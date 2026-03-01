Pasă de gol pentru Răzvan Marin! Nota primită după un alt meci mare în Grecia
Sport.ro, 1 martie 2026 22:50
Răzvan Marin a fost din nou decisiv pentru AEK Atena, în remiza 2-2 de pe terenul lui Volos, din etapa a 23-a a primei ligi elene.
• • •
Acum 5 minute
23:10
Tensiune în primul eșalon al Spaniei.
Acum 15 minute
23:00
Panică înainte de fluierul de start! De ce a fost amânat de urgență meciul Soci - Spartak # Sport.ro
Meciul de fotbal Soci - Spartak Moscova, programat duminică, a fost amânat pentru luni, din cauza alertelor de atacuri cu drone și rachete. Oficialii au decis mutarea imediată a partidei.
23:00
Marcus Rashford (28 de ani) va fi transferat definitiv de către Barcelona la Manchester United, la finalul sezonului curent.
23:00
Darius Olaru a fost schimbat la pauza meciului UTA - FCSB de duminică, din cauza unei accidentări. Richard Odada l-a călcat pe gleznă și a fost eliminat direct de arbitrul Sebastian Colțescu.
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:30
22:30
Meciul dintre Sporting Gijon şi Leganés a fost suspendat duminică în minutul 4, după ce un suporter s-a simţit rău în tribune. Mai târziu, Sporting a confirmat decesul bărbatului în vârstă de 82 de ani, socio al clubului de 40 de ani.
22:20
Se mai poate bucura? Record personal pentru Mihai Lixandru, chiar după ce FCSB a ratat play-off-ul # Sport.ro
FCSB a ratat matematic play-off-ul după Dinamo - FC Argeș 0-1, rezultat care a trimis echipa lui Gigi Becali în play-out pentru prima dată de la introducerea acestui sistem.
22:20
Adrian Porumboiu a lansat acuzații dure către Iuliu Mureșan, după arbitrajul de la Farul - CFR Cluj 1-2, sugerând vechi influențe la nivelul arbitrilor din prima ligă.
22:20
FCSB a ratat play-off-ul după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe Dinamo.
Acum 2 ore
22:10
PAOK Salonic a câștigat în ultima etapă din campionatul Greciei.
21:50
Ratarea matematică a play-off-ului a fost urmată rapid de un anunț oficial.
21:20
FCSB, făcută praf după ce a ajuns în play-out: ”Cea mai mare rușine a fotbalului românesc” # Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și FC Argeș (0-1) a stabilit ultima echipă calificată în play-off-ul din Superligă din acest sezon.
21:20
Daună financiară pentru Gigi Becali după ce FCSB a ratat calificarea în play-off! Suma este uriașă # Sport.ro
FCSB a ratat matematic calificarea în play-off-ul Ligii 1, după victoria FC Argeș – Dinamo 1-0, duminică seara, pe Arena Națională.
Acum 4 ore
21:00
Dinamo a capitulat cu 0-1, pe teren propriu, în fața celor de la FC Argeș, în etapa a 29-a din Superliga.
21:00
Reacția lui Elias Charalambous, după ce a aflat că FCSB va juca în play-out: ”Nu a depins de noi” # Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și FC Argeș (0-1) a stabilit ultima echipă calificată în play-off-ul din Superligă din acest sezon.
20:50
Dani Coman, prima reacție după ce FC Argeș a prins ultimul bilet pentru play-off: ”Vom fi cei mai buni” # Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și FC Argeș (0-1) a stabilit ultima echipă calificată în play-off-ul din Superligă din acest sezon.
20:40
Gigi Becali, scos din play-off de omul de care a râs cu poftă: ”Vai, dar ce treabă face!” # Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și FC Argeș (0-1) a stabilit ultima echipă calificată în play-off-ul din Superligă din acest sezon.
20:40
FCSB a ratat matematic calificarea în play-off.
20:30
Tottenham a ajuns duminică la 10 meciuri la rând fără victorie, 1-2 cu Fulham. Igor Tudor a criticat dur arbitrajul pentru un fault neacordat la Radu Drăgușin înaintea primului gol.
20:30
FC Argeș a învins-o pe Dinamo cu 1-0 și a lăsat-o pe FCSB în afara play-off-ului.
20:30
FCSB a ratat matematic play-off-ul Superligii, după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo București cu 1-0, pe Arena Națională, în etapa a 29-a.
20:00
Furie la FCSB! Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Cum arată echipa de start a campioanei pentru meciul cu UTA # Sport.ro
Gigi Becali a exclus din lot un om de bază.
19:50
19:40
Fostul atacant de la FCSB, audiat în scandalul momentului! S-a prezentat ieri la Comisia de Integritate de la FRF # Sport.ro
Fostul atacant de la FCSB a fost chemat să dea explicații în „dosarul CS Păulești”.
19:30
Fostul atacant de la FSCB, audiat în scandalul momentului! S-a prezentat ieri la Comisia de Integritate de la FRF # Sport.ro
Fostul atacant de la FCSB a fost chemat să dea explicații în „dosarul CS Păulești”.
Acum 6 ore
19:00
Patronul de la FCSB, tras de urechi de un fost atacant al echipei bucureștene.
19:00
Obligat să ia o pauză de la Real Madrid din cauza durerilor la genunchiul stâng, Kylian Mbappé „trebuie să se recupereze pentru a reveni la 100%”, afirmă antrenorul Alvaro Arbeloa, potrivit news.ro.Real Madrid, update după accidentarea lui Kylian Mbappe: ”Situația este foarte clară”După victoria zdrobitoare a FC Barcelona de sâmbătă împotriva formaţiei Villarreal (4-1), echipa lui Alvaro Arbeloa se află provizoriu la patru puncte de primul loc în LaLiga, fiind obligată să câştige luni împotriva formaţiei Getafe, pentru a rămâne în cursă.Un meci pe care Kylian Mbappé îl va rata, fiind deja absent săptămâna aceasta împotriva Benficăi (2-1), în returul barajului din Liga Campionilor, din cauza durerilor la genunchiul stâng.Deocamdată nu s-a comunicat nicio dată pentru revenirea sa în competiţie. „Situaţia este foarte clară pentru noi. Trebuie să se refacă pentru a reveni la 100% şi cu încredere”, a declarat Arbeloa duminică, în cadrul unei conferinţe de presă. „Vom vedea zi de zi. Depinde de el să vadă cum se simte pe parcursul zilelor. Deocamdată, este mai bine să nu stabilim un termen şi să se bazeze pe senzaţiile sale. În funcţie de asta, vom lua decizii. Vrem să revină 100% şi, când va fi cazul, se va întoarce”, a completat tehnicianul merengue.Miercuri, Arbeloa spusese deja că nu ştie exact cât timp va fi indisponibil căpitanul echipei Franţei (27 de ani). „Cred că nu va fi o chestiune de zile. Va dura ceva mai mult, sperând că totuşi cât mai puţin posibil. Nu pot să vă spun diferenţa dintre dureri şi o accidentare, dar sper că nu este foarte grav", a explicat el.În mijlocul unui calendar încărcat, Real Madrid va înfrunta în curând Manchester City în optimile de finală ale Ligii Campionilor (manşa tur pe 11 martie pe stadionul Bernabéu, manşa retur pe 17 martie pe stadionul Etihad).
18:50
Radu Drăgușin a fost integralist duminică, 1 martie, în eșecul lui Tottenham, 1-2 cu Fulham. Presa engleză i-a acordat note mici stoperului român și i-a analizat dur prestația.
18:40
Sportivul român Ioan Dzițac s-a oprit în optimile de finală ale cat. 73 kg, sâmbătă, la turneul de judo Grand Slam de la Tașkent (Uzbekistan).
18:40
18:30
Moment emoționant cu Ianis Hagi.
18:10
18:00
Fulham a câștigat cu 2-1 pe teren propriu în fața lui Tottenham Hotspur.
18:00
Tensiuni la Cupa Asiei după moartea lui Ali Khamenei. Ce s-a întâmplat la conferința naționalei Iranului # Sport.ro
Decesul liderului suprem iranian a provocat tensiuni duminică la Cupa Asiei 2026.
17:50
Acum 8 ore
17:10
17:10
17:10
Meciul dintre Dinamo și FC Argeș este programat la ora 18:00, pe Arena Națională din București.
17:10
Fostul mare jucător italian Beppe Bergomi a analizat sezonul excelent al lui Federico Dimarco, evidențiind rolul lui Cristi Chivu în evoluția fundașului de la Inter Milano.
16:50
Rapid e deja calificată în play-off.
16:40
Cât s-a terminat Cremonese - AC Milan, meci care-l interesează direct pe Cristi Chivu pentru titlul din Serie A # Sport.ro
Milan a lovit pe final și ține în viață lupta la titlu.
16:40
Neluțu Varga, mesaj războinic din Dubai pentru Gigi Becali: „Bag de zece ori mai mulți bani!” # Sport.ro
Blocat în Dubai, Neluțu Varga, patronul CFR-ului savurează a zecea victorie consecutivă a echipei sale și îl avertizează pe rivalul de la FCSB că va relua investițiile masive în Gruia.
16:30
Fază controversată cu Radu Drăgușin în prim-plan! Cum s-a deschis scorul în Fulham - Tottenham # Sport.ro
15:40
Ar trebui să o trimită Dinamo pe FCSB în play-out? Ioan Andone a dat verdictul: „A avut probleme cu ei” # Sport.ro
Ioan Andone a vorbit despre situația complicată de la FCSB.
Acum 12 ore
15:00
FCSB are mari emoții cu privire la șansele de a intra în play-off.
14:50
Campioana luptă din greu pentru calificarea în play-off.
14:10
Unirea Alba Iulia, calificare în Final 8 din Conference Cup! Amalia Novăcean și-a făcut din nou datoria # Sport.ro
Performanță pentru campioana României la polo feminin.
14:10
Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA # Sport.ro
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat o măsură drastică înaintea meciului cu UTA Arad, care se joacă diseară, de la 21:00.
14:00
Pancu șochează după cele 10 victorii la rând: "Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți" # Sport.ro
Daniel Pancu are un parcurs fabulos la CFR Cluj, dar se așteaptă să fie demis în viitorul apropiat.
