Prima reacţie a lui Vladimir Putin după moartea lui Ali Khamenei: O crimă cinică

La 49 de ani de la cutremurul care a lăsat Bucureștiul în ruine, specialiștii de la Institutul Naţional de Fizică a Pământului au organizat un tur ghidat prin centrul Capitalei. Au mers pe traseul pe care l-a urmat unda de şoc în 4 martie 1977 și au arătat cât de vulnerabile sunt încă multe dintre clădiri. Peste 400 au bulină roșie, iar consolidările avansează greoi.