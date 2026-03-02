Pentagonul a dezvăluit Congresului că nu au existat semne că Iranul urma să atace SUA primul

00:00

Simbolurile cad mai repede decât structurile, iar moartea lui Ali Khamenei în plin război cu Statele Unite şi Israelul confirmă această regulă dură a politicii, pentru că dispariţia unei figuri care a concentrat timp de decenii autoritatea religioasă şi legitimitatea revoluţionară nu dizolvă automat reţelele de putere, regulile de succesiune şi mecanismele de control care au făcut posibilă continuitatea regimului. Republica Islamică a fost construită nu doar în jurul unei persoane, ci în jurul unui aranjament instituţional stratificat în care liderul suprem, clerul, Consiliul Gardienilor Revoluţiei, Adunarea Experţilor şi aparatul militar au funcţionat ca piese interdependente ale aceluiaşi mecanism, iar acest mecanism a fost proiectat tocmai pentru a preveni vidul de autoritate în momente de criză.