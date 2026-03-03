„Tea for mums” în București, pentru mamele care nu-și mai văd capul de treburi și-ar vrea să vorbească și să se sfătuiască unele cu altele. E organizat pe 5 și 6 martie

10:00

Într-un oraș sufocat de mașini, dar cu străzi sau alei cu potențial de reamenajare, bucureșteni visători își imaginează cum ar putea arăta orașul dacă ar fi mai prietenos cu pietonii. Fără asfalt, pe jos doar […] Articolul FOTO | Cum ar arăta zona istorică de lângă Cișmigiu și Strada Gina Patrichi, dacă ar fi pietonală și pavată cu piatră cubică. Niște bucureșteni au pus AI la treabă apare prima dată în B365.