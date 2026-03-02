E gata! Ce se întâmplă cu Zeljko Kopic: ”Dacă o facem mai devreme!” | VIDEO EXCLUSIV
Primasport.ro, 2 martie 2026 20:20
E gata! Ce se întâmplă cu Zeljko Kopic: ”Dacă o facem mai devreme!” | VIDEO EXCLUSIV
• • •
Acum 30 minute
20:20
E gata! Ce se întâmplă cu Zeljko Kopic: ”Dacă o facem mai devreme!” | VIDEO EXCLUSIV
20:10
Un important om de afaceri vrea să investească din nou în fotbalul românesc. ”I-am spus primarului”
20:10
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Paraschiv deschide scorul
Acum o oră
20:00
Veşti rele primite de Dinamo, după eşecul cu FC Argeş: ”Sperăm să nu fie şi tendonul!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
19:40
Kylian Mbappe a consultat un specialist extern pentru a-şi examina leziunea la genunchi
19:30
Ce salariu va avea Florin Bratu la Metaloglobus
19:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:10
CFR a răbufnit, după ce a fost acuzată că a profitat de arbitraj: ”Când ai 10 victorii la rând, ce am făcut? Am furat 10 meciuri la rând?!” | VIDEO EXCLUSIV
19:00
Fiica lui Andrei Nicolescu va cânta imnul României la meciul naţionalei de fotbal feminin cu Republica Moldova
Acum 4 ore
18:40
Mai mulţi jucători profesionişti blocaţi în Dubai după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu
18:40
După patru luni, De Bruyne revine la antrenamentele lui Napoli
18:40
Lovitură în Superliga! Leo Grozavu, demis de la FC Botoşani. Cine e favorit să îi ia locul
18:20
Metaloglobus şi-a găsit antrenor în cele din urmă! Răsturnare de situaţie cu privire la Florin Bratu
18:00
Dice Slots în cazinourile online: O privire mai atentă asupra genului
17:30
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!”
17:20
Clasamentul ATP | Spaniolul Carlos Alcaraz se menţine lider. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat
17:20
Ultimă oră! După ce Becali l-a găsit răspunzător pentru eşecul FCSB-ului din acest sezon, soarta lui Mihai Stoica Stoica a fost anunţată: ”Nu că face MM ce vrea el!”
17:20
Conducerea celor de la UTA Arad a anunţat cine va antrena echipa în play-out. ”Nu s-a reuşit tot ce ne-am propus”
17:10
Italianca Federica Brignone pune capăt prematur sezonului de schi alpin
17:00
Un costum purtat de Jutta Leerdam la JO, vândut la licitaţie cu aproape 200.000 de euro
17:00
Bomba zilei! Revoluţie totală la FCSB. Cinci transferuri anunţate după ce echipa s-a făcut de râs şi nu a prins top 6: ”La Farul a fost bombă!”
16:50
Preşedintele CCA a intervenit şi a analizat controversele de la Farul - CFR! ”Suspectează că atacantul şi-a ţinut adversarul”
Acum 6 ore
16:40
FCSB se mai şi refuză! ”Pentru mine, opţiunea cea mai bună e U Cluj”
16:40
Jaqueline Cristian a coborât două locuri, dar rămâne românca cel mai bine clasată în ierarhia WTA
16:40
Finalissima între Spania şi Argentina, ameninţată din cauza situaţiei din Qatar
16:30
Pilotul Sebastian Scîrlet face un pas important în 2026
16:20
FCSB se mai şi refuză! ”Nu sunt atent la zvonuri. Pentru mine, opţiunea cea mai bună e U Cluj”
16:20
Lionel Messi a marcat două goluri pentru Inter Miami în MLS
16:20
Spectacolul din campionatul Turciei se vede exclusiv în România pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Sâmbătă e mare derby
16:10
Cazul de rasism Prestianni-Vinicius: Gianni Infantino cere eliminarea jucătorilor care îşi acoperă gura în timpul meciuril
16:10
Cristina Bucsa a câştigat turneul WTA de la Merida, atât la simplu, cât şi la dublu
16:10
Manchester United se pregăteşte să cheltuie 200 de milioane de euro pentru a-l înlocui pe Casemiro
16:10
Editorial Vlad Măcicăşan | Oare ne mai place fotbalul fără Gigi Becali? Patru motive care au dus FCSB în play-out
15:40
„Sunt fabulaţii!” Dani Coman neagă acuzaţiile după ce FC Argeş a lăsat-o pe FCSB în afara play-off-ului: „Ce făceam dacă ne dădeau 3-0?”
15:30
Ionuţ Radu, aproape de lovitura carierei! Portarul român este dorit de un gigant european
15:10
Fostul campion al României cu FCSB e gata de revenirea la echipa naţională: "Mereu m-am gândit"
15:00
Din primul 11, direct pe masa de operaţie! Ce a păţit Andrei Mărginean înainte de meciul cu FC Argeş
Acum 8 ore
14:30
Varga e all-in! Suma pe care patronul lui CFR o pune în joc pentru un nou titlu în Gruia
14:10
„E aberant şi mă frustrează foarte tare. Am alimentat nişte discuţii proaste”! Andrei Nicolescu s-a săturat să fie acuzat că a ajutat-o pe FC Argeş
14:00
A început curăţenia generală! Gigi Becali dă afară doi jucători după ce FCSB a ratat play-off-ul: "Nu ai ce să faci cu ei"
14:00
Alarmă cu Mbappe! Starul francez e nemulţumit de medicii lui Real şi nu ştie când va reveni pe teren
13:30
Valeriu Iftime, critici fără menajamente la adresa lui Leo Grozavu! Patronul lui FC Botoşani îl consideră pe antrenor principalul vinovat pentru situaţia echipei: „Mă doare foarte tare ratarea play-off-ului. Leo trebuie să răspundă”
13:20
Guardiola e pregătit să cheltuiască o sumă-record pentru un star din Premier League
13:00
Bomba zilei! Gigi Becali a dat o adevărată lovitură şi l-a adus la FCSB pe multiplul campion al României cu Steaua: "E gata, e la mine el. Am făcut deja primul transfer"
Acum 12 ore
12:00
Hagi, susţinut de un nume mare pentru a prelua Naţionala: ”E momentul potrivit să revină”
12:00
Probleme pentru Dinamo! Andrei Nicolescu a spus cât va lipsi Karamoko după accidentarea din meciul cu FC Argeş: „E mult, dar ce putem să facem?”
12:00
Steven Nsimba, faţă în faţă cu transferul carierei! Din Bănie, atacantul francez poate ajunge direct în Champions League
11:10
„Situaţia lui medicală este foarte bună”! Dan Petrescu, din ce în ce mai aproape de revenirea în antrenorat
11:10
Sabău nu crede în Rapid. Jucătorul din Superliga care l-a impresionat: ”Dacă atinge mingea de cinci ori, dă două goluri”
11:00
E gata! Mirel Rădoi a luat decizia finală, după ce Gigi Becali a anunţat că îl vrea la FCSB în locul lui MM Stoica
