Turcia nu vede semne că regimul iranian ar putea să cadă în urma bombardamentelor americano-israeliene
Economica.net, 3 martie 2026 15:10
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat marţi că, cel puţin deocamdată, nu există semne ale unei situaţii interne în Iran care să conducă la căderea regimului şi a avertizat asupra riscului extinderii războiului declanşat de Israel şi SUA, în timp ce Turcia desfăşoară contacte cu toate părţile pentru revenirea la negocieri, relatează agenţiile EFE şi Reuters.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
15:30
Vicepreşedintele CSM spune că există ‘un nivel de frustrare foarte ridicat’ printre magistraţi în legătură cu pensionarea # Economica.net
- Procurorul Bogdan Staicu, vicepreşedinte al CSM, a declarat marţi că în rândul magistraţilor există "un nivel de frustrare foarte ridicat" în legătură cu noile condiţii de pensionare iar riscurile pentru sistemul judiciar ar fi demotivarea, îndeplinirea mecanică a atribuţiilor şi "generalizarea unei conduite conformiste", scrie Agerpres.
15:30
Dragoş Vlad: Au fost îndeplinite trei dintre jaloanele privind cloudul guvernamental finanţat prin PNRR # Economica.net
Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Dragoş Vlad, a informat, marţi, că trei dintre cele patru jaloane privind cloudul guvernamental finanţat prin PNRR au fost îndeplinite.
Acum 15 minute
15:20
Zborurile Wizz Air în Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman şi Arabia Saudită, suspendate până pe 7 martie # Economica.net
Wizz Air îşi ajustează operaţiunile ca răspuns la recentele restricţii ale spaţiului aerian din regiune, în urma escaladării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu şi, ca măsură de precauţie, zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman şi Arabia Saudită rămân suspendate până în data de 7 martie inclusiv, informează compania, printr-un comunicat.
15:20
Băncile nu au participat marţi la sesiunea de oferte necompetitive aferentă licitaţiei de luni # Economica.net
Băncile nu au participat marţi la sesiunile de oferte necompetitive aferente licitaţiilor de luni, când Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat 994 milioane de lei, potrivit datelor transmise de Banca Naţională a României (BNR), scrie Agerpres.
Acum 30 minute
15:10
Turcia nu vede semne că regimul iranian ar putea să cadă în urma bombardamentelor americano-israeliene # Economica.net
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat marţi că, cel puţin deocamdată, nu există semne ale unei situaţii interne în Iran care să conducă la căderea regimului şi a avertizat asupra riscului extinderii războiului declanşat de Israel şi SUA, în timp ce Turcia desfăşoară contacte cu toate părţile pentru revenirea la negocieri, relatează agenţiile EFE şi Reuters.
15:10
Electro-Alfa International a debutat marţi pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti # Economica.net
Electro-Alfa International, companie românească cu peste 35 de ani de experienţă în domeniul echipamentelor electrice şi al soluţiilor de eficienţă energetică, a debutat marţi pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Acum o oră
15:00
Piaţa de factoring din România a atins un volum total de 10,503 miliarde euro în 2025, de aproape şase ori mai mult faţă de nivelul de 1,8 miliarde euro înregistrat în urmă cu 15 ani, consolidându-se ca instrument financiar esenţial pentru companiile româneşti din toate segmentele de dimensiune şi din toate regiunile ţării, conform studiului anual al Asociaţiei Române de Factoring-Ipsos.
15:00
Guvernatorul Băncii Centrale a Franţei, Francois Villeroy de Galhau, a afirmat marţi că industria financiară a ţării are o expunere redusă la criza din Orientul Mijlociu, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
14:50
Guvernul iranian a anunţat marţi că interzice exporturile de produse alimentare şi agricole, ca urmare a războiului în desfăşurare cu Israelul şi Statele Unite, transmite AFP, scrie Agerpres.
14:50
Alex Florenţa: Sistemul judiciar a fost supus unor presiuni semnificative, unele legitime, altele deliberate, uneori parte a unor campanii de delegitimare menite să slăbească încrederea publică în instituţiile judiciare # Economica.net
Procurorul general Alex Florenţa a declarat că România a fost expusă, în ultimii doi ani, unor forme tot mai sofisticate de atacuri hibride şi campanii de dezinformare, care exploatează vulnerabilităţi reale sau percepute ca atare şi speculează nemulţumiri sociale latente, scrie Agerpres.
14:40
Polonia nu va sprijini militar loviturile SUA împotriva Iranului, dă asigurări ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz # Economica.net
Polonia nu intenţionează să furnizeze sprijin militar pentru loviturile SUA împotriva Iranului, a afirmat marţi ministrul polonez al apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, aflat într-o vizită la Washington, transmit agenţiile de presă DPA şi PAP, citate de Agerpres.
14:40
Turcia declară că interacţionează cu toate părţile pentru a pune capăt războiului din Iran şi de a reveni la diplomaţie # Economica.net
Turcia interacţionează cu toate părţile pentru a găsi o modalitate de a pune capăt războiului din Iran şi a se reveni la masa negocierilor, a declarat ministrul de externe turc Hakan Fidan, adăugând că Ankara se află, de asemenea, în discuţii cu Omanul pe această temă, întrucât această ţară din Golf depune eforturi în acelaşi scop, potrivit Reuters, scrie Agerpres.
14:40
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marţi la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat nivel din 2023 până în prezent, pe fondul incertitudinilor cu privire la durata închiderii celei mai mari instalaţii de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, şi la efectele sale asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.
Acum 2 ore
14:30
Scumpirea petrolului riscă să amplifice presiunile inflaţioniste şi să afecteze creşterea economică, spune Concordia # Economica.net
Scumpirea petrolului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, riscă să devieze inflaţia de la scenariul de bază pentru finalul anului şi să afecteze estimarea de creştere economică de aproximativ 1%, a afirmat marţi Iulian Lolea, economist-şef al Confederaţiei Patronale Concordia, la o conferinţă de specialitate, scrie Agerpres.
14:20
Moneda naţională s-a depreciat marţi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0981 lei, în creştere cu 0,09 bani (0,01%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0972 lei, scrie Agerpres.
14:20
Zelenski se declară îngrijorat de livrările de arme pentru Ucraina în contextul conflictului din Orientul Mijlociu # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se teme că livrarea armelor de care ţara sa are nevoie pentru a lupta împotriva Rusiei ar putea fi întârziată de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. relatează dpa, scrie Agerpres.
14:20
Armata israeliană anunţă crearea ‘unei zone tampon’ în Liban;nouă serie de lovituri asupra periferiei Beirutului # Economica.net
Armata israeliană a anunţat marţi că este în curs de creare a unei 'zone tampon' în Liban, la scurt timp după ce ministrul apărării, Israel Katz, a autorizat armata să ia sub control noi poziţii în sudul ţării vecine, transmite AFP, potrivit Agerpres.
14:10
Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a asigurat marţi că nu a văzut încă dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, principalul argument folosit de SUA şi Israel pentru a-şi lansa atacurile împotriva Republicii Islamice, informează EFE.
14:00
România amână un exercițiu de alarmare a populației, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. „Să evităm interpretările” # Economica.net
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, marţi, că decizia de a amâna exerciţiul de alarmare publică "Miercurea Sirenelor" este una normală, în contextul declanşării războiului în Iran, pentru a nu lăsa loc interpretărilor din partea populaţiei care nu ştie de exerciţiu.
13:50
Primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob-Ridzi, va propune Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care jocurile de noroc vor fi interzise pe raza localităţii, acesta menţionând că decizia este "necesară şi urgentă", un proiect similar fiind înaintat, marţi, şi Consiliului Local Deva de către doi consilieri locali, care susţin limitarea sau eliminarea acestor săli din oraş.
13:40
Război în Orientul Mijlociu: Cel puţin 30.000 de libanezi și-au părăsit locuințele, după avertismentul Israelului # Economica.net
Războiul din Orientul Mijlociu a dus la strămutarea a cel puţin 30.000 de persoane în Liban până în prezent, a anunţat marţi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), conform AFP.
Acum 4 ore
13:30
250 de kilometri de autostradă şi drum expres vor fi dați în trafic în 2026 – secretar de stat # Economica.net
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ţinteşte anul acesta în jur de 250 de kilometri de autostradă şi drum expres care să fie daţi în trafic, în timp ce alţi 800 de kilometri sunt în lucru în toate zonele României, a declarat, marţi, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ionel Scrioşteanu, la deschiderea oficială a expoziţiei Green Energy Expo & Romenvirotec.
13:20
Proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 – 17 martie # Economica.net
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar putea fi transmis săptămâna viitoare Parlamentului şi dezbătut în plen în perioada 15 - 17 martie, dacă miercuri în coaliţie se va ajunge la o înţelegere în acest sens.
13:10
Livrările de locuințe noi în România, la cel mai redus nivel din ultimii 8 ani. Scenariul în care ar putea scădea prețurile # Economica.net
Livrările de locuinţe noi, la nivel naţional, sunt estimate la sub 58.000 de unităţi în 2025, cel mai redus volum din ultimii opt ani, potrivit datelor unei companii de consultanţă imobiliară.
12:50
Lime introduce abonamentul lunar pentru trotinete. Cât costă în București față de restul țării # Economica.net
Startup-ul american Lime anunță lansarea LimePrime, abonamentul său lunar de călătorii, care completează pachetele LimePass bazate pe minute preplătite.
12:50
Tino Chrupalla, co-lider al partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a criticat marţi atacurile americano-israeliene împotriva Iranului, transmite dpa.
12:40
Buzoianu: Vom avea unele dintre cele mai ambiţioase proiecte pe AFM, pe zona de mediu, anul acesta # Economica.net
Ministerul Mediului va derula anul acesta unele dintre cele mai ambiţioase proiecte în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), peste 500 de investiţii la nivel local fiind salvate prin mutarea de pe PNRR pe AFM, a declarat, marţi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la deschiderea oficială a expoziţiei Green Energy Expo & Romenvirotec.
12:40
Alianţa Nord-Atlantică "salută" evoluţiile din capacitatea de descurajare nucleară a Franţei anunţate de preşedintele Emmanuel Macron şi aşteaptă cu nerăbdare o cooperare mai strânsă cu Parisul pe această temă, a declarat marţi pentru AFP unul dintre oficialii NATO.
12:30
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a noului ministru al Educației, Mihai Dimian # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării.
12:20
Schwarz IT, compania de IT a Lidl și Kaufland, își schimbă denumirea și anunță angajări în România # Economica.net
Schwarz Digits, divizia IT și digitală a grupului, face un nou pas în modul în care își organizează activitățile și aduce sub același nume toate echipele, produsele, parteneriatele și investițiile din zona IT și digitală, la doi ani și jumătate de la înființare ca divizie distinctă în cadrul Schwarz Group. Schimbarea include și redenumirea Schwarz IT în Schwarz Digits Romania pe plan local. În acest context, compania își propune să crească echipa locală de la aproximativ 200 la 300 de specialiști până la finalul acestui an.
12:20
Schimburile comerciale ale României cu cea mai mare economie europeană au crescut cu 5,7% anul trecut # Economica.net
Schimburile comerciale cu bunuri între Germania şi România au însumat anul trecut 42,6 miliarde de euro, consemnând o creştere cu 5,7%, a anunţat marţi Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România).
12:10
Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshani, a declarat marţi că războiul, început împreună cu SUA împotriva regimului iranian, nu va dura mai mult "de câteva săptămâni", deşi a precizat că este prea devreme pentru a spune cât va dura acesta, potrivit EFE.
12:00
Austriecii de la Enery atrag o finanțare verde sindicalizată de 460 milioane de euro pentru proiectul fotovoltaic mare, de 534 MW și stocare de 1 GWh, de la Ogrezeni # Economica.net
Austriecii de la Enery atrag o finanțare verde sindicalizată de 460 milioane de euro pentru proiectul fotovoltaic mare, de 534 MW și stocare de 1 GWh, de la Ogrezeni.
Acum 6 ore
11:30
Modelul nostru de creştere s-a bazat prea mult timp pe un consum alimentat de deficite fiscale externe tot mai mari, erodând fundamentele economice, iar ceea ce traversează România în prezent nu este o criză, ci consecinţa anticipată a unei schimbări deliberate de paradigmă, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat de Agerpres.
11:30
Avertisment al firmelor care fac 30% din PIB-ul României cu 450.000 de angajați: A fost cel mai greu an și nu urmează un 2026 de revenire # Economica.net
Organizația patronală Concordia, care reunește mii de firme din 20 de sectoare economice, cu o producție totală echivalentă cu aproape o treime din PIB al României și cu 450.000 de angajați, arată că 2025 a fost unul dintre cei mai grei ani din ultimul deceniu și, mai mult, 2026 nu va fi un an de revenire ci unul de testare în cel mai bun caz.
11:10
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au trecut de 54 de euro/MWh, creștere de 20% și azi # Economica.net
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marţi dimineaţa cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu privire la durata opririi exporturilor de la cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, precum şi la impactul pe care îl va avea asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Bloomberg, citată de Agerpres.
11:10
Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru îngheţarea activelor suverane # Economica.net
Banca Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de îngheţare pe perioadă nelimitată a activelor statului rus, în urma invaziei Ucrainei, susţinând că a fost lipsită de protecţie juridică, într-o primă contestaţie de acest fel depusă de la izbucnirea războiului, transmite Bloomberg.
10:50
Motorola lansează primul telefon fold din gama razr și noul edge 70 fusion cu baterie de până la 7.000 mAh # Economica.net
Motorola lansează primul telefon de top fold din gama razr cu un ecran extern de 6,6 inci, care se deschide într-un display intern de 8,09 inci.
10:50
RetuRO a cooptat-o pe Adela Smeu, fostul CEO al Brico Depot, pe poziția de manager general # Economica.net
Adela Smeu, CEO-ul lanțului de bricolaj Brico Depot în perioada cât retailerul a fost în portofoliul britanicilor de la Kingfisher, este noul director general al RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare din România, după plecarea Gemmei Webb.
10:40
Grupul Renault va anunța la începutul lunii martie numele a două noi vehicule - un show-car Renault și un crossover Dacia - ca parte a planului futuREady.
10:40
Hochland, Fabrica de Lapte Braşov şi Albalact sunt cei mai mari angajatori din producţia de lactate din ţara noastră, arată o amplă analiză realizată de Termene.ro.
10:30
„La Cocoș” trece granițele României. Ce vor face nemții de la Lidl și Kaufland cu cel mai de succes lanț românesc de magazine # Economica.net
Conceptul de supermarket La Cocoș creat de familia antreprenorului Nica va fi implementat de grupul Schwarz, actualul acționar majoritar, și în alte piețe europene.
10:20
În doar câţiva ani, piaţa telefoanelor second-hand a explodat, impulsionată de preţurile mult mai atractive decât cele ale dispozitivelor noi precum şi de preocupările în creştere cu privire la impactul asupra mediului, care îi determină pe consumatori să se orienteze către soluţii mai sustenabile, în pofida îndoielilor persistente cu privire la calitatea produselor, informează AFP.
10:20
Wizz Air crește numărul de zboruri spre Sharm el Sheikh pentru pasagerii care călătoresc spre sau dinspre Israel # Economica.net
Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat creșterea numărului de zboruri din cinci baze importante spre Sharm el Sheikh, Egipt, care nu a închis spațiul aerian în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Aeroportul din Sharm el Sheikh este cel mai apropiat de Israel.
10:10
EXIT din România: Belgienii de la Atenor au vândut clădirea de birouri Expo în pierdere cu 30 de milioane de euro # Economica.net
Dezvoltatorul belgian Atenor a anunțat vânzarea clădirii de birouri Expo din zona Expoziției din București. Numele cumpărătorului nu a fost făcut public, dar compania spune că a vândut clădirea în pierdere cu 30 de milioane de euro.
09:40
Immobiliare Grande Distribuzione (IGD), care deține în România rețeaua de centre comerciale Winmarkt, a vândut al cincilea centru comercial din planul de restructurare. Cumpărătorul este Primăria Turda, care și-a exercitat dreptul de preempțiune.
09:40
Inflaţia în zona euro ar putea creşte dacă războiul din Iran se prelungeşte, avertizează un oficial BCE # Economica.net
Un război prelungit în Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere substanţială a inflaţiei în zona euro şi ar putea reduce creşterea economică, a declarat economistul-şef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, într-un interviu publicat marţi în Financial Times, transmite Reuters.
09:40
Încep discuțiile despre bugetul țării pe 2026. Mesajul ministrului de Finanțe: „Nu ne permitem derapaje” # Economica.net
Bugetul pe 2026 este unul de responsabilitate şi echilibru, construit pe un nou nivel record al investiţiilor şi fondurilor europene atrase, iar modul în care îl construim transmite semnale despre credibilitatea şi seriozitatea României, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Acum 8 ore
09:20
Giacomo Billi își răscumpără firma, Alive Capital, de la Premier Energy. În schimb, vinde participațiile minoritare din firmele de regenerabile # Economica.net
Premier Energy a anunțat azi piața de capital că vinde firma Alive Capital, dar în același timp cumpără pachete minoritaree de acțiuni pe care Alive Capital le avea la companii de investiții în proiecte regenerabile.
08:50
Filiala cloud a Amazon a anunţat luni seară că două dintre centrele sale de date din Emiratele Arabe Unite au fost "lovite direct" de drone, fiindu-i perturbate serviciile în anumite regiune din Orientul Mijlociu, relatează AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.