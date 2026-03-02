STUDIU Alcoolul, cel mai furat produs din supermarketurile europene
Cotidianul de Hunedoara, 2 martie 2026 12:50
Alcoolul este cel mai furat produs din magazinele europene, hoții vizând mărci scumpe pentru revânzare. Studiul STC arată că bunurile de bază sunt ignorate, semn că furturile nu sunt cauzate de foame. The post STUDIU Alcoolul, cel mai furat produs din supermarketurile europene appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
13:20
Jocătorul venit în vară din ligile inferioare franceze ar fi dorit de liderul din Grecia, Olympiakos Pireu. The post Vedeta Craiovei, dorită de liderul din Grecia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
13:10
A venit primăvara, dar România tot n-are buget. Liderii Coaliției mai fac o ședință # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția discută ce va cuprinde bugetul pe 2026. Social-democrații vin cu termeni și condiții. Pentru ca bugetul să treacă, trebuie să cuprindă măsurile sociale cerute de PSD. The post A venit primăvara, dar România tot n-are buget. Liderii Coaliției mai fac o ședință appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Moartea sa ar putea deschide calea pentru un succesor mai înclinat să se abată de la politicile ayatollahului Ali Khamenei. The post Fiul lui Khamenei, mort și el appeared first on Cotidianul RO.
13:00
„Trebuie să menţinem acelaşi nivel ridicat de atenţie strategică asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”, anunţă, luni, Marius Lazurca pe rețelele de socializare. The post Consilierul lui Nicușor Dan, mai interesat de Ucraina decât Iran appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:50
12:30
Anchetă in aviația americană după ce mai multe avioane militare, fiecare costând sute de milioane de dolari, s-au prăbușit în Kuweit. The post Avioane militare americane prăbușite în Kuweit VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:20
Ministrul Energiei: Nu crește prețul carburanților la 10 lei. Nu sunt motive să crească cu mai mult de 3-5 bani # Cotidianul de Hunedoara
„Suntem asigurați cu depozite, în caz de urgență, umplute în proporție de 102%”. The post Ministrul Energiei: Nu crește prețul carburanților la 10 lei. Nu sunt motive să crească cu mai mult de 3-5 bani appeared first on Cotidianul RO.
12:10
ROBOR la 3 luni a urcat la 5,75%, influențând ratele creditelor în lei cu dobândă variabilă. Vezi cele mai recente evoluții ale indicilor interbancari. The post Indicele ROBOR la 3 luni urcă appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Deși Flashscore i- acordat românului cea mai mare notă (7) din echipa lui Tottenham, iar Sofascore l-a notat cu 6,6 - a doua cea mai bună notă după Porro -, jurnaliștii englezi n-au fost impresionați de evoluția românului. The post Drăgușin, criticat din nou de presa din Anglia appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Factura blocajului din Strâmtoarea Ormuz: 20% din energia lumii ar putea să dispară # Cotidianul de Hunedoara
„Strâmtoarea Ormuz nu este doar un punct pe hartă, ci artera energetică a lumii. Prin acest coridor îngust dintre Iran şi Oman trec, în mod normal aproximativ 20 milioane barili/zi de ţiţei (mb/zi) produse petroliere — aproape 20% din consumul global. Strâmtoarea Ormuz este singura ieşire maritimă din Golful Persic către Oceanul Indian. Prin ea […] The post Factura blocajului din Strâmtoarea Ormuz: 20% din energia lumii ar putea să dispară appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Cotidianul continuă să crească: peste două milioane de afișări în februarie și 30% mai mulți vizitatori unici # Cotidianul de Hunedoara
Luna februarie aduce pentru redacția Cotidianul un nou bilanț pozitiv, cu cifre în creștere. Echipa Cotidianul mulțumește tuturor cititorilor pentru încredere și că sunteți alături de noi! The post Cotidianul continuă să crească: peste două milioane de afișări în februarie și 30% mai mulți vizitatori unici appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Ismail Qaani, comandantul Forței Quds și una dintre ultimele persoane care l-au văzut pe Khamenei înainte de asasinat, a atras atenția părăsind locul faptei chiar înainte de atac. The post A fost trădat de Khamenei de unul de-al lui? appeared first on Cotidianul RO.
11:40
„România se va face bine când șmecherii și conectații la grupurile de interes nu vor mai putea manipula mii de români fără să suporte consecințele legale”, a scris Buzoianu pe Facebook. The post CNA, verdict în conflictul dintre ministra Mediului și Realitatea Plus appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Filmul „One Battle After Another” a triumfat la gala Producers Guild 2026, devenind marele favorit pentru premiile Oscar. The post One Battle After Another, marele câștigător PGA appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Bilanț dezastruos pentru favoritul la Parchetul General: doar trei rechizitorii într-un an # Cotidianul de Hunedoara
Cursa pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) este disputată de Cristina Chiriac, procuror-șef serviciu în cadrul DNA Iași, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, de la Parchetul Tribunalului Militar București. The post Bilanț dezastruos pentru favoritul la Parchetul General: doar trei rechizitorii într-un an appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:20
Acțiunea a beneficiat inclusiv de sprijinul specialiștilor Institutului Național de Criminalistică și luptătorilor Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. The post Miros de evaziune la Dragonul Roșu appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Say Hello to Hilo™! S-au lansat primele produse glo™ premium cu tehnologia de încălzire TurboStart™ # Cotidianul de Hunedoara
BAT lansează în România primele dispozitive glo cu tehnologia de încălzire TurboStart™ Quartz, pentru cel mai rapid timp până la primul puf. The post Say Hello to Hilo™! S-au lansat primele produse glo™ premium cu tehnologia de încălzire TurboStart™ appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Șoșoacă: A început al treilea război mondial. România, cea mai periculoasă pentru Iran # Cotidianul de Hunedoara
„Încă sunt singurul om politic din lume care a reacționat și reacționează in continuare”, se lăuda Șoșoacă duminică pe Facebook. The post Șoșoacă: A început al treilea război mondial. România, cea mai periculoasă pentru Iran appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Catedrala Națională este construită pe Dealul Arsenalului, lângă Palatul Parlamentului, iar terenul are o suprafață totală de 110.000 de metri pătrați. The post BOR mai vrea bani pentru Catedrală appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Schimbări majore în transportul public din București. Linii de tramvai suspendate și trasee modificate # Cotidianul de Hunedoara
TPBI modifică transportul în București din 2 martie pentru repararea șinelor de tramvai. Liniile 19 și 49 sunt suspendate, apare linia 4, iar traseele 23, 27, 619 și liniile de noapte sunt deviate. Lucrările au loc pe Calea Șerban Vodă, Nerva Traian și Calea Dudești. The post Schimbări majore în transportul public din București. Linii de tramvai suspendate și trasee modificate appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Clădirea, dispusă pe două etaje asimetrice, a aparţinut medicului comunei (oraşului) Constanţa, Nicolae Pilescu. The post ÎPS Teodosie pierde vila din Constanța appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Unul dintre sloganurile revoluției a fost „Ticălosul de oltean a fugit la Teheran!”, scandat de timișoreni ca urmare a vizitei lui Ceaușescu la Khamenei. The post Ceaușescu l-a vizitat pe Khamenei când la Timișoara era deja revoluție appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Eileen Gu, minte de geniu pe schiuri. Cum își analizează campioana gândurile pentru a fi mai bună în fiecare zi – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„În fiecare zi devin persoana pe care varianta mea de la opt ani ar adora-o. Aș fi obsedată de mine astăzi. M-aș iubi și cred că este cea mai mare realizare să faci versiunea ta mai tânără mândră de tine.” The post Eileen Gu, minte de geniu pe schiuri. Cum își analizează campioana gândurile pentru a fi mai bună în fiecare zi – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Pe mâna cui a ajuns Ministerul Educației: protejata lui Cîmpeanu, absolventa unei fabrici de diplome, campioană la detașări # Cotidianul de Hunedoara
În 2019, Ioana Lazăr s-a întors în ministerul Educației prin delegare, situație în care încă se află. Acum, ea preia șefia ministerului. The post Pe mâna cui a ajuns Ministerul Educației: protejata lui Cîmpeanu, absolventa unei fabrici de diplome, campioană la detașări appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Tarom a amânat pentru luni seară repatrierea a 300 de români din Orientul Mijlociu din cauza blocajelor de la granița Egiptului. The post Repatrierea celor 300 de români din Orientul Mijlociu se amână appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:10
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, declară că nu există semne pentru încheierea imediată a conflictului din Orientul Mijlociu. România mizează pe sancțiunile UE împotriva Iranului ca pârghie pentru negocieri și cere deescaladarea urgentă a violențelor. The post Oana Țoiu: „Nu există certitudinea că acest conflict se va opri acum” appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Cine va conduce marile parchete. Ministerul Justiției anunță propunerile pentru funcțiile de procurori-șefi # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Justiției publică rezultatele selecției pentru șefia DNA, DIICOT și PICCJ. 18 candidați au susținut interviuri pentru posturile de conducere. The post Cine va conduce marile parchete. Ministerul Justiției anunță propunerile pentru funcțiile de procurori-șefi appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Alertă pe piețele energetice. Petrolul ar putea atinge prețuri record după atacurile asupra Iranului # Cotidianul de Hunedoara
Piețele petroliere sunt în alertă maximă după atacurile SUA asupra Iranului. Amenințarea blocării Strâmtorii Ormuz ar putea perturba o treime din traficul maritim global de țiței. Analiștii avertizează că prețurile ar putea exploda, depășind severitatea crizelor energetice din anii '70. The post Alertă pe piețele energetice. Petrolul ar putea atinge prețuri record după atacurile asupra Iranului appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Orientul Mijlociu în flăcări. Sediul Gărzilor Revoluționare, pus la pământ în operațiunea „Epic Fury” # Cotidianul de Hunedoara
Orientul Mijlociu explodează după ce SUA și Israelul au distrus sediul Gărzilor Revoluționare și l-au eliminat pe Khamenei. Operațiunea „Epic Fury” a adus primele victime americane, în timp ce Iranul ripostează masiv în regiune. Trump estimează un conflict scurt pentru schimbarea regimului. The post Orientul Mijlociu în flăcări. Sediul Gărzilor Revoluționare, pus la pământ în operațiunea „Epic Fury” appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Donald Trump estimează că atacurile asupra Iranului vor dura cel mult patru săptămâni. SUA raportează eliminarea a 48 de lideri iranieni, în timp ce Franța își întărește prezența militară în regiune pentru a-și proteja cetățenii și bazele vizate de drone. The post Planul de 4 săptămâni. Cum vrea Trump să închidă socotelile cu Iranul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:00
Maraton. I-am sunat pe toți liderii PSD. Câți vor să scape de Bolojan și de USR # Cotidianul de Hunedoara
Am sunat 47 de lideri de filială ai PSD ca să aflu dacă îl mai vor premier pe Ilie Bolojan și dacă mai tolerează USR la guvernare. Demersul a fost inspirat de consultarea largă pe care a anunțat-o Sorin Grindeanu în PSD pe această temă. Unele filiale deja au stabilit ce vor, în altele subiectul va fi abordat zilele viitoare. Din 47 de lideri de organizații județene, 20 au răspuns maratonului jurnalistic. Concluzia aproape că se scrie de la sine. Unii spun răspicat că Ilie Bolojan ar trebui să plece, alții îi transmit că poate rămâne premier doar dacă acceptă măsurile PSD. Cât despre USR, nu e o singură voce de social-democrat care să vrea partidul lui Dominic Fritz la guvernare. De asemenea, niciun social-democrat nu a pus pe masă cartea opoziției. The post Maraton. I-am sunat pe toți liderii PSD. Câți vor să scape de Bolojan și de USR appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Doi dintre cei patru noi șefi pe care tandemul Bolojan-Ciucu urmăresc să-i instaleze la conducerile de sectoare vin din afara PNL. The post SURSE Oamenii lui Bolojan pentru București. Userizare sau consolidare? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:40
Tarom organizează curse speciale pentru a aduce în țară românii din Orientul Mijlociu. 1.066 de persoane au solicitat asistență # Cotidianul de Hunedoara
Luni dimineață, la ora 9.30, premierul Ilie Bolojan va prezida o ședință la Guvern dedicată situației cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului. La întâlnire participă vicepremieri și reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor. The post Tarom organizează curse speciale pentru a aduce în țară românii din Orientul Mijlociu. 1.066 de persoane au solicitat asistență appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Fotbaliștii FCSB nu doar că nu mai au nicio șansă să devină campioni, dar nu pot încheia SuperLiga mai sus de locul 7. The post FCSB rămâne în afara play-offului appeared first on Cotidianul RO.
19:20
48 de lideri iranieni au fost eliminați, susține Donald Trump. The post Face Iranul un pas înapoi? Trump: „Vor să vorbească” appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, eliminat într-un atac aerian la Teheran # Cotidianul de Hunedoara
În vârstă de 69 de ani, Ahmadinejad a fost ucis în locuința sa din estul Teheranului, împreună cu garda lui de corp. The post Fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, eliminat într-un atac aerian la Teheran appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Israelul crește intensitatea atacurilor asupra Iranului. Anunțul lui Bibi Netanyahu # Cotidianul de Hunedoara
„Să dăm o lovitură zdrobitoare regimului terorist”. The post Israelul crește intensitatea atacurilor asupra Iranului. Anunțul lui Bibi Netanyahu appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Operațiunea „Furia Epică” face primele victime. Câți militari SUA au fost uciși # Cotidianul de Hunedoara
Operațiunea militară „Furia Epică” înregistrează primele pierderi în rândul trupelor americane. The post Operațiunea „Furia Epică” face primele victime. Câți militari SUA au fost uciși appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Alireza Arafi este un nume greu în structura republicii islamice, un loialist prin excelență și perceput ca o alegere sigură pentru perpetuarea republicii inclusiv în rândul Corpului Gărzilor Revoluționare. The post Iran – șah sau table? appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Copiii nu mai vorbesc doar cu prietenii lor. Vorbesc cu algoritmi. Își spun temerile unui chatbot. Cer sfaturi unui asistent virtual. Își caută validarea într-o lume care nu obosește, nu contrazice și nu respinge niciodată. The post Copiii crescuți de AI. Pericolul din spatele algoritmilor appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Prima reacție a lui Nicușor Dan: România este „în deplină siguranță” și „în afara oricărui pericol” # Cotidianul de Hunedoara
„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. The post Prima reacție a lui Nicușor Dan: România este „în deplină siguranță” și „în afara oricărui pericol” appeared first on Cotidianul RO.
15:40
VIDEO Lovituri asupra avioanelor F5 și F4 ale Teheranului. Cum arată raidurile armatei israeliene # Cotidianul de Hunedoara
Armata israeliană își continuă duminică ofensiva în Iran. The post VIDEO Lovituri asupra avioanelor F5 și F4 ale Teheranului. Cum arată raidurile armatei israeliene appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Cât ne-a costat rușinea Poliției Române. Cazul Gânj: resurse uriașe, zero rezultate, costuri secrete – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
După mai bine de opt luni de căutări în Județul Mureș, Emil Gânj este în continuare liber, iar costurile rămân secrete. The post Cât ne-a costat rușinea Poliției Române. Cazul Gânj: resurse uriașe, zero rezultate, costuri secrete – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Dezvoltarea urbană haotică din ultimii ani, a dus la probleme previzibile, în acest context, probleme legate de canalizare, starea drumurilor, lipsa spațiilor verzi, accesul greoi la grădinițe, școli sau servicii publice. The post Popești-Leordeni, istoria unei urbanizări (ne)controlate appeared first on Cotidianul RO.
14:50
1 martie sub semnul războiului. Ce pierdem când femeile lipsesc din politică? # Cotidianul de Hunedoara
În 2026, lumea se conduce încă, prea des, cu reflexe vechi, și anume mese înguste de decizie, aceleași biografii, același tip de rețea, același limbaj al forței. Și, inevitabil, aceleași unghiuri moarte. De aceea, discuția despre femeile din politică nu este un capitol de corectitudine, ci un test de eficiență democratică. Când scoți sistematic jumătate […] The post 1 martie sub semnul războiului. Ce pierdem când femeile lipsesc din politică? appeared first on Cotidianul RO.
14:10
CTP îl numește pe Trump un „dictator dezgustător”. Regimul de la Teheran, comparat cu nazismul # Cotidianul de Hunedoara
„Dictatorul vânător de dictatori”, începe mesajul lui Cristian Tudor Popescu. The post CTP îl numește pe Trump un „dictator dezgustător”. Regimul de la Teheran, comparat cu nazismul appeared first on Cotidianul RO.
14:10
„Întoarce-te la tine însuți. Este cel mai greu lucru de făcut atunci când te afli într-o relație disfuncțională, dar undeva, în interiorul tău, există o parte care te cheamă să te întorci la tine.” The post INTERVIU Elizabeth Gilbert: „Viața mea nu s-a încheiat la 35 de ani” appeared first on Cotidianul RO.
14:00
VIDEO Un crainic TV a început să plângă când a anunțat moartea lui Khamenei # Cotidianul de Hunedoara
Mai multe canale media iraniene au confirmat duminică moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. The post VIDEO Un crainic TV a început să plângă când a anunțat moartea lui Khamenei appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Vladimir Putin denunţă uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei drept un act de ”încălcare cinică” a ”moralei şi dreptului internaţional”. The post Putin denunţă ”asasinarea” lui Khamenei – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
13:10
L-am lăsat la urmă, în calitate de moț pe tortul diplomației culturale românești din anii ’80 pe tovarășul scriitor Paul Everac, devenit în 1993-1994 președinte al TVR, adică fix în epoca marilor manipulări mediatice ale lui Ion Iliescu & comp. The post Ce făceau tovarășii de la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
