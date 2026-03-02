Ce este, de fapt, „șocul” electric pe care îl simți atunci când atingi pe cineva
Click.ro, 2 martie 2026 22:20
Ți s-a întâmplat să atingi clanța unei uși sau mâna cuiva și să simți o mică înțepătură, ca un „șoc” electric? Nu este nimic paranormal și nici periculos în majoritatea cazurilor. Fenomenul are o explicație științifică simplă și pornește de la structura materiei.
• • •
Acum 10 minute
22:30
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au „căsătorit”! Totul s-a petrecut în fața publicului de la Sala Palatului # Click.ro
Andreea Bălan (41 de ani) și Victor Cornea (32 de ani), protagoniștii unei frumoase povești de iubire, au recreat simbolic propria nuntă pe scena de la Sala Palatului. Îmbrăcat într-un costum de ginere, ținând în mână un buchet de flori, tenismenul a urcat pe scenă, iar cântăreața a purtat o rochie
Acum 30 minute
22:20
22:10
Momente de panică pentru Smiley, la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov. I-a spus marea lui teamă lui Selly: „Ești nebun la cap?” # Click.ro
Smiley și Selly, pe numele lor reale Andrei Tiberiu Maria (42 de ani), respectiv Andrei Șelaru (25 de ani), două figuri răsunătoare din showbiz-ul românesc, au fost protagoniștii unei experiențe inedite la o bază militară. Într-un video postat pe YouTube, cei doi au împărtășit momentele trăite, iar
22:10
Se lansează noul iPhone 17e. E cel mai accesibil la preț! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru a-l cumpăra # Click.ro
Vești importante pentru fanii brandului Apple! Gigantul american a lansat noul iPhone 17e, varianta cea mai accesibilă din seria iPhone 17, dar care vine cu upgrade-uri serioase față de generația trecută.
Acum 2 ore
21:30
Răzvan Exarhu, în culmea fericirii! A devenit tătic la 56 de ani și a publicat prima imagine cu bebelușul # Click.ro
Bucurie fără margini pentru Răzvan Exarhu, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio din România. Realizatorul a devenit tată la vârsta de 56 de ani, anunțul fericit fiind făcut prin intermediul unei fotografii postate pe rețelele de socializare.
Acum 4 ore
20:30
Rețeta de post pe care Anca Țurcașiu o prepară în fiecare an. Cu siguranță vei mânca două porții # Click.ro
Pe 23 februarie a început Postul Paștelui, iar multe vedete au intrat deja în febra preparatelor fără carne, lactate sau ouă. Printre ele se numără și Anca Țurcașiu, care în fiecare an pregătește o rețetă simplă, dar spectaculoasă: conopidă la cuptor, aromată din belșug.
20:20
Horoscop marți, 3 martie. Curiozitatea le aduce Racilor probleme, iar Peștii nu trebuie să-și asume riscuri inutile # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 3 martie.
20:00
Jim Carrey rupe tăcerea după ultima apariție îngrijorătoare. Pune punct speculațiilor cum că nu ar fi fost el cel prezent la Premiile César # Click.ro
Jim Carrey, actorul canadian în vârstă de 64 de ani, și-a șocat fanii cu apariția sa și noul look, în cadrul celei de-a 51-a ediție a Premiilor César din Paris. În urma imaginilor cu el apărute în mediul online, au luat naștere o serie de teorii conspiraționiste, de la sugestia că ar fi apelat la ch
19:40
Mercur retrograd dezlănțuie haosul! 5 zodii lovite crunt de destin în prima parte a lunii martie # Click.ro
Primul Mercur retrograd al anului a intrat în scenă și nu vine cu vești liniștitoare. Între 26 februarie și 20 martie, planeta comunicării traversează zodia Pisces, aducând confuzie, emoții copleșitoare, minciuni scoase la lumină și planuri date peste cap.
19:20
ÎPS Teodosie, obligat să elibereze vila arhierească „Nicolae Pilescu”, în baza unui decret semnat de Ceaușescu # Click.ro
Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, trebuie să părăsească vila istorică „Nicolae Pilescu”, situată vizavi de Cazinoul din Constanța, după expirarea perioadei de 50 de ani în care Arhiepiscopia Tomisului a beneficiat de folosință gratuită a imobilului. Termenul-limită este 23 martie 2026.
19:10
Vremea continuă să se schimbe în România, după cum a anunțat luni Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit ANM, prognoza valabilă între 2-15 martie anunță că următoarele zile pot fi temperaturi ridicate, peste normalul perioadei, iar începând cu miercuri, 10 martie, țara noastră va fi
Acum 6 ore
18:30
Ai șters blaturile, ai spălat vasele și totuși bucătăria nu arată niciodată cu adevărat ordonată? Specialiștii spun că senzația de haos nu vine neapărat din murdărie, ci din câteva obiceiuri aparent banale care încarcă vizual spațiul.
18:20
Bucătăria ta pare mereu dezordonată? Detaliile mărunte care o fac să arate haotic, chiar și când e curată # Click.ro
18:20
Ce să nu mai mănânci dimineața. Alimentele care îți distrug energia dacă le consumi pe stomacul gol # Click.ro
Prima masă a zilei îți poate face dimineața perfectă… sau ți-o poate da complet peste cap. După ore întregi de repaus alimentar în timpul nopții, organismul este pregătit să absoarbă rapid nutrienții.
17:40
Medicamentul folosit pentru tratarea epilepsiei ar putea ajuta prevenirea bolii Alzheimer. Cea mai recentă descoperire a oamenilor de știință # Click.ro
Un medicament folosit de zeci de ani pentru tratarea epilepsiei ar putea deveni un ajutor important în prevenirea bolii Alzheimer, potrivit unui nou studiu publicat în revista Science Translational Medicine.
17:30
Gushi Cliff Coffee, o cafenea situată în provincia Fujian, în sud-estul Chinei, le oferă vizitatorilor posibilitatea de a savura o ceașcă de cafea chiar pe marginea unei stânci, la 60 de metri deasupra valurilor învolburate.
17:30
Tunsoarea care face furori în această primăvară! Arată senzațional, dar nu i se potrivește oricui # Click.ro
Un nou trend cucerește saloanele și podiumurile, iar fanele stilului minimalist sunt deja îndrăgostite de el. „Japanese bob” este tunsoarea care promite eleganță, precizie și un aer sofisticat fără efort. Inspirată din filosofia J-Beauty.
17:10
Președintele Donald Trump a declarat duminică, într-un interviu acordat Daily Mail, că atacurile americane asupra Iranului ar putea dura aproximativ o lună.
17:00
Teyana Taylor (35 de ani) a strălucit pe covorul roșu la Actor Awards 2026 (cunoscut anterior ca SAG Awards) într-o rochie „nud” cu efect de pictură semnată de Thom Browne, cu forme conturate și fustă brodată cu 400.000 paiete și 175.000 mărgele.
17:00
Incident grav în Bistrița. Fetiță de 1 an și 5 luni, la spital după ce s-a înecat cu o alună # Click.ro
Sunt momente cumplite pentru o familie din Sebiș, județul Bistrița-Năsăud. O fetiță de doar un an și cinci luni a fost în pericol de moarte după ce s-a înecat cu o alună. Părinții au sunat imediat la 112, însă, la sosirea echipajelor medicale, copila se afla în stop cardio-respirator.
17:00
Clipe de groază pentru Laurette! Vedeta a ajuns la pat din cauza unei intervenții estetice: „N-am mai fost pe nicăieri” # Click.ro
Laurette Atindehou (39 de ani) a revenit în fața internauților după o perioadă îndelungată de absență, timp în care aceștia nu au știut ce se întâmplă cu ea. Fosta asistentă TV i-a șocat pe urmăritori după ce a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare, mărturisind că a fost imobilizată la pat vreme
16:40
Răzvan Ochea își consolidează poziția în showbiz și face pasul decisiv: a semnat un nou contract cu postul din Pache Protopopescu și va apărea de luni până vineri pe micile ecrane. Actorul pare de neoprit și își adaugă în palmares un nou proiect important.
Acum 8 ore
16:30
Cum gestionează Ștefan Stan relația cu fetițele sale: „Mi-aș dori să petrec mai mult timp cu copiii”. Ce talente au micuțele # Click.ro
Artistul Ștefan Stan (47 de ani) muncește mult.
16:30
Prezentă la un fashion show marca Cătălin Botezatu, Oana Roman ne-a făcut o mărturisire de suflet, în exclusivitate.
16:20
Lusitanul a părăsit prematur terenul, în ultimul meci al saudiților.
16:10
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre # Click.ro
Un astrolog renumit spune că există unii ani asociați cu anumite trăsături speciale, iar cei născuți în acești ani reușesc mereu să se evidențieze.
15:50
Piureul de cartofi este nelipsit din meniul multor români, însă rețeta clasică, cu mult unt, nu este singura variantă posibilă. Chef Cezar Munteanu propune o metodă diferită, care promite un rezultat la fel de cremos și gustos, dar fără a adăuga unt, mizând pe un ingredient surprinzător și pe o tehn
15:50
Ministerul de Externe, raport despre situația românilor prinși în Orientul Mijlociu de criza din Iran # Click.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat luni, că până în prezent nu există nicio informaţie privind cetăţeni români răniţi în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Într-un raport asupra situației, ea a precizat că vor avea astăzi două ședințe de urgență pe acest subiect.
15:50
Faza curentă a competiției se va juca săptămâna aceasta.
15:40
Elena Gheorghe și Adela Popescu, cu mamele la filmările pentru noul videoclip! Cum s-au împrietenit cele două la cataramă? # Click.ro
lansat azi „Îți mulțumesc pentru că ești", o piesă manifest despre prietenie adevărată și recunoștință.
15:40
Orașul din Europa unde peste 100 de felinare cu gaz se aprind manual în fiecare seară. Tradiția spectaculoasă care atrage turiști # Click.ro
Într-un colț al Europei unde modernitatea domină peisajul urban, există un oraș care păstrează vie o tradiție rară și spectaculoasă. În fiecare seară, la apus, peste 100 de felinare cu gaz sunt aprinse manual, într-un ritual care transformă străzile într-un decor desprins din altă epocă și atrage tu
15:20
Cea mai mare dorință a Oanei Roman, la doi ani de la moartea mamei: „Isa are nevoie” Cum se înțelege cu Petre Roman? # Click.ro
Oana Roman, de neconsolat după pierderea mamei sale.
15:20
Cresc temerile privind activarea „celulelor adormite” ale Iranului după două atacuri armate în SUA și Canada # Click.ro
Îngrijorările privind activarea celulelor adormite ale Iranului în Statele Unite au crescut după un atac armat mortal în Austin, în care un suspect ar fi avut legături cu Iranul, precum și după un alt atac cu armă de foc asupra sălii de sport
15:00
Îți montezi aer condiționat? Poți primi amendă între 500 și 10.000 de lei dacă nu respecți această regulă # Click.ro
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să înaintăm în luna martie iar, în curând, vom începe să ne confruntăm cu temperaturi tot mai ridicate. Iar pentru a trece cu bine peste perioada de caniculă din sezonul cald, este foarte important să avem acasă un aparat de aer condiționat.
15:00
Scandal la „Românii au talent”! Pavel Bartoș, pus la zid după o remarcă despre Vaslui: „E o rușine” # Click.ro
Moment spectaculos în ediția de vineri seară a show-ului „Românii au talent”, dar și un val de reacții dure în online. O fetiță de 12 ani din Vaslui a impresionat juriul cu interpretarea sa, iar Mihai Bobonete a apăsat Golden Buzz, trimițând-o direct în semifinală. Bucuria momentului a fost însă um
14:50
Cristina Spătar, viață de regină alături de soțul milionar! Ce cadouri primește artista: „Dacă greșește, nu le mai port” # Click.ro
Din postura pe care o are acum Cristina Spătar, cea intitulată la începuturile carierei sale muzicale, “Regina R&B-ului”, pare că nu ar mai avea nevoie de nimic.
Acum 12 ore
14:30
Maria Dinulescu rupe tăcerea! Ce se întâmplă în Dubai și cum arată piața imobiliarelor: „Vor apărea cele mai mari oportunități de achiziții” # Click.ro
Maria Dinulescu rupe tăcerea! Ce se întâmplă în Dubai și cum arată piața imobiliarelor.
14:20
Coșmar pentru Emily Burghelea! A rămas blocată cu copiii în Mauritius:„Nu mai avem unde să stăm!” # Click.ro
Emily Burghelea a rămas blocată în Mauritius, cu întreaga familie, din cauza închiderii spațiului aerian, după bombardamentele din Emiratele Arabe Unite.
14:00
ANAT anunță că turiștii români aflați în Orinetul Mijlociu prin agenții au cazare asigurată încă trei zile # Click.ro
Pentru compatrioții noștri sosiți prin intermediul touroperatorilor, Asociația Națională a Agențiilor de Turism a decis să suporte încă trei zile de cazare, până toată lumea va fi adusă în siguranță acasă. Fiecare caz este tratat individual.
13:40
George Tal nu se uită la bani când vine vorba de Daniela Gyorfy. Ce cadou scump i-a făcut: „Este foarte atent” # Click.ro
Daniela Gyorfi (57 de ani) are o relație frumoasă cu partenerul ei de viață, George Tal.
13:40
Șoc pentru utilizatorii Netflix: serviciul de streaming va înceta să mai funcționeze pe PlayStation 3 și pe televizoarele inteligente mai vechi de 10 ani. Peste 87 de milioane de dispozitive vor fi afectate
13:30
Echipa de lângă Capitală se va zbate în a doua jumătate de clasament.
13:20
Cum a dat lovitura un antreprenor cu o flotă de vehicule închiriate. „E mai inteligent decât să investești într-un apartament” # Click.ro
Kiko Aguirre, un antreprenor din Spania, propune o strategie alternativă pentru investiții, care se concentrează pe închirierea de vehicule în locul proprietăților imobiliare.
13:10
Obiceiul zilnic care îți poate afecta vederea în tăcere. Nu alimentația sau timpul petrecut în fața ecranelor este problema # Click.ro
Mulți dintre noi punem schimbările de vedere pe seama înaintării în vârstă, a timpului petrecut în fața ecranelor sau a unei alimentații dezechilibrate.
13:10
Creștere șoc a prețului la gaze în contextul crizei din Iran. Analiștii: Europa este deosebit de expusă # Click.ro
Conflictul din Iran amplifică tensiunile din Orientul Mijlociu și amenință transporturile energetice globale, în special prin Strâmtoarea Ormuz, unde trece aproape o cincime din gazele naturale lichefiate ale lumii.
13:00
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider” # Click.ro
Angajații care își pregătesc mâncarea acasă pentru serviciu se pot confrunta cu o problemă neașteptată... colegi care „împrumută” porțiile fără permisiune! O româncă a vorbit pe platforma Reddit despre experiența ei frustrantă, după ce a descoperit că cineva îi luase din caserola cu prânz, lăsând în
12:50
A fost recreată „pizza” din Roma antică fără roșii, mozzarella și alte ingrediente din Lumea Nouă. Ce a ieșit? # Click.ro
În centrul Budapestei, o pizzerie provoacă clienții să călătorească înapoi cu două milenii, explorând gusturile unei epoci în care roșiile, mozzarella sau chiar cuvântul „pizza” nu existau în Europa.
12:40
Unde a fugit Roxana Condurache după teroarea din Dubai: „Au fost două bubuituri enorme” Mărturii din infern # Click.ro
Roxana Condurache a fugit în Oman cu gândul să prindă un zbor salvator spre casă.
12:30
Drumul tău în viață, în funcție de cifra de destin! Numerologul Cristian Terran dezvăluie secretul: „Destinul indică lecțiile recurente” # Click.ro
Drumul tău în viață, în funcție de cifra de destin!
12:30
Întrebarea care îi trezește pe oamenii de peste 60 de ani la ora 3 dimineața: nu are legătură cu banii sau sănătatea # Click.ro
Te trezești în mijlocul nopții și tăcerea pare să fie mai puternică decât ziua întreagă. Ceasul arată ora 3:00, iar fiecare clipă de liniște din casă parcă amplifică gândurile care nu te lasă să dormi.
