Gabriela Firea anunță că PSD nu acceptă înjumătățirea măsurilor sociale: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor!”

Europarlamentara PSD Gabriela Firea transmite, marți, că poziția PSD este una „fermă și clară", dar și că social-democrații vor să apere interesele celor care au fost afectați de austeritate și amenință că social-democrații nu pot vota un buget „care ignoră solicitările românilor". „Poziția PSD este un clară, fermă și exprimată constant în ultimele luni. Nu putem vota un buget […]
Acum 10 minute
10:20
Prima ramă electrică Alstom Coradia Stream predată de ARF operatorului privat InterRegional Călători # TeleM Iași
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat luni 02 martie că în incinta Depoului Alstom (Atelierele CFR Grivița), a avut loc recepția și predarea oficială a ramei electrice interregionale RE-IR Coradia Stream – TS14, destinată intrării imediate în serviciul comercial cu călători. Este pentru prima dată când un tren nou, achiziționat de statul român prin ARF, este […]
10:20
UE va convoca o reuniune privind aprovizionarea cu gaze naturale în contextul impactului conflictului din Iran # TeleM Iași
Grupul de coordonare a aprovizionării cu gaze naturale al Uniunii Europene se va reuni miercuri pentru a evalua impactul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat luni pentru Reuters un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, scrie Reuters. Grupul de coordonare a gazelor naturale al UE include reprezentanți ai guvernelor statelor membre. Acesta monitorizează stocarea […]
Acum 30 minute
10:10
Bugetul României pe 2026, prezentat în coaliție. Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire” # TeleM Iași
Guvernul își propune reducerea deficitului spre 6% din PIB, „într-un context în care presiunile rămân ridicate", transmite ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Precizările vin în contextul în care proiectul de buget pentru 2026 a fost prezentat luni în ședința coaliției. Coaliția s-a întrunit, luni, într-o ședință în care a decis ca miercuri să aibă loc ședința de […]
10:10
Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, este la cel mai ridicat nivel din ultima lună, apropiindu-se de recordul înregistrat anul acesta, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu provocând turbulenţe pe pieţe, transmite Bloomberg, conform Agerpres. Luni, cotaţia aurului a urcat cu 2,7%, depăşind 5.400 dolari pe uncie, înainte de a scădea […]
10:10
Ce companii românești au afaceri în Dubai: de la investiții imobiliare, la tehnologie și festivaluri # TeleM Iași
Dubaiul a devenit în ultimii ani atât o destinație turistică preferată de români, cât și una aparent „sigură" pentru investiții pe piața imobiliară. Iar odată cu acest flux de români către această piață, inclusiv mai multe companii românești au lansat investiții și filiale locale în Emiratele Arabe Unite sau chiar evenimente în Dubai. Însă războiul […]
10:00
În data de 02.03.2026, la ora 14:00, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Bălțătești pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din satul Valea Seacă.La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SVSU Bălțătești și IPJ.La sosirea pompierilor, incendiul se […]
10:00
Virgil Saghin, primarul comunei Vatra Moldoviței, condamnat la trei de ani de închisoare cu executare, în dosarul „Chelnerița” # TeleM Iași
Surpriză în dosarul „Chelnerița" de care se leagă numele fostului director al Administrației Bazinale a Apelor Prut, Avram Petru , și al primarului comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin. În primă instanță, magistrații Tribunalului Iași îi achitaseră pe toți cei șase inculpați, apreciind că faptele de care erau acuzați nu sunt prevăzute de legea penală. După […]
10:00
Peste 39.000 de studenți din medii defavorizate vor putea beneficia burse sociale lunare de 925 de lei # TeleM Iași
Peste 39.000 de studenți ce provin din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale, a anunțat, luni, Ministerul Educației și Cercetării, care a precizat că măsura are drept scop prevenirea și reducerea abandonului universitar. 'Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, […]
10:00
Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează seria de ateliere educative „Primăvara pe limba păsărilor” # TeleM Iași
La 120 de ani de la prima ediție a Zilei Internaționale a Păsărilor, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română – Filiala Iași, organizează seria de ateliere educative „Primăvara pe limba păsărilor". Acestea combină educația ornitologică cu activități practice de protecție a mediului. Atelierele fac parte din proiectul „Eco-Muzeu" al […]
Acum o oră
09:50
31 de elevi și zece profesori din 17 unități de învățământ din județul Neamț, sunt blocați în Orientul Mijlociu # TeleM Iași
31 de elevi și zece profesori din 17 unități de învățământ din județul Neamț, sunt blocați în Orientul Mijlociu. Cei mai mulți sunt în Emiratele Arabe Unite – Dubai. Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Neamț a centralizat datele după ce elevii și profesorii au lipsit luni de la ore, conform Radio Iasi. Inspectorul general, Liviu Ciocoiu, […]
09:50
Două curse operate de TAROM din Cairo, Egipt, au aterizat în această noapte pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă", potrivit site-ului Aeroporturi Bucureşti. Compania a anunţat ieri că aceste curse speciale au fost programate pentru repatrierea a aproximativ 300 de cetăţenii români, în contextul conflictului militar în desfăşurare în Orientul Mijlociu. În această dimineaţă era programată […]
09:50
Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian – propus ministru al Educaţiei # TeleM Iași
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a validat, luni, în unanimitate, propunerea lui Mihai Dimian, profesor universitar doctor, rector al Universităţii 'Ştefan cel Mare' din Suceava, pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării. 'La iniţiativa preşedintelui PNL şi premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus şi validat, în unanimitate, pentru funcţia de ministru […]
09:50
Gabriela Firea anunță că PSD nu acceptă înjumătățirea măsurilor sociale: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor!” # TeleM Iași
Europarlamentara PSD Gabriela Firea transmite, marți, că poziția PSD este una „fermă și clară", dar și că social-democrații vor să apere interesele celor care au fost afectați de austeritate și amenință că social-democrații nu pot vota un buget „care ignoră solicitările românilor". „Poziția PSD este un clară, fermă și exprimată constant în ultimele luni. Nu putem vota un buget […]
09:50
Temperaturile medii vor fi, în luna martie, mai mari decât cele specifice acestei perioade, se arată în estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni.Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026 Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, mai ales în zonele montane și submontane. […]
09:50
Patru ministere au strâns datorii istorice la ANAF în timp ce Ilie Bolojan creștea taxele românilor: Nouă orașe au restanțe mari către stat # TeleM Iași
Datoriile a patru ministere din România au ajuns la cote istorice. Asta în timp ce guvernul Bolojan a mărit taxele pentru români ca să colecteze mai mulți bani către stat. Pe lista datornicilor se află și nouă orașe din România.Ministerele cu datorii istorice la ANAFMinisterul Antreprenoriatului și Turismului – 7.903.195 lei (obligații restante la buget […]
09:40
Mii de români sunt încă blocaţi în Emiratele Arabe Unite şi în alte state din zona Golfului, unde traficul aerian rămâne sever perturbat. Peste 300 de români, care fuseseră transportaţi din Israel în Egipt, au revenit în ţară în cursul nopţii. Au fost aduşi cu două zboruri speciale operate de TAROM din Cairo, în contextul […]
09:40
Ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii este așteptat, marți, la Palatul Cotroceni. Darryl Nirenberg îi va prezenta președintelui Nicușor Dan scrisorile de acreditare. Întrevederea este programată la ora 14:00. Noul ambasador al SUA la București, așteptat la Palatul Cotroceni Nominalizat în vara anului trecut de președintele Donald Trump pentru postul de ambasador în România, […]
09:40
Accident cu trei victime în comuna Miroslava. Două persoane au fost transportate la spital # TeleM Iași
Pe Șoseaua Iași- Voinesti s-a produs un eveniment rurier între 3 autovehicule, 3 victime. Deplasare la locul solicitării un echipaj de stingere cu modul de descarcerare și acordarea primului ajutor, două echipaje de prim ajutor calificat și un echipaj medical de la SAJ Iași. Cele trei persoane sunt evaluate medical la fața locului. După acordarea […]
09:30
Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în februarie cu 24,4% față de aceeași lună a anului trecut. Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în februarie cu 24,4% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și prelucrate de Asociația Producătorilor […]
09:30
Propunerile au fost transmise Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care trebuie să dea un aviz consultativ, dar obligatoriu. Ministrul justiţiei a prezentat propunerile pentru funcţiile de conducere în marile parchete. Doi procurori aflaţi în prezent la vârful DNA au fost nominalizaţi la Parchetul General: şefa Serviciului Teritorial Iaşi, Cristina Chiriac, pentru funcţia […]
09:30
Nivelul de alertă la Baza Deveselu, ridicat la „BRAVO” din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu # TeleM Iași
Armata SUA a ridicat nivelul de securitate la Baza Deveselu la starea „BRAVO", în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite/Israel și Iran. Este vorba de o măsură care se aplică în prezent tuturor bazelor americane din lume, ca urmare a riscurilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Generalul (r) Mircea Mîndrescu a explicat la Antena […]
Acum 24 ore
15:40
Baroul Iași a organizat un eveniment dedicat accesului femeilor în profesiile juridice și combaterii discriminării de gen, marcând astfel o pagină importantă din istoria justiției românești. Scopul principal al întâlnirii a fost să discute despre discriminare și modul în care o societate sănătoasă poate reglementa aceste probleme, punând în valoare evoluția profesională a femeilor în […]
15:40
Lotul 2 al autostrăzii Focșani – Bacău, între Domnești Târg și Răcăciuni, are aproape 39 de kilometri și este aproape finalizat. Conform datelor oficiale, stadiul fizic a ajuns la 95%, iar progresul financiar depășește 54%. Lucrările au început în mai 2023, iar ritmul din teren indică posibilitatea ca lotul să fie gata în această primăvară, […]
15:40
Se pregătește o lege care simplifică retrocedarea terenurilor agricole. Măsura vizează atât terenurile din intravilan, cât și cele din extravilan, care nu aparțin gospodăriilor. Scopul este reconstituirea dreptului de proprietate, inclusiv pentru terenurile fostelor cooperative agricole. În prezent, multe terenuri sunt lucrate de persoane care le dețin de zeci de ani, dar fără claritate legală. […]
15:40
În acest weekend, Iașul a găzduit cea de-a zecea ediție a Cupei Sentoki, un eveniment devenit deja emblematic pentru zona Moldovei. Competiția s-a desfășurat în prezența a aproape 300 de sportivi, veniți din 18 cluburi din România și Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Clubul Toratoshi Iași, sub coordonarea sensei-ului Florin Constantin Budeanu. Luptele […]
15:40
Accesul rutier și pietonal la Spitalul Județean Clinic de Urgență „Sf. Ap. Andrei" din Galați va fi modernizat anul acesta. Proiectul, finanțat de Consiliul Județean Galați, are o valoare de 8,84 milioane de lei. Ordinul de începere a lucrărilor a fost deja emis, iar intervențiile vor viza întreaga zonă de acces. Lucrările includ refacerea carosabilului […]
15:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că în acest moment nu există niciun motiv ca preţul la carburanţi să ajungă la 10 lei pe litru, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. El a catalogat astfel de afirmaţii drept speculaţii și a precizat că o creştere de 3-5 bani la pompă nu
15:30
Începând cu 2 martie 2026, sistemul Entry/Exit, EES, va fi activ la toate punctele de trecere a frontierei românești, inclusiv la Albița, Bumbăta, Galați, Iași, Sculeni și portul Brăila. EES înregistrează electronic intrările și ieșirile cetățenilor din state terțe, colectând date biometrice și alfanumerice, pentru a calcula automat durata șederii și a preveni fraudele de […] Articolul România activează sistemul EES la toate punctele de frontieră apare prima dată în TeleM Regional.
15:30
Suceava a fost în centrul celor mai ample acțiuni de combatere a contrabandei cu țigarete din România în 2025. Potrivit datelor stopcontrabanda.ro, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 au fost confiscate aproximativ 212 milioane de țigarete, aproape de patru ori mai multe decât în 2024, cu o valoare estimată pe piața neagră de […] Articolul Suceava, în centrul capturilor record de țigarete de contrabandă din 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
O persoană de 70 de ani care a suferit arsuri pe 90% din suprafaţa corpului în timpul unui incendiu izbucnit duminică la o casă din comuna Homocea a fost preluată de la spitalul din Adjud de către un echipaj medical pentru a fi transferată cu elicopterul SMURD la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iaşi, informează Serviciul […] Articolul Femeie de 70 de ani, cu arsuri pe 90% din corp, transferată cu elicopterul la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Curs pentru antrenori şi monitori, organizat la USV Iași sub egida Federaţiei Ecvestre Române # TeleM Iași
Un curs pentru antrenori şi monitori va fi organizat, în perioada 9 – 12 martie, la Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USV), sub egida Federaţiei Ecvestre Române. Cursul este organizat în colaborare cu un club ecvestru din Iaşi, în cadrul unui parteneriat instituţional. Evenimentul va răspunde nevoii tot mai […] Articolul Curs pentru antrenori şi monitori, organizat la USV Iași sub egida Federaţiei Ecvestre Române apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
Hugo, câinele de serviciu al Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, începe specializarea pentru detectarea substanțelor interzise la Centrul Chinologic Sibiu # TeleM Iași
De astăzi, unul dintre camarazii noștri patrupezi, Hugo, pornește într-o nouă etapă importantă a pregătirii sale profesionale. Hugo și conductorul său vor participa la un curs specializat desfășurat la Centrul Chinologic Sibiu, unde vor urma instruirea pentru detectarea substanțelor interzise. Hugo este din rasa Ciobănesc german, o rasă recunoscută pentru inteligență, echilibru și devotament. Încă […] Articolul Hugo, câinele de serviciu al Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, începe specializarea pentru detectarea substanțelor interzise la Centrul Chinologic Sibiu apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Tronul lui Alexandru Moruzi – martor al modernizării Moldovei și al Unirii Principatelor, expus la Palatul Culturii din Iași # TeleM Iași
Acest tron este una dintre cele mai valoroase piese aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei din Iași. Realizat la începutul secolului al XIX-lea, el a fost comandat, cel mai probabil, pentru Palatul domnesc construit între 1802 și 1806 la Iași, pe atunci capitala Moldovei, de către domnitorul Alexandru Moruzi. Tronul are un design […] Articolul Tronul lui Alexandru Moruzi – martor al modernizării Moldovei și al Unirii Principatelor, expus la Palatul Culturii din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Zeci de elevi și profesori din Suceava, blocați pe Aeroportul din Dubai, după închiderea spațiului aerian # TeleM Iași
Aceștia se aflau într-un schimb de experiență, fiind însoțiți de profesori. Ei au înnoptat într-un adăpost unde au fost direcționați imediat după ce aeroporturile din Dubai au fost țina atacurilor din Iran. Autorităţile din Emiratele Arabe Unite au luat această decizie ca măsură de siguranţă, în contextul în care situaţia din regiune se poate schimba […] Articolul Zeci de elevi și profesori din Suceava, blocați pe Aeroportul din Dubai, după închiderea spațiului aerian apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Doliu în mediul administrativ și politic din Consiliul Județean Iași, după trecerea la cele veșnice a Cameliei Ciornia, profesionist apreciat și persoană publică dedicată comunității ieșene. Vestea dispariției sale a întristat colegii și colaboratorii. Într-un mesaj public, Marius Eugen Ostaficiuc a transmis: „Am primit cu multă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a colegei noastre, […] Articolul A murit consilierul județean AUR, Camelia Ciornia apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Sâmbătă, 28 februarie 2026, Iașul a găzduit un eveniment devenit emblematic pentru Iași și pentru Moldova, Cupa Sentoki, ajunsă la cea de-a 10-a ediție. Organizată exemplar în fiecare an de Clubul Toratoshi din Iași, sub coordonarea lui Sensei Florin Constantin Budeanu, a reunit cei mai buni karateka din stilurile de full contact knockdown (Isshinryu, Kyokushin, […] Articolul Cupa Sentoki, ediția aniversară 10, tradiție și continuitate apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:20
Jandarmii montani din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au oferit sâmbătă mărțișoare turiștilor aflați pe Pârtia Nemira, din Slănic Moldova, marcând astfel tradiția începutului de primăvară. Acțiunea a fost organizată în semn de prețuire pentru cei care aleg să-și petreacă timpul liber în stațiune, dar și pentru a transmite un mesaj de grijă și […] Articolul Mărțișoare oferite de jandarmii montani turiștilor de pe Pârtia Nemira apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
În luna martie pensiile pentru seniori vin cu o zi întârziere și pentru cei care au optat prin plata prin intermediul factorilor poștali. Asta deoarece 1 a fost duminică, iar plata începe de luni, 2 martie. Pensionarii trebuie să aștepte salariații Companiei Naționale Poșta Română, la domiciliu, până la jumătatea lunii. Dar, având în vedere […] Articolul A început plata pensiilor pentru luna lui Mărțișor apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Distribuţie Energie Electrică România (DEER) – Sucursala Galaţi anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică în perioada 2 – 6 martie 2026, după cum urmează: Luni, 2 martie 2026 Marţi, 3 martie 2026 Miercuri, 4 martie 2026 Joi, 5 martie 2026 Vineri, 6 martie 2026 În total, 1.759 de abonaţi nealimentaţi. Pentru relaţii suplimentare, gălăţenii pot […] Articolul Galaţi: Întreruperi majore de curent la început de primăvară, în oraş şi judeţ apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Compania Națională Aeroporturi București: 35 curse, anulate luni ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu # TeleM Iași
Lista include 17 decolări şi 18 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM şi Wizz Air Malta. 35 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt şi Iordania, sunt anulate, luni, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Lista […] Articolul Compania Națională Aeroporturi București: 35 curse, anulate luni ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Preţurile petrolului şi aurului au urcat vertiginos la deschiderea burselor asiatice. La ţiţei, creşterea este de peste 7%, iar preţul se apropie de nivelul de 80 de dolari barilul. Bursele au deschis în scădere semnificativă, iar preţul aurului a atins 5.333 de dolari uncia. Escaladarea războiului din Iran şi extinderea sa la nivel regional riscă […] Articolul Preţurile petrolului şi aurului au urcat vertiginos la deschiderea burselor asiatice apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Ministrul justiţiei anunţă luni propunerile pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT # TeleM Iași
Ministrul justiţiei, Radu Marinescu, urmează să anunţe luni propunerile pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT. În cursa pentru cele mai importante funcţii din sistemul judiciar s-au înscris 19 candidaţi. Selecţia, care a avut loc săptămâna trecută, a vizat posturile de procuror general, procuror-şef al DNA şi şef al DIICOT, alături de adjuncţii acestora. Pentru […] Articolul Ministrul justiţiei anunţă luni propunerile pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
În punctele de trecere a frontierei cu România devine operațional sistemul de intrare-ieșire al UE # TeleM Iași
Vor fi colectate date biometrice, imaginea facială și amprente digitale pentru prima înregistrare. În punctele de trecere a frontierei cu România devine operațional de luni sistemul de intrare-ieșire al Uniunii Europene, destinat cetățenilor din state non-comunitare, care călătoresc în spațiul Schengen pentru maximum 90 de zile. Procedura va fi aplicată inclusiv în portul Constanța și […] Articolul În punctele de trecere a frontierei cu România devine operațional sistemul de intrare-ieșire al UE apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență produsă în urma unui accident rutier, în comuna Ruginoasa, sat Ruginoasa, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului au rezultat trei victime, care au rămas încarcerate, fiind conștiente la momentul sosirii echipajelor de intervenție. La […] Articolul Accident grav în comuna Ruginoasa. Două mașini s-au ciocnit frontal apare prima dată în TeleM Regional.
1 martie 2026
14:00
Diaspora iraniană sărbătoreşte uciderea lui Khamenei la Los Angeles, Atlanta şi Boston. ”Mulţumim, preşedinte Trump” # TeleM Iași
Diaspora iraniană din Los Angeles, cea mai mare diasporă iraniană din lume, sărbătoreşte, cu steaguri de dinaintea Republoicii islamice şi dansează în stradă, pe muzică, uciderea liderului Ali Khamenei în atacuri americano-israeliene, un eveniment istoric, relatează într-un reportaj AFP. Un bărbat afişa mândru mesajul ”Make Iran Great Again” pe un tricou, un ecou al sloganului […] Articolul Diaspora iraniană sărbătoreşte uciderea lui Khamenei la Los Angeles, Atlanta şi Boston. ”Mulţumim, preşedinte Trump” apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Prima lună a calendarului roman, cu începutul de an la 1 martie, şi a treia în calendarele iulian şi gregorian, cu începutul de an la 1 ianuarie, este dedicată lui Mars, zeul războiului. Denumirile zonale ale lunii păstrează, de obicei, rădăcina cuvântului originar (Mart, Mărţişor, Marţiu) sau exprimă trezirea la viaţă a naturii înconjurătoare şi […] Articolul 1 Martie – Mărțișor. Tradiții și obiceiuri la români apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Numărul zborurilor de pe Aeroportul Otopeni anulate pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu a ajuns la 36 # TeleM Iași
Alte două zboruri au fost anulate, duminică, de pe Aeroportul Henri Coandă București, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, acestea fiind ultimele curse care mai apăreau în programul din această seară, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). În total, au fost anulate 36 de zboruri spre/dinspre Tel Aviv (21), Dubai (opt), Doha (patru), Beirut […] Articolul Numărul zborurilor de pe Aeroportul Otopeni anulate pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu a ajuns la 36 apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Vladimir Putin descrie moartea lui Ali Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității # TeleM Iași
Liderul Rusiei descrie moartea lui Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității umane și ale dreptului internațional. În Rusia, Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil, care a contribuit foarte mult la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, a declarat Putin. Putin a transmis cuvinte de sinceră compasiune și […] Articolul Vladimir Putin descrie moartea lui Ali Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani informează utilizatorii că, începând de astăzi, 01 martie 2026, pentru o perioadă estimată de 24 de ore, furnizarea apei potabile este sistată ca urmare a producerii unei avarii la conducta din PHD, cu diametrul de 400 mm, care alimentează bazinul din localitatea Libertatea, pe tronsonul situat între satul Damideni și […] Articolul 24 de ore fără apă în cinci comune din Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
94 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, a informat duminică dimineaţă Dispeceratul Naţional Salvamont România. Potrivit sursei citate, 26 dintre aceste persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, una a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD, iar restul au primit acordul să fie […] Articolul Salvamont România: 94 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore apare prima dată în TeleM Regional.
