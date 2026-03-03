Magicianul Robert Tudor intră la Survivor? Câștigătorul Power Couple 2025 o face praf pe „războinica” Ramona Micu: „Victimizare, toxicitate și manipulare prin conflict”
Cancan.ro, 3 martie 2026 08:20
În competiția Survivor 2026 intră noi concurenți, iar Magicianul Tudor se speculează că ar putea fi unul dintre ei. Antena 1 a recrutat pentru renumita emisiune din junglă persoane care au participat și în trecut […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
08:40
Cine este Agustina Gandolfo, soția lui Lautaro Martínez. Momentul de relaxare al cuplului după accidentarea căpitanului lui Inter # Cancan.ro
Agustina Gandolfo, soția atacantului Lautaro Martínez, a atras din nou atenția presei italiene după o postare în care a arătat un moment rar de liniște petrecut alături de fotbalistul lui Inter. Cu programul extrem de […]
08:40
Explozie în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit în urma incendiului produs de deflagrație # Cancan.ro
Tragedie în Capitală! O persoană a murit în urma unei explozii urmate de incendiu care s-a produs marţi dimineaţă într-o casă din Sectorul 6 al Capitalei. Din primele informaţii, în momentul producerii exploziei, în locuinţă […]
08:30
Care vor fi urmările operațiunii din Iran, potrivit lui Benjamin Netanyahu: „Nici măcar nu am visat” # Cancan.ro
Israelul și SUA au lansat, sâmbătă dimineață – 28 februarie, un atac comun asupra Iranului. Teheranul a ripostat, iar întreg conflictul a fost aspru criticat. Care vor fi urmările operațiunii din Iran, potrivit lui Benjamin […]
Acum o oră
08:20
Magicianul Robert Tudor intră la Survivor? Câștigătorul Power Couple 2025 o face praf pe „războinica” Ramona Micu: „Victimizare, toxicitate și manipulare prin conflict” # Cancan.ro
În competiția Survivor 2026 intră noi concurenți, iar Magicianul Tudor se speculează că ar putea fi unul dintre ei. Antena 1 a recrutat pentru renumita emisiune din junglă persoane care au participat și în trecut […]
08:20
Turnul Eiffel este astăzi unul dintre cele mai cunoscute monumente de pe planetă și simbolul absolut al Parisului. Cu toate acestea, de-a lungul anilor a circulat o poveste fascinantă potrivit căreia celebrul turn nu ar […]
08:00
Shakira, concert-record în Mexic. Peste 400.000 de oameni au participat la spectacolul cântăreței # Cancan.ro
Cântăreața columbiană Shakira a stabilit un nou record în Mexic, în timpul unui concert organizat în capitala țării, eveniment la care au participat peste 400.000 de persoane. Concertul a fost ultimul din turul organizat de […]
Acum 2 ore
07:50
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală # Cancan.ro
Primăvara a începu oficial, însă vremea de afară nu prea arată asta. Primele zile din luna martie au venit cu o vreme destul de rece. Iar meteorologii anunță că iarna nu s-a terminat în totalitate. […]
07:40
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă # Cancan.ro
În bucătăria liniștită a mănăstirii, unde fiecare lucru se face cu răbdare și cu gând bun, Maica Alexandra ne arată cum din câteva ingrediente simple se poate naște o salată de post cu gust memorabil. […]
07:20
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă […]
07:10
Horoscop rune azi, 3 martie 2026. Runa zilei aduce un mesaj profund despre destin, răbdare și încrederea în cursul natural al lucrurilor. Uneori, oricât am încerca să controlăm evenimentele din jurul nostru, există momente în […]
07:00
Radu Ștefan Bănică, numai un zâmbet în compania unei domnișoare la petrecere. Imaginile care s-ar putea să nu-i pice bine iubitei lui! # Cancan.ro
Radu Ștefan Bănică pare să îi calce pe urme tatălui său celebru. E tânăr, atrăgător și plin de talent, dar pare să aibă și lipici la domnișoare. Știm că artistul este într-o relație de multă […]
Acum 4 ore
06:50
Prețurile la carburanți rămân atent urmărite de șoferii din România, mai ales în contextul variațiilor din ultima perioadă. Benzina și motorina se mențin peste pragul de 7,7–8 lei pe litru, în timp ce GPL continuă […]
06:40
Cartea de Tarot a zilei de azi, 3 martie 2026. Trei de Monede aduce o schimbare importantă # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de azi, 3 martie 2026. Cartea zilei este Trei de Monede, un simbol al colaborării, al talentului și al succesului construit împreună cu ceilalți. Mesajul acestei zile ne arată că […]
06:30
Ce alimente consumă Ema Uta pentru a-și menține silueta. Nu își numără caloriile, dar face sport constant # Cancan.ro
Ema Uta, celebrul make-up artist, a dezvăluit recent care este secretul unei siluete de invidiat. Blondina nu a fost trecută cu vederea de internautele care își doresc un corp tonifiat. Mai mult decât atât, vedeta […]
06:20
Fiul lui Cher a fost arestat după un scandal la o școală. Ce acuzații îi aduc autoritățile # Cancan.ro
Fiul cântăreței americane Cher, Elijah Allman, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat vineri după ce ar fi provocat un scandal la un liceu privat din New Hampshire. Elijah Allman a fost acuzat […]
06:10
Horoscop chinezesc azi, 3 martie 2026. Horoscopul chinezesc al zilei aduce energii amestecate pentru majoritatea zodiilor, cu momente bune pentru clarificari, dar si pentru decizii importante. Zodia Sarpe se afla intr-un punct cheie al zilei, […]
06:00
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au „împărțit” 400.000 € la plecarea de la restaurant. Diva supremă a dat indicațiile, el s-a conformat imediat # Cancan.ro
De cele mai multe ori ne așteptăm ca Bianca Drăgușanu să își facă apariția așa cum ne-a obișnuit până acum. Tocuri, ținute bine gândite, părul coafat, accesoriile bine asortate cu outfitul. Dar iată că există […]
05:50
Proteina animală vs proteina vegetală. Mihaela Bilic explică de unde își iau proteina milioane de oameni # Cancan.ro
Discuțiile despre proteine au devenit tot mai intense în ultimii ani, mai ales în contextul dietelor moderne care pun accent pe carne, ouă și lactate. Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage însă atenția că realitatea alimentației […]
05:40
Prognoza meteo azi, 3 martie 2026. Primăvara calendaristică a început, însă vremea din România rămâne încă influențată de mase de aer rece, specifice finalului de iarnă. Temperaturile se mențin apropiate de valorile normale pentru începutul […]
Acum 8 ore
01:00
A fost anunțată cauza oficială a morții actorului Robert Carradine. La ce concluzie au ajuns medicii legiști # Cancan.ro
Moartea actorului Robert Carradine a fost declarată oficial ca fiind o sinucidere în urma autopsiei. Actorul din „Lizzie McGuire”, care se luptase cu tulburarea bipolară timp de decenii, a murit luni, 23 februarie, la vârsta […]
Acum 12 ore
00:40
Trei vieți, trei sicrie, o lecție uitată: tragedia de la restaurantul Beirut din Constanța # Cancan.ro
În noaptea de 5 aprilie 2014, Constanța a fost zguduită de una dintre cele mai tulburătoare tragedii din istoria recentă a orașului. Un incendiu violent a cuprins restaurantul Beirut, iar trei tinere artiste au murit […]
00:20
Horoscop 3 martie 2026. Află zodia care primește o oportunitate financiară, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energia e bună, dar azi ai tendința să exagerezi. Dozează efortul […]
00:00
Delia Salchievici și Ian, revedere cu „scântei” la Desafio: Aventura. Reacția bizară a rapperului când a văzut-o pe fosta lui Lino Golden # Cancan.ro
În ediția de luni, 2 martie 2026 de la Desafio, Delia Salchievici a revenit pe insulă și a mai primit o șansă să reintre în echipa „Visătorilor”. Pe cât de dor i-a fost ei de […]
2 martie 2026
23:50
Răzvan Exarhu a devenit tătic la 56 de ani! Prezentatorul de radio a postat pe rețelele de socializare prima poză cu bebelușul! Prezentatorul de radio Răzvan Exarhu a devenit tată la 56 de ani. El […]
23:20
Teodosie ar putea rămâne fără locuință. Casa a fost dată prin decret de către Nicolae Ceaușescu acum 50 de ani. Înaltpreasfințitul Teodosie riscă să rămână fără acoperiș de-asupra capului. El a locuit timp de 22 […]
23:00
Kendall Jenner, declarație controversată: „Sunt prea ocupată pentru a avea copii”. Ce priorități are acum vedeta # Cancan.ro
Se pare că vedeta americană Kendall Jenner nu se grăbește să țină pasul cu surorile ei atunci când vine vorba de copii. Într-o declarație recentă, modelul a declarat că, deși are în plan ca la […]
23:00
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026, înainte de operațiile estetice. Transformare uluitoare! # Cancan.ro
Odată cu prima sa apariție pe sticlă, Naba Salem a avut o ascensiune fulminantă în spațiul public. De la prezentări de modă în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil”, rolul de ispită de la Insula iubirii […]
22:50
Mihai Trăistariu tună și fulgeră înainte de finala Eurovision România 2026: ”Eu nu suport să văd cum unii își cumpără milioane de vizualizări” # Cancan.ro
Mihai Trăistariu tună și fulgeră! Invitat în platoul emisiunii Dan Capatos Show, artistul a vorbit despre un fenomen care, spune el, afectează grav industria muzicală. Vizualizările cumpărate nu mai sunt o excepție, ci o regulă […]
22:50
Un bărbat din Călărași a murit cu zile în timp ce aștepta ambulanța: ”E ceva strigător la cer!” # Cancan.ro
Este doliu într-o familie din Călărași! Un bărbat în vârstă de 67 de ani a murit cu zile pe un pat din spitalul Lehliu. În așteptarea unei ambulanțe – car ar fi trebuit să îl […]
22:40
Chiar dacă Andreea Bostănică nu-l vrea și-l face în fel și chip, de la visător la băiat de 14 ani la pubertate, Yny Sebi e dorit de multe alte fete. Dovada în imaginile suprinse de […]
22:20
Fiica lui Bruce Willis și a lui Demi Moore spune că e nevoită să aibă patru joburi pentru a-și întreține copilul. De ce a ajuns în această situație # Cancan.ro
Actrița americană Rumer Willis, fiica actorilor Bruce Willis și Demi Moore, spune că are patru locuri de muncă simultan pentru a se întreține pe ea și pe fiica ei, respingând afirmațiile conform cărora se bazează […]
22:20
Patru bogătași care petreceau au fost bătuți, legați și jefuiți de un dealer deghizat în polițist. Prada: 1,5 milioane $ + un Audemars Piguet # Cancan.ro
Cinci tâlhari deghizați în polițiști, printre care și un dealer de droguri, au descins într-un apartament de lux din Brașov, în timpul unei petreceri cu bogătași, și au plecat cu o avere în crypto. În […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Eva Zaharescu l-a sărutat cu foc pe gentlemanul misterios. Seară intensă la Loft pentru fiica Andreei Berecleanu # Cancan.ro
Dacă își imagina cineva că se întâmplă la Loft, rămâne la Loft, s-ar putea să fie dezamăgit. Într-o seară care se anunța a fi ca oricare alta, CANCAN.RO a zărit-o pe ea, care se distinge […]
22:10
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, dezvăluiri din vestiarul TVR înainte de finala Eurovision: ”Juriul are o trabă foarte grea!” # Cancan.ro
Calificați în finala Eurovision, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au intrat în direct la Dan Capatos Show chiar din vestiarul TVR! În timp ce se pregăteau pentru prima repetiție generală, artistul ne-a oferit detalii din […]
21:40
ANM anunță că vremea în România este schimbătoare. Aceștia au explicat cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza arată că vom avea temperaturi ridicate, dar nu pentru mult timp pentru că țara noastră va […]
21:00
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: ”Informație care poate ajuta!” # Cancan.ro
Un medic chirurg a reușit să plece din Abu Dhabi, chiar dacă zborurile au fost oprite au existat câteva curse. Viorel Dejeu a explicat cum a putut pleca în contextul actual din Dubai. Din cauza […]
20:40
Culturistul Davoud Sohrabi a fost în comă timp de peste 7 săptămâni după ce a fost împușcat pe stradă în timpul protestelor pașnice din Iran. „Brad Pitt al Iranului” era cunosc la nivel național ca […]
20:10
Ema Oprișan, în lacrimi pe Instagram! Confesiunea publică făcută de fosta concurentă de la Insula Iubirii # Cancan.ro
Ema Oprișan a ajuns la capătul puterilor. Fosta concurentă de la Insula iubirii și Răzvan Kovacs, soțul ei, și-au spus definitiv adio, deznodământ care pare să fie extrem de greu de acceptat. Bruneta a izbucnit […]
20:10
De ce a refuzat Mihai Trăistariu să participe la Eurovision 2026 cu piesa lui Costi Ioniță. A făcut anunțul la Dan Capatos Show # Cancan.ro
Mihai Trăistariu a venit în direct la Dan Capatos Show de la CANCAN.RO. După ce TVR a anunțat semifinaliștii care vor participa la Eurovision Song Contest 2026, iar una dintre piesele care se bat pentru […]
Acum 24 ore
19:50
Filmul de pe Netflix care a ajuns pe locul 1. Este una dintre cele mai bune pelicule apărute pe platforma de streaming # Cancan.ro
Filmul Madame Web a fost unul dintre cele mai bune filme care au apărut în ultimul timp la cinema. Deși a fost un real succes și oamenii au mers la cinema să îl vadă, filmul […]
19:10
Impactul astrologic al eclipsei din 3 martie: Zodiile care vor simți cel mai puternic schimbarea # Cancan.ro
Pe 3 martie 2026, cosmosul se aliniează pentru o eclipsă lunară totală, un eveniment astrologic puternic care acționează ca un punct de sprijin pentru echilibrarea karmică, eliberarea emoțională și realinierea la nivel de suflet. Spre […]
19:00
O mai ții minte pe celebra actriță din Valentina, grăsuța mea frumoasă?! Cum arată Natalia Streignard acum, la 55 de ani # Cancan.ro
Actrița Natalia Streignard a ajuns în ochii publicului în urmă cu două decenii. Ea era protagonistă în celebra telenovelă „Valentina, grăsuța mea frumoasă”. Acum are 55 de ani și arată impecabil. Telenovela a fost un […]
18:20
Este oficial! Alina Cotabiță, văduva artistului Gabriel Cotabiță, a fost plasată sub control judiciar în dosarul penal de proxenetism în formă continuată. Femeia ar fi administrat și promovat două saloane de masaj erotic, care ar […]
18:10
Vedeta TV, imobilizată la pat timp de 6 luni. Iadul prin care a trecut din cauza Aquafilling-ului: ”Nu vă lăsați influențate!” # Cancan.ro
Momente critice pentru Laurette Atindehou după ce a fost imobilizată la pat. Vedeta a suferit timp de șase luni din cauza problemelor de sănătate. Bruneta a vorbit chiar de pe patul de spital despre perioada […]
18:10
Ce emisiune va prezenta Teodora Tompea la Antena 1, după ce și-a dat demisia de la Digi 24: ”Aștept cu nerăbdare!” # Cancan.ro
Teodora Tompea, celebra prezentatoare de la Digi24, și-a dat demisia. Ea va prezenta știrile de la ora 16:00 la un alt post. Aceasta spune că se va lăsa în continuare ghidată de echilibru și responsabilitate, […]
18:00
Începutul săptămânii ar trebui să ne regăsească mereu cu o energie pozitivă, mai ales la muncă. Altfel, riscăm ca o ședință de la job să nu se încheie așa cum ne-am fi așteptat. Tocmai de […]
17:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Dumitru Dragomir # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Dumitru Dragomir. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:30
Doliu în lumea sportului! A murit Vasile Constantin, unul dintre cei mai apreciați antrenori de rugby # Cancan.ro
Antrenorul de rugby, Vasile Constantin „Mao”, a murit la 89 de ani. Fostul fondator al CSS Locomotiva a fost unul dintre cei mai apreciați oameni din lumea sportului românesc. Vasile Constantin a murit duminică, 1 […]
17:30
Glumele bune îți dau mereu poftă de viață. Însă, uneori contează și cine încearcă să îți dea poftă de viață. Pentru asta am pregătit un banc potrivit la momentul nepotrivit. Potrivit pentru orice zi în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.