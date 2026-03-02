Nu fac probleme, iau note mari și, totuși, suferă. Copiii „ușor de crescut” pot fi vulnerabili. Ce trebuie să știe părinții
HotNews.ro, 2 martie 2026 09:20
Copiii care nu creează dificultăți sunt adesea considerați „ușor de crescut”. În realitate, unii sunt hiperadaptativi – o strategie prin care copilul își reglează excesiv comportamentul pentru a nu pierde iubirea, aprobarea sau stabilitatea. Ce…
Prețul petrolului ar putea depăși 100 de dolari pe baril, spun analiștii celor mai mari bănci globale # HotNews.ro
Analiștii din sectorul energetic și marile bănci de investiții anticipează o creștere a prețului petrolului spre 90 de dolari în această săptămână, cu posibilitatea de a atinge pragul de 100 de dolari pe baril dacă…
EVERGENT Investments raportează un rezultat net de 387,39 milioane lei în 2025 în creștere cu 43,5% față de 2024 și un randament total al acțiunii EVER de 103%, aproape dublu față de BET-TR # HotNews.ro
EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, raportează un rezultat net de 378,39 milioane lei aferent anului 2025, în creștere cu 43,5% față de cel înregistrat în anul anterior. Rezultatul net este principalul…
Lista zborurilor anulate azi pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunțat luni dimineață că 35 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate. Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 35 de…
Nu fac probleme, iau note mari și, totuși, suferă. Copiii „ușor de crescut” pot fi vulnerabili. Ce trebuie să știe părinții # HotNews.ro
După anunțul morții ayatollahului Khamenei, o bucurie intensă a erupt în Iran sâmbătă spre duminică noaptea, oamenii ieșind în stradă în mai multe orașe și lansând artificii. Apoi însă, n-a urmat nimic. Una dintre explicații…
Atac asupra unui punct strategic britanic din Cipru, după ce Londra a dat undă verde americanilor să le folosească bazele militare # HotNews.ro
Baza Akrotiri a Marii Britanii din Cipru a fost lovită în timpul nopții de o dronă Shahed, care a provocat pagube materiale minore, a declarat luni președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, citat de Reuters. „Vreau să…
Marile proiecte nucleare ale României, negocieri foarte dure: SUA și Canada se lasă greu la acordarea de credite, Comisia Europeană nu vrea să aprobe un ajutor de stat # HotNews.ro
Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, poartă negocieri foarte dure pentru asigurarea finanțării principalelor sale proiecte de investiții, retehnologizarea unității 1 și construirea reactoarelor 3 și 4 ale centralei. Citește…
Conducerea PSD, în ședință chiar înainte de reuniunea liderilor Coaliției / Discuțiile au loc pe fundalul amenințărilor la adresa lui Bolojan și USR # HotNews.ro
Liderii PSD se reunesc luni la sediul partidului, chiar înainte de întâlnirea reprezentanților partidelor din coaliție. Este de așteptat ca social-democrații să discute despre bugetul pentru anul 2026, dar și despre consultarea internă cu privire…
Trump: Majoritatea succesorilor la puterea din Iran au fost uciși în atacuri / „L-am prins pe Khamenei înainte să mă prindă el” # HotNews.ro
„Atacul de sâmbătă a avut un succes atât de mare încât a eliminat majoritatea candidaților la succesiune”, a declarat Donald Trump într-un comentariu despre eliminarea vârfului puterii de la Teheran, potrivit CNN. Președintele Donald Trump a declarat…
Cursele speciale organizate pentru readucerea în ţară a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost reprogramate pentru seara de 2 martie, a anunţat compania TAROM, informează News.ro. Traficul…
Efect imediat pe burse și în prețul petrolului al războiului din Orientul Mijlociu. Două active de refugiu, la mare căutare # HotNews.ro
Prețurile petrolului au crescut puternic luni, iar bursele au scăzut abrupt, pe fondul conflictului militar din Orientul Mijlociu care pare departe de a se încheia.
Liderii Coaliției, o nouă discuție despre bugetul pentru 2026. Condițiile puse de social-democrați ca legea să treacă # HotNews.ro
Liderii partidelor de la guvernare se întâlnesc luni la Palatul Victoria pentru a discuta, din nou, despre bugetul de stat pentru anul 2026. La ultima ședință, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare a prezentat o schiță…
Ministrul Justiției anunță azi propunerile pentru conducerea DNA, DIICOT și Parchetul General. Cu ce s-au remarcat principalii candidați la interviuri # HotNews.ro
Ministerul Justiției va anunța astăzi cine sunt cei trei procurori desemnați să conducă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de…
INTERVIU Un intelectual român de dreapta îl elogiază pe Trump: „Câtă vreme Iranul își căsăpea propriii cetățeni, nu era bine. Acum, când cineva lovește balaurul în cap, în mod decisiv, iar nu e bine” # HotNews.ro
„Trump este singurul care și-a pus, cu adevărat, în mod serios, problema păcii, prin forță, e adevărat, atât în Ucraina, cât și în Orientul Mijlociu”, crede scriitorul și fostul europarlamentar român Traian Radu Ungureanu, într-un…
FOTO Imagini cu exodul din Liban: Zeci de localități evacuate după un avertisment al armatei israeliene / „Plecați imediat!” # HotNews.ro
Sute de persoane au început să își părăsească locuințele luni dimineață, după ce Israelul a cerut evacuarea imediată a peste 50 de sate și orașe, potrivit BBC. „Pentru siguranța voastră, trebuie să vă evacuați imediat…
LIVE Explozii puternice în Beirut la primele ore ale dimineții / Israelul bombardează suburbiile controlate de Hezbollah / Trump anunță represalii împotriva Iranului după uciderea unor militari SUA # HotNews.ro
A treia zi de conflict în Orientul Mijlociu a adus explozii puternice în Beirut, după ce Israelul a ordonat evacuarea a 50 de sate libaneze ca răspuns la atacurile Hezbollah cu „roiuri de drone”. În…
Trump promite să „răzbune” moartea militarilor americani și spune că vor fi „probabil” și alte pierderi # HotNews.ro
Donald Trump a promis duminică să „răzbune” moartea celor trei militari americani, anunțată anterior în conflictul cu Iranul, și a afirmat că vor exista „probabil” și alte pierderi pentru SUA, relatează AFP. „Din păcate, probabil…
Marile puteri europene, mesaj amenințător pentru Teheran: „Ne vom apăra interesele și pe cele ale aliaților” # HotNews.ro
Germania, Franța și Marea Britanie s-au declarat pregătite pentru „acțiuni defensive necesare și proporționale” în fața ripostelor iraniene cu scopul de „a distruge de la sursă” capacitățile militare ale Teheranului, scrie AFP. „Vom lua măsuri…
Șefa MAE: Toţi cetăţenii României aflaţi în Orientul Mijlociu sunt în siguranţă / Ședință la Guvern luni dimineaţă pentru planurile de repatriere # HotNews.ro
Toţi cetăţenii României aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în acest moment în siguranţă, a declarat duminică seară ministrul de Externe, Oana Ţoiu. „Prioritatea noastră rămâne siguranţa cetăţenilor noştri. Avem această…
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat partenerilor americani şi europeni să înceapă planificarea viitorului Iranului şi al regiunii, afirmând că poporul iranian merită un viitor mai bun după ce atacurile americane şi israeliene l-au ucis…
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat duminică „întristat” de moartea ayatollahului Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului. „Am fost întristat să aflu de moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei,…
Un sondaj Ipsos, realizat după declanșarea atacurilor împotriva Iranului, arată că doar un sfert dintre americani susțin intervenția Statelor Unite în Orientul Mijlociu. De asemenea, jumătate dintre cei intervievați consideră că președintele Donald Trump recurge…
Război în Orient: NATO îşi „ajustează” poziţionarea forţelor sale în faţa potenţialelor ameninţări # HotNews.ro
NATO a anunţat că va ajusta poziţionarea forţelor sale pentru a garanta securitatea celor 32 de state membre ale sale în faţa „ameninţărilor potenţiale” precum rachete balistice sau drone provenind din Iran şi din regiunea…
Români blocați în Orientul Mijlociu. Peste 300 vor fi aduși din Israel. În rest, „zborurile de repatriere sunt în această etapă imposibile”, anunță MAE / Unde e situația cea mai presantă # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță duminică seară că a primit numeroase solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor români care au rămas blocați în țări din Orientul Mijlociu odată cu izbucnirea conflictului militar din regiune, cele…
FCSB va juca în play-out! Rușine istorică: roș-albaștrii intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali” – VIDEO # HotNews.ro
Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”, scrie site-ul de sport GOLAZO.ro. Toate cele 3 lozuri în care campioana își punea speranțele au…
De ce spun criticii că războiul lui Trump în Iran poate fi „cea mai proastă decizie de politică externă din istorie” # HotNews.ro
Lăudat de unii pentru decizia de a lansa intervenția militară și pentru primele reușite – decapitarea regimului de la Teheran – președintele Donald Trump este în schimb criticat de democrați, de unii republicani, de voci…
Israelul mobilizează 100.000 de rezerviști pentru ofensiva contra Iranului. Anunțul IDF # HotNews.ro
Armata israeliană a anunțat duminică seară că va mobiliza 100.000 de rezerviști în cadrul ofensivei împotriva Iranului, potrivit unui comunicat citat de AFP. „Armata se pregătește să mobilizeze în jur de 100.000 de rezerviști și…
Donald Trump, dispus să negocieze cu noii lideri ai Iranului: „Vor să discute și eu am fost de acord” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a afirmat, într-o discuție cu jurnalistul Michael Scherer de la The Atlantic, că noii lideri ai Iranului vor să negocieze cu Statele Unite. Trump susține că a fost de acord cu o…
Patriarhul Daniel cere sprijin financiar pentru finalizarea picturii Catedralei Naţionale # HotNews.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a îndemnat duminică, la finalul Sfintei Liturghii, la sprijinirea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naţionale. Patriarhul Daniel a explicat că, deşi pictura Catedralei Naţionale a fost sfinţită în…
Timp de mulți ani, piața muncii din România a părut excepțional de rezistentă: ocuparea forței de muncă a crescut, salariile au crescut rapid, iar șomajul a rămas scăzut. Acest lucru a fost determinat de consumul…
Trump afirmă că 48 de lideri iranieni au fost uciși în atacurile americane și israeliene. „Nimeni nu poate crede” # HotNews.ro
„Nu mai puțini de 48 de lideri au fost eliminați dintr-o singură lovitură. Și lucrurile evoluează rapid”, a declarat președintele Donald Trump într-un interviu acordat Fox News, referindu-se la campania militară americană și israeliană împotriva…
Româncă aflată în hotelul din Dubai, avariat de un atac iranian: „Bubuiturile se aud în continuare” / Ce a urmat după explozia din Palm Jumeirah # HotNews.ro
„Familiile cu copii mici au dormit noaptea la etajul -2, în parcare, pentru a-i proteja”, spune Daniela, o româncă aflată în hotelul „Fairmont” din Dubai, cel avariat sâmbătă în urma unui atac iranian. Ea a…
MApN, anunț despre „evoluția situației de securitate din Iran”. Ce spune Armata despre rolul bazei de la Deveselu # HotNews.ro
Ministerul Apărării Naționale anunță duminică, în contextul conflictului în desfășurare din Orientul Mijlociu, că din datele de până acum, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului României. „Din datele pe care ministerul le are…
Petrolul și Csikszereda, remiză în penultima etapă a sezonului regular. Egalitate și în clasament # HotNews.ro
Petrolul Ploiești și FK Csikszereda au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 29-a din SuperLiga. Petrolul – Csikszereda 1-1, în etapa #29 Gazdele au deschis scorul…
Ursula vor der Leyen vorbește despre „riscul unei escaladări” a războiului din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene a anunțat într-un mesaj pe X că a discutat cu șeicul Tamim bin Hamad Al Thani al Qatarului despre „consecințele atacurilor nechibzuite și nediscriminatorii ale Iranului asupra țării”. Ea susține că a…
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # HotNews.ro
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenția de presă Ilna, citată de DPA și Agerpres. În vârstă de 69 de ani, Ahmadinejad a…
BREAKING Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți / Anunțul oficial al armatei americane # HotNews.ro
Comandamentul Central al Armatei SUA a comunicat informațiile duminică, evitând să ofere deocamdată detalii suplimentare despre moartea militarilor. Trei militari americani au fost uciși în luptă în cadrul operațiunilor SUA împotriva Iranului, a declarat duminică…
China a „condamnat ferm” duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, cerând încă o dată „oprirea imediată a acţiunilor militare”, scriu AFP şi Reuters. Moartea lui Khamenei constituie…
Iranul spune că a atacat cu patru rachete portavionul Abraham Lincoln, trimis de Trump în zonă / SUA nu confirmă încă atacul # HotNews.ro
Presa de stat iraniană transmite că Gărzile Revoluționare au lansat patru rachete împotriva portavionului Abraham Lincoln, unul dintre cele două portavioane americane care au fost trimise în Orientul Mijlociu de către președintele Donald Trump, transmite…
VIDEO Soprana română Irina Baianț, blocată în Doha în timpul atacurilor iraniene. „Pe cer se vedeau ca niște artificii, dar nu era sărbătoare” # HotNews.ro
Soprana Irina Baianț se numără printre românii care au surprinși de război într-o țară din Golf, ea aflându-se în aceste zile în Qatar. Vedeta a filmat din camera sa de hotel salva de rachete iraniene…
Ies la iveală crimele lui Khamenei: familia a primit trupul unui protestatar dispărut de 50 de zile, care prezintă semne de violență # HotNews.ro
Trupul unui bărbat care luase parte la protestele anti-guvernamentale de la Teheran din ianuarie a fost returnat familiei sale la aproape 50 de zile de la dispariție. Rudele acuză că bărbatul a fost torturat de…
Nicușor Dan, primul mesaj de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Ce le transmite românilor blocați în zonele afectate de conflict # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a scris într-un mesaj pe X că România este „în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. El face un apel către românii blocați în țări din…
VIDEO Riposta Iranului: opt oameni au murit duminică în Israel într-un atac cu rachetă / Trei oameni uciși în UAE și unul în Kuwait / Zeci de răniți, sute de rachete și drone lansate # HotNews.ro
Răspunsul Iranului la atacurile lansate de SUA și Israel a început să facă victime, în Israel și în statele arabe din regiune, potrivit datelor oficiale citate de Reuters și de publicațiile israeliene. O rachetă iraniană…
Elevi din Vrancea, rămași blocați în Dubai, după ce toate zborurile au fost suspendate. „Acum sunt în siguranță. Nu ieșim din hotel” # HotNews.ro
Un grup de 28 de elevi, împreună cu însoțitoarele lor, este blocat în Dubai, după ce zborurile de pe aeroporturile din acea zonă au fost anulate, în urma atacului SUA-Israel asupra Iranului și a ripostei…
VIDEO Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Cel puțin șase morți / Imagini cu urmările atacului # HotNews.ro
Cel puțin 6 oameni au fost uciși după ce Iranul a lansat duminică o rachetă balistică asupra orașului Beit Shemesh, situat la 30 km distanțǎ de Ierusalim, a anunțat serviciul de ambulanță Magen David Adom,…
„La Sinaia nu vă mai place”. Români din Dubai și Qatar, în fața butoiului de pulbere / Cum i-au ajutat autoritățile noastre # HotNews.ro
Atacul militar al SUA și Israelului asupra Iranului a prins mii de români în mijlocul evenimentelor, fără niciun avertisment. Șocul cel mai mare l-au primit, probabil, cei mai relaxați dintre ei: oamenii care fie erau…
Ce poți face dacă îți strici mașina într-o groapă în București. Pașii de urmat, documente necesare și cine răspunde în funcție de drum # HotNews.ro
Iarna în trafic este o provocare aparte pentru șoferii din București, iar sfârșitul acestei ierni care a avut, spre deosebire de ultimii ani, și câteva episoade de ninsoare, a complicat lucrurile și mai mult. Asfaltul…
Dezvăluire: războiul SUA în Iran, ajutat de Inteligența Artificială produsă de compania criticată de Trump. Cum a fost folosit asistentul AI Claude în atacurile americane # HotNews.ro
Comandamentul Central al SUA din Orientul Mijlociu, scrie Wall Street Journal, folosește Claude pentru evaluări de informații, identificarea țintelor și simularea scenariilor de luptă, potrivit unor persoane familiarizate cu problema. Comandamentele militare americane au utilizat…
Regimul iranian a fost decapitat. În loc rămân multe semne de întrebare. Ce urmează după Ali Khamenei? # HotNews.ro
Moartea ayatollahului Khamenei generează o mobilizare pentru înlocuirea acestuia, în interiorul regimului, și incertitudine cu privire la ce va urma pentru Iran, scriu The Economist și CNN. Uciderea liderului suprem iranian în prima zi a…
Ziua de 1 Marie 2026 marchează începutul primăverii și are o semnificație specială în România. Ziua de 1 Martie este și un prilej ideal pentru a transmite celor dragi gânduri bune și urări. În România,…
