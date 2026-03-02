Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona e în culmea fericirii
Sport.ro, 3 martie 2026 00:30
Real Madrid a oferit șocul etapei în La Liga.
Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
00:10
Leo Grozavu a fost demis de la FC Botoșani, după ce moldovenii au ratat accederea în play-off.
00:00
Dorinel Munteanu nu a iertat-o pe FCSB, după ce roș-albaștrii au rata play-off-ul.
2 martie 2026
23:50
Starul belgian nu a mai jucat un meci oficial din luna octombrie a anului trecut.
23:40
În Superliga s-a întâmplat! Negru de supărare, antrenorul n-a mai putut să intre în vestiar după meci # Sport.ro
Tehnicianul a trăit o seară tensionată.
23:40
Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!” # Sport.ro
FCSB nu a reușit să încheie sezonul regulat în primele șase echipe și va evolua în play-out, de unde speră că se va califica în Conference League.
23:40
Claudiu Niculescu a evidențiat partea pozitivă a lucrurilor după înfrângerea cu Rapid.
23:40
SUA vizează eliminarea rachetelor balistice iraniene și estimează un impact în 24 de ore: ”Nu avem de gând să stăm cu mâinile în sân” # Sport.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că operaţiunea militară a SUA împotriva Iranului are ca scop „eliminarea ameninţării reprezentate de rachetele balistice cu rază scurtă de acţiune ale Iranului şi a ameninţării reprezentate de marina iraniană, în special pentru navele militare”, relatează CNN.
23:30
Fostul star al lui Liverpool poate pleca din Arabia Saudită și poate deveni coleg cu Radu Drăgușin! # Sport.ro
Acesta este așteptat cu brațele deschise în Premier League.
Acum 4 ore
23:10
Pisa - Bologna s-a încheiat 0-1.
23:10
Basarab Panduru a făcut praf o echipă din Superliga: „Câte campionate a câştigat în ultimii 10 ani?” # Sport.ro
Basarab Panduru a criticat-o pe Rapid, chiar dacă giuleștenii au câștigat la Unirea Slobozia.
23:10
Jucătorul Rapidului ar putea fi forțat să își încheie prematur cariera de fotbalist.
22:40
Pleacă de la Rayo Vallecano la finalul sezonului: ”Am venit aici cu visuri și plec cu o familie!” # Sport.ro
Jucătorul a anunțat că va pleca de la Rayo Vallecano la finalul sezonului.
22:40
Rapid București a învins-o în deplasare pe Unirea Slobozia, scor 2-1, în ultimul meci al etapei #29 din Superligă.
22:10
Daniel Paraschiv a analizat lupta la titlu după victoria cu Slobozia: ”Se poate întâmpla orice!” # Sport.ro
Rapid a învins-o cu scorul de 2-1 pe Unirea Slobozia în etapa 29 din Superliga României.
22:10
Unirea Slobozia - Rapid București a închis etapa #29 a Superligii României.
22:10
„Crezi că Mircea Lucescu te va convoca pentru meciul cu Turcia?” Alex Dobre a răspuns imediat # Sport.ro
Alex Dobre a vorbit despre o posibilă convocare la echipa națională a României.
22:00
Unirea Slobozia - Rapid s-a încheiat 1-2.
21:50
Direct din zona de conflict! Cosmin Contra, ultimele detalii despre situația din Orientul Mijlociu: ”Auzim bubuituri!” # Sport.ro
Statele Unite ale Americii și Israel au atacat Iranul, iar întreg Orientul Mijlociu se află în alertă de război.
21:40
Play-off-ul SuperLigii este complet după etapa #29.
21:20
FCSB a ratat play-off-ul în acest sezon.
Acum 6 ore
21:00
A calificat-o pe Steaua în Champions League și a cheltuit toți banii după retragere: „Tot ceea ce am strâns din fotbal am vândut” # Sport.ro
Fostul fotbalist din Ghencea și-a investit toți banii în visul său.
21:00
Real Madrid a anunțat cât va lipsi Kylian Mbappe: „În urma testelor efectuate de medicii specialiști” # Sport.ro
Kylian Mbappe a plecat luni la Paris pentru investigații medicale legate de accidentarea suferită la genunchiul stâng.
21:00
Florentin Petre a dat explicații după scandalul din Superliga. Ce s-a întâmplat la Comisia Disciplină # Sport.ro
Florentin Petre a dat explicații la Comisia de Disciplină după scandalul de proporții de la partida cu Unirea Slobozia.
20:30
Dinamo - FC Argeș s-a terminat 0-1.
20:20
Metaloglobus se află într-o situație disperată.
20:20
Alertă! Două drone au fost lansate în direcția bazei militare britanice. Ce s-a întâmplat # Sport.ro
Două drone care fuseseră lansate în direcţia bazei aeriene britanice de la Akrotiri, în Cipru, au fost „gestionate în timp util”, a declarat luni după-amiază purtătorul de cuvânt al Guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis, la câteva ore după ce baza fusese lovită.
20:10
Andrei Nicolescu a anunțat probleme mari la Dinamo: „Am două veşti mult mai proaste decât înfrângerea cu FC Argeş” # Sport.ro
Andrei Nicolescu a vorbit despre problemele pe care le are Dinamo înainte de play-off.
20:00
FC Argeș Pitești a prins ultimul bilet pentru play-off după victoria cu 1-0 în fața lui Dinamo București, pe Arena Națională. Succesul piteștenilor a trimis-o pe FCSB în play-out, în premieră.
19:40
”Este confirmat!” Transferul carierei pentru jucătorul de la FCSB ”e în cărți” și după ratarea play-off-ului # Sport.ro
La o zi după ce FCSB a aflat că va evolua în play-out, unul dintre jucători a primit o veste importantă din presa din străinătate.
19:20
Tensiune la un club din primul eșalon al României.
19:20
Victor Pițurcă a aflat planul lui Gigi Becali și a reacționat: ”Când are cuțitul la os, vine cu idei de genul ăsta!” # Sport.ro
Gigi Becali a anunțat după ce FCSB a ratat calificarea în play-off-ul Superligii, faptul că va face anumite schimbări importante la echipă.
Acum 8 ore
19:00
S-a închis nota la final de program și fotbalul de la noi a ieșit pe minus.
18:50
Schimbă tot la FCSB după ce s-a ratat play-off-ul: „Să vină 5 jucători, incontestabil titulari!” # Sport.ro
Raul Rusescu a numit fotbaliștii pe care ar trebui să îi aducă FCSB pentru a-și reveni.
18:40
Decizie drastică luată de formația londoneză după amenda primită de la UEFA.
18:20
E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia # Sport.ro
Inter s-a dovedit a fi ”surpriza neplăcută” din acest sezon din Champions League.
18:20
Probleme pentru mai mulți tenismeni la Dubai: ce s-a întâmplat după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu # Sport.ro
La două zile de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, un „număr mic” de jucători din circuitul ATP rămân blocaţi în Dubai, a indicat ATP, în timp ce oraşul emirat este ţinta zilnică, începând de sâmbătă, a rachetelor şi dronelor iraniene.
18:10
Tensiune maximă la malul mării după Farul - CFR Cluj 1-2.
17:50
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată # Sport.ro
Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a oferit explicații pentru cele mai controversate faze din etapa 29 din Superliga României.
17:50
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu” # Sport.ro
Real Madrid a pus ochii pe un jucător cu un potențial imens.
17:40
Cu etapa #29 aproape încheiată, play-off-ul din SuperLigă este stabilit.
17:20
După etapa #29, încheiată pe locul 7, cu 46 de puncte, Gigi Becali a ieșit public și a anunțat schimbări importante în club.
17:20
FCSB poate negocia deja primul transfer din vară.
Acum 12 ore
17:10
Gigi Becali a vorbit despre următoarele mutări pe care le va face la FCSB.
17:10
Programul meciurilor din sferturile Cupei României. Când se joacă Universitatea Craiova - CFR Cluj # Sport.ro
Marţi, miercuri şi joi se joacă meciurile din sferturile Cupa României Betano. Partidele se joacă într-o singură manşă.
17:10
Reconstrucție totală la FCSB! Gigi Becali a anunțat patru veniri: „Toți sunt dispuși să colaboreze” # Sport.ro
Ratarea play-off-ului a declanșat schimbări majore la FCSB.
16:40
Costumul purtat de Jutta Leerdam la JO, vândut pentru o sumă uriașă! Partenera lui Jake Paul a făcut spectacol la Milano-Cortina # Sport.ro
La două săptămâni după încheierea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, patinatoarea olandeză de viteză Jutta Leerdam, câştigătoare a două medalii în Italia, a scos la licitaţie unul dintre costumele sale.
16:40
Reacție vehementă după planul anunțat de Gigi Becali: ”Trebuie să faci un singur lucru: să-ţi dai demisia!” # Sport.ro
FCSB va evolua pentru prima dată în istorie în play-out-ul Superligii României.
16:30
2.000.000 de euro pentru Steven Nsimba! Un club important din Europa îl vrea pe golgheterul Craiovei # Sport.ro
Steven Nsimba a devenit una dintre revelațiile sezonului în SuperLigă.
16:10
Bogdan Stelea a văzut cum arată play-off-ul Superligii și a dat verdictul: „Știi care e chestia?” # Sport.ro
Cu etapa #29 aproape încheiată, tabloul play-off-ului din SuperLigă este complet.
