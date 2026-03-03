Turcia nu vede semne că regimul iranian ar putea să cadă în urma bombardamentelor americano-israeliene

11:30

Organizația patronală Concordia, care reunește mii de firme din 20 de sectoare economice, cu o producție totală echivalentă cu aproape o treime din PIB al României și cu 450.000 de angajați, arată că 2025 a fost unul dintre cei mai grei ani din ultimul deceniu și, mai mult, 2026 nu va fi un an de revenire ci unul de testare în cel mai bun caz.