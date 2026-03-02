Pentagonul a dezvăluit Congresului că nu au existat semne că Iranul urma să atace SUA primul
Bursa, 2 martie 2026 08:00
Oficialii administraţiei Donald Trump au recunoscut duminică, în cadrul unor şedinţe cu uşile închise cu personalul Congresul Statelor Unite, că nu au existat informaţii care să sugereze că Iran intenţiona să atace primul forţele americane, au declarat două persoane familiarizate cu acest subiect, potrivit Reuters.
• • •
