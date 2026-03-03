Bloomberg: Emiratele Arabe Unite și Qatar fac presiuni asupra lui Donald Trump pentru limitarea atacurilor contra Iranului
StirileProtv.ro, 3 martie 2026 07:20
Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor lor pentru a-l convinge pe preşedintele Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului, scrie Bloomberg.
