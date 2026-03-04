Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Ales în plin bombardament
Lumea Politică, 4 martie 2026 09:40
Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, a fost ales lider suprem al Iranului. Alegerea sa vine într-un context tensionat, după ce o reuniune a Adunării Experților a fost ținta unui atac israelian. Autoritățile iraniene neagă însă afirmațiile Israelului și susțin că locul era gol. Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al defunctului lider […]
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:20
Fiul lui Khamenei a devenit liderul suprem în Iran. Trump: „Prea târziu pentru negocieri!” # Lumea Politică
Tensiunile cresc în Orientul Mijlociu după ce Mojtaba Khamenei a fost desemnat Lider Suprem al Iranului. Donald Trump anunță noi atacuri asupra Iranului, iar Emmanuel Macron trimite portavionul Charles de Gaulle în Mediterană. Situația devine tot mai explozivă pe fondul atacurilor reciproce între SUA, Israel și Iran. Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba […]
Acum 2 ore
08:30
Netanyahu explică atacul împotriva Iranului. SUA și Israelul evită un conflict de durată # Lumea Politică
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a detaliat motivele atacului împotriva Iranului, subliniind necesitatea unei reacții rapide. Oficialii americani și israelieni susțin că acțiunea comună vizează prevenirea unei amenințări nucleare iminente. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul a fost nevoit să acționeze rapid împotriva Iranului din cauza construcției de noi instalații subterane. Acestea ar fi făcut […]
Acum 4 ore
07:00
Mai multe bănci din România încep să majoreze comisioanele pentru conturile curente și alte servicii, începând cu martie-aprilie 2026. Măsura vine în contextul presiunilor fiscale și a nevoii de a recalibra ofertele pentru clienți. Mai multe instituții financiare din România au început să informeze clienții despre creșterea comisioanelor pentru conturile curente și alte servicii bancare. […]
06:10
Prețul carburanților ar putea ajunge la 10 lei. Ministrul Energiei schimbă poziția într-o zi. # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că prețul carburanților ar putea atinge 10 lei pe litru în România dacă barilul de petrol urcă la 120-130 de dolari. Aceasta vine la doar o zi după ce a negat această posibilitate, susținând că nu există motive economice pentru o asemenea creștere. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți […]
Acum 6 ore
04:40
Premierul maghiar Viktor Orbán a acuzat Ucraina de blocarea livrării de petrol prin conducta Drujba și a cerut intervenția președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Orbán susține că această situație afectează grav securitatea energetică a Ungariei și Slovaciei. Într-o scrisoare postată pe Facebook, Viktor Orbán a cerut Comisiei Europene să aplice Acordul de Asociere […]
04:00
Rosatom își retrage personalul din Iran. Situația de la centrala Bushehr devine critică # Lumea Politică
Rosatom a anunțat suspendarea activităților la centrala nucleară Bushehr din Iran, pe fondul tensiunilor crescânde din regiune. Peste 600 de angajați au fost evacuați din cauza riscurilor crescute. Directorul Rosatom, Alexei Likhachev, avertizează asupra unui posibil dezastru regional în cazul unui atac asupra centralei. Agenția nucleară rusă Rosatom și-a suspendat operațiunile la centrala nucleară Bushehr […]
Acum 12 ore
22:40
Agenți Mossad, infiltrați în rețeaua camerelor de supraveghere din Teheran. Au pregătit ani de zile asasinarea lui Khamenei # Lumea Politică
Agenți ai Mossad au pătruns în rețeaua de camere de supraveghere din Teheran, monitorizând ani de zile deplasările liderului iranian Ali Khamenei și ale altor oficiali. Operațiunea a culminat cu un atac aerian asupra complexului liderului suprem, ducând la moartea acestuia și a altor oficiali. Agenți Mossad au reușit să acceseze rețeaua de camere de […]
22:10
FSB închide peste 100 de canale ilegale de comunicație. Serviciile ucrainene alocau numere de telefon la operatorii de telefonie ruși # Lumea Politică
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că a întrerupt mai mult de 100 de canale de comunicație ilegale utilizate de serviciile de informații ucrainene. Aceste canale erau folosite pentru a implica cetățeni ruși în activități de sabotaj și terorism. Au fost arestate peste 200 de persoane pentru operațiuni ilegale cu SIM-boxuri. FSB […]
21:40
Trump vrea să arate că deține controlul: Statele Unite dispun de o “rezervă nelimitată” de arme # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a subliniat marți dimineață că Statele Unite dispun de o “rezervă nelimitată” de arme, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu escaladează rapid. Într-o postare pe Truth Social, Trump a criticat administrația Biden pentru slăbirea capacității militare a SUA. Donald Trump a afirmat că arsenalul american de muniții cu rază medie și […]
21:10
Incident tensionat în Kuweit: Piloții americani din avioanele doborâte au fost confundați cu inamicul # Lumea Politică
Un incident de „foc prietenesc” a atras reacții agresive din partea localnicilor din Kuweit după ce un avion F-15E Strike Eagle american a fost doborât. Situația s-a calmat când pilotul și-a dezvăluit naționalitatea. Comandamentul Central al SUA investighează evenimentul. Un avion F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA a fost doborât accidental deasupra Kuweitului, […]
Acum 24 ore
20:40
Tensiuni între Cipru și Regatul Unit după atacul cu dronă de la Akrotiri. Teoretic, baza este folosită doar în scopuri umanitare # Lumea Politică
Guvernul cipriot critică Marea Britanie după un atac cu dronă asupra bazei britanice de la Akrotiri. Incidentul a provocat evacuări și tensiuni diplomatice, iar Nicosia sugerează necesitatea unei renegocieri a statutului bazelor. Guvernul Ciprului a reacționat cu nemulțumire după ce o dronă de tip Shahed a lovit baza aeriană britanică de la Akrotiri. Autoritățile din […]
19:40
Alegerile din Bulgaria ar putea pune capăt crizei politice. Mișcare surprinzătoare la vârful politicii # Lumea Politică
Fostul președinte bulgar Rumen Radev țintește funcția de prim-ministru, conducând alianța „Progressive Bulgaria” în alegerile anticipate din aprilie. Sondajele indică un avantaj semnificativ pentru alianța sa, ridicând speranțele pentru stabilitate politică în Bulgaria. Rumen Radev, fost președinte al Bulgariei și politician popular, a confirmat luni că va candida la alegerile din 19 aprilie. El va […]
19:40
Oana Lasconi, declarații șocante care au stârnit valuri: „Khamenei era de un miliard de ori mai feminist decât Satana ăla”. Atac direct la Patriarhul Daniel # Lumea Politică
Oana Lasconi, fiica fostei președinte USR Elena Lasconi, a generat controverse majore după ce a postat pe rețelele sociale un mesaj controversat despre moartea ayatollahului Ali Khamenei. Afirmațiile sale au atras critici dure din partea societății civile și a reprezentanților cultelor religioase. Oana Lasconi a stârnit polemici după ce a publicat pe Instagram un mesaj […]
19:10
În România, nemulțumirile financiare ating și veniturile medii-superioare. În timp ce discuțiile online dezvăluie frustrarea celor cu salarii peste 2.000 de euro, datele oficiale arată creșteri salariale în 2025. Discrepanțele dintre așteptările sociale și realitatea statistică generează discuții aprinse în România. O nouă categorie de nemulțumiți apare în mediul online: cei cu venituri medii-superioare. Aceștia […]
18:40
Recesiunea tehnică, un pas strategic pentru economia României, explică Alexandru Nazare # Lumea Politică
Recesiunea tehnică este văzută ca un pas necesar pentru schimbarea modelului economic al României, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la un eveniment organizat cu Banca Mondială. Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat importanța competitivității și reformării întreprinderilor de stat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că recesiunea tehnică este parte a unei schimbări deliberate de […]
18:10
Sirenele vor răsuna în toată țara, pe 4 martie. Evenimentul coincide cu comemorarea cutremurului din 1977 # Lumea Politică
Miercuri, 4 martie, între orele 10:00 și 11:00, sirenele de alarmare vor răsuna în România. Nu este motiv de panică, ci un exercițiu național organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), denumit „miercurea sirenelor”. Exercițiul „miercurea sirenelor” are loc în prima parte a zilei de 4 martie, fiind un test național de alarmare. […]
17:30
Orientul Mijlociu în flăcări: Tensiuni crescânde după atacurile recente. Iranul și strategiile care sfidează Iron Dome # Lumea Politică
Conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat pe 28 februarie, după declarațiile lui Donald Trump privind durata confruntării. Atacurile recente au reconfigurat alianțele și strategiile militare, în contextul în care Iranul și-a adaptat tacticile pentru a contracara forțele SUA și Israelului. Reînceperea conflictului din Orientul Mijlociu, marcată de atacuri și reacții puternice, a fost comentată de […]
16:40
IPS Teodosie rămâne fără vila arhierească din Constanța: Decretul semnat de Nicolae Ceaușeșcu expiră în 23 de zile # Lumea Politică
IPS Teodosie este nevoit să elibereze vila arhierească din Constanța în 23 de zile. Decretul care i-a permis utilizarea gratuită a clădirii timp de 50 de ani a expirat. În scurt timp, clădirea va reveni în proprietatea statului. IPS Teodosie se află într-o situație dificilă, după ce timp de jumătate de secol a beneficiat de […]
16:40
Adevărul despre „zăpada neagră” a Dianei Buzoianu. Ministra Mediului este contrazisă și ridiculizată de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu # Lumea Politică
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că zăpada neagră din București este un simbol al poluării. Octavian Berceanu, fost comisar al Gărzii de Mediu, a oferit o explicație detaliată despre acest fenomen, subliniind cauzele complexe ale problemei. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a abordat problema zăpezii negre din București, descriind-o ca un „simbol al poluării”. Într-o […]
16:20
„Iranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, avertizează ambasadorul țării din Spania # Lumea Politică
Ambasadorul Iranului în Spania, Reza Zabib, a lansat un avertisment dur privind bazele americane din Europa. În contextul tensiunilor crescânde, Spania a intensificat măsurile de securitate pe teritoriul său. Decizia vine după refuzul Madridului de a permite SUA să folosească bazele spaniole pentru atacuri asupra Iranului. Iranul a amenințat că va ataca bazele americane din […]
15:30
A început nebunia în piețele internaționale: Prețul petrolului a bubuit, iar bursele sunt în cădere abruptă # Lumea Politică
Escaladarea războiului din Iran a generat o creștere semnificativă a prețurilor la petrol și gaze, afectând piețele globale. Producția în Orientul Mijlociu a fost oprită, iar Strâmtoarea Ormuz este blocată, provocând îngrijorări economice și politice majore. Prețurile petrolului au crescut dramatic luni, cu Brent ajungând la 82,37 dolari/baril, cel mai ridicat nivel din 2025, iar […]
15:10
Sediul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu nu a fost ținta unui atac iranian, conform declarațiilor oficiale. Zvonurile au fost dezmințite de autoritățile israeliene, în contextul unor tensiuni crescute între cele două țări. Oficialii israelieni au negat zvonurile privind un atac iranian asupra biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Informațiile au fost respinse de o sursă israeliană care a […]
14:40
Ce se întâmplă dacă Rusia intervine în războiul din Iran? Avertismentul unui analist militar după declarațiile ideologului rus Aleksandr Dughin: ‘Atunci într-adevăr se schimbă contextul’ # Lumea Politică
Alexander Dughin, un proeminent ideolog rus, compară situația Rusiei cu cea a Iranului, avertizând asupra unei posibile prăbușiri a regimului de la Moscova. Declarațiile sale vin în contextul eliminării liderului suprem iranian și sugerează măsuri drastice pentru a evita un deznodământ similar. Alexander Dughin, cunoscut pentru viziunea sa asupra „lumii ruse”, a făcut declarații alarmante […]
13:40
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit sprijin în Orientul Mijlociu contra dronelor iraniene, cerând în schimb un armistițiu de o lună în Ucraina. Liderii regionali ar putea influența decizia lui Vladimir Putin, potrivit lui Zelenski. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a propus să trimită experți în doborârea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu. El solicită liderilor regionali […]
13:00
PNL l-a desemnat pe Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației. Cu o experiență vastă în România și SUA, Dimian este recunoscut pentru activitatea sa academică și pentru o situație financiară solidă. Mihai Dimian, actualul rector al Universității din Suceava, a fost nominalizat de PNL pentru funcția […]
12:10
Medvedev avertizează asupra riscurilor unui război mondial. „Orice eveniment ar putea fi declanșatorul. Oricare” # Lumea Politică
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a lansat un avertisment sever cu privire la acțiunile președintelui american Donald Trump. Într-un interviu, Medvedev a susținut că politicile lui Trump ar putea declanșa un al Treilea Război Mondial. Dmitri Medvedev, acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a discutat despre riscurile globale într-un interviu cu TASS. El […]
12:10
Arma cu care Iranul a lovit un centru tactic SUA din Kuweit. Șase militari americani au fost uciși # Lumea Politică
Un atac iranian asupra unui centru de operațiuni din Kuweit a dus la moartea a șase militari americani. Evenimentul marchează primele pierderi în escaladarea conflictului dintre SUA și Iran, confirmă oficiali din apărare. Șase militari americani au fost uciși într-un atac direct al Iranului asupra unui centru tactic de operațiuni fortificat din portul Shuaiba, Kuweit. […]
11:30
Erdogan, despre pacea istorică cu Iranul, de aproape 400 de ani. „Prioritatea noastră este să asigurăm o încetare a focului” # Lumea Politică
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a lansat un apel puternic pentru intervenții rapide în conflictele din Orientul Mijlociu, avertizând asupra riscurilor majore pentru securitatea globală. Erdogan a subliniat importanța încetării focului și a dialogului, reiterând relația istorică dintre Turcia și Iran. Președintele Erdogan a declarat că lipsa intervențiilor decisive în conflictele din Orientul Mijlociu poate […]
10:40
Secretarul american de Război, discurs beligerant către soldați. „Nu mai suntem apărători. Suntem RĂZBOINICI” # Lumea Politică
Secretarul american de Război, Pete Hegseth, a susținut un discurs puternic adresat soldaților americani, subliniind importanța momentului actual pentru generații. De la preluarea funcției, Hegseth a adus schimbări semnificative, inclusiv redenumirea Departamentului Apărării. Secretarul american de Război, Pete Hegseth, a început discursul său cu un mesaj motivațional: „Acesta este momentul vostru. Acesta este punctul de […]
10:00
Congresman din partidul lui Trump: „Bombardarea unei țări de pe cealaltă parte a globului nu va face dosarele Epstein să dispară” # Lumea Politică
Președintele Donald Trump este acuzat de un congresman republican că folosește tensiunile cu Iranul pentru a distrage atenția de la scandalul Epstein. Documente recente ale Departamentului de Justiție menționează numele lui Trump de peste 5.000 de ori. Deși nu există dovezi de activitate criminală, acuzațiile continuă să crească. Parlamentarul Thomas Massie l-a acuzat pe președintele […]
Ieri
09:50
Alerta „BRAVO” la Deveselu. În ce constau măsurile de securitate suplimentare după atacul asupra Iranului # Lumea Politică
Baza militară de la Deveselu este sub alerta „BRAVO”, pe fondul tensiunilor crescute în Orientul Mijlociu. Toate bazele americane sunt în alertă sporită după ce SUA au atacat Iranul pe 1 martie. Iranul acuză SUA de depășirea unei „linii roșii periculoase”. Baza de la Deveselu, unde se află scutul de rachete, a fost plasată la […]
09:40
NATO susține acțiunile SUA și Israel împotriva Iranului. Rutte exclude implicarea Alianței # Lumea Politică
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Europa sprijină acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului. Totuși, el a subliniat că NATO nu va participa la operațiuni. Situația din Orientul Mijlociu devine tot mai tensionată, cu conflicte extinse și în Liban. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat pentru BBC News […]
09:40
Carrefour pleacă din România cu un „super deal”. Frații Pavăl, aproape de achiziție # Lumea Politică
Carrefour și-a anunțat retragerea de pe piața din România, oferindu-le fraților Pavăl, proprietarii Dedeman, o oportunitate considerată excelentă. Achiziția, evaluată la un multiplu de 4,8x EBITDA, este văzută de analiști ca un „super deal” datorită discountului substanțial față de media europeană. Gigantul francez Carrefour a anunțat că se pregătește să se retragă din România, propunând […]
09:30
Un bărbat a testat rația militară românească pe parcursul unei zile, împărtășindu-și experiența pe TikTok. El a analizat mâncarea deshidratată și a comparat-o cu MRE-urile americane. Un tiktoker a primit o rație militară românească și a prezentat conținutul acesteia pe platformă. El a explicat că mâncarea este liofilizată și deshidratată, având o durată de viață […]
09:10
06:10
România nu participă la ofensiva împotriva Iranului. Ministrul Apărării clarifică poziția țării # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România nu este implicată în atacurile împotriva Iranului și că nu a primit solicitări din partea partenerilor internaționali. El a subliniat că țara noastră nu a oferit sprijin în aceste acțiuni militare. Ministrul Radu Miruță a făcut o declarație fermă privind neimplicarea României în atacurile asupra Iranului. “Vă […]
2 martie 2026
22:40
Trump confirmă eliminarea liderilor iranieni. Atacurile au vizat candidați pentru tranziția puterii # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a anunțat că atacurile comune americano-israeliene au dus la moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei și a altor lideri de la Teheran. Într-un interviu pentru ABC News, Trump a declarat că posibilii candidați pentru preluarea puterii au fost eliminați. Președintele american Donald Trump a declarat că atacurile care au dus la moartea […]
22:00
Senatorul Lindsey Graham cere asasinate politice rapide în Iran. „Regimul este în agonie” # Lumea Politică
Senatorul Lindsey Graham susține eliminarea liderilor iranieni ostili intereselor americane. Într-un interviu, Graham a cerut acțiuni militare coordonate cu Israelul împotriva Hezbollah și a criticat regimul de la Teheran. Senatorul Lindsey Graham a declarat că liderii iranieni ar trebui asasinați dacă rămân ostili față de interesele americane. Graham a subliniat că „regimul este în agonie” […]
21:10
Rusia amenință cu retragerea din negocierile cu Ucraina. Concesiile teritoriale, principalul obstacol # Lumea Politică
Rusia ia în considerare retragerea din negocierile de pace cu Ucraina, pe fondul lipsei de concesii teritoriale din partea Kievului. Întâlnirile viitoare sunt cruciale pentru a decide soarta discuțiilor, în condițiile în care Moscova cere retragerea trupelor ucrainene din estul regiunii Donețk. Surse citate de Bloomberg susțin că oficialii ruși și-au pierdut interesul pentru dialogul […]
20:30
Tarifele notariale în Europa. Cât costă să vinzi sau să cumperi o locuință, în Est și Vest # Lumea Politică
Discrepanțele dintre prețurile locuințelor din Europa de Vest și cele din Europa de Est sunt evidente, cu orașe precum Paris și Londra în topul celor mai scumpe piețe imobiliare. În același timp, costurile notariale adaugă o povară financiară semnificativă cumpărătorilor, variind considerabil între diferite capitale europene. Prețurile locuințelor din Europa variază semnificativ, fiind influențate de […]
19:40
Turiști blocați în Orientul Mijlociu din cauza conflictului. 670 de dolari pe noapte la un hotel din Dubai, 350.000 un zbor cu avionul privat # Lumea Politică
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a prins turiștii în capcana zborurilor anulate. Oameni blocați în Qatar, Dubai și Malaezia povestesc cum vacanțele lor au devenit coșmaruri. Anularea zborurilor și frica de atacuri aeriene le amplifică incertitudinea și stresul. Jo Hummel, blocată cu familia în Doha, descrie momentele de panică: „A trebuit să trezesc copiii dimineața, […]
19:00
Iranul refuză dialogul cu SUA, după ce americanii au început războiul. „Nu armata iraniană a inițiat ostilitățile” # Lumea Politică
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a declarat că Iranul nu va negocia cu Statele Unite, respingând astfel zvonurile recente privind posibile discuții. Larijani a acuzat administrația Trump de crearea haosului în regiune și a subliniat că Iranul nu a inițiat ostilitățile. Ali Larijani a transmis luni dimineață că Iranul nu […]
18:10
România, lider în Europa la locuințele populației. A crescut numărul celor neocupate. Orașul unde prețurile au crescut cu 93% # Lumea Politică
România se află în fruntea Europei la numărul de locuințe aflate în proprietate personală, dar milioane dintre acestea sunt neocupate. În același timp, prețurile la locuințe au crescut semnificativ în marile orașe. Un expert în imobiliare a explicat pentru „Adevărul” cauzele acestui fenomen și impactul asupra pieței. În România, există peste 2,5 milioane de locuințe […]
17:30
Iranul avertizează cu represalii după moartea lui Khamenei. Mesaj oficial către ONU. „Făptașii sunt pe deplin responsabili” # Lumea Politică
Iranulul reacționează vehement după uciderea ayatolahului Ali Khamenei, acuzând SUA și Israelul. Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a cerut ONU să ia măsuri urgente, subliniind consecințele grave ale atacului. Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a transmis un mesaj oficial către ONU, avertizând asupra „consecințelor profunde și pe termen lung” ca răspuns la […]
16:40
Primul cetățean chinez ucis în Iran. China condamnă atacurile SUA-Israel. Peste 3.000 de chinezi au plecat deja # Lumea Politică
Ministerul de Externe al Chinei a anunțat moartea unui cetățean chinez în Iran, îndemnând cetățenii să părăsească țara. Beijingul condamnă atacurile SUA-Israel și solicită un armistițiu în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Chinei a raportat decesul unui cetățean chinez în urma atacurilor din Teheran. Beijingul a lansat un apel urgent către cetățenii săi să […]
15:40
Ce spune ministrul Energiei despre prețul benzinei. Ar putea să crescă în contextului conflictul din Orientul Mijlociu? # Lumea Politică
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat că nu sunt motive pentru majorarea prețurilor la carburanți în România, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Avertismentul său vine după ce președintele Asociației Energia Inteligentă a spus că prețurile ar putea depăși 9–10 lei/litru dacă țițeiul se stabilizează la un preț ridicat. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat […]
15:40
Cum au ajuns elevii din Vrancea în Dubai: explicațiile oficiale despre deplasarea privată care i-a dus în mijlocul crizei din Orient # Lumea Politică
Un grup de 28 de elevi din Vrancea, aflați într-o călătorie privată în Dubai, nu se pot întoarce din cauza închiderii spațiului aerian. Autoritățile române asigură că elevii sunt în siguranță și sub supravegherea Consulatului. Cei 28 de elevi din județul Vrancea se află în Dubai într-o excursie privată, organizată de un centru Cambridge, în […]
15:40
Lovitură la inima programului nuclear iranian – Teheranul spune că Natanz a fost atacat, AIEA cere clarificări urgente # Lumea Politică
Iranul a declarat că situl său nuclear de la Natanz a fost lovit de atacuri coordonate între SUA și Israel. Ambasadorul iranian la AIEA, Reza Najafi, a condamnat acțiunile ca fiind „ilegale, criminale și brutale”, subliniind că instalațiile sunt pentru scopuri pașnice. Iranul a acuzat luni Statele Unite și Israelul de atacuri asupra sitului nuclear […]
15:30
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru ‘aurul viitorului’ # Lumea Politică
Un nou acord între România și compania americană Critical Metals prevede construirea unei fabrici de prelucrare a metalelor rare în județul Brașov. Proiectul, cu materie primă din Groenlanda, vizează deservirea piețelor din Europa și SUA și reducerea dependenței de China. Un acord strategic între România și Critical Metals va duce la construirea unei fabrici de […]
