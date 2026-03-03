La 34 de ani de la războiul din Transnistria, Maia Sandu insistă asupra retragerii trupelor Rusiei din regiune

13:10

Doi copii care, fără să știe, au băut insecticid după ce li s-a servit citronella în loc de suc de merișoare la un restaurant italian din capitala Australiei de Vest, au făcut ca fostul proprietar și localul, acum închis, să fie amendați cu 40.000 de dolari. Hannah Lemin, în vârstă de 12 ani, și sora […] © G4Media.ro.