Programul etapei #30 din Liga 1 LPF a anunțat când se joacă CFR - Dinamo și ultimele meciuri din sezonul regulat
Golazo.ro, 2 martie 2026 00:20
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei cu numărul 30, ultima din sezonul regulat al Ligii 1.
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei cu numărul 30, ultima din sezonul regulat al Ligii 1.
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League # Golazo.ro
FCSB va juca în play-out și speră să obțină totuși ultimul bilet pentru cupele europene. Misiunea va fi însă infernală.
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România” # Golazo.ro
UTA - FCSB 2-4. Florin Tănase (31 de ani), atacantul campioanei, a vorbit despre ratarea calificării în play-off-ul Superligii.
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!” # Golazo.ro
UTA ARAD - FCSB 2-4. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul „roș-albaștrilor”, a anunțat schimbări majore la echipă, după ratarea calificării în play-off.
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 91. Astăzi, printre altele, despre tranzacția realizată de Cristiano Ronaldo, contractul semnat de Emma Răducanu și noul sponspor al echipei Corvinul Hunedoara.
Cristian Geambașu, după ce FCSB a ajuns în play-out: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
„Acest capitol s-a încheiat” Ce a spus Charalambous, după ce FCSB a ajuns în play-out : „Trebuie să fim realiști și să spunem asta” # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a vorbit despre ratarea calificării în play-off și a anunțat ce va urma pentru echipa sa.
Talismanul Argeșului FOTO. Bogdan Andone, în lacrimi după calificarea în play-off » Cu ce obiect a fost surprins în lojă: „Să fim buturuga mică!” # Golazo.ro
DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, a vorbit despre calificarea echipei sale în play-off.
„Fotbalul ne-a pedepsit” Alexandru Musi, după înfrângerea cu FC Argeș: „Un sentiment neplăcut” + Ce spune despre FCSB # Golazo.ro
DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Alexandru Musi (21 de ani), atacantul lui Dinamo, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa.
„Nu putem accepta asta” Discursul lui Kopic după al doilea eșec consecutiv. Ce spune despre accidentarea lui Karamoko și debutul lui Târbă la Dinamo # Golazo.ro
După 0-1 cu FC Argeș, Zeljko Kopic a vorbit despre accidentarea suferită de Mamoudou Karamoko, dar și despre debutul lui Ianis Târbă la Dinamo și play-off.
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat prima decizie luată după ce echipa sa a ratat matematic calificarea în play-off.
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!” # Golazo.ro
DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Discursul lui Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a fost întrerupt de antrenorul Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul grupării piteștene.
DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul lui Dinamo, s-a accidentat în repriza secundă a meciului de pe Arena Națională.
„Am făcut bine că nu am plecat” Mario Tudose se felicită după calificarea în play-off cu FC Argeș + Ce spune eroul meciului cu Dinamo despre FCSB # Golazo.ro
Mario Tudose, fundașul lui FC Argeș, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Ligii 1, după 1-0 cu Dinamo. Ricardo Matos a fost eroul piteștenilor: „Unul dintre cele mai importante goluri”.
Doliu în rugbyul românesc Legendarul antrenor s-a stins din viață » Ce spune președintele Federației # Golazo.ro
Vasile Constantin „Mao”, unul dintre antrenorii emblematici de rugby din România, s-a stins din viață la 88 de ani.
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali” # Golazo.ro
E oficial: FCSB va juca în play-out, după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo, scor 1-0, și și-a asigurat matematic locul în primele 6 la finalul sezonului regulat.
„Drăgușin trebuia să fie mai puternic” FOTO. Fundașul român, pus la zid de englezi după un nou eșec suferit de Tottenham » Vinovat la primul gol? # Golazo.ro
Fulham - Tottenham 2-1. Radu Drăgușin nu i-a impresionat nici de această dată pe englezi.
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club # Golazo.ro
CFR Cluj riscă să fie depunctată chiar înainte de finalul sezonului regulat din cauza datoriilor.
Kopic, premiat VIDEO+FOTO. Ce a primit Kopic înainte de Dinamo - FC Argeș + cum a fost primit George Pușcaș de fani # Golazo.ro
DINAMO - FC ARGEȘ. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a fost premiat înainte de startul partidei, după ce runda trecută a ajuns la 100 de meciuri pe banca grupării bucureștene.
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei # Golazo.ro
Patru meciuri din Liga Campionilor Asiei au fost amânate, în urma atacului militar coordonat de SUA și Israel asupra Iranului. A fost afectată și partida lui Al-Nassr, echipă la care este legitimat Cristiano Ronaldo, din Liga Campionilor Asiei 2.
„Ne-a fost teamă” Roberto Mancini , despre războiul din Golf: „I-am spus mamei să stea calmă, cel puțin deocamdată” + Unde se afla când au lovit rachetele # Golazo.ro
Roberto Mancini (61 de ani), fostul selecționer al Italiei și actualul antrenor al lui Al-Sadd, formație din Doha, capitala Qatarului, a vorbit despre războiul din Golf.
„A venit lovitura de ciocan” Ioan Varga amenință rivalele după intrarea CFR-ului în play-off: „Deranjăm! Să le fie frică!” # Golazo.ro
Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul lui CFR Cluj, a vorbit despre calificarea echipei sale în play-off și a anunțat ce urmează pentru „feroviari”.
Insultați de Ramadan Protestul lui Guardiola în Premier League, după gestul fanilor lui Leeds: „Care e problema voastră?” # Golazo.ro
Pep Guardiola s-a enervat când i-a auzit pe suporterii lui Leeds fluierând și insultând oaspeții când meciul s-a oprit câteva minute pentru ca jucătorii lui Manchester City să poată mânca
UTA Arad - FCSB LIVE de la 21:00, în etapa #29 din Liga 1 » Ambele echipe ar putea fi OUT din cursa pentru play-off la ora meciului # Golazo.ro
UTA Arad și FCSB se întâlnesc în etapa #29 din Liga 1, cu începere de la ora 21:00.
Războiul interzice Finalissima?! Decizia luată azi de Qatar, după atacurile iraniene, oprește fotbalul la Doha # Golazo.ro
Finalissima, meciul care opunea campioana Europei și campioana Americii de Sud, Spania - Argentina, programat la Doha pe 27 martie, e în pericol, după ce Qatarul a decis să suspende campionatul intern și orice meci de fotbal pe teritoriul său
„Suntem proștii tăi?” Un titular de la FCSB a fost amendat cu 20.000 de euro și scos din primul „11” pentru meciul cu UTA! Ce l-a înfuriat pe Becali # Golazo.ro
Risto Radunovic (33 de ani), fundașul stânga al celor de la FCSB, a fost amendat cu 20.000 de euro și scos din echipa de start pentru meciul cu UTA Arad.
„Legea Vinicius” Ce se va întâmpla cu jucătorii care își acoperă gura în timp ce se ceartă cu adversarii # Golazo.ro
„Cazul Vinicius - Prestianni” e departe de final. Comisia de Disciplină UEFA ar putea lua o decizie până la jumătatea lunii martie. International Board vrea să impună o regulă
„Fotbalul e imprevizibil” Gâlcă pune presiune pe jucătorii de la Rapid: „Să venim cu un plus!” + ce spune despre lupta dintre FC Argeș și FCSB # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani) speră ca Rapid să fi depășit perioada dificilă odată cu victoria în fața lui Dinamo, scor 2-1, și să continue cu un succes, luni, în fața Unirii Slobozia.
Lovitură de teatru în Liga 1 Florin Bratu preia o echipă aflată într-o situație disperată! + Cine îl va înlocui la CS Dinamo # Golazo.ro
Florin Bratu (46 de ani) va fi noul antrenor al celor de la Metaloglobus.
„A terminat-o cu mine!” Jose Mourinho nu-l menajează pe Prestianni, acuzat de rasism: „Dacă e vinovat, nu-l voi mai privi niciodată la fel” # Golazo.ro
Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul celor de la Benfica, a vorbit din nou despre cazul de rasism în care este implicat Gianluca Prestianni (20 de ani).
Chivu l-a transformat Dimarco, surprinzătorul om de gol, cel care-i aduce titlul lui Inter: „Asta a făcut Chivu” # Golazo.ro
Federico Dimarco este cel mai în formă jucător la Inter și în Serie A, cu 6 goluri și 15 pase decisive. Cristi Chivu a făcut ceva care l-a diferențiat de Simone Inzaghi
A ales între FC Argeș și FCSB Ce echipă vrea Elvir Koljic pe ultimul loc care duce în play-off: „Merită” # Golazo.ro
Elvir Koljic (30 de ani) abia așteaptă lupta din play-off-ul Superligii. Atacantul de la Rapid și-a ales și favorita dintre FC Argeș și FCSB pentru ultimul loc între cele mai bune 6 echipe care vor lupta la titlu.
Dinamo - FC Argeș LIVE de la ora 18:00, în etapa #29 din Liga 1 » Piteștenii pot lăsa FCSB în afara play-off-ului # Golazo.ro
Dinamo și FC Argeș se întâlnesc în cadrul etapei #29 din Liga 1, cu începere de la ora 18:00.
Pancu, anunț-șoc A dus CFR Cluj în play-off, dar vorbește despre plecare: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!” # Golazo.ro
FARUL - CFR CLUJ 1-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul ardelenilor, a anunțat că ia în calcul să părăsească formația din Gruia în orice moment.
„Eram mort” Lacrimile lui Lukaku după primul gol al sezonului. Ultimele șase luni, teribile: „Mi-e greu în fiecare zi” # Golazo.ro
Romelu Lukaku, atacantul lui Napoli, a marcat golul victoriei în prelungirile meciului de la Verona (2-1)
„Nu e posibil!” Lamine Yamal, despre presiunea pusă pe umerii săi: „Voiau 100 de goluri la 16 ani” + A depășit o perioadă grea: „Nu eram fericit și se vedea” # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) a avut o prestație excelentă, sâmbătă, în victoria 4-1 cu Villarreal. A marcat trei goluri și a fost numit MVP al partidei din etapa a 26-a din La Liga.
Ioan Varga exultă Patronul CFR Cluj, în al nouălea cer după calificarea în play-off: „Nu îndrăzneam să cred” » Ce spune despre lupta la titlu # Golazo.ro
FARUL - CFR CLUJ 1-2. Ioan Varga, patronul formației din Gruia, exulta după calificarea echipei sale în play-off.
„O lovitură pe care o vezi pe maidan” Adrian Porumboiu, reacție categorică după scandalul de arbitraj de la Farul - CFR Cluj: „Fazele sunt clare” # Golazo.ro
FARUL - CFR CLUJ 1-2. Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru FIFA, a comentat cele două faze de penalty cerute de gazde.
Războiul afectează Formula 1 Staff-ul Ferrari e blocat în Qatar din cauza atacurilor cu rachete! Celelalte echipe au probleme mari în a ajunge în Australia # Golazo.ro
Toate zborurile din Europa cu escală în Dubai, Doha sau Abu Dhabi au fost anulate sâmbătă și duminică, după ce Israel, Iran, Emiratele Arabe Unite și Qatar au anunțat că și-au închis spațiul aerian civil
CFR Cluj s-a descătușat în vestiar VIDEO. Cum au sărbătorit jucătorii și staff-ul calificarea neașteptată în play-off. Zece victorii consecutive! # Golazo.ro
FARUL - CFR CLUJ 1-2. A fost nebunie în vestiarul ardelenilor, după succesul de la Ovidiu.
„Am ieșit din iad” Marc Marquez vrea al 10-lea titlu mondial. Start în noua ediție de MotoGP. Nu uită anii de suferință # Golazo.ro
Marc Marquez e favorit în noul sezon de MotoGP, chiar dacă a pierdut cursa de azi, din Thailanda, o pană de cauciuc obligându-l să abandoneze în turul 21
„Simt că ați jucat pentru mine. În 4 zile fac 55 de ani” VIDEO: Imagini de neratat: Șumudică, nou discurs viral în engleză # Golazo.ro
Marius Șumudică, antrenor care va împlini 55 de ani pe 4 martie, a sărbătorit în avans, cu victoria echipei sale, Al-Okhdood, în meciul cu Al-Najma, scor 3-1, după 9 partide fără succes.
A fost penalty? Ce spune expertul GOLAZO.ro a obținut o opinie clară din La Liga, după deciziile controversate de la Farul - CFR Cluj. Care e „cheia” fazelor # Golazo.ro
FARUL - CFR CLUJ 1-2. Alfonso Perez Burrull (60 de ani), fost arbitru spaniol cu peste 200 de meciuri conduse în La Liga, a analizat pentru GOLAZO.ro fazele la care „marinarii” au cerut două lovituri de pedeapsă.
S-a dat în primire? Iuliu Mureșan, gafă în direct: „Avem niște probleme mari la club încât nu putem să...” # Golazo.ro
FARUL - CFR CLUJ 1-2. Silviu Tudor Samuilă, moderatorul emisiunii Fotbal Show, de la Prima Sport, și președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, au avut un scurt dialog pe tema arbitrajului, iar oficialul ardelenilor a făcut o declarație interpretabilă.
„Nimic nu e suficient de bun!” Cristi Chivu, furios pe critici după victoria cu Genoa: „Se creează o narativă care e departe de realitate” # Golazo.ro
INTER - GENOA 2-0. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a vorbit despre victoria echipei sale în fața formației deținute de omul de afaceri român Dan Șucu.
„Nu-l dă nimeni afară?!” Patronul de la FCSB a luat foc! Cere demiterea lui Kyros Vassaras: „Eu dacă fac ceva merg la pușcărie” # Golazo.ro
FARUL - CFR CLUJ 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a cerut demiterea lui Kyros Vassaras (60 de ani), șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), ca urmare a deciziilor de arbitraj de la Ovidiu.
Mai merge Iran la Mondialul din SUA? Președintele federației de la Teheran a reacționat după bombardamente. Amenințarea lui Donald Trump # Golazo.ro
Iran ar putea să nu mai participe la Campionatul Mondial, a sugerat Mehdi Taj, președintele federației. Este posibil ca naționala lui Ali Ghalenoei să joace împotriva SUA
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri să revendice mai mulți bani decât statul român # Golazo.ro
Nicolae Badea (77 de ani), membru fondator și creditor al clubului, a fost înscris la masa credală cu aproximativ 1,1 milioane euro.
„Sper Să-l suspende 20-30 de etape!” Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil” # Golazo.ro
FARUL - CFR CLUJ 1-2. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul „marinarilor”, a criticat dur deciziile de arbitraj luate de „centralul” Florin Andrei.
Chivu se apropie de Scudetto L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) face încă un pas spre titlu în Serie A, după ce Inter Milano a învins-o și pe Genoa, scor 2-0.
