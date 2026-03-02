Trump afirmă că and #8221;marele val and #8221; de lovituri în Iran urmează de-acum încolo

09:40

La sfârşitul anului 2025, Parchetul European (EPPO) investiga 3 602 de cazuri (o creştere de 35% faţă de 2024), cu un prejudiciu global estimat la 67.27 miliarde de euro pentru bugetul UE şi bugetele naţionale, aproape triplând numărul de cazuri faţă de anul precedent (24.8 miliarde EUR). Peste două treimi din daunele estimate (45.01 miliarde EUR) sunt legate de fraude care afectează sursele de venituri ale UE, şi anume frauda în materie de TVA şi frauda vamală, aducând la lumină o industrie infracţională care a fost ignorată sau tolerată de prea mult timp