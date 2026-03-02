Dezastru pentru Mick Schumacher la debutul în IndyCar
G4Media, 2 martie 2026 12:50
Debutul lui Mick Schumacher în IndyCar nu a fost unul fericit. Fiul legendarului Michael a fost nevoit să abandoneze în primul tur, după ce a fost implicat într-un accident. Racingnews365.com transmite că aventura lui Mick (26 de ani) în prima cursă din IndyCar s-a încheiat rău. Fostul pilot Haas a început un nou capitol în […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
13:10
Încep controalele cu drona pentru detectarea construcțiilor ilegale și impozitarea lor / Mai multe sate turistice din zona Transalpinei, verificate aerian # G4Media
Autoritățile locale din țară au început verificarea construcțiilor ilegale cu ajutorul dronelor. O comună din Alba și-a anunțat cetățenii că luni, 2 martie, are loc o acțiune de inspecție fiscală, respectiv cartografierea inteligentă a patrimoniului local, prin survolare aeriană cu drona, dar situația nu este singulară. Și la Oradea sunt anunțate asemenea controale cu ajutorul dronelor, […] © G4Media.ro.
13:10
India şi Canada au convenit asupra mai multor acorduri, în special privind mineralele critice şi aprovizionarea cu uraniu, au anunţat luni liderii celor două ţări, marcând o încălzire a relaţiilor dintre ele, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Aceste acorduri, care acoperă şi sectorul tehnologic şi promovarea energiei regenerabile, marchează un nou început […] © G4Media.ro.
13:10
Cum și-a transformat Trump clubul său de la Mar-a-Lago într-o cameră de criză improvizată / De unde a urmărit președintele SUA atacurile asupra Iranului și eliminarea lui Khamenei # G4Media
În timp ce invitații la gală, îmbrăcați în rochii de seară și smokinguri, dansau toată noaptea în sala de bal a Mar-a-Lago vineri seara, o scenă cu totul diferită se desfășura în cealaltă parte a proprietății întinse din Palm Beach, Florida, relatează CNN. În spatele ușilor aurite, după mai multe niveluri de securitate și în […] © G4Media.ro.
13:10
Ministrul Energiei: Actul normativ ce privește reglementarea preţului la gaze va fi adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare # G4Media
Actul normativ cu privire la reglementarea preţului la gaze naturale după data de 1 aprilie va fi adoptat în Guvern cel mai târziu săptămâna viitoare, a anunţat, luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres. „România, din fericire, este ţara care produce aproximativ 90% din gazele pe care le consumă în momentul de faţă. Din acest […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:50
România stă mai bine decât Germania sau Danemarca la ponderea femeilor în funcţii de conducere, potrivit Eurostat # G4Media
În anul 2024, 35,2% din toate funcţiile de conducere din Uniunea Europeană erau deţinute de femei, în creştere de la 31,8% în 2014, arată datele publicate luni de Eurostat în avanpremiera Zilei Internaţionale a Femeii, transmite Agerpres. Între ţările UE, în 2024, cea mai mare pondere a femeilor în funcţii de conducere a fost înregistrată […] © G4Media.ro.
12:50
Alfred Simonis, după ce a anunțat stimulente pentru comasare: Comunele Fibiș și Mașloc din Timiș au anunțat că vor să fuzioneze # G4Media
Comunele Fibiș și Mașloc din județul Timiș au anunțat oficial că vor să fuzioneze, a scris luni pe pagina sa de Facebook Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean, care la finalul lunii februarie anunțase un stimulent financiar cuprins între 10 și 20 de milioane de lei pentru a încuraja comasarea comunelor mici. “În urma anunțului făcut […] © G4Media.ro.
12:50
Debutul lui Mick Schumacher în IndyCar nu a fost unul fericit. Fiul legendarului Michael a fost nevoit să abandoneze în primul tur, după ce a fost implicat într-un accident. Racingnews365.com transmite că aventura lui Mick (26 de ani) în prima cursă din IndyCar s-a încheiat rău. Fostul pilot Haas a început un nou capitol în […] © G4Media.ro.
12:40
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului, afirmă ministrul de externe german # G4Media
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Guvernul german „nu are intenţia de a participa”, a insistat Wadephul într-o declaraţie pentru staţia […] © G4Media.ro.
12:30
ULTIMA ORĂ România activează mecanismul european pentru repatrierea cetățenilor români / În această seară ajung la București români din Israel, la bordul a două avioane care vin din Egipt # G4Media
România activează mecanismul european pentru repatrierea cetățenilor români, a anunțat, luni Guvernul, în urma șednței pe tema situației românilor blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului. În această seară ajung la București români din Israel, la bordul a două avioane care vin din Egipt, se preciează în comunicatul transmis de Guvern. Comunicatul integral: Ședință la […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:20
Cine e ”Mr. Story”, influencerul creat integral cu inteligență artificială pentru a promova mesaje extremiste, pro-ruse, conspirații și fake-uri / Tot conținutul este realizat cu ajutorul AI # G4Media
Nu este un fenomen nou ca simpatizanții extremei drepte să folosească inteligența artificială pentru a crea și distribui conținut politic pe rețelele de socializare, conspirații, fake-news sau propagandă rusă. În timp ce în mediul online a apărut deja un artist complet generat de AI, precum Lolita Cercel, un model similar l-a produs și pe ”Mr. […] © G4Media.ro.
12:20
Echipele din Formula 1 se luptă cu multe probleme înainte de startul sezonului 2026. Andrea Stella, directorul McLaren, transmite că echipa din Woking „se chinuie” pentru a aduce monopostul MCL40 în greutatea optimă impusă de organizatorii Marelui Circ. Jocurile psihologice din F1: RedBull încearcă să scape de statutul de favorită în 2026 Pe lângă modificările […] © G4Media.ro.
12:10
Bursele europene au deschis cu scăderi de peste 2%, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu # G4Media
Principalele burse europene au deschis sesiunea de luni cu scăderi importante, majoritatea de peste 2%, afectate de tensiunile din Orientul Mijlociu, după atacurile SUA şi Israel asupra Iranului, care au făcut ca preţul petrolului să depăşească pragul de 80 de dolari barilul, relatează agenţia EFE preluată de Agerpres. La deschiderea pieţei, şi în timp ce […] © G4Media.ro.
12:10
Întreruperea accesului la internet în Iran durează de cel puțin 48 de ore, a declarat NetBlocks, organismul de supraveghere a securității cibernetice. Întreruperea, care se aplică și liniilor telefonice, a făcut dificilă înțelegerea amplorii evenimentelor care se desfășoară pe teren, inclusiv a numărului de victime, relatează Sky News. Accesul la internet a fost blocat anterior […] © G4Media.ro.
12:10
USR propune interzicerea păcănelelor în Capitală / Consilierul general Dragoș Radu: Vom face tot ce ține de noi ca acest proiect să devină realitate # G4Media
Consilierul general Dragoș Radu a declarat luni, 2 martie, că USR a propus interzicerea păcănelelor în București. „Vom face tot ce ține de noi ca acest proiect să devină realitate. Proiectul privește și interzicerea reclamelor la jocurile de noroc pe spațiul public”, a precizat Dragoș Radu într-o conferință de presă. Deputata USR Diana Stoica, care […] © G4Media.ro.
12:10
ANALIZĂ. Piața carburanților din România, sub presiune. Războiul cu Iranul ne-a prins în cel mai prost context al capacității locale de rafinare și asigurării cu benzină și motorină din import # G4Media
Escaladarea crizei din Iran pune România într-o situație de vulnerabilitate fără precedent, din punct de vedere al aprovizionării cu carburanţi. Deși România este un producător regional de petrol, prețul la pompă și existenţa stocurilor sunt acum dictate de o combinație între tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și starea de suspendare temporară a capacităţii interne de […] © G4Media.ro.
12:00
Purim – sărbătoarea evreiască a salvării de la un genocid în Imperiul Persan acum 2.500 de ani, cu profunde ecouri în ziua de azi # G4Media
Evreii din întreaga lume celebrează anul acesta pe 2 martie Purim – o sărbătoare bazată pe Cartea Esterei – Meghilat Esther din Biblia ebraică (Vechiul Testament). Acțiunea acestei povești, demnă de un scenariu cinematografic se petrece în Persia, estimativ la circa un secol după deportarea în masă a elitei evreiești de către împăratul Babilonului, Nabucodonosor, […] © G4Media.ro.
12:00
PNL cere PSD să renunțe ”la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției” / ”România are nevoie urgentă de un buget onest, solid și previzibil” # G4Media
PNL cere PSD să renunțe ”la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției” și să ”oprească atacurile politice interne în această perioadă de incertitudine și tensiune internațională”, se arată într-un comunicat dat luni publicității. ”România are nevoie urgentă de un buget onest, solid și previzibil, cu surse de finanțare reale, adaptat […] © G4Media.ro.
11:50
Activişti Greenpeace au blocat în portul francez Dunkerque o navă rusă cu uraniu îmbogăţit pentru centralele nucleare # G4Media
Un grup de activişti Greenpeace au blocat luni, în portul Dunkerque din nordul Franţei, o navă rusă cu uraniu îmbogăţit pentru centralele nucleare franceze, într-o operaţiune menită să denunţe această activitate comercială care continuă în pofida invaziei ruse din Ucraina, transmite agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Într-un comunicat ilustrat cu mai multe imagini […] © G4Media.ro.
11:50
Ministrul Energiei: O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în acest moment / Speculațiile care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni sfruntate # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, luni, că o creștere mai mare de 3-5 bani a prețului carburanților la pompă nu este justificată în acest moment, transmite MEDIAFAX. „O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina […] © G4Media.ro.
11:40
Cinci răniţi într-un atac masiv ucrainean cu drone împotriva oraşului Novorossiisk din sudul Rusiei # G4Media
Cinci persoane au fost rănite şi 20 de clădiri au fost avariate într-un atac masiv ucrainean cu drone, lansat în cursul nopţii asupra oraşului Novorossiisk din sudul Rusiei, unde se află un port şi o bază navală, au anunţat luni autorităţile locale, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Ministerul rus al Apărării a […] © G4Media.ro.
11:40
Imagini verificate de BBC arată momentul în care un avion de vânătoare american se prăbușește și se lovește de sol în apropierea orașului Kuweit. Imaginile au fost filmate din vestul orașului, la marginea zonei Al Jahra. Anterior, armata kuweitiană a declarat că „mai multe” avioane de vânătoare americane s-au prăbușit în Kuweit. Potrivit ministerul Apărării […] © G4Media.ro.
11:30
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Mao Ning, a declarat luni că un cetățean chinez a fost ucis la Teheran, citat de The Guardian. Beijingul a îndemnat cetățenii chinezi din Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil” pe cale terestră, prin Azerbaidjan, Armenia, Turcia și Irak. Ambasada Chinei în Israel a […] © G4Media.ro.
11:30
Conducerea PSD a votat în unanimitate pentru extinderea mandatului de consultare internă: cu sau fără Bolojan în funcția de premier, cu sau fără USR în guvern? # G4Media
Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat a votat, luni, în unanimitate, pentru extinderea mandatului privind consultarea internă referitoare la analiza prezenţei social-democraţilor la guvernare. Potrivit unor surse din partid, citate de Agerpres, membrii BPN au decis, prin vot unanim, în şedinţa de luni, ca mandatul pentru consultarea internă privind analiza participării în coaliţia de […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:10
Trei bărbați jefuiți în Capitală după întâlniri aranjate online / Un tânăr de 18 ani, reținut # G4Media
Un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiștii din București, fiind acuzat că ar fi agresat și jefuit trei bărbați în Sectorul 5, după ce victimele ar fi fost chemate la întâlniri de o femeie de 20 de ani, scrie Mediafax. În noaptea de 26 spre 27 februarie, în jurul orei 00.30, polițiștii […] © G4Media.ro.
11:10
VIDEO INTERVIU Victor Negrescu, vicepreședinte Parlamentul European: „Eu cred că țara noastră nu poate accepta PNRR-izarea bugetului european, adică condiționarea fondurilor de anumite reforme care nu rezultă dintr-o consultare reală a populației” # G4Media
Care sunt mizele viitorului buget al Uniunii Europene și care va fi impactul acestuia asupra României? Într-un interviu recent acordat în cadrul proiectului COHERO4EU, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a analizat propunerea Comisiei Europene pentru viitorul cadru financiar multianual (2028-2034). Acesta a vorbit despre schimbările propuse în politica de coeziune, posibilitatea condiționării fondurilor europene de reforme […] © G4Media.ro.
11:00
Cancelarul german Friedrich Merz va călători luni la Washington, înainte de o întrevedere cu preşedintele american Donald Trump programată pentru marţi, relatează agenția de știri dpa. A doua vizită a cancelarului la Casa Albă de la preluarea mandatului în urmă cu 10 luni era planificată de mai mult timp. Cu toate acestea, se aşteaptă ca […] © G4Media.ro.
11:00
Omul de afaceri și fostul membru al Consiliului Federației Umar Djabrailov a decedat. Potrivit Mash și Baza, acesta s-a sinucis. O sursă a confirmat pentru RBC, de asemenea, sinuciderea lui Djabrailov, potrivit site-ului de opoziție meduza.io. Mash afirmă că omul de afaceri a fost găsit într-un hotel de pe strada Tverskaia din Moscova, cu un […] © G4Media.ro.
10:50
Mumii de acum10.000 de ani, descoperite în Asia / Metodele de conservare a cadavrelor prin afumare s-au răspândit ca urmare a umidității ridicate din regiune # G4Media
Oase umane descoperite în sudul Chinei şi în Asia de Sud-Est au fost uscate intenţionat la fum, deasupra focului, unele dintre ele datând din urmă cu peste 10.000 de ani, precedând practicile de mumificare ale unei culturi considerate mult timp drept cea mai veche din lume, conform unui studiu recent, citat de agenţia Xinhua, citată […] © G4Media.ro.
10:40
Gigantul petrolier de stat din Arabia Saudită, Aramco, închide rafinăria Ras Tanura, una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, după un atac cu drone # G4Media
Gigantul petrolier de stat din Arabia Saudită, Aramco, și-a închis rafinăria Ras Tanura în urma unui atac cu drone, a declarat luni o sursă din industrie, după ce Teheranul a lansat atacuri în regiune ca răspuns la atacul americano-israelian asupra Iranului, scrie Reuters. Complexul Ras Tanura, situat pe coasta Golfului Saudit, găzduiește una dintre cele […] © G4Media.ro.
10:30
Preşedintele Argentinei ratifică alianţa cu SUA şi spune că va promova 90 de reforme structurale # G4Media
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a ratificat duminică o alianţă „strategică” cu Statele Unite în cadrul „noii ordini mondiale” şi a estimat că în acest an va promova în Congres 90 de reforme structurale pentru a configura „arhitectura măreţiei argentiniene”, relatează luni agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Aceasta necesită o alianţă strategică durabilă. Este […] © G4Media.ro.
10:30
Muzeul Fluierelor Lumii, unic în lume, s-a deschis într-o comună din Vâlcea / Se află într-o școală veche de peste un secol # G4Media
În nordul județului Vâlcea, într-o școală veche reabilitată, a fost inaugurat Muzeul Fluierelor Lumii, o inițiativă care aduce în prim-plan tradiții muzicale din diverse colțuri ale globului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. În comuna Mălaia, din nordul județului Vâlcea, a fost deschis un proiect cultural inedit: Muzeul Fluierelor Lumii, considerat singurul […] © G4Media.ro.
10:20
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Cotaţiile futures de referinţă au crescut cu până la 25%, cea […] © G4Media.ro.
10:20
Gian Piero Gasperini, antrenorul celor de la AS Roma, laudă performanțele reușite de Inter sub comanda lui Cristi Chivu. Tehnicianul italian consideră că rivalii din Lombardia „joacă în altă ligă”. Paradoxul din Derby: Cum a transformat Chivu o înfrângere cu Milan într-o defilare istorică spre titlu Gian Piero Gasperini spune că Inter joacă într-o ligă […] © G4Media.ro.
10:20
Chimcomplex Borzești oprește secții și anunță mii de concedieri / E cel mai mare producător din industria chimică din țară # G4Media
Chimcomplex Borzești, cel mai mare producător din industria chimică din România, anunță măsuri drastice de reducere a activității, invocând prețurile la energie de trei ori mai mari decât în alte țări, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Din aprilie, compania va opri mai multe secții energointensive la Borzești și Râmnicu Vâlcea.Efectul imediat […] © G4Media.ro.
10:10
Cum s-au schimbat alegerile românilor în cafenelele de specialitate / Barista: „Cappuccino e, încă, cea mai comandată băutură” # G4Media
În cafenelele de specialitate, alegerea cafelei ține mai mult de ritmul zilei decât de etichete sau diferențe de gen, notează G4Food. Espresso, flat white, cappuccino sau V60 conturează momente diferite de consum, de la pauze rapide la experiențe mai lente. Pe măsură ce cultura cafelei a crescut în România, alegerile au devenit mai conștiente, iar […] © G4Media.ro.
10:10
Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul # G4Media
Organizația „Lupii Tricolori” anunță pentru luni, între orele 17.00 – 20.00, un protest în fața Ambasadei Rusiei la București, pentru a-i cere „să își ia trompetele înapoi”. „Le urăm un călduros Marș la Moscova! lui georgescu, șoșoacă, simion, gavrilă, năstase, dăncilă, dungaciu, tucă, alexandrescu și celorlalți farisei. Ei sunt cei care manipulează românii de bună […] © G4Media.ro.
10:00
RedBull Racing, prin vocea lui Laurent Mekies, transmite că nu este echipa „de învins” în 2026. Oficialul de la Milton Keynes este de părere că Mercedes și Ferrari sunt primele și că se vor lupta pentru victorii în noul sezon din Formula 1. Viitorul lui Verstappen în F1: „Nu cred că va mai fi aici […] © G4Media.ro.
10:00
Ioana Lazăr conduce acum Ministerul Educației și Cercetării, după expirarea interimatului lui Ilie Bolojan, în calitate de ordonator principal de credite și reprezentant legal – analiză # G4Media
După 45 de zile de interimat la conducerea Ministerului Educației și Cercetării, mandatul premierului Ilie Bolojan a ajuns pe 27 februarie 2026 la termenul-limită prevăzut de Constituție. În lipsa numirii unui ministru titular, conducerea administrativă a instituției este preluată de secretarul general, Ioana Lazăr, care devine ordonator principal de credite și reprezentant legal al ministerului, potrivit legislației […] © G4Media.ro.
09:40
Săptămână pe „minus” pentru tenisul feminin românesc: Coborâri în WTA pentru jucătoarele din TOP 200 # G4Media
Toate jucătoarele din România din TOP 200 WTA au înregistrat coborâri în ierarhia mondială în această săptămână. Jaqueline Cristian ocupă cel mai bun loc (35), ea fiind urmată de Sorana Cîrstea (38) și Gabriela Ruse (74). Jaqueline a coborât două locuri până pe 35, Sorana a pierdut 3 locuri și se găsește pe 38, iar […] © G4Media.ro.
09:40
Republica Islamică Iran a lansat drone și rachete balistice asupra țărilor vecine, inclusiv Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit, Iordania și Israel, ca răspuns la un atac comun al Israelului și Statelor Unite asupra teritoriului său. Țintele regimului au inclus nu numai bazele americane, ci și infrastructura civilă. Rachetele și lansatoarele Iranului au fost ținta […] © G4Media.ro.
09:30
UE ar putea reduce cu o treime preţul bateriilor pentru vehiculele electrice dacă ar pune în aplicare planul „Fabricat în Europa” # G4Media
Creşterea producţiei în Europa ar putea reduce diferenţa de cost dintre bateriile fabricate în UE şi cele provenite din China până la aproximativ 30%, de la 90% în prezent, a calculat ONG-ul Transport & Environment într-un raport publicat luni, îndemnând UE să sprijine sectorul prin planul său „Fabricat în Europa”, transmite Reuters, preluată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
09:30
VIDEO Sal da Vinci, un napolitan de 50 de ani a câștigat Sanremo 2026 / A fost respins la preselecții de 13 ori / ”E victoria tuturor celor care au perseverat în urmărirea unui vis” # G4Media
Când Laura Pausini a anunțat numele său ca fiind câștigător, Sal da Vinci a căzut în genunchi și apoi a mărturisit în șoaptă: „Nu înțeleg nimic!” Dar apoi s-a ridicat și a cântat piesa sa „Per sempre sì” cu o energie de nedescris, care a devenit un hit încă de la prima ascultare, notează ANSA […] © G4Media.ro.
09:30
VIDEO Un avion american de vânătoare F-15 s-a prăbușit în Kuweit, în apropierea unei baze militare # G4Media
Un avion american de vânătoare F-15 s-a prăbușit în Kuweit, în apropierea unei baze militare a Statelor Unite, potrivit unor videoclipuri apărute în mediul online, relatează CNN, citată de Mediafax. Imaginile analizate de CNN surprind un avion cuprins de flăcări, aflat într-o cădere necontrolată, care se prăbușește în spirală. Potrivit geolocalizării realizate de jurnaliștii americani, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:20
Doar unul din patru americani aprobă atacurile împotriva Iranului / 56% cred că Trump este prea dispus să folosească forţa militară (sondaj Reuters/Ipsos) # G4Media
Doar unul din patru americani aprobă atacurile Statelor Unite care l-au ucis pe liderul suprem iranian, în timp ce aproximativ jumătate, inclusiv unul din patru republicani, consideră că preşedintele Donald Trump este prea dispus să utilizeze forţa militară, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos încheiat duminică, transmite Agerpres. Aproximativ 27% dintre respondenţi au aprobat atacurile, 43% le-au […] © G4Media.ro.
09:20
Revenirea fenomenului „El Nino” ar putea aduce noi temperaturi globale record în a doua jumătate a lui 2026, avertizează meteorologii # G4Media
Fenomenul climatic natural El Nino ar putea reveni în a doua jumătate a anului 2026, existând riscul ca temperaturile globale să crească până la noi niveluri record, transmite AFP. Există o probabilitate de 50% până la 60% ca fenomenul climatic El Nino să se dezvolte între lunile iulie şi septembrie, a estimat în ianuarie Administraţia […] © G4Media.ro.
09:00
Paradoxul din Derby: Chivu a transformat o înfrângere cu Milan într-o defilare istorică spre titlu # G4Media
Interul pregătit de Cristi Chivu a avut rezultate extraodinare după derbiul pierdut contra celor de la AC Milan. A fost momentul în care trupa de pe Giuseppe Meazza a trecut la un alt nivel, iar acum are un avantaj impresionant de zece puncte în fruntea ierarhiei din Serie A. Inter a pierdut în toamna anului […] © G4Media.ro.
09:00
Ministrul de externe iranian se adresează ONU şi avertizează asupra unor consecinţe profunde pentru cei responsabili de atacuri # G4Media
Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi s-a adresat luni în mod oficial ONU pentru a informa despre „consecinţe profunde şi pe termen lung pentru cei responsabili” ca răspuns la asasinarea ayatolahului Ali Khamenei în atacurile lansate de Statele Unite şi Israel, informează EFE, citată de Agerpres. „Acest comportament nu doar că încalcă principiile stabilite ale […] © G4Media.ro.
08:50
Barry Hawkins a câștigat Welsh Open la snooker după o finală pe care a controlat-o contra lui Jack Lisowski. S-a încheiat 9-5 pentru Barry, iar jucătorul în vârstă de 46 de ani a plecat acasă cu premiul cel mare în valoare de £100,000. Echilibru a fost în finala de duminică doar la 1-1. În rest, […] © G4Media.ro.
08:50
Britanicii, consultați timp de trei luni pentru interzicerea accesului minorilor sub 16 ani la rețele sociale # G4Media
Guvernul britanic începe luni o consultare de trei luni privind accesul persoanelor sub 16 ani la reţelele sociale şi alte platforme online, potrivit BBC, citată de Rador. Posibilitatea unei interdicţii totale pentru minorii sub 16 ani a dominat titlurile, dar executivul doreşte să audă opinii şi despre alte propuneri. Acestea includ o interdicţie pe timpul […] © G4Media.ro.
08:50
ANALIZĂ Cât ar costa blocajul din Strâmtoarea Ormuz / Un șoc de 13% pentru economia globală / Peste 250 de nave sunt în așteptare în strâmtoare, după atacul american și israelian asupra Iranului # G4Media
Contractele futures pentru țițeiul Brent s-au tranzacționat luni cu peste 7% în creștere, depășind 77 de dolari pe baril, după o creștere anterioară de aproape 19%, de la începutul anului, atingând cel mai înalt nivel din ianuarie 2025, anunță președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță într-o analiză privind efectul asupra prețului petrolului după atacul concertat […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.