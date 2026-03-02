Ministrul Energiei: Nu există motive ca prețul combustibililor la pompă să ajungă la 10 lei/litru | AUDIO

14:40

Ninsorile abundente și viscolul puternic din această iarnă au lăsat șoselele din țară și drumurile din marile orașe ca după bombardament. Sunt gropi cu adâncimi de zeci de centimetri. Rețelele de socializare și aplicațiile pentru trafic sunt pline de avertismente. Mulți șoferi spun că au ajuns cu mașinile în service după ce nu au reușit […]