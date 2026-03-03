România analizează propunerea lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței. „Discuțiile sunt incipiente”
HotNews.ro, 3 martie 2026 17:50
Franța vrea să-și extindă umbrela nucleară pentru a proteja alte state europene, iar Macron a menționat luni opt state care au convenit să participe la o nouă strategie de „descurajare avansată”. Surse de la Cotroceni…
• • •
Viktor Orban, lăudat de Vladimir Putin. Detalii despre discuția telefonică de marți dintre liderii Ungariei și Rusiei # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a evidențiat „dorința” premierului ungar Viktor Orban „de a urma o cale echilibrată și suverană”, marți, într-o convorbire telefonică, în contextul opoziției manifestate de Budapesta față de eforturile Uniunii Europene de…
Iranul a început să execute un plan conceput de Khamenei și locotenenții săi înainte de moarte. Primele efecte sunt vizibile # HotNews.ro
Planul de extindere a războiului în Golf, conceput după conflictul de anul trecut cu Israelul, a fost pus în aplicare în ciuda morții lui Khamenei, scrie Financial Times. Atacurile au creat haos și îngrijorare în…
Ministrul Energiei s-a răzgândit după nici o zi. „Minciunile sfruntate” privind prețul carburanților sunt acum plauzibile. „Da, există acest risc” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune astăzi că există riscul ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei pe litru în benzinăriile din România. Ieri, el a dezmințit acest scenariu. „Pe datele pe care le-am avut…
e-Factura pentru persoane fizice: ANAF actualizează din nou Formularul de înregistrare 082, după modificările aduse de Ordonanța 6/2026 # HotNews.ro
ANAF a pus în transparență un nou proiect de Ordin prin care vrea să actualizeze Procedura privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale Formularului…
„Se testează relația lui Nicușor Dan cu PSD”. Cum comentează CTP propunerile făcute de Ministerul Justiției pentru conducerea marilor parchete # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a declarat, marți, la Europa FM, că „este o bătaie de joc la adresa președintelui Nicușor Dan” propunerea ministrului PSD al Justiției de a-i numi pe Marius Voineag și Alex Florența, actualii…
VIDEO Clădire-cheie de lângă Teheran, în care se adunau înalți clerici pentru alegerea noului lider suprem al Iranului, distrusă într-un bombardament # HotNews.ro
Israelul și SUA au atacat aerian și lovit marți, în a patra zi a războiului declanșat în Iran, clădirea din apropierea Teheranului a organismului însărcinat cu alegerea noului lider suprem al Iranului, au anunțat agențiile…
Oana Țoiu, după primele repatrieri din Israel: „Cetățenii români au fost însoțiți pe tot parcursul traseului”. Ruta pe care au fost evacuați # HotNews.ro
318 cetățeni români rămași blocați în Israel după suspendarea zborurilor în urma atacurilor SUA–Israel asupra Iranului au fost repatriați, a anunțat marți ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Cele două curse speciale operate de TAROM au…
Leo Grozavu (58 de ani) nu mai este antrenorul echipei FC Botoșani, care a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Clubul a făcut anunțul chiar înainte de ultima etapă a sezonului regular, în care se va…
Președintele american Donald Trump a spus marți că Iranul a dorit să reia discuțiile cu SUA, dar că el a răspuns că este „prea târziu”, în timp ce SUA și Israelul continuă operațiunea militară împotriva…
Noi acuzații de infracțiuni sexuale cu minori la adresa angajaților DGASPC Teleorman. Recorder spune că Poliția îngropase unul dintre cazuri # HotNews.ro
Nouă fete aflate în grija statului i-au acuzat de infracțiuni sexuale pe doi angajați de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman, potrivit Recorder, care spune că „instituțiile pare că au…
ULTIMA ORĂ Producție mutată în România. Grup italian furnizor major de componente auto, inclusiv pentru Dacia, se gândește să mute în țară producția oprită în alte unități # HotNews.ro
Grupul italian Sogefi, furnizor major de componente auto, inclusiv pentru Dacia, și-a îmbunătățit performanța operațională la fabrica de componente pentru suspensii din Oradea, care se află „pe o traiectorie bună” după cinci ani de la…
USR a lansat marți o hartă interactivă în care oamenii pot urmări în timp real harta localităților care pot interzice jocurile de noroc, în urma ordonanței de urgență date de guvern la finalul lunii februarie.…
Milionarul Velleanu, una dintre cele mai bizare dispariții din istoria Bucureștiului. Casa lui există și azi, cu tot cu misterele ei # HotNews.ro
Pe Calea Călărași, la numărul 65 e o prea frumoasă casă cu muze pe fațadă, cu medalioane sculptate, mascaroni și amorași, cu uși și tavane pictate. La interior, până și canaturile ușilor sunt pictate cu…
Legăturile procurorului propus să fie șeful-adjunct DIICOT: soția și socrul, condamnați pentru fraude / Soacra, primar PSD de 18 ani, îi donează bani. Cât a primit # HotNews.ro
Gill Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este una dintre cele două propuneri ale ministrului Justiției pentru funcția de procuror șef-adjunct la DIICOT. În trei declarații de avere…
Polonia dorește să fie autonomă în viitor în ceea ce privește descurajarea nucleară, a declarat marți prim-ministrul Donald Tusk, în contextul în care Europa încearcă să își consolideze capacitățile independent de Statele Unite, transmite Reuters.…
Peste 3.000 de cetățeni români aflați în țări afectate de izbucnirea războiului din Iran au solicitat în mod concret ajutor pentru repatriere, a anunțat, marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, potrivit…
Dacia va lansa două noi modele în 2026, iar despre unul dintre ele vom afla informații joi dimineața, a anunțat grupul Renault. Câteva zile mai târziu, pe 10 martie, șeful grupului va anunța planul denumit…
Conservatorii din a treia biserică creștină a lumii declanșează o schismă, anunțând că își vor alege un lider spiritual propriu # HotNews.ro
O grupare de biserici anglicane conservatoare se va reuni săptămâna aceasta în Nigeria pentru a alege un lider care să rivalizeze cu Arhiepiscopul de Canterbury, un pas fără precedent care va adânci ruptura teologică tot…
Atacul SUA și Israel asupra Iranului poate fi începutul unei schimbări, crede profesorul universitar Ioan Stanomir, într-un text de opinie pe care HotNews îl publică: „Conciliatorismul din trecut nu mai este o opţiune. Iranul teocratic de…
Compania chineză DeepSeek urmează să lanseze săptămâna viitoare cel mai nou model de AI al său, la mai bine de un an de când a devenit celebră pe plan mondial. Fondată în 2023, DeepSeek a…
Românii din Orientul Mijlociu, informați printr-un canal de WhatsApp lansat de MAE. Câte persoane au intrat în prima zi de la lansare # HotNews.ro
Ministerul de Afaceri Externe a anunțat, luni, lansarea unui canal de WhatsApp pentru a transmite „rapid” informații românilor care se află în Orientul Mijlociu. „Având în vedere evoluțiile recente de securitate și perturbările traficului aerian…
Avertisment dur de la Teheran către Europa: „Țările care cred că pot rămâne în afara conflictului sunt profund în eroare” # HotNews.ro
Un oficial iranian a avertizat comunitatea internațională că actuala criză din regiune are un potențial „contagios” ridicat și nu va rămâne limitată geografic. „Lumea nu este oarbă; toată lumea vede acest lucru, iar cei care…
Cotațiile de referință ale țițeiului au crescut marți cu aproximativ 8%, urcând pentru a treia ședință consecutivă pe fondul extinderii conflictului americano-israelian cu Iranul, care perturbă livrările de combustibil și amplifică temerile privind noi întreruperi…
Una dintre replicile picturii „Atacul de la Smârdan” de Nicolae Grigorescu, în licitație la Artmark! # HotNews.ro
Opera de la Muzeul Național de Istorie a României va intra în restaurare! O apariție spectaculoasă în piața de artă din România readuce în discuție destinul uneia dintre imaginile-fanion ale istoriei românești: „Atacul de la…
Crinul atrage atenția imediat prin formă, parfum și ținută. Îl remarci într-un buchet simplu, într-un aranjament amplu sau chiar ca floare singulară, pusă într-o vază. Dincolo de aspect, crinul poartă un mesaj clar, ușor de…
[P] Ce trebuie să căutați într-un program de gestiune stocuri: caracteristici cheie și funcționalități # HotNews.ro
Un program de gestiune a stocurilor vă poate ajuta să țineți sub control marfa, banii blocați în stoc și acuratețea documentelor. Pentru o firmă mică, miza stă în simplitate și disciplină operațională. Pentru un business…
Războiul din Iran și prețurile: Cât de dependentă este România de importurile de țiței și din ce țări cumpără / Trei sferturi din necesar vine din afara țării, iar o țară din afara Golfului ne dă majoritatea # HotNews.ro
Chiar dacă este unul dintre puținii producători de petrol din Uniunea Europeană, România importă, la rându-i, combustibil în cantități mari, arată datele furnizate de Institutul Național de Statistică la solicitarea HotNews. Marți dimineață, un baril…
[P] Planificarea unei degustări de preparate gourmet: secretele unui eveniment sofisticat # HotNews.ro
O degustare de preparate gourmet bine gândită îți oferă ocazia să creezi mai mult decât o succesiune de farfurii. Creezi un parcurs coerent de gusturi, un ritm care îi ține pe invitați atenți și o…
[P] Soluții software pentru managementul producției: de la planificare la execuție eficientă # HotNews.ro
Gestionarea producției a devenit tot mai complexă. Costurile trebuie controlate atent, termenele de livrare se scurtează, iar cerințele de calitate și trasabilitate cresc constant. În multe fabrici, deciziile încă se bazează pe fișiere Excel, rapoarte…
Etihad și Emirates reiau zborurile, în timp ce Qatar Airways rămâne suspendată. Ultimele noutăți în materie de zbor # HotNews.ro
Marți, Qatar a anunțat că zborurile sunt în continuare oprite și a oferit tuturor pasagerilor din perioada 3-10 martie posibilitatea să își primească banii înapoi sau să își refacă rezervările pentru intervalul 10-25 martie. Pe…
Singurul loc din România unde copiii pot fi operați în uter, iar prematurii au șanse maxime de recuperare: „Cel mai mic copil operat avea hemoragie intracraniană și cântărea un kilogram” # HotNews.ro
Viitoarele mămici și copiii lor au nevoie să fie îngrijiți și monitorizați în centre pregătite să le ofere întreaga asistență medicală de care au nevoie, indiferent de problema ivită. Pentru a avea parte de astfel…
Manuscrise din Tezaur ale lui George Enescu, ținute 4 ani și jumătate în containere în aer liber. Corpul de Contro al ministrului Culturii, trimis la muzeu # HotNews.ro
Potrivit unei investigații publicate de Cultura la dubă, manuscrise ale lui George Enescu și alte bunuri din Tezaur sunt ținute de peste patru ani în containere, în curtea Palatul Cantacuzino, sediul Muzeul Național „George Enescu”,…
Un politician din SUA vrea să îi lase locul din Congres fratelui său geamăn și spune că lumea oricum nu îi poate deosebi # HotNews.ro
Congresmenul Troy Nehls a decis că nu va candida pentru un al patrulea mandat în Camera Reprezentanților a SUA, după ce blocajului guvernului american de anul trecut i-a lăsat mai mult timp liber pe care…
VIDEO Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a făcut luni seară o vizită neașteptată.
Închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran a trimis unde de șoc pe piețele energetice globale, iar marile economii din Asia, precum și alte țări din regiune, vor resimți cel mai puternic impact, arată o analiză…
Controale ale inspectorilor de muncă au scos la iveală mai multe nereguli la firme din județul Gorj. Un angajator cu sediul social în Târgu Jiu a fost sancționat cu 90.000 de lei pentru plata cu…
Trendyol aduce spiritul olimpic pe pârtiile din România: Din Milano și Cortina, direct în Poiană! # HotNews.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 s-au încheiat, dar spiritul olimpic rămâne. Dincolo de podiumuri și medalii, energia, ambiția și dorința de a depăși fiecare limită rămân alături de fiecare pasionat de sport. Direct…
Agențiile de turism: „România are un atu major” / Ce mesaj transmit Guvernului: „Dacă nu acționăm acum, riscăm să pierdem complet trenul” # HotNews.ro
„România are resurse, are diversitate, are patrimoniu, are natură și are, poate mai important ca oricând, statutul de țară sigură. Ceea ce lipsește este o decizie strategică fermă”, susține marți Asociația Națională a Agențiilor de…
Românii pot reclama ce probleme au la ghișeu pe platforma online „Fără hârtie”: „Vrem să știm ce-i doare cel mai des și mai rău pe cetățeni”, spune Oana Gheorghiu # HotNews.ro
Cetățenii, firmele și funcționarii publici pot transmite, începând de marți, pe platforma online „Fără hârtie” sesizări referitoare la problemele întâmpinate în administrație, precum birocrație excesivă, proceduri greoaie, solicitări redundante de documente sau lipsa digitalizării serviciilor…
„Pericolul există, nu poate fi ignorat”: Avertisment de la Berlin privind siguranța statelor NATO, după atacul Iranului în Cipru # HotNews.ro
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a avertizat marți că un atac direct asupra unui stat membru NATO a încetat să mai fie un scenariu ipotetic, odată cu atacul cu drone iraniene asupra unei baze…
Nicușor Dan a semnat decretul de numire a noului ministru al Educației. Când va depune Dimian jurământul # HotNews.ro
Mihai Dimian va depune astăzi, de la ora 16.00, jurământul de învestitură în funcția de ministru al Educației, a anunțat Administrația Prezidențială. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul de numire a lui Mihai Damian,…
Scumpiri în lanț. Prețul gazelor pe bursa europeană a crescut cu încă 25% / Unde vor simți românii efectele # HotNews.ro
Piața gazelor este puternic zguduită de oprirea livrărilor din Quatar, cel mai mare producător mondial de gaze lichefiate, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. După o creștere de 50% luni, gazele continuă să se scumpească…
Șomeri cu diplomă de medic: 8 din 9 proaspeți doctori din România nu au post în spital după rezidențiat. „Eu știu cât umblă rezidenții mei” / Ce ar însemna revenirea la „rezidențiatul pe post” # HotNews.ro
Datele din cele 12 centre universitare din țară care organizează pregătire în rezidențiat, analizate de HotNews, arată că tinerii medici nu au unde să se angajeze imediat după terminarea a aproximativ 10 ani de studii,…
„Nu vorbi cu străinii!” nu e suficient pentru siguranța copilului. Învață-l să recunoască comportamente, nu chipuri periculoase # HotNews.ro
„Să nu vorbești cu străinii!”. Asta a fost, pentru mulți dintre noi, fraza cheie a educației despre siguranță pe când eram copii. O propoziție scurtă, repetată până la obsesie de părinții noștri. Nu plecam de…
Când chatbot-ul devine martor: cum o simplă conversație cu inteligența artificială poate costa 10% din cifra de afaceri # HotNews.ro
Angajatul unei companii care întreabă un chatbot „cum putem alinia prețurile cu concurentul principal fără să fim detectați?” riscă să îi ofere autorității de concurență exact proba de care aceasta are nevoie. Istoricul conversațiilor cu…
Cum să gestionezi avalanșa de informații din online despre războiul din Iran. 5 sfaturi utile, în newsletterul Good Tech din 4 martie # HotNews.ro
Ca de fiecare dată când e un eveniment major global sau național, feed-urile ne-au fost inundate zilele acestea cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Acest lucru poate să devină copleșitor. În newsletterul Good Tech…
Andreea Aniță, tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, a murit. „11 ani a înfruntat cancerul” / „Banii strânși în numele ei vor salva alți copii” # HotNews.ro
Andreea Aniță, tânăra de 27 de ani din Fălticeni care a luptat 11 ani cu cancerul și pentru care s-au strâns 2,3 milioane de dolari în opt zile și jumătate, a murit. Anunțul a fost…
PNL se „disociază” de PSD pe care îl acuză că a „strecurat un amendament” care afectează peste 5 milioane de români # HotNews.ro
Senatoarea PNL Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru Buget din Senat, a declarat pentru HotNews că parlamentarii liberali au decis, luni, să depună amendamente pentru a „corecta legea PSD” care afectează peste 5 milioane de români.…
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a exclus posibilitatea ca actualul conflict să fie unul de lungă durată precum a fost cazul în alte războaie din regiune, relatează Reuters. „Am spus că ar putea fi rapid și…
