să lanseze pe 6 martie misiunea Artemis II, care va trimite patru astronauți într-un zbor în jurul Lunii. Data vine după ce agenția […]
09:00
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather # Cancan.ro
Vremea se schimbă, iar unele orașe din România vor fi acoperite de zăpadă în săptămâna care urmează. Chiar dacă ne-am fi așteptat ca luna martie să ne aducă temperaturi ridicate în termometre, se pare că […]
09:00
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este # Cancan.ro
Piața imobiliară din Capitală a livrat o surpriză care pare desprinsă dintr-un scenariu de criză economică: o garsonieră scoasă la vânzare pentru doar 16.000 de euro a devenit rapid subiect de discuții printre cei care […]
Acum 4 ore
08:40
Stephanie Hope, iubita lui Leon Bailey: Viața între Roma și Premier League, familie, lux și vacanțe exotice # Cancan.ro
Leon Bailey este unul dintre cei mai spectaculoși fotbaliști jamaicani ai generației sale. Născut pe 9 august 1997 la Kingston, joacă pe postul de extremă și este cunoscut pentru viteza explozivă, driblingul direct și șutul […]
08:40
Iluzie optică | Ce vietate se ascunde în această fotografie? Geniile răspund corect în cel mult 21 de secunde # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
08:20
O pisică petrece, în medie, aproximativ 15 ore pe zi dormind. Da, ai citit bine. Asta înseamnă că mai bine de jumătate din viața ei se scurge în somn. Unele studii și observații arată că […]
08:20
Este weekend, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie […]
07:50
Dieta pe care o ține Jojo pentru o viață sănătoasă. Alimentul la care a renunțat definitiv # Cancan.ro
Actrița Cătălina Grama, cunoscută publicului sub numele de Jojo, a făcut o schimbare importantă în stilul său de viață, alegând să elimine complet carnea din alimentație și să adopte un regim predominant vegetarian. Decizia vine […]
07:40
Supă de cărălabe de post: Rețeta ardelenească a maicii Iuliana de la Mănăstirea Pantocrator # Cancan.ro
Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate. Ați auzit de cărălabe? Așa li se spune guliilor în Ardeal, iar din ele se poate face o supă surprinzător de gustoasă. […]
07:30
Cum arată casa în care locuiesc Simona și Marius Urzică, finaliștii Power Couple? Imagini rare # Cancan.ro
Simona și Marius Urzică sunt unul dintre cuplurile finaliste ale emisiunii Power Couple 2026. Chiar dacă nu au câștigat concursul, aceștia se bucură de un premiu important – familia pe care o au împreună. Cei […]
07:20
Wirtshausurile austriece se reinventează pentru Gen Z. „Meniuri la comun și conversații la masă” # Cancan.ro
Pentru a cuceri Generația Z, hanurile tradiționale din Austria Inferioară își schimbă strategia: porții mai mici, preparate de împărțit și conversații ghidate la masă. Noul concept „yap&dine” mizează pe experiențe sociale și interactive, adaptate unei […]
07:10
Horoscop rune azi, 1 martie 2026. Runa Fehu inversată: Cine pierde bani, cine se ceartă și cine primește o lecție dură azi # Cancan.ro
Horoscop rune azi, 1 martie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci […]
07:00
Prețul benzinei azi, 1 martie 2026, în România: cât a ajuns litrul și cât te costă un plin în marile orașe # Cancan.ro
Prețurile la benzină, motorină și GPL rămân la un nivel ridicat în România, cu variații minore de la un oraș la altul. Azi, 1 martie 2026, în marile centre urbane, diferențele sunt de doar câțiva […]
07:00
Andreea Bălan, Alexia Eram și Gina Pistol, cu brațele pline de 1 Martie. Top 30 dive „muncitoare” care merită cel mai frumos mărțișor # Cancan.ro
Activitate frenetică în lumea mondenă. 1 Martie nu înseamnă doar răsfăț pentru divele noastre, ci și multă muncă. Și pentru cine? Normal, pentru bărbații din viața lor, care nu știu cât efort presupune imaginea impecabilă […]
Acum 6 ore
06:40
Cartea de Tarot a zilei de azi, 1 martie 2026: Marea Preoteasă aduce un semn ascuns și o revelație puternică pentru tine # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zile de azi, 1 martie 2026. Ziua de astăzi vine cu o energie profundă, tăcută și plină de sensuri ascunse. Marea Preoteasă nu aduce revelații zgomotoase, ci adevăruri care se așază […]
06:10
Horoscop chinezesc azi, 1 martie 2026: Maimuța primește un semn decisiv, Dragonul și Tigrul fac o alegere riscantă # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 1 martie 2026. Ziua de azi aduce un amestec de claritate și provocări neașteptate, însă pentru nativii din zodia Maimuță se conturează un moment de revelație care poate schimba direcția următoarelor luni. […]
06:00
După ce a filmat cu Bianca Drăgușanu, Codin Maticiuc dă verdictul: „Mi-au dat niște emoții îngrozitoare” # Cancan.ro
Codin Maticiuc a vorbit pentru CANCAN.RO și a dat exclusivitatea momentului: urmează să lanseze un serial documentar care va „rupe România”, după cum chiar el o spune. Prezent la evenimentul de anunțare al artistului internațional […]
05:50
Apneea în somn după 65 de ani: de ce te trezești epuizat și cum îți afectează serotonina, explică Dr. Beatrice Mahler # Cancan.ro
Apneea în somn nu înseamnă doar sforăit sau oboseală. Este o tulburare care poate fragmenta somnul de zeci de ori pe oră, afectând oxigenarea creierului și echilibrul hormonal. Medicul pneumolog Dr. Beatrice Mahler explică de […]
05:40
Prognoza meteo azi, 1 martie 2026: Sudul României, între ger matinal și soare primăvăratic # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 1 martie 2026. Vremea în România va fi caracterizată de un început de primăvară timid: dimineți reci cu temperaturi negative, alternând cu după-amieze mai blânde și perioade cu soare în mare parte […]
Acum 12 ore
01:00
De la Granfluenceri la tururile de grup ale Generației Z. De ce toată lumea aleargă spre Europa în 2026 # Cancan.ro
În 2026, Europa trăiește un adevărat boom turistic, alimentat de două generații aparent opuse: seniorii activi și Generația Z. Dacă tinerii călătoresc mai des și cheltuiesc tot mai mult pe experiențe internaționale, seniorii redescoperă aventura […]
00:40
Bal pe două fronturi. Ceaușescu între Iran și America: Cum făcea afaceri cu ambele tabere în plin conflict # Cancan.ro
Azi dimineață, Statele Unite au atacat din nou Iranul. Nu este prima dată și, dacă istoria ne învață ceva, nu va fi nici ultima. Washington-ul încearcă de decenii să provoace o schimbare de regim la […]
00:20
Horoscop 1 martie 2026. Află zodia care trebuie să își facă o programare la doctor, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energia e bună, dar iritarea mocnită îți […]
28 februarie 2026
23:40
Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal # Cancan.ro
Situația legată de moartea medicului Ștefania Szabo rămâne complicată, la patru luni după ce aceasta a fost găsită fără viață în propriul cabinet. Fostul ei soț continuă procesul de partaj început înainte de deces, iar […]
23:00
Peter Thiel și alți miliardari din tech își țin copiii departe de tehnologie. De ce limitează drastic timpul petrecut pe ecrane în propriile familii # Cancan.ro
Deși au construit imperii bazate pe smartphone-uri, rețele sociale și conținut video viral, unii dintre cei mai influenți miliardari din tehnologie își cresc copiii cu reguli stricte privind timpul petrecut în fața ecranelor. Diferența dintre […]
23:00
Prima zi a lunii martie marchează, în fiecare an, începutul simbolic al primăverii și rămâne una dintre tradițiile cele mai apreciate în România. Este perioada în care mărțișoarele, florile și gesturile simple capătă o încărcătură […]
22:40
Iulia Albu radiază după împăcarea cu Mike. El are cheia și de la inima, dar și de la mașina ei # Cancan.ro
Iulia Albu își face apariția mai ceva ca la Fashion Week atunci când iese din casă. CANCAN.RO a surprins-o în zona Floreasca, unde face câțiva pași pentru a se bucura și alții de ținuta ei. […]
22:20
„Vorbeam cu ChatGPT de opt ori pe zi”: criza de singurătate a Generației Z. Când AI devine „cel mai ușor interlocutor” # Cancan.ro
Pentru Paisley, un tânăr de 23 de ani din Manchester, munca de acasă după anii de izolare din pandemie a însemnat mai mult decât confort. A însemnat singurătate. Spune că a ajuns să simtă că […]
22:20
Radu Vâlcan, la un pas să renunțe la Insula Iubirii?! Dan Negru și Cabral au fost luați în calcul # Cancan.ro
Emy în persoană, cel mai recent invitat CANCAN EXCLUSIV, a vorbit despre viitorul competiției influencerilor: Buzz House. Cu toate că și el s-a numărat printre opțiunile producției în ceea ce privește prezentatorul emisiunii online, locul […]
22:10
Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul din Timișoara” # Cancan.ro
Delia Salchievici a intrat în atenția presei după ce a apărut la brațul lui Lino Golden, bărbat cu care s-a căsătorit după un an de relație și de care a divorțat la fel de repede. […]
22:00
Potrivit unor surse israeleine, Guvernul din Israel a transmis sâmbătă seară informaţia că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în timpul atacurilor aeriene. Ştire în curs de actualizare.
Acum 24 ore
21:20
Primark îşi extinde echipele din România şi recrutează personal în Bucureşti, Iaşi, Craiova, Sibiu şi Bacău, pe fondul planurilor de dezvoltare pentru următorii ani. În Capitală, retailerul caută lucrători comerciali, pentru care oferă salarii nete […]
20:40
În 2026, regulile pentru închirierea locuințelor pe termen scurt rămân stricte, iar proprietarii trebuie să țină cont că nu orice astfel de activitate este considerată automat cazare turistică Totuși, atunci când închirierea se adresează persoanelor […]
20:30
Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns și în Abu Dhabi, Dubai și alte zone vizitate de vedetele din România, unde exploziile și alertele aeriene au creat panică în rândul localnicilor și al turiștilor, inclusiv al […]
20:10
Luna martie 2026 se conturează ca o perioadă agitată în plan financiar, marcată de schimbări rapide, idei noi și ritm accelerat al circulației banilor. Contextul economic al lunii favorizează flexibilitatea, analiza atentă a riscurilor și […]
19:20
Țara din Europa care angajează 377 de oameni, fără diplomă. Salariile ajung chiar și la 5.600 de euro # Cancan.ro
O meserie tot mai căutată în Luxemburg atrage atenția prin faptul că nu solicită diplomă, dar oferă venituri considerabile. Este vorba despre alpinismul utilitar, o activitate pentru care sunt disponibile 377 de locuri de muncă […]
19:10
Codul Morse este un sistem de comunicare care folosește puncte, linii și spații pentru a reprezenta literele alfabetului, cifrele și semnele de punctuație. Mesajele sunt transmise și recepționate prin semnale electronice, care pot fi sonore […]
19:10
Alexandru Cazan, președintele Gremium Nomads România, invitat la MARTORII – duminică, 1 martie, ora 19:00 # Cancan.ro
Duminică, 1 martie, invitat la emisiunea MARTORII este Alexandru Cazan, președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România. Într-un dialog cu Andrei Dumitrescu, senior editor Gândul, liderul Gremium dezvăluie detalii incredibile despre cum era să fie […]
18:50
Bogdan de la Ploiești, prins în haosul din Emirate: ”Ajută-ne, Doamne, să ajungem acasă” # Cancan.ro
Bogdan de la Ploiești a postat două clipuri pe TikTok din Dubai, după ce în Emiratele Arabe Unite au fost raportate bubuituri puternice în zona Abu Dhabi. Artistul a simțit nevoia să își informeze fanii […]
18:00
Iustina Loghin a trecut prin momente de panică în Dubai, după ce în Emiratele Arabe Unite au fost raportate bombardamente în zona Abu Dhabi. Deși se află în Dubai Marina, la o distanță considerabilă de […]
18:00
Ariadna de la Buzz House, impresionată de Ianis Hagi: „E cel mai frumos băiat din România” # Cancan.ro
Ariadna, una dintre influencerițele care s-au remarcat în Buzzhouse sezonul 3 a fost invitată în podcastul Zvon by CANCAN.RO, acolo unde a răspuns celor mai picante întrebări și a făcut o retrospectivă asupra relațiilor sale. […]
17:20
Panică printre românii din Emirate, după ce au început atacurile: ”Voiam să plecăm în Riad, apoi am aflat că a fost bombardat” # Cancan.ro
O româncă stabilită în Emiratele Arabe Unite a trecut prin momente de panică alături de familia sa, după ce în Abu Dhabi s-au auzit mai multe bubuituri puternice, pe care aceasta le-a asociat cu izbucnirea […]
16:50
Odată cu venirea weekeend-ului, CANCAN.RO îţi aduce un banc excepţional care te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi aflând ce este dragostea adevărată, de fapt. Dragoste adevărată este atunci când iubitei […]
16:40
TEST IQ | Aceste două imagini din brutărie par identice, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe! # Cancan.ro
Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO îţi propune o nouă provocare vizuală menită să-ţi pună la încercare atenția la detalii și capacitatea de concentrare. În centrul puzzle-ului se află un brutar surprins în două imagini aproape identice, […]
16:30
Donald Trump a spus de ce a atacat Iranul, de fapt. ”Rămâneți adăpostiți! Bombe vor cădea peste tot” # Cancan.ro
Donald Trump a făcut declarații cu privire la atacul SUA și Israelului asupra Iranului. Președintele a transmis, printr-un videoclip de 8 minute postat pe pagina sa de socializare, că deciziile regimului iranian au afectat în […]
16:10
Deea Maxer traversează o perioadă stabilă și armonioasă alături de partenerul ei, Constantin Cataramă, bărbatul care a cerut-o în căsătorie în urmă cu puțin timp, chiar de ziua ei de naștere. Cererea, organizată într-un cadru […]
15:50
Se schimbă tot pentru această zodie în 2026, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Originalitate, surprize și o eliberare a potențialului ascuns” # Cancan.ro
Cristina Demetrescu a făcut o mărturisire și a spus că una dintre cele 12 zodii va fi cea mai afectată de noile schimbări ale anului. Chiar dacă anul care a trecut nu a fost unul […]
15:50
O familie de români, care locuiește în Israel, trece prin clipe de coșmar. Miriam Rosman, o româncă stabilită în Israel, a făcut publice informații despre situația în care se află în acest moment, la scurt […]
