Ploom în România: de la investiţii locale la extinderea portofoliului de produse
Business Magazin, 2 martie 2026 08:10
Afaceri de la Zero. Care este povestea Cătun, pariul unui arhitect şi al unui inginer „autodidact“, care şi-au propus să trimită case modulare fabricate în România pe pieţele din Europa de Vest # Business Magazin
Sorin Axinte, un inginer autodidact, absolvent de jurnalism, şi Florin Cobuz, arhitect, doi antreprenori care au strâns de-a lungul anilor mai multe proiecte de la zero, au creat în 2021 Cătun, întâi dintr-o nevoie personală, care s-a transformat ulterior într-un business odată cu prima casă modulară vândută.
Semnal negativ din agricultură: după mai mulţi ani în care numărul de insolvenţe a scăzut, 2026 ar putea aduce un nou record negativ: „Agrobusinessul este în colaps total“ # Business Magazin
Anul 2025 a adus în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului 250 de companii intrate în insolvenţă, cel mai scăzut număr din ultimii cinci ani şi unul dintre cele mai reduse din ultimul deceniu, conform datelor de la Registrul Comerţului. Anul 2026 însă ar putea aduce o nouă creştere a numărului de insolvenţă, mai ales în agricultură, după ce mai multe firme au cerut începerea acestei proceduri sau intrarea în concordat preventiv.
Taxe locale. Noi modificări în Codul fiscal în privinţa taxelor locale: clădirile vechi vor fi impozitate mai puţin # Business Magazin
Guvernul a modificat la finele săptămânii trecute prevederile Codului fiscal referitoare la impozitele locale, introducând o serie de excepţii privind cuantumul acestor impozite. Noile prevederi lasă administraţiei locale posibilitatea de a reduce cotele adiţionale la impozitele şi taxele locale.
România revine pe harta ţărilor cu cele mai multe proiecte eoliene finalizate anul trecut şi ia coroana pentru cea mai mare turbină montată în 2025 la nivel european # Business Magazin
Cel mai nou raport al Wind Europe, organizaţia europeană care reprezintă interesele jucătorilor din industria eoliană, arată un salt important al industriei eoliene locale, după ani întregi de îngheţ.
Trump: Operaţiunea SUA împotriva Iranului se desfăşoară „mai rapid decât era programată” # Business Magazin
Donald Trump declară că operaţiunea SUA împotriva Iranului se desfăşoară „mai rapid decât era programată”.
Analiza de luni. Airbnb, colacul de salvare al oraşelor mici şi mina de aur a marilor centre urbane. Închiriatul apartamentelor în regim hotelier a devenit o afacere tot mai profitabilă, în timp ce fiscalizarea e o preferinţă personală. Au devenit cutiile cu chei simbolul unei pieţe care scapă tot mai mult de sub control? # Business Magazin
Un oraş mic de provincie, cu istorie în industria extractivă şi prelucrătoare, este astăzi depopulat şi cu puţine perspective de viitor. Orşova, oraşul aflat la Cazanele Dunării, mai are doar 8.500 de locuitori în cifrele oficiale, restul au plecat pentru un trai mai bun şi mai multe oportunităţi. Ce mai au cei rămaşi?
Fan Courier, cu afaceri de 1,5 mld. lei, continuă expansiunea: „Dezvoltarea se va realiza atât prin deschiderea de noi huburi internaţionale, cât şi prin intrarea pe pieţe noi“ # Business Magazin
FAN Courier, liderul pieţei locale de curierat, controlată de Felix Pătrăşcanu şi de fraţii Adrian şi Neculai Mihai, cu afaceri de 1,5 mld. lei anul trecut, continuă expansiunea atât pe piaţa locală cât şi la nivel regional, după ce a acoperit cu huburi Republica Moldova, potrivit oficialilor companiei.
Câţiva studenţi propun o revoluţie şi se pare că le iese: bere cehă servită în halbe fabricate în Cehia # Business Magazin
Cehii sunt renumiţi ca băutori înrăiţi de bere, iar berea cehească este şi ea renumită. Însă de mult timp băutura alcoolică este servită în halbe şi pahare… fabricate în Germania. Chiar de prea mult timp, cred nişte studenţi cehi care vor să reînsoţească berea cu sticla produsă în Cehia, industrie la care ţara are tradiţie.
Criza din Iran produce efecte la Bucureşti: „Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend” # Business Magazin
Războiul din Orientul Mijlociu produce efecte neaşteptate la Bucureşti. Un lider social democrat l-a ironizat pe preşedintele Nicuşor Dan pentru că nu a avut reacţii în urma atacului asupra Iranului. „Neinspirată idee să ataci Iranul în weekend, când preşedintele nostru se odihneşte”, a spus el.
Trump anunţă moartea lui Khamenei: „Este cea mai mare şansă pentru poporul iranian”. Bombardamentele # Business Magazin
Într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social duminică, Donald Trump, a anunţat că liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a murit.
ONU: Atacurile asupra Iranului, „agresiune flagrantă”. Consiliul de Securitate, divizat # Business Magazin
Dezbaterile Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din Iran s-au încheiat duminică noaptea, în jurul orei 01.00, ora României, după aproximativ două ore de dezbateri.
Unii iranieni sărbătoresc vestea potrivit căreia ayatollahul Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma loviturilor lansate de SUA şi Israel. Au fost anunţate 40 de zile de doliu public în Iran.
Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Preţul petrolului ar putea creşte brusc # Business Magazin
Experţii avertizează că preţul petrolului ar putea creşte brusc în urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu. Situaţia este agravată de ameninţarea Iranului privind blocarea Strâmtorii Ormuz. Pieţele internaţionale se vor redeschide luni dimineaţa.
Iranul este în stare de şoc după atacurile aeriene lansate de SUA şi Israel. Populaţia încearcă să se îndepărteze de zonele vizate de atacuri. Potrivit unor surse iraniene, mai bine de jumătate din provinciile Iranului au fost atacate sâmbătă.
Anunţul lui Donald Trump despre atacul din Iran: armata SUA a început o amplă operaţiune # Business Magazin
Preşedintele american Donald Trump a ţinut un discurs despre atacul lansat de SUA şi Israel asupra Iranului. Armata SUA a început o amplă operaţiune, obiectivul este să apărăm poporul american, a spus Trump. De asemenea, el s-a adresat poporul iranian.
Potrivit MAE rus, „agresiunea armată iresponsabilă” a Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului ar fi fost „neprovocată” în viziunea regimului de la Moscova.
14.000 de angajaţi luau sporul de anticorupţie la Apărare. Curtea de Conturi a tăiat lista # Business Magazin
Curtea de Conturi a descoperit că 14.000 de angajaţi ai Ministerului Apărării încasau sporul de 12,5% pentru anticorupţie, deşi legea prevede că doar 3.000 au dreptul la el. Sporul a fost retras celor 11.000 de beneficiari ilegali, a anunţat ministrul Radu Miruţă.
