Adio Mondial! Vedeta lui Real Madrid și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și va lipsi cel puțin 7 luni
Fanatik, 3 martie 2026 17:50
Veste teribilă pentru Real Madrid! Vedeta „los blancos” a primit un verdict dezastruos: și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și va lipsi pentru tot restul sezonului. Ce urmează pentru „galactici”
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
17:50
Adio Mondial! Vedeta lui Real Madrid și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și va lipsi cel puțin 7 luni # Fanatik
Veste teribilă pentru Real Madrid! Vedeta „los blancos” a primit un verdict dezastruos: și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și va lipsi pentru tot restul sezonului. Ce urmează pentru „galactici”
Acum o oră
17:30
Donald Trump, noi îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate. Ce are pe gât și cât de gravă ar fi problema. „Crizele îl pot deregla puțin” # Fanatik
Președintele american Donald Trump a provocat noi îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate, la ultima apariție publică. Ce spun medicii și cât de gravă ar fi situația
17:30
Andrei Borza a semnat un nou contract! Rapid a oferit anunțul oficial vizavi de fundașul lateral. Pe FANATIK aflați toate detaliile despre noua înțelegere.
17:20
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față # Fanatik
Cum se înțeleg, Anamaria Prodan și Dan Alexa, la aproape 7 ani de la disputa care i-a avut protagoniști. Vedeta a spus adevărul despre legătura dintre ei.
17:10
Lovitură în SuperLiga! Primul transfer anunțat după UTA – FCSB este un dublu campion în Suedia # Fanatik
A fost deja rezolvat primul transfer de după meciul UTA Arad - FCSB 2-4! Cine este fotbalistul cu un CV solid care vine să se lupte pentru câștigarea play-out-ului în SuperLiga
Acum 2 ore
16:40
Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu s-a ferit de cuvinte: „E frustrant” # Fanatik
Gică Mihali a dat verdictul despre acuzațiile de blat de la Dinamo - FC Argeș 0-1: „Chiar dacă ai o ură față de FCSB, nu se poate”
16:30
Au câștigat în instanță dreptul de a folosi sigla și palmaresul istoric! Decizia este definitivă # Fanatik
Veste importantă pentru o echipă din România! Clubul a câștigat în instanța dreptul de a folosit sigla și palmaresul istoric. Decizia oferită de instanță este definitivă.
16:20
Șansă uriașă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Antrenorul a făcut calculele: „Până la 50%!”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre șansele pe care le are la evitarea retrogradării în Saudi Pro League. Ce calcule a făcut antrenorul pentru meciurile rămase de disputat ale Al-Okhdood.
Acum 4 ore
16:00
Veste uriașă pentru Universitatea Craiova! Ce a hotărât Peluza Nord înaintea derby-ului cu CFR Cluj din Cupa României Betano. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a primit o veste importantă înainte de derby-ul cu CFR Cluj din Cupa României Betano. La ce decizie au ajuns suporterii din Peluza Nord.
15:50
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei # Fanatik
Andreea Anița, tânăra care de 15 ani se luptă cu cancerul, s-a stins din viață după ce o bacterie intraspitalicească i-a afectat plămânii, fix când avea o șansă la vindecare
15:40
Ilie Stan, detalii de ultimă oră din Oman despre războiul cu Iran: „Au tras cu rachete și aici. Poți să ieși pe stradă și să ți se întâmple ceva”. Exclusiv # Fanatik
Ilie Stan a ajuns recent în Oman, iar la scurt timp această țară a ajuns în vizorul Iranului în contextul războiului declanșat de americani și israelieni în regiune! Ce spune antrenorul român despre această situație
15:30
Cine era Maria Cristina, tânăra de 18 ani decedată în urma accidentului din Ploiești. Cum s-a produs coliziunea violentă # Fanatik
Un nume, o vârstă și o tragedie care a lăsat multe întrebări fără răspuns. În spatele accidentului în care și-a pierdut viața tânăra de 18 ani se ascunde o poveste care abia începe să iasă la iveală.
15:20
Adrian Porumboiu s-a dezlănțuit în direct la adresa șefilor CCA: „Când am văzut, am crezut că e Al! Multe campioane, multe retrogradate au fost stabilite de arbitri” # Fanatik
Fotbalul românesc „fierbe” din nou din cauza arbitrajului. Adrian Porumboiu a dat de pământ în direct cu șefii CCA și „cavalerii fluierului”. Ce acuze le-a adus fostul mare arbitru FIFA.
15:10
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a intervenit în forță la „Profețiile lui Mitică”. Latifundiarul din Pipera a intrat într-un dialog spumos cu „Oracolul de la Bălcești”. Ce sfat i-a dat Dumitru Dragomir patronului FCSB
14:50
Motivul uluitor pentru care clubul de noapte unde dansatoarele erau exploatate a amendat o barmaniță. Cum se băteau pe bacșișurile uriașe în bordelul de lux # Fanatik
Procurorii și polițiștii au descins la clubul de noapte The Buddhist, din București, unde au efectuat arestări pentru trafic de persoane și proxenetism.
14:50
Editorial Răzvan Ioan Boanchiș: „Cum va fi primăvara asta fără FCSB?”. Campioana României poate face uitată ratarea play-off-ului # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș știe cum poate FCSB să facă uitată ratarea play-off-ului. Ce variantă are la dispoziție campioana României și cum ar putea fi afectate ratingurile TV?
14:40
A dat Gigi Becali marea lovitură cu Adrian Ilie la FCSB?! „E un tip deștept, are relații” / „Știe cum să vorbească cu patronul” # Fanatik
Adrian Ilie, cea mai tare lovitură dată de FCSB pentru sezonul următor? Specialiștii Fanatik au spus totul despre mutarea lui Gigi Becali în perspectiva viitorului echipei sale.
14:20
„S-a dus în război cu 80 de kile și s-a întors cu 40”. Mitică Dragomir, dezvăluiri teribile despre tatăl său # Fanatik
Mitică Dragomir a făcut o serie de dezvăluiri de-a dreptul terifiante legate de tatăl său. Cum s-a întors acesta din război, după o bătălie celebră din a doua conflagrație globală.
14:10
Legenda lui Dinamo îi taxează pe Kopic și Cîrjan după înfrângerea cu FC Argeș: „M-a întristat. Trebuia să fie mai altruist” # Fanatik
Gică Mihali îi taxează pe Zeljko Kopic și Cătălin Cîrjan după Dinamo - FC Argeș 0-1. Ce spune legenda dinamovistă despre locul din play-off câștigat de piteșteni.
Acum 6 ore
13:50
Marius Șumudică a pus lupa pe play-off-ul SuperLigii! Echipa aflată în scădere și cine vine pe turnantă: ”E o descătușare!”. Ce spune despre dezamăgirea FCSB # Fanatik
Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat se știu toate echipele calificate în play-off-ul SuperLigii. Cum vede Marius Șumudică lupta de la vârf.
13:50
O expertă NATO care a prezis invazia Rusiei în Ucraina dezvăluie cât de aproape suntem de Al Treilea Război Mondial: „Superiorii mă considerau exagerată” # Fanatik
Ucraina, Gaza, Iran. Lumea fierbe cu o intensitate nemaiîntâlnită în ultimele decenii: o expertă NATO dezvăluie cât de aproape suntem de un război mondial
13:30
Cele opt echipe care au depășit faza grupelor în Cupa României Betano luptă în această săptămână pentru calificarea în semifinalele competiției în dueluri care vor fi decise într-o singură manșă, ceea ce adaugă un plus […]
13:20
Patronul din SuperLiga care se va duela cu FCSB, anunț care va crea controverse: „Îmi pare rău că sunt în play-out. Fotbalul pierde mult” # Fanatik
Unul dintre patronii din SuperLiga regretă că FCSB nu s-a calificat în play-off și anunță dezastrul pentru fotbalul românesc. Ce a spus despre campioana României.
13:00
Adrian Porumboiu a dat verdictul: cine va câștiga titlul în SuperLiga?! „Prima opțiune o au ei” # Fanatik
Adrian Porumboiu a dat verdictul și a numit echipa care are șansele cele mai mari la câștigarea titlului în SuperLiga. Ce spune fostul arbitru despre greșelile produse în ultimele etape.
12:50
Marius Șumudică le închide gura contestatarilor săi. Surpriza uriașă dezvăluită chiar de antrenor în direct. Cu cine ar putea să semneze.
12:50
Bacteria obișnuită care poate fi purtătoarea unui virus mortal. Legătura cu dezvoltarea unuia dintre cele mai răspândite tipuri de cancer. „Sunt teorii noi” # Fanatik
Un nou studiu vine cu noutăți în ceea ce privește unul dintre cele mai răspândite și mai agresive tipuri de cancer. Bacteria obișnuită care poate ascunde un virus mortal
12:20
Kyros Vassaras este un nume rostit foarte des în ultima perioadă în fotbalul românesc din cauza erorilor de arbitraj. Ce salariu are, de fapt, șeful CCA.
12:20
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv # Fanatik
Care este situația în care se află Risto Radunovic, jucător pe care Gigi Becali vrea să îl amendeze cu 20.000 de euro. Fundașul de la FCSB a venit cu noi probe pentru a-și justifica întârzierea.
12:10
Cât de sigure mai sunt zborurile spre Orientul Mijlociu, după ce mai multe țări au fost lovite de Iran. Ce spun doi piloți români # Fanatik
După escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și suspendarea zborurilor către regiune, doi piloți români explică pentru FANATIK cât de sigure sunt cursele aeriene.
Acum 8 ore
11:50
Cine vine în locul lui Leo Grozavu la FC Botoșani: „Trebuie să înțeleagă condițiile”. Nume-surpriză la meciul cu Petrolul. Exclusiv # Fanatik
Valeriu Iftime a făcut anunțul despre noul antrenor de la FC Botoșani! Cine vine în locul lui Leo Grozavu și care sunt condițiile
11:30
El este stelistul care s-a rugat pe stadionul Giulești ca Rapid să câștige titlul în acest sezon: ”O spun în premieră. Nu vreau să intru în polemică cu patronul FCSB” # Fanatik
Rapid se află pe locul 2 cu o etapă înainte de încheierea sezonului regulat și visează cu ochii deschiși la titlu. Un stelist a povestit că s-a rugat ca giuleștenii să iasă campioni.
11:30
Florin Bratu, noul antrenor de la Metaloglobus. Semnează azi! Toate detaliile contractului. Exclusiv # Fanatik
Florin Bratu s-a înțeles cu Metaloglobus! Antrenorul pleacă de la CS Dinamo și merge să îl înlocuiască pe Mihai Teja: toate detaliile
11:10
Valeriu Iftime, prima reacție după despărțirea de Leo Grozavu: „Dacă-mi spunea cineva că nu intrăm în play-off, îmi lăsam averea”. Ce bani ia antrenorul la plecare. Exclusiv # Fanatik
Valeriu Iftime a oferit prima reacție după despărțirea de Leo Grozavu. Câți bani a încasat antrenorul în momentul rezilierii contractului cu FC Botoșani.
10:50
Se transferă Andrei Borza de la Rapid?! Robert Niță, anunț fantastic după 2-1 cu Unirea Slobozia: „Cel mai bun jucător! Impresarii vor găsi o soluție” # Fanatik
Andrei Borza este într-o formă de zile mari și poate prinde un transfer de senzație în vară! Robert Niță a dat toate detaliile
10:40
Gigi Becali a reacționat după ultimele declarații ale ministrului Miruță: „Îi caut numărul ca să-l felicit. Ei nu sunt club de fotbal, sunt unitate militară”. Dezvăluiri despre chiria din Ghencea: „Dublu”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a reacționat în direct după cele mai recente declarații ale lui Radu Miruță. De ce l-a lăudat pe ministrul Apărării și care este motivul pentru care îl va suna personal.
10:20
„E cel mai reușit transfer posibil!”. Daniel Pancu anunță marea lovitură pe care a dat-o CFR Cluj # Fanatik
Daniel Pancu a bifat a 10-a victorie consecutivă pe banca lui CFR Cluj în SuperLiga. Dezvăluirile antrenorului despre cum a revitalizat echipa, dar și cine este jucătorul care l-a impresionat
10:10
Transfer-șoc în România! L-au adus pe starul internațional, reținut de mai multe ori în țara sa # Fanatik
Transfer de răsunet mondial făcut de clubul din România! Fostul mare star de nivel înalt a semnat: „Îi mulțumim că nu a căutat câștigul financiar imediat”
Acum 12 ore
09:50
Deputatul PNL care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan a intrat în atenția Fiscului. Ce se întâmplă cu dosarul lui Mircea Roșca # Fanatik
Mircea Roșca, deputat PNL de Prahova, l-a invitat pe premierul Ilie Bolojan la o petrecere organizată la Ploiești. Politicianul a fost chemat în instanță de Fisc.
09:40
„Vom avea o discuție cu toții”. Andrei Nicolescu anunță un restart la Dinamo înainte de play-off și obiectivul sezonului. Exclusiv # Fanatik
Cu două eșecuri și un egal în ultimele 4 etape, Dinamo este într-o accentuată scădere de formă. Șefii „câinilor”, prin vocea lui Andrei Nicolescu, anunță un restart înainte de play-off. Care e obiectivul echipei.
09:20
Cosmin Contra, mesaj special pentru Cristi Chivu: „Antrenorii români nu sunt văzuți bine!”. Exclusiv # Fanatik
Ce spune Cosmin Contra, fostul selecționer al naționalei României, despre progresul uluitor al lui Cristi Chivu în cariera de antrenor. „Este foarte important pentru imaginea fotbalului românesc”.
09:10
FCSB a ratat play-off-ul, iar Florin Tănase a acuzat arbitrajul pentru sezonul sub așteptări. Dani Coman i-a dat replica mijlocașului și i-a transmis să se concentreze doar pe fotbal.
09:10
Gigi Becali – Mitică Dragomir, dialog tare în direct despre FCSB. „Schimbă toată apărarea. Dar ai nevoie și de un mijlocaș de mare valoare” / „M-am apucat deja să fac echipă!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali și Mitică Dragomir au purtat un dialog spumos, ca pe vremuri, iar fostul șef de la LPF i-a dat un sfat patronului de la FCSB cu privire la schimbările pe care trebuie să le facă.
08:40
„M-a impresionat bucuria oamenilor”. Dezvăluiri din interior după calificarea Argeșului în play-off și ce prime iau jucătorii. Exclusiv # Fanatik
Dani Coman, în extaz după ce FC Argeș s-a calificat în play-off-ul din SuperLiga! Performanță de senzație reușită de piteșteni: „Înseamnă mult pentru noi”
08:20
Ce s-a ales de Ionela Tîrlea, vicecampioana olimpică ce a bucurat sute de mii de români. Ce face astăzi # Fanatik
Informațiile care se știu în prezent despre Ionela Tîrlea. Fosta sportivă a fost laureată cu medalia de argint la 400 m garduri, la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004.
08:10
Alertă de fraudă! Cum încearcă escrocii să-ți spargă contul de WhatsApp. Mesajul primit de români: „Aveți un colet pe numărul dvs.” # Fanatik
Schema care a invadat telefoanele românilor chiar la început de primăvară te poate lăsa fără contul de WhatsApp. Ce spun experții despre această excrocherie și cât de greu este să identifici atacatorul
07:40
Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, detalii de culise. Decizia s-ar aplica după barajul cu Turcia. Exclusiv # Fanatik
Vești extraordinare în ceea ce îl privește pe Mircea Lucescu. Apropiatul selecționerului a dezvăluit că antrenorul în vârstă de 80 de ani va sta pe bancă la Turcia - România!
07:10
Cupa României Betano – sferturi, live blog. Toate meciurile, rezultate, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Live blog Cupa României Betano, faza sferturilor de finală: program complet, rezultate în timp real, marcatori și reacții după meciuri.
05:50
Ministerul care și-a făcut publice achizițiile pe 2026, deși Guvernul nu a aprobat bugetul național. Suma plătită pe sediile din centrul Capitalei # Fanatik
Ministerul care și-a anunțat achizițiile planificate pe anul 2026, asta deși Guvernul nu are încă aprobat bugetul. Sumele plătite pentru chirii în sediile din centrul Capitalei.
Acum 24 ore
00:30
Bogdan Baratky, comparație între Rapid și Universitatea Craiova după 2-1 cu Unirea Slobozia. Avertisment pentru giuleșteni: „Nu va fi deloc bine” # Fanatik
Bogdan Baratky a disecat în FANATIK victoria Rapidului cu Unirea Slobozia, 2-1, și a făcut o comparație inevitabilă cu Universitatea Craiova, liderul SuperLigii
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.