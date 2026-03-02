Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat acțiunea militară a Sua și a Israelului împotriva Iranului

12:20

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că nu există, în acest moment, niciun motiv ca în România preţul la carburanţi să ajungă 10 lei pe litru pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. El a catalogat afirmaţiile pe această temă drept speculaţii şi a precizat că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este […]