Franța, schimbare majoră a strategiei nucleare, mesaj către Moscova: „Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți”
Aktual24, 2 martie 2026 18:50
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat luni o schimbare majoră în strategia nucleară a țării, care prevede desfășurarea temporară de aeronave capabile să transporte arme nucleare în state aliate și creșterea numărului de focoase nucleare, prima majorare de acest tip din ultimele decenii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut la baza militară […]
Acum 30 minute
18:50
18:40
Rusia mizează pe submarine și pe strategii de „asimetrie nucleară”, întrucât nu poate ține pasul cu NATO la nivel convențional. Comandant: „Nu îi subestimăm” # Aktual24
În contextul tensiunilor geopolitice globale, Rusia încearcă să își compenseze limitările militare convenționale prin dezvoltarea unor capabilități asimetrice, concentrându-se în special pe forțele submarine și pe armele nucleare experimentale. Strategia Moscovei reflectă o adaptare la realitățile actuale ale puterii militare mondiale, unde superioritatea numerică și tehnologică a alianței NATO reprezintă o provocare majoră pentru ambițiile […]
Acum o oră
18:30
O țară UE refuză categoric să permită accesul SUA la bazele sale militare pentru a ataca Iranul. Ministrul de Externe: ”Vreau să fiu foarte clar și foarte direct. Bazele nu sunt folosite – și nu vor fi folosite” # Aktual24
Spania a refuzat să permită Statelor Unite să folosească bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru atacuri împotriva Iranului, în timp ce guvernul de la Madrid și-a intensificat criticile la adresa intervenției militare, calificată drept „nejustificată și periculoasă”. Premierul socialist Pedro Sánchez a condamnat explicit acțiunile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva […]
18:20
Fluxurile fizice de aur provenite din Dubai, unul dintre principalele noduri globale de aprovizionare, sunt momentan blocate # Aktual24
Fluxurile globale de aur se pregătesc pentru o perioadă de instabilitate majoră, iar piețele financiare urmăresc cu atenție evoluțiile geopolitice care ar putea schimba radical dinamica aprovizionării. Atacurile militare și represaliile dintre marile puteri din Orientul Mijlociu au provocat deja perturbări în transportul internațional, iar centrul comercial al aurului din Dubai se află în epicentrul […]
18:20
Presshub: 34 de ani de conflict înghețat: Republica Moldova comemorează Războiul din Transnistria # Aktual24
Luni, 2 martie, se împlinesc 34 de ani de la declanșarea Războiului din Transnistria, un conflict purtat între autoritățile atunci proaspăt-independentei Republici Moldova și milițiile transnistrene susținute de forțe ale Armatei Ruse. Armistițiul încheiat în 1992 a transformat războiul într-un conflict înghețat, rezultând în Republica Moldovenească a Transnistriei, un stat separatist nerecunoscut internațional, care se […]
18:10
18:10
Ținta din inima Siberiei a cărei distrugere ar putea paraliza mașinăria de război a lui Putin: ce variante are Ucraina # Aktual24
Podul Kerci a devenit un simbol al ambițiilor Kremlinului în Crimeea ocupată, însă adevărata miză strategică a Rusiei se află la mii de kilometri distanță, în inima Siberiei. Acolo, la Krasnoiarsk, podul feroviar al Magistralei Transsiberiene susține legătura vitală dintre Rusia europeană și vastul teritoriu asiatic, alimentând economia și infrastructura militară a statului rus. O […]
18:10
Baza militară de la Deveselu, unde este amplasat sistemul american de apărare antirachetă, a trecut la nivelul de alertă „BRAVO”, în condițiile în care toate bazele militare ale Statelor Unite au instituit măsuri sporite de securitate pe fondul riscurilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Nivelul „BRAVO” indică un grad ridicat de alertă, determinat de […]
Acum 2 ore
18:00
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, își va prezenta marți scrisorile de acreditare. Conform programului anunțat de Administrația Prezidențială, la ora 14:00, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, începându-și astfel mandatul la București. Darryl Nirenberg a fost […]
17:40
După aproape 30 de ani. Croația a finalizat deminarea teritoriului său va urmare a războiului din Iugoslavia # Aktual24
Croația a finalizat oficial procesul de curățare a teritoriului său de mine după războiul din Balcani, deminare care a durat aproape trei decenii. „Croația a devenit oficial o țară fără mine, finalizând cu succes procesul de deminare în conformitate cu Convenția de la Ottawa, după aproape trei decenii”, relatează publicația Croatia Week. Sute de mii […]
17:20
Moarte la Moscova. Un fost senator, exclus din partidul lui Putin, a fost găsit decedat în urma unui presupus suicid # Aktual24
Moartea lui Umar Djabrailov ridică numeroase semne de întrebare, mai ales în contextul carierei sale politice și al trecutului controversat. Fost senator, om de afaceri influent și figură cunoscută în cercurile economice ruse, Djabrailov a fost găsit într-un hotel din Moscova, iar informațiile preliminare indică faptul că ar fi vorba despre o sinucidere. Autoritățile investighează […]
17:10
17:10
BREAKING Ministerul Justiției îl propune pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Lista integrală a propunerilor ministrului pentru șefiile parchetelor # Aktual24
În perioada 23-26 februarie 2026, s-au desfășurat, la sediul Ministerului Justiției, interviurile în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și 2 funcții de procuror-șef adjunct ai Direcției Naționale Anticorupție și procuror-șef și […]
Acum 4 ore
17:00
China sare în ajutorul Iranului: ”Sprijinim Iranul în apărarea suveranității, securității, integrității teritoriale și demnității sale naționale” # Aktual24
Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat luni, într-o convorbire telefonică cu omologul său iranian, că Beijingul sprijină Iranul în apărarea suveranității și securității sale în contextul conflictului cu Statele Unite și Israel, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a discutat cu regele Bahrainului despre escaladarea situației din regiune. Potrivit televiziunii de stat […]
17:00
O eră nouă începe pentru transportul feroviar de călători din România chiar de astăzi. Prima ramă electrică Alstom Coradia Stream a fost recepționată oficial la depoul din București, trenul cu numărul 14 furnizat de producătorul francez Alstom. Evenimentul a avut loc la Atelierele CFR Grivița în prezența reprezentanților autorităților. Un operator privat primește material rulant […]
16:40
Cele două locuri ale Groenlandei în Parlament ar putea influența rezultatul alegerilor anticipate din Danemarca # Aktual24
Alegerea celor doi parlamentari ai Groenlandei în parlamentul danez cu 179 de locuri ar putea avea o importanță neobișnuită în această lună, putând modela echilibrul puterii la Copenhaga. Prim-ministrul Mette Frederiksen a convocat săptămâna trecută alegeri anticipate pentru 24 martie, o mișcare considerată ca un semn de încredere în gestionarea tensiunilor cu Washingtonul, după ce […]
16:40
Sprijin pentru studenți. Peste 39.000 de burse sociale pentru combaterea abandonului universitar # Aktual24
Ministerul Educației a anunțat luni o măsură importantă pentru studenții din medii defavorizate. Peste 39.000 de tineri vor beneficia de burse sociale pentru a nu abandona facultatea, inițiativă venită pentru a sprijini financiar studenții care întâmpină dificultăți economice serioase. Cuantumul bursei este de 925 de lei pe lună pentru perioada ianuarie – iulie. Cum pot […]
16:30
Constanța: 86% dintre beach-barurile ilegale de pe litoral au fost demolate. Măsuri mai stricte pentru sezonul estival 2026 # Aktual24
Peste o sută de construcții de tip beach-bar care funcționau ilegal pe litoralul românesc au fost identificate vara trecută, iar majoritatea acestora au fost între timp dezafectate de operatorii economici, a anunțat luni Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL). Potrivit instituției, controalele efectuate în sezonul estival anterior au vizat sectoarele de plajă turistice de pe […]
16:20
Cipru, prima poziție oficială după atacurile Iranului. Solicită Marii Britanii ”garanții explicite” # Aktual24
Ciprul, care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, a anunțat că va solicita Regatului Unit garanții explicite privind utilizarea bazelor militare britanice de pe teritoriul său exclusiv în scopuri umanitare, după ce una dintre acestea a fost vizată de un atac cu drone, relatează AFP, EFE și Reuters. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Konstantinos […]
16:20
Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav a înregistrat un succes răsunător în a doua lună a anului, deoarece peste 38.000 de pasageri au tranzitat cel mai nou aeroport din țară, cifra fiind un record absolut de la inaugurarea oficială. Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, a anunțat luni datele. Creștere masivă de 140% față de anul […]
16:00
Războiul din Iran va avea probabil un impact asupra prețurilor la gaze foarte curând: prețurile petrolului au crescut recent vertiginos. Aurul a devenit, de asemenea, vizibil mai scump. Escaladarea din Orientul Mijlociu duce la creșterea prețurilor petrolului. În urma atacului SUA și Israelului asupra Iranului, prețul țițeiului Brent a crescut cu zece procente, ajungând la […]
16:00
Dubai pe gratis. Emiratele Arabe Unite vor acoperi costurile de hrană și cazare pentru călătorii blocați # Aktual24
Emiratele Arabe Unite vor acoperi costurile de hrană și cazare pentru zecile de mii de călători blocați în țară în timpul conflictului din Orientul Mijlociu. Departamentul de Cultură și Turism (DCT) din Emiratele Arabe Unite a trimis un mesaj hotelurilor, solicitându-le să prelungească șederea pasagerilor care nu pot călători „din motive independente de voința lor”, […]
16:00
Drumul spre Viena. România își alege miercuri seară reprezentantul pentru Eurovision 2026 # Aktual24
Reprezentantul țării noastre la ediția din acest an va fi stabilit miercuri, în finala Selecției Naționale. Studioul 3 al Televiziunii Române va găzdui evenimentul muzical, unde 12 finaliști vor urca pe scenă pentru a convinge juriul și publicul că merită marele bilet. Evenimentul va fi transmis în direct începând cu ora 20 pe canalele TVR […]
15:40
Discursul lui Javier Milei despre Starea Națiunii. El anunță noi reforme de amploare în Argentina # Aktual24
Javier Milei a reușit să echilibreze bugetul Argentinei. Dar nu a reușit să stimuleze economia țării. Ultimele sale propuneri au atras noi critici. Președintele Argentinei, Javier Milei, intenționează să liberalizeze în continuare economia țării sud-americane, care este încă supusă unor reglementări stricte. În discursul său despre Starea Națiunii, liderul ultraliberal a anunțat măsuri de dereglementare, […]
15:10
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au demascat o schemă de evaziune fiscală, prin 62 de percheziții în București și în alte opt județe din țară. Verificările au vizat comerțul ilegal cu produse industriale realizat doar pe hârtie, unde administratorii implicați sunt acuzați că au păcălit statul român prin raportarea unor cheltuieli […]
Acum 6 ore
14:40
Noua justificare a Kremlinului pentru invazia din Ucraina implică Iranul: ”Am fi putut fi noi” # Aktual24
Refuzul Rusiei de a interveni în ajutorul Iranului ar putea deveni un instrument pentru Kremlin de a-și justifica războiul împotriva Ucrainei. Moscova intenționează, se pare, să folosească situația pentru a evidenția „incapacitatea” țărilor occidentale de a respecta regulile internaționale. Presa consideră că conducerea rusă ar putea folosi evenimentele de la Teheran pentru a-și valida acțiunile […]
14:20
Trei avioane de luptă americane care s-au prăbușit luni în Kuweit au fost doborâte din greșeală de sistemele de apărare antiaeriană ale acestui stat din Golf, în contextul atacurilor aeriene și cu rachete lansate de Iran în regiune, a anunțat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), citat de AFP și Reuters. Incidentul a avut […]
14:20
Românii se vor confrunta cu un nou val de scumpiri majore chiar din această lună, deoarece petrolul s-a scumpit brusc, trăgând după el prețurile la carburanți și alimente. Adrian Negrescu, consultant economic, avertizează că bugetele tuturor vor fi puse la grea încercare în perioada următoare. Explozia prețului petrolului. Barilul atinge cote record pe bursele internaționale […]
14:10
Piața auto din România se confruntă cu un recul semnificativ la începutul acestui an, iar datele oficiale prezentate luni de APIA arată o scădere îngrijorătoare a înmatriculărilor de autoturisme. În luna februarie s-a înregistrat o prăbușire de peste 24 de procente, care continuă evoluția proastă începută încă din prima lună a anului. Ianuarie a adus […]
13:50
Victoria celor de la FC Argeș împotriva lui Dinamo a consfințit un rezultat de neimaginat duminică seara. FCSB va juca în play-out pentru prima dată de la introducerea sistemului în 2015 – 2016, fiind rezultatul unui șir de decizii catastrofale la nivelul conducerii și al băncii tehnice. Consecințele acestui eșec răsunător se anunță a fi […]
13:50
Iranul a tras rachete către biroul lui Netanyahu: ”Biroul prim-ministrului criminal al regimului sionist a fost țintă” # Aktual24
Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a anunțat luni că a lansat rachete asupra unor obiective simbolice din Israel, inclusiv biroul premierului Benjamin Netanyahu, în timp ce armata israeliană a comunicat că a eliminat mai mulți oficiali de rang înalt din structurile de informații ale Teheranului, pe fondul continuării schimburilor de lovituri în regiune, relatează AFP. […]
13:50
Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacuri aeriene ale SUA și Israelului. Acest lucru a fost realizat aparent ca urmare a unor luni de muncă de informații, potrivit New York Times și CNN, care citează surse familiare cu operațiunea. Se spune că Khamenei era considerat excesiv de precaut. Dar apoi CIA a observat o […]
13:40
Germania se pregătește pentru posibile atacuri din partea agenților iranieni și a „celulelor adormite” din întreaga Europă, pe fondul tensiunilor sporite în urma atacului american și israelian care a dus la moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei. Mark Heinrichmann, șeful grupului parlamentar de control al serviciilor secrete din Germania, a avertizat că nu pot fi […]
13:30
Rusia lasă baltă Iranul, anunță oficial că nu-i nicio șansă ca BRICS să ajute regimul de la Teheran: „BRICS nu implică asistență militară reciprocă” # Aktual24
Kremlinul a exclus luni posibilitatea ca grupul BRICS să ofere sprijin militar Iranului în conflictul său cu Statele Unite și Israel, subliniind că organizația nu are mecanisme de asistență reciprocă în caz de agresiune, relatează EFE. Declarațiile vin în contextul escaladării confruntărilor din Orientul Mijlociu și al întrebărilor privind sprijinul pe care Teheranul l-ar putea […]
13:20
Zelenski spune că expertiza Ucrainei în apărare aeriană este „de neînlocuit” în contextul escaladării războiului din Orientul Mijlociu # Aktual24
Războiul în expansiune din Orientul Mijlociu subliniază importanța expertizei Ucrainei în apărarea aeriană – în special în doborârea dronelor iraniene, a declarat președintele Volodimir Zelenski în discursul său din seara de 1 martie. Comentariile lui Zelenski au venit la o zi după ce SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului, ucigându-l pe liderul suprem […]
13:20
Decizie cu impact major pentru Capitală, sălile de jocuri de noroc ar putea fi interzise: ”Nu suntem în Las Vegas” # Aktual24
Consilierii generali ai USR vor depune un proiect de hotărâre prin care solicită interzicerea păcănelelor în Capitală, a anunţat lidera deputaţilor USR, Diana Stoica. În cadrul unei conferinţe de presă susţinute luni, pe bulevardul Iuliu Maniu, lângă Piaţa Gorjului, Stoica a menţionat că pe parcursul a „patru ani de luptă în Parlament” USR a iniţiat […]
13:10
PNL, reacție dură la noua ședință PSD de atacare a lui Bolojan: ”Ar trebui să demonstreze maturitate, responsabilitate și solidaritate față de interesele majore ale României” # Aktual24
Partidul Național Liberal a reacționat dur, marți, la ședința PSD pentru analizarea participării la guvernare, apreciind că demersul pune în pericol stabilitatea Executivului într-un moment marcat de tensiuni internaționale și de eforturi pentru protejarea cetățenilor români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu. Mesajul liberalilor, transmis printr-un comunicat de presă, vine cu puțin timp înaintea unei […]
Acum 8 ore
13:00
SUA și Israelul au amânat operațiunea împotriva Iranului timp de o săptămână. Printre motive: condițiile meteorologice # Aktual24
Statele Unite și Israelul plănuiseră să atace Iranul cu o săptămână mai devreme, dar operațiunea a fost amânată din mai multe motive de informații și operaționale, inclusiv din cauza condițiilor meteorologice. După ce a doua rundă de discuții dintre SUA și Iran, care a avut loc la Geneva pe 17 februarie, s-a încheiat fără progrese […]
12:50
Afacere de lux pe hârtie. Parfumuri contrafăcute de milioane de lei, confiscate în Capitală # Aktual24
Polițiștii au declanșat o operațiune de amploare în București și Ilfov luni dimineață, care au vizat o rețea specializată în vânzarea de parfumuri contrafăcute, unde au fost puse în executare 15 mandate de percheziție domiciliară. Suspecții ar fi obținut un profit uriaș de aproape 2 milioane de lei. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe […]
12:10
Gardienii Revoluției din Iran anunță al zecea val de atacuri asupra Israelului, cu temutele rachete Kheibar, și cer civililor israelieni să părăsească țara # Aktual24
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a emis un comunicat oficial prin care anunță lansarea celei de-a zecea val a operațiunii „True Promise 4”, marcând prima utilizare în luptă a rachetei balistice avansate Kheibar. „Părăsiți imediat Israelul!” IRGC descrie atacul ca deschizând „porțile mari ale focului” asupra teritoriilor ocupate, cu ținte precise: complexul guvernamental din Tel […]
12:00
The New York Times: Imaginile din satelit relevă că Iranul a descoperit și exploatat punctele slabe ale bazelor militare americane din Golf # Aktual24
O analiză publicată de The New York Times demonstrează că Iranul a reușit să identifice și să exploateze vulnerabilități în apărarea și dispunerea bazelor militare americane din regiunea Golfului, în urma ripostelor lansate după loviturile SUA-Israel din 28 februarie, cunoscute sub numele de Operation Epic Fury. Au fost exploatate breșe în sistemele de protecție antiaeriană […]
11:40
Ministrul german de externe neagă speculațiile apărute în presă, potrivit cărora țara sa ar urma să se implice militar în războiul cu Iranul # Aktual24
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a negat categoric informațiile apărute în presă și pe rețele sociale potrivit cărora Germania ar planifica o participare militară alături de Statele Unite în conflictul cu Iranul. Într-un interviu acordat postului public Deutschlandfunk luni dimineață, Wadephul a declarat explicit: „Guvernul federal nu are intenția de a participa la acest […]
11:10
„După Iran, Cuba este următoarea pe lista lui Trump”, afirmă influentul senator republican Lindsey Graham – VIDEO # Aktual24
Senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Donald Trump în politica externă, a declarat explicit că Cuba este următoarea țintă pe lista administrației americane, imediat după operațiunea militară împotriva Iranului. „Cuba a supraviețuit până acum doar datorită lui Maduro” Invitat la emisiunea Meet the Press, a postului de televiziune Fox […]
Acum 12 ore
10:50
Mai multe avioane militare americane au fost doborâte, dar toate echipajele au supraviețuit, anunță ministrul kuweitian al Apărării # Aktual24
Ministerul Apărării al Kuwaitului a anunțat oficial că mai multe aeronave militare americane s-au prăbușit pe teritoriul țării în dimineața zilei de 2 martie, dar toți membrii echipajelor au supraviețuit și se află în stare stabilă. Toți piloții se află în stare stabilă Anunțul survine în contextul escaladării dramatice din regiunea Golfului, unde Iranul continuă […]
10:40
The Washington Post: Oficialii de la Pentagon, tot mai îngrijorați că războiul cu Iranul scapă de sub control # Aktual24
Oficiali militari din Pentagon și membri ai administrației Trump exprimă îngrijorări crescânde că conflictul cu Iranul ar putea scăpa de sub control, după primele pierderi americane și ripostele rapide ale Teheranului. Există riscul ca armele iraniene să fie utilizate haotic Potrivit unui articol publicat duminică de The Washington Post, există temeri serioase legate de cine […]
10:10
Un avion de vânătoare american s-a prăbușit în flăcări peste Kuwait, la aproximativ 10 kilometri de baza aeriană Ali Al Salem, o instalație majoră care găzduiește forțe americane și kuwaitiene. Incidentul, anunțat de autoritățile de la Teheran, a fost confirmat de CNN prin geolocalizarea unui video apărut online luni dimineața, care arată avionul căzând în […]
10:00
„Blitzkrieg”-ul lui Trump se transformă în Vietnam: Un avion de vânătoare american, doborât în Kuweit, ambasada americană de aici, lovită de drone – VIDEO # Aktual24
Un avion de vânătoare american s-a prăbușit în flăcări peste Kuwait, la aproximativ 10 kilometri de baza aeriană Ali Al Salem, o instalație majoră care găzduiește forțe americane și kuwaitiene. Incidentul a fost confirmat de CNN prin geolocalizarea unui video apărut online luni dimineața, care arată avionul căzând în spirală, în timp ce arde intens. […]
09:50
Conflictul se extinde în Liban: Hezbollah a atacat Israelul cu drone și rachete, aviația israeliană a bombardat suburbiile Beirutului # Aktual24
Armata israeliană (IDF) a emis ordine de evacuare urgentă pentru locuitorii din peste 50 de sate și localități din sudul și estul Libanului, pe fondul escaladării violente dintre Israel și Hezbollah, gruparea susținută de Iran. Civililor li s-a cerut să părăsească zona Ordinul a fost anunțat în dimineața zilei de 2 martie, la doar câteva […]
09:40
Războiul din Orient se prelungește: Noua conducere iraniană a refuzat tranșant negocierile solicitate de Donald Trump # Aktual24
Pe fondul escaladării dramatice din Orientul Mijlociu, Iranul a respins categoric orice posibilitate de negocieri cu Statele Unite, în contextul operațiunii militare „Epic Fury” lansate de SUA și Israel pe 28 februarie. Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat explicit pe platforma X: „Nu vom negocia cu Statele Unite”, potrivit […]
09:30
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică dur excursia elevilor din Vrancea blocați în Dubai: „Ce mama dracului caută acolo?” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lansat o critică acidă față de organizarea unei excursii private în Dubai pentru 28 de elevi din județul Vrancea, blocați acum în Emiratele Arabe Unite din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. „Ce să vadă școlarii în Dubai, pisi la plajă, gigălăi?” Într-o postare recentă, intitulată „Lecția Dubai” și publicată […]
