Prima reacţie a lui Vladimir Putin după moartea lui Ali Khamenei: O crimă cinică
ObservatorNews, 1 martie 2026 13:50
Uciderea ayatollahului Ali Khamenei este o "crimă cinică", a încălcat toate normele moralităţii umane şi legii internaţionale, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
14:20
Două tinere din Suceava, lovite de o maşină pe trecere. Un bătrân de 84 de ani era la volan # ObservatorNews
În Suceava, două tinere de 21 de ani au fost rănite după ce au fost acroşate cu maşina, chiar pe trecerea de pietoni. La volanul autoturismului se afla un şofer senior, de 84 de ani.
Acum 30 minute
14:10
O româncă care a mers în Dubai pentru vacanță povestește cum, în decurs de câteva ore, sejurul de vis s-a transformat în coșmarul vieții ei. A postat fotografii cu turiștii strânși pe holurile hotelului, panicați de bubuituri și și-a povestit experiența, oră de oră, în noaptea de 28 februarie spre 1 martie.
Acum o oră
13:50
Uciderea ayatollahului Ali Khamenei este o "crimă cinică", a încălcat toate normele moralităţii umane şi legii internaţionale, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin.
13:40
Ce pot face românii blocaţi în Dubai, după închiderea spaţiului aerian. Recomandările MAE # ObservatorNews
Aproape 1.000 de români sunt blocaţi în Dubai şi alte zone din Orientul Mijlociu, după ce conflictul din Iran a închis mai multe spaţii aeriene. Vorbim despre zboruri anulate peste noapte, aeroporturi aglomerate şi oameni care nu ştiu când vor ajunge acasă. Ministerul de Externe spune că toţi românii aflaţi în zonă sunt în siguranţă.
13:40
28 de elevi români, aflaţi în excursie cu şcoala, rămaşi blocaţi în Dubai din cauza atacurilor iraniene # ObservatorNews
În a doua zi de război în Orientul Mijlociu, Iranul a lovit din nou. Atât baze militare americane din regiune, cât şi zone turistice. Au fost explozii puternice în Dubai, Abu Dhabi, Doha. O bombă a ţintit şi un hotel de cinci stele din Manama, Bahrein. În acest infern sunt prinşi sute de români care-şi petreceau vacanţa în Emirate. Printre ei se numără şi un grup de 28 de elevi, plecaţi în excursie cu profesorii. Toţi aşteaptă soluţii de la autorităţi. Vor să se întoarcă acasă.
13:30
Şefa diplomaţiei europene: "Moartea lui Ali Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului" # ObservatorNews
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a comentat informația privitoare la eliminarea liderului spiritual iranian Ali Khamenei. Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului, a transmis Kallas care a avut un mesaj pentru poporul iranian.
Acum 2 ore
13:10
Succesorul interimar al lui Ali Khamenei a fost decis. Cine este Alireza Arafi şi care sunt sarcinile lui # ObservatorNews
Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit succesor interimar al lui Khamenei, ucis în timpul atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului.
13:10
Ali Khamenei, ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceauşescu înainte de căderea regimului comunist # ObservatorNews
Ali Khamenei a fost ultimul lider internaţional cu care s-a întâlnit Nicolae Ceauşescu înainte căderii regimului comunist din ţara noastră.
12:40
Marea Britanie anunţă că Iran a lansat rachete spre Cipru, în condiţiile în care Teheranul intră în haos # ObservatorNews
Rachete au fost lansate asupra Ciprului, iar trupele britanice au fost la un pas de impact în Bahrain, în contextul în care Iranul atacă ca răspuns la atacul lui Donald Trump, a dezvăluit astăzi John Healey, Secretar al Apărării în Marea Britanie.
12:30
Războiul din Iran lovește buzunarele românilor. Carburanții ar putea ajunge 10 lei/litru - Analiză AEI # ObservatorNews
Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 - 100 de dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce aduce costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanţurile logistice, scumpirea alimentelor şi inflaţie persistentă, atenţionează preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.
Acum 4 ore
12:10
Preşedintele Iranului susţine că SUA şi Israel au declanşat un "război deschis împotriva musulmanilor" # ObservatorNews
Președintele iranian susține că SUA și Israel au pornit un război împotriva musulmanilor. El a emis o declarație prin care cere răzbunare pentru atacurile asupra Iranului și uciderea liderului suprem Ali Khamenei. Soarta președintelui a fost mult timp necunoscută.
12:00
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian lansat de Israel și Statele Unite, a confirmat duminică presa de stat iraniană. Moartea sa aruncă în incertitudine viitorul Republicii Islamice și amplifică riscul unei destabilizări regionale. CIA a aflat că Ayatollahul urma să participe la o reuniune de nivel înalt sâmbătă dimineaţă la Teheran, ceea ce a permis armatelor americană şi israeliană să-l lovească, scrie New York Times.
11:40
Momentul în care un prezentator al televiziunii de stat anunţă, cu ochii în lacrimi, moartea lui Khamenei # ObservatorNews
Prezentatorul televiziunii de stat din Iran a anunţat duminică, cu ochii în lacrimi, moartea ayatollahului Ali Khamenei. Presa iraniană a anunţat şi moartea fiicei, ginerelui şi a nepoatei liderului suprem.
11:20
Israel a spart o aplicaţie populară de rugăciune din Iran pentru a încuraja militarii să trădeze # ObservatorNews
Israelul a reuşit să spargă una din cele mai populare aplicaţii de rugăciuni din Iran, care însuma peste cinci milioane de download-uri pe Android şi iPhone.
10:50
"Primul caviar organic din lume" este produs într-un sat mic din sudul Spaniei, la ferma de sturioni Caviar Riofrío. Delicatesea este făcută din doar două ingrediente: icre de sturion și sare, fără aditivi, fără conservanți, scrie Euronews.com.
10:50
A dat 1 milion $ pe o casă pe care a văzut-o doar pe internet, în Italia. Ce a găsit pe proprietate # ObservatorNews
O adevărată loterie imobiliară, așa poate fi descrisă decizia unui american care a plătit peste 1 milion de dolari pentru o fermă din Italia pe care o văzuse doar în fotografii. Bărbatul a făcut pasul decisiv și și-a mutat familia într-un sat medieval din Toscana, în căutarea unei vieți mai liniștite și mai apropiate de natură, scrie CNN.
10:50
Iran ia în calcul retragerea de la Campionatul Mondial. Meciurile urmau să se joace în SUA # ObservatorNews
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susțin jurnaliștii din Israel. Competiția va avea loc la vară în SUA, Canada și Mexic. Partidele naționalei iraniene urmau să se joace la Los Angeles și Seattle.
Acum 6 ore
10:10
Sute de manifestanţi au luat cu asalt consulatul SUA din Karachi, Pakistan. Cel puţin o persoană a fost ucisă # ObservatorNews
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, "unul dintre cei mai răi oameni din istorie", este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.
10:10
Cea de-a 46-a ediție a premiilor BRIT Awards a avut loc aseară și a adus surprize. Olivia Dean a câștigat cele mai importante distincții, plecând acasă cu patru trofee, printre care și cel pentru Artistul Anului. Harry Styles a revenit pe scenă, după o pauză pe care fanii au resimțit-o din plin, iar Rosalía a devenit prima artistă de origine spaniolă care cucereşte categoria pentru Cel mai bun artist internațional. Şi pentru prima dată în istoria de aproape 50 de ani a evenimentului, ceremonia s-a desfășurat în afara Londrei, în Manchester.
09:50
Staţiunea considerată "Polul Nord" al ţării care oferă o experienţă unică. Preţurile încep de la 120 de euro # ObservatorNews
Deși calendarul arată 1 martie și primăvara și-a intrat oficial în drepturi, la Harghita Băi e iarnă în toată regula. Stațiunea supranumită "polul nord al țării" oferă un peisaj autentic de poveste. Pe lângă schi, turiştii s-au putut bucura şi de alte activităţi pe zăpadă.
09:50
Promovat ca un aliment minune pentru sănătate, oţetul de mere are mai multe beneficii decât am putea crede şi ne poate ajuta să slăbim. În plus, este şi ieftin.
09:50
Israelul susține că a aruncat peste 1.200 de bombe asupra Iranului într-o singură zi. Forțele aeriene israeliene spun că au aruncat peste 1.200 de bombe asupra Iranului în prima zi a atacului său comun cu SUA, relatează Jerusalem Post.
09:50
Erdogan: "Trebuie evitată vărsarea de sânge". Reacţiile lui Macron şi Starmer după atacurile din Iran # ObservatorNews
Ca orice conflict internaţional care începe brusc şi pare că trage toată planeta în mijlocul războiului, şi acesta, dintre Statele Unite şi Iran a avut ecou pe scena europeană. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a declarat că dorește protejarea civililor din zonele bombardate. Mâine, adună comisarii europeni pentru a discuta situația din Orient.
09:50
Lista oficialilor iranieni ucişi în urma atacului în tandem SUA-Israel asupra Iranului # ObservatorNews
Mai mulţi oficiali iranieni, printre care şi şeful statului major al forţelor armate iraniene, au fost ucişi în urma operaţiunii în tandem a Statelor Unite şi a Israelului. Totodată, Teheranul a confirmat duminică moartea liderului suprem Ali Khamenei, anunţată încă de sâmbătă de Donald Trump.
09:30
Sute de manifestanţi au încercat să atace ambasada SUA la Bagdad, după moartea lui Ali Khamenei # ObservatorNews
Sute de manifestanţi au încercat să ia cu asalt duminică dimineaţă zona ultrasecurizată care adăposteşte ambasada SUA la Bagdad, după moartea ghidului suprem iranian Ali Khamenei, informează AFP, citând un jurnalist de la faţa locului.
09:30
Celulă de criză la MAE: 1.000 de români, în zona de conflict. "Nu avem cereri de repatriere din Iran" # ObservatorNews
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat sâmbătă noapte că va fi suplimentat numărul operatorilor de la Bucureşti, în contextul situaţiei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu şi al numărului mare de apeluri ale românilor aflaţi în regiune, care "a depăşit numărul de colegi disponibili în misiune". "Este totuşi clar că sunt necesare resurse adiţionale, mai ales în momente sensibile", afirmă Ţoiu. Ministrul recomandă românilor, dat fiind "caracterul fluid" al situaţiei, să-şi amâne călătoriile, chiar dacă în regiune sunt şi ţări cu spaţiul aerian deschis.
09:10
Tradiţii şi obiceiuri de Mărţişor. Motivul pentru care nu e bine să-l aruncăm la gunoi # ObservatorNews
De astăzi ne bucurăm oficial de primăvară, cel puţin în calendar, şi de luna Mărţişorului. Tot de azi, bineînţeles, pentru noroc şi bunăstare e musai să purtăm talismanul cu şnur alb şi roşu.
09:10
Mai multe zboruri de pe Otopeni au fost anulate din cauza conflictului din Orient. Lista completă # ObservatorNews
Tensiunile din jurul Iranului escaladează, iar conflictul schimbă harta zborurilor în timp real. Multe curse au fost brusc anulate după ce s-a închis spaţiul aerian în regiune. Printre cei afectați sunt și mulţi români. Unii sunt în pelerinaj în Israel, alții în vacanță în Dubai. O destinaţie extrem de iubită de români. Ca într-un film de groază, pe plajele luxoase, acum şuieră racheietele. Patru turişti au fost răniţi într-un atac lângă un hotel.
08:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că SUA vor lovi Iranului cu o formă nemaivăzută dacă ţara ripostează la atacul americano-israelian care l-a ucis pe liderul suprem Ali Khamenei.
08:30
Zeci de medici și pompieri i-au învățat pe suceveni cum să acorde primul ajutor: "Orice clipă contează" # ObservatorNews
Într-o situaţie de criză, timpul este cea mai de preţ resursă. Primul ajutor salvează vieţi, chit că vorbim de atacuri de cord, de înec sau de accident. Într-un sfert de oră poţi învăţa cum să devii înger salvator.
Acum 8 ore
08:20
Cerul a fost vedeta serii, ieri, în Cluj Napoca. Zeci de pasionaţi de astronomie s-au adunat pe un câmp de lângă staţia meteo din Feleacu, pentru un spectacol rar. Şase planete au fost vizibile pe cer, imediat după apus.
08:20
Doi tineri, spulberaţi pe marginea drumului de un şofer de 29 de ani. Un bărbat a murit pe loc # ObservatorNews
Accident tragic pe un Drum Expres din Olt. Doi tineri au fost loviţi în plin de o maşină, iar unul dintre ei a murit pe loc, în apropiere de satul Jitaru.
08:00
Mii de oameni s-au adunat în centrul Teheranului pentru a plânge moartea lui Ali Khamenei # ObservatorNews
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, "unul dintre cei mai răi oameni din istorie", este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.
07:50
Cine va conduce Iranul după moartea lui Ali Khamenei, "unul dintre cei mai malefici oameni din istorie" # ObservatorNews
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit, a anunţat președintele Statelor Unite, Donald Trump. După confirmarea morţii "celui mai malefic om din istorie", aşa cum l-a descris Trump în mesajul publicat pe Truth Social, apar tot mai multe detalii despre cine va conduce Iranul în perioada de tranziție.
07:30
Garda Revoluţionară din Iran anunţă atacuri asupra 27 de baze americane din Orientul Mijlociu # ObservatorNews
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, "unul dintre cei mai răi oameni din istorie", este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.
07:30
Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile precedente, Loteria Română a acordat 36.172 de câştiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei.
07:20
A fost o noapte de foc în Golful Persic, după ce Statele Unite şi Israelul au atacat Iranul. Din Emirate până în Bahrain, Qatar şi Tel Aviv, cerul a fost brăzdat de rachete. Sirenele de raid aerian s-au auzit ore întregi, panica s-a transformat într-un cronometru al terorii.
07:20
Horoscop 2 martie 2026. Ziua aduce energii contrastante pentru toate zodiile: unii nativi sunt provocați să ia decizii importante în plan profesional și financiar, în timp ce alții simt nevoia de retragere și echilibru interior. Creativitatea, comunicarea și responsabilitățile de carieră se află în prim-plan, iar influențele astrale pot schimba ritmul unei zile aparent obișnuite.
07:00
Cine a fost Ali Khamenei şi cum a ajuns la putere. A condus cu o încredere neclintită în propria misiune # ObservatorNews
Ayatollahul Ali Khamenei a petrecut aproape patru decenii ca lider suprem al Iranului şiit, construind o putere regională care să rivalizeze cu statele sunnite din Golf şi ostilă în mod implacabil faţă de SUA şi Israel, în timp ce a zdrobit repetatele tulburări din ţară.
Acum 24 ore
01:10
Te-ai întrebat vreodată cât costă o zi din viața unei persoane închise în penitenciar? Nu vorbim doar de hrană sau de un pat, ci de întregul sistem care permite funcționarea penitenciarelor. În 2025, statul alocă 61,40 lei pe zi pentru fiecare deținut, sumă care acoperă cheltuieli esențiale, de la mâncare și utilități, până la medicamente și întreținerea infrastructurii.
28 februarie 2026
23:10
Vremea de mâine 1 martie. Se încălzește în toată țara. În unele zone, maxime și de 17 grade # ObservatorNews
Vremea se va încălzi în toată țara, temperaturile se vor situa peste cele specifice datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 17 grade.
22:00
Ilie Bolojan, despre criza din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui român # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat că prioritatea autorităților din România este siguranța fiecărui cetățean român. Declarația a vizat criza din Orientul Mijlociu. Cei care au nevoie vor primi asistență, a mai spus Bolojan.
21:50
Episodul 23 din data de 28 februarie 2026 al emisiunii Survivor România. Naba s-a întors în tribul Faimoșilor după ce a fost de urgență la spital. Vedeta are probleme de sănătate. Colegii ei se bucură că o revăd.
21:00
Patronul clubului The Buddhist, arestat pentru 30 de zile. Și-a tras și mama în afacere # ObservatorNews
Vlad Marinescu, patronul Raiului striptease, a ajuns în arest după ce procurorii l-au acuzat că a făcut o avere din prostituţie şi droguri.
21:00
Ce schimbă atacurile asupra Iranului și cât de departe poate escalada conflictul. Analiză Politico # ObservatorNews
Loviturile SUA și Israelului asupra Iranului pot redesena echilibrul de putere în Orientul Mijlociu și chiar înlătura regimul de la Teheran, dar riscă, în același timp, să adâncească instabilitatea într-o regiune deja tensionată.
20:40
Piața florilor crește spectaculos în România. Buchetele se vând pe bandă rulantă, cifrele arată bine, vitrinele sunt pline. Însă în spatele acestei imagini parfumate, producătorii locali abia mai rezistă. Costurile la energie și forța de muncă taie din rădăcină profitul, în timp ce 85% dintre florile vândute la noi vin din import.
20:30
63 de ani de Madrigal. Povestea corului care a dus România pe scenele lumii: "Sunt cei mai buni ambasadori" # ObservatorNews
De 63 de ani, Madrigalul schimbă România prin muzică. O viaţă de profesionalism, emoţie şi excelenţă, celebrată într-o gală aniversară. Un concert eveniment care, an de an, e prilej de întâlnire între generaţiile pe care iubirea pentru muzică le-a adus împreună. Şi o dovadă vie că arta rămâne cel mai cunoscut ambasador al ţării noastre.
20:20
Clinton, interogat peste șase ore în dosarul Epstein, neagă orice implicare: "Nu am văzut nimic" # ObservatorNews
Bill Clinton, fostul preşedinte al Statelor Unite, a fost audiat cu uşile închise în dosarul milionarului pedofil Jeffrey Epstein. Susţine însă că nu ştia nimic şi nu a văzut nimic suspect. Asta cu toate că numele fostului lider de la Casa Albă apare de peste o mie de ori în celebrul dosar care a zdruncinat cei mai bogaţi şi cunoscuţi oameni ai planetei.
20:10
Cum arată Bucureștiul în fața unui cutremur: 2.000 de clădiri necesită consolidare urgentă # ObservatorNews
La 49 de ani de la cutremurul care a lăsat Bucureștiul în ruine, specialiștii de la Institutul Naţional de Fizică a Pământului au organizat un tur ghidat prin centrul Capitalei. Au mers pe traseul pe care l-a urmat unda de şoc în 4 martie 1977 și au arătat cât de vulnerabile sunt încă multe dintre clădiri. Peste 400 au bulină roșie, iar consolidările avansează greoi.
20:00
Palmieri în curți, plante exotice în ghivece. Românii aduc vacanța acasă și grădinile se transformă în mini-jungle urbane. Specialiștii spun că palmierii se adaptează surprinzător de bine. Iar cererea a crescut atât de mult, încât au ajuns și în magazinele de bricolaj.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.