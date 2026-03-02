Trump afirmă că and #8221;marele val and #8221; de lovituri în Iran urmează de-acum încolo
Bursa, 2 martie 2026 20:50
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că armata americană and #8222;îi face praf and #8221; pe iranieni - însă and #8222;marele val and #8221; de lovituri abia urmează
Acum 30 minute
20:50
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că armata americană and #8222;îi face praf and #8221; pe iranieni - însă and #8222;marele val and #8221; de lovituri abia urmează
Acum 2 ore
20:00
Ministerul de externe de la Beijing a reafirmat luni prietenia Chinei cu Iranul şi a cerut ţărilor din Golf să se unească împotriva amestecului străin, după ce atacurile americano-israeliene împotriva regimului de la Teheran a declanşat un conflict care tinde să se extindă în regiune
19:40
Preşedintele Donald Trump a justificat luni intervenţia militară din Iran prin faptul că Teheranul a ignorat avertismentele Casei Albe de a nu reconstrui programul nuclear, acestea fiind primele sale declaraţii pe care le face direct şi personal de la declanşarea operaţiunii Epic Fury
19:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a estimat luni că se apropie ziua când regimul de la Teheran va cădea, el afirmând că and #39; and #39;viteazul popor iranian va respinge jugul tiraniei and #39; and #39;
Acum 4 ore
18:50
Proprietarii şi chiriaşii se confruntă cu noi provocări la începutul lui 2026, iar practicile de administrare performante, aliniate la reglementările actuale şi tehnologiile emergente, devin esenţiale
18:50
Niciun militar american nu se află în prezent pe teritoriul iranian, a anunţat luni, la Pentagon, secretarul american al Apărării Pete Hegseth, care a ameninţat însă că Statele Unite vor merge and #8221;cât de departe este necesar and #8221;
18:40
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat luni, într-un discurs susţinut la baza strategică de la Île Longue, că Parisul va creşte numărul focoaselor nucleare şi va permite statelor aliate să participe la exerciţii de descurajare nucleară
18:40
GREEN ENERGY EXPO and ROMENVIROTEC îşi deschide porţile în perioada 3-5 martie, la Romexpo, reunind companii domeniul energiei verzi, managementului deseurilor si apei dar si dinindustria de smart city, autoritati centrale si locale, publice, specialişti, ong-uri, mediul academic
18:40
Bitcoin s-a tranzacţionat într-un interval relativ restrâns, dar volatil, oscilând între zona mid-64.000 şi high-67.000 de dolari, înainte de a reveni aproape de partea superioară a acestui interval pe 26 februarie
18:30
Qatarul a anunţat luni oprirea producţiei de gaze naturale lichefiate, după ce două facilităţi-cheie au fost atacate de drone lansate din Iran, în contextul extinderii represaliilor Teheranului asupra infrastructurii energetice a vecinilor din Golful Persic
18:30
Zborurile vor fi reluate în mod and #8222;limitat and #8221; luni seara de pe aeroporturile din Dubai, la trei zile după primele anulări cauzate de războiul din Orientul Mijlociu
18:30
Donald Trump afirmă că este gata să trimită trupe terestre în Iran and #8221;dacă va fi necesar and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, într-un interviu acordat New York Post, că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran and #39;dacă va fi necesar and #39;, adăugând că această perspectivă nu îl sperie
17:20
Generalul american Dan Caine, preşedintele Comitetului şefilor de stat major, a declarat luni că va fi nevoie de timp pentru a atinge obiectivele militare în Iran şi că se aşteaptă la pierderi suplimentare din partea SUA, în afara celor patru militari americani ucişi până acum
Acum 6 ore
16:20
AUR propune reguli noi pentru finanţarea ONG-urilor şi revenirea la votul în două tururi pentru primari # Bursa
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, luni, în Parlament două proiecte de lege, privind finanţarea ONG-urilor şi revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin
16:20
Hegseth: and #8221;Războiul din Iran nu este un exerciţiu de construcţie a democraţiei and #8221; # Bursa
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth anunţă luni că Operaţiunea Epic Fury lansată împotriva Iranului nu constituie and #8221;un exerciţiu de construcţie a democraţiei and #8221;
16:10
Şcolile de la toate nivelurile de educaţie din Iran vor rămâne închise până la sfârşitul lunii martie, după atacurile israeliene şi americane asupra acestei ţări
16:10
Grupul SGS, lider mondial în testare, inspecţie şi certificare, anunţă achiziţionarea Granite River Labs Services (GRL), companie specializată în validarea conexiunilor de date de mare viteză prin cablu. Serviciile GRL asigură funcţionarea fiabilă a transferurilor de volume mari de date pentru dispozitive precum servere, cipuri, vehicule, telefoane mobile şi alte echipamente electronice de larg consum, prevenind pierderile de semnal, latenţele şi problemele de compatibilitate
16:10
Spaţiul aerian israelian urmează să se redeschidă de luni seara pentru zborurile civile, într-un and #39;format extrem de limitat and #39;, a anunţat aeroportul internaţional Ben Gurion de lângă Tel Aviv, principala poartă aeriană a Israelului
16:10
Grecia trimite două fregate şi avioane militare F-16 în Cipru, unde două drone au vizat o bază britanică luni, a anunţat Ministerul grec al Apărării
16:10
Trump îi reproşează lui Starmer întârzierea în autorizarea utilizării unei baze militare împotriva Iranului # Bursa
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat premierului britanic Keir Starmer - într-un interviu acordat luni cotidianului The Daily Telegraph - că i-a luat and #39;prea mult timp and #39; timp pentru a autoriza SUA să utilizeze baza militară cheie din Diego Garcia, în Oceanul Indian
16:10
Kremlinul exclude posibilitatea ca BRICS să ajute Iranul în conflictul său cu SUA şi cu Israelul # Bursa
Kremlinul a exclus luni ca grupul BRICS, care grupează ţări precum Iran, Rusia şi China, să vină în ajutor Republicii islamice în conflictul său cu SUA şi Israelul
16:00
Compania Falcon Defence, parte a Falcon Group, anunţă intrarea oficială pe piaţa din România prin lansarea unei platforme integrate de producţie pentru materiale energetice şi muniţie de artilerie, susţinută de contracte ferme în valoare de 253 milioane de euro pentru livrări în 2026
16:00
Comisia Europeană transmite că nu există o riscuri imediate privind aprovizionarea cu energie în UE # Bursa
Comisia Europeană a dat asigurări luni că nu constată, deocamdată, o ameninţare imediată pentru securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în pofida escaladării evenimentelor din Orientul Mijlociu
15:40
Bitcoin încheie luna februarie în coborâre, înregistrând cinci luni consecutive de scăderi. Citibank îşi propune să facă bitcoinul and #8222;bancabil and #8221;, în timp ce Barclays explorează platforma blockchain
15:30
Virgil Popescu: and #8221;Criza din Orient arată că energia înseamnă securitate şi suveranitate and #8221; # Bursa
Fostul ministru al Energiei şi actual europarlamentar PNL, Virgil Popescu, afirmă, într-o postare pe Facebook, că actualele tensiuni din Orient demonstrează că energia nu este o simplă marfă, ci un element esenţial de securitate naţională şi suveranitate
15:30
Coaliţia de guvernare s-a întâlnit luni, la Palatul Victoria, având pe agendă proiectul bugetului pentru 2026, care ar urma să fie aprobat în Guvern în perioada următoare şi transmis Parlamentului. PSD îşi menţine poziţia privind includerea măsurilor din pachetul de solidaritate
15:20
ADVERTORIAL TeraSteel investeşte peste 20 de milioane de euro într-o noua fabrică de panouri termoizolante la Lehliu-Gară # Bursa
TeraSteel a inaugurat sâmbătă, 28 februarie 2026, în Lehliu-Gară, cea mai modernă fabrică de panouri termoizolante din România, în urma unei investiţii de peste 20 de milioane de euro, dintre care 8 milioane de euro reprezintă ajutor de stat
Acum 8 ore
15:00
Oana Ţoiu: and #8221;Spaţiul aerian iordanian va fi închis între 18 şi până la 9 dimineaţa and #8221; # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că spaţiul aerian din Iordania va fi închis începând de luni, de la ora 18 şi până marţi, la ora 9, dar şi că este funcţională trecerea terestră dintre Qatar şi Arabia Saudită
14:20
Rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65.023 milioane de euro, la 28 februarie, în scădere faţă de ianuarie, când acestea erau de 65.812 milioane euro
13:30
O creştere nesemnificativă a numărului de insolvenţe în 2025 comparat cu anul anterior, fără companii mari sau companii de impact intrate în insolvenţă, cu o lichiditate crescută în piaţă, cifrele nu arată o ţară în criză
13:10
Guvernul anunţă, în urma şedinţei de luni dimineaţa, de la Palatul Victoria, că în această seară vor ajunge la Bucureşti cetăţeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, ţară care are deschis spaţiul aerian. De asemenea, autorităţile pregătesc repatrierea celor aflaţi în alte state afectate de război, iar prioritate au copiii şi cazurile medicale
Acum 12 ore
12:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, luni, în legătură cu apariţia unor zvonuri privind creşterea preţului la combustibil în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu, că nu există, la acest moment, niciun motiv ca preţul la pompă să ajungă 10 lei din cauza speculei
12:50
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, potrivit dpa.
12:50
ANAT: Criza din Orientul Mijlociu arată de ce este mai sigur să călătoreşti prin agenţii de turism # Bursa
Conflictul din Orientul Mijlociu şi închiderea spaţiului aerian în mai multe state din regiune au dus deja la anulări şi suspendări de zboruri, afectând turişti din întreaga lume, inclusiv români. În aceste momente dificile, se vede cel mai clar diferenţa dintre o simplă rezervare şi siguranţa oferită de o agenţie de turism
12:10
Numai zece zile ne mai despart de un posibil şi probabil război mondial. În doar zece zile vom afla dacă operaţiunea specială americană-israeliană, care se voia chirurgicală şi care a degenerat într-un conflict regional, va plonja într-un război mondial. Care să opună lumea musulmană lumii creştine.
11:50
Concordia Partners obţine un credit de 14,5 mil. euro pentru finalizarea proiectului The Concord # Bursa
Compania de dezvoltare imobiliară Concordia Partners, în asociere cu avocatul Gheorghe Muşat, a contractat o finanţare în valoare de 14,5 milioane de euro de la Garanti BBVA pentru finalizarea proiectului rezidenţial premium The Concord, situat în zona de nord a Bucureştiului, în imediata apropiere a staţiei de metrou Pipera
11:30
Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat luni că au lansat o ploaie de rachete care vizează oraşele israeliene Tel Aviv şi Haifa, precum şi Ierusalimul de Est, relatează AFP.
11:30
Profitul Nuclearelectrica a crescut cu 40% anul trecut, pe fondul vânzărilor pe piaţa liberă # Bursa
Producătorul de energie electrică Nuclearelectrica (SNN) a raportat un profit net preliminar de 2,4 miliarde de lei pentru anul trecut, cu 40,4% peste rezultatul obţinut în anul 2024, în vreme ce veniturile din exploatare s-au ridicat la 5,75 miliarde de lei, în creştere cu 20%, potrivit raportului operatorului centralei de la Cernavodă, publicat vineri pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
11:20
BVB în scădere după atacul asupra Iranului; BET pierde peste 1% în prima oră de tranzacţionare # Bursa
and #9679; Apreciere pentru acţiunile OMV Petrom şi Romgaz, în contextul creşterii puternice a preţului petrolului
11:20
Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în februarie 2026 cu -24.35% faţă de februarie 2025, atingând un volum de 8.965 unităţi
11:00
SIGNAL IDUNA şi Bupa Global anunţă un parteneriat strategic dedicat asigurărilor de sănătate # Bursa
SIGNAL IDUNA România şi Bupa Global anunţă un parteneriat strategic care oferă companiilor din România o soluţie integrată de protecţie medicală locală şi internaţională pentru angajaţi
10:40
Preşedintele Argentinei ratifică alianţa cu SUA şi spune că va promova 90 de reforme structurale # Bursa
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a ratificat duminică o alianţă strategică cu Statele Unite în cadrul and #8222;noii ordini mondiale and #8221; şi a estimat că în acest an va promova în Congres 90 de reforme structurale pentru a configura and #8222;arhitectura măreţiei argentiniene and #8221;
10:30
GREEN ENERGY EXPO and ROMENVIROTEC îşi deschide porţile în perioada 3-5 martie, la Romexpo, reunind companii domeniul energiei verzi, managementului deşeurilor şi apei dar şi din industria de smart city, autoritati centrale si locale, publice, specialişti, ong-uri, mediul academic
10:30
Ministerul Comerţului din Turcia a anunţat luni că Ankara a suspendat trecerile de frontieră pe timp de zi cu Iranul, relatează AFP.
10:20
Uniunea Europeană susţine statele membre în faţa oricărei ameninţări, a declarat luni preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca răspuns la atacul cu dronă asupra bazei RAF Akrotiri din Cipru, potrivit Reuters.
10:10
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, transmite Bloomberg.
10:00
Ministerul de Externe al Chinei a îndemnat luni toate părţile implicate în conflictul iranian să înceteze acţiunile militare şi să prevină escaladarea situaţiei, relatează Reuters.
10:00
Abbas Araqchi avertizează la ONU asupra unor and #8222;consecinţe profunde and #8221; după asasinarea lui Ali Khamenei # Bursa
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, s-a adresat luni în mod oficial Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru a informa despre and #8222;consecinţe profunde şi pe termen lung pentru cei responsabili and #8221;, ca răspuns la asasinarea ayatollahului Ali Khamenei
09:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminica aceasta că o tranziţie precum cea din Venezuela - după ce liderul ţării Nicolas Maduro a fost capturat de forţele Statele Unite într-o operaţiune de tip comando - este 'scenariul perfect' pentru Iran, relatează EFE.
09:40
Parchetul European investiga 3.602 cazuri la final de 2025, cu prejudicii de 67 miliarde euro # Bursa
La sfârşitul anului 2025, Parchetul European (EPPO) investiga 3 602 de cazuri (o creştere de 35% faţă de 2024), cu un prejudiciu global estimat la 67.27 miliarde de euro pentru bugetul UE şi bugetele naţionale, aproape triplând numărul de cazuri faţă de anul precedent (24.8 miliarde EUR). Peste două treimi din daunele estimate (45.01 miliarde EUR) sunt legate de fraude care afectează sursele de venituri ale UE, şi anume frauda în materie de TVA şi frauda vamală, aducând la lumină o industrie infracţională care a fost ignorată sau tolerată de prea mult timp
