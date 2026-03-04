Destinația perfectă pentru vara 2026, potrivit zodiei tale
Click.ro, 4 martie 2026 08:50
Cu toții avem destinații preferate, locuri care ne atrag în mod special și în care ne simțim cu adevărat bine. Unii aleg mereu marea, alții caută liniștea muntelui sau agitația marilor orașe. Preferințele nu sunt întâmplătoare.
Acum 5 minute
09:30
Deja știm cu toții cât de important este somnul pentru starea noastră generală de sănătate. Însă, din cauza ritmului de viață tot mai hectic din ziua de astăzi, multor oameni le este greu să se asigure că dorm suficient de mult de-a lungul nopții.
Acum 15 minute
09:20
Cartofii sunt legume pline de amidon, apreciați deopotrivă pentru gustul lor și pentru valoarea nutritivă. Dar atunci când vine vorba de controlul glicemiei, mulți se întreabă: cartofii dulci sau cartofii albi sunt mai buni pentru sănătatea noastră?
09:20
Adunarea Experților din Iran, organismul clerical al țării, l-a ales pe Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, drept noul Lider Suprem al Republicii Islamice, potrivit Iran International care citează surse sub protecția anonimatului.
Acum 30 minute
09:10
Cum va fi astăzi, 4 martie, vremea în România. În ce zone vor arăta termometrele 16 grade # Click.ro
Meteorologii anunță o zi însorită în aproape toată țara, cu valori de temperatură mult mai ridicate decât media obișnuită pentru începutul lunii martie.
Acum o oră
09:00
Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, ne reamintește că mâncarea sănătoasă nu trebuie să fie scumpă sau complicată.
08:50
Secretul unei căsnicii de 20 de ani. Dan Negru, dezvăluiri despre relația cu soția sa: „Mi-a fost de ajutor mereu” # Click.ro
Dan Negru rămâne unul dintre cei mai iubiți prezentatori TV din România. După decenii în lumina reflectoarelor, el vorbește deschis despre echilibrul pe care îl găsește în familie și despre secretul unei căsnicii longevive.
08:50
08:40
Grampet Group, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, își extinde activitatea în România prin lansarea Leon Railways, o companie dedicată transportului feroviar de pasageri pe magistrale. Decizia vine la scurt timp
Acum 2 ore
08:30
Prima scumpire majoră a carburanților în România după conflictul din Iran. Cât a ajuns să coste benzina astăzi # Click.ro
Liderul pieței românești de carburanți, OMV Petrom, a aplicat miercuri dimineață prima creștere semnificativă de preț de la declanșarea conflictului din Iran, majorând atât benzina, cât și motorina cu 15 bani/l.
08:00
Ce cafea bei în fiecare dimineață? Instant, turcească sau la filtru: una este un aliat al inimii, cealaltă crește colesterolul # Click.ro
Mulți dintre noi dau vina pe alimentele grase atunci când analizele arată un colesterol crescut. Însă cercetările recente sugerează că un factor mai puțin suspectat ar putea influența valorile lipidice: modul în care este preparată cafeaua.
07:40
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversarea a 51 de ani # Click.ro
Soția ambasadorului Marii Britanii în România, Lucie Portman a împlinit frumoasa vârstă de 51 de ani și a marcat momentul printr-o petrecere rafinată, organizată într-un cadru special din Capitală: la muzeu!
07:40
De ce îți distrugi încontinuu fericirea? Semnul tău astrologic dezvăluie exact modul în care te autosabotezi # Click.ro
Cu toții avem acea voce mică din minte. Cea care ne convinge să trimitem un mesaj riscant la două dimineața, să amânăm un obiectiv important pentru că „mai e timp” sau să tăcem exact în momentul în care ar trebui să spunem ce simțim.
Acum 4 ore
07:10
„Încerc să înțeleg ce fac greșit” Problema cu care se confruntă un român întors în București, după 10 ani în Marea Britanie # Click.ro
Întoarcerea în țară după ani petrecuți în străinătate vine, de multe ori, cu așteptări mari și planuri bine conturate. Pentru un român care a locuit zece ani în Marea Britanie, revenirea în București trebuia să însemne un nou început profesional. În schimb, s-a lovit de o realitate neașteptată
06:40
Premieră în România: primul studiu național despre menopauză! „Vocile noastre trebuie auzite!”. Campanie susținută de vedete # Click.ro
Un studiu național realizat în premieră în România scoate la lumină realități îngrijorătoare despre impactul menopauzei asupra femeilor între 40 și 65 de ani și cere intervenții urgente la nivel național. Rezultatele au fost prezentate marți, 3 martie.
06:10
Vitamina B12 este un nutrient esențial care se găsește în nenumărate alimente de origine animală. În general, cei mai mulți oameni se gândesc imediat la ouă, atunci când vine vorba despre posibile surse pentru această vitamină.
Acum 6 ore
05:10
De ce nu e bine să folosești oțet pentru a curăța mașina de spălat. Cum se face corect, de fapt # Click.ro
Este un truc la care apelează nenumărați oameni din întreaga lume, dornici să își curețe mai ușor mașina de spălat. Însă, experții spun că acest ingredient banal din bucătărie folosit la curățenie poate, de fapt, să provoace o problemă serioasă.
04:10
Mihaela Bilic demontează miturile despre slăbit! Ce metode șocante au folosit oamenii de-a lungul secolelor pentru a scăpa de kilogramele în plus # Click.ro
Slăbitul a fost întotdeauna o provocare pentru oameni, iar modul în care ne-am raportat la kilogramele în plus a evoluat extrem de lent de-a lungul istoriei. Nutriționista Mihaela Bilic explică cât de complicat și de dureros poate fi acest proces, chiar și în zilele noastre.
Acum 8 ore
03:10
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi # Click.ro
Primăvara 2026 se anunță a fi o perioadă încărcată de emoții intense pentru anumite zodii. Astrologii spun că schimbările cosmice aduc nu doar oportunități, ci și momente de bucurie profundă, care îi pot face pe unii nativi să plângă de fericire.
02:10
În perioada de post, credincioșii din întreaga țară caută rețete delicioase și sănătoase, pe care să le poată pregăti ușor. Iar mâncarea de ciuperci cu măsline este alegerea perfectă!
Acum 12 ore
01:10
Moneda românească care se vinde în 2026 cu 4.500 lei. E posibil să o găseşti încă prin sertarele bunicilor # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că unii colecționari sunt dispuși să scoată din buzunar sume uriașe pentru anumite piese rare. Iar unele dintre cele mai căutate obiecte de colecție sunt, fără doar și poate, monedele vechi.
00:10
În ce condiții poți construi o anexă gospodărească fără autorizație. Ce prevede clar legea # Click.ro
Tot mai mulți proprietari își doresc o magazie, un foișor sau un garaj în curte, însă puțini știu exact când este nevoie de autorizație de construire și când se poate lucra fără aprobări. Legea stabilește clar regulile, iar nerespectarea lor poate aduce amenzi usturătoare sau chiar demolarea constru
3 martie 2026
23:40
Petrolier rusesc, în flăcări în Marea Mediterană după un atac cu drone. Echipajul, de negăsit # Click.ro
Un petrolier rusesc de gaz natural lichefiat, Arctic Metagaz, aflat sub sancțiunile SUA și Marii Britanii, a luat foc în Marea Mediterană, iar soarta echipajului rămâne necunoscută. Informația a fost confirmată marți de surse din domeniul maritim pentru Reuters.
23:40
Mihaela Bilic și-a surprins plăcut fanii la începutul acestei săptămâni. Renumitul medic nutriționist le-a prezentat rețeta sa de suflet: sufleu de brânză, pregătit simplu și rapid, fără prea multe ingrediente.
23:10
Revoluție în trafic! Doi români au lansat aplicația care îi face pe șoferi să nu se mai certe în stradă sau pe locurile de parcare # Click.ro
Claxoane, nervi și conflicte pentru un loc de parcare – așa arată traficul zilnic pentru mulți români. Doi antreprenori au decis să schimbe regulile jocului și au creat o aplicație, care le permite șoferilor să comunice rapid, simplu și fără să-și expună datele personale.
23:10
La prima vedere pare o modificare banală: montezi termopan la balcon, îl transformi într-un spațiu util și câștigi câțiva metri în plus. În realitate, însă, închiderea balconului este considerată lucrare de construcție majoră, cu implicații serioase din punct de vedere legal.
23:10
Laura Cosoi, o graviduță de invidiat! Actrița se pregătește să aducă pe lume al cincilea copil. Foto # Click.ro
Laura Cosoi (44 de ani) se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară în doar câteva luni, iar cele mai recente imagini publicate pe rețelele de socializare arată cât de bine îi priește această perioadă. Actrița, mamă deja a patru fetițe, se mândrește cu burtica de gravidă. Iată ipostaza în care
23:00
Șoc la Rapid! Fotbalistul Kader Keita (25 de ani), originar din Coasta de Fildeș, a fost reținut aseară pentru 24 de ore, după ce a lovit cu mașina o femeie și apoi a fugit de la locul accidentului!
22:50
6 mirosuri care spun povestea unei case modeste — lucruri pe care banii le șterg, dar nu le pot înlocui # Click.ro
Majoritatea caselor impresionează prin designul exclusiviste, piesele de mobilier care fac încăperile să pară desprinse din reviste și mirosuri de parfumuri ambientale scumpe. Însă există și case care nu încearcă să impresioneze. Și poate nu miros a scump, dar miros a copilărie, amintire și dor.
22:50
Zanni, declarații halucinante! Cum trăia înainte să se pocăiască: „Eram atât de obsedat, ca să înțeleagă lumea cât de otrăvitor e” # Click.ro
Zanni, pe numele său real Edmond Zannidache (28 de ani), face mărturisiri tulburătoare despre o perioadă sumbră a vieții sale, pe care o trăia diferit înainte de a se apropia de Dumnezeu și de a se pocăi. Artistul și-a deschis sufletul în fața oamenilor de acasă.
22:40
Ce i-a adus un nigerian iubitei românce după ce femeia i-a cerut o tigaie și o ceapă. Cei doi au devenit virali pe TikTok # Click.ro
Un nigerian și o româncă au devenit virali pe TikTok, acolo unde postează aproape zilnic momente amuzante din viața lor de cuplu. Cel mai recent videoclip publicat pe rețelele sociale i-a făcut pe internauți să râdă cu lacrimi, după o încurcătură savuroasă în bucătărie.
22:20
Zboruri mai scumpe ca niciodată: cât costă acum ocolirea Orientului Mijlociu: „Găsim bilete cu 13.000 de euro” # Click.ro
Românii blocați în Emiratele Arabe Unite așteaptă cu orele, uneori cu zilele, să prindă un loc într-un zbor spre casă. Spațiul aerian afectat de conflict a dat peste cap rutele obișnuite, iar companiile aeriene sunt nevoite să ocolească zone întinse din Orientul Mijlociu.
22:10
Horoscop miercuri, 4 martie. Vărsătorii trebuie să fie atenți la cheltuieli, iar în viața Peștilor se întâmplă ceva neașteptat # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate semnele zodiacale, pentru ziua de miercuri, 4 martie.
21:50
Care este cel mai potrivit ulei pentru a face un ou ochi? Iată ce spune specialiștii despre uleiul de floarea-soarelui # Click.ro
Te-ai întrebat vreodată care este cel mai indicat ulei pe care trebuie să-l folosești atunci când pregătești ou ochi? Majoritatea persoanelor îl preferă pe cel de floarea-soarelui sau de măsline, alții aleg untul, dar răspunsul vine din partea specialiștilor.
21:50
Trei reguli de aur în casa Laurei Cosoi. Pedepsele ciudate pe care le foloseste: „Să vezi ce se culcă instant” # Click.ro
Laura Cosoi a fost invitata matinalului de la DGFM, unde a vorbit fără ocolișuri despre familie, reguli și provocările de zi cu zi într-o casă cu patru copii și al cincilea pe drum.
21:10
Ruby, reacție tăioasă după ce a fost pusă la zid pentru că mestecă gumă în public: „Ca o țărancă. Oricum nu mă interesează” # Click.ro
Ruby, în vârstă de 37 de ani, a avut o reacție fără menajamente în mediul online, după ce a fost criticată pentru faptul că mestecă gumă în public, fie pe stradă, fie în alte apariții.
20:50
Adevărul despre noul chip al lui Jim Carrey: au fost dezvăluite cauzele „tristeții” și ale „furiei mocnite” # Click.ro
Stilul expresiv și plin de energie al lui Jim Carrey (64 de ani) a ajuns să definească întreaga sa carieră comică pe marele ecran. Tocmai de aceea este poate ironic că, în ultima vreme, chipul cândva inconfundabil al preferatului Hollywoodului a fost supus unei analize intense.
Acum 24 ore
20:30
Cât scoți din buzunar pentru 8 Martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: „O întâmpinăm la miezul nopții” # Click.ro
Retrasă din tenisul profesionist, Simona Halep își împarte timpul între proiecte personale și afaceri, iar una dintre investițiile sale cunoscute este hotelul din Poiana Brașov.
20:30
Un cercetător în compatibilitate, adevărul despre aplicațiile de dating: „Este o pierdere de timp.” Cum să găsești un partener # Click.ro
Aplicațiile de dating de astăzi sunt promovate ca soluția ideală pentru a găsi un partener compatibil. Potrivit unui cercetător în psihologie, ele sunt însă aproape inutile când vine vorba de a găsi cu adevărat unul — indiferent cât de asemănătoare sunt interesele, stilul de viață sau convingerile p
20:10
Până la 40% dintre familiile din Statele Unite recurg la bătaie ca metodă de disciplină, iar la nivel global aproximativ 1,2 miliarde de copii sunt pedepsiți fizic în propria casă.
19:40
3 zodii cu mir în frunte în luna martie. Își reglează conturile cu oamenii din trecut și primesc noi oferte de muncă, foarte bănoase # Click.ro
Luna martie împrimăvărează viața a trei zodii din horoscop, prin aducerea unor vești bune și schimbări pozitive importante. A venit momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice și să se axeze pe ceea ce este cel mai important pentru ei: evoluție și bunăstare.
19:20
Adriana Bahmuțeanu, despre greșelile trecutului: „Nu m-aș mai căsători cu Silviu Prigoană. Dar nici el nu cred că m-ar mai alege pe mine” # Click.ro
Ajunsă la vârsta de 51 de ani, Adriana Bahmuțeanu a trecut prin filtrul său toate experiențele, bune și rele, de care s-a lovit în viață și mărturisește că a fost nevoie să întâmpine anumite situații pentru a-și produce schimbări reale. Ea recunoaște că teama de abandon a împins-o să rămână în relaț
19:00
Medicii trag un semnal de alarmă. Schimbarea urgentă pe care femeile de vârstă mijlocie trebuie să o facă acum # Click.ro
Femeile aflate la vârsta mijlocie nu trec deloc printr-o perioadă „ușoară”. Între schimbările hormonale, menopauză, stări depresive, fluctuații de dispoziție și senzația tot mai apăsătoare că devin „invizibile”.
18:20
Rona Hartner ar fi împlinit 53 de ani. Sfida moartea: „Dacă viața n-o putem lungi, măcar s-o facem lată!” Fotografii de la petrecerile de adio # Click.ro
Rona Hartner ar fi împlinit 53 de ani. Nu se temea de moarte: „Dacă viața n-o putem lungi, măcar s-o facem lată!” Fotografii de la petrecerile de adio
18:00
Cum a reacționat un american după ce a mâncat KFC din România: „Frate, sunt complet șocat”. VIDEO # Click.ro
Un creator de conținut din Statele Unite a devenit viral după ce a publicat un clip filmat într-un restaurant KFC din România. Vizibil surprins de experiență, americanul a mărturisit că nici măcar nu intenționa să facă un videoclip, însă ceea ce a descoperit l-a lăsat „în stare de șoc”.
18:00
A căzut cortina pentru un artist uriaș! Fuego a anunțat moartea compozitorului Jolt Kerestely # Click.ro
Paul Surugiu (49 de ani) anunță cu tristețe trecerea în neființă a maestrului Jolt Kerestely, la vârsta de 91 de ani. Compozitorul transilvănean s-a stins din viață, plecarea sa lăsând multă durere în inimile oamenilor.
17:50
Anamaria Prodan, primele declarații despre războiul din Orientul Mijlociu: „Românii vor să fie auziți și inventează povești” # Click.ro
În momente de plină tensiune cauzate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, Anamaria Prodan îi liniștește pe români și spune ce se întâmplă, de fapt, în Emiratele Arabe Unite. Aflată în Dubai, aceasta transmite un mesaj de calm românilor și afirmă că situația din Emirate este una normală
17:50
Ionuț Galani a adus primăvara la București! Îndrăgitul artist a cântat pentru peste 2.000 de persoane, dar și pentru regretatul său tată # Click.ro
Ionuț Galani (47 de ani) a cântat pe 28 februarie spre 1 martie la Berăria H din București.
17:40
Mâncărica delicioasă și perfectă pentru Postul Paștelui. Urzici sleite, rețeta clasică din 1941 # Click.ro
În zilele de post, bucătăria românească scoate la iveală rețete simple, hrănitoare și pline de savoare.
17:40
Hadaka Matsuri, un festival japonez cu o istorie de peste 1.200 de ani, este celebrat pentru purificarea participanților și pentru pregătirea lor spirituală, fiind totodată un ritual menit să aducă noroc și fertilitate.
17:10
Shakira (49 de ani) a susţinut duminică seară un concert gratuit în Piaţa Zocalo din Ciudad de Mexico, adunând un public impresionant de aproximativ 400.000 de spectatori, un record pentru această locaţie.
