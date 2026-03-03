„Tea for mums” în București, pentru mamele care nu-și mai văd capul de treburi și-ar vrea să vorbească și să se sfătuiască unele cu altele. E organizat pe 5 și 6 martie
B365.ro, 3 martie 2026 13:20
Administrația locală a anunțat organizarea evenimentului „Tea Party for Mums" în Sectorul 2. Acesta va avea loc pe 5 și 6 martie, fiind dedicat mamelor care vor să aibă câteva ore de discuții între ele.
• • •
13:50
Festivalul Nostalgia, ediția de primăvară „Flori, fete sau băieți”. E la Romexpo, în perioada 6-7 martie, și e cu muzică și dans pe piese din anii ’90 și 2.000 # B365.ro
În perioada 7-8 martie revine în Capitală, unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri din oraș, și anume Nostalgia. Ediția de primăvară „Nostalgia | Flori, fete sau băieți" reunește laolaltă zeci de bucureșteni și nu numai
13:50
Ce servicii ale Primăriei Sectorului 1 s-au mutat în noul sediu. Harta reorganizării PS1 și ghidul programărilor # B365.ro
Primăria Sectorului 1 reamintește bucureștenilor că mai multe direcții din cadrul DGASPC își mută activitatea în noul sediu de pe Strada Mureș. Administrația a dat locația acestora și cum se pot programa cetățenii pentru a
Acum 30 minute
13:40
Noi restricții de circulație pe DN1, pentru Șantierul M6, în dreptul viitoarei stații de metrou Paris. Afectează ambele sensuri: și spre, și dinspre București # B365.ro
Noi restricții de circulație se impun pe DN1, din cauza lucrărilor la viitoarea Magistrală 6 – metroul de la Gara de Nord la Aeroporul Otopeni. De această dată, e vorba despre restricții care durează un
Acum o oră
13:20
13:10
ESENȚIAL | Manuscrise și lucruri ale lui George Enescu, ținute în containere, în umezeală și frig. Ministrul Culturii anunță control pe șantierul Palatului Cantacuzino, în pauză de 2 ani # B365.ro
Situație revoltătoare la Palatul Cantacuzino care găzduiește Muzeul Național „George Enescu", clădire aflată în fondul Patrimoniului European. Manuscrise ale marelui compozitor, obiecte personale și numeroase alte bunuri clasate sunt ținute de mai bine de 4
Acum 2 ore
12:40
FOTO | Zeci de „steaguri” publicitare, date jos de pe Calea Floreasca. Bucureștiul va avea noi reguli privind publicitatea stradală, după cum spunea Ciucu # B365.ro
Poliția Locală a Municipiului București a anunțat că a dat jos primele „steaguri" de pe stâlpii de iluminat public. Este vorba de 62 de bucăți de pe Calea Floreasca. În perioada următoare, curățenia va continua
12:40
FOTO | Dl. Negoiță e în sezonul „Modernizăm Piețe”, azi Piața Miniș. Publică niște simulări, ca să vedem și noi ce cum și-a imaginat transformarea, care va începe cândva # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că PS3 are pe listă un nou proiect, mai precis un alt proiect de modernizare al unei piețe din sector. Este vorba de Piața Miniș. Piața Miniș
12:20
Statui vivante în stații STB de pe Calea Șerban Vodă, undese refac șinele de tramvai. De ce a ajuns greu vestea că liniile 19 și 49 se suspendă, iar alte 5 sunt deviate # B365.ro
Începând de luni, 2 martie 2026, circulația tramvaielor pe Calea Șerban Vodă și pe arterele adiacente este oficial suspendată pentru reabilitarea cării de rulare. Această veste îi va bucura, probabil, mai ales pe bucureștenii care
12:00
Soarele de-afară chiar e primăvară! ☀️ Prognoza ANM actualizată anunță cer fără nori și temperaturi în creștere în București. Vremea, pe zile, până pe 10 martie # B365.ro
Începe să miroasă într-adevăr a primăvară. Chiar dacă în primele zile din martie ne-am pomenit cu dimineți înnorate și cam reci, de azi chiar începe să se încălzească. Joi ne vom bucura de 14 grade
Acum 4 ore
11:20
„Miercurea Sirenelor” se amână. DSU anunță că a luat decizia după „o analiză proprie” a actualelor condiții și „în mod deliberat”. Practic, ca să nu intrăm la idei # B365.ro
Se amână „Miercurea Alarmelor", anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Reprezentanții spun că s-a luat această decizie în baza unei analize proprii care a indicat că „este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului
10:50
Aproape 40 de mii de studenți care provin din medii defavorizate vor primi burse sociale. Care sunt criteriile de acordare # B365.ro
Ministrul Educației, în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), a lansat anunțul de selecție a universităților de stat care vor acorda burse sociale. Peste 39.000 de studenți
10:40
VIDEO | Dicționar audio pentru Miercurea Sirenelor. Semnificația fiecărui sunet de alarmare care se aude pe 4 martie, plus lista adăposturilor din București # B365.ro
Miercuri, 4 martie, este ziua în care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) testează (sau ne testează) sirenele pentru avertizarea populației. Exercițiul se desfășoară în cadrul Săptămânii Protecției Civile și începe la ora 10:00.
10:00
„Nu uitați că mâine urlă alarmele în București”, ne amintește acum PS1. Miercurea Sirenelor se întoarce în viețile noastre complet neplictisitoare # B365.ro
„Miercurea Sirenelor" este un exercițiu național de „alarmare publică" organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru a verifica funcționarea sistemelor de avertizare din București și din țară. Evenimentul are loc, de regulă,
Acum 6 ore
09:20
Concertul-fenomen de la București, la care biletele Early Bird s-au vândut ca pâinea caldă. Ce e „Vivaldi Rocks”, spectacolul din aprilie de la Sala Palatului # B365.ro
Legenda rock-ului mondial Joe Lynn Turner și Orchestra Simfonică București vor urca pe scena Sălii Palatului din Capitală, pe data de 2 aprilie 2026, începând cu ora 19:30, pentru a marca debutul turneului european „Vivaldi
09:10
FOTO | A0 – Autostrada Bucureștiului, blocată dinspre Bragadiru spre Berceni, după ce o betonieră a zburat de pe șosea, s-a înfipt în parapet și-a rămas cocoțată acolo # B365.ro
Un accident în c are a fost implicată o betonieră blochează Autostrada Bucureștiului – A0, unde nu se poate circula dinspre Bragadiru spre Berceni, Mai mulți din comunitatea Infotrafic București și Ilfov publică imagini de
08:30
ESENȚIAL | Tragedie azi-noapte la doi pași de Piața Crângași, unde o casă a explodat, apoi a luat foc. Sub dărâmături, un om fără suflare și câinele său # B365.ro
O explozie urmată de un incendiu s-a produs marți dimineață pe strada Pietrele Doamnei din Sectorul 6 al Capitalei. În urma tragicului incident o persoană și-a pierdut viața. Sub dărâmături se aflau o persoană și
Acum 8 ore
06:00
Cadou de primăvară de la Termoenergetica pentru zeci de mii de bucureșteni, dacă tot a început să fie „călduț” afară. Iar se oprește căldura, dar măcar de data asta ne-au anunțat # B365.ro
Cine spunea că autoritățile nu pot fi drăguțe în săptămâna asta așa de frumoasă, cu mărțișor, cu ziua femeii, apoi urmează și mucenicii… Chiar, mai țineți minte când ieșeau politicienii să facă baie de mulțime
Acum 12 ore
03:10
Am fost plecată foarte un pic şi când m-am întors, noaptea, primul lucru care mi-a sărit în ochi a fost că la 10 zile după ultima ninsoare încă suntem înconjuraţi de munţi şi movile de
Acum 24 ore
19:40
FOTO | Dolce pisoiul a încurcat drumul spre casă. S-a rătăcit pe la Eroii Revoluției și stăpânul lui îl caută cu disperare # B365.ro
Un motan simpatic pe nume Dolce a încurcat drumul spre casă. Are 7 luni și are blănița maro tărcată. Ca semn distinct are o pată albă în tâmplă. Stăpânul lui speră să îl găsească cât
19:20
FOTO | Timpi de așteptare mai mici la controlul de frontieră pe Aeroportul Otopeni. S-au deschis două noi ghișee # B365.ro
Două noi ghișee au apărut în zona de sosiri non-Schengen la Aeroportul Internațional „Henri Coandă" (Otopeni) din București. CNAB a spus că timpii de așteptare sunt mai mici la controlul de frontieră. Sunt disponibile două
18:30
FOTO | Unele gropi de pe Str. Parcului din S1 au rămas neacoperite, altele au fost plombate. Bucureșteancă: „Trecerea de pietoni tot nu se vede” # B365.ro
În Capitală, în ultima vreme cea mai recurentă problemă sunt gropile din carosabil, fie ele foarte adânci sau nu. Șoferii se plâng zilnic cât de dificil este pentru ei să circule în aceste condiții precare.
18:10
VIDEO | Ultimul stâlp de susținere se ridică la Pasajul Apărătorii Patriei. „Anul acesta, terminăm lucrările și ne vom concentra pe viitorul pod cel care va traversa Șoseaua Olteniței” # B365.ro
Primarul Sectorulu 4, Daniel Băluță, a anunțat că se ridică și ultimul stâlp de susținere al pasajului Apărătorii Patriei. În zilele ce urmează, muncitorii vor turna și betonul care să întărească structura de rezistență a
17:20
Târgul de Sfinții Mucenici revine la Muzeul Țăranului Român, în perioada 6-8 februarie. Vor fi mărțișoare, preparate delicioase și ateliere de încondeiat ouă # B365.ro
Târgul de Sfinții Mucenici va avea loc în perioada 6 – 8 martie, în curtea Muzeului Național al Țăranului Român, din București, Strada Monetăriei, nr. 3. Intrarea este liberă. Târgul de Sfinții Mucenici revine în
16:50
VIDEO | Bucureștenii din S1 pot solicita online loc de parcare de reședință, fără să mai meargă la ghișeu. Care sunt pașii de urmat în aplicație # B365.ro
Administrația locală a transmis că șoferii se pot înscrie online pentru un loc de parcare de reședință în Sectorul 1. Primăria a spus că procesul este în mai multe etape. Procesul este online Administrația locală
16:20
Tramvaiele STB 1 și 10, blocate de o oră pe Șoseaua Olteniței. Martor: „Posibil pantograf rupt, circulația este blocată” # B365.ro
Tramvaiele 1 și 10 sunt blocate pe Șoseaua Olteniței, de o oră. Un martor spune că situația ar putea fi din cauza unor probleme la pantograf rupt. STB a anunțat incident tehnic. Liniile 1 și
16:10
FOTO | Creanga pericol de la Policlinica Titan care stă să cadă peste bucureșteni. Se află în zona de acces pentru persoanele cu dizabilități # B365.ro
În incinta Policlinicii Titan, în Sector 3 al Capitalei, chiar pe zona de acces pentru persoanele cu dizabilități, o creangă imensă stă să cadă în orice clipă. Autoritățiile nu ai intervenit în nicun fel până
15:30
ESENȚIAL | Exproprieri de 15 milioane de euro pentru construirea Noului Bd. Dimitrie Pompeiu, pe masa CGMB, la propunerea PMB. La cine trebuie să ajungă despăgubirile # B365.ro
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) se află un proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropiere pentru imobilele private ce se află pe amplasamentul șantierului de
15:30
FOTO | Primul tren electric Alstom Coradia, predat InterRegional Călători. Spre ce destinații va pleca din București, din Gata de Nord # B365.ro
Autoritatea pentru Reformă Feroviară a transmis că prima ramă electrică E-IR de tip Coradia Stream – TS14, la Depoul Alstom, de la Atelierele CFR Grivița. Acest tren a fost predat către operatorul de transport feroviar
14:50
Interzicerea sălilor de jocuri de noroc în București, propunere USR. Proiectul va fi publicat pe site-ul PMB, pentru dezbatere publică # B365.ro
USR București intenționează să depună un proiect pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc în Capitală. Această inițiativă face parte din pachetul „Fără păcănele". Inițiativa trebuie discutată în Consiliul General USR București a transmis că
14:50
Spring Fest Kiseleff e în acest weekend. E festival de mucenici tradiționali, langoși delicioși, zeci de mărțișoare și multe alte surprize # B365.ro
Weekendul acesta, 7-8 martie, va avea loc Spring Fest Kiseleff. În cadrul evenimentului, bucureștenii și nu numai se vor bucura de mucenici tradiționali, covrigi calzi și aromați, langoși delicioși, kurtos cu arome, pizza con, Rulouri
14:30
Bucureștencele, și nu numai, sunt invitate să participe vineir, pe 6 martie, la o nouă ediție a evenimentului „Caravana Frumuseții", care va avea loc în incidnta magazinului dm din Mega Mall. Evenimentul de la Mega
14:10
Sarea de la deszăpezire nu e principala vinovată pentru gropi, explică Salrom. Primarul Ciucu spunea că s-a dat în neștire cu NaCl și de-asta ajungem la metrou de pe banda 1 # B365.ro
Salrom a clarificat că sarea pentru deszăpezire nu este principala și singura cauză pentru gropile apărute pe străzile din Capitală și alte orașe, în urma ninsorilor abundente. Societatea a precizat că degradările carosabilului sunt corelate
14:00
Turista Mână Iute a jefuit un apartament Airbnb din București. A deschis, a smuls televizorul din perete, l-a învelit în cearceaf, din mers a înșfăcat și-un Airfryer și dusă a fost # B365.ro
O femeie care a închiriat un apartament în regim hotelier în Piața Romană din București nu a plecat cu mâna goală din locuință. Camerele de supraveghere au surprins-o în timp ce căra, înfășurat într-un cearceaf,
Ieri
13:50
FOTO | Mărțișorul „Opel Astra”, roșu ca focul și rămas cocoțat pe singurul dâmb de zăpadă albă din București. „E, se topește și iese el…” # B365.ro
De la o zi la alta, șoferii devin din ce în ce mai creativi când vine vorba să își parcheze mașinile, mai ales neregulamentar. Am văzut multe exemple de „așa nu" la acest capitor. Fie
13:00
SMS-ul cu care dl. Negoiță a scos azi din minți o grămadă de bucureșteni din S3 cu loc de parcare de reședință. Asta după ce multora le-a dat și ziua peste cap # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 3 au câteva lucrur pe care nu le îndrăgesc atât de tare la ei în sector. Ei bine, printre acestea se numără și ziua de curățenie în parcare. Cetățenilor le-a luat timp
13:00
Ispita și Bătăușul, cuplul-dinamită din București. Ea îi seducea pe bărbați pe internet, el se ducea la întâlnire cu pistolul ori cuțitul și îi jefuia # B365.ro
Polițiștii Capitalei au arestat preventiv un tânăr de 18 ani care a jefuit trei bărbați din Sectorul 5. O altă femeie de 20 de ani îi chema pe aceștia pentru a petrece un timp împreună
12:50
VIDEO | Sheba, ultima pisică rămasă printre ruinele blocului din Rahova distrus de explozie, a fost capturată. Locuitorii de aici stau în continuare cu chirie # B365.ro
Asociația TNR a reușit să captureze ultima pisică rămasă blocată în blocul din Rahova, unde s-a produs explozia din data de 17 octombrie 2025. În acest timp, locuitorii mutați în chirie așteaptă adoptarea unui proiect
12:20
FOTO | Conducte imense, de mărimea unui om, sunt montate acum sub Planșeul Unirii. Dacă va fi nevoie, prin ele va fi redirecționată apa Dâmboviței # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a venit cu noi imagini de la Planșeul Unirii. Aici, construcția este reconstruită de la zero peste râul Dâmbovița. Muncitorii se ocupă de montarea unor conducte de mărimea unui om.
12:20
FOTO | Cum vor arăta noile pasaje Turda și Grivița, după reabilitare și modernizare. PS1 promite un fel de OZN-uri, care vor apărea nu se știe exact când # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat investiția a peste 8 milioane de euro pentru reabilitarea completă a pasajelor pietonale Grivița și Turda. Acest proiect vizează instalarea de ascensoare de mare capacitate, rampe pentru accesibilitate și implementarea
12:20
Autobuzele 116 nu mai pot ajunge la capăt de linie in cauza șoselei pline de gropi. STB: Mijloacele de transport întorc la stația „CFR Progresul” # B365.ro
Societatea de Transport București a informat bucureștenii că de acum autobuzele 116 întorc la terminalul „C.F.R. Progresul". Măsura a fost luată din cauza condiției precare a carosabilului. Autobuzele STB 116 întorc la stația „C.F.R. Progresul"
11:40
FOTO | Singurul fel în care putem vedea metrou în Rahova. Un bucureștean are o imagine clară asupra revoluției în transportul public din cartier # B365.ro
Bucureștenii din Rahova, unui dintre cele mai mari și mai dens populate cartiere din București, tânjesc după metrou probabil că de când există în oraș transport în comun subteran. E matematic subdezvoltat la capitolul infrastructură
11:40
În 45 de minute la Pilot Garage afli mai multe despre mașina ta decât în 3 ore de negociere (P) # B365.ro
Există un ritual bine cunoscut în piața auto second hand din România. Mergi să vezi mașina, o învârți pe toate părțile, asculți motorul, întrebi de istoric, negociezi prețul o oră, două, poate trei. Pleci acasă
11:30
FOTO | Dispare un simbol al bercenarilor. Comunitatea „Berceni, cartierul copilăriei noastre”, locul unde zeci de mii de bucureșteni depănau amintiri, se declară învinsă de AI # B365.ro
Dispare un simbol digital al cartierului Berceni din Sectorul 4 al Capitalei. După o lungă perioadă în care această pagină de Facebook a trezit numeroase amintiri frumoase, administratorul a decis că nu-și va mai continua
11:10
FOTO | O mașină a rămas suspendată pe un separator de beton din Chiajna, spre Bd. Uverturii. Trafic îngreunat # B365.ro
O mașină a rămas suspendată pe un separator de beton aflat la intrarea în București dinspre Chiajna. Traficul este aglomerat în zonă, la ora 11:00. O mașină a rămas suspendată pe un separator de beton
10:20
Tururi ghidate prin teatrele din București, care încep cu plimbări prin zone din oraș pline de poveste. Înscrierile, la AMTeatru, care sărbătorește astfel 2 ani de existență # B365.ro
Platfomra culturală AMTeatru a anunțat lansarea unei noi ediții de tururi de promovare a teatrelor din București. Inițiativa culturală, care a început în anul 2024, a reușit să creeze o comunitate solidă de iubitori de
10:00
FOTO | Cum ar arăta zona istorică de lângă Cișmigiu și Strada Gina Patrichi, dacă ar fi pietonală și pavată cu piatră cubică. Niște bucureșteni au pus AI la treabă # B365.ro
Într-un oraș sufocat de mașini, dar cu străzi sau alei cu potențial de reamenajare, bucureșteni visători își imaginează cum ar putea arăta orașul dacă ar fi mai prietenos cu pietonii. Fără asfalt, pe jos doar […] Articolul FOTO | Cum ar arăta zona istorică de lângă Cișmigiu și Strada Gina Patrichi, dacă ar fi pietonală și pavată cu piatră cubică. Niște bucureșteni au pus AI la treabă apare prima dată în B365.
09:10
Patriarhul Daniel ne mai cere niște bani pentru pictarea Catedralei Naționale. că s-a pictat și provizoriu pentru sfințire. Plus că nu-i gata nici încălzirea în pardoseală # B365.ro
Bună dimineața, București, Doamne-ajută să vină Primăvara mai repede, că altfel se simt gropile din oraș când e soare și călduț; întrerupem nervii din trafic sau de lânga pana abia făpcută cu o rugăminte de […] Articolul Patriarhul Daniel ne mai cere niște bani pentru pictarea Catedralei Naționale. că s-a pictat și provizoriu pentru sfințire. Plus că nu-i gata nici încălzirea în pardoseală apare prima dată în B365.
08:30
ESENȚIAL | Tramvaiele 19 și 49, suspendate de azi, alte 5 linii STB au trasee deviate. Începe reabilitarea șinei în zona Șerban Vodă – Dudești – 1 Decembrie 1918. Lista modificărilor # B365.ro
Începând de astăzi încep lucrările de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Calea Șerban Vodă, Strada Nerva Traian, Calea Dudești și Bd. 1 Decembrie 1918, motiv pentru care se reorganizează circulația pe […] Articolul ESENȚIAL | Tramvaiele 19 și 49, suspendate de azi, alte 5 linii STB au trasee deviate. Începe reabilitarea șinei în zona Șerban Vodă – Dudești – 1 Decembrie 1918. Lista modificărilor apare prima dată în B365.
06:20
Strada Puțul cu Tei, poate cea mai veche din Berceni. Cum a devenit de la drum de pământ, la centrul unei comunități, iar mai apoi o amintire # B365.ro
În Bucureștiul de astăzi, dominat de bulevarde largi și blocuri ridicate în grabă, puține locuri mai păstrează memoria orașului de altădată. Strada Puțul cu Tei, aflată în Sectorul 4, în cartierul Berceni, este una dintre […] Articolul Strada Puțul cu Tei, poate cea mai veche din Berceni. Cum a devenit de la drum de pământ, la centrul unei comunități, iar mai apoi o amintire apare prima dată în B365.
06:10
FOTO | Primele șine de tramvai din București au fost montate cu mare trudă. Imagini cu muncitorii care au construit primii 5 km de cale de rulare # B365.ro
În anul 1912 se puneau bazele transportului cu tramvaiul modern și construcția infrastructurii pentru noile garnituri. Primele bucăți de șină au fost cumpărate de la compania nemțească „Westfaliche Stahlwerke Verband” și pregăteau terenul pentru retragerea […] Articolul FOTO | Primele șine de tramvai din București au fost montate cu mare trudă. Imagini cu muncitorii care au construit primii 5 km de cale de rulare apare prima dată în B365.
