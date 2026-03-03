Cristian Geambașu Ne ceartă Tase și Pancu!
Golazo.ro, 3 martie 2026 16:20
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre criticile lui Florin Tănase și Daniel Pancu la adresa comentatorilor și analiștilor TV.
Acum 30 minute
16:20
16:10
„Măcelarul Rudiger” Fundașul lui Real, nesancționat, după ce și-a lovit adversarul cu genunchiul în figură: „A vrut să-mi zdrobească fața” # Golazo.ro
În minutul 26 al partidei, Antonio Rudiger (33 de ani) putea să vadă cartonașul roșu, după un fault asupra lui Diego Rico (33 de ani).
16:10
Craiova a depășit Dinamo și Rapid! Surprize: în 2026, clubul din Bănie a urcat în topul audiențelor TV. Și CFR trece peste un club din București # Golazo.ro
Sezonul excelent al Universității Craiova vine cu un bonus: echipa a reușit să bată în acest an două nume de mare tradiție, în privința interesului generat în fața televizoarelor.
Acum 2 ore
15:30
Internauții n-au iertat-o pe Real Madrid FOTO: Cele mai tari memeuri, după succesul lui Getafe, pe „Bernabeu” # Golazo.ro
REAL MADRID - GETAFE 0-1. Eșecul echipei lui Alvaro Arbeloa (43 de ani), acasă, în fața formației antrenate de Jose Bordalas (61 de ani) a fost intens speculat de microbiști, pe social media.
15:30
Scandal la pauza meciului Mihai Stoica l-ar fi înjurat pe Odada la vestiare, chiar după ce jucătorul și-a cerut scuze pentru faultul asupra lui Olaru # Golazo.ro
UTA - FCSB 2-4. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, ar fi avut un schimb dur de replici cu Richard Odada (25 de ani), mijlocașul formației arădene.
15:20
Astăzi ne bucurăm de fotbal de calitate din Premier League, Cupa României, Coppa Italia și Copa del Rey. Capul de afiș al zilei este întâlnirea dintre Barcelona și Atletico Madrid în Cupa Regelui Spaniei.
15:00
Acces blocat! Unde s-a ajuns cu demolarea la stadionul Dinamo: anunțul de azi al clubului # Golazo.ro
Clubul Dinamo București a anunțat că, în perioada 4–9 martie 2026, accesul auto în Complexul Sportiv Dinamo va fi complet restricționat, ca urmare a lucrărilor de demolare.
14:40
Bratu a reziliat azi cu CS Dinamo S-a înțeles cu Metaloglobus și urmează să fie prezentat # Golazo.ro
Florin Bratu s-a înțeles încă de ieri cu Metaloglobus, tehnicianul și conducerea clubului ajungând la un acord total asupra detaliilor contractuale.
Acum 4 ore
14:30
Analiza UEFA 2025 România, pe locul 20 la venituri în Europa » Cum stă țara noastră în celelalte clasamente # Golazo.ro
UEFA a publicat raportul „The European Club Finance and Investment Landscape 2025”, care oferă o imagine detaliată a situației financiare a fotbalului din Europa, la nivel de club.
14:00
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!” # Golazo.ro
GOLAZO.ro publică un nou video, tot din sala de gimnastică, în care se poate vedea că episodul publicat anterior nu a fost doar „o scăpare” din partea Cameliei Voinea, ci un mod sistematic de a-și trata sportivele.
13:50
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul # Golazo.ro
REAL MADRID - GETAFE 0-1. Imediat după fluierul final, Allan Nyom, fundașul de 37 de ani al echipei oaspete, s-a dus să-l caute pe Vinicius pentru a-i reaminti episodul în care au fost protagoniști amândoi în meciul tur.
13:10
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6 # Golazo.ro
În ciuda faptului că a beneficiat de VAR, Liga 1 a fost influențată și în acest sezon de mari erori comise de arbitri.
13:10
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0! # Golazo.ro
Filipe Luis (40 de ani), fostul star al celor de la Atletico Madrid, a fost demis de conducerea clubului brazilian Flamengo la câteva ore după ce echipa sa a învins-o cu 8-0 pe Madureira. Fostul fundaș a câștigat mai multe trofee importante alături de echipa braziliană, de la preluarea postului în septembrie 2024.
12:40
Veste proastă și din Franța Investigațiile medicale suplimentare făcute de Mbappe au confirmat temerile celor de la Real Madrid » Diagnosticul primit # Golazo.ro
Kylian Mbappe (27 de ani), starul de la Real Madrid, a efectuat investigații suplimentare în Franța, însă acestea au confirmat diagnosticul inițial: entorsă la genunchiul stâng.
Acum 6 ore
12:00
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m. # Golazo.ro
Situația tensionată din Orientul Mijlociu l-ar fi făcut pe Cristiano Ronaldo (41 de ani) să plece din Riad, capitala Arabiei Saudite.
11:20
„Aici e marea problemă a FCSB” Victor Pițurcă a disecat sezonul dezastruos al campioanei: „De asta n-a mai mers” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al echipei naționale, a vorbit despre motivele pentru care FCSB a ratat calificarea în play-off.
11:10
Ce plan are Dinamo cu Zeljko Kopic Andrei Nicolescu, despre obiectivul stabilit: „E un an în care trebuie să facem asta” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre impactul pe care l-a avut tehnicianul Zeljko Kopic (48 de ani) la echipă. Oficialul „câinilor” a vorbit despre cât timp speră să continue colaborarea cu Kopic.
11:00
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism” # Golazo.ro
Aurel Țicleanu (67 de ani), vicepreședinte al Comisiei Tehnice a FRF, a fost desemnat să urmărească de la fața locului meciul Slovacia - Kosovo.
Acum 8 ore
10:10
Real Madrid, eșec în La Liga Getafe a dat lovitura pe „Bernabeu”, Mastantuono, eliminat după un comentariu jignitor la adresa arbitrului. Ce i-a spus # Golazo.ro
Real Marid a pierdut surprinzător cu Getafe, scor 0-1, în etapa #26 din La Liga. Elevii lui Alvaro Arbeloa (43 de ani) au cedat puncte prețioase în cursa pentru titlu și au ajuns la patru lungimi în spatele liderului Barcelona.
10:10
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit despre Diogo Mendes (28 de ani), fotbalist adus la Rapid în august 2024 și care a jucat doar 133 de minute în alb-vișiniu.
09:20
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan # Golazo.ro
Amenințată cu depunctarea, CFR Cluj a anunțat că va achita datoria de 200.000 de euro stabilită de TAS impresarul Cătălin Sărmășan.
Acum 24 ore
23:50
Pancu, reacție pe Instagram Ce a postat antrenorul de la CFR după analiza lui Vassaras: „Îi pot cataloga pe unii drept «hoți», pentru că fură cu arbitrii” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a oferit o reacție în mediul online, după fazele controversate de la meciul cu Farul Constanța, scor 2-1.
23:50
Radiografia unei rușini istorice Visul care a destabilizat FCSB » În acest sezon s-a aflat o singură dată pe loc de play-off + Clienta echipelor mici # Golazo.ro
Pentru prima dată în „era Gigi Becali“, FCSB va juca în play-out. Campioana a ratat calificarea în play-off după ce a pierdut 14 puncte din 30 posibile cu ultimele 5 clasate.
22:40
„Rapid e o echipă mică” Basarab Panduru, critic la adresa giuleștenilor și a lui Gâlcă: „Trăiește periculos” # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - RAPID 1-2. Basarab Panduru (55 de ani), analistul postului TV Prima Sport, a vorbit despre victoria giuleștenilor și a avut un discurs critic la adresa echipei lui Constantin Gâlcă (53 de ani).
22:30
Fost campion din NBA, la CS Vâlcea A fost arestat în mai multe rânduri! Ce spune clubul despre acuzațiile grave aduse starului în SUA # Golazo.ro
Bryn Forbes, campion NBA în 2021, cu San Antonio Spurs, a fost transferat de CS Vâlcea 1924. Fostul star a fost reținut în mai multe rânduri în SUA, fiind acuzat de violență domestică.
22:00
Detalii despre Dan Petrescu Iuliu Mureșan a vorbit despre starea de sănătate a antrenorului: „Am mai vorbit” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj și un apropiat al lui Dan Petrescu (58 de ani), a oferit detalii despre starea de sănătate a tehnicianului.
21:40
„Am și eu vreo trei mondiale” Ilie Dumitrescu, replică după declarația lui Florin Tănase: „Comentatorii ăștia care stau prin studiouri toată ziua...” # Golazo.ro
Ilie Dumitrescu (57 de ani), fost mare fotbalist și actual analist TV, a reacționat după declarația lui Florin Tănase (31 de ani), de la finalul partidei UTA - FCSB, scor 2-4.
21:30
„Vassaras ne ia de proști” Analiza șefului arbitrilor l-a enervat la culme pe Gică Popescu: „Nu poate să fie o altă explicație” # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani), președintele clubului Farul Constanța, și-a continuat tirada la adresa lui Kyros Vassaras, șeful CCA, a comentat deciziile luate de arbitri la fazele controversate din Farul - CFR Cluj, scor 1-2.
21:00
„Dacă am promis, o să mă duc” Adrian Ilie, prima reacție , după ce a fost ofertat de Gigi Becali # Golazo.ro
Adrian Ilie (51 de ani), fostul mare atacant al României, a vorbit despre eventuala sa venire la FCSB, după ce Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că dorește ca acesta să se ocupe de noul departament de scouting de la echipă.
20:50
E fotbal sau rugby? VIDEO. Scene incredibile în America de Sud: s-au dus la colțul terenului, iar imaginile s-au viralizat # Golazo.ro
Quindio - Union Magdalena 1-2. Finalul meciului din liga secundă de fotbal a Columbiei a oferit un moment inedit, specific unui alt sport.
20:30
„Strategii politice” Senatorul PNL critică alegerea echipei de tradiție: „Privată de meciurile de Superligă din cauza deciziilor județene” # Golazo.ro
Călin Petru Marian (54 de ani), senator român, ales în 2024 din partea PNL, a comentat decizia celor de la Corvinul Hunedoara de a juca partidele din Liga 1 la Petroșani.
20:10
„El e marele câștig” Jucătorul remarcat de Nicolescu + Probleme cu Mazilu: „Când pui adversarii pe contraatac, colegii se uită urât, «Băi, ce faci?»” # Golazo.ro
Dinamovistul Ianis Tarbă, 19 ani, a debutat cu FC Argeș, 0-1, și poate deveni o soluție pentru Kopic în privința titularului U21.
20:00
Cauzele căderii lui Dinamo Conducerea explică un aspect neștiut: „Am avut mari probleme” + Jucătorul care nu mai e la fel după accidentare # Golazo.ro
Dinamo a pierdut două meciuri la rând în Superliga, 1-2 cu Rapid și 0-1 cu FC Argeș și e într-o scădere de formă, chiar înainte de play-off
19:50
„Să se obișnuiască în play-out” Dorinel Munteanu a „înțepat-o” pe FCSB: „Nu m-a surprins evoluția lor din acest campionat” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația de la FCSB, echipă pe care o va întâlni în play-out-ul Ligii 1.
19:50
Primele „câinilor” Ce sume pot încasa dinamoviștii în funcție de clasarea la final de campionat și de eventualele rezultate din Europa # Golazo.ro
S-au stabilit primele pe care le vor încasa jucătorii lui Dinamo, în funcție de locul pe care se va clasa echipa la finalul acestui sezon. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.
19:10
Leo Grozavu, demis FC Botoșani ar fi încheiat colaborarea cu antrenorul care a dus echipa pe #1 în Liga 1, în acest sezon » Cine l-ar putea înlocui # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), ar fi fost demis de la FC Botoșani, după ce echipa nu a reușit să se califice în play-off, deși a stat mult timp pe primele trei locuri ale clasamentului.
19:00
„Azi mergea în cârje” Nicolescu despre problemele de sănătate ale dinamoviștilor: „N-a făcut RMN pentru că e prea inflamată zona” + Altul s-a operat # Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre problemele de sănătate a doi jucători importanți
19:00
Mandorlini și-a făcut dreptate singur VIDEO. Fostul antrenor de la CFR Cluj a scos cartonașul și i l-a dat arbitrului » Ce decizie a luat „centralul” # Golazo.ro
Andrea Mandorlini, antrenorul echipei Ravenna (ex-CFR Cluj), a solicitat o revizuire video în timpul meciului cu Arezzo, scor 1-1, din Serie C.
18:40
Discurs furibund Ciprian Marica, după analiza lui Kyros Vassaras: „Ne băgați pumnul în gură fără menajamente!” # Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul Constanța, a vorbit despre explicațiile oferite de Comisia Centrală a Arbitrilor cu privire la fazele controversate din Farul - CFR Cluj, scor 1-2.
17:50
„Le promit!” Ioan Varga anunță prime fabuloase la CFR Cluj, pentru meciurile din play-off # Golazo.ro
Ioan Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a anunțat primele pe care le vor avea „feroviarii” la meciurile din play-off.
16:50
CCA explică de ce nu s-a dat penalty Vassaras a analizat fazele controversate din Farul - CFR. A publicat inclusiv discuția dintre „central” și camera VAR! # Golazo.ro
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), prin vocea preşedintelui Kyros Vassaras (60 de ani), a publicat o analiză video după fazele controversate din partida Farul - CFR Cluj 1-2.
16:40
„Prostituție protejată de FRF!” Atac violent după ce a văzut explicațiile șefului CCA la Farul - CFR: „Ayatollahul Mureșan și servitorul Vassaras“ # Golazo.ro
Kyros Vassaras a oferit azi un punct de vedere pentru cele două faze la care Farul a cerut penalty în meciul cu CFR. La ambele, CCA susține că nu se impunea 11 metri.
Ieri
16:30
„Aducem șapte jucători!” VIDEO. Becali anunță măsuri radicale, după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Nu poți să faci performanță cu Alhassan” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat măsuri radicale după ce echipa sa a ratat calificarea în play-off.
15:30
„Problema a fost asta” Ilie Dumitrescu a dezvăluit motivul pentru care FCSB n-a intrat în play-off # Golazo.ro
Ilie Dumitrescu (57 de ani), membru al board-ului FRF, a explicat principalul motiv pentru care FCSB a ratat calificarea în play-off.
14:40
„Am făcut deja primul transfer” Adrian Ilie, ofertat în direct de FCSB! Ce propunere i-a făcut Becali: „Chiar te rog! O să vrea și Rădoi” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a început deja negocierile pentru noul departament de scouting pe care vrea să-l înființeze, după ce campioana a ratat accederea în play-off.
14:20
Cum poate scăpa FCSB de un baraj Ce echipe din play-out nu-și pot lua licența de Europa. Care e data limită și când sunt programate barajele de Conference # Golazo.ro
FCSB a ratat accesul în play-off și va evolua în partea a doua a sezonului având o singură miză: obținerea ultimului loc de cupă europeană
14:10
Infantino intervine în cazul Prestianni Șeful FIFA propune o schimbare radicală, după scandalul de rasism din Liga Campionilor: „Trebuie!” # Golazo.ro
Gianni Infantino (55 de ani), președintele UEFA, a declarat că fotbaliștii care își acoperă gura în timpul altercațiilor ar trebui eliminați.
14:10
„N-am băut atât de mult în viața mea!” Dezvăluiri despre ce făceau americanii, în spatele ușilor închise, la Jocurile Olimpice # Golazo.ro
DeMarcus Cousins (35 de ani) a făcut dezvăluiri neașteptate la podcastul „7PM in Brooklyn”.
13:10
„Teorii ale conspirației” Nicolescu, reacție furioasă față de acuzațiile de blat apărute după Dinamo - FC Argeș: „Mă frustrează foarte tare” # Golazo.ro
DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a oferit o primă reacție după al doilea eșec consecutiv al formației antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani).
13:10
„Copiii au aflat de la TV că tatăl lor a murit” Mărturia sfâșietoare a văduvei fostului medic de la Barcelona, decedat subit, în urmă cu un an # Golazo.ro
Mar Ballester, văduva fostului doctor al clubului FC Barcelona, Carles Minarro, care a murit subit, în urmă cu un an, în timp ce era în cantonament cu echipa, a vorbit pentru prima dată despre tragedia prin care a trecut familia ei.
