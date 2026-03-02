Ploom în România: de la investiţii locale la extinderea portofoliului de produse

19:30

Cehii sunt renumiţi ca băutori înrăiţi de bere, iar berea cehească este şi ea renumită. Însă de mult timp băutura alcoolică este servită în halbe şi pahare… fabricate în Germania. Chiar de prea mult timp, cred nişte studenţi cehi care vor să reînsoţească berea cu sticla produsă în Cehia, industrie la care ţara are tradiţie.