Numele ministrului Educației, decis în ședința PNL. Rectorul Universității din Suceva, ales să preia portofoliul
HotNews.ro, 2 martie 2026 18:50
PNL a decis, într-o ședință online de luni seara, să îl susțină pe Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației. Propunerea a venit din partea liderului PNL, premierul României Ilie Bolojan, și a primit…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
19:00
Unde crede Băsescu că au greșit Trump și serviciile americane. „Se dovedește că totul a fost o propagandă ieftină” / „Nu scutul de la Deveselu ne va feri de rachete iraniene” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a spus că declarațiile publice despre efectele loviturilor efectuate de Israel și Statele Unite asupra capacităților militare iraniene din timpul Războiului de 12 zile din vara anului trecut, inclusiv cele făcute…
Acum 30 minute
18:50
Numele ministrului Educației, decis în ședința PNL. Rectorul Universității din Suceva, ales să preia portofoliul # HotNews.ro
PNL a decis, într-o ședință online de luni seara, să îl susțină pe Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației. Propunerea a venit din partea liderului PNL, premierul României Ilie Bolojan, și a primit…
18:40
VIDEO Un fost ministru al Justiției se declară „îngrozit”. Reacție la cald după propunerile la șefia marilor Parchete # HotNews.ro
„Păstrarea unor șefi din parchete care și-au demonstrat ineficiența mi se pare o greșeală fundamentală”, a reacționat luni deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, după ce au fost anunțate oficial propunerile pentru conducerea…
Acum o oră
18:20
Mark Rutte: Europa este „absolut solidară” cu acțiunile SUA în Iran. Ce a declarat despre o implicare a forțelor NATO în războiul din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni pentru BBC că Europa este „absolut solidară” cu acțiunile Statelor Unite în Iran. Rutte a subliniat că Iranul reprezintă „o amenințare” pentru Europa, pentru Israel și…
18:20
Ministrul Mediului acuză „o miciună repetată obsesiv” pe tema barajului de la Mihăileni. „O să depunem toate documentele ca să nu mai fie vulnerabil juridic pe viitor” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reclamat un „scandal populist” pe tema barajului de la Mihăileni, spunând că Parlamentul „nu mai știe care este realitatea” din cauza unei „minciuni repetate obsesiv”. Luni, în Parlament, unde a…
18:10
Cine este Ioan Viorel Cerbu, propus pentru șefia DNA / Cum arată ultima sa declarație de avere # HotNews.ro
Ioan Viorel Cerbu este în prezent șeful adjunct al șefului DNA, Marius Voineag. A lucrat în trecut și la DIICOT, și la Parchetul General. În propunerea sa, ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că l-a ales…
Acum 2 ore
18:00
FOTO. Cu ce a plecat o turistă dintr-un apartament închiriat pe Airbnb în Piața Română. Operațiunea cearșaful. „E a doua oară când o pățim” # HotNews.ro
Proprietarii unui apartament închiriat pe Airbnb s-au trezit cu o pagubă de mii de lei în urma unei turiste. Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, femeia a plecat cu televizorul din apartament învelit într-o…
18:00
Paramount Skydance intenționează să combine platformele Paramount+ și HBO Max într-un singur serviciu de streaming, odată cu finalizarea fuziunii dintre Paramount și Warner Bros Discovery (WBD). Cu toate acestea, Paramount dorește ca HBO, ca brand,…
17:50
IGSU, instituția din subordinea lui Raed Arafat, a pregătit din vreme „Săptămâna Protecției Civile 2026”, din 28 februarie în 4 martie. Exercițiul este prevăzut să se încheie cu „Miercurea sirenelor”. „MIERCUREA SIRENELOR – exercițiu de…
17:40
Franța își mărește arsenalul nuclear, într-o nouă strategie. Printre măsuri, exerciții cu partenerii europeni și posibilitatea de a desfășura aeronave nucleare în țările aliate # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că țara sa își va mări arsenalul nuclear își va consolida capacitățile de descurajare. Ca parte din noua strategie nucleară, Parisul va permite desfășurarea aeronavelor sale nucleare în țări…
17:30
Prima mașină din China care scapă de tarifele vamale la importul în UE, în schimbul unui preț minim # HotNews.ro
Comisia Europeană a acceptat primul dosar al unui producător auto din China care își asumă prețuri minimale la mașinile sale electrice pentru a scăpa de tarifele vamale majorate. Discuțiile Comisiei Europene cu reprezentanții Chinei pentru…
17:30
Elevii din Vrancea nu sunt singurii care au mers în Dubai. Cine organizează astfel de excursii și tabere și cât costă # HotNews.ro
Taberele pentru elevi în Dubai sunt organizate de operatori privați de mai mulți ani. Site-ul Totuldespremame.ro a analizat ce includ, cine le oferă și cât costă. După ce un grup de elevi români aflați în…
17:30
Ce se întâmplă cu românii care și-au cumpărat vacanțe în Dubai și cum pot fi aduși în țară: „Au cazare în primele 3 zile. E mai grav după” # HotNews.ro
„Cei mai mulți turiști români care și-au cumpărat pachete turistice în Orientul Mijlociu sunt în Dubai, care era văzut ca o destinație foarte sigură. Așa era perceput. În momentul de față s-a terminat cu percepția…
17:20
Ministrul de externe al Chinei a îndemnat luni statele din zona Golfului Persic să facă front comun pentru a se opune „ingerințelor externe”, după ce atacurile americano-israeliene asupra Iranului au declanșat un conflict în extindere…
17:10
Două companii aeriene reiau de luni zboruri „limitate” de evacuare din Dubai și Abu Dhabi. Mesajul companiei Emirates pentru călători # HotNews.ro
„Vă rugăm să nu vă prezentați la aeroport decât dacă ați fost înștiințați în acest sens”, spun mesajele transmise luni de compania Emirates și de aeroportul din Dubai. Companiile Emirates și Etihad Airways vor relua…
17:10
Ora 18.00: Donald Trump va vorbi despre războiul din Iran. Este prima ieșire în fața presei de la declanșarea atacurilor # HotNews.ro
Președintele Donald Trump va vorba despre războiul împotriva Iranului în cadrul unei declarații de presă care va avea loc la ora 11:00 ET (18.00 în România), a anunțat luni Casa Albă, citată de CNN. Este…
Acum 4 ore
17:00
Un tablou de Rembrandt care i-a încurcat pe specialiști va fi expus în premieră în secolul XXI la celebrul Rijksmuseum # HotNews.ro
Cercetătorii de la Rijksmuseum din Olanda au autentificat drept autentic un tablou de Rembrandt, care va fi expus publicului miercuri pentru prima dată după câteva decenii, relatează Reuters. În urma unei investigații desfășurate pe parcursul…
17:00
Zelenski speră că negocierile cu Moscova vor continua, în pofida războiului din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că speră în continuare că discuțiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA vor avea loc între 5 și 8 martie, în pofida războiului în Orientul Mijlociu care provoacă temeri Kievului în legătură…
17:00
Prețul gazelor pe bursa europeană a crescut cu 50% / Ce înseamnă pentru consumatorii din România # HotNews.ro
Prețul gazelor naturale din Europa a urcat pe bursă cu aproape 50%, după ce Qatar, cel mai mare exportator de gaze lichefiate din regiune, a anunțat oprirea producției. Consumatorii români nu vor simți un impact…
17:00
Unul dintre giganți tech anunță investiții suplimentare de 18 miliarde euro în Spania, pentru centre de date și tehnologii pentru inteligență artificială # HotNews.ro
Amazon a anunțat la Barcelona că va investi în anii următori în Spania încă 18 miliarde euro în centre de date și infrastructură AI, scrie Reuters. Compania anunțase în ianuarie că-și va reduce cu 16.000…
16:50
De ce nu sare Rusia în ajutorul Iranului, într-un moment existențial pentru Teheran. Motivația specială a lui Putin # HotNews.ro
Dronele folosite pe scară largă de Rusia în războiul contra Ucrainei sunt de concepție iraniană. Inițial, Rusia le-a luat direct din Iran, apoi a început să le producă. În multe feluri, Iranul a ajutat Rusia.…
16:50
Noul ambasador al Statelor Unite în România își începe marți oficial mandatul. Cine este Darryl Nirenberg # HotNews.ro
Nicușor Dan îl va primi marți, de la ora 14.00, pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în României, cu „ocazia prezentării scrisorilor de acreditare”, transmite Palatul Cotroceni. Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna…
16:40
Unde găsești apartamente cu două camere sub 110.000 euro și unde pragul este depășit | Analiza Storia # HotNews.ro
Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României – luând în calcul atât locuințele noi, cât și pe cele vechi – au înregistrat o creștere medie de 16% în februarie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a…
16:30
Consiliul Concurenței, precizări despre situația de pe piața carburanților. „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional” # HotNews.ro
Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat luni pentru Agerpres că instituția monitorizează „constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți”, urmărind inclusiv prețurile „și comportamentul comercial al operatorilor”. Consiliul Concurenței, a spus președintele instituției, vrea…
16:10
Peste 14.000 de cetățeni români sunt blocați în Emiratele Arabe Unite. Țoiu: „Discutăm cu companiile aeriene inclusiv deschiderea unor linii” # HotNews.ro
Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat, luni, într-o conferință de presă, că nu există români răniți în atacurile din Iran, dar un număr însemnat este blocat în mai multe state din regiune ca urmare…
16:10
Nu trebuie să fii pe un câmp de luptă ca să simți. În ce fel mă poate afecta personal războiul din Iran? # HotNews.ro
Care este efectul asupra prețurilor, economiilor și ratelor la actualul ori viitorul credit. Mai întâi să spunem că relațiile comerciale România – Republica Islamică Iran sunt de circa 170 de milioane de euro anual. Exportăm…
16:00
Există și vești bune. Șefa de promoție de la Medicină din România dă un mesaj pentru copiii care se tem de viitor: „Nu e atât de greu cum pare. Să învețe și să încerce” # HotNews.ro
Ilinca Predescu are 25 de ani și terminat anul trecut Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București ca șefă de promoție. A avut a cincea medie la rezidențiat din țară și și-a ales…
15:50
Rusia le spune cetățenilor săi din Iran că pot pleca prin una din cele mai izolaționiste țări din lume # HotNews.ro
Ambasada Rusiei la Așgabat a anunțat luni că rușii care nu pot părăsi Iranul ar putea pleca prin Turkmenistan, o fostă republică sovietică din Asia Centrală care împarte o frontieră de 1.148 de kilometri cu…
15:30
ULTIMA ORĂ Șeful Pentagonului anunță scopul intervenției militare a SUA din Iran / Anunțul lui Pete Hegseth, după moartea a patru militari americani # HotNews.ro
Președintele Donald Trump anunțase că războiul SUA din Iran le va permite protestatarilor să dea jos guvernul de la Teheran și să își revendice țara. Secretarul Apărării a declarat luni, citat de Reuters, că schimbarea…
15:30
5 motive care-i fac pe copii să-și roadă unghiile. Cum pot fi dezvățați de acest obicei # HotNews.ro
Probabil ai surprins scena asta de zeci de ori: copilul își roade unghiile în timp ce așteaptă la semafor, când stă la birou pentru teme, când se uită la TV. Nu se oprește până nu…
15:20
Când revin trenurile între Galați și Bârlad, pe o linie distrusă grav de ploile din toamna lui 2024 # HotNews.ro
Circulația trenurilor pe calea ferată Galați – Bârlad, întreruptă din cauza inundațiilor din toamna lui 2024, are șanse să fie reluată în vara acestui an, scrie Club Feroviar. Linia de 109 km lungime era foarte…
15:20
Scriitorul Dan Simmons, apreciat pentru seria de romane „Hyperion Cantos”, a murit la vârsta de 77 de ani # HotNews.ro
Dan Simmons, autorul a peste 30 de romane și volume de povestiri care acoperă genuri precum horror-ul, thrillerele politice și science fiction-ul, inclusiv apreciata serie „Hyperion Cantos” și „The Terror”, a murit la vârsta de…
15:10
SUA anunță un nou deces în rândul armatei ca urmare a atacurilor Iranului. Victima a fost grav rănită în același atac în care au mai fost uciși trei soldați # HotNews.ro
Armata americană precizează că soldat a murit după ce a fost rănit în atacul „inițial” al Iranului. Un oficial american și o sursă familiarizată cu situația au declarat pentru CNN că este vorba de același…
Acum 6 ore
14:50
SUA mută avioane militare din țara UE care a condamnat atacul său asupra Iranului și a refuzat să îi permită folosirea bazelor # HotNews.ro
Cincisprezece aeronave americane au părăsit bazele militare Rota și Morón din sudul Spaniei după ce Statele Unite și Israelul au lansat în weekend atacuri asupra Iranului, potrivit hărților publicate luni de site-ul de monitorizare a…
14:30
SUA au folosit două noi arme în premieră în ofensiva asupra Iranului: A atacat cu una din armele cu care Rusia atacă în Ucraina / Ce știm până acum de forțele implicate în operațiune # HotNews.ro
În cadrul operațiunii „Epic Fury” forțele armate ale SUA au folosit, în premieră, două noi tipuri de arme, iar una din ele are legătură cu un sistem modern de rachete pe care l-a achiziționat și…
14:30
Spațiul a devenit un „domeniu de luptă” cu forțe armate ce se întrec pentru a avea o prezență cât mai mare pe orbită, afirmă șeful SES # HotNews.ro
Spațiul a devenit o zonă de război care necesită dominație militară pe fiecare orbită, a declarat luni directorul general al operatorului de sateliți SES, în ziua în care acțiunile companiei au crescut cu 4% după…
14:20
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna martie 2026, disponibil pentru firme și alți contribuabili. Citiți mai departe și comentați pe StartupCafe.ro.
13:40
„Copiii au aflat de la TV că tatăl lor a murit”. Mărturia sfâșietoare a văduvei fostului medic de la Barcelona, decedat subit, în urmă cu un an # HotNews.ro
Mar Ballester, văduva fostului doctor al clubului FC Barcelona, Carles Minarro, care a murit subit, în urmă cu un an, în timp ce era în cantonament cu echipa, a vorbit pentru prima dată despre tragedia…
13:40
FESTIVALUL CĂRȚILOR DESCHISE – „Cărțile prind viață” între 6 – 22 martie 2026 la Opera Comică pentru Copii # HotNews.ro
Opera Comică pentru Copii (OCC) anunță cea de-a patra ediție a Festivalului Cărților Deschise, cel mai colorat eveniment dedicat lecturii și creativității din calendarul cultural al primăverii bucureștene. Timp de trei weekenduri consecutive, între 6…
13:30
Ce nu spun influencerii despre tiroidita Hashimoto? Dr. Anca Sîrbu, MedLife: „Anticorpii crescuți nu înseamnă că ești bolnav” # HotNews.ro
Pe rețelele sociale, problemele cu tiroida par clare, la fel și soluțiile: valorile mari ale anticorpilor tiroidieni „se tratează“ cu o dietă fără gluten și câteva suplimente promit să regleze echilibrul hormonal. Mulți dintre cei…
13:20
ULTIMA ORĂ. SUA susține că trei avioane au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană din Kuwait # HotNews.ro
Comandamentul Central al SUA a declarat luni că trei dintre avioanele sale de vânătoare F-15 au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană în această dimineață. Incidentul s-a produs la ora locală 7. Trei…
13:20
Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat, luni, eliminarea unor oficiali de rang înalt din spionajul iranian, în urma unui atac de precizie asupra sediului Ministerului de Informații din Teheran, potrivit BBC. Armata israeliană…
13:10
Anunțul Guvernului privind românii blocați în Orientul Mijlociu, după ședința de la Palatul Victoria # HotNews.ro
Guvernul a anunțat luni că situația cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu din cauza conflictului SUA-Israel-Iran a fost analizată într-o ședință convocată de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. „Autoritățile române își vor concentra eforturile…
13:10
USR, contraatac la PSD în Parlament. Un ministru e acuzat că a plagiat un proiect de lege de la AUR. „De parcă ar fi într-o formă de coaliție sau de colaborare” # HotNews.ro
Mutarea USR vine în contextul în care, săptămâna trecută, Sorin Grindeanu a spus că vrea să își consulte colegii de partid inclusiv cu privire la rămânerea USR la guvernare. În plus, astăzi ministra USR a…
Acum 8 ore
13:00
PNL reproșează PSD că se preocupă de ruperea coaliției în plină criză în Orientul Mijlociu: „Să oprească atacurile!” # HotNews.ro
PNL critică decizia PSD de a organiza, luni dimineața, o ședință în care să discute despre rămânerea partidului la guvernare, potrivit unui comunicat de presă. Formațiune condusă de Ilie Bolojan subliniază că această ședință a…
13:00
„Minciuni sfruntate” / Ministrul Energiei respinge estimările unor analiști din piață privind scumpirea carburanților până la 10 lei # HotNews.ro
România are suficiente stocuri de carburanți pentru 90 de zile în caz de avarie și orice scumpire mai mare de 3-5 bani pe litru la pompă în acest moment nu este justificată, spune ministrul Energiei,…
13:00
Există un moment în viața oricărui proprietar de casă când își dă seama că bormașina cumpărată în grabă de la primul magazin care i-a ieșit în cale nu face față nici măcar la o operatiune…
12:40
Cât au așteptat SUA până să lovească Iranul. „Unii spun că a fost vorba despre Lună, vreme sau despre orice altceva. Prostii” # HotNews.ro
Statele Unite și Israelul au planificat inițial să atace Iranul cu o săptămână mai devreme decât au făcut-o, însă lovitura inițială a fost amânată din motive operaționale și de informații, potrivit unor oficiali de rang…
12:40
Om de afaceri rus, care a candidat împotriva lui Vladimir Putin, găsit mort într-un complex rezidențial de lux # HotNews.ro
Omul de afaceri și fostul parlamentar Umar Dzhabrailov s-a sinucis la Moscova, potrivit unor surse din poliție citate de multiple surse rusești, scrie The Moscow Times. Dzhabrailov, în vârstă de 67 de ani, a fost…
12:30
Ce spune un lider israelian despre durata și scopul operațiunilor militare împotriva Iranului # HotNews.ro
Israelul și Statele Unite nu au stabilit un calendar pentru campania militară comună împotriva Iranului, a declarat duminică ministrul de externe al Israelului, Gideon Sa’ar pentru Euronews. „Deci nu există un termen pentru operațiunea de…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.