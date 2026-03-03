La 34 de ani de la războiul din Transnistria, Maia Sandu insistă asupra retragerii trupelor Rusiei din regiune
3 martie 2026
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut din nou, marţi, retragerea trupelor Rusiei din Transnistria, regiunea separatistă din estul republicii, într-un discurs ocazionat de comemorarea a 34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru, potrivit portalului Deschide.md, citat de Agerpres. „Republica Moldova nu doreşte război, doreşte pace. Iar pacea adevărată nu poate fi […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
13:50
Marea Britanie trimite o navă de război în Cipru să-și apere baza militară atacată de Iran cu rachete
Marea Britanie va trimite o navă de război în Cipru ca să-și apere baza militară atacată de Iran cu rachete, transmite The Times, citat de Haaretz. Planul este ca nava britanică de război să ajungă în Cipru într-o săptămână. E vorba despre nava HMS Duncan, un distrugător care are capacitatea tehnică de a doborî rachete
13:50
George Simion defilează la braț cu lideri de extremă dreaptă din Europa și pro-ruși la o conferință în Statele Unite intitulată "Alianța Națiunilor Suverane"
Liderul partidului extremist AUR, George Simion, figurează ca invitat la un eveniment organizat în Statele Unite intitulat "Alianța Națiunilor Suverane" (Alliance of Sovereign Nations) la care participă lideri ai unor partide de extremă dreaptă din Europa ca Vlams Belang (Belgia), Partidul Libertăți (Austria), AfD (Germania) dar și un lider al partidului Visul Georgian, aliniat strategic
13:50
PSD amenință cu blocarea bugetului, dar cere partenerilor de guvernare „să nu blocheze adoptarea Legii bugetului"
PSD afirmă, într-un comunicat de presă de marți, că „cere partidelor din Coaliție să nu blocheze adoptarea Legii bugetului". În același comunicat, PSD amenință cu blocarea bugetului, dacă partenerii de guvernare nu acceptă în totalitate programul de solidaritate propus de PSD. „PSD solicită partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind elaborarea
13:50
Angajaţii în regim part-time din Germania au ajuns la o pondere record de 39,9% din forţa de muncă
Rata de ocupare în regim part-time în Germania a atins un maxim istoric în anul 2025, arată cifrele oficiale publicate marţi, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Institutul pentru Cercetarea Ocupării Forţei de Muncă (IAB) din Germania a descoperit că numărul angajaţilor în regim part-time a crescut cu 1% anul trecut, ajungând la
Acum 30 minute
13:40
Vicepremierul Tanczos Barna: Autorităţile locale vor beneficia de sumele care provin din impozitele locale
Guvernul pregăteşte bugetul pentru anul 2026, iar pentru noi cel mai important lucru este să asigurăm autorităţilor locale o predictibilitate bugetară, o sustenabilitate pe termen mediu şi lung şi o creştere treptată a fondurilor pentru investiţii, pentru a le putea oferi cetăţenilor servicii de calitate, a declarat, marţi, vicepremierul Tanczos Barna, la deschiderea oficială a
13:30
„Războiul din Iran este o lovitură dureroasă pentru prestigiul Rusiei de mare putere / Putin se teme de curentele extremiste din societatea rusă / Pentru Kremlin este o perioadă proastă" / Cum e afectată Rusia de războiul din Iran – interviu cu istoricul Cosmin Popa
Războiul din Iran este o lovitură dureroasă pentru prestigiul Rusiei de mare putere și este principalul motiv pentru care de la Kremlin vin reacții anemice, iar acelea nu aparțin oamenilor cu influență în luarea deciziilor, ci propagandiștilor, explică istoricul Cosmin Popa, specialist în Rusia și spațiul ex-sovietic. Pe de altă parte, pentru Kremlin e o
13:30
Alergiile respiratorii şi astmul pot fi prevenite prin expunerea la anumiţi microbi, potrivit unui nou studiu
Alergiile respiratorii şi astmul pot fi prevenite prin expunerea la microbi, datorită activării memoriei imunitare de lungă durată la nivelul plămânilor, conform constatărilor unui studiu, publicate marţi de Institutul Pasteur și citate de Agerpres. Cercetarea, publicată, de asemenea, în jurnalul ştiinţific Nature Immunology, deschide mai multe perspective clinice pentru prevenirea alergiilor respiratorii, al căror număr
13:30
Arabia Saudită condamnă atacul Iranului asupra ambasadei SUA din Riad și își rezervă dreptul de a răspunde
Arabia Saudită a condamnat marți atacul cu drone al Iranului asupra ambasadei Statelor Unite din Riad, despre care autoritățile au declarat că a provocat un incendiu limitat și daune clădirii, transmite televiziunea saudită Al Arabiya. Regatul Arabiei Saudite a anunțat că își exprimă respingerea și condamnarea în cei mai fermi termeni față de atacul brutal
Acum o oră
13:20
13:20
Organizația „Salvați Copiii": Aproape una din 10 nașteri din România în anul 2024 provine de la fete cu vârsta între 15 și 19 ani / Maria, mamă la 15 ani: „Am simțit că viața mea s-a terminat" / Educația pentru sănătate trebuie să fie parte integrantă și obligatorie a procesului educațional
Din cele 143.637 de nașteri care au avut loc în 2024, 13.018 provin de la mame cu vârsta între 15 și 19 ani, în 601 de cazuri fiind vorba de mame cu vârsta sub 15 ani, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, se arată într-un comunicat dat publicități marți de Organizația „Salvați Copiii", care solicită
13:10
Restaurant din Australia amendat cu 40.000 de dolari după ce a servit insecticid în loc de suc de merișoare unor copii
Doi copii care, fără să știe, au băut insecticid după ce li s-a servit citronella în loc de suc de merișoare la un restaurant italian din capitala Australiei de Vest, au făcut ca fostul proprietar și localul, acum închis, să fie amendați cu 40.000 de dolari. Hannah Lemin, în vârstă de 12 ani, și sora
13:00
Cristi Chivu va produce o mică „revoluție" la Inter cu ocazia semifinalei de marți cu Como. Gazzetta dello Sport vorbește despre faptul că antrenorul român va efectua opt modificări în echipa de start. Partida va începe la ora 22:00 și va putea fi urmărită în direct pe aplicația de streaming Voyo. Interul lui Chivu, lăudat
13:00
Donald Trump a declarat că Europa a fost mai utilă în sprijinirea atacurilor SUA asupra Iranului decât Marea Britanie, scrie The Telegraph. În declarația acordată ziarului The Sun, președintele SUA a avut cuvinte de laudă pentru alte țări europene, inclusiv Franța, dar l-a criticat pe premierul britanic Keir Starmer. „Aceasta a fost cea mai solidă
Acum 2 ore
12:50
Franța intenționează să trimită sisteme anti-rachetă și anti-dronă în Cipru, după ce o bază aeriană britanică de pe insulă a fost atacată cu drone, a relatat marți agenția Cyprus News Agency (CNA), citată de Reuters. Franța ar urma să trimită sisteme antirachetă și anti-dronă, precum și o fregată, potrivit CNA. Agenția a precizat că președintele
12:50
Israelul a atacat palatul prezidenţial iranian şi birourile Consiliului Suprem de Securitate Naţională din Teheran
Israelul a anunţat marţi că a efectuat atacuri aeriene împotriva palatului prezidenţial iranian şi a birourilor Consiliului Suprem de Securitate Naţională din Teheran, ca parte a războiului lansat sâmbătă împotriva Iranului, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Luni seară, „avioane israeliene au lovit şi destructurat instalaţii situate în complexul conducerii regimului terorist iranian
12:50
Protest la Palatul Cotroceni după propunerile pentru conducerea marilor parchete, vineri, de la ora 18:30
Un protest împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete formulate ieri de ministrul PSD al Justiției este anunțat vineri, 6 martie, la Palatul Cotroceni. "Ieșim în stradă, vineri, 6 martie 2026, în fața Palatului Cotroceni, Bulevardul Geniului, nr. 1-3, de la ora 18:30. Vino alături de noi să ții în mână o pancartă cu un ochi,
12:50
BREAKING Iranul avertizează țările europene împotriva participării la ofensiva Israel-SUA: „Ar fi un act de război"
Ministerul de Externe al Iranului a avertizat marți țările europene să nu participe sub nicio formă la campania americano-israeliană împotriva Republicii Islamice, declarând că o astfel de implicare ar reprezenta un act de război, transmite publicația Times of Israel. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baqaei, a declarat reporterilor că orice acțiune de acest fel
12:40
Cristina Chiriac, propunerarea pentru funcția de procuror general, „eroină" într-un raport european privind atacuri la liberatea presei
Propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general al României, Cristina Chiriac, a fost șefa DNA Iași din mai 2022. În martie 2023, DNA Iași a pus sub supraveghere totală (interceptări și filaj) jurnaliști care efectuau investigații sub acoperire privind tranzitul de cereale din Ucraina. Acum un an, jurnalistul Victor Ilie a dezvăluit această operațiune
12:40
Copiii născuți prematur vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani, anunță ministrul Sănătății
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete spune că prematurii vor fi monitorizați până la vârsta de 5 ani, printr-un program național și prin integrarea Carnetului Prematurului în reglementările naționale, potrivit Mediafax. Ministrul Sănătății a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației Prematurilor, în cadrul unui demers care vizează îmbunătățirea îngrijirii copiilor născuți prematur. „Experiența ultimilor ani arată clar
12:20
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației
Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației, a anunțat Administrața prezidențială. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc marți la ora 16:00, la Palatul Cotroceni. Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare" din Suceava, a fost propus
12:20
Lansarea bruscă a operațiunilor militare de către Washington și Tel Aviv în Iran, pe 28 februarie, paralizează Strâmtoarea Hormuz, singura poartă maritimă către Golful Persic. Acest punct strategic, declarat „închis" de Gardienii Revoluției iraniene, îi determină pe specialiștii în comerț și transporturi să se preg
12:10
FCSB a ratat prezența în play-off-ul din Superligă, iar campioana en-titre a României a anunțat că va juca meciurile considerate „acasă” din play-out pe arena din Bulevardul Ghencea. Pentru prima dată de când a fost introdus sistemul cu play-off și play-out, FCSB nu a reușit să se claseze printre primele șase echipe din campionat. În […] © G4Media.ro.
12:10
Trei inițiative majore pentru bunăstarea animalelor, blocate temporar în Comisia pentru Agricultură din Senat. Hilde Tudora: ‘’Important este să continuăm să luptăm’’ # G4Media
Trei proiecte legislative esențiale pentru protecția animalelor au fost amânate astăzi, în cadrul ședinței din Senatul României, mai exact în Comisia pentru Agricultură. Termenul de dezbatere a fost prelungit cu două săptămâni. Este vorba despre inițiative care vizează eliminarea eutanasierii în masă, recunoașterea animalelor ca ființe și interzicerea creșterii găinilor ouătoare în baterii. Toate trei […] © G4Media.ro.
12:10
”Mr. Story” își dezvăluie singur identitatea după un articol G4Media despre influencerul cu narațiuni extremiste, pro-ruse și conspirații realizat integral cu AI # G4Media
Arun Bobocel, un utilizator de TikTok, recunoaște singur că e ”Mr. Story” după ce G4Media a scris că e singurul cont asociat cu influencerul realizat integral cu AI. Mr. Story e un personaj foarte viral, făcut cu AI, integral, care răspândește retorică pro-rusă, conspirații și mesaje anti-Occident. Citește și: Cine e ”Mr. Story”, influencerul creat […] © G4Media.ro.
12:10
Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCÎ) anunță eliminarea obligativității prezentării certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru obținerea permisului de conducere, conform unui comunicat publicat pe site-ul oficial. Instituția precizează că serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor nu mai solicită cazierul judiciar în cadrul operațiunilor specifice obținerii permisului […] © G4Media.ro.
12:10
Branduri globale își închid magazinele în Orientul Mijlociu, pe fondul haosului provocat de conflict # G4Media
În Dubai și în alte mari centre comerciale din Orientul Mijlociu, numeroase magazine sunt închise sau funcționează cu personal redus, pe măsură ce escaladarea conflictului din regiune provoacă perturbări majore pentru afaceri și călătorii, scrie Fashion Network. Războiul aerian dintre SUA și Israel împotriva Iranului s-a extins luni, fără perspective clare de încheiere. Teheranul a […] © G4Media.ro.
12:00
Președintele francez Emmanuel Macron a ținut luni un discurs despre politica de descurajare nucleară a Franței, în contextul în care aliații săi europeni își exprimă îngrijorarea crescândă cu privire la posibila retragere a SUA și amenințările ruseșt, transmite agenția AP. Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană, iar doctrina sa de descurajare se bazează […] © G4Media.ro.
12:00
Anunțul tranșant al Ambasadei SUA din Israel pentru cetățenii americani: Nu suntem în poziția de a vă evacua său de a vă ajuta să plecați din Israel # G4Media
Ambasada SUA din Israel a transmis marți un mesaj tranșant pentru cetățenii americani din această țară și le-a spus că nu îi poate ajuta să se evacueze din Israel. Mai mult, Ambasada SUA din Ierusalim a spus că nu poate face nici o recomandare legată de inițiativa guvernului israelian de a organiza curse de autobuz […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:40
China a exercitat presiuni în spatele ușilor închise asupra oficialilor iranieni pentru a evita orice acțiune care ar putea pune în pericol transporturile sale de energie, potrivit The Telegraph. Conform Bloomberg, înalți responsabili din sectorul gazelor naturale au declarat că Beijingul a cerut Iranului în mod specific să evite atacarea Qatarului, care reprezintă 20% din […] © G4Media.ro.
11:40
Paramount şi Warner Bros îşi vor uni serviciile de streaming în urma fuziunii, care au împreună 200 de milioane de abonați în peste 100 de țări # G4Media
Serviciul de streaming Paramount+ va fuziona cu HBO Max, în urma unei oferte câştigătoare pentru Warner Bros Discovery, a declarat luni CEO-ul Paramount Skydance, David Ellison, transmite marţi agenţia de știri DPA, citată de Agerpres. Cele două companii intenţionează să îşi combine portofoliile de streaming într-o singură platformă, în următorii ani, a declarat David Ellison […] © G4Media.ro.
11:30
Numărul cazurilor de cancer de sân va creşte cu 34% până în 2050, iar al deceselor cu 44%, în special în ţările sărace # G4Media
Numărul cazurilor noi de cancer de sân la nivel mondial se estimează că va creşte cu 34%, iar cel al deceselor cu 44% până în 2050, în pofida progreselor înregistrate în tratamentul tumorilor mamare, din cauza impactului „disproporţionat” al acestei afecţiuni în ţările cu venituri reduse, relatează marţi agenţia de știri EFE şi publicația The […] © G4Media.ro.
11:20
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă: Pentru România, impactul scumpirii gazelor este amortizat temporar prin plafonări şi producţie internă # G4Media
Impactul creşterii preţului gazelor naturale la hub-ul TTF din Amsterdam este amortizat temporar, în România, prin plafonări şi producţie internă, dar dacă tensiunile persistă, presiunea pe industrie, inflaţie şi economie va deveni inevitabil, consideră Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, transmite Agerpres. „Explozia de 40% a TTF (benchmark-ul european de referinţă pentru gazele naturale tranzacţionate […] © G4Media.ro.
11:20
11:20
Un atac asupra statelor NATO nu poate fi exclus, după cel asupra unei baze din Cipru, avertizează ministrul german de externe # G4Media
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat marţi că un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus, după atacul cu drone asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, potrivit agenției de știri dpa, citate de Agerpres. „Da, acest pericol există, nu poate fi ignorat”, a declarat Johann Wadephul pentru postul public […] © G4Media.ro.
11:10
Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană la Curtea de Justiție a UE pentru îngheţarea activelor suverane rusești în valoare de aproximativ 210 miliarde de eur # G4Media
Banca Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de îngheţare pe perioadă nelimitată a activelor statului rus, în urma invaziei Ucrainei, susţinând că a fost lipsită de protecţie juridică, într-o primă contestaţie de acest fel depusă de la izbucnirea războiului, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Plângerea, înaintată în data de […] © G4Media.ro.
11:10
Inițiativă în premieră a guvernului: cetățenii pot trimite online sesizări despre instituțiile care impun proceduri birocratice inutile, iar reclamațiile vor fi făcute publice chiar de guvern pe o platformă specială # G4Media
Guvernul a invitat marți cetățenii să se implice într-un proces interactiv și transparent de reducere a birocrației și de digitalizare a administrației publice, prin semnalarea procedurilor birocratice greoaie cu care se confruntă, pe platforma online „Fără hârtie”, disponibilă la adresa fara-hartie.gov.ro, potrivit unui comunicat al executivului. Prin intermediul platformei lansate marți, cetățenii, persoanele juridice și […] © G4Media.ro.
11:00
Aproape 50 de ani de la un cutremur major în zona Vrancea. Bucureștenii se tem de un seism, dar puțini sunt pregătiți. Doar 13% spun că pot face față primelor 72 de ore – 3 zile / Descarcă un ghid complet de supraviețuire # G4Media
Peste 70% dintre locuitorii Capitalei și ai zonei metropolitane cred că un cutremur major s-ar putea produce în orice moment în următorul deceniu, însă doar aproximativ 13% spun că sunt pregătiți să facă față primelor 72 de ore, trei zile, după dezastru. Datele reies dintr-un sondaj online realizat în februarie, la inițiativa Fundației Comunitare București. […] © G4Media.ro.
11:00
Bărbat decedat într-o localitate din județul Vaslui după ce în locuinţa sa a izbucnit un incendiu / Autospeciala ISU a ajuns după o oră la intervenție pentru că a rămas blocată în noroi # G4Media
O persoană a decedat, luni, după ce în locuinţa sa din comuna Bogdana a izbucnit un incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, transmite Agerpres. În urma evenimentului, soţia bărbatului a făcut atac de panică, iar locuinţa a fost distrusă. „Detaşamentul de Pompieri Vaslui a intervenit în data de 02 martie, în […] © G4Media.ro.
11:00
Decizia lui Trump de a ataca Iranul e tot mai contestată în SUA: Dovezi incomplete și semne de întrebare în Congres # G4Media
Administrația Trump se confruntă cu un val tot mai mare de scepticism din partea Congresului și a experților în securitate cu privire la justificările oferite pentru războiul cu Iranul, arată o analiză Wall Street Journal. Situația politică pentru președintele Trump e cu atât mai complicată cu cât el a denunțat constant declanșarea de către președinții […] © G4Media.ro.
11:00
Cinema vs. Streaming din perspectiva a doi actori de teatru / “Acasă e mai comod. Dar mai fragmentat. Nu mai este vorba de a trăi filmul, e doar de consum” / ”Lumea nu mai are răbdare să asculte tăcerile” # G4Media
Dezbaterea dintre Netflix și Cinema, pare la prima vedere o confruntare între două moduri de a consuma un film. În realitate, lucrurile tind să fie mai nuanțate. Un studiu realizat de grupul Quantitative Economics and Statistics al agenției EY din Washington, a constatat că Netflix nu distruge deloc cinematograful. Acest lucru se datorează faptului că […] © G4Media.ro.
10:50
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marți cu peste 20% și au depășit 54 de euro pentru un Megawatt-oră # G4Media
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marţi dimineaţa cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu privire la durata opririi exporturilor de la cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, precum şi la impactul pe care îl va avea asupra aprovizionării globale cu energie, transmite agenția […] © G4Media.ro.
10:40
Pas major în medicina veterinară. Oamenii de știință au creat cea mai mare bază de date din lume cu tumori la câini și pisici # G4Media
Cercetătorii de la Grupul de Știința Datelor Veterinare al Universității din Liverpool și de la Universitatea din Las Palmas de Gran Canaria au creat cea mai mare bază de date din lume privind tumorile canine și feline, care conține peste un milion de înregistrări. Această resursă unică își propune să contribuie la transformarea înțelegerii factorilor […] © G4Media.ro.
10:40
China face presiuni asupra Iranului pentru a menţine Strâmtoarea Ormuz deschisă / Beijingul e principalul furnizor de precursori pentru bombele și munițiile produse de regimul iranian # G4Media
Directorii unor companii chineze de stat din sectorul gazelor au dezvăluit că Beijingul face presiuni asupra oficialilor iranieni pentru a evita acţiunile care ar perturba exporturile de gaze din Qatar sau alte transporturi de energie care trec prin Strâmtoarea Ormuz, informează agenția de știri Bloomberg citând surse din apropierea discuţiilor. În calitate de cumpărător pentru […] © G4Media.ro.
10:40
Dilema lui Trump: „Victoria imediată” sau un război de uzură nesustenabil în Iran – analiză Sky News # G4Media
Conflictul dintre SUA și Iran a ajuns într-un punct critic, punându-l pe Donald Trump în fața unei alegeri dificile: să declare victoria acum sau să continue o ofensivă care riscă să epuizeze resursele aliaților și să destabilizeze economia globală. Deși superioritatea militară a SUA este incontestabilă, strategia „asimetrică” a Teheranului începe să dea roade, arată […] © G4Media.ro.
10:30
Toţi directorii din Administraţiile Bazinale de Apă şi Institutul de Hidrologie vor avea indicatori clari de performanţă, anunță ministra Mediului # G4Media
Toţi directorii din cele 11 Administraţii Bazinale de Apă şi din cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanţă începând din luna martie, a anunţat marţi ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, transmite Agerpres. „Continuăm Reforma la Apele Române! De luna aceasta, schimbăm regulile jocului. Începând din […] © G4Media.ro.
10:10
ReporterIS: DNA Iași a făcut trei rechizitorii în 2025 / Prejudiciile nu acoperă nici salariile procurorilor / Anul trecut a trimis în judecată doi administratori și un paznic / Procuroarea Cristina Chiriac candidează la șefia Parchetului General # G4Media
Serviciul Teritorial Iași al DNA a înregistrat în anul 2025 unul dintre cele mai scăzute randamente la nivel național, conform Raportului de activitate al DNA, scrie Reporter de Iași. Deși funcționează cu schema completă de șapte procurori de execuție, aceștia au emis doar trei rechizitorii într-un an întreg. Din cei șase inculpați trimiși în instanță […] © G4Media.ro.
10:00
Duelul titanilor reaprins: Verstappen vs Hamilton în viziunea fanilor pentru sezonul 2026 din F1 # G4Media
În doar câteva zile va începe un nou sezon din Formula 1, iar mulți dintre fanii Marelui Circ așteaptă un duel electrizant între Lewis Hamilton și Max Verstappen pentru titlul de campion. Cel puțin așa arată rezultatele unui sondaj publicat de RacingNews365. Ferrari, tun financiar în 2025, deși sezonul a fost unul dezastruos pentru Scuderie […] © G4Media.ro.
10:00
Un sprijin mai consistent al Occidentului ar fi asigurat victoria Ucrainei în războiul declanşat de Rusia, consideră filosoful francez Bernard-Henri Lévy # G4Media
Filosoful francez Bernard-Henri Lévy consideră că, dacă ţările occidentale ar fi oferit Kievului mai mult ajutor şi ar fi acţionat mai hotărât, Ucraina ar fi putut obţine victoria în războiul declanşat de Rusia. Într-un interviu acordat agenţiei ucrainene RBC, citat de Rador, Lévy a subliniat că el continuă să creadă în victoria Ucrainei, în pofida […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:50
Inflaţia în zona euro ar putea creşte dacă războiul din Iran se prelungeşte, avertizează șeful Băncii Centrale Europene # G4Media
Un război prelungit în Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere substanţială a inflaţiei în zona euro şi ar putea reduce creşterea economică, a declarat economistul-şef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, într-un interviu publicat marţi în Financial Times, transmite Reuters. Războiul împotriva Iranului s-a extins luni şi nu se întrevede un sfârşit, în condiţiile […] © G4Media.ro.
09:50
Presa grecească: Este Ciprul pe o traiectorie a implicării în război? Ce probleme legale ridică atacarea bazei de la Akrotiri # G4Media
Ciprul s-a aflat în centrul unor tensiuni geopolitice periculoase în ultimele ore. Atacul iranian asupra bazei britanice de la Akrotiri, evacuarea completă a zonelor Akrotiri și Dhekelia, suspendarea preventivă și evacuarea Aeroportului Internațional Paphos, precum și trimiterea de către Grecia a unor fregate și avioane de vânătoare F-16 pe insulă compun un tablou care depășește […] © G4Media.ro.
