Oana Gheorghiu: and #8222;Reforma companiilor de stat este esenţială and #8221;
Bursa, 3 martie 2026 14:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că restructurarea companiilor de stat reprezintă un pilon central al tranziţiei către un nou model economic, subliniind că guvernanţa autentică, selecţia profesională şi transparentă a consiliilor de administraţie, asumarea răspunderii de către manageri şi rigoarea financiară nu sunt simple aspecte tehnice, ci condiţii fundamentale pentru creşterea competitivităţii şi menţinerea echilibrelor bugetare
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 15 minute
14:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că restructurarea companiilor de stat reprezintă un pilon central al tranziţiei către un nou model economic, subliniind că guvernanţa autentică, selecţia profesională şi transparentă a consiliilor de administraţie, asumarea răspunderii de către manageri şi rigoarea financiară nu sunt simple aspecte tehnice, ci condiţii fundamentale pentru creşterea competitivităţii şi menţinerea echilibrelor bugetare
14:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că, începând din martie, toţi directorii celor 11 Administraţii Bazinale de Apă şi ai Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) vor avea indicatori clari de performanţă, and #8222;măsuraţi corect and #8221; şi and #8222;evaluaţi pe bune and #8221;
14:50
BERD, CEECAT Capital şi Morphosis Capital ies din investiţia La Cocoş după tranzacţia cu grupul Schwarz # Bursa
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), CEECAT Capital şi Morphosis Capital au anunţat finalizarea investiţiei în retailerul românesc La Cocoş, în urma aprobării tranzacţiei de către Consiliul Concurenţei şi a încheierii acordului cu entităţi din cadrul Schwarz Group.
Acum 30 minute
14:40
Cornerstone Communications: Investitorii BVB au preferat stabilitatea în 2025, preferând companiile cu dividende ridicate # Bursa
Cornerstone Communications, alături de MIA Marketing, în parteneriat cu BT Capital Partners, au publicat ediţia 2025 a studiului Market Pulse, dedicat pieţei de capital şi comportamentului investitorilor de retail activi la Bursa de Valori Bucureşti.
14:40
Bugetul de stat pe acest an trebuie adoptat 'rapid', a afirmat, marţi, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, potrivit căruia coordonatele trebuie să fie investiţii în creştere, fonduri pentru administraţia locală, fără majorări de impozite şi taxe şi protecţie socială finanţată 'realist'
14:40
Bugetul pentru 2026 este construit pe principiile responsabilităţii şi echilibrului, având la bază un nou nivel record al investiţiilor şi al fondurilor europene atrase, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare
14:40
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează marţi o vizită oficială la Varşovia, la invitaţia viceprim-ministrului şi ministrului de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, cu prilejul Zilei Solidarităţii româno-poloneze
14:40
Un număr de 28 de zboruri către şi dinspre Israel, Dubai, Bahrain, Qatar şi Iordania au fost anulate marţi, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, a informat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB)
14:40
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a discutat luni la telefon cu omologul său chinez, Wang Yi, despre conflictul din Iran, cei doi convenind să colaboreze pentru dezescaladarea situaţiei
14:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că situaţia prin care trece în prezent România nu reprezintă o criză propriu-zisă, ci efectul previzibil al unei schimbări asumate de paradigmă
14:40
Banca Mondială: and #8222;Deficitul României a scăzut la aproape 6% din PIB după măsuri fiscale dificile and #8221; # Bursa
Vicepreşedintele pentru Europa şi Asia Centrală al Banca Mondială, Antonella Bassani, a afirmat că România a adoptat măsuri ferme, dar necesare, pentru stabilizarea finanţelor publice, iar efectele sunt deja vizibile
Acum o oră
14:30
Nestle aduce în România parteneriatul global dintre KitKat şi Formula 1, marcând una dintre cele mai importante investiţii recente ale brandului într-o categorie în plină transformare: snackingul.
14:30
Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a asigurat marţi că nu a văzut încă dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, principalul argument folosit de SUA şi Israel pentru a-şi lansa atacurile împotriva Republicii Islamice
14:30
Armata israeliană a anunţat marţi că este în curs de creare a unei and #39;zone tampon and #39; în Liban, la scurt timp după ce ministrul apărării, Israel Katz, a autorizat armata să ia sub control noi poziţii în sudul ţării vecine
14:20
Spectral Mobilă: Cifră de afaceri netă de 37,6 milioane de lei în 2025 şi o creştere de 2% faţă de 2024, dar pe o piaţă în scădere cu 15% # Bursa
Spectral Mobila SA, producător de mobilă cu fabrică în judeţul Vaslui, transmite că a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri netă de 37,6 milioane de lei, înregistrând o creştere modestă de 2% faţă de 2024, în condiţiile în care producţia şi vânzările de mobilă din România au scăzut cu aproximativ 16% în perioada 2024-2025.
14:10
Volker Turk se declară and #8221;profund şocat and #8221; de impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra civililor # Bursa
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a declarat marţi că este and #39;profund şocat and #39; de impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra civililor şi a infrastructurii civile
14:10
Electro-Alfa International devine companie publică la Bursa de Valori Bucureşti, IPO în valoare de 115 milioane de euro # Bursa
Electro-Alfa International, companie ce produce echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructură energetică, anunţă că a intrat pe Piaţa Reglementată a BVB pe 3 martie, sub simbolul bursier EAI.
Acum 2 ore
14:00
Bursele europene pierd peste 3% pe fondul intensificării conflictului din Iran; petrolul continuă să crească # Bursa
Pieţele de acţiuni europene aveau scăderi severe, la ora 13:00 (a României), pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, care continuă să afecteze sentimentul investitorilor la nivel global.
14:00
Războiul din Orientul Mijlociu a dus la strămutarea a cel puţin 30.000 de persoane în Liban până în prezent, a anunţat marţi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU)
14:00
Iranul a avertizat marţi ţările europene împotriva oricărei implicări în războiul care îl opune Israelului şi SUA, după ce Germania, Franţa şi Regatul Unit au declarat că sunt pregătite de and #39;acţiuni defensive and #39; pentru distrugerea capacităţilor militare iraniene
14:00
AIEA confirmă că intrările la uzina de îmbogăţire a uraniului de la Natanz au fost bombardate # Bursa
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat marţi că intrările la uzina subterană de îmbogăţire a uraniului de la Natanz, din centrul Iranului, au fost lovite în recentele atacuri americano-israeliene
13:50
Comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene: and #8222;Strâmtoarea Ormuz este închisă and #8221; # Bursa
Comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă şi că Iranul and #8222;va ataca orice navă care va încerca să o traverseze and #8221;
13:50
Wizz Air suplimentează zborurile din principalele baze europene, după restricţiile din spaţiul aerian al Orientului Mijlociu # Bursa
Wizz Air transmite că îşi adaptează programul de zbor în contextul restricţiilor recente impuse în spaţiul aerian din Orientul Mijlociu, ca urmare a deteriorării situaţiei de securitate din regiune.
13:40
Armata americană a anunţat că marina iraniană şi-a and #8221;pierdut and #8221; toate navele la Golful Oman
13:40
Colliers: Oferta locuinţelor este la minimul ultimilor opt ani, iar cererea rămâne peste nivelul pre-pandemie # Bursa
Livrările de locuinţe noi şi numărul tranzacţiilor rezidenţiale au scăzut în 2025 cu aproximativ 5% faţă de anul precedent, însă dinamica pieţei rămâne peste media anilor anteriori pandemiei.
13:20
Premier Energy Group anunţă o reorganizare a diviziei de producţie şi furnizare a energiei regenerabile din ţara noastră, printr-o tranzacţie care include atât achiziţii, cât şi vânzările de participaţii din Alive Capital.
Acum 4 ore
12:40
Preţul gazelor naturale europene a crescut din nou, marţi, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, care a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz şi la oprirea producţiei de gaze naturale lichefiate (GNL) de către compania energetică publică QatarEnergy, informează AFP.
12:40
Cel puţin 787 de persoane au fost ucise în atacurile lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, a anunţat marţi Semiluna Roşie iraniană, relatează dpa.
12:00
Ministrul german de Externe: and #8221;Un atac asupra statelor NATO nu poate fi exclus and #8221; # Bursa
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat marţi că un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus, după atacul cu drone asupra unei baze aeriene britanice din Cipru
11:50
Directorii unor companii chineze de stat din sectorul gazelor au dezvăluit că Beijingul face presiuni asupra oficialilor iranieni pentru a evita acţiunile care ar perturba exporturile de gaze din Qatar sau alte transporturi de energie care trec prin Strâmtoarea Ormuz
11:50
Între 50 şi 55 de nave sub pavilion francez sau aparţinând unor companii franceze sunt încă blocate în Golf ca urmare a închiderii strâmtorii Ormuz, a declarat marţi pentru AFP Laurent Martens, delegatul general al Asociaţiei Armatorilor Francezi, transmite AFP.
11:40
Israelul anunţă redeschiderea punctului de trecerea frontierei Kerem Shalom către Fâşia Gaza # Bursa
Israelul anunţă că redeschide marţi un punct de trecere în Fâşia Gaza, pentru a permite and #8221;intrarea treptată a ajutorului umanitar and #8221;, care a fost închis sâmbătă, la lansarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului
11:20
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) solicită Guvernului României ca turismul să fie recunoscut oficial drept domeniu strategic naţional şi să fie susţinut în mod real printr-un buget de promovare externă de minimum 10 milioane de euro în anul 2026, cu un angajament clar de creştere progresivă până la 20-30 milioane de euro anual până în 2030.
11:20
Banca Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de îngheţare pe perioadă nelimitată a activelor statului rus, în urma invaziei Ucrainei, susţinând că a fost lipsită de protecţie juridică, într-o primă contestaţie de acest fel depusă de la izbucnirea războiului, transmite Bloomberg.
11:10
28 de curse aeriene spre sau dinspre Bucureşti sunt anulate marţi din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Bursa
28 de curse spre sau dinspre Bucureşti sunt anulate marţi pe aeroporturile din Capitală, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, arată datele transmise de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. Dintre acestea 15 sunt decolări, iar 13 aterizări.
Acum 6 ore
11:00
Premieră la ONU: Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a prezidat o reuniune a Consiliului de Securitate # Bursa
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, preşedintă inedită a unei reuniuni pline a Consiliului de Securitate, a pledat luni cauza copiilor victime ale războiului din întreaga lume, la două zile după începerea ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP.
10:30
Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 2,2% în luna ianuarie a acestui an, faţă de luna decembrie 2025, iar faţă de ianuarie 2025 avansul preţurilor a fost de 7,8%, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:20
Israelul afirmă că trupele terestre vor avansa şi vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban # Bursa
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat marţi dimineaţă că el şi premierul Benjamin Netanyahu au autorizat IDF să intre şi să menţină poziţii pe teritoriul libanez pentru a preveni noi pericole la adresa comunităţilor israeliene de la graniţă
10:20
Gazele europene sub presiune. De ce a explodat TTF cu 40%, impactul asupra României şi ce urmează # Bursa
Preţul gazelor naturale la hub-ul TTF (benchmark-ul european de referinţă pentru gazele naturale tranzacţionate pe bursă) a crescut cu aproximativ 40% în prima zi după începerea conflictului din Iran, iar principalii factori explicativi sunt legaţi în special de tensiuni geopolitice şi perturbări ale ofertei de energie pe plan global şi regional.
10:20
Piaţa românească de factoring depăşeşte 10,5 miliarde de euro în 2025 şi înregistrează o creştere de 12% faţă de 2024 # Bursa
Asociaţia Română de Factoring publică astăzi rezultatele studiului anual ARF-Ipsos pentru întregul an 2025. Piaţa de factoring din România a atins un volum total de 10,503 miliarde de euro - de aproape şase ori mai mult faţă de nivelul de 1,8 miliarde EUR înregistrat în urmă cu 15 ani - consolidându-se ca instrument financiar esenţial pentru companiile româneşti din toate segmentele de dimensiune şi din toate regiunile ţării.
10:00
Al Jazeera: Ministrul de externe chinez susţine că SUA şi Israel ar fi deturnat negocierile nucleare cu Iran, aflate pe curs pozitiv # Bursa
Autorităţile chineze au respins informaţiile conform cărora ar oferi sprijin militar Iranului, potrivit unei corespondenţe din Beijing difuzate de Al Jazeera.
09:50
Departamentul de Stat al SUA a ordonat luni plecarea obligatorie a personalului guvernamental american neesenţial şi a membrilor familiilor acestora din Iordania, Bahrain şi Irak, din cauza preocupărilor legate de securitate
09:40
Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că au lansat lovituri asupra capitalei Iranului, Teheran, precum şi asupra capitalei Libanului, Beirut, transmite armata pe platforma X.
Acum 8 ore
08:40
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că un număr de 318 români, pelerini şi turişti, au ajuns în noaptea de luni spre marţi în ţară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom
08:30
Preşedintele american Donald Trump s-a lăudat marţi dimineaţă că ţara sa are o 'rezervă nelimitată' de arme şi că stocurile de muniţii nu au fost niciodată mai mari, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu declanşat de atacul SUA şi Israelului împotriva Iranului, relatează EFE şi AFP.
08:20
ChatGPT a înregistrat, în 28 februarie, cu 295% mai multe dezinstalări decât avea cu o zi înainte, conform unei estimări făcute de Senzor Tower
08:10
Ministrul Apărării: and #8222;La momentul în care discutăm, nu există niciun pericol and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că, în acest moment, pentru România nu există niciun pericol legat de conflictul din Orientul Mijlociu
07:50
Nvidia a anunţat luni o investiţie totală de 4 miliarde de dolari în două companii americane specializate în tehnologii fotonice, în încercarea de a consolida lanţurile de aprovizionare şi capacităţile de cercetare necesare pentru dezvoltarea accelerată a infrastructurii AI, relatează CNBC.
07:50
Israelul a anunţat marţi că va redeschide un punct de trecere în Fâşia Gaza pentru a permite 'intrarea treptată a ajutorului umanitar' care fusese închis sâmbătă odată cu lansarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului, notează AFP.
07:50
Comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene: and #8222;Strâmtoarea Ormuz este închisă and #8221; # Bursa
Comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă şi că Iranul and #8222;va ataca orice navă care va încerca să o traverseze and #8221;
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.