METEO Cum va fi vremea în prima lună de primăvară. Până în 9 martie, temperaturi mai ridicate și precipitații reduse
PSNews.ro, 1 martie 2026 16:50
Conform prognozei ECMWF, până pe 9 martie, vremea va fi stabilă, cu presiune atmosferică ridicată. Vor predomina zilele însorite și precipitații foarte reduse. Temperaturile vor fi mai ridicate decât media multianuală. Maxime între 10 și 17 grade și minime între -6 și 4 grade. Între 6 și 8 martie, se preconizează o răcire temporară.
Acum 30 minute
16:50
Ungaria a ridicat nivelul de alertă teroristă. În România, nivelul este păstrat la ”precaut” # PSNews.ro
Ungaria a ridicat nivelul de amenințare teroristă în urma războiului din Iran, potrivit unui anunț făcut de premierul Viktor Orban. În România, nivelul este păstrat la "precaut". Viktor Orban a ridicat nivelul de alertă teroristă din Ungaria cu un nivel, în urma războiului din Iran, scrie agenția maghiară de presă Hirado.
16:50
16:50
Nicușor Dan, mesaj după atacul SUA-Israel asupra Iranului: „România este în deplină siguranță” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat duminică, cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, că „România este în deplină siguranță". „Nu se află sub niciun fel de amenințare directă". Mesajul vine la o zi după ce SUA și Israelul au lansat un atac comun asupra Iranului. „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă".
16:50
Nouă morți în Israel după atacuri iraniene. Gardienii Revoluției anunță noi valuri de rachete iraniene # PSNews.ro
Nouă persoane au murit duminică în orașul Beit Shemesh, la aproximativ 35 de kilometri vest de Ierusalim, după ce o rachetă balistică iraniană a lovit zona rezidențială. Atacul face parte din riposta Teheranului, la o zi după ce liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și Israelului.
16:50
Emiratele Arabe Unite acoperă cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați # PSNews.ro
Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor acoperi costurile de cazare, masă și reprogramare a zborurilor pentru peste 20.000 de pasageri blocați, afectați de tensiunile regionale și de închiderea spațiului aerian, se aată într-o scrisoare trimisă de autoritățile din Abu Dhabi către managerii hotelurilor. Călătoriile către și dinspre Orientul Mijlociu sunt afectate de sâmbătă.
16:50
Tronsonul Suceava – Siret ar fi costat cu peste 40% mai mult ca autostradă decât ca drum expres # PSNews.ro
Retrogradarea tronsonului Suceava – Siret la rangul de drum expres de la autostradă a stârnit nemulțumiri în rândul politicienilor din Bucovina. Iată cum calmează spiritele ministrul Transporturilor Ciprian Șerban. Valoarea totală a investiției în construirea Autostrăzii Suceava – Siret s-ar fi ridicat la 8,71 miliarde de lei, în vreme ce pentru Drumul Expres Suceava – Siret, costul este semnificativ mai mic.
Acum 2 ore
15:50
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Ministerul Finanțelor au reușit, în urma unor demersuri judiciare, să readucă în proprietatea publică a statului o suprafață de 2.571 de hectare de fond forestier, situată în județul Covasna. Pentru această suprafață, dreptul de proprietate a fost reconstituit în anul 2002 în favoarea Composesoratului Ojdula.
15:50
Belgia anunţă că Forţele Speciale au interceptat un petrolier din ”flota fantomă” rusă la Marea Nordului # PSNews.ro
O navă din "flota fantomă" a Rusiei, Ethera, a fost interceptată de către Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, anunţă duminică autorităţile belgiene, relatează AFP. Forţele Speciale belgiene au interceptat o navă din "flota fantonă" rusă, iar Bruxellesul o va confisca după ce soseşte în port, a anunţat duminică vicepremierul belgian Maxime Prévot.
15:50
După atacurile pe teritoriul său, Iranul vrea să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal # PSNews.ro
Iranul ar intenţiona să se retragă din Cupa Mondială din 2026, după ce Statele Unite şi Israelul au desfăşurat sâmbătă o amplă campanie de bombardamente pe teritoriul iranian, informează Marca. FIFA afirmă că urmăreşte cu atenţie evoluţia situaţiei. Mass-media spaniolă relatează declaraţiile făcute de preşedintele Federaţiei iraniene Mehdi Taj la televiziunea de stat iraniană.
15:50
Într-un mesaj în care a invocat „responsabilitatea" față de electorat, Grindeanu a afirmat că PSD va face „o analiză serioasă, responsabilă și fără menajamente" privind participarea la guvernare, după „mai bine de șase luni, în curând nouă luni, de guvernare", insistând că evaluarea este „nu doar legitimă, ci obligatorie", publică Mediafax într-o analiză.
15:50
Culisele operațiunii de lichidare a lui Khamenei. CIA îl urmărea pe ayatollah de luni de zile # PSNews.ro
CIA a localizat cu precizie unde se afla liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, chiar înaintea loviturii lansate de SUA și Israel. Informația, descrisă de oficiali ca fiind „extrem de exactă", a influențat direct momentul atacului. A schimbat planul inițial care viza un atac noaptea, scrie The New York Times, citând surse familiarizate cu situația.
15:50
Nvidia urmează să dezvăluie o nouă platformă la conferința dezvoltatorilor GTC din luna viitoare, la San Jose. Aceasta va include un cip dezvoltat de startup-ul Groq. OpenAI a exprimat nemulțumiri privind viteza cipurilor Nvidia pentru anumite aplicații, cum ar fi dezvoltarea de software. Noul hardware ar putea satisface aproximativ 10% din necesarul de calcul inferențial.
15:50
Ce pot face românii blocați în străinătate din cauza conflictului din Orient. Mesajul MAE # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că este în contact cu circa 1.000 de cetățeni români aflați în Dubai, Doha, Iran și Israel. Aceştia au solicitat informații sau sprijin consular în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE, a explicat duminică, la Antena 3 CNN, că numărul operatorilor care răspund la telefon a fost suplimentat.
15:50
Președintele rus Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului suprem iranian și a familiei sale. A calificat-o drept „cinică" și contrară normelor morale și dreptului internațional. El a transmis condoleanţe omologului său. În notă discordantă faţă de majoritatea liderilor internaţionali, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a condamnat uciderea liderului suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, calificând actul drept o crimă cinică.
Acum 4 ore
14:40
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, reuniune extraordinară luni cu privire la Iran # PSNews.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică va organiza luni o reuniune extraordinară la solicitarea Rusiei. Aceasta în urma loviturilor militare ale SUA şi Israelului asupra Iranului, care contestă programul nuclear al Teheranului. Este o sceastă sesiune specială a Consiliului guvernatorilor acestei agenţii a ONU cu sediul la Viena.
14:40
Mândrie pentru România. Ana Bărbosu conduce cu peste 7.500 voturi cursa pentru titlul de Gimnasta anului 2025 # PSNews.ro
Ana Maria Bărbosu conduce, duminică, cu 7.787 voturi, cursa pentru titlul de Gimnasta anului 2025, în campania lansată de forul european de profil (European Gymnastics). Votarea la cele cinci categorii se încheie în 3 martie. European Gymnastics le-a mai nominalizat pentru titlul individual feminin pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina, 6704 voturi), Melania Rodriguez (trampolină, Spania).
14:40
Furnizorul de gaze naturale cu a treia cotă de piață la nivel de țară și-a notificat clienții din București cu care are contracte în vigoare că, de la 1 aprilie – dacă nu va fi modificată legislația în vigoare, care prevede eliminarea plafonului de 0,31 lei/kWh începând cu data respectivă – noul preț final va crește semnificativ.
14:40
Președintele Finlandei critică SUA pentru atacurile asupra Iranului: „Acţionează în afara dreptului internaţional’ # PSNews.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a criticat acțiunile Statelor Unite în contextul atacurilor asupra Iranului. El spune că acestea se desfășoară în mare parte în afara dreptului internațional tradițional. Potrivit lui Stubb, justificările pentru astfel de atacuri au fost, de obicei, căutate prin intermediul ONU sau al aliaților. Însă în prezent nu s-au pus suficiente întrebări.
14:40
Iranul are lider suprem interimar. Ayatollahul Alireza Arafi va prelua temporar atribuțiile lui Ali Khamenei # PSNews.ro
Iranul are un nou lider suprem interimar. Ayatollahul Alireza Arafi a fost selectat ca membru al consiliului de conducere interimar, alături de președintele interimar și de șeful sistemului judiciar. Alireza Arafi este un cleric cleric de rang înalt din Teheran. Ayatollahul va conduce un consiliu provizoriu.
14:40
Bolojan îngheață pentru 2026 și bursele studenților. Acestea ar fi trebuit să crească în raport cu salariul minim # PSNews.ro
Guvernul a stabilit, prin ordonanță de urgență, menținerea fondului de burse pentru studenți la nivelul anului precedent. Astfel, în anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor se mențin la nivelul lunii decembrie 2025. Pentru anul universitar 2025-2026, bursele studențești se acordă pe baza venitului net pe membru de familie.
14:40
Un petrolier a fost atacat în largul coastei Musandam, în Strâmtoarea Ormuz. Patru persoane au fost rănite. Toți cei 20 de membri ai echipajului au fost evacuați, potrivit Centrului de Securitate Maritimă din Oman, citat de Euronews. Primul atac împotriva unei nave din Strâmtoarea Ormuz a avut loc duminică dimineața.
13:30
Victor Negrescu: Dacă ţara nu merge bine, trebuie să schimbi ceva. Ca la fotbal, schimbi antrenorul # PSNews.ro
Prim-vicepreședintele PSD și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan. El susţine că „nu putem accepta o direcție care merge pe contrasens cu cea europeană. „Aici mă refer la Bolojan". Europarlamentarul PSD a declarat, sâmbătă, la Forumul Național al PES activist România, că lucrurile din țară nu merg bine.
13:30
VIDEO Consulatul SUA din Pakistan, atacat de mulţimea loială regimului iranian. Acţiuni asemănătoare şi la Bagdad # PSNews.ro
Cel puțin 9 oameni au murit după ce o mulțime furioasă, loială regimului de la Teheran, a luat cu asalt Consulatul Statelor Unite din Karachi, Pakistan.
13:30
Pensii 2026. S-au blocat dosarele de recalculare. Schimbarea care aduce şi mii de lei în plus pe cupon # PSNews.ro
Pensii 2026. Parlamentarii vor sa vina in sprijinul romanilor, si asta in contextul in care, foarte putini romani au primit pana acum solutionarea dosarelor privind mica recalculare. Desi numerosi pensionari au depus toate documentele pentru aceasta recalculare, 600,000 de pensionari, doar 15% din dosare au fost, pana acum, solutionate, de casele de pensii.
13:30
Două rachete lansate de Iran au fost observate în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice folosite și de forțe americane. Ministrul britanic al Apărării, a subliniat că situația arată caracterul nediscriminatoriu al ripostei iraniene. Secretarul Apărării din Marea Britanie, John Healey, a confirmat că două rachete lansate de Iran au zburat în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice.
13:30
Escaladarea bruscă a conflictului din Orientul Mijlociu, declanșată de loviturile comune americano-israeliene asupra Iranului și de riposta Teheranului, a aruncat piețele internaționale de energie într-o stare de incertitudine profundă, conform unei analize publicate de Reuters. În contextul în care cea mai importantă regiune producătoare de petrol din lume este acum scena unor confruntări militare deschise, prețurile petrolului au crescut semnificativ.
13:30
Rusia a acceptat planul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, susţine Kievul # PSNews.ro
Rusia, prin reprezentanții săi, ar fi precizat în cadrul recentelor discuții de la Geneva că va accepta propunerea SUA privind garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina. Anunţul a fost făcut sâmbătă de șeful de cabinet al președintelui ucrainean Vlodomir Zelenski. „La ultimele discuții, partea rusă a declarat, de exemplu, că va accepta garanțiile de securitate pentru Ucraina".
13:30
Război în Orientul Mijlociu. Marile companii de transport maritim au suspendat navigaţia prin Golf # PSNews.ro
Marile companii de transport maritim au suspendat navigaţia prin Golf, invocând situaţia de securitate în continuă schimbare din Orientul Mijlociu, informează The Guardian. Compania franceză de transport maritim CMA CGM a declarat într-un comunicat că a ordonat tuturor navelor sale aflate în Golful Persic şi care se îndreptau spre Golful Persic să se refugieze.
Acum 6 ore
12:30
Război în Orientul Mijlociu. Celulă de criză la MAE „în regim permanent” pentru românii aflaţi în zona de conflict # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a anunţat constituirea unei celule de criză. Aceasta va monitoriza situaţia românilor aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu. „Situația rămâne fluidă și spațiile aeriene sunt închise pentru mai multe state din regiune, pe fondul atacurilor cu drone și rachete. Celula de criză a MAE funcționează în regim permanent."
12:10
Trei înalţi responsabili, printre care preşedintele Massoud Pezeshkian
12:10
Mărţişorul, un şnur împletit dintr-un fir alb şi unul roşu, inclus în lista reprezentativă a Patrimoniului imaterial UNESCO şi care, potrivit legendei, ar fi fost tors de Dochia, este un simbol al trecerii de la iarnă la primăvară şi un vestitor al înnoirii. El aduce speranţa, bucuria, iubirea şi concilierea în vieţile celor care îl […] Articolul 1 Martie. Mărţişorul, vestitor al înnoirii. Tradiţii şi legende apare prima dată în PS News.
12:10
VIDEO Burj Khalifa din Dubai, cea mai înaltă clădire din lume, a fost lovit de o dronă iraniană # PSNews.ro
În timpul valurilor de atacuri balistice iraniene asupra bazelor americane din Emiratele Arabe Unite, s-a raportat că o dronă a vizat cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa din Dubai. Din filmare se poate observa cum o dronă iraniană Shahed intră în coliziune cu turnul și provoacă o explozie. Burj Khalifa struck by an […] Articolul VIDEO Burj Khalifa din Dubai, cea mai înaltă clădire din lume, a fost lovit de o dronă iraniană apare prima dată în PS News.
12:10
VIDEO Grindeanu: Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. PSD are o legitimitate puternică dată de vot # PSNews.ro
Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat sâmbătă, la Forumul Național al PES Activists România, că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie, adăugând că este momentul să se evalueze „ce a mers bine şi ce a mers prost” în cele nouă luni de guvernare. „Partidul Social Democrat va face o analiză […] Articolul VIDEO Grindeanu: Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. PSD are o legitimitate puternică dată de vot apare prima dată în PS News.
12:10
Nu avem ministru plin la Educaţie la două luni după demisia lui David. Interimatul lui Bolojan expiră # PSNews.ro
Ministerul Educației se află într-o situație delicată. Nu există un ministru plin după demisia lui Daniel David, care a avut loc pe 22 decembrie 2025. Premierul Ilie Bolojan a preluat interimatul pe 14 ianuarie. Deși a promis o nominalizare până la sfârșitul lunii ianuarie, aceasta nu a avut loc. La finalul lunii februarie 2026, interimatul […] Articolul Nu avem ministru plin la Educaţie la două luni după demisia lui David. Interimatul lui Bolojan expiră apare prima dată în PS News.
11:20
40 de zile de doliu în Iran după moartea lui Khamenei. Gărzile Revoluţiei promit „o pedeapsă severă” pentru „ucigaşi” # PSNews.ro
Gărzile Revoluţiei iraniene (IRGC) au promis duminică o „pedeapsă severă” pentru „ucigaşii” liderului suprem Ali Khamenei. Moartea acestuia a fost confirmată mai devreme de televiziunea de stat. Într-un comunicat, Gardienii au condamnat „actele criminale şi teroriste comise de guvernele malefice ale Statelor Unite şi ale regimului sionist”. „Mâna răzbunătoare a naţiunii iraniene nu îi va […] Articolul 40 de zile de doliu în Iran după moartea lui Khamenei. Gărzile Revoluţiei promit „o pedeapsă severă” pentru „ucigaşi” apare prima dată în PS News.
11:20
Război în Orientul Mijlociu: 34 de zboruri spre și dinspre Aeroportul Otopeni au fost anulate. Lista curselor afectate # PSNews.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 34 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut, Damasc au fost anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu. ”Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate astăzi 34 de zboruri, spre/dinspre 5 destinaţii, astfel: Tel Aviv: 21 de zboruri, Dubai: […] Articolul Război în Orientul Mijlociu: 34 de zboruri spre și dinspre Aeroportul Otopeni au fost anulate. Lista curselor afectate apare prima dată în PS News.
11:20
Grindeanu scoate Guvernul la tablă. Liderul PSD anunță „o evaluare” a Guvernului Bolojan # PSNews.ro
Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, la Forumul Național al PES Activists România, că analiza activității guvernamentale este „obligatorie”, în contextul apropierii a nouă luni de la intrarea PSD la guvernare. Liderul social-democrat a subliniat că evaluarea vizează atât miniștrii PSD, cât și întreaga activitate a coaliției. „Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene mature […] Articolul Grindeanu scoate Guvernul la tablă. Liderul PSD anunță „o evaluare” a Guvernului Bolojan apare prima dată în PS News.
11:20
Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul. Să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată, a avertizat Trump. El a răspuns astfel la o serie de amenințări lansate de armata iraniană. Mesajul a fost trimis duminică pe rețeaua Truth Social. „Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic […] Articolul Donald Trump amenință Iranul: Dacă atacă, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
10:10
Război în Orientul Mijlociu. MAE anunţă resurse suplimentare pentru români. Țoiu participă la o reuniune extraordinară # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis că MAE pregătește resurse suplimentare după valul de apeluri în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, iar prioritatea rămâne siguranța cetățenilor români. „Prioritățile MAE sunt asigurarea siguranței cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu și dialogul diplomatic și politic pentru a contribui la dezescaladare”, a transmis ministrul. Oana […] Articolul Război în Orientul Mijlociu. MAE anunţă resurse suplimentare pentru români. Țoiu participă la o reuniune extraordinară apare prima dată în PS News.
10:10
A doua zi de război în Orientul Mijlociu. Nou val de atacuri ale Iranului. Haos în aviaţie. Anunţul MAE pentru români # PSNews.ro
Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri împotriva Israelului și a bazelor americane din regiune, după ce, în cursul dimineții, a anunțat declanșarea a ceea ce a numit „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran”. Noile lovituri au venit la scurt timp după ce Teheranul a confirmat […] Articolul A doua zi de război în Orientul Mijlociu. Nou val de atacuri ale Iranului. Haos în aviaţie. Anunţul MAE pentru români apare prima dată în PS News.
10:10
METEO Vremea în prima zi de primăvară din 2026. Temperaturi ridicate în vest și nord, ceață și frig în sud și est # PSNews.ro
Prima zi de Martie aduce soare și vreme caldă în regiunile intracarpatice; înnorări și multă ceață în sudul și în estul României. Acolo unde ceața persistă, temperaturile rămân scăzute, dar în sudul Banatului se face mult mai cald decât ar fi normal. Se vor atinge 16…17 grade. Prognoza pe regiuni În Dobrogea și Bărăgan avem […] Articolul METEO Vremea în prima zi de primăvară din 2026. Temperaturi ridicate în vest și nord, ceață și frig în sud și est apare prima dată în PS News.
09:10
VIDEO Iranul confirmă moartea liderului suprem Ali Khamenei. Anunţul, făcut în hohote de plâns la postul public # PSNews.ro
Presa de stat iraniană a anunţat că liderul suprem al ţării, ayatollahul Ali Khamenei, a fost într-adevăr ucis în atacurile americano-israeliene. Cu câteva ore în urmă, preşedintele Donald Trump anunţase pe reţelele sociale că Khamenei a fost ucis în atacurile americane şi israeliene asupra Teheranului. Nu exista însă nicio confirmare oficială de la Teheran. Acest […] Articolul VIDEO Iranul confirmă moartea liderului suprem Ali Khamenei. Anunţul, făcut în hohote de plâns la postul public apare prima dată în PS News.
09:10
VIDEO Sute de rachete şi drone au fost lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite. Incendiu în portul Jebel Ali # PSNews.ro
Emiratele Arabe Unite au anunţat că au interceptat marea majoritate a celor 137 de rachete şi 209 drone lansate asupra teritoriului său de către Iran în orele care au urmat după ce SUA şi Israelul au declanşat un război pentru schimbarea regimului în Republica Islamică, relatează Reuters. Potrivit comunicatului publicat online de Ministerul Apărării din […] Articolul VIDEO Sute de rachete şi drone au fost lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite. Incendiu în portul Jebel Ali apare prima dată în PS News.
09:10
Haos în aviație după atacul asupra Iranului. Sute de mii de pasageri blocați, inclusiv mulţi români # PSNews.ro
Atacul Americii şi Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta, deoarece ţările din regiune şi-au închis spaţiul aerian, iar trei dintre aeroporturile cheie care leagă Europa s-au închis. Sute de mii de călători au rămas blocaţi sau au fost redirecţionaţi către alte aeroporturi după ce Israel, Qatar, Siria, Iran, […] Articolul Haos în aviație după atacul asupra Iranului. Sute de mii de pasageri blocați, inclusiv mulţi români apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
03:30
Un mort și mai mulți răniți într-un incident la cel mai important aeroport din Abu Dhabi # PSNews.ro
Aeroportul din Abu Dhabi a anunțat că o persoană a murit în urma unui „incident” la Aeroportul Internațional Zayed, relatează Al Jazeera. Agenția aeroportuară a declarat că incidentul de la Aeroportul Internațional Zayed „a dus la moartea unui cetățean asiatic și la rănirea a șapte persoane”. Nu au fost furnizate alte detalii. De asemenea, agenția […] Articolul Un mort și mai mulți răniți într-un incident la cel mai important aeroport din Abu Dhabi apare prima dată în PS News.
01:30
Trump a anunţat ce opţiuni are în războiul cu Iran: Pot să prelungesc sau pot să închei în 2-3 zile # PSNews.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că are mai multe opțiuni privind continuarea operațiunii americane împotriva Iranului, inclusiv un efort pe termen lung pentru a „prelua controlul” asupra țării, într-un scurt interviu acordat Axios, citat de CNN. „Pot continua pe termen lung și să preiau controlul asupra întregii situații sau pot să o închei în […] Articolul Trump a anunţat ce opţiuni are în războiul cu Iran: Pot să prelungesc sau pot să închei în 2-3 zile apare prima dată în PS News.
01:30
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel și Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanței acestora în Dubai. Din cauza închiderii spațiului aerian și a suspendării zborurilor către și dinspre România, deputatul nu se poate întoarce în țară pentru cel puțin […] Articolul Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, este blocat în Dubai apare prima dată în PS News.
01:30
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. Mesajul lui Donald Trump: Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, a murit. Aceasta este o justiție nu doar pentru poporul Iranului, ci […] Articolul Donald Trump, președintele SUA, anunță că liderul iranian, Ali Khamenei, a murit apare prima dată în PS News.
01:30
Urale au răsunat pe străzile din Teheran sâmbătă seara, potrivit martorilor, după apariția relatărilor despre moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri aeriene israeliano-americane asupra țării, notează Agerpres. Locuitori ai capitalei iraniene au aplaudat de la ferestrele lor, iar urale puternice s-au auzit la scurt timp după ora locală 23:00 pe străzile […] Articolul Vestea morţii lui Ali Khamenei ar fi fost primită cu urale pe străzile din Teheran apare prima dată în PS News.
01:30
Rusia ar putea provoca un incident nuclear și să dea vina pe Ucraina – Institutul pentru Studiul Războiului # PSNews.ro
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank din SUA, arată într-un raport că Rusia caută modalități de a devia atenția de la „incapacitatea armatei” de a-și atinge obiectivele în Ucraina și ar putea provoca un incident nuclear pentru a face acest lucru, scrie Euronews. „Kremlinul ar putea planifica să dea vina pe Ucraina pentru […] Articolul Rusia ar putea provoca un incident nuclear și să dea vina pe Ucraina – Institutul pentru Studiul Războiului apare prima dată în PS News.
