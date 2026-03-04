Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Ales în plin bombardament

15:40

Un grup de 28 de elevi din Vrancea, aflați într-o călătorie privată în Dubai, nu se pot întoarce din cauza închiderii spațiului aerian. Autoritățile române asigură că elevii sunt în siguranță și sub supravegherea Consulatului. Cei 28 de elevi din județul Vrancea se află în Dubai într-o excursie privată, organizată de un centru Cambridge, în […]