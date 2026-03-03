Răspunsul premerului britanic la atacurile lui Donald Trump: ”Am acționat în interesul național”
3 martie 2026
Premierul britanic Keir Starmer a afirmat că a acționat în interesul național atunci când a blocat, într-o primă etapă, utilizarea unei baze militare britanice de către United States pentru atacuri asupra Iranului, răspunzând criticilor venite din partea administrației americane. Liderul de la Londra a subliniat că decizia sa a fost luată pentru protejarea intereselor Regatului […]
”Războinicul”. Trump stabilește un record: președintele care a autorizat operațiuni militare împotriva mai multor țări decât orice alt președinte american # Aktual24
Donald Trump a autorizat operațiuni militare împotriva mai multor țări decât orice alt președinte american din epoca modernă. Potrivit publicației americane Axios, în 2025, Trump a autorizat mai multe atacuri aeriene decât Joe Biden în toți cei patru ani ai președinției sale. Lista țintelor includea țări care nu se confruntaseră niciodată cu atacuri directe din […]
Plăți și transferuri în străinătate – cum gestionezi banii simplu dintr-un singur loc? (P) # Aktual24
Gestionarea banilor dintr-un singur loc înseamnă control, claritate și liniște Când ai mai multe conturi, carduri și aplicații, riscul de confuzie crește. Nu mai ții pasul cu cheltuielile, abonamentele active sau cursurile valutare care se aplică pentru plăți internaționale. Platforma ZEN.COM elimină stresul generat de aceste situații și oferă o imagine clară asupra banilor, în […]
Banca Centrală a Rusiei a contestat decizia de înghețare permanentă a activelor rusești la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg # Aktual24
Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces la Curtea Europeană de Justiție din Luxemburg, contestând regulamentul UE privind înghețarea permanentă a activelor rusești, a relatat serviciul de presă al Băncii Centrale într-un comunicat. „Regulamentul UE interzice orice transfer direct sau indirect al activelor Băncii Rusiei pe o perioadă nedeterminată și exclude posibilitatea protecției judiciare […]
Un tribunal federal respinge încercarea administrației Trump de a încetini procesul de rambursare a tarifelor vamale # Aktual24
O instanță federală a respins luni încercarea administrației Trump de a încetini procesul de rambursare a tarifelor în valoare de miliarde de dolari, pe care Curtea Supremă le-a respins ca fiind ilegale luna trecută. Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federal a început următoarea fază a procesului de rambursare, trimițând-o unei instanțe inferioare pentru […]
SUA folosesc în Iran pentru prima dată drone „kamikaze” LUCAS. Ironia este că ele sunt inspirate din modelul Shahed # Aktual24
Statele Unite ale Americii au folosit dronele de atac unidirecționale cu cost redus pentru prima dată în luptă în timpul atacurilor asupra Iranului din 28 februarie, a declarat Comandamentul Central al SUA într-o postare pe X. SUA au lansat o serie de atacuri împotriva Iranului în cadrul Operațiunii Epic Fury, desfășurată împreună cu Israelul, scrie […]
Botoșani: Tragedie la ora de sport. Un elev de 14 ani s-a stins din viață sub privirile colegilor # Aktual24
O veste cutremurătoare a lovit comunitatea din Ipotești chiar astăzi, 3 martie, unde un adolescent de doar 14 ani a murit brusc în timpul orelor de curs. Incidentul a avut loc în sala de sport a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”. Copilul s-a prăbușit neașteptat la pământ în timp ce se afla la ora de educație […]
Cine este noua șefă a RetuRO: ”Experienţă de peste 25 de ani în cadrul unor organizaţii multinaţionale” # Aktual24
Adela Smeu va prelua funcţia de director general (CEO) al RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare din România, începând cu data de 19 martie 2026, informează compania printr-un comunicat. Adela Smeu are o experienţă de peste 25 de ani în cadrul unor organizaţii multinaţionale, este un lider orientat spre rezultate şi a condus transformări complexe ale […]
Disperare la Beijing. China presează Iranul să nu închidă Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru exporturile de petrol și gaze # Aktual24
China intervine discret în criza din Golf pentru a-și proteja securitatea energetică, punând presiune pe Teheran să evite orice acțiune care ar putea bloca Strâmtoarea Ormuz sau afecta exporturile vitale de gaze ale Qatarului. Directorii unor companii chineze de stat din sectorul gazelor au dezvăluit că autoritățile de la Beijing exercită presiuni asupra oficialilor iranieni […]
Un incident extrem de grav a avut loc marți, 3 martie, lângă o școală din Birmingham. Alarma s-a dat în zona Alum Rock, unde locuiesc foarte mulți români, iar străzile au fost imediat blocate de numeroși polițiști înarmați. Școala primară a fost închisă de urgență pentru siguranța copiilor, iar oamenii din cartier s-au baricadat în […]
SURSE România, prezentă la masa discuțiilor privind umbrela nucleară a Franței. Care țări UE ar urma să fie acoperite # Aktual24
Surse oficiale din Administratia Prezidentiala au confirmat, marți, pentru aktual24.ro că România a fost prezentă la masa discuțiilor NATO pe tema propunerii președintelui Franței privind ”umbrela nucleară”. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni că Franța își va spori arsenalul nuclear și, pentru prima dată, va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale nucleare în țări […]
Zelenski este dispus să trimită ”cei mai buni specialiști” în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu, însă pune o condiție clară care îl vizează pe Vladimir Putin # Aktual24
Ucraina este gata să trimită cei mai buni experți în interceptarea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu, dacă liderii regionali îl pot convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Bloomberg. Drone și rachete iraniene au atacat orașe din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, […]
Vicepreședinte CSM: ”În rândul magistraţilor există un nivel de frustrare foarte ridicat” # Aktual24
Procurorul Bogdan Staicu, vicepreşedinte al CSM, a declarat marţi că în rândul magistraţilor există „un nivel de frustrare foarte ridicat” în legătură cu noile condiţii de pensionare iar riscurile pentru sistemul judiciar ar fi demotivarea, îndeplinirea mecanică a atribuţiilor şi „generalizarea unei conduite conformiste”. Bogdan Staicu a participat marţi al prezentarea bilanţului activităţii Parchetului General […]
Răspuns european. Franța, Germania și Grecia trimit fregate, avioane de luptă și sisteme de apărare antiaeriană în Cipru după atacurile iraniene cu drone # Aktual24
Franța va trimite sisteme de rachete, sisteme anti-drone și o fregată în Cipru, după un atac cu drone asupra unei baze aeriene britanice de pe insulă. Ajutorul din partea Franței a fost anunțat după o convorbire telefonică între președintele cipriot Nikos Christodoulides și omologul său francez, Emmanuel Macron. În cadrul convorbirii, Christodoulides i-a cerut sprijinul […]
Polițiștii au deschis o anchetă urgentă marți, 3 martie, după apariția unor imagini șocante în spațiul public, unde un tânăr a fost filmat în timp ce trăgea cu pistolul într-un centru comercial din Craiova. Imaginile surprind momentul în care gloanțele sunt îndreptate spre o persoană care fuge disperată. Oamenii legii s-au sesizat imediat ce filmarea […]
Lumea se pregătește astăzi pentru un șoc energetic masiv, după ce Iranul a închis oficial Strâmtoarea Hormuz, emitând un avertisment dur oricăror nave care încearcă să treacă prin această cale navigabilă vitală. Având în vedere că aproximativ 20% din consumul global de petrol trece prin acest coridor îngust, închiderea a trimis unde de șoc pe […]
Compania își ajustează operațiunile din cauza situației de securitate extrem de tensionate, iar zborurile către Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman și Arabia Saudită sunt anulate, măsură de precauție care rămâne în vigoare inclusiv până pe data de 7 martie. Sharm El Sheikh devine noua poartă către Europa Wizz Air caută soluții rapide pentru a ajuta […]
Parchetul General, despre operațiunile Moscovei: România, vizată de atacuri hibride tot mai sofisticate în ultimii doi ani # Aktual24
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat marți, la prezentarea bilanțului Ministerului Public pentru anul 2025, că România a fost expusă, în ultimii doi ani, unor forme tot mai sofisticate de atac hibrid, care au vizat subminarea încrederii în instituțiile statului și amplificarea tensiunilor sociale. Potrivit acestuia, campaniile de dezinformare și manipulare coordonată în […]
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, fost premier instalat de Liviu Dragnea, a susținut marți, pe Curtea de Apel, că nu știe ”de unde a pornit OUG 13”. Abordat de protestatarul Marian Tivilic ”Ceaușescu”, Grindeanu a fost întrebat cine i-a livrat OUG 13. Fostul premier PSD a spus că nu știe ”de unde a pornit”. ”Nu știu […]
Adrian Ilie a spus DA ofertei lui Gigi Becali. „Cobra” revine să facă scouting la FCSB, dar cu o condiție # Aktual24
FCSB traversează o criză istorică după ce a ratat prezența în play-off pentru prima dată. Gigi Becali caută soluții urgente și l-a contactat telefonic pe fostul mare internațional Adrian Ilie, deoarece dorește înființarea unui departament de scouting profesionist pentru a aduce jucători de valoare. „Cobra” revine lângă echipă într-un moment extrem de dificil din punct […]
Politică externă în familie. Melania Trump a prezidat reuniunea Consiliului de Securitate al ONU # Aktual24
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a prezidat luni, 2 martie, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind copiii și educația în situații de conflict. A fost prima dată când soția unui lider mondial în exercițiu a prezidat o reuniune a Consiliului de Securitate, format din 15 membri, organismul ONU responsabil cu menținerea […]
Alertă în Argeș. Incendiu puternic la o hală din Ștefănești, opt autospeciale la fața locului # Aktual24
Un incendiu violent a izbucnit marți, 3 martie, într-o hală din orașul Ștefănești. Pompierii din Argeș au fost alertați imediat și au intervenit cu forțe impresionante la fața locului, dar flăcările s-au extins rapid la nivelul acoperișului, punând în pericol întreaga structură industrială. Salvatorii depun eforturi uriașe pentru a lichida focul cât mai repede posibil. […]
Kakaia izolare? Noul ambasador SUA și-a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui Nicuşor Dan # Aktual24
Noul ambasador al Statele Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, a prezentat marţi scrisorile de acreditare preşedintelui Nicuşor Dan, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Propaganda AUR a susținut ăn mod repetat că Bucureștiul ar fi izolat de SUA după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut. […]
Zelenski: Am obținut documente cu planurile Rusiei pentru 2026–2027. Kremlinul are planuri ambițioase # Aktual24
Ucraina a obținut documente care prezintă planurile Rusiei pentru perioada 2026–2027. Obiectivele inamicului nu au nicio legătură cu realitatea, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă. Kremlinul are planuri ambițioase de a captura patru capitale regionale. „Am obținut planuri (pentru) 2025–2027. Cele din 2025 sunt deja oarecum depășite. Putem vedea […]
Putin l-a lăudat pe Viktor Orban pentru ”poziția principială” privind Ucraina. Convorbire între cei doi lideri # Aktual24
Liderul rus Vladimir Putin și premierul ungar Viktor Orbán au purtat o convorbire telefonică în cadrul căreia au discutat despre Ucraina și evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, potrivit informațiilor transmise de Kremlin. Primul subiect abordat a fost descris drept „escaladarea bruscă a situației din jurul Iranului” și din întregul Orient Mijlociu, inclusiv posibilele consecințe asupra […]
Războiul pe buget. Surse, PSD are o mulțime de nemulțumiri: ”Nu suntem de acord cu 21 de miliarde pentru Programul Saligny” # Aktual24
Există nemulțumiri în coaliție, în special din partea PSD, privind împărțirea bugetului pentru primării, în special în ceea ce privește transpunerea referendumului și faptul că Bucureștiul ar urma să fie scutit de contribuția la fondul de solidaritate pentru primării, potrivit unor surse politice. Sursele indică faptul că discuțiile vizează modul de repartizare a sumelor și […]
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni că Franța își va spori arsenalul nuclear și, pentru prima dată, va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale nucleare în țări aliate, în cadrul unei strategii menite să consolideze independența Europei în materie de securitate. Declarația a fost făcută la baza militară de la L’Ile Longue, pe coasta […]
Vești bune vin astăzi pentru milioane de familii din întreaga țară chiar de la începutul primăverii, deoarece peste 7 milioane de români vor primi banii de la stat mai devreme în această lună. ANPIS a decis să devanseze plățile pentru alocații, indemnizații și ajutoare destinate persoanelor vulnerabile. Primele sume vor intra pe carduri chiar în […]
Echipele din Superliga se bat pentru un loc în careul de ași al competiției Cupa României. Sferturile de finală programează dueluri spectaculoase pe parcursul a trei zile consecutive, unde miza este uriașă, calificarea în semifinale. Startul sferturilor pe 3 martie: Derby ardelean pe Cluj Arena Spectacolul începe astăzi, 3 martie, cu o confruntare extrem de […]
Georgescu îi pune cuvinte în gură lui Trump: ”I-a transmis lui Nicușor Dan că ‘nu discutăm cu hoții’” # Aktual24
Călin Georgescu a făcut noi declarații delirante, marți, la ieșirea de la postul de poliție din Buftea. Întrebat despre reacția lui Nicușor Dan la sesizarea de către AEP a Parchetului General, Georgescu a afirmat: „Da, știți cum e. Asta face parte din categoria celor care calcă în străchini cu solemnitate. Știți că nimeni și niciodată […]
S-a publicat lista celor mai îndatorate state din lume pentru finalul anului trecut, iar datoria globală rămâne la cote alarmante în marile economii ale planetei. Mai multe țări au acum datorii care depășesc pragul de 300% din PIB. Hong Kong și Japonia domină clasamentul mondial Hong Kong ocupă primul loc cu o datorie totală de […]
INSP a anunțat marți derularea programului național de vaccinare dedicat copiilor, care se va desfășura pe parcursul lunilor martie și aprilie, cu scopul principal de a-i imuniza pe cei mici împotriva unor boli infecțioase grave, precum rujeola, oreionul, rubeola și difteria se află pe lista priorităților medicilor. Protecție pentru copiii vaccinați și pentru persoanele vulnerabile […]
Spionaj în Creta: Servicii secrete grecești au arestat un georgian aflat în „comunicare directă” cu Iranul # Aktual24
Un georgian în vârstă de 36 de ani, arestat pentru spionaj în Souda, Creta, a avut comunicare directă cu surse din Iran. Bărbatul, de origine azeră, ar fi comunicat prin intermediul unei aplicații speciale cu persoane din Iran, iar pe telefonul său mobil au fost găsite numeroase fotografii de la baza navală a Marinei Grecești […]
Delirul lui Georgescu: Dă vina pe Nicușor Dan pentru că războiul cu Iranul va duce la creșterea prețurilor la carburanți: ”Benzina va ajunge la 15 lei” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a făcut, marți, noi declarații delirante, în fața sediului de poliție de la Buftea unde a semnat controlul judiciar. Întrebat despre războiul cu Iranul, Georgescu a început să vorbească despre Nicușor Dan și ”soroșistii” de la Chișinău. ”Cum ne va impacta războiul din Orientul Mijlociu, conflictul pe care l-am văzut până […]
Ministrul german de Externe nu exclude un atac iranian asupra unui stat NATO, după incidentul din Cipru # Aktual24
Ministrul german de externe Johann Wadephul a declarat marți, 3 martie 2026, că un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus, în contextul escaladării conflictului cu Iranul. „Pericolul există și nu poate fi ignorat” Declarația vine după atacul cu dronă iraniană Shahed asupra bazei aeriene britanice Akrotiri din Cipru, duminică seara, și […]
Israel, reacție dură la adresa Spaniei: ”Este de partea greșită a istoriei”. Spania refuză să permită accesul SUA la bazele sale militare # Aktual24
Israelul a reacționat dur după ce guvernul spaniol a refuzat să acorde Statelor Unite permisiunea de a utiliza bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru atacuri împotriva Iranului, acuzându-l pe premierul spaniol Pedro Sánchez că se află „de partea greșită a istoriei”. Șeful executivului de la Madrid a condamnat explicit „acțiunea militară unilaterală” […]
Israelul a efectuat luni noaptea, în Iran, o operațiune terestră care a implicat agenți Mossad și unități din trupele speciale # Aktual24
Israelul ar fi desfășurat în noaptea de luni spre marți o operațiune terestră pe teritoriul iranian, implicând agenți Mossad și unități din trupele speciale, se arată într-un articol al agenției azere de presă APA, care citează canalul saudit Al Arabyia. Israelul nu a comentat oficial sau confirmat informația până acum. Potrivit APA, acțiunea a avut […]
Iranul a folosit împotriva statelor din Golf tactici de atac cu drone preluate de la armata rusă # Aktual24
Iranul a lansat sute de atacuri cu drone împotriva statelor arabe din Golful Persic după loviturile americano-israeliene asupra Teheranului și altor orașe iraniene, utilizând tactici similare celor aplicate de armata rusă în Ucraina. Au fost lansate „valuri de drone” Shahed Conform unui articol publicat de The Wall Street Journal, forțele iraniene au recurs la drone […]
Donald Trump a deplâns un minut moartea militarilor americani în războiul cu Iran, apoi s-a lăudat zece minute cu draperiile aurii de la Casa Albă – VIDEO # Aktual24
Președintele Donald Trump a fost criticat dur de presa americană după ce luni, în cadrul unei ceremonii de acordare a Medaliei de Onoare, a deviat brusc de la discutarea pierderilor americane în Operațiunea Epic Fury către proiectul său personal de renovare a Aripii de Est a Casei Albe. Trump spune că „nu se va plictisi” […]
Marco Rubio, despre ce a declanșat atacul SUA contra Iranului: ”Nu aveam de gând să stăm și să absorbim lovitura înainte de a răspunde” # Aktual24
Secretarul de stat Marco Rubio a stârnit reacții virulente atât din partea democraților, cât și a unor conservatori, după ce a declarat luni, 2 martie 2026, în clădirea Capitoliului, că Statele Unite au lansat atacuri preventive împotriva Iranului tocmai pentru că știau că Israelul urma să lovească primul. Practic, Rubio a recunoscut indirect că Netanyahu […]
Liberalul Alexandru Muraru nu crede că președintele Dan va accepta numirile făcute de ministrul Justiției: „Propunerile sunt un pas bătut pe loc, o simplă rocadă” # Aktual24
Vicepreședintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, s-a declarat rezervat și sceptic față de propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu (PSD), pentru conducerea marilor parchete. Într-o intervenție avută marți dimineața la RFI, Muraru a catalogat aceste nominalizări drept „un pas bătut pe loc” și o simplă „rocadă” care nu aduce schimbări reale în sistemul judiciar românesc. „Nu am […]
Autoritățile din Kuweit au înghețat prețurile la alimente pentru a stopa specula, pe fondul atacurilor iraniene tot mai intense # Aktual24
Ministerul Comerțului și Industriei din Kuweit a emis o decizie oficială prin care îngheață prețurile la toate produsele alimentare pentru o perioadă de o lună, începând cu 1 martie 2026. Exportul produselor alimentare a fost interzis Conform deciziei, citate de Kuwait Times, prețurile maxime permise sunt cele practicate înainte de 28 februarie 2026, iar orice […]
Secretarul de stat american, Marco Rubio, recunoaște că Israelul a forțat Statele Unite să intre în război cu Iranul # Aktual24
Secretarul de stat Marco Rubio a stârnit reacții virulente atât din partea democraților, cât și a unor conservatori, după ce a declarat luni, 2 martie 2026, în clădirea Capitoliului, că Statele Unite au lansat atacuri preventive împotriva Iranului tocmai pentru că știau că Israelul urma să lovească primul. Practic, Rubio a recunoscut indirect că Netanyahu […]
Oficiali din serviciile de informații și congresmeni americani confirmă că afirmațiile lui Trump despre amenințarea iraniană au fost „false sau incomplete” # Aktual24
Oficiali din serviciile de informații americane și membri ai Congresului cu acces la informații clasificate contestă vehement justificările administrației Trump pentru lansarea atacurilor împotriva Iranului în cadrul Operațiunii Epic Fury. Amenințarea iraniană viza mai degrabă Israelul Potrivit Wall Street Journal, afirmațiile că Iranul reprezenta o amenințare iminentă nucleară, balistică sau directă față de Statele Unite […]
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, anunță că 318 români repatriați din Orientul Mijlociu au ajuns în siguranță pe Aeroportul Otopeni # Aktual24
Un număr de 318 cetățeni români, pelerini și turiști, au ajuns în noaptea de luni spre marți în țară, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, în urma unei operațiuni de repatriere asistată din Orientul Mijlociu. Cele două zboruri charter au fost organizate de agențiile de turism, în colaborare cu compania națională TAROM. Ministrul i-a întâmpinat pe […]
Dughin anunță că după Iran urmează Rusia: ”Se vor orienta apoi spre eliminarea principalelor figuri din conducerea politică și militar-politică a Rusiei, ca următor pas” # Aktual24
Ideologul rus Alexander Dughin afirmă că atacul SUA și Israelului împotriva Iranului ar semnala prăbușirea dreptului internațional și intrarea într-o etapă în care politica globală este guvernată de „forța brută”, avertizând că, dacă Iranul cade, modelul ar putea fi folosit ulterior împotriva altor state, „în special Rusia”, potrivit unei opinii publicate de acesta. Dughin susține […]
Șefa Inspectoratului Școlar Vrancea anunță că elevii blocați în Dubai vor primi absențe nemotivate # Aktual24
Un grup de 28 de elevi, majoritatea din județul Vrancea (27 din Vrancea și unul din alt județ), însoțiți de două cadre didactice, rămân încă blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian al Emiratelor Arabe Unite, măsură luată pe fondul escaladării conflictului militar din regiune (războiul cu implicarea SUA, Israel și Iran). Călătoria a […]
”Orice navă va fi făcută scrum”. Efecte ale închiderii Strâmtorii Hormuz, ar putea urma un ”șoc inflaționist în Europa” # Aktual24
Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran s-a extins în Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de carburanți la nivel global, determinând o creștere accentuată a prețurilor petrolului și sporind temerile privind o escaladare regională. Luni, un comandant al Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) a declarat că Strâmtoarea Hormuz este „închisă” […]
Conflictul se extinde: Statele Unite își avertizează cetățenii să părăsească de urgență Orientul Mijlociu # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a emis luni, 2 martie 2026, un avertisment de securitate extrem de grav, cerând tuturor cetățenilor americani să plece imediat din peste o duzină de țări din Orientul Mijlociu, folosind orice zboruri comerciale disponibile. Avertismentul vizează 15 țări din Orient Motivul principal îl reprezintă riscurile majore de securitate generate de […]
Tânăr din Neamț, rănit grav după ce un copac de lângă șosea, pe care voia să-l taie pentru foc, s-a prăbușit peste el # Aktual24
Un tânăr de aproximativ 22 de ani a suferit răni grave după ce a încercat să taie un copac de lângă șosea, pe domeniul public, în municipiul Roman, județul Neamț. Prizonier al copacului tăiat, la patru metri înălțime Potrivit cotidianului local, Ziar de Neamț, incidentul s-a petrecut duminică, 1 martie 2026, în jurul orei 16:40, […]
