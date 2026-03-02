Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru 18 localități libaneze
PSNews.ro, 2 martie 2026 17:20
Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru 18 localități libaneze despre care susține că sunt folosite de Hezbollah. Ordinul de evacuare înseamnă că urmează un atac masiv. Armata israeliană a emis ordine privind evacuarea a 18 localități libaneze, potrivit Al Jazeera. Israelienii susțin că localitățile vizate sunt folosite de Hezbollah.
• • •
Lista celor 11 judecători validați de CSM să intre în cursa pentru cele trei posturi la Inspecția Judiciară # PSNews.ro
Un număr de 11 magistrați s-au înscris la concursul pentru ocuparea a trei posturi de inspector judiciar. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, că toți candidații îndeplinesc condițiile legale pentru a participa la etapele următoare de selecție, scrie Lumea Justiției. Lista publicată de CSM cuprinde judecători de la diverse instanțe din țară, printre care se numără și reprezentanți ai Curții de Apel București și ai altor instanțe importante.
Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru 18 localități libaneze # PSNews.ro
Imaginea Rusiei ca aliat de încredere a suferit încă o lovitură după ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în lovituri comune SUA–Israel pe 28 februarie, marcând o nouă izbucnire a ostilităților în Orientul Mijlociu, scrie Kiev Independent. Până acum, răspunsul Moscovei la bombardamentele americane și israeliene asupra a sute de ținte din Iran a fost surprinzător de reținut.
Doar un sfert dintre americani aprobă războiul lansat de președintele SUA, Donald Trump în Iran. Rezultatul îngrijorător pentru administrația de la Washington este oferit de un sondaj realizat în weekend. Nici măcar susținătorii lui Trump nu sunt de acord în număr mare cu războiul din Orientul Mijlociu, transmite Mediafax. Doar 27% dintre americani susțin operațiunea militară.
Presa iraniană de stat anunță moartea soției lui Ali Khamenei, aflată în comă de sâmbătă # PSNews.ro
Presa de stat iraniană a anunțat că Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soția liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit în urma atacurilor aeriene americano-israeliene. Potrivit relatărilor oficiale, aceasta intrase în comă încă de sâmbătă, la începutul bombardamentelor, și nu și-a mai revenit, transmite stiripesurse.ro. Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh s-a născut în 1947, într-o familie religioasă din Mashhad.
Petrișor Peiu (AUR) trage semnalul de alarmă: Va exista o creștere mare de prețuri, atât în Europa, cât și în România # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat, luni, că rata inflației ar putea crește în acest an, la fel și prețurile la gaze naturale și energie. 'Vreau să trag un semnal de alarmă foarte serios privind posibilitatea ca rata inflației de anul acesta să crească în raport cu anul trecut, nu să scadă, așa cum se estimează în buget', a declarat Peiu.
Medicul lui Netanyahu, explicații după ce Iranul a susținut că biroul premierului israelian ar fi fost lovit # PSNews.ro
Medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, Herman Berkovits, a vorbit luni, în direct la Digi24, după ce Iranul a susținut că biroul prim-ministrului ar fi fost lovit. Acesta a spus că „totul este o minciună" și a dat asigurări că Netanyahu „este sănătos, absolut, nu are nimic". Despre atmosfera din Israel, el a afimat că „situația este foarte tensionată".
Reproșul adus MAE de vicepreședintele Camerei Deputaților, aflat printre românii blocați în Dubai # PSNews.ro
Printre românii blocați în Dubai se află și vicepreședintele PNL al Camerei Deputaților, Adrian Cozma. Acesta se afla în vacanță alături de familia sa, când a izbucnit războiul din Iran. Politicianul a declarat pentru Digi24 că dorește ca „Ministerul Afacerilor Externe să facă o comunicare periodică mult mai bună decât până acum", având în vedere situația critică.
Armata iraniană a atacat baza NATO „Victoria" din Irak, situată lângă aeroportul internațional Erbil din Bagdad, informează compania iraniană de televiziune și radio IRIB. Potrivit informațiilor furnizate de serviciul de presă al Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI), atacul a fost efectuat de trei drone kamikaze în noaptea de 2 martie. În urma atacului, potrivit părții iraniene, au fost distruse mai multe instalații militare.
Oana Lasconi: „Asasinarea lui Khamenei echivalează cu asasinarea Papei, pentru populația șiită” # PSNews.ro
Oana Lasconi, fiica fostei candidate la prezidențiale Elena Lasconi, a publicat pe Instagram un mesaj în care susține că autoritatea ayatollahului Ali Khamenei pentru lumea șiită este comparabilă, simbolic, cu cea a Papei pentru lumea catolică, iar asasinarea acestuia nu ar fi făcut decât să îl transforme într-un martir. Într-o postare intitulată „Context pentru occidentali", Lasconi explică semnificația religioasă și politică a liderului suprem iranian.
Consiliul Concurenței monitorizează sectorul distribuției de carburanți, inclusiv dinamica prețurilor și comportamentul comercial al operatorilor, care le poate atrage sancțiuni, dacă autoritatea descoperă încălcări ale legii concurenței, a atras atenția președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, într-o declarație pentru Mediafax. Președintele Consiliului Concurenței precizează, în declarația pentru Mediafax, că, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, urmărește evoluțiile de pe piața carburanților.
Coaliţia a decis ca miercuri să aibă loc şedinţa de închidere a bugetului pe 2026, pentru a finaliza toate capitolele şi a adopta forma agreată la nivelul coaliţiei. "Coaliţia de guvernare s-a întrunit astăzi într-o şedinţă de lucru dedicată analizării principalelor componente ale bugetului de stat pentru anul 2026. Discuţiile au vizat structura bugetului, priorităţile de finanţare şi măsurile necesare pentru asigurarea echilibrului fiscal", se arată într-un comunicat.
Comisia Europeană: Nu există o îngrijorare pentru aprovizionarea cu energie a UE, în ciuda războiului din Iran # PSNews.ro
Comisia Europeană a dat asigurări luni că nu constată, deocamdată, o ameninţare imediată pentru securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în pofida escaladării evenimentelor din Orientul Mijlociu, relatează agenţia EFE. „Analiza noastră arată că nu există o îngrijorare imediată privind securitatea aprovizionării pentru Uniunea Europeană", a declarat, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru energie.
Pelerinii români, sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române să părăsească zona de conflict din Israel # PSNews.ro
Pelerinii români aflați în Israel au fost sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte să părăsească în siguranță zona de conflict. Potrivit părintelui arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, evacuarea s-a realizat prin singura rută sigură disponibilă în prezent, respectiv granița cu Egiptul. „Șoferi de autocare și ghizi români stabiliți în Israel au oferit sprijin logistic pentru transportul pelerinilor către punctele de trecere", a precizat acesta.
Opt avioane de pasageri au reușit să decoleze luni de pe aeroportul din Abu Dhabi. Acestea se îndreaptă către orașe din Asia și Europa. La bord se află turiști și alte persoane care încearcă să plece din Orientul Mijlociu. Opt zboruri de pasageri au decolat luni din Abu Dhabi, a anunțat portalul web de urmărire a zborurilor Flightradar24.
Șeful Intelligence-ului grupării Hezbollah, ucis de Israel. Anunțul IDF despre Hussein Makled # PSNews.ro
Armata israeliană anunță că Hussein Makled, șeful Serviciului de Informații al grupării Hezbollah, a fost ucis luni, 2 martie. Militarii au precizat că a fost ucis într-un atac precis în capitala Libanului, Beirut. Gruparea Hezbollah nu a comentat imediat incidentul. Potrivit The Guardian, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au mai anunțat anterior că au ucis pe comandantul forțelor Hezbollah din sudul Libanului.
Ce riscă România în urma războiului SUA-Iran: criză energetică, implicarea în conflict și Rusia mai agresivă # PSNews.ro
Războiul dintre Iran și SUA-Israel va avea consecințe asupra Uniunii Europene, iar România riscă să fie implicată în conflictul armat. Chiar și fără o implicare militară, efectele războiului se vor simți drastic în țara noastră, pentru că deja avem probleme economice și suntem în recesiune tehnică. Statele Unite ale Americii (SUA) și Israel au atacat sâmbătă, 28 februarie, Iranul, ucigându-l pe liderul suprem Ali Khamenei.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a pus una dintre cele mai importante condiții pentru susținerea proiectului de buget pe 2026 în coaliția de guvernare. Finanțările la nivel local trebuie să fie cel puțin la același nivel ca anul trecut, fără reduceri pentru autoritățile locale, potrivit Gândul. Negocierile privind bugetul de stat se află într-un moment critic, iar PSD insistă asupra menținerii investițiilor în infrastructura locală.
Record teribil: Prețurile gazelor naturale din Europa au crescut cu aproape 50% după ce Qatar Energy a oprit producția # PSNews.ro
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că opreşte producţia de gaze lichefiate în urma unui atac iranian cu drone, informează AFP, conform Agerpres. În jurul orei 12:30 GMT, la hub-ul de gaze TTF din Amsterdam, contractele futures cu livrare în aprilie au crescut cu 48,5%, la 72,50 euro pe megawatt-oră.
Acord între instituții din România și R. Moldova pentru destructurarea unei organizaţii penale de tip “call center” # PSNews.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti informează, luni, că instituţia a încheiat cu Procuratura Hînceşti – Oficiul Ialoveni, din Republica Moldova, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) care vizează destructurarea unei organizaţii de tip "call center", cu sediul faptic în Chişinău, specializată în înşelăciuni prin intermediul unor platforme fictive de investiții.
ANAT – Criza din Orientul Mijlociu arată de ce este mai sigur să călătoreşti prin agenţii de turism # PSNews.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu şi închiderea spaţiului aerian în mai multe state din regiune au dus deja la anulări şi suspendări de zboruri, afectând turişti din întreaga lume, inclusiv români. În aceste momente dificile, se vede cel mai clar diferenţa dintre o simplă rezervare şi siguranţa oferită de o agenţie de turism. Pentru turiştii care au rezervat prin agenţii de turism, acestea au obligaţia legală de a asigura repatrierea în condiţii de siguranţă.
Ambasadorul Israelului în Germania, Ron Prosor, a acuzat Iranul că vrea să târască Europa în războiul din Orientul Mijlociu, potrivit dpa. Ron Prosor a declarat luni că presupusul atac cu dronă asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, stat membru al UE, este un semn
Proiect pentru interzicerea păcănelelor în București. Deputat: Este dependența cu cea mai mare rată de suicid # PSNews.ro
Consilierii generali ai USR vor depune un proiect de hotărâre prin care solicită interzicerea sălilor de jocuri de noroc în București, a anunțat luni lidera deputaților USR, Diana Stoica. Inițiativa face parte din pachetul „Fără păcănele” și vine în contextul în care autoritățile locale au, în prezent, posibilitatea legală de a limita sau de a […] Articolul Proiect pentru interzicerea păcănelelor în București. Deputat: Este dependența cu cea mai mare rată de suicid apare prima dată în PS News.
Oana Țoiu anunță cifra oficială a românilor din Emirate: „Avem un număr de 14.000 de cetățeni” # PSNews.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis, luni, că, la momentul actual, există 14.000 de români în Emiratele Arabe Unite, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Ca primă măsură de ajutorare, va fi înființat un grup de WhatsApp, transmite Gândul. „Va exista o ședință la ministerul Economiei cu agențiile de voiaj care au răspuns cetățenilor […] Articolul Oana Țoiu anunță cifra oficială a românilor din Emirate: „Avem un număr de 14.000 de cetățeni” apare prima dată în PS News.
Biroul premierului israelian a fost vizat de atacuri cu rachete, potrivit Gărzii Revoluționare din Iran # PSNews.ro
Garda Revoluționară Islamică a anunțat că ultimele atacuri cu rachete au avut ca țintă biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu și sediul comandantului forțelor aeriene ale Israelului. Într-un comunicat preluat de agenția Fars și citat de The Times of Israel, Gardienii Revoluției au transmis că „biroul prim-ministrului criminal al regimului sionist și sediul comandantului forțelor aeriene […] Articolul Biroul premierului israelian a fost vizat de atacuri cu rachete, potrivit Gărzii Revoluționare din Iran apare prima dată în PS News.
Tensiunile din coaliția de guvernare au crescut după ședința Biroului Permanent Național al Partidul Social Democrat, în care conducerea formațiunii a decis, în unanimitate, extinderea mandatului pentru consultarea internă privind participarea la guvernare. Social-democrații vor să stabilească în ce condiții mai susțin actuala majoritate parlamentară. Decizia vine pe fondul divergențelor tot mai evidente dintre PSD […] Articolul Şedinţă incendiară a BPN al PSD. Grindeanu, atac furibund la adresa PNL apare prima dată în PS News.
Conducerea Iranului nu dă semne că ar renunța la putere, în ciuda eliminării mai multor lideri importanți, iar o schimbare reală depinde în primul rând de reacția societății iraniene, a spus istoricul Adrian Cioroianu, la TVR INFO. Acesta afirmă că regimul de la Teheran se reorganizează rapid, iar conflictul riscă să continue, în lipsa unei […] Articolul Adrian Cioroianu: Conducerea Iranului nu are de gând să cedeze puterea apare prima dată în PS News.
Record în plin război. Iașul cumpără masiv mărfuri din Ucraina dar exportă de peste 22 de ori mai puțin # PSNews.ro
La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, relația comercială dintre județul Iași și statul vecin nu doar că s-a menținut, ci a atins anul trecut cel mai ridicat nivel al importurilor din perioada post-invazie. În primele zece luni din 2025, Ucraina ocupă primul loc între partenerii din afara Uniunii Europene (UE) la importuri […] Articolul Record în plin război. Iașul cumpără masiv mărfuri din Ucraina dar exportă de peste 22 de ori mai puțin apare prima dată în PS News.
Cei 28 de elevi din Focșani blocați în Dubai în urma închiderii spațiului aerian sunt în prezent ‘în siguranță’, a declarat luni, pentru AGERPRES, secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării Sorin Ion. ‘Prin intermediul Inspectoratului Școlar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. Știrile sunt că la acest moment sunt în siguranță, sunt […] Articolul Secretar de stat: Elevii din Focșani blocați în Dubai sunt în siguranță apare prima dată în PS News.
Hidroelectrica mizează pe energia ieftină din regenerabile și cumpără mai mult din piață # PSNews.ro
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din țară, dar care a devenit și cel mai mare furnizor concurențial ca urmare a prețului mai mic oferit, va cumpăra și în continuare energie din piață, dacă nu îi ajunge producția proprie, pentru a livra propriilor clienți direcți, a declarat Bogdan Badea, CEO al companiei. „Noi o […] Articolul Hidroelectrica mizează pe energia ieftină din regenerabile și cumpără mai mult din piață apare prima dată în PS News.
Prețul benzinei și motorinei va depăși 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Prețul benzinei și motorinei va depăși curând 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dată fiind scumpirea barilului de petrol și dificultățile de transport prin Strâmtoarea Ormuz. Prețul petrolului a reflectat riscul unei confruntări militare cu Iranul, încă din ultimele săptămâni, cu mult înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în […] Articolul Prețul benzinei și motorinei va depăși 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
O comună din județul Iași a ajuns în pragul executării silite din cauza unei datorii de 1,2 milioane de euro către o firmă locală. Este vorba despre Bălțați, localitate cu aproximativ 5.000 de locuitori, unde executorii au început deja inventarierea și valorificarea bunurilor aparținând primăriei, potrivit Profit. Utilaje vândute, terenuri scoase la licitație Procedura de […] Articolul Halucinant: O întreagă comună din România este scoasă la vânzare apare prima dată în PS News.
ZF: Unde să (mai) fugi/ascunzi acum de război şi cutremurele geopolitice, inflaţie şi scăderea puterii de cumpărare # PSNews.ro
Editorialul publicat de Ziarul Financiar descrie o lume dominată de incertitudine, în care războaiele, inflaţia, recesiunea şi inteligenţa artificială alimentează un sentiment generalizat de insecuritate. Autorul porneşte de la întrebarea unde se mai poate refugia cineva „de război şi cutremurele geopolitice, inflaţie şi scăderea puterii de cumpărare, recesiune şi criză economică, depresie socială, AI şi […] Articolul ZF: Unde să (mai) fugi/ascunzi acum de război şi cutremurele geopolitice, inflaţie şi scăderea puterii de cumpărare apare prima dată în PS News.
Guvernul a stabilit plafoanele maxime ale cheltuielilor lunare pentru prefecți și subprefecți în anul 2026, menținând nivelul aplicat în 2025. Decizia a fost adoptată vineri, printr-o hotărâre care reglementează sumele destinate locuinței de serviciu, cazării și deplasărilor. Potrivit actului normativ aprobat, plafonul maxim al cheltuielilor pentru fiecare funcție de prefect este de 18.000 de lei […] Articolul Guvernul stabilește limitele cheltuielilor pentru prefecți și subprefecți în 2026 apare prima dată în PS News.
EXCLUSIV De ce Al Treilea Război Mondial „are o probabibilitate foarte mică”. Riscuri de atentate în Occident # PSNews.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi, iar temerile privind o posibilă escaladare globală cresc de la o oră la alta. Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PS News, analistul de politică externă Andi Lăzescu explică mizele reale ale confruntării, riscurile și scenariile posibile. „Era puțin probabil ca Iranul să accepte condițiile” […] Articolul EXCLUSIV De ce Al Treilea Război Mondial „are o probabibilitate foarte mică”. Riscuri de atentate în Occident apare prima dată în PS News.
Manifestările comemorative au început la ora 10:00, cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, în prezența conducerii de vârf a statului, a veteranilor și a reprezentanților instituțiilor publice. Ceremoniile au culminat cu un miting de doliu și un minut național de reculegere în semn de omagiu pentru cei care și-au […] Articolul R. Moldova. 34 de ani de la declanșarea Războiului de pe Nistru. Ceremonii la Chișinău apare prima dată în PS News.
Vila din Constanța folosită de Arhiepiscopul Teodosie revine statului. Clădirea a fost modificată fără aviz de cultură # PSNews.ro
Pe 23 martie 2026, vila istorică „Nicolae Pilescu” din Constanța, situată vizavi de Cazinoul din oraș, urmează să revină în proprietatea statului și în administrarea municipiului Constanța, potrivit publicației locale Dobrogea Live, precizează Libertatea. Aceasta marchează expirarea unui decret emis acum 50 de ani de fostul președinte al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, care a […] Articolul Vila din Constanța folosită de Arhiepiscopul Teodosie revine statului. Clădirea a fost modificată fără aviz de cultură apare prima dată în PS News.
Kuwaitul a doborât ”din greşeală” cele trei avioane de vânătoare americane de tip F-15E Strike Eagle, anunţă CENTCOM # PSNews.ro
Kuwaitul a doborât ”din greşeală” trei avioane americane de tip F-15E Strike Eagle în timpul unei misiuni de luptă, în urma unor atacuri ale Iranului, anunţă luni Comandamentul Militar american în Orientul Miojlociu (CENTCOM), relatează The Associated Press, citat de news.ro. Iranul a atacat Kuwaitul cu avioane de luptă, rachete balistice şi drone, anunţă CENTCOM. […] Articolul Kuwaitul a doborât ”din greşeală” cele trei avioane de vânătoare americane de tip F-15E Strike Eagle, anunţă CENTCOM apare prima dată în PS News.
Un fum negru şi dens se ridica luni deasupra clădirii ambasadei SUA în Kuweit, a relatat un jurnalist al AFP, în timp ce Iranul continuă loviturile asupra vecinilor săi din Golf ca răspuns la atacurile americano-israeliene, potrivit Agerpres. Sirenele au răsunat mai devreme în capitala kuweitiană, iar autorităţile au informat că au interceptat un număr […] Articolul VIDEO Coloană de fum deasupra ambasadei SUA în Kuweit. Anunțul misiunii diplomatice apare prima dată în PS News.
MAE: Peste 1.000 de solicitări de ajutor consular din partea românilor aflați în Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Peste 1.000 de români din zonele de conflict ale Orientului Mijlociu au solicitat ajutorul autorităților consulare românești, cifră care nu include solicitările din Emirate, declară un oficial al Ministerului de Externe, relatează Profit.ro. Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a anunțat duminică seară că până acum au fost primite 1.066 de solicitări […] Articolul MAE: Peste 1.000 de solicitări de ajutor consular din partea românilor aflați în Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
Rafinăria de petrol Ras Tanura din Arabia Saudită și-a suspendat activitatea luni, 2 martie, după ce a fost ținta unui atac cu drone, au anunțat autoritățile de la Riad. Ministerul Apărării a precizat că aparatele de zbor fără pilot au fost interceptate și doborâte, iar în urma incidentului nu au fost raportate victime. Compania petrolieră […] Articolul Lovitură în inima industriei petroliere saudite: rafinăria Ras Tanura, atacată cu drone apare prima dată în PS News.
Friedrich Merz avertizează asupra riscului de escaladare în Orientul Mijlociu și cere planificare internațională # PSNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat partenerilor americani și europeni să înceapă planificarea viitorului Iranului și al regiunii, afirmând că poporul iranian merită un viitor mai bun după ce atacurile americane și israeliene l-au ucis pe liderul suprem al țării, relatează Reuters, potrivit Profit.ro. Merz a afirmat că guvernul său susține obiectivele SUA de a […] Articolul Friedrich Merz avertizează asupra riscului de escaladare în Orientul Mijlociu și cere planificare internațională apare prima dată în PS News.
SUA şi 6 țări din Orientul Mijlociu, declaraţie comună: atacurile Iranului, o „escaladare periculoasă” # PSNews.ro
Guvernele Statelor Unite ale Americii şi Bahrainului, Iordaniei, Kuwaitului, Qatarului, Arabiei Saudite şi Emiratelor Arabe Unite condamnă, într-o declaraţie comună, atacurile Iranului cu drone şi rachete asupra teritoriilor suverane din Orientul Mijlociu, precizând că acestea au pus în pericol populaţia civilă şi au avariat infrastructura civilă. În declaraţia postată pe site-ul Departamentului de Stat al […] Articolul SUA şi 6 țări din Orientul Mijlociu, declaraţie comună: atacurile Iranului, o „escaladare periculoasă” apare prima dată în PS News.
Război în Iran. Decizie de ULTIMĂ ORĂ în cazul repatrierii cetățenilor români – ce s-a decis în ședința de Guvern # PSNews.ro
România activează mecanismul european pentru repatrierea cetățenilor români, a anunțat, luni Guvernul, în urma șednței pe tema situației românilor blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului. În această seară ajung la București români din Israel, la bordul a două avioane care vin din Egipt, se preciează în comunicatul transmis de Guvern. Comunicatul integral: Ședință la […] Articolul Război în Iran. Decizie de ULTIMĂ ORĂ în cazul repatrierii cetățenilor români – ce s-a decis în ședința de Guvern apare prima dată în PS News.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, anunță că a solicitat clarificări din partea Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, în contextul deteriorării situației din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru cetățenii europeni, inclusiv români. „Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat vizibil. Închiderea spațiului aerian, escaladarea militară și amenințările explicite la adresa stabilității […] Articolul Victor Negrescu cere clarificări privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
Prețurile gazelor naturale din Europa au înregistrat o creștere mare luni dimineață, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, ce provoacă îngrijorări cu privire la o perturbare majoră a livrărilor de energie prin Strâmtoarea Ormuz, transmite Bloomberg. Cotațiile futures de referință au crescut cu până la 25%, cea mai mare creștere înregistrată după luna august 2023, […] Articolul MW-ul de gaz se scumpește cu 25% în Europa, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz apare prima dată în PS News.
Oana Țoiu anunță resurse suplimentare pentru sprijin consular pentru românii blocați în zona de conflict # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a declarat duminică că autoritățile române au alocat resurse suplimentare atât la Call Center-ul central, cât și la nivelul misiunilor diplomatice din regiune, pentru a sprijini românii blocați în contextul escaladării conflictului dintre Israel și Iran. „Vom continua să facem asta pe parcursul zilelor următoare”, a spus Țoiu, după […] Articolul Oana Țoiu anunță resurse suplimentare pentru sprijin consular pentru românii blocați în zona de conflict apare prima dată în PS News.
Cipru închide școlile și evacuează comunitățile din apropierea bazelor britanice, după atacul cu dronă # PSNews.ro
Autoritățile cipriote au ridicat nivelul de alertă și au închis școlile din apropierea bazei britanice Akrotiri după ce o dronă a lovit instalațiile militare în primele ore ale zilei. Școlile din satele Trachoni, Episkopi, Akrotiri și Asomatos, aflate în perimetrul bazei britanice Akrotiri, au fost închise luni ca măsură de precauție, după ce baza aeriană a […] Articolul Cipru închide școlile și evacuează comunitățile din apropierea bazelor britanice, după atacul cu dronă apare prima dată în PS News.
Donald Trump confirmă moartea a trei militari americani și estimează durata conflictului cu Iran # PSNews.ro
În plin conflict în Orientul Mijlociu, Donald Trump a confirmat moartea a trei militari americani și a schițat un posibil calendar al confruntării. Președintele Statelor Unite a vorbit pentru prima dată despre evoluția războiului cu Iranul într-un interviu telefonic acordat în exclusivitate publicației Daily Mail în cursul zilei de duminică, de la reședința sa din Mar-a-Lago, unde […] Articolul Donald Trump confirmă moartea a trei militari americani și estimează durata conflictului cu Iran apare prima dată în PS News.
SURSE Bolojan a convocat ședință BPN la ora 18:00. Pe cine va propune ministru la Educație # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a convocat ședință a Biroului Politic Național pentru astăzi la ora 18:00, potrivit surselor Edupedu.ro. În cadrul acestei ședințe a conducerii partidului, Bolojan va anunța și care este decizia lui pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării. Conform surselor, președintele PNL s-a răzgândit și a revenit la propunerea de a-l susține […] Articolul SURSE Bolojan a convocat ședință BPN la ora 18:00. Pe cine va propune ministru la Educație apare prima dată în PS News.
