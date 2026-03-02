Ce conține rația militară românească. Un tiktoker a testat meniul pe care îl primește un militar român pentru o zi întreagă
Gândul, 2 martie 2026 20:50
Un bărbat a primit un pachet ce conține rația militară românească pentru o zi întreagă. A testat meniul pe care îl primește un militar român și și-a expus impresiile legate de hrană. Bărbatul a menționat pe platforma TikTok, la început, faptul că a primit pachetul respectiv pe care urma să îl prezinte utilizatorilor. La o […]
• • •
HBO Max va fuziona cu o platformă care nu este disponibilă în România. Ce soluții au clienții # Gândul
Paramount Skydance intenționează să combine platformele Paramount+ și HBO Max într-un singur serviciu de streaming, odată cu finalizarea fuziunii dintre Paramount și Warner Bros Discovery (WBD). Totuși, Paramount dorește ca HBO, ca brand, să „funcționeze independent”, potrivit revistei Variety. Netflix a anunțat, vinerea trecută, că se retrage din negocierile pentru cumpărarea diviziilor de film și […]
Ce a pățit o angajată româncă la job, după ce și-a adus mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider” # Gândul
O angajată româncă a expus pe o platformă online o situație pe care a întâmpinat-o la locul de muncă. Persoana în cauză a mărturisit că un alt angajat i-a consumat din mâncarea la pachet pe care o lăsase în frigider. Utilizatorii au venit cu idei, impresii și recomandări. Mulți angajați aleg să își ia mâncare […]
De la bun început se cuvine o precizare – mai ales într-o Românie în care comunicarea în materie de politică externă (articole, analize) este dominată de canale oficioase şi de purtători de mesaje. Relația României cu Israelul și cu Statele Unite rămâne axa principală a orientării noastre strategice. Dar solidaritatea nu trebuie confundată cu suspendarea […]
Șeful NATO salută acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva Iranului. Ce a declarat despre o implicare a forțelor transatlantice în operațiuni # Gândul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat luni, pentru BBC News, că Europa „susține în totalitate” acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta reduce capacitatea Teheranului de a obține arme nucleare și rachete balistice, dar a subliniat că NATO în sine nu va fi implicată. Rutte a declarat că […]
Carrefour, vândut la promoție. Analiștii spun că prețul de achiziție al fraților Pavăl este un „super deal” # Gândul
Gigantul francez Carrefour, care și-a anunțat ieșirea de pe piața din România, spune că retragerea ar putea fi finalizată cu o ofertă excelentă pentru viitorii cumpărători, frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Cu un multiplu de 4,8x al indicatorului financiar EBITDA, analiștii susțin că prețul de achiziție include un discount foarte bun. EBITDA, acronimul care măsoară profitabilitatea […]
Autobuzul supraetajat MARTA, fabricat la Arad în 1908, va avea o replică în 2026. Au apărut primele imagini cu ineditul proiect realizat în prezent # Gândul
Un proiect inedit se desfășoară zilele acestea la Arad, acolo unde se construiește replica autobuzului etajat „Marta”, fabricat la în acest oraș în anul 1908. Iniţiatorii ineditului proiect au publicat primele imagini din atelierul în care se realizează autovehiculul, precizând că motorul a fost testat şi este funcţional, iar acum se lucrează la caroserie, potrivit […]
Președintele Erdogan, care conduce a doua armată din NATO: „Iranul este vecinul nostru. Sunt frații noștri, la fel ca alte popoare din regiune” # Gândul
Președintele Erdogan a făcut din nou declarații cu privire la conflictele dintre SUA, Israel și Iran. Liderul turc a transmis că lipsa unor intervenții rapide în regiune ar putea genera consecințe grave pentru securitatea regională și globală. De asemenea, oficialul a subliniat că prioritatea Turciei este încetarea focului și reluarea dialogului. „Dacă nu se intervine […]
Cine este Mihai Dimian, propunerea PNL pentru Ministerul Educației. Rectorul Universității din Suceava are o avere impresionantă # Gândul
PNL l-a nominalizat pe Mihai Dimian, actualul rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației. Acesta vine cu o experiență vastă în sistemul de învățământ din România și SUA, dar și cu o situație financiară solidă. Dimian conduce în prezent Universitatea din Suceava, instituție unde a ocupat timp de […]
Trump dă detalii despre operațiunea din Orient: „Distrugem rachetele și anihilăm Marina Iranului” # Gândul
Donald Trump a detaliat luni, într-o conferință de presă, care sunt cele două obiective ale războiului purtat de câteva zile de SUA și aliații săi în Iran. „Distrugem capabilitățile de rachete ale Iranului și puteți vedea că se întâmplă asta la fiecare oră, alături de capacitatea lor de a produce unele noi și destul de […]
Sorin Grindeanu: Am participat în această seară la Cina de Iftar, un eveniment important pentru musulmani, acum în perioada Ramadanului # Gândul
Sorin Grindeanu a anunțat, într-o postare pe Facebook, luni seară, 2 martie 2026, că a luat parte la Cina de Iftar, un eveniment cu o deosebită importanță pentru musulmani, în perioada Ramadanului. Cu această ocazie, Sorin Grindeanu, președinte PSD, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. De altfel, l-a felicitat pe muftiul Murat Iusuf, […]
Trump, prima ieșire live după atacul din Iran: „Nu mă plictisesc. Putem continua oricât e nevoie” # Gândul
Donald Trump a estimat cât ar putea dura războiul cu Iranul: între 4 și 5 săptămâni. Președintele a spus că SUA poate să ducă războiul chiar pentru mai mult timp. „De la început, am proiectat patru până la cinci săptămâni, dar avem capacitatea de a continua mult mai mult de atât. O vom face. Cineva […]
Războiul în direct. Noi explozii în Emirate. 3 avioane americane prăbușite în Kuweit. 500 de morți în Iran. Trump: Războiul poate dura 4-5 săptămâni # Gândul
Luptele continuă să se extindă în Orientul Mijlociu. Israelul a bombardat, luni, obiective ale Hezbollah în Liban, ca răspuns la atacurile sale cu rachete. Conflictul care a intrat în cea de-a treia zi a făcut deja aproximativ 600 de victime, 555 numai în Iran, potrivit unui bilanț al Crucii roșii Iraniene. Numai în ultimele ore, cel puțin 20 de persoane au murit la Teheran și alte 35 în provincia Fars, din sud. În Liban, atacurile israeliene au provocat moartea a cel puțin 31 de persoane.
Problemele de vedere ar putea apărea în urma mai multor factori, susțin specialiștii. Multe persoane spun că vârsta sau timpul petrecut în fața ecranelor ar fi de vină pentru apariția acestor probleme. Însă, medicii atrag atenția asupra altui factor care influențează calitatea vederii și care poate să declanșeze apariția unor afecțiuni oculare. Este vorba despre […]
Doi schiori au fost prinși într-o avalanșă în Masivul Bucegi. Imagini incredibile, surprinse cu o cameră 360 # Gândul
O avalanșă produsă în Masivul Bucegi a fost surprinsă în imagini spectaculoase, iar două persoane au fost prinse temporar sub zăpadă. Incidentul a fost filmat cu o cameră 360, iar cadrele arată exact momentul în care plăcile de zăpadă se desprind brusc de pe versant. Din imaginile surprins cu camera de tip Insta 360, masa […]
Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, validat de PNL pentru funcția de ministru al Educației # Gândul
La inițiativa președintelui PNL și premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus și validat, în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost propus și validat luni de […]
Baza militară de la Deveselu este la nivel de alertă „BRAVO”: „Amenințare crescută și previzibilă de terorism” # Gândul
Baza militară de la Deveselu, unde se află scutul de racheta, este la nivel de alertă „BRAVO”, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Toate bazele americane din lume au nivel de alertă sporit, după ce Statele Unite au atacat Iranul la data de 1 martie. Nivelul de alertă „BRAVO” indică o amenințare „crescută și […]
Cum arată replica autobuzului etajat mARTA, fabricat la Arad în 1908. Au apărut primele imagini # Gândul
Inițiatorii proiectului de construire a replicii autobuzului etajat „mARTA”, fabricat la Arad în urmă cu un secol, au publicat primele imagini din atelierul în care se realizează autovehiculul. Aceștia au precizat că motorul a fost testat și este funcțional, iar acum se lucrează la caroserie. Managerul HUB Cultural „mARTA” Arad, Ovidiu Balint, a anunțat că […]
Qatar a anunțat că a doborât două aeronave iraniene. Ca urmare a atacurilor americano-israeliene de pe 28 februarie 2026, Iranul a trecut la represalii și a bombardat nu doar Israelul, dar și toate statele arabe din regiunea Golfului Persic, în special cele care găzduiesc baze și trupe militare SUA. Aeronavele erau de fabriație rusească, Suhoi […]
Președintele SUA avertizează că urmează un val de lovituri în Iran. „Îi vom zdrobi. Avem cea mai puternică armată din lume” # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat că Armata SUA o „zdobește” pe cea iraniană și a avertizat că nu a fost declanșat încă un „val puternic” de atacuri. Într-un interviu acordat CNN, liderul de la Washington a recunoscut că „cea mai mare surpriză” au fost atacurile Iranului împotriva țărilor arabe din Orientul Mijlociu: Bahrain, Iordania, […]
Într-un oraș din România se vinde o garsonieră se vinde cu 7.000 de euro, acum, în luna martie 2026, conform unui anunț postat pe un site comercial de imobiliare. „Se vinde în licitație! Apartament cu o cameră și dependințe… Câmpulung, județul Argeș (Suprafață utilă totală: 20 metri pătrați) Regim de înălțime P+2E Proprietatea are acces […]
Putin a discutat cu greii Orientului Mijlociu. Liderul de la Kremlin se oferă să ajute la stabilizarea situației din regiune # Gândul
La trei zile după declanșarea operațiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului, Rusia, aliată a Republicii Islamice, a cerut luni, 2 martie, un armistițiu. Moscova a calificat drept „inadmisibile” „atacurile împotriva țintelor civile”. Vladimir Putin a cerut luni, 2 martie, un armistițiu în Orientul Mijlociu, în contextul în care conflictul declanșat de atacurile israeliano-americane asupra Iranului se […]
Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Unde să te cazezi 7 nopți în Europa, potrivit specialiștilor în turism # Gândul
Iată care sunt cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Topul a fost întocmit de un grup de specialiști în turism. Vezi mai jos, în articol, unde ai putea să te cazezi pentru 7 nopți, în Europa, potrivit acestora. Te-ai gândit care ar putea fi cele mai ieftine destinații turistice, acum, în anul 2026? […]
Soția ayatollahului Khamenei a murit din cauza rănilor suferite în bombardamentele israeliene # Gândul
Soția ayatollahylui Ali Khamenei a murit după ce soțul ei a fost ucis în atacurile americano-israeliene de sâmbătă, a transmis televiziunea de stat din Iran. Ea și cu liderul suprem iranian erau căsătoriți din 1964. Mansoureh Khojasteh, în vârstă de 78 de ani, a intrat în comă după rănile suferite în timpul bombardamentelor de sâmbătă. […]
Ecoul războiului răsună în economia globală. Prețul petrolului sare în aer, bursele lumii au deschis „pe roșu”. Prețul aurului crește. Pe bursa de la București s-au evaporat 9 miliarde de lei în câteva ore # Gândul
Războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un ecou care răsună puternic asupra întregii economii globale. Forțele israeliene au lansat un nou val de atacuri asupra Teheranului, vizând infrastructura de comandă și sistemele de apărare aeriană. Iranul a răspuns cu tiruri de rachete asupra teritoriului israelian și asupra bazelor americane din Golf. Toate acestea au generat […]
O platformă celebră de investiții atrage atenția: Bitcoin a înregistrat cinci luni consecutive de pierderi și o scădere cu 48% față de maximul istoric # Gândul
Bitcoin a încheiat luna februarie în coborâre cu 15% și a înregistrat 5 luni consecutive de pierderi și o scădere de 48%, față de maximul istoric de 126.500 de dolari atins în octombrie 2025, conform unei analize realizate de platforma de investiții eToro. De asemenea, 2026 este primul an în istoria criptomonedei când lunile ianuarie […]
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, luni, că barajul Mihăileni este funcțional și continuă să oprească viiturile, în ciuda anulării în instanță a unui aviz emis în 1987. Oficialul susține că proiectul va merge mai departe cu documentație refăcută complet și cu respectarea strictă a legii, potrivit Mediafax. Diana Buzoianu,a susținut un discurs în care […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Dumitru Dragomir # Gândul
Invitatul emisiunii este Dumitru Dragomir. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Franța își va mări numărul de ogive nucleare. Macron: „O consolidare a arsenalului este indispensabilă. Nu e vorba despre o cursă a înarmărilor“ # Gândul
Emmanuel Macron a anunțat, luni, că va „ordona creșterea numărului de ogive nucleare” deținute de Franța. Președintele a specificat, de asemenea, că Franța nu va mai dezvălui numărul exact al acestora și că nu este vorba despre intrarea într-o cursă a înarmărilor. „Am cerut creșterea numărului de ogive nucleare”, anunță Emmanuel Macron, care refuză însă […]
Cristoiu l-a dat dispărut pe Nicușor Dan: ”Avem un președinte care a dispărut/N-am pomenit o mai mare bulibășeală” # Gândul
Invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, Ion Cristoiu și-a exprimat îngrijorarea față de lipsa prelungită din spațiul public a lui Nicușor Dan, într-un context global incendiar, care nu admite pași ezitanți. Invitatul a mai observat că președintele, spre deosebire de predecesorii săi, nu are autoritate față de subalterni. Ion […]
Kyros Vassaras a făcut publică discuția dintre arbitri de la meciul controversat Farul – CFR Cluj. VIDEO cu fazele analizate # Gândul
Președintele CCA, Kyros Vassaras, a declarat că deciziile arbitrului Florin Andrei de a nu da două penalty-uri pentru Farul în meciul cu CFR Cluj sunt corecte. La faza din minutul 69 nu a fost penalty pentru că ambii jucători luptă pentru minge în aer și o ating, iar orice contact e normal într-o asemenea situație. […]
Schimbări la vârful Justiției. Radu Marinescu propune noii șefi pentru Parchetul General, DNA și DIICOT. Cine se află pe lista ministrului # Gândul
Potrivit Mediafax, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat oficial lista procurorilor selectați pentru a conduce cele mai importante instituții de parchet din România. Propunerile urmează să parcurgă etapele de avizare la Consiliul Superior al Magistraturii înainte ca decizia finală să ajungă pe masa președintelui Nicușor Dan. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat nominalizările pentru conducerile […]
Traian Băsescu avertizează asupra mizei războiului din Iran: „Dacă SUA ratează obiectivul de a deposeda Iranul de armă nucleară, devine de neoprit” # Gândul
Traian Băsescu a declarat că Statele Unite nu trebuie să rateze obiectivul de deposeda Iranul de arme nucleară. O altă țintă, la fel de importantă, este răsturnarea regimului de la Teheran. „E foarte greu să exprimăm timpul necesar pentru atingerea obicetivelor pentru a face din Iran o țară să nu mai fie agresorul regional. Două […]
Uneori, mazărea congelată ar putea să aibă un gust destul de fad, mai ales dacă alimentul este gătit greșit ori nu sunt adăugate ingredientele potrivite. Iată mai jos, în articol, o tehnică pe care ai putea să o utilizezi, care durează 10 minute, pentru a avea un preparat gustos. Poate fi utilizată o tehnică ce […]
În limba română există mai multe cuvinte care se citesc la fel și au același sens și atunci când sunt citite invers. Acestea se numesc palindrom. Potrivit definiției din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, palindromul definește un cuvânt sau un grup de cuvinte care poate fi citit de la stânga la dreapta și de la […]
Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Vrem să salvăm cu adevărat parcul IOR și nu vom lua parte la niciun joc politic în Consiliul General al Capitalei!” # Gândul
Liderul deputaților AUR Mihai Enache a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Palatul Parlamentului, că aleșii locali AUR din Consiliul General al Municipiului București sunt interesați de transparența instituțională și salvarea parcului IOR, nicidecum de negocierile politice pentru controlul instituțiilor, funcții sau privilegii. În privința incertitudinii care planează asupra parcului IOR, […]
Alarmele vor suna în toată România. Anunțul făcut de autorități. Sirenele vor fi puse în funcțiune miercuri, timp de o oră # Gândul
În data de miercuri, 04 martie 2026, în intervalul orar 10:00 – 11:00, vor suna alarmele în toată țara. Autoritățile desfășoară, la nivel național, exercițiul de alarmare publică „Miercurea Alarmelor”, pentru verificarea funcționării sistemelor de înștiințare, avertizare și alarmare a populației, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În intervalul orar 10:00 – 11:00, sirenele de […]
Darryl Nirenberg devine, oficial, noul ambasador al SUA în România. Acesta va fi primit la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan # Gândul
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, va fi primit oficial marți, 3 martie, de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, a anunțat Administrația Prezidențială, transmite Mediafax. Prezentarea acestor scrisori marchează începutul oficial al mandatului său în România și începutul activității în calitate de reprezentant […]
Tenorul Andrea Bocelli, intrare spectaculoasă la Festivalul de la Sanremo. Celebrul artist a surprins audiența cu apariția sa # Gândul
Tenorul italian Andrea Bocelli a fost invitatul special la finala Festivalului de la Sanremo, unde a fost premiat pentru întreaga carieră, iar artistul și-a făcut o intrare spectauloasă pe măsura evenimentului. Înainte de sosirea tenorului, camerele s-au concentrat pe soția sa, Veronica Berti, foarte elegantă într-o rochie de mătase cu decorațiuni din dantelă roșie de […]
Pentru cei care caută o escapadă fără stres, fără complicațiile transportului public sau cheltuielile cu taxiul, un studiu a identificat cele mai bune destinații europene pe care le puteți descoperi pe jos. Braw Scottish Tours a examinat distanța de mers pe jos între cele cinci atracții principale din 30 dintre cele mai populare orașe din […]
Operațiunea „Epic Fury”: Armele de noua generație utilizate de Trump în bombardarea Iranului. Una dintre acestea se află în posesia României # Gândul
Pe 28 februarie 2026, Donald Trump și Benjamin Netanyahu au lansat un atac comun coordonat asupra Iranului, declanșând cel mai de amploare conflict de la Războiul din Irak (desfășurat în martie 2003). Prim-ministrul Israelului a coordonat Operațiunea „Leul care Răcnește” pentru a ucide 48 de ofițeri militari iranieni implicați în reprimarea protestelor din Iran și […]
Se reiau zborurile din Dubai. Compania Emirates anunță că va începe să opereze un număr limitat de curse începând din această seară. Ce pasageri se vor putea îmbarca # Gândul
Compania aeriană Emirates, cu sediul în Dubai, a anunțat că va începe să opereze un număr limitat de zboruri începând din această seară. „Acordăm prioritate clienților cu rezervări anterioare, iar cei care au fost reprogramați pentru a călători cu aceste zboruri limitate vor fi contactați direct de Emirates. Vă rugăm să nu vă prezentați la […]
Ministerul Educației oferă peste 39.000 de burse sociale pentru tinerii din mediile dezavantajate. Scopul este prevenirea abandonului școlar # Gândul
Ministerul Educației anunță o măsură importantă pentru susținerea tinerilor care provin din grupuri vulnerabile. Peste 39.000 de studenți vor beneficia de un ajutor financiar lunar, scopul principal fiind reducerea abandonului școlar. Programul se desfășoară prin parteneriatul dintre Ministerul Educației și UEFISCDI. Banii provin din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare, și vor fi acordați […]
V-ați gândit vreodată care ar fi județul din România cu cei mai mulți șoferi prinși băuți la volan? Datele afișate mai jos sunt relevante pentru primele două luni ale anului 2026. Peste 1.200 de conducători auto au fost identificați, în acest județul, conducând sub influența băuturilor alcoolice. Iată mai jos detaliile. Datele indică faptul că […]
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a semnat, la data de 2 martie, un pachet amplu de acorduri cu președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin, menite să extindă consolideze relația din Uniunea Europeană și Elveția. Pachetul stabilește un cadru modern pentru Uniunea Europeană și Elveția, ce permite accesul neîngrădit la o piață 460 de milioane […]
În ultimii ani, numerarul a pierdut teren în fața plăților cu cardul sau cu telefonul. Comoditatea fiind principalul motiv. Totuși, ce este mai sigur: plata prin sistemul contactless sau cu smartphone-ul? Expertul în criminalitate cibernetică Juan Carlos Galindo a venit cu răspunsul. Juan Carlos Galindo susține faptul că în spatele plăților cu cardul sau cu […]
Echipa națională feminină a câștigat Campionatul Mondial, Divizia III/A, promovând, astfel, în eșalonul superior. Reprezentativa de senioare repetă, astfel, rezultatul junioarelor, care au promovat după ce au câștigat Divizia II/B, la Cape Town, în urmă cu o lună. În ultima partidă de la Zagreb, tricolorele au învins Croația cu 5-2 (3-0, 1-0, 1-2), prin golurile […]
Fiica Elenei Lasconi, atac la Patriarhul României. „Ali Khamenei era de de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Satana ăla de Preafericit Părinte Daniel” # Gândul
Fiica Elenei Lasconi stârnește o nouă controversă în spațiul public. Aceasta a publicat un mesaj în care susține că Ali Khamenei ar fi fost un simbol al feminismului și al moralității, spre deosebire de Patriarhul Daniel, potrivit Mediafax. „Ali Khamenei era de de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Satana ăla […]
