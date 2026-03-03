Oana Gheorghiu: and #8222;Reforma companiilor de stat este esenţială and #8221;

08:30

Preşedintele american Donald Trump s-a lăudat marţi dimineaţă că ţara sa are o 'rezervă nelimitată' de arme şi că stocurile de muniţii nu au fost niciodată mai mari, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu declanşat de atacul SUA şi Israelului împotriva Iranului, relatează EFE şi AFP.