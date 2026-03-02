35 curse, anulate luni ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo

2 martie 2026 10:50

35 curse, anulate luni ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo

Acum o oră
10:50
10:50
35 curse, anulate luni ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo
35 curse, anulate luni ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo
10:50
10:50
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului
10:40
10:40
Trump pregăteşte populaţia: Numărul victimelor americane ar putea fi mult mai mare. Războiul ar putea dura încă 4-5 săptămâni săptămâni
Trump pregăteşte populaţia: Numărul victimelor americane ar putea fi mult mai mare. Războiul ar putea dura încă 4-5 săptămâni săptămâni
10:40
10:40
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, aşteptat să anunţe propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, aşteptat să anunţe propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT
Acum 2 ore
10:10
10:10
Şeful securităţii naţionale de la Teheran: Iranul nu va negocia cu SUA
Şeful securităţii naţionale de la Teheran: Iranul nu va negocia cu SUA
10:10
10:10
SURSE. SUA forţează îndeplinirea misiunii în Iran înainte ca stocul de muniţii să se epuizeze
SURSE. SUA forţează îndeplinirea misiunii în Iran înainte ca stocul de muniţii să se epuizeze
Acum 24 ore
20:40
20:40
Trump anunţă că "48 de lideri" iranieni au fost ucişi. "Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă"
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă”
20:40
20:40
Peste 1.000 de români cer ajutor din Orientul Mijlociu. Repatrierile sunt, deocamdată, imposibile / Nicuşor Dan: România nu este sub nicio ameninţare
Peste 1.000 de români cer ajutor din Orientul Mijlociu. Repatrierile sunt, deocamdată, imposibile / Nicuşor Dan: România nu este sub nicio ameninţare
20:30
20:30
Trump anunţă că "48 de lideri" iranieni au fost ucişi în Iran. "Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă"
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă”
Ieri
01:40
01:40
UPDATE. BREAKING NEWS. SUA şi Israel au atacat Iranul. Donald Trump confirmă că liderul suprem al Iranului a murit
UPDATE. BREAKING NEWS. SUA şi Israel au atacat Iranul. Donald Trump confirmă că liderul suprem al Iranului a murit
28 februarie 2026
13:50
13:50
VIDEO. Ministrul Apărării: Stadionul Steaua, chirie „din pix" mai mare decât Arena Naţională. O bătaie de joc pentru fiecare român
VIDEO. Ministrul Apărării: Stadionul Steaua, chirie „din pix” mai mare decât Arena Naţională. O bătaie de joc pentru fiecare român
13:40
13:40
VIDEO. USR susţine un pensionar special la Avocatul Poporului. Radu Miruţă: Nu toţi sunt corupţi sau netrebnici
VIDEO. USR susţine un pensionar special la Avocatul Poporului. Radu Miruţă: Nu toţi sunt corupţi sau netrebnici
13:30
13:30
VIDEO. Ministrul Apărării: Nu putem sta „cu popcorn" să ne apere alţii. România trebuie să investească în propria apărare
VIDEO. Ministrul Apărării: Nu putem sta „cu popcorn” să ne apere alţii. România trebuie să investească în propria apărare
13:20
13:20
VIDEO. Ministrul Apărării: Industria de armament e captivă politicului şi corupţiei. 70% din fonduri vor fi cheltuite în ţară
VIDEO. Ministrul Apărării: Industria de armament e captivă politicului şi corupţiei. 70% din fonduri vor fi cheltuite în ţară
13:10
13:10
BREAKING NEWS SUA şi Israel au atacat Iranul. Trump: O operaţiune masivă şi continuă
BREAKING NEWS SUA şi Israel au atacat Iranul. Trump: O operaţiune masivă şi continuă
13:00
13:00
VIDEO. Ministrul Apărării: Militarii se puteau pensiona la 48 de ani, dar vârsta medie a fost 52. Pensia medie este 5.008 lei
VIDEO. Ministrul Apărării: Militarii se puteau pensiona la 48 de ani, dar vârsta medie a fost 52. Pensia medie este 5.008 lei
12:50
12:50
VIDEO. Radu Miruţă, la Insider Politic: Nu Bolojan a venit cu ideea să taie norma de hrană
VIDEO. Radu Miruţă, la Insider Politic: Nu Bolojan a venit cu ideea să taie norma de hrană
12:40
12:40
VIDEO. Ministrul Apărării atacă PSD şi PNL: Ţara a fost condusă în huzureală pe bani publici
VIDEO. Ministrul Apărării atacă PSD şi PNL: Ţara a fost condusă în huzureală pe bani publici
Mai mult de 2 zile în urmă
00:40
00:40
VIDEO. Dragoş Ivan, sociolog: Transparenţa financiară este foarte importantă. Un pas esenţial pentru echitate
VIDEO. Dragoş Ivan, sociolog: Transparenţa financiară este foarte importantă. Un pas esenţial pentru echitate
00:40
00:40
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, vine la Insider Politic. Sâmbătă, de la ora 12, pe Prima TV
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, vine la Insider Politic. Sâmbătă, de la ora 12, pe Prima TV
27 februarie 2026
20:10
20:10
VIDEO. Ionuţ Ciurea, preşedinte Pro Infrastructura, despre scandalul legat de Centura Cluj: O nouă licitaţie va avea loc pe 19 martie
VIDEO. Ionuţ Ciurea, preşedinte Pro Infrastructura, despre scandalul legat de Centura Cluj: O nouă licitaţie va avea loc pe 19 martie
17:10
17:10
Polonia intenţionează să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani
Polonia intenţionează să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani
16:50
16:50
Acordul controversat de asociere dintre Uniunea Europeană şi Mercosur intră în vigoare, provizoriu
Acordul controversat de asociere dintre Uniunea Europeană şi Mercosur intră în vigoare, provizoriu
16:40
16:40
Copiii invizibili ai României: 1 din 3 trăieşte în sărăcie, iar mortalitatea infantilă revine la niveluri alarmante
Copiii invizibili ai României: 1 din 3 trăieşte în sărăcie, iar mortalitatea infantilă revine la niveluri alarmante
16:40
16:40
Michael Flatley deschide noul sezon Life & Style cu Maria Andrei: o întâlnire spectaculoasă cu legenda Lord of the Dance
Michael Flatley deschide noul sezon Life & Style cu Maria Andrei: o întâlnire spectaculoasă cu legenda Lord of the Dance
16:30
16:30
Negocieri Iran-SUA. Analist: Prăpastia dintre poziţii - distanţa dintre suveranitate şi capitulare
Negocieri Iran-SUA. Analist: Prăpastia dintre poziţii - distanţa dintre suveranitate şi capitulare
16:30
16:30
VIDEO. Analist, despre summitul B9 de la Bucureşti: Mai probabil să vină Rubio decât Trump
VIDEO. Analist, despre summitul B9 de la Bucureşti: Mai probabil să vină Rubio decât Trump
16:00
16:00
Guvernul a aprobat modificări la impozitele locale. Noi reduceri pentru imobile vechi, persoane cu dizabilităţi
Guvernul a aprobat modificări la impozitele locale. Noi reduceri pentru imobile vechi, persoane cu dizabilităţi
15:40
15:40
Apropiaţi ai lui Donald Trump sunt pe punctul de a prelua CNN şi HBO, după ce Netflix şi-a retras oferta pentru Warner Bros. Discovery
Apropiaţi ai lui Donald Trump sunt pe punctul de a prelua CNN şi HBO, după ce Netflix şi-a retras oferta pentru Warner Bros. Discovery
14:40
14:40
Ministerul Finanţelor anunţă excedent bugetar în ianuarie. Guvernul nu are încă buget, astfel că unele cheltuieli sunt limitate
Ministerul Finanţelor anunţă excedent bugetar în ianuarie. Guvernul nu are încă buget, astfel că unele cheltuieli sunt limitate
14:30
14:30
A început un nou conflict. Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan
A început un nou conflict. Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan
14:20
14:20
Zelenski anunţă o reuniune tripartită SUA-Ucraina-Rusia, la începutul lui martie, în Emiratele Arabe Unite
Zelenski anunţă o reuniune tripartită SUA-Ucraina-Rusia, la începutul lui martie, în Emiratele Arabe Unite
14:10
14:10
Starlink al lui Elon Musk a intrat în România cu subsidiară proprie
Starlink al lui Elon Musk a intrat în România cu subsidiară proprie
14:10
14:10
Netflix renunţă să mai liciteze pentru Warner Bros. Discovery
Netflix renunţă să mai liciteze pentru Warner Bros. Discovery
13:50
13:50
Meteorologii anunţă temperaturi peste media acestei perioade, până la finalul lunii martie
Meteorologii anunţă temperaturi peste media acestei perioade, până la finalul lunii martie
13:50
13:50
Un lanţ de supermarketuri şi-a limitat asistentul AI care "se prefăcea că era o persoană reală"
Un lanţ de supermarketuri şi-a limitat asistentul AI care "se prefăcea că era o persoană reală"
13:50
13:50
Nemulţumiţi de salariu, peste jumătate dintre români vor să-şi schimbe locul de muncă în acest an
Nemulţumiţi de salariu, peste jumătate dintre români vor să-şi schimbe locul de muncă în acest an
13:20
13:20
Vicepreşedintele JD Vance spune că este exclus ca un atac împotriva Iranului să declanşeze un război de lungă durată
Vicepreşedintele JD Vance spune că este exclus ca un atac împotriva Iranului să declanşeze un război de lungă durată
11:10
11:10
Noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre
Noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre
10:50
10:50
Preşedintele a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor
Preşedintele a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor
01:30
01:30
VIDEO. Primarul Slatinei: Dacă şi Caracal şi Balş interzic jocurile de noroc, judeţul Olt scapă de păcănele. Singurul lucru bun făcut de ordonanţa lui Bolojan
VIDEO. Primarul Slatinei: Dacă şi Caracal şi Balş interzic jocurile de noroc, judeţul Olt scapă de păcănele. Singurul lucru bun făcut de ordonanţa lui Bolojan
01:30
01:30
VIDEO. Vor fi concedieri la Primăria Roman? Dan Laurenţiu Leoreanu: Am început analiza
VIDEO. Vor fi concedieri la Primăria Roman? Dan Laurenţiu Leoreanu: Am început analiza
26 februarie 2026
23:50
23:50
VIDEO. Adrian Negrescu: Sper că s-a negociat la Bruxelles o extindere a termenelor pentru reforme
VIDEO. Adrian Negrescu: Sper că s-a negociat la Bruxelles o extindere a termenelor pentru reforme
20:50
20:50
VIDEO. George Jiglău, politolog: În universităţi avem o problemă. Avem multe plagiate care până au ajuns aici, au fost validate
VIDEO. George Jiglău, politolog: În universităţi avem o problemă. Avem multe plagiate care până au ajuns aici, au fost validate
20:50
20:50
VIDEO. Ştefan Avramescu (AUR): Asistăm la o coaliţie a haosului. Să nu avem buget este o iresponsabilitate crasă
VIDEO. Ştefan Avramescu (AUR): Asistăm la o coaliţie a haosului. Să nu avem buget este o iresponsabilitate crasă
20:40
20:40
VIDEO. Radu Mihaiu (USR): Localităţile care nu se pot susţine financiar ar trebui comasate
VIDEO. Radu Mihaiu (USR): Localităţile care nu se pot susţine financiar ar trebui comasate
20:30
20:30
VIDEO. Primarul Slatinei: Dacă şi Caracal şi Balş interzic jocurile de noroc, judeţul Olt scapă de păcănele. E singurul lucru bun făcut de ordonanţa lui Bolojan
VIDEO. Primarul Slatinei: Dacă şi Caracal şi Balş interzic jocurile de noroc, judeţul Olt scapă de păcănele. E singurul lucru bun făcut de ordonanţa lui Bolojan
19:00
19:00
VIDEO. Alexandru Bodislav: Aş închide CFR Marfă, TAROM, Romaero şi TVR. Cheltuiesc mai mult decât produc
VIDEO. Alexandru Bodislav: Aş închide CFR Marfă, TAROM, Romaero şi TVR. Cheltuiesc mai mult decât produc
18:50
18:50
VIDEO. Profesor de economie: Înclin să cred că dacă UE ne va da banii din PNRR legaţi de reforma pensiilor speciale, ni-i va da parţial ca să arate că totuşi contăm în faţa UE
VIDEO. Profesor de economie: Înclin să cred că dacă UE ne va da banii din PNRR legaţi de reforma pensiilor speciale, ni-i va da parţial ca să arate că totuşi contăm în faţa UE
17:00
17:00
SURSE. Trump, invitat la Bucureşti pe 13 mai pentru Summitul B9+
SURSE. Trump, invitat la Bucureşti pe 13 mai pentru Summitul B9+
