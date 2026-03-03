Gabriela Firea anunță că PSD nu acceptă înjumătățirea măsurilor sociale: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor!”

09:50

Datoriile a patru ministere din România au ajuns la cote istorice. Asta în timp ce guvernul Bolojan a mărit taxele pentru români ca să colecteze mai mulți bani către stat. Pe lista datornicilor se află și nouă orașe din România.Ministerele cu datorii istorice la ANAFMinisterul Antreprenoriatului și Turismului – 7.903.195 lei (obligații restante la buget […] Articolul Patru ministere au strâns datorii istorice la ANAF în timp ce Ilie Bolojan creștea taxele românilor: Nouă orașe au restanțe mari către stat apare prima dată în TeleM Regional.