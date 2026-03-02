O afaceristă româncă din Dubai explică lecția dată de arabi după ce Emiratele au fost atacate de Iran: „Nu avem buncăre aici”. Aeroporturile din Dubai se redeschid
Fanatik, 2 martie 2026 18:50
O afaceristă româncă din Dubai descrie atmosfera din orașul amenințat de dronele iraniene, dezvăluind lecția arabă în fața unui pericol iminent major: viața revine la normal
• • •
Acum 30 minute
18:50
Vodafone România aduce semnal mobil prin satelit direct pe telefon. Compania anunţă un parteneriat strategic cu Satellite Connect Europe # Fanatik
Vodafone România şi Satellite Connect Europe vor începe în câteva luni testele pentru tehnologia "direct to device", prin care telefoanele ar urma să se conecteze automat la sateliți când semnalul terestru scade.
18:50
Acum o oră
18:30
Ce veste pentru Eva Nicolescu! Fiica șefului de la Dinamo va interpreta imnul României la meciul pe care îl va juca naționala! FRF a făcut marele anunț.
18:10
Rapidistul Bogdan Baratky, ironic cu rivalii de la FCSB după ce au ratat play-off-ul: „Lacul cu crocodili” # Fanatik
Bogdan Baratky, mesaj dur în FANATIK pentru rivala FCSB după ce a pierdut calificarea în play-off, pentru prima dată de când formatul a fost adoptat în SuperLiga
Acum 2 ore
18:00
Victor Pițurcă, sfat în direct pentru Gigi Becali după ce a ratat play-off-ul! Părere fermă despre Mirel Rădoi și Adrian Ilie la FCSB # Fanatik
Victor Pițurcă a analizat situația celor de la FCSB, formație care este campioana României însă a ratat calificarea în play-off în acest sezon competițional.
17:50
Pentagonul, îngrijorat de escaladarea conflictului cu Iranul. „Atmosfera de aici este tensionată, iar oamenii au devenit paranoici” # Fanatik
Războiul cu Iranul începe să producă pierderi militare, economice și politice pentru SUA, crescând presiunea asupra lui Donald Trump și asupra operațiunii Epic Fury.
17:20
Legenda României care a fost interzisă la Universitatea Craiova: ”Mi-ai spus să merg la Steaua!” # Fanatik
Fostul mare atacant al naționalei, Adrian Ilie, a dezvăluit cum ar fi fost interzis transferul său la Universitatea Craiova. „Vinovat” este, în opinia „Cobrei”, nimeni altul decât Sorin Cârțu.
Acum 4 ore
17:00
Cum plătesc șeicii din EAU cheltuielile românilor blocați în Dubai din cauza războiului cu Iran. Procedura completă # Fanatik
Românii blocați în Dubai primesc ajutor din partea autorităților EAU. Iată cum pot să-și recupereze cheltuielile de la șeici în condițiile tensionate din regiune.
16:50
Un antrenor cu nume în fotbalul românesc revine în SuperLiga! Mutarea a fost deja confirmată: „Mai mult ca sigur!”
16:40
Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu diferența”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a primit în direct prin telefon două propuneri de fundași centrali din SuperLiga pentru FCSB: „Cei mai buni din România”
16:20
Ciprian Marica, siderat de analiza CCA după ce Farul a cerut două penalty-uri cu CFR Cluj: „O rușine! Asta e nesimțire! M-am săturat să ni se bage pumnul în gură” # Fanatik
Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța, și-a ieșit din minți după ce Kyros Vassaras a analizat fazele de arbitraj din meciul cu CFR Cluj. Grecul consideră că „marinarii” nu meritau niciun penalty
15:50
România, în vizorul Iranului? Adevăratul rol pe care îl joacă scutul de la Deveselu. Instituțiile de la București care ar putea fi țintite: „Un fel de răzbunare” # Fanatik
De ce ar putea deveni România ținta Iranului după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu. Ce rol are, de fapt, scutul de la Deveselu și ce instituții ar fi în vizor
15:40
CCA a publicat înregistrarea dialogului dintre Florin Andrei și Ionuț Coza! De ce n-au dat penalty pentru Farul cu CFR Cluj. Video # Fanatik
Kyros Vassaras a ieșit cu explicații și după etapa a 29-a din SuperLiga. Ba, mai mult, șeful CCA a publicat înregistrarea dialogului dintre Florin Andrei și Ionuț Coza, arbitrii de la Farul - CFR Cluj 1-2
15:30
Fiica Oanei Lasconi, atac șocant la Patriarhul Daniel după uciderea lui Ali Khamenei. Oana susține că liderul iranian era ”mai feminist” decât șeful BOR # Fanatik
Fiica Elenei Lasconi a lansat un atac fără precedent la adresa lui Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în contextul atacului asupra Iranului
15:20
„Cărțile s-au făcut pentru cine a trebuit. La Dinamo a fost terenul prea ud”. Fanii FCSB vor „Derby de România” la barajul de Conference! Exclusiv # Fanatik
Fanii celor de la FCSB reacționează după ce echipa campioană a ratat prezența în play-off. Săgeți către Dinamo și speranțe de „răzbunare” într-un posibil „Derby de România” jucat la barajul de Conference.
Acum 6 ore
15:00
Războiul din Iran sfidează toate așteptările. Ce urmărește SUA și cât de gravă e situația: „Cred că uraniul e deja folosit pentru asamblarea unei bombe nucleare” # Fanatik
Războiul din Iran sfidează orice așteptare. De ce s-a băgat SUA în aventura israeliană din Orientul Mijlociu și cât de periculoasă e situația. Un cunoscut analist pomenește de bomba nucleară
15:00
Gigi Becali a dezvăluit totul despre planul „Mirel Rădoi la FCSB”: „Îi dau mână liberă”. Ce se va întâmpla cu Meme Stoica. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali vine cu noi detalii privind planul „Mirel Rădoi la FCSB” pe care l-a dezvăluit încă de duminică, după ce a ratat play-off-ul. Ce se va întâmpla cu Mihai Stoica, dacă la echipă revine fostul jucător.
14:50
Ce notă a luat Louis Munteanu, după o nouă apariție la DC United! Americanii, decizie categorică # Fanatik
Louis Munteanu a bifat a doua apariție într-un meci oficial în tricoul celor de la DC United. Ce decizie categorică au luat americanii în privința fostului atacant de la CFR Cluj.
14:20
„Miracolul” suveranist de la Budapesta. La cât a ajuns datoria Ungariei sub comanda lui Viktor Orban # Fanatik
Ce datorie are Ungaria lui Viktor Orban, eroul suveraniștilor din România și Europa. Cum arată rezultatele guvernării de la Budapesta, după 15 ani sub comanda lui Orban
14:20
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB # Fanatik
Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvăluit jocul de cărți la care patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, nu are egal în România.
14:10
Dani Coman a comentat „cele 6 puncte” pe care Dinamo le-ar câștiga cu FC Argeș în play-off. Exclusiv # Fanatik
Ce spune Dani Coman despre speculațiile legate de faptul că Dinamo ar avea asigurate 6 puncte în duelurile cu FC Argeș din play-off. Ele au apărut după meciul de duminică de pe Arena Națională, scor 0-1.
13:40
„Cu o oră înainte de meci era pe masa de operație”. Lovitura pe care au primit-o Kopic și Dinamo în lupta la titlu. Exclusiv # Fanatik
Probleme uriașe pentru Dinamo înainte de startul play-off-ului din SuperLiga! Zeljko Kopic nu se va putea baza în următoarele săptămâni pe trei jucători importanți
13:30
China, marele pierzător după atacurile SUA asupra Iranului. Interesele de sute de miliarde de dolari ale Beijingului sunt profund zdruncinate # Fanatik
Strategia chineză în zona Golfului Persic suferă o grea lovitură în urma atacurilor americane asupra Iranului. Beijingul riscă să piardă pârghiile de expansiune construite pe parcursul ultimelor decenii.
13:20
Gigi Becali și-a ales deja adversara pentru barajul de Conference League. „Una din cele două, zic. Sunt patimile prea mari” # Fanatik
Gigi Becali și-a făcut deja planul pentru calificarea FCSB-ului în Conference League! Pe cine vrea la baraj
Acum 8 ore
13:00
Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre lupta din play-off, acolo unde FCSB, campioana din sezonul trecut, nu a reușit să-și asigure calificarea.
12:50
Conflictul SUA–Iran lovește direct în buzunarul românilor? Ce se întâmplă cu prețul benzinei și motorinei: ”Depinde de cât va dura blocajul” # Fanatik
Tensiunile dintre SUA și Iran zguduie Strâmtoarea Ormuz, coridorul energetic vital al lumii. Ce spun experții despre prețurile la care ar putea ajunge benzina și motorina în România
12:40
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB, la o zi după ce campioana României a aflat că va juca în play-out. Ce decizie a luat patronul și despre cine e vorba
12:30
Aflat în ultimele luni de contract cu Dinamo, Florentin Petre (50 de ani), „secundul” lui Zeljko Kopic, va continua la gruparea din „Ștefan cel Mare” și din vară. Andrei Nicolescu a dat toate detaliile.
12:10
Gigi Becali și FCSB, în play-out! „Vina mea e că am cheltuit două milioane cu Politic și Alibec. Ai mei s-au ghiftuit de bani!”. Câți jucători aduce. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a tras linie după ce FCSB a ajuns în play-out-ul SuperLigii. Patronul campioanei României și-a asumat vina și a dezvăluit ce transferuri pregătește pentru a întări echipa.
12:00
Fotografia de vara trecută care a lovit FCSB ca un bumerang: „E ca în celebrul meci de box. I-a plesnit peste față”. Culisele unui vestiar arogant # Fanatik
FCSB a ratat calificarea în play-off, asta după ce în ultimii doi ani a câștigat campionatul, iar un gest făcut de bucureșteni, în urmă cu câteva luni, s-a întors împotriva lor.
11:50
Andrei Nicolescu, prima reacție după Dinamo – FC Argeș 0-1. Cum comentează acuzele de non-combat și ce a discutat cu Dani Coman înainte de meci. Exclusiv # Fanatik
Andrei Nicolescu a reacționat prompt după ce Dinamo a pierdut cu FC Argeș, scor 0-1, rezultat care a trimis-o pe FCSB în play-out. Președintele roș-albilor a răspuns la acuzațiile de non-combat
11:40
Centrul islamic al iranienilor din România, dat în judecată de firma care i-a construit sediul. Ce datorii au fost solicitate # Fanatik
"Fundația Culturală a Imam Ali", centrul islamic al iranienilor, a fost dat în judecată de firma cu care a încheiat un contract de lucrări de construcție.
11:30
Dinamo l-a pierdut pe Karamoko înainte de play-off. Cât timp va lipsi atacantul „câinilor”. Exclusiv # Fanatik
Dinamo a suferit o pierdere importantă la meciul cu FC Argeș, scor 0-1 în SuperLiga. Karamoko s-a accidentat, iar Andrei Nicolescu a dezvăluit cât va lipsi atacantul din Ștefan cel Mare.
11:20
„Dinamo va lua 4 puncte cu Argeșul în play-off. Cum să pasezi numai înapoi?”. Varianta care aruncă în aer meciul care a decis ultima calificată în play-off. Exclusiv # Fanatik
Un fost mare dinamovist este de părere că, după ce FC Argeș s-a calificat în play-off prin succesul de duminică contra lui Dinamo, în play-off „câinii” vor lua 4 puncte cu echipa din Trivale.
11:10
Dănuț Lupu, ironic cu FCSB și cu Adi Ilie: „N-ați murit, sunteți doar în comă!”. De ce a ratat campioana play-off-ul: „Factorul Muri și CFR”. Exclusiv # Fanatik
Dănuț Lupu, prima ironie după ce FCSB a ratat calificarea în play-off-ul din SuperLiga! Ce i-a transmis lui Adi Ilie, „îndoliat” de contraperformanța campioanei României
Acum 12 ore
10:50
Gigi Becali a făcut anunțul despre Târnovanu, după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Trebuie să se gândească” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Care este situația fostului portar titular al campioanei României
10:40
Decizia inspirată pe care a luat-o Sorin Cârțu: „Acum trebuia să fiu în Dubai. S-a dus Cămătaru”. Exclusiv # Fanatik
Momentele dramatice trăite în prezent de mai mulți români în Dubai puteau fi experimentate și de Sorin Cârțu. Legenda Craiovei a fost la un pas de a ajunge în Emirate, la invitația lui Gigi Nețoiu.
10:20
Răzvan Lucescu a revenit în lupta la titlu în Grecia după PAOK – Asteras 2-0. Ce notă a primit Răzvan Marin după un nou assist la AEK Atena # Fanatik
Odată cu succesul din meciul PAOK - Asteras 2-0, Răzvan Lucescu a pus capăt unei serii de jocuri fără victorie. În ciuda celor 3 puncte câștigate, Răzvan Lucescu a fost nemulțumit la final.
10:10
„Cutremur în România”. Cum a reacționat presa internațională după ce FCSB a ratat play-off-ul în SuperLiga # Fanatik
Val de reacții și în afara României după ce FCSB a ratat play-off-ul în SuperLiga! Cum a tratat media europeană acest subiect
09:50
Noul terminal de la Băneasa, blocat în licitații. Vecinii din cartierele de lux deja reclamă zgomotul # Fanatik
Planul de extindere a Aeroportului Băneasa, până la 2,5 milioane de pasageri pe an, prins între contestații, interese și nemulțumirea vecinilor bogați
09:40
Profețiile lui Mitică, luni, 2 martie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre ultimele evenimente din lume # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, o nouă ediție de „Profețiile lui Mitică”, după Dinamo - Argeș și UTA - FCSB. „Oracolul de la Bălcești” va comenta și ultimele evenimentul ale Războiului din Orientul Mijlociu
09:40
Fanii dinamoviști sunt aproape de a vedea, în sfârșit, o singură echipă Dinamo. Ultimele detalii despre fuziunea dintre CS și FC și când va avea loc, de fapt.
09:20
Iuliu Mureșan a oferit detalii de ultimă oră despre situația medicală a lui Dan Petrescu. „Tocmai am vorbit”. Exclusiv # Fanatik
Iuliu Mureșan a vorbit în direct despre Dan Petrescu. Ultimele detalii despre starea antrenorului român. Când revine, de fapt, în fotbal.
09:10
Fotbalistul iranian de care nimeni nu mai știe nimic după ce l-a numit Satana pe ayatollahul Ali Khamenei. E dispărut de 48 de ore și familia îl caută cu disperare # Fanatik
Situația în Iran este extrem de tensionată după atacurile lansate de SUA și Israel. Un fotbalist este dat dispărut de două zile, după ce a făcut acuze dure la adresa lui Ali Khamenei.
08:50
Daniel Pancu a comentat arbitrajul lui Florin Andrei la Farul – CFR Cluj 1-2: „E o teorie falsă”. Ce spune de incidentul cu Panin: „Nu suport!”. Exclusiv # Fanatik
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre arbitrajul lui Florin Andrei de la Farul - CFR Cluj 1-2. Antrenorul ardelenilor a vorbit și despre conflictul avut cu Cristian Panin.
08:10
El s-a opus regimului impus de ayataollahul Ali Khamenei. A jucat la Bayern Munchen și e un adevărat star în Iran # Fanatik
Fostul jucător de la Bayern Munchen este unul dintre cei mai vocali oameni din Iran în ultimele luni la adresa regimului condus de Ayatollah Ali Khamenei.
08:10
Andrei Caramitru a dat în judecată Ministerul Finanțelor. Miza este o sumă uriașă câștigată dintr-un contract de consultanță # Fanatik
Andrei Caramitru, care a încheiat un contract cu o companie de consultanță, a chemat în instanță autoritățile fiscale. Valoarea acordului este uriașă.
07:50
Radu Drăgușin, făcut praf de suporterii lui Tottenham după eșecul cu Fulham: ”E groaznic”. Ce notă a primit internaționalul român # Fanatik
Tottenham a făcut un nou meci groaznic și a pierdut pe terenul lui Fulham. Radu Drăgușin a jucat 90 de minute, dar evoluția sa nu a fost deloc pe placul suporterilor.
07:40
Cazul Sepsi le dă fiori celor de la FCSB: au terminat sezonul regular pe 7, apoi au retrogradat! Câte puncte aveau covăsnenii # Fanatik
FCSB și-a luat adio de la play-off în acest sezon. Cazul celor de la Sepsi din sezonul trecut le taie din optimism bucureștenilor în play-out. Cum au retrogradat atunci covăsnenii.
