Forma finală a proiectului de buget ar urma să fie aprobată în şedinţa coaliţiei de guvernare
Rador, 4 martie 2026 07:50
Forma finală a proiectului de buget ar urma să fie aprobată în şedinţa coaliţiei de guvernare programată la ora 9:00. Este a doua întâlnire din această săptămână în care liderii PSD, PNL, USR şi UDMR încearcă să stabilească structura bugetului şi priorităţile de finanţare. Ministrul Alexandru Nazare spunea recent că bugetul pe 2026 va fi
Acum 30 minute
08:10
Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus ieri jurământul de învestitură, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan şi a premierului Ilie Bolojan. Rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al […]
08:10
Péter Szijjártó a purtat o convorbire telefonică cu omologii săi din Emirate și Iordania despre repatrierea cetăţenilor ungari # Rador
Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, a purtat o convorbire telefonică, marţi seara, cu omologii săi din Emiratele Arabe Unite şi Iordania despre situaţia din Orientul Mijlociu și repatrierea cetăţenilor ungari blocați în regiune. După convorbirea avută cu omologul său emirat, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, şeful diplomaţiei ungare a declarat că situația din Orientul […]
08:10
Friedrich Merz: Persistă numeroase incertitudini privind evoluțiile de după războiul din Iran # Rador
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că, după întâlnirea de aseară de la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, persistă numeroase incertitudini privind evoluțiile de după războiul din Iran. Într-un interviu acordat postului ZDF, liderul creștin democrat a declarat că în discuțiile cu președintele american a fost abordată și întrebarea pe ce bază a […]
08:10
Armata SUA a distrus 17 nave iraniene în cadrul campaniei sale împotriva Iranului, care implică zeci de mii de militari americani, a declarat marți într-un videoclip comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu. „În termeni simpli, ne concentrăm pe a doborî toate lucrurile care pot trage în noi”, a spus amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 9:00 Lucrări în comisiile permanente: ora 9:30 – Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), etj. 4, sala 4044 * ora 10:00 – Lucrări în plen Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de […]
08:00
Bursele din întreaga lume, inclusiv cea de la Bucureşti, au înregistrat pierderi semnificative marţi # Rador
Bursele din întreaga lume, inclusiv cea de la Bucureşti, au înregistrat pierderi semnificative ieri. De asemenea, preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică. Preţul barilului de ţiţei Brent, extras din Marea Nordului, a ajuns ieri la 82 de dolari, în timp ce cel al gazelor aproape […]
08:00
Renumitul compozitor Zsolt Kerestely a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani. A fost unul dintre cei mai cunoscuţi compozitori ai muzicii uşoare româneşti. De-a lungul carierei sale a semnat peste 700 de piese, multe dintre ele devenind repre ale muzicii româneşti. Printre melodiile celebre ale compozitorului se numără „Copacul”, interpretată de Aurelian […]
Acum o oră
07:50
Forma finală a proiectului de buget ar urma să fie aprobată în şedinţa coaliţiei de guvernare
Forma finală a proiectului de buget ar urma să fie aprobată în şedinţa coaliţiei de guvernare programată la ora 9:00. Este a doua întâlnire din această săptămână în care liderii PSD, PNL, USR şi UDMR încearcă să stabilească structura bugetului şi priorităţile de finanţare. Ministrul Alexandru Nazare spunea recent că bugetul pe 2026 va fi […]
Acum 12 ore
00:10
După cum era de așteptat, atacul lansat de Statele Unite și de Israel asupra Iranului continuă să ocupe prima pagină a ziarelor străine, cu atât mai mult cu cât rezultatul se arată greu de prevăzut. “Iranul își întețește riposta armată, iar Statele Unite semnalează că luptele vor dura multă vreme”, titrează cotidianul american The New […]
3 martie 2026
22:30
PSD cere partidelor din coaliție să nu blocheze adoptarea legii bugetului și transmite că cei care refuză să includă sau să reducă alocarea pentru măsurile de solidaritate propuse de social-democrați riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil. Reprezentanții PNL transmit că bugetul de stat pe acest an trebuie să aibă patru coordonate clare: […]
22:30
Prețul carburanților ar putea ajunge la 10 lei pe litru în România, dacă barilul de petrol va depăși 120 de dolari și dacă va mai crește în continuare tariful la tona de motorină, susține ministrul energiei, Bogdan Ivan. El a explicat că totul depinde de durata conflictului americano-iranian, după ce ieri afirmase că nu există […]
22:30
45 de fântâni publice din 14 localități din județul Botoșani au fost declarate improprii consumului uman # Rador
45 de fântâni publice din 14 localități din județul Botoșani au fost declarate improprii consumului uman, transmite corespondenta RRA Gina Poenaru. Specialiști de la Direcția de Sănătate Publică au monitorizat anul trecut 46 de fântâni, iar singura care a îndeplinit toate criteriile de potabilitate este cea din curtea Mănăstirii Vorona. În rest, au fost găsite […]
21:10
Jurnalista Maria Țoghină, de la Radio România, realizatoarea emisiunii „Serviciul de noapte”, a fost premiată în această seară în cadrul Galei CONAF 2026 – „Women in Economy”, care recompensează excelența în antreprenoriatul feminin. Distincția reprezintă un gest de recunoaștere a activității sale profesionale și a contribuției valoroase aduse mediului economic, prin abordarea unor teme de […]
19:50
Preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică. Preţul barilului de ţiţei a ajuns la 87 de dolari, în timp ce cel al gazelor a crescut de asemenea începând de vineri. Există îngrijorări că preţul barilului de ţiţei ar putea să ajungă la 100 de dolari, iar […]
19:30
Președintele Donald Trump a declarat marți că armata americană a avut succes împotriva multor sisteme de apărare iraniene, spunând că „aproape totul a fost distrus”. El a făcut aceste comentarii în Biroul Oval înainte de o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz./opopescu/cpodea REUTERS – 3 martie
19:30
În ultimele câteva minute, preşedintele Trump a spus că Iranul nu mai are marină, aviaţie şi apărare antiaeriană pentru că toate acestea au fost distruse de SUA şi Israel. El le-a spus jurnaliştilor de la Casa Albă că a crezut că Iranul va ataca primul şi că ar fi putut forţa Israelul să declanşeze atacurile […]
Acum 24 ore
19:20
România a fost invitată la discuțiile cu Franța privind descurajarea nucleară, a declarat ministrul român de externe # Rador
România a fost invitată, alături de alte țări europene, la discuțiile cu Franța privind extinderea capacităţii de descurajare nucleară, a declarat marți ministrul român de externe, Oana Toiu, dar, deoarece proiectul se află în stadii incipiente, o decizie va fi luată de către cel mai înalt consiliu de securitate al țării. Președintele francez Emmanuel Macron […]
19:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și ministrul de externe al Omanului, Badr bin Hamad bin Hamoud al-Busaidi, s-au pronunțat în favoarea unei încetări rapide a tuturor acțiunilor militare în jurul Iranului, subliniind disponibilitatea celor două țări de a căuta soluții pașnice, se anunţă după încheierea convorbirii telefonice dintre șefii diplomaţiilor celor două state. „Miniștrii […]
18:20
„Stai sigur pe net” – Confesiunea unui adolescent de 14 ani despre TikTok, provocări virale și presiunea de a deveni „vizibil” # Rador
„Pe net stau cam patru ore pe zi.” Așa începe povestea lui Andrei, un adolescent de 14 ani care a acceptat să vorbească, la Radio Reșița, despre viața lui online. Interviul face parte din campania națională „Stai sigur pe net”, inițiată de Radio România, un demers care nu arată cu degetul spre tehnologie, ci încearcă […]
17:30
Cancelarul german, Friedrich Merz, se întâlneşte astăzi, la Washington, cu preşedintele Donald Trump. Merz este primul lider străin primit la Casa Albă după atacurile americano-israeliene lansate asupra Iranului în urmă cu patru zile şi este de aşteptat ca escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu să domine agenda convorbirilor, care se anunţă destul de tensionate. Cu detalii, […]
17:20
Adolescenții au analizat pericolele expunerii pe rețelele sociale și dependența digitală, oferind mărturii despre cazuri de cyberbullying semnalate în cercurile lor de prieteni. Campania națională Radio România „Stai sigur pe net”, dedicată siguranței copiilor și adolescenților în spațiul virtual, a ajuns la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța. Demersul jurnalistic lansat de Radio România […]
17:00
Campania „Stai sigur pe net!”- Specialist IT: părinții decid între siguranța copiilor și dependența de jocurile online și site-urile de socializare # Rador
Specialiștii IT atenționează părinții că sunt prima verigă într-o serie de factori care pot determina viitorul comportament al copilului și adolescentului, în funcție de exemplul văzut în familie și educația primită în primii ani de viață. În era tehnologiilor, cei mai atrași de mediul online sunt, în primul rând, cei din tânăra generație pentru că […]
17:00
La microfon, Angelica Dan
16:50
O expoziţie de soluţii pentru energia regenerabilă se desfăşoară zilele acestea în Bucureşti, la Romexpo. La eveniment sunt peste 250 de companii din peste 20 de ţări, dar şi câteva sute de primari şi administratori publici interesaţi de proiecte în domenii precum gestionarea deşeurilor şi a apei uzate, iluminatul inteligent sau amenajări urbane verzi. Prezentă […]
16:30
Compania nucleară rusă Rosatom a oprit operațiunile de la centrala nucleară Bushehr din Iran # Rador
Corporația nucleară de stat rusă Rosatom a oprit operațiunile la centrala nucleară din orașul iranian Bushehr, a declarat marți directorul acesteia, citat de agenția de presă Interfax. Potrivit Interfax, Alexei Lihacev a declarat că la centrala Bushehr sunt peste 600 de angajaţi și că aceștia părăsesc țara. Alţi aproape100 de angajați ai centralei au fost […]
16:10
Noul ambasador al SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg, i-a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui Nicuşor Dan # Rador
Noul ambasador al Statele Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, i-a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui Nicuşor Dan, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Apoi, ambasadorul, alături de soţia sa şi oficiali ai misiunii diplomatice americane la Bucureşti, a avut o discuţie cu preşedintele – ne-a transmis reporterul RRA […]
16:00
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că bugetul de stat pe acest an trebuie adoptat rapid # Rador
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că bugetul de stat pe acest an trebuie adoptat rapid, în condiţiile în care contextul internaţional este unul complicat, cu presiuni economice şi cu incertitudini venite de pe pieţele externe. El a adăugat că, din punctul de vedere al PNL, acest buget trebuie să aibă patru coordonate clare: investiţii în […]
15:50
Președintele Donald Trump a anunţat marți că autorităţile de la Teheran doresc să discute, dar este prea târziu, deoarece Statele Unite continuă operațiunea militară împotriva Iranului. „Apărarea lor aeriană, Forțele Aeriene, Marina și conducerea au dispărut. Vor să vorbească. Am spus ‘Prea târziu!'”, a scris dl Trump într-o postare pe Truth Social, comentând un articol […]
15:40
„Adevărata putere a presei nu este de a crea evenimente, ci de a le da sens.” Henri Luce, fondator revista Time Introducere La începutul secolului XX, presa americană era dominată de ziare greoaie, pline de texte dense, titluri dramatice și articole lungi dedicate unei elite cititoare. În acest context, apariția revistei Time, în martie 1923, […]
15:20
Introducere Într-o eră în care majoritatea recordurilor păreau deja cucerite, Steve Fossett a reușit să readucă spiritul de aventură în atenția lumii. Antreprenor, aviator și explorator american, el a devenit exemplu pentru determinarea umană de a depăși limitele tehnice și fizice. Traseul său prin lume fie că a fost pe mare, în balon sau în […]
15:00
Armata israeliană a anunţat că ocupă zone strategice din Liban pentru a împiedica eventuale atacuri transfrontaliere, în condiţiile în care unităţi ale sale atacă Beirutul şi ţinte din Iran. IDF a precizat că lansează atacuri aeriene împotriva grupării armate Hezbollah, aliată a Iranului. Guvernul libanez nu a confirmat încă nicio prezenţă militară israeliană în ţară […]
14:40
Serghei Lavrov: Trump a recunoscut că în cadrul conflictul ucrainean trebuie luate în considerare realitățile din teren (briefing) # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat în cadrul unui briefing că Trump a recunoscut că în cadrul conflictul ucrainean trebuie luate în considerare realitățile din teren. Ministrul rus de externe a menționat că acestea trebuie recunoscute în cadrul acordurilor. Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut că în conflictul ucrainean trebuie luate în considerare […]
14:20
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a criticat Statele Unite pentru ceea ce a numit un război în care America a intrat voluntar „în numele Israelului”, deși nu exista o amenințare reală. „Domnul Rubio a recunoscut ceea ce știm cu toții: SUA au ales să intre într-un război în numele Israelului. Nu a existat […]
13:20
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că Moscova nu a văzut încă nicio dovadă că Iranul ar dezvolta arme nucleare, în contextul în care SUA și Israelul își continuă atacurile. Președintele american, Donald Trump, a oferit luni mai multe justificări pentru declanșarea războiului cu Iranul. În cele mai ample declarații publice de […]
13:20
Preşedintele Rusiei a discutat despre conflictul din Orientul Mijlociu cu premierul Ungariei, într-o convorbire telefonică (RIA) # Rador
Președintele rus, Vladimir Putin, a vorbit marți la telefon cu premierul ungar, Viktor Orban și a discutat despre conflictul din Orientul Mijlociu și despre cooperarea bilaterală dintre cele două țări, a relatat agenția de stat RIA. Interfax a transmis că cei doi au discutat și despre problema cetățenilor ungari care au fost capturați de Rusia […]
13:20
Mihai Dimian este noul ministru al educaţiei. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, cu puţin timp în urmă, decretul privind numirea sa în această funcţie. Mihai Dimian are 51 de ani şi era rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, post pe care îl ocupă din 2024. A coordonat anterior, în calitate de prorector al […]
12:50
Declaraţii Dmitri Peskov despre discuțiile trilaterale: Deocamdată, nu există nimic concret cu privire la dată sau locație # Rador
‘Este evident faptul că în momentul de faţă este puțin probabil să putem discuta despre posibilitatea organizării unei întâlniri trilaterale la Abu Dhabi, deocamdată nu există nimic concret cu privire la dată sau locație. Vă vom anunța de îndată ce vor avea noi informaţii‘, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov în cadrul […]
12:20
Guvernul României invită cetăţenii să se implice într-un proces interactiv şi transparent de reducere a birocraţiei # Rador
Guvernul României invită cetăţenii să se implice într-un proces interactiv şi transparent de reducere a birocraţiei şi de digitalizare a administraţiei publice. Pe platforma online numită „Fără hârtie”, lansată astăzi, oamenii şi firmele pot transmite sesizări referitoare la problemele întâmpinate în administraţie, în viaţa de zi cu zi, precum birocraţie excesivă, proceduri greoaie, solicitări redundante […]
12:00
Prețurile petrolului au crescut cu încă 4% pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică. Marți dimineață, un baril de țiței se vindea cu 80 de dolari, cel mai ridicat preț din ultimul an. Iranul a blocat strâmtoarea Hormuz, care leagă Golful de Oceanul Indian. Traficul a ajuns practic la punctul mort în strâmtoarea […]
12:00
Prețul de referință al gazelor a crescut marţi cu 33% în Europa, iar în Marea Britanie, cu 30%, ambele atingând cele mai ridicate niveluri de după ianuarie 2023. Prețurile gazelor au urcat luni cu aproximativ 50%, după ce QatarEnergy, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali, a oprit producția în urma unor „atacuri militare” asupra […]
11:50
Președintele Donald Trump a declarat că SUA vor continua să desfășoare operațiuni militare de amploare în Iran # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (2 martie, ora 22:03) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Statele Unite vor continua să desfășoare operațiuni militare de amploare în Iran, a declarat în această seară președintele Donald Trump, cu ocazia unei ceremonii la Casa Albă. El a spus că regimul de la Teheran ar fi avut în curând […]
10:10
Bucureștenii se tem că următorul mare cutremur se poate întâmpla în orice moment, dar numai 13% se simt pregătiți. Fundația Comunitară București lansează Planul de supraviețuire pentru primele 72 de ore # Rador
Peste 70% dintre locuitorii din Capitală și împrejurimi se tem că următorul seism major, de peste 7 grade pe scara Richter, s-ar putea întâmpla în orice moment în următorul deceniu, însă doar puțin peste 13% spun că sunt pregătiți pentru a se descurca în primele 72 de ore după dezastru. Oamenii au nevoie urgentă de […]
10:10
Ministrul israelian al apărării a afirmat că trupele terestre vor avansa și vor prelua zone strategice suplimentare în Liban # Rador
Într-o declarație tradusă din ebraică, ministrul apărării, Israel Katz, afirmă că el și premierul Benjamin Netanyahu au „autorizat armata israeliană să avanseze și să preia zone strategice suplimentare în Liban pentru a preveni tirurile asupra comunităților de la granița israeliană”. El spune că „IDF continuă să acționeze în forță împotriva țintelor Hezbollah din Liban și […]
10:00
China lansează un apel către toate părţile implicate să oprească operaţiunile militare din Iran # Rador
Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a lansat un apel către toate părțile să oprească operațiunile militare din Iran și să prevină extinderea războiului. În cadrul unei conferinţe de presă de rutină, purtătorul de cuvânt a cerut părţilor implicate să revină la dialog, adăugând că Beijingul îşi exprimă îngrijorarea profundă cu privire la […]
10:00
Rezervoarele de combustibil din portul comercial Duqm, Oman, au fost vizate de mai multe drone, dintre care una a lovit un rezervor, a relatat marți agenția de presă de stat din Oman, citând o sursă din domeniul securității. Pagubele au fost izolate, iar autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime. (REUTERS – 3 […]
10:00
Franța intenționează să trimită sisteme anti‑rachetă și anti‑dronă în Cipru, după ce o bază britanică suverană de pe insulă a fost atacată cu drone, a relatat marți agenția semi‑oficială Cyprus News Agency (CNA). (REUTERS – 3 martie)/aspanily/aburtica
10:00
În Liban, mii de oameni au fost strămutați din capitala Beirut, în urma avertismentelor israeliene. Israelul a continuat să lovească o gamă largă de ținte în Beirut, nu doar liderii militari și politici ai Hezbollah pe care îi nominalizase la începutul operațiunii. Printre țintele specifice, a spus Israelul, s-a numărat Asociația Financiară Al-Qard al-Hasan, pe […]
09:50
Gruparea militantă libaneză Hezbollah a anunţat că a atacat trei baze militare israeliene, în răspuns la loviturile asupra unor fiefuri ale grupării din Liban, inclusiv asupra suburbiilor sudice ale Beirutului. „În răspuns la agresiunea criminală israeliană asupra zecilor de orașe și localități libaneze”, luptătorii Hezbollah au vizat cu drone baza aeriană Ramat David și baza […]
09:50
Ministrul francez de externe, Jean‑Noël Barrot, a discutat telefonic luni cu omologul său chinez, Wang Yi, pe tema războiului din Iran, iar cei doi oficiali au convenit să colaboreze pentru detensionarea conflictului, a transmis ministerul francez într‑un comunicat. Cei doi miniștri s‑au angajat să caute o soluție politică ce ar putea garanta securitatea colectivă și […]
