ANRE vrea să eticheteze pe culori furnizorii de energie pe baza opiniilor consumatorilor / ”Pe culori o să-i punem: verde, galben și roșu, în funcție de cât de reclamați sunt”
G4Media, 3 martie 2026 21:20
Furnizorii de energie electrică ar urma să fie incluși într-un clasament, defalcați pe culori, în funcție de nivelul de insatisfacție față de serviciile prestate reclamat de clienți la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), anunță Mediafax. Președintele ANRE consideră că, dată fiind stabilizarea prețurilor pe piața energiei, după evoluțiile din anii crizei prețurilor […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
21:40
Câmp de sticlă naturală descoperit în Brazilia / S-a format acum 6 milioane de ani, după impactul cu un meteorit / Evenimentul a avut loc la sfârşitul Miocenului, aproximativ perioada în care apar primii hominizi bipezi # G4Media
Un depozit de sticlă naturală, cunoscută sub numele de tectită, a fost descoperit în Brazilia, semnalând impactul cu un meteorit, conform unui articol ştiinţific publicat în decembrie 2025 în revista Geology, transmite marţi Agerpres, care citează Space.com, transmite Agerpres. Tectita se formează după topirea rocilor terestre atunci când meteoriţi lovesc suprafaţa planetei noastre, potrivit Enciclopediei […] © G4Media.ro.
21:40
Cum să gestionăm știrile tulburătoare și să găsim mecanisme de adaptare, ce sfaturi au experții # G4Media
În weekend, oamenii din întreaga lume s-au trezit cu știri despre atacurile mortale ale SUA și Israelului asupra Iranului și posibilitatea extinderii conflictului, iar alertele, rețelele sociale și conversațiile la masa de prânz au fost dominate de aceste știri. Deși experții medicali spun că este normal ca oamenii să simtă stres și anxietate — sau […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
21:30
Un organism central din cadrul sistemului comunist din China a votat pentru demiterea a trei generali, ultimii ofițeri înlăturați din aparat, cu două zile înainte de evenimentul politic major cunoscut sub numele de „Cele Două Sesiuni”, a relatat agenția de știri de stat Xinhua, citată de Mediafax. Președintele Chinei Xi Jinping a condus o campanie […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:20
21:20
Trump ia în calcul sprijin militar pentru petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz, amenințate acum de Iran # G4Media
Administrația Trump ia în considerare furnizarea de protecție militară pentru tancurile petroliere și de gaze naturale care traversează Strâmtoarea Ormuz, într-o încercare de a tempera prețurile la energie care au explodat de când Iranul a avertizat că va ataca navele în acest punct critic de tranzit, au declarat marți două persoane apropiate situației, citate de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
21:10
Un vas de transport GNL sub pavilion rusesc, supus sancțiunilor, a luat foc în Marea Mediterană, soarta echipajului fiind necunoscută – Reuters # G4Media
Un vas care transportă gaz natural lichefiat Arctic Metagaz, sub pavilion rus, a luat foc în Marea Mediterană, soarta echipajului său fiind necunoscută, au declarat marți surse din domeniul transportului maritim și al securității maritime, scrie Reuters. Nava, care se află sub sancțiuni din partea SUA și a Regatului Unit, a raportat ultima dată luni […] © G4Media.ro.
21:10
Troleibuzele din Ploiești nu au avut niciodată ITP / Acesteau au funcționat fără a fi verificate de aproape 30 de ani, de când au fost introduse în trafic / E singurul oraș în această situație # G4Media
Timp de aproape 30 de ani, de când troleibuzele au fost introduse în transportul public din Ploiești, acestea au circulat fără inspecție tehnică periodică (ITP), anunță Observatorul Prahovean. Directorul de exploatare al societății TCE Ploiești, responsabilă de transporturl public, Nicolae Alexandri, susține că nici nu au avut posibilitatea tehnică de a face ITP-ul troleibuzelor. Situația […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:40
Laura Codruța Kovesi a primit Premiul Robert Blum pentru Democrație și a donat Ucrainei suma de 25.000 de euro # G4Media
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a primit marți Premiul Robert Blum pentru Democrație într-o ceremonie desfășurată în Leipzig (Germania). Premiul a fost instituit în 2024 pentru a onora memoria lui Blum, o figură centrală a Revoluției germane de la 1848 și un simbol al luptei pentru libertate și egalitate. Kovesi a anunțat că donează […] © G4Media.ro.
20:30
O asociere de firme condusă de Construcții Erbașu va reabilita o parte din rețeaua de termoficare a Timișoarei / 211 milioane de lei pentru 13 kilometri de rețea # G4Media
O asociere condusă de societatea Constucții Erbașu a fost declarată câștigătoare a contractului de modernizare a 13 kilometri din rețeaua primară de termoficare în Timișoara, pe tronsoane unde se înregistrează în prezent cele mai multe avarii și cele mai mari pierderi de energie, anunță DeBanat.ro. Valoarea contractului este de 211 milioane de lei. Investiția vine […] © G4Media.ro.
20:30
Naționala feminină de fotbal a României a câștigat primul meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2027, 1-0 cu Republica Moldova # G4Media
Naţionala feminină de fotbal a României a învins echipa Republicii Moldova, cu scorul de 1-0 (0-0), marţi seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti, la debutul lor în Grupa C5 a preliminariile Cupei Mondiale din 2027.Unicul gol al partidei a fost marcat de Ioana Bălăceanu (53), transmite Agerpres.România a dominat autoritar jocul, a avut […] © G4Media.ro.
20:10
Cristiano Ronaldo se află în Arabia Saudită, deși unele zvonuri susțineau că ar fi plecat cu avionul său privat / Echipa lui are meci sâmbătă, la Riad # G4Media
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo se află încă în Arabia Saudită, în ciuda zvonurilor potrivit cărora ar fi părăsit ţara cu avionul său privat pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, conform DPA, citată de Agerpres.Marţi, s-a anunţat că avionul privat al jucătorului de 41 de ani ar fi părăsit, luni seară, teritoriul Arabiei Saudite.Arabia Saudită şi […] © G4Media.ro.
19:50
SURSE Kader Keita, mijlocașul Rapidului, implicat într-un accident rutier / S-a petrecut marți, la 6 dimineața / O femeie de 68 de ani a fost lovită în timp ce traversa strada / Fotbalistul ar fi fugit de la locul accidentului # G4Media
Kader Abdul Keita, fotbalist ivorian care joacă pe postul de mijlocaș la Rapid București a fost implicat marți dimineața la 5.50 într-un accident rutier pe str. Gherghiței, intersecție cu str. Zamfir Nicolae, în București, spun surse pentru G4Media. Fotbalistul ar fi lovit o femeie de 68 de ani care încerca să traverseze strada. Femeia este […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:40
EXCLUSIV Curtea Supremă condusă de Lia Savonea ar putea primi 4,5 miliarde de lei în plus în buget pentru salariile magistraților mărite retroactiv chiar de judecătorii Curții Supreme / Ar putea fi amânată plata? # G4Media
Proiectul de buget pregătit de Ministerul Finanțelor și discutat în coaliția de guvernare prevede o creștere cu circa 4,5 miliarde de lei a bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Suma e aproximativ egală cu pachetul social cerut de PSD – ajutoare pentru pensionari și […] © G4Media.ro.
19:30
Trump, comentariu acid la adresa premierului britanic Starmer: „Nu avem de-a face cu Winston Churchill” # G4Media
Președintele american Donald Trump și-a exprimat din nou marți nemulțumirea despre modul în care Marea Britanie și Spania au cooperat cu Statele Unite în atacul asupra Iranului, potrivit BBC. Referindu-se la acordul Regatului Unit privind Insulele Chagos, el a spus, într-o conferință cu cancelarul german Friedrich Merz: „Insula despre care ați citit, contractul de închiriere, […] © G4Media.ro.
19:30
Constructorii au preluat amplasamentul loturilor 1D şi 2A de pe Autostrada A8 Târgu Mureş – Târgu Neamţ / Secțiunea Joseni – Ditrău ar trebui finalizată în doi ani # G4Media
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), prin supervizorii desemnaţi, a pus marţi la dispoziţia antreprenorilor amplasamentul loturilor 1D Joseni-Ditrău şi 2A Ditrău-Grinţieş pe Autostrada A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ, transmite Agerpres. „Predarea amplasamentului pentru cei 52 de kilometri ai autostrăzii A8, cu mult înainte de termenele stabilite, este o reuşită a echipei CNIR, iar din acest […] © G4Media.ro.
19:20
Donald Trump a negat că Israelul a forțat Statele Unite să intre în războiul împotriva Iranului, potrivit The Telegraph. „Nu”, a spus el, la întrebările reporterilor, în timpul primirii cancelarului german Friedrich Merz la Casa Albă. „Eu i-am forțat pe ei. Am purtat negocieri cu acești nebuni și eram de părere că ei vor ataca […] © G4Media.ro.
19:20
A murit Zsolt Kerestély / Compozitorul avea 91 de ani / „Copacul” și „Tăcutele iubiri” printre principalele lui melodii # G4Media
Renumitul compozitor Zsolt Kerestély s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală impresionantă. De-a lungul carierei sale, Kerestély a semnat peste 700 de piese, multe dintre ele devenind adevărate hituri ale muzicii românești. Cântărețul Paul Surugiu a postat un mesaj pe rețelele sociale. „Maestrul Kerestély a fost […] © G4Media.ro.
19:00
Apple anunță lansarea MacBook Air M5 și noi actualizări pentru MacBook Pro. Când vor fi disponibile în magazine # G4Media
Apple lansează un MacBook Air îmbunătățit, echipat cu cipul M5, alături de noi modele MacBook Pro cu cipurile M5 Pro și M5 Max, transmite The Verge. Anunțate marți, noile Mac-uri vor fi disponibile pentru precomandă începând cu 4 martie, iar în magazine din 11 martie. Pe lângă cipul M5, noul MacBook Air include 512GB stocare […] © G4Media.ro.
19:00
Ministra Țoiu susține că Franța ar fi invitat România să facă parte din grupul de țări care găzduiesc elemente ale ”scutului nuclear”, deși țara noastră nu face parte din grupul anunțat public de președintele Macron # G4Media
Ministra de Externe Oana Țoiu susține că Franța ar fi invitat România să facă parte din grupul de țări care găzduiesc elemente ale ”scutului nuclear”, potrivit Reuters. Țoiu a declarat în Polonia, unde face o vizită, că o decizie va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În ciuda declarației lui Țoiu, România […] © G4Media.ro.
18:30
Zelenski: Cred că Viktor Orbán va pierde alegerile și relațiile cu Ungaria se vor normaliza # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța că partidul prim-ministrului ungar Viktor Orbán va pierde alegerile și că acest eveniment va face posibilă normalizarea relațiilor cu Ungaria. Zelenski a făcut aceste declarații într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, citată de European Pravda. Când Zelenski a fost întrebat ce se poate face cu forțele […] © G4Media.ro.
18:10
Directorul FBI a demis echipa de contraspionaj a biroului federal însărcinată cu urmărirea amenințărilor iraniene cu câteva zile înainte de atacurile americane (SURSE) # G4Media
Cu doar câteva zile înainte ca Statele Unite să lanseze o operațiune militară majoră în Iran, directorul FBI, Kash Patel, a concediat o duzină de agenți și membri ai personalului dintr-o unitate de contraspionaj însărcinată cu monitorizarea amenințărilor din partea Iranului, potrivit a două surse familiarizate cu situația, potrivit CNN. Aceștia au fost acuzați dintr-un […] © G4Media.ro.
18:00
Dezastru pentru Real Madrid și Brazilia: Rodrygo a suferit o ruptură de ligament și ratează Cupa Mondială # G4Media
Rodrygo a fost diagnosticat cu o ruptură de ligament încrucișat la genunchiul drept, transmite Marca. Atacantul brazilian al celor de la Real Madrid va rata restul sezonului și va absenta de la Campionatul Mondial de fotbal. Accidentat la meciul cu Getafe (0-1 pe Santiago Bernabeu), Rodrygo a primit o veste proastă din partea medicilor: ruptură […] © G4Media.ro.
18:00
Premierul israelian a declarat că Israelul a fost obligat să acționeze rapid împotriva Iranului, deoarece Teheranul construia noi instalații subterane care ar fi făcut programul său nuclear și cel de rachete practic imposibil de lovit. „Motivul pentru care a trebuit să acționăm acum este că, după ce am lovit instalațiile lor nucleare și programul de […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:40
Ciucu anunță deblocarea concursurilor pentru posturile de manageri ai teatrelor din București # G4Media
Primarul general, Ciprian Ciucu, a anunțat, marți, demararea procedurilor pentru deblocarea concursurilor pentru posturile de manageri ai teatrelor din București. „Mesajul primit din parte comunităților culturale din București a fost auzit. Și așa cum am promis, deblochez concursurile pentru posturile de manageri de teatre. Astăzi am pus pentru două săptămîni în transparență/dezbatere regulamentul privint concursurile. […] © G4Media.ro.
17:40
Donald Trump se gândește să înarmeze grupurile de Opoziție din Iran pentru a destabiliza regimul islamist (presă) # G4Media
Jurnaliștii de la Wall Street Journal, Axios și Haaretz dezvăluie detalii din discuțiile de la Casa Albă pe tema intervenției din Iran. Wall Street Journal titrează că „Trump este deschis la posibilitatea înarmării grupurilor de opoziție față de regimul din Iran”. Jurnaliștii raportează că președintele SUA, Donald Trump ia în considerare sprijinirea grupurilor înarmate care […] © G4Media.ro.
17:30
DOCUMENTE: Peste 530.000 de euro pierduți definitiv de Administrația Fondului Imobiliar din București, instituția vizată de Ciprian Ciucu # G4Media
Administrația Fondului Imobiliar (AFI), instituție aflată în subordinea Primăria Municipiului București, a pierdut definitiv un proces în care solicita 419.849 euro, instanțele reținând că instituția a contribuit la producerea prejudiciului. În dosar figurează ca părți și Societatea Ziariștilor din România – Federația Sindicatelor din Întreaga Presă, alături de firma Residence Paradis SRL. În alte două […] © G4Media.ro.
17:20
Dorința Ucrainei de a adera rapid la UE se lovește de rezistența unor membri ai blocului comunitar # G4Media
Dorința președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, aceea ca țara sa să adere la UE în 2027, se lovește de rezistența din partea unor guverne UE. Acestea nu doresc să deschidă cutia Pandorei cu probleme care ar putea să apară ulterior unei aderări rapide a Kievului la blocul comunitar. Eforturile Ucrainei de a adera rapid la UE, […] © G4Media.ro.
17:10
BREAKING VIDEO Israelul a distrus clădirea unde se adunaseră înalți clerici iranieni pentru alegerea noului lider suprem # G4Media
O sursă din domeniul apărării israeliene a confirmat că forțele aeriene israeliene au lovit o clădire din orașul iranian Qom, unde se adunaseră înalți clerici pentru a alege noul lider suprem al Iranului, potrivit Times of Israel. Adunarea Experților are 88 de membri, însă nu este clar câți dintre ei se aflau în clădire în […] © G4Media.ro.
17:10
Qatarul a atacat Iranul, Arabia Saudită va efectua lovituri de represalii în curând (surse) # G4Media
Qatarul a efectuat atacuri în Iran în ultima zi, ca răspuns la atacurile de represalii ale Teheranului în Golful Persic, relatează Channel 12 din Israel, citând surse occidentale anonime familiarizate cu problema, potrivit presei israeliene. Un înalt oficial israelian a declarat postului public de televiziune Kan că Israelul estimează că Arabia Saudită va ataca și […] © G4Media.ro.
17:10
Peste 8.000 de afgani s-au strămutat, părăsindu-şi locuinţele din apropierea frontierei cu Pakistanul, din cauza conflictului dintre ţara lor şi puterea nucleară de la sud şi est, a afirmat marţi guvernul de la Kabul, conform agenției de știri AFP, citate de Agerpres. De joia trecută, Afganistanul şi Pakistanul au escaladat ciocnirile – care aveau loc […] © G4Media.ro.
16:50
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei, cel mai mare din lume, anunţă prima investiţie de 425 de milioane de dolari în active de energie regenerabilă din SUA # G4Media
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunţat marţi că a făcut prima investiţie în active de energie regenerabilă din SUA, achiziţionând o participaţie de 33,3% într-un portofoliu de 17 centrale solare şi cinci facilităţi de energie eoliană, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Norges Bank Investment Management […] © G4Media.ro.
16:40
Rusia opreşte operaţiunile la centrala nucleară iraniană de la Bushehr şi evacuează personalul, în contextul bombardamentelor americano-israeliene # G4Media
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi încetarea operaţiunilor la centrala atomoelectrică iraniană de la Bushehr şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. La Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care foloseşte combustibil nuclear rusesc, ale cărui […] © G4Media.ro.
16:40
Emiratele Arabe Unite deschid coridoare aeriene sigure. Companiile aeriene vor opera 48 de zboruri pe oră, a anunțat ministrul Turismului și Economiei # G4Media
Emiratele Arabe Unite (EAU) a deschis coridoare aeriene sigure în coordonare cu țările din Golf, cu o capacitate actuală de 48 de zboruri pe oră, a declarat Abdulla bin Touq Al Marri, ministrul Economiei și Turismului, în cadrul unei conferințe de presă a guvernului marți, transmite Gulf News. Potrivit lui Al Marri, de la 1 […] © G4Media.ro.
16:40
VIDEO Echipa feminină a Iranului refuză să cânte imnul național înaintea unui meci din Cupa Asiei # G4Media
Jucătoarele din echipa națională de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul național înaintea partidei cu Coreea de Sud din Cupa Asiei, transmite theguardian.com. A fost primul meci oficial al Iranului de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. „Toate membrele echipei au stat în tăcere, cu privirea îndreptată înainte, în timpul intonării imnului înaintea […] © G4Media.ro.
16:30
Ministerul Afacerilor Externe anunță repatrierea din Israel a 318 cetățeni români, prin intermediul a două curse aeriene operate de Tarom. “Grupul de cetățeni români a părăsit teritoriul Statului Israel la data de 1 martie 2026 prin punctul de trecere a frontierei Taba, către Republica Arabă Egipt. Cetățenii români au fost însoțiți pe tot parcursul traseului, […] © G4Media.ro.
16:20
USR lansează hărțile interactive Fără Păcănele, care arată amploarea fenomenului la nivel național, cu evidențierea județelor și localităților cele mai afectate # G4Media
USR a lansat două hărți interactive pe site-ul www.farapacanele.ro, care arată amploarea fenomenului la nivel național, cu evidențierea județelor și localităților cele mai afectate. Prima hartă suprapune locațiile cu păcănele și cele ale școlilor și cea de-a doua hartă arată numărul inițiativelor de interzicere depuse la nivel local. Pe măsură ce acestea vor fi adoptate, […] © G4Media.ro.
16:10
SURSE PSD amenință cu ieșirea de la guvernare dacă nu se acceptă în buget pachetul de 3,4 miliarde de lei cu măsuri sociale / După ședința de miercuri a coaliției s-ar putea întruni Consiliul Politic Național al PSD pentru a lua decizia # G4Media
PSD amenință cu ieșirea de la guvernare dacă în ședința de miercuri a coaliției nu se acceptă în buget pachetul de 3,4 miliarde de lei cu măsuri sociale. Potrivit surselor G4Media, până a finalul săptămânii s-ar putea întruni Consiliul Politic Național al PSD pentru a decide dacă votează sau nu bugetul. PSD insistă pe acceptarea […] © G4Media.ro.
16:10
Tadej Pogacar, cel mai bun rutier al momentului, va debuta în 2026 în cadrul Strade Bianche. Slovenul va încerca să câștige cursa care va avea loc sâmbătă, 7 martie. Pogacar va conduce echipa UAE Team-XRG la Strade Bianche 2026. Ultima cursă la care Tadej a participat este Turul Lombardiei, în luna octombrie a lui 2025. […] © G4Media.ro.
16:10
Ministerul Energiei se răzgândește, la o zi după ce afirma că riscul ca litrul de motorină să ajungă la 10 lei reprezintă „speculații” și „minciuni sfruntate”: Există, din nefericire, acest risc # G4Media
Ministerul Energiei Bogdan Ivan s-a răzgândit, la doar o zi după ce într-o conferință de presă de luni a negat ar putea să ajungă combustibilul la 10 lei. Acum, ministrul susține că există acest risc. „În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut în acum […] © G4Media.ro.
16:10
Autoritatea Aeronautică Civilă Română reclamată pentru lentoare: „Te obligă să aștepți 10 luni înainte să îți permită să depui documentația pentru un aviz” / AACR: Programările sunt generate automat de sistem, în ordinea depunerii cererilor # G4Media
Un cititor G4Media, Cătălin Chivulescu, acuză Autoritatea Aeronautică Civilă Română (ACCR) că l-a obligat să aștepte 10 luni pentru a putea să depună documentația necesară pentru obținerea unui aviz. În replică, AACR a precizat pentru G4Media că programările sunt generate automat de sistem, în ordinea depunerii cererilor. „Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) este, probabil, cea […] © G4Media.ro.
15:50
Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, și-a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni # G4Media
Președintele Nicușor Dan l-a primit, marți, la Cotroceni pe ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare. Prezentarea acestor scrisori marchează începutul oficial al mandatului său în România și începutul activității în calitate de reprezentant al Departamentului de Stat al SUA la București. Darryl Nirenberg a depus jurământul său ca […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:30
O creastă din apropierea orașului Johannesburg ascunde una dintre cele mai mari comori geologice ale Pământului. Sub ea se află Bazinul Witwatersrand din Africa de Sud, vechi de 2,7 miliarde de ani. Această formațiune antică a produs aproximativ 40% din tot aurul extras vreodată, scrie DailyGalaxy. Geologii o descriu drept cel mai bogat zăcământ de […] © G4Media.ro.
15:20
Tulburările de sănătate mintală au legătură cu poluarea mediului, potrivit unui raport al Agenţiei Europene de Mediu # G4Media
În Europa, problemele de sănătate mintală sunt legate de poluarea mediului, a avertizat marţi Agenţia Europeană de Mediu (AEM), care estimează că aplicarea legislaţiei europene în domeniu ar avea drept rezultat europeni mai puţin depresivi şi anxioşi, informează agenția de știri AFP. Cauzele principale sunt poluarea atmosferică, sonoră şi chimică. ”Studiile arată în mod constant […] © G4Media.ro.
15:20
Vicepreşedintele CSM Bogdan Staicu spune că există „un nivel de frustrare foarte ridicat” printre magistraţi în legătură cu noile condiții de pensionare # G4Media
Procurorul Bogdan Staicu, vicepreşedinte al CSM, a declarat marţi că în rândul magistraţilor există „un nivel de frustrare foarte ridicat” în legătură cu noile condiţii de pensionare iar riscurile pentru sistemul judiciar ar fi demotivarea, îndeplinirea mecanică a atribuţiilor şi „generalizarea unei conduite conformiste”, transmite Agerpres. Bogdan Staicu a participat marţi al prezentarea bilanţului activităţii […] © G4Media.ro.
15:10
Iranul interzice exporturile de alimente și produse agricole, în contextul războiului cu Israelul şi Statele Unite # G4Media
Guvernul iranian a anunţat marţi că interzice exporturile de produse alimentare şi agricole, ca urmare a războiului în desfăşurare cu Israelul şi Statele Unite, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. ”Exportarea oricăror produse alimentare şi agricole este interzisă până la noi dispoziţii”, a indicat agenţia de presă Tasnim, care citează un comunicat al […] © G4Media.ro.
15:10
Explorează tendințele care schimbă gestionarea clădirilor comerciale în 2026! (Parteneriat) # G4Media
Proprietarii și chiriașii se confruntă cu noi provocări la începutul lui 2026, iar practicile de administrare performante, aliniate la reglementările actuale și tehnologiile emergente, devin esențiale. Property & Facility Management Conference, cel mai așteptat eveniment dedicat specialiștilor în servicii de administrare și gestionare a clădirilor și proprietăților se întoarce cu o nouă ediție, pe 24 […] © G4Media.ro.
14:40
Preţul gazelor în Europa a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul închiderii celei mai mari instalaţii de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar # G4Media
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marţi la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat nivel din 2023 până în prezent, pe fondul incertitudinilor cu privire la durata închiderii celei mai mari instalaţii de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, şi la efectele sale asupra aprovizionării globale cu energie, […] © G4Media.ro.
14:10
Declarațiile lui Marco Rubio despre modul în care Israelul a forțat practic SUA să atace Iranul provoacă o diviziune profundă în mișcarea MAGA # G4Media
Secretarul de Stat, Marco Rubio, a sugerat marți că acțiunile Israelului au atras Statele Unite într-un conflict direct cu Iranul. Această recunoaștere explicită a rolului jucat de Israel a dus la un val de critici din partea facțiunii non-intervenționiste a mișcării MAGA, o facțiune care respinge orice implicare a SUA în afara granițelor, transmite Axios. […] © G4Media.ro.
14:00
O carte împrumutată de la o bibliotecă din oraşul Darlington, Marea Britanie, a fost returnată după 60 de ani, informează luni site-ul bbc.com. Biblioteca din Darlington a spus că volumul restituit, un exemplar din ”Dogs and Their Management”, de Frederick Cousens, avea drept dată de restituire 8 septembrie 1962. Volumul a fost restituit de un […] © G4Media.ro.
13:50
Marea Britanie trimite o navă de război în Cipru să-și apere baza militară atacată de Iran cu rachete # G4Media
Marea Britanie va trimite o navă de război în Cipru ca să-și apere baza militară atacată de Iran cu rachete, transmite The Times, citat de Haaretz. Planul este ca nava britanică de război să ajungă în Cipru într-o săptămână. E vorba despre nava HMS Duncan, un distrugător care are capacitatea tehnică de a doborî rachete […] © G4Media.ro.
