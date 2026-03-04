Blocați în Dubai. Cât de repede dispare o lume virtuală?
SportMedia, 4 martie 2026 01:40
N-aș fi intrat în această conversație dacă nu mi-aș fi pus câteva întrebări și dacă, după ce am citit articole, reacții și poziții oficiale, nu aș fi ajuns la un răspuns despre care s-a vorbit mai puțin. Una din întrebările pe care mi le-am pus a fost de ce ar alege un părinte să plătească … The post Blocați în Dubai. Cât de repede dispare o lume virtuală? appeared first on spotmedia.ro.
Durerea este o experiență comună după o accidentare, fie că vorbim despre o entorsă, o intervenție chirurgicală sau un accident auto. În mod normal, aceasta scade pe măsură ce corpul se vindecă. Totuși, s-a demonstrat deja că durerea durează mai mult la femei decât la bărbați, crescând riscul de a deveni cronică. Timp de decenii, … The post De ce femeilor le trece durerea mai greu decât bărbaților. Știința a găsit răspunsul appeared first on spotmedia.ro.
O nouă analiză a rocilor aduse de misiunile Apollo dezvăluie că Luna a avut un câmp magnetic mai puternic decât Pământul # SportMedia
Cercetătorii de la Departamentul de Științe ale Pământului din cadrul Universității Oxford au pus capăt unei dispute de zeci de ani privind intensitatea câmpului magnetic al Lunii. Ani la rând, cercetătorii s-au întrebat dacă Luna a generat un câmp magnetic puternic sau doar unul slab în perioada timpurie a istoriei sale (acum 3,5 – 4 … The post O nouă analiză a rocilor aduse de misiunile Apollo dezvăluie că Luna a avut un câmp magnetic mai puternic decât Pământul appeared first on spotmedia.ro.
Aproape 40.000 de studenţi români vor primi burse din fonduri europene, ca urmare a demersurilor iniţiate în acest sens de către europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European. Acesta face un apel la universităţile din România să aplice cu liste de studenţi până în 6 martie, pentru ca aceştia să poată primi lunar 925 … The post Nicu Ștefănuță a obținut aproape 40.000 de burse europene pentru studenții români appeared first on spotmedia.ro.
Macron a trimis avioane de luptă Rafale în Orientul Mijlociu, iar portavionul Charles de Gaulle merge în Mediterană. Cum va apăra Ciprul (Video) # SportMedia
Președintele Emmanuel Macron a anunțat, marți, într-o alocuțiune televizată adresată națiunii, trimiterea de întăriri militare franceze în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Liderul de la Elysee a precizat că a ordonat portavionului cu propulsie nucleară Charles de Gaulle, grupului său aerian și fregatelor de escortă să se îndrepte … The post Macron a trimis avioane de luptă Rafale în Orientul Mijlociu, iar portavionul Charles de Gaulle merge în Mediterană. Cum va apăra Ciprul (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Trump oferă asigurări pentru toate navele care trebuie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Marina SUA ar putea să escorteze petrolierele # SportMedia
Președintele Donald Trump a anunțat că Marina americană va începe să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, „dacă va fi necesar”, după ce Iranul a închis una dintre cele mai importante rute maritime din lume și a amenințat că va ataca navele care încearcă să o tranziteze. Urmăreşte LIVE războiul din Orientul Mijlociu Strâmtoarea e un … The post Trump oferă asigurări pentru toate navele care trebuie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Marina SUA ar putea să escorteze petrolierele appeared first on spotmedia.ro.
Spania reacționează ferm la amenințările lui Trump: Trebuie să respecte acordurile cu UE # SportMedia
Guvernul Spaniei a reacționat ferm după ce președintele american Donald Trump a vorbit despre întreruperea relațiilor comerciale cu Madridul, subliniind că Statele Unite trebuie să respecte acordurile bilaterale cu Uniunea Europeană. Într-un comunicat transmis de la Palatul Moncloa și supervizat de premierul Pedro Sánchez, Executivul a evidențiat că Spania este „un membru-cheie al NATO” și … The post Spania reacționează ferm la amenințările lui Trump: Trebuie să respecte acordurile cu UE appeared first on spotmedia.ro.
Trump rupe toate relațiile comerciale cu Spania: „Nu vrem să mai avem nimic de-a face cu această țară!” E supărat rău și pe premierul britanic: „Nu mai e epoca lui Churchill” # SportMedia
Președintele american Donald Trump a declarat, marți, că „va întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania” din cauza poziției acesteia față de ofensiva împotriva Iranului. El a afirmat că „Spania s-a comportat îngrozitor” şi „nu vrea să aibă nimic de-a face” cu această țară, după ce guvernul de la Madrid a refuzat să autorizeze utilizarea de … The post Trump rupe toate relațiile comerciale cu Spania: „Nu vrem să mai avem nimic de-a face cu această țară!” E supărat rău și pe premierul britanic: „Nu mai e epoca lui Churchill” appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 4 martie 2026. The post Horoscop zilnic: 4 martie appeared first on spotmedia.ro.
România a primit o invitație pentru a participa la discuții privind aderarea la „umbrela nucleară” franceză, a declarat ministrul de Externe, Oana Țoiu, aflată în Polonia. Informaţia este prezentată de Digi24, care citează Reuters. Țoiu a precizat că o decizie finală va fi luată în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Într-un interviu … The post România, invitată sub „umbrela nucleară” a Franței. Decizia va fi luată în CSAT appeared first on spotmedia.ro.
U Cluj a obținut calificarea în semifinalele Cupei României. Formația lui Cristiano Bergodi a învins Hermannstadt, scor 2-1, într-un meci disputat pe Cluj Arena. Oaspeții au deschis scorul în minutul 52 printr-un șut plasat trimis de Simba, dar nu au putut ține de rezultat. U Cluj a egalat prin Mendy în minutul 73, iar Macalou … The post Cunoaștem prima semifinalistă din Cupa României appeared first on spotmedia.ro.
Statele Unite au folosit pentru prima dată în Iran o dronă-kamikaze. Ce poate face LUCAS # SportMedia
Statele Unite au folosit pentru prima dată o dronă-kamikaze în Iran, după ce Pentagonul a încheiat o procedură rapidă de achiziție. Drona numită LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System – sistem ofensiv de luptă ieftin, fără echipaj) este produsă de SpektreWorks din Arizona; a fost prezentată în premieră în iulie 2025, când secretarul american al … The post Statele Unite au folosit pentru prima dată în Iran o dronă-kamikaze. Ce poate face LUCAS appeared first on spotmedia.ro.
Planificarea bugetului personal reprezintă un pas esențial atunci când vine vorba de achitarea unui credit ipotecar. Aceasta nu doar că te ajută să menții un echilibru financiar, dar îți permite și să îți atingi obiectivele de locuire pe termen lung. În acest articol vei descoperi strategii practice și sfaturi utile pentru a-ți organiza eficient finanțele, … The post Cum să îți planifici bugetul pentru achitarea unui credit ipotecar appeared first on spotmedia.ro.
Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a fost audiat marți, la Curtea de Apel București, ca martor într-un dosar în care procurorii DNA susțin că au fost obținute foloase necuvenite de aproximativ 8,9 milioane de lei, pe fondul folosirii unor informații confidențiale din aproape 500 de dosare ANRP. E vizată și o tentativă … The post Grindeanu, audiat în instanță într-un dosar DNA cu prejudiciu uriaș appeared first on spotmedia.ro.
În fiecare an, tendințele de design în grădinărit evoluează, aducând o prospețime nouă în modul în care îți poți transforma spațiul exterior. În 2026, stilurile de amenajare a grădinii pun accent pe echilibrul dintre estetică și funcționalitate, pentru a crea un colț de natură în care să te relaxezi și să te reîncarci cu energie … The post Top 5 stiluri de amenajare a grădinii tale care sunt în tendințe în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Cafeaua bună începe din momentul în care macini boabele. Dacă boabele sunt proaspete, dar măcinarea este greșită, în ceașcă ajunge o cafea amară, fadă sau fără aromă. O râșniță de cafea manuală schimbă mult experiența pentru că îți oferă control real asupra măcinării. Controlul înseamnă gust mai bun și rezultate constante. Nu mai depinzi de … The post De ce o râșniță de cafea manuală schimbă complet experiența cafelei appeared first on spotmedia.ro.
După ce ieri acuza de „minciuni sfruntate” pe cei care vedeau un scenariu în care motorina va ajunge 10 lei pe litru, azi ministrul Energiei s-a sucit şi spune că prețul carburanților ar putea la acest prag, dacă barilul de petrol va depăși 120 dolari. Profesorul Dumitru Chisăliță, expertul care a făcut calculele și a … The post Ministrul Energiei s-a sucit. Se poate să avem carburanți de 10 lei appeared first on spotmedia.ro.
Asociația Tech Lounge deschide oficial înscrierile pentru Innovation Labs 2026, printr-un Hackathon unic la nivel național care va avea loc în București la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București și care va reuni echipe din întreaga țară! Ediția din 2026 a programului marchează o schimbare majoră de format, însă parcursul echipelor rămâne neschimbat: … The post Innovation Labs 2026 deschide porțile către cel mai amplu hackathon la nivel național appeared first on spotmedia.ro.
Noul ambasador SUA a fost la Cotroceni. Cine e Darryl Nirenberg și ce a vorbit cu Nicușor Dan # SportMedia
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, și-a prezentat marți scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii oficiale la care a avut un prim dialog cu președintele Nicușor Dan despre consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două țări. Potrivit unui comunicat al misiunii diplomatice americane, ambasadorul Nirenberg și-a exprimat … The post Noul ambasador SUA a fost la Cotroceni. Cine e Darryl Nirenberg și ce a vorbit cu Nicușor Dan appeared first on spotmedia.ro.
Zelenski vrea să facă schimb de arme cu țările atacate de Iran: Ne dați rachete, vă dăm interceptori de drone # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus aliaților Statelor Unite din Orientul Mijlociu un schimb de armament: o parte din rachetele lor de apărare antiaeriană, în schimbul interceptorilor de drone dezvoltați de Ucraina, pentru a-i ajuta să se protejeze mai bine de atacurile cu drone iraniene. Loviturile lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului au … The post Zelenski vrea să facă schimb de arme cu țările atacate de Iran: Ne dați rachete, vă dăm interceptori de drone appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump a afirmat, marți, că Iranul intenționa să lanseze primul un atac și că intervenția militară a Statelor Unite a fost necesară pentru a împiedica acest lucru, contrazicând declarațiile secretarului de Stat Marco Rubio, care sugerase că Israelul ar fi declanșat oricum conflictul. Urmăreşte LIVE războiul din Orientul Mijlociu „Cred că ei … The post Trump susține că Iranul intenționa să atace primul: Am forțat mâna Israelului (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Un fotbalist de la Rapid a provocat un accident rutier grav: O femeie e la terapie intensivă # SportMedia
Kader Keita (25 de ani), mijlocaș la Rapid, a fost implicat marți dimineață într-un accident rutier petrecut în București. Evenimentul s-a produs în jurul orei 5:30, iar implicarea fotbalistului a fost confirmată de surse din cadrul clubului giuleștean, conform Golazo. Din informațiile disponibile până acum, Keita ar fi lovit o femeie de 68 de ani. … The post Un fotbalist de la Rapid a provocat un accident rutier grav: O femeie e la terapie intensivă appeared first on spotmedia.ro.
Cum ar fi arătat clasamentul din Superliga fără greșeli de arbitraj: FCSB era în play-off # SportMedia
FCSB va fi nevoită să joace în play-out, dar la parcursul din acest sezon nu a contribuit doar parcursul slab al echipei. Greșelile de arbitraj au influențat și ele ierarhia primei ligi. Conform unei analize făcute de Golazo.ro, FCSB a fost privată de trei puncte în acest sezon, în meciurile cu Farul Constanța și Petrolul. … The post Cum ar fi arătat clasamentul din Superliga fără greșeli de arbitraj: FCSB era în play-off appeared first on spotmedia.ro.
România nu știe încă dacă sprijină SUA în conflictul din Golf, dar americanii au activat la Deveselu codul de amenințare teroristă previzibilă. Nu e vorba de un atac iminent, ci doar de sporirea măsurilor de securitate. Baza de la Deveselu, unde e amplasat scutul antirachetă, se află în alertă, pe fondul extinderii conflictului din Orientul … The post Războiul din Golf – jocul Rusiei și ce face România appeared first on spotmedia.ro.
Cum au influențat tentativele de asasinat decizia lui Trump de a-l ucide pe Khamenei: „L-am prins înainte să mă prindă el” # SportMedia
Președintele american Donald Trump a recunoscut pentru prima dată o latură personală a deciziei sale de a ataca Iranul. El a invocat tentativele acestei țări de a-l asasina în 2024 ca factor în ordonarea operațiunii comune americano-israeliene care l-a ucis pe ayatollahul Ali Khamenei. „L-am prins înainte să mă prindă el. L-am prins primul”, a … The post Cum au influențat tentativele de asasinat decizia lui Trump de a-l ucide pe Khamenei: „L-am prins înainte să mă prindă el” appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1469 Rușii râvnesc la Odesa, dar n-au forță. Kievul, acuzat de atac asupra Ungariei. Orban a vorbit cu Putin # SportMedia
În ziua 1469 de război Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra Ucrainei, țintind cu precădere infrastructura energetică. Cel puțin șase civili au fost răniți, iar în regiunile Donețk, Dnipropetrovsk, Sumî și Cernigău au fost impuse întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Apărarea aeriană ucraineană a neutralizat aproape 120 din cele 136 de drone lansate … The post Ziua 1469 Rușii râvnesc la Odesa, dar n-au forță. Kievul, acuzat de atac asupra Ungariei. Orban a vorbit cu Putin appeared first on spotmedia.ro.
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a intrat în cursa pentru a obține în această vară semnătura lui Leon Goretzka, mijlocașul lui Bayern Munchen, ca jucător liber de contract, scrie site-ul Football Italia. Experimentatul fotbalist este legat de Bayern Munchen până la sfârșitul sezonului și este liber să semneze un precontract cu orice club. … The post Cristi Chivu vrea un jucător de la Inter Milano appeared first on spotmedia.ro.
Marketingul bine făcut este cel mai rapid instrument de creștere a valorii companiilor românești # SportMedia
Ce spune Grant McKenzie — fost Chief Marketing Officer ASAHI Europe? Ce oportuntiăți pierd companiile românești și cum pot fi valoirificate, chiar și în recesiune și categorii în scădere? De ce s-a întors în România și lansează un program de training adresat exclusiv managerilor seniori si directorilor de companii? Cum pot crește brandurile FMCG locale … The post Marketingul bine făcut este cel mai rapid instrument de creștere a valorii companiilor românești appeared first on spotmedia.ro.
Sănătatea sistemului nervos – un subiect important, despre care nu se vorbește suficient. Iată ce poți face pentru a-l susține # SportMedia
Sistemul nervos este centrul de comandă al corpului uman. El coordonează mișcările, gândurile, emoțiile și reacțiile noastre zilnice. Fără un sistem nervos sănătos, chiar și cele mai simple activități devin dificile. Deși joacă un rol crucial, sănătatea sistemului nervos este adesea ignorată până când apar probleme vizibile. Prevenția și susținerea acestuia ar trebui să fie … The post Sănătatea sistemului nervos – un subiect important, despre care nu se vorbește suficient. Iată ce poți face pentru a-l susține appeared first on spotmedia.ro.
Bateriile de duș se regăsesc printre piesele esențiale din baie, care trebuie alese cu mare atenție. Acestea au atât rol practic, dar și estetic și pot reprezenta elemente speciale în designul încăperii. Variantele disponibile pe piață vin în culori și modele diferite, gata să satisfacă preferințele oricărui client. În rândurile următoare poți descoperi câteva idei … The post Bateriile de duș moderne și impactul lor asupra confortului zilnic appeared first on spotmedia.ro.
Depozitul pe care nu vi-l permiteți vs. boxa de depozitare pe care vi-o permiteți: cum rezolvă firmele mici din București problema spațiului # SportMedia
Există un moment pe care aproape orice mic antreprenor din București îl cunoaște: ziua în care realizați că stocul, arhivele, echipamentele sau materialele promoționale au preluat controlul biroului. Dulapurile sunt pline, holul este blocat, iar o cutie cu cataloage din 2023 stă pe fotoliul pe care ar trebui să stea clientul. Soluția evidentă – un … The post Depozitul pe care nu vi-l permiteți vs. boxa de depozitare pe care vi-o permiteți: cum rezolvă firmele mici din București problema spațiului appeared first on spotmedia.ro.
Spasticitatea, complicație frecventă la pacienții cu AVC. Cum recunoști semnele și de ce e important să intervii rapid # SportMedia
Accidentul vascular cerebral este pe locul 2 în primele 10 cauze de invaliditate în România, iar spasticitatea, complicație comună la pacienții cu AVC (Accident Vascular Cerebral), este unul din elementele importante care contribuie la dizabilitate. Cum recunoaștem semnele ei la debut, când e posibilă o recuperare semnificativă a funcțiilor motorii și senzoriale, o creștere a … The post Spasticitatea, complicație frecventă la pacienții cu AVC. Cum recunoști semnele și de ce e important să intervii rapid appeared first on spotmedia.ro.
Dronele și inteligența artificială rescriu regulile războiului. Lecțiile din Ucraina ajung în Orientul Mijlociu # SportMedia
Războiul modern nu mai înseamnă doar tancuri și infanterie, ci roiuri de drone, inteligență artificială și bătălii purtate simultan în aer și în spațiul cibernetic. Conflictul din Orientul Mijlociu arată cât de mult au învățat atât Iranul, cât și Statele Unite din experiența Ucrainei, unde dominația dronelor a devenit regula, scrie Robert Fox în The … The post Dronele și inteligența artificială rescriu regulile războiului. Lecțiile din Ucraina ajung în Orientul Mijlociu appeared first on spotmedia.ro.
Victor Font, candidat la președinția clubului FC Barcelona, a prezentat marți peste 5.100 de semnături, mult peste cele 2.337 necesare pentru a intra în cursa electorală, și a afirmat că ”există un trend pentru o schimbare” în conducerea clubului, scrie EFE. Liderul platformei ”Nosaltres” a fost primul care și-a prezentat susținerile la Auditori 1899 de … The post Alegeri pentru șefia FC Barcelona: Joan Laporta are contracandidați appeared first on spotmedia.ro.
Atacuri hibride și presiuni asupra Justiției: Procurorul General vorbește despre una dintre cele mai dificile perioade pentru Ministerul Public # SportMedia
România a fost expusă, în ultimii doi ani, unor „forme tot mai sofisticate de atac hibrid”, iar sistemul judiciar a traversat una dintre cele mai complexe etape din evoluția sa postdecembristă, marcată de vulnerabilități interne și provocări externe „poate fără precedent”. Sunt concluziile prezentate marți de procurorul general Alex Florența, la bilanțul Ministerului Public. „Campanii … The post Atacuri hibride și presiuni asupra Justiției: Procurorul General vorbește despre una dintre cele mai dificile perioade pentru Ministerul Public appeared first on spotmedia.ro.
Activitatea pe aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi, reluată doar parțial. MAE: Nu mergeți la aeroport fără confirmarea zborului # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe anunță că activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai și Abu Dhabi a fost reluată doar parțial și le recomandă românilor aflați în Emiratele Arabe Unite să verifice cu atenție situația zborurilor înainte de a se deplasa către terminale. Pentru a evita supraaglomerarea și eventualele blocaje, MAE le transmite cetățenilor români să nu … The post Activitatea pe aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi, reluată doar parțial. MAE: Nu mergeți la aeroport fără confirmarea zborului appeared first on spotmedia.ro.
Schimbare de antrenor în Superliga: A fost demis după ce a ratat calificarea în play-off # SportMedia
Leo Grozavu (58 de ani) nu mai ocupă funcția de antrenor principal al celor de la FC Botoșani, după ce echipa nu a reușit să se califice în play-off-ul Superligii. Decizia a fost confirmată de patronul clubului, Valeriu Iftime, care a precizat că aceasta era singura soluție pentru a revitaliza echipa. Principalul favorit să-i ia … The post Schimbare de antrenor în Superliga: A fost demis după ce a ratat calificarea în play-off appeared first on spotmedia.ro.
Consilier prezidențial: Să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem țara. România trebuie să-și construiască un buzunar pentru vremuri grele # SportMedia
Consilierul prezidenţial Radu Burnete consideră că trebuie să terminăm cu tipul de discurs că nu ne vindem ţara, deoarece România nu va putea creşte doar cu capital intern. Radu Burnete a fost prezent, marţi, la dezbaterea ”România: creştere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvernul României în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale. ”Noi avem nevoie … The post Consilier prezidențial: Să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem țara. România trebuie să-și construiască un buzunar pentru vremuri grele appeared first on spotmedia.ro.
Întâlnirea fatală care a decis soarta Iranului: Șeful delegației de la Teheran a urlat la omul lui Trump # SportMedia
O ultimă încercare a Statelor Unite de a evita un război cu Iranul a avut loc joi la Geneva, unde oficialii administrației Trump le-au spus omologilor iranieni că trebuie să renunțe la planul de a construi o bombă nucleară. Întâlnirea nu a mers bine. În timp ce delegația SUA și-a prezentat poziția conform căreia Iranul … The post Întâlnirea fatală care a decis soarta Iranului: Șeful delegației de la Teheran a urlat la omul lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: cetățenii pot reclama online birocrația excesivă # SportMedia
Guvernul României a lansat marți platforma online „Fără hârtie” (fara-hartie.gov.ro), un instrument prin care invită cetățenii, companiile și funcționarii publici să semnaleze procedurile birocratice greoaie și lipsa digitalizării din administrația publică. Inițiativa își propune să transforme reclamațiile punctuale în soluții sistemice, printr-un mecanism transparent și cu raportare publică a progresului. Ce pot reclama cetățenii Potrivit … The post Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: cetățenii pot reclama online birocrația excesivă appeared first on spotmedia.ro.
Războiul din Iran împinge din nou în sus prețurile energiei și lovește bursele europene. Gazul sare cu peste 23%, petrolul trece de 80 de dolari # SportMedia
Conflictul din Orientul Mijlociu produce noi unde de șoc pe piețele energetice și financiare. Prețul gazului european a urcat brusc marți dimineață, iar cotațiile petrolului au revenit pe creștere, în timp ce marile burse europene și-au accentuat pierderile, pe fondul temerilor privind o criză energetică prelungită și reaprinderea inflației. Gazul european atinge cel mai ridicat … The post Războiul din Iran împinge din nou în sus prețurile energiei și lovește bursele europene. Gazul sare cu peste 23%, petrolul trece de 80 de dolari appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială. Mihai Dimian a fost propus şi validat, în unanimitate, luni, la … The post Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației appeared first on spotmedia.ro.
Kylian Mbappe, care suferă de o accidentare la genunchiul stâng din decembrie, se află în prezent la Paris cu staff-ul medical al lui Real Madrid pentru a ”examina cu precizie evoluția” accidentării sale, dar nicio ”intervenție chirurgicală” nu este planificată ”în acest stadiu”, a aflat AFP luni de la surse apropiate atacantului francez. ”De comun … The post Presa internațională vine cu vești noi despre Kylian Mbappe appeared first on spotmedia.ro.
Conflictul s-a răspândit în Orientul Mijlociu după ce liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în timpul atacurilor lansate de SUA și Israel sâmbătă, care au fost urmate de un apel din partea președintelui american Donald Trump către iranieni să răstoarne guvernul. Iranul a răspuns prin lansarea de rachete și drone în … The post De ce au atacat SUA și Israelul Iranul și cât ar putea dura războiul appeared first on spotmedia.ro.
Ionuț Radu este pe cale să prindă transferul carierei după sezonul excelent pe care îl are la Celta Vigo. Portarul român are intervenții bune etapă de etapă, astfel că a intrat în vizorul lui Juventus Torino. Conform Fichajes, italienii doresc să îl transfere în vară, dar momentan nu există informații legate de o posibilă ofertă. … The post Ionuț Radu, pe cale să prindă transferul carierei appeared first on spotmedia.ro.
Gigantul rus Lukoil dă în judecată statul român și spune că nu vrea să se retragă din Marea Neagră # SportMedia
Gigantul petrolier rus Lukoil, prin subsidiara sa olandeză Lukoil Overseas Atash BV, a dat în judecată statul român pentru a obține recunoașterea unui caz de forță majoră care ar permite prelungirea termenelor din acordul petrolier pentru perimetrul Trident din Marea Neagră. Compania susține că nu intenționează să se retragă din proiect, anunță Profit.ro. Lukoil Overseas … The post Gigantul rus Lukoil dă în judecată statul român și spune că nu vrea să se retragă din Marea Neagră appeared first on spotmedia.ro.
Libertatea presei în Europa, sub presiune constantă în 2025: 4 jurnaliști uciși, 148 închiși și sute de alerte privind amenințări grave # SportMedia
Consiliul Europei avertizează, într-un nou raport al Platformei pentru promovarea protecției jurnalismului și siguranței jurnaliștilor, că 2025 a adus un „mediu tot mai ostil pentru jurnalism” în Europa. Documentul, intitulat „La un pas de pragul critic: Libertatea presei în 2025”, vorbește despre o presiune constantă exercitată prin amenințări juridice, atacuri fizice, intimidări, tentative de capturare … The post Libertatea presei în Europa, sub presiune constantă în 2025: 4 jurnaliști uciși, 148 închiși și sute de alerte privind amenințări grave appeared first on spotmedia.ro.
Turiști români din Israel, aduși acasă. Mulți spun că n-au fost ajutați de autorități, coborând din avioanele trimise de stat # SportMedia
Coșmarul a 300 de turiști români în Israel, rămași în Egipt, s-a încheiat marți dimineață. Oamenii au ajuns acasă cu două curse speciale TAROM, după ce zborurile inițiale au fost reprogramate. Bucuria de a fi din nou în siguranță a fost, totuși, umbrită de dezamăgirea față de autorități. Oamenii spun că au fost nevoiți să … The post Turiști români din Israel, aduși acasă. Mulți spun că n-au fost ajutați de autorități, coborând din avioanele trimise de stat appeared first on spotmedia.ro.
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele pentru primul tur la Indian Wells, turneu WTA1000 cu premii totale de peste 9,5 milioane de dolari. Jaqueline Cristian, aflată pe poziția 35 în clasamentul mondial, va juca în runda inaugurală împotriva indoneziencei Janice Tjen, locul 39 WTA. În cazul unei victorii, Cristian ar urma … The post Jucătoarele din România și-au aflat adversarele de la Indian Wells appeared first on spotmedia.ro.
Politico: Trump e atât de prins cu Iranul, încât riscă să uite de războiul din Ucraina. Iar Europa este derutată # SportMedia
Europenii se tem că Donald Trump se concentrează pe conflictul din Iran și își va pierde interesul pentru a-l împinge pe Putin spre pace, în timp ce SUA consumă stocurile de rachete de care Ucraina are nevoie disperată. Până acum, liderii europeni se străduiau să facă față intervențiilor inflamatorii ale lui Donald Trump. Dar acum … The post Politico: Trump e atât de prins cu Iranul, încât riscă să uite de războiul din Ucraina. Iar Europa este derutată appeared first on spotmedia.ro.
