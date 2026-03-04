Declaraţie a Parlamentelor de la Bucureşti, Chişinău şi Kiev: solicită eliminarea rapidă a obstacolelor artificiale care blochează procesul de aderare la UE
G4Media, 4 martie 2026 12:20
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a semnat, alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, şi de omologii săi din Republica Moldova şi Ucraina, o declaraţie comună, la împlinirea a patru ani de la invazia militară la scară largă a Federaţiei Ruse în ţara vecină, declanşată la 24 februarie 2022, informează Senatul potrivit Agerpres. Conform sursei citate, […]
• • •
Acum 30 minute
12:20
Declaraţie a Parlamentelor de la Bucureşti, Chişinău şi Kiev: solicită eliminarea rapidă a obstacolelor artificiale care blochează procesul de aderare la UE
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a semnat, alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, şi de omologii săi din Republica Moldova şi Ucraina, o declaraţie comună, la împlinirea a patru ani de la invazia militară la scară largă a Federaţiei Ruse în ţara vecină, declanşată la 24 februarie 2022, informează Senatul potrivit Agerpres. Conform sursei citate, […]
12:20
Cazurile de abuz din adăposturile de câini din România, aduse în atenția parlamentarilor: Unii dintre ei nici nu au putut să se uite la imagini (VIDEO)
Imaginile cu câini abuzați în adăpostul Vetmedan din Suraia au fost prezentate recent în Parlament. Unele cadre erau atât de dure încât unii parlamentari nici nu au putut să le privească. Cazurile prezentate nu sunt izolate. Abuzurile din adăposturi, gestionate de hingheri privați în mai multe județe precum Vaslui, Prahova, Giurgiu și Vrancea, pun în evidență probleme structurale: control […]
12:10
Furtuna perfectă pentru creșterea costului vieții în Italia: Război, inflație, rate și prețuri crescute / Coșul de cumpărături a crescut cu 2,2% într-o singură lună / "Criza din Orientul Mijlociu va avea probabil un impact major"
Inflația a crescut deja la 1,6 % în februarie, în Italia. Cu toate acestea, având în vedere creșterea costurilor legate de prețurile mai mari ale energiei, transportului și materiilor prime, situația s-ar putea agrava în lunile următoare, anunță La Repubblica într-o analiză economică ce cuprinde inclusiv ultimele evenimente politice. Combustibil. Creșterea bruscă a prețurilor la […]
12:10
Uniunea Europeană se declară pregătită să-şi apere interesele, după ce Donald Trump a ameninţat că va rupe relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Spania
Uniunea Europeană a declarat miercuri că este „pregătită să reacţioneze" pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor sale membre în faţa ameninţărilor comerciale ale preşedintelui american Donald Trump la adresa Spaniei, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari […]
12:10
BREAKING O navă iraniană a fost atacată de un submarin în largul Sri Lanka, 100 de persoane dispărute
Cel puțin 101 persoane sunt dispărute și 78 rănite după ce un submarin a atacat o navă iraniană în largul Sri Lankăi, au declarat surse din cadrul marinei și apărării pentru agenția de știri Reuters, citată de Times of Israel. Marina din Sri Lanka a răspuns mai devreme la un apel de ajutor din partea […]
Acum o oră
12:00
Guvernul de la Chișinău a declarat stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova, pentru 60 de zile
Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 4 martie, instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile. Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, „ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit", conform […]
11:50
O rachetă balistică iraniană a lovit baza americană Al-Udeid, cea mai mare din Orientul Mijlociu, potrivit Ministerului Apărării din Qatar
O rachetă balistică trasă din Iran a lovit baza Al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, a informat Ministerul Apărării al Qatarului, potrivit agenției de știri dpa, citate de Agerpres. Ministerul a indicat, într-un comunicat emis marţi, că au fost trase două rachete balistice dinspre Iran. 'Sistemele de apărare aeriană au […]
11:40
Studiu privind obezitatea la copiii din România / 27,5% dintre copiii de 7 ani suferă de obezitate / La cei de 8 ani, procentul urcă la 32%
Institutul național de Sănătate Publică (INSP) a dat publicității miercuri, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Obezității, cele mai recente date privind supraponderabilitatea la copiii din România, anunță Mediafax. Ziua Mondială de Luptă Împotriva Obezității este o inițiativă a Federației Mondiale a Obezității, lansată în anul 2015, și este marcată în 4 martie. Tema ediției […]
11:40
Forțele de opoziție, conduse de kurzi, planifică o operațiune terestră împotriva Iranului „în zilele următoare" (surse)
O operațiune terestră împotriva Iranului, condusă de forțele iraniene-kurde, este în curs de pregătire, cu sprijinul SUA și al Israelului, potrivit unor surse familiarizate cu planul, potrivit Sky News. Forțele de opoziție se pregătesc pentru operațiune „în zilele următoare", a declarat pentru CNN un înalt oficial iranian-kurd. Postul de televiziune a mai relatat că CIA […]
Acum 2 ore
11:20
BREAKING Tribunalul București a admis în principiu cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA, în care fusese condamnat la 8 ani de închisoare, din care a executat aproape 4
Un complet al Tribunalului București a admis în principiu, miercuri, cererea de rejudecare a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, în care Dan Voiculescu, fondatorul grupului de presă Intact, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, din care a executat efectiv aproape patru ani. Știre în curs de actualizare.
11:10
Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un "lider feminist și moral" pe Instagram: Relativizarea masacrelor din "perspectivă marxistă", cu retorică violentă și teorii ale conspirației
Ali Khamenei era "de un miliard de ori mai feminist și moral decât Satana ăla de „Preafericit Părinte Daniel" este o declarație cu care Oana Lasconi a scandalizat opinia publică din România. După afirmația inițială, publicată luni, autointitulata "activistă bolșevică" a făcut zeci de postări în care și-a susținut afirmațiile inițiale cu ajutorul mai multor știri false, […]
11:10
Kievul urmează să introducă restricții la vinurile și strugurii din Republica Moldova / Măsură în oglindă după ce Chișinăul a interzis importul cărnii de pasăre – Ziarul de Gardă
Guvernul de la Kiev va introduce în zilele următoare restricții la importul de struguri, vin și alcool din R. Moldova. Măsura este una „în oglindă", după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina, spunând că a depistat o substanță interzisă în furajele din țara vecină, transmite Ziarul de Gardă, citat de […]
11:00
Nemulțumiți de deciziile Guvernului, studenții cer o întâlnire cu noul ministru al Educației
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a cerut miercuri, printr-o adresă, o întâlnire cu noul ministru, pentru a discuta despre principalele probleme din învățământul superior, transmite MEDIAFAX. Studenții vor să discute cu ministrul Educației despre finanțarea învățământului superior, fondul de burse și protecție socială, facilitățile pentru studenți la transportul feroviar și local și […]
11:00
Statele Unite ordonă personalului neesenţial al consulatelor din Lahore şi Karachi să părăsească Pakistanul „din motive de securitate"
Statele Unite au anunţat miercuri că au ordonat personalului neesenţial al consulatelor din Lahore şi Karachi, precum şi membrilor de familie să 'părăsească Pakistanul din motive de securitate', transmite agenția de știri AFP. 'Departamentul de Stat a ordonat angajaţilor neesenţiali ai guvernului american şi membrilor lor de familie de la consulatele americane din Lahore şi […]
11:00
Publicație de opoziție de la Budapesta: Tineri transportați de la Târgu Mureș la Szolnok pentru a face campanie pentru FIDESZ / Peste o duzină de tineri din Transilvania bat la uși, colectează date și organizează Marșul Păcii pentru 15 martie
Tinerii transilvăneni bat la uși pentru FIDESZ, construiesc bază de date, merg din stradă în stradă, ajutând campania FIDESZ, la Szolnok, scrie portalul ungar Telex, preluând un articol din ziarul Transtelex, cu sediul la Cluj-Napoca. Potrivit portalului, treisprezece tineri din Târgu Mureş și Satu Mare au fost aduși la reședința județului Jász-Nagykun-Szolnok, în oraşul Szolnok, […]
10:50
Adunarea Experţilor din Iran dezbate alegerea noului lider suprem al ţării, care este posibil să fie ales săptămâna viitoare, după ce Ali Khamenei a fost asasinat într-un atac israeliano-american sâmbătă, a declarat agenţiei Fars un înalt funcţionar la curent cu situaţia, transmite miercuri agenția de știri EFE. Potrivit acestei surse neidentificate, citată de Fars, sesiunea […]
10:50
Poliția italiană a prins o bandă de români specializată în spargerea magazinelor de ochelari / Autoritățile au recuperat de la ultimul jaf 600 de perechi, în valoare de 150 de mii de euro
Poliția italiană a arestat la Padova o bandă de români specializată în spargeri la magazine de optică, anunță presa italiană. Patru cetățeni români au fost arestați după un ultim jaf, petrecut zilele trecute, bunurile furate fiind recuperate și restituite. "Celula criminală transnațională", cum e denumită gruparea de români de presa italiană era specializată în spargeri […]
10:40
Sondaj Harvard: Capitalism sau socialism? Case proprietate privată sau de stat? Magazine alimentare de stat sau private?
Există o veche zicală conform căreia un conservator e un liberal care a fost tâlhărit. Să fie oare și unii socialiști doar niște capitaliști care nu realizează încă ce sunt? Nu, nu e un articol despre portofoliul de investiții al lui Bernie Sanders. Nu e o poveste deprimantă despre ipocrizie, ci, din contră, una îmbucurătoare […]
10:40
Gazele continuă să se scumpească în Europa pentru a treia zi consecutiv / Transportatorii nu sunt convinşi de planul american
Preţurile de referinţă la gaze în Europa şi-au continuat creşterea miercuri dimineaţa, după ce marţi au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijociu se extinde, ceea ce eclipsează un plan american destinat protejării transporturile maritime în zona crucială a Strâmtorii Ormuz, transmite agenția de știri Bloomberg, […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:30
Israelul extinde aria bombardamentelor asupra Libanului și vizează zona palatului prezidenţial / Cel puţin 11 morţi în cursul nopţii # G4Media
Israelul a extins miercuri aria loviturilor sale asupra Libanului, vizând sectorul palatului prezidenţial din Beirut şi alte zone din sudul capitalei, precum şi bastioane ale mişcării şiite Hezbollah, atacuri soldate cu cel puţin 11 morţi, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. De luni, Israelul desfăşoară o campanie masivă de bombardamente în Liban, susţinând […] © G4Media.ro.
10:30
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România cere Guvernului reducerea cel puţin la jumătate a accizelor la motorină şi benzină pentru a susţine transporturile, industria şi consumul de alimente # G4Media
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) solicită Guvernului reducerea cel puţin la jumătate a accizelor la motorină şi benzină pentru a susţine transporturile, industria şi consumul de alimente, în vederea evitării unei crize economice, în contextul ameninţării de pe piaţa internaţională a carburanţilor. „Ministrul Energiei a revenit asupra declaraţiei pe care a dat-o […] © G4Media.ro.
10:20
Comandamentul militar american responsabil pentru atacurile împotriva navelor suspectate de contrabandă cu droguri în Caraibe şi Pacific a confirmat marţi că a lansat operaţiuni comune cu Ecuador pentru combaterea traficului de stupefiante, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Comandamentul militar american pentru America Latină şi Caraibe (SouthCom) a indicat că cele două ţări […] © G4Media.ro.
10:20
Pe 8 martie, Timișoara 21k aduce la start peste 2000 de alergători, dintre care 600 de femei # G4Media
A 7-a ediție a Timișoara 21k by SportGuru va avea loc pe 8 martie 2026 în Piața Libertății din Timișoara. Evenimentul propune alergătorilor amatori și de elită 5 curse – 21k by SportGuru, 10k powered by HUAWEI Watch GT Runner 2, cursa de 5k, cursa populară 2.5k și Linde Kids Run, pentru copii cu vârste […] © G4Media.ro.
10:10
„De pe ultimul loc, direct pe primul până la virajul 1” – Predicția uluitoare despre Ferrari înainte de F1 2026 # G4Media
Will Buxton, analist în lumea F1, transmite că toată lumea este geloasă pe Ferrari pentru aripa spate rotativă. Mai mult decât atât, jurnalistul transmite că Ferrari poate să pornească ultima de pe grila de start și să fie în frunte până la primul viraj. Ferrari, tun financiar în 2025, deși sezonul a fost unul dezastruos […] © G4Media.ro.
10:10
Un test rapid de salivă pentru detectarea unor tipuri de cancer, dezvoltat de cercetători australieni # G4Media
O echipă de cercetători din Australia a dezvoltat un instrument rapid şi accesibil din punct de vedere al costurilor de diagnosticare pe baza unei analize a salivei, care ar putea permite depistarea precoce a mai multor tipuri de cancere comune, transmite miercuri agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Echipa de la Universitatea Tehnologică din […] © G4Media.ro.
10:10
Româncele conduc 240 de companii în regiunea Siena (Toscana) / Afacerile deținute de femei reprezintă un sfert din totalul întreprinderilor din provincie / În afara italiencelor, româncele sunt cele mai numeroase în business # G4Media
În regiunea Siena, în centrul Italiei, în Toscana, una din patru întreprinderi este condusă de femei, iar străinii se află în frunte, anunță presa italiană. Există aici 6.639 de întreprinderi conduse de femei (întreprinderi în care femeile dețin o participație majoritară și proprietatea), practic neschimbat față de 2024 (cu o întreprindere mai mult). În ansamblu, […] © G4Media.ro.
09:50
Ședință tensionată a coaliției de guvernare privind bugetul pe 2026 / PNL presează pentru o discuție finală / PSD amenință cu blocaje și ieșirea de la guvernare # G4Media
Coaliţia de guvernare s-a reunit miercuri în şedinţă pentru o nouă rundă de discuţii privind finalizarea proiectului Legii bugetului de stat. Ședința are loc pe un fundal tensionat, în conițiile în care PNL consideră că aceasta trebuie să fie discuția finală asupra proiectului, în timp ce PSD a amenințat cu blocarea bugetului și chiar […] © G4Media.ro.
09:40
Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi asasinat, avertizează Israelul / „Armata va acționa prin orice mijloace pentru a îndeplini această misiune”, afirmă ministrul Apărării, Israel Katz # G4Media
Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a declarat miercuri că orice succesor al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, va fi „o ţintă” destinată asasinării, potrivit unui comunicat al biroului său, informează AFP, preluată de Agerpres. „Orice lider numit de regimul terorist iranian va fi o ţintă neechivocă pentru eliminare”, a afirmat Israel Katz. „Prim-ministrul […] © G4Media.ro.
09:30
Aryna Sabalenka, lidera din tenisul de câmp feminin, și-a anunțat fanii pe rețelele sociale că se va mărita. Sportiva din Belarus a postat un filmuleț în care a fost cerută în căsătorie. Aryna Sabalenka se va căsători cu Jorgos Frangoulis Jorgos Frangoulis, iubitul Arynei, a cerut-o pe aceasta în căsătorie, iar momentul a fost postat pe […] © G4Media.ro.
09:30
Propaganda rusă despre războiul din Iran: Washingtonul mizează pe un triumf rapid / Moscova și Beijingul formează o largă alianță, capabilă să asigure înfrângerea strategică a Statelor Unite # G4Media
În februarie 1991, în timpul primului război din Golf, președintele George Bush a făcut apel „să ne ridicăm și să-l înlăturăm de la putere pe Saddam Hussein”. Oamenii din anturajul lui Saddam l-au trădat, iar Irakul a pierdut războiul cu SUA, pierzând mai mult de un milion de vieți. Astăzi însă nu este anul ’91, […] © G4Media.ro.
09:10
Următoarele patru săptămâni vor stabili dacă economia Europei se va confrunta cu o nouă criză. Aceasta este durata, potrivit afirmațiilor lui Donald Trump, a atacurilor SUA asupra Iranului – atacuri care l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei, au declanșat un val de represalii în tot Orientul Mijlociu și au făcut ca prețurile la energie să […] © G4Media.ro.
09:10
Legendarul Ruud Gullit a lansat un atac duc la adresa fotbalului prezentului. Fostul câștigător al Balonului de Aur transmite că sportul rege a devenit „absolut oribil” și că „nu se mai uită la fotbal”. Fost câștigător al Balonului de Aur, Gullit a criticat în termeni duri fotbalul actual. Într-un podcast difuzat pe Ziggo Sport, Ruud […] © G4Media.ro.
09:10
Surse: Avocatul Poporului va ataca la CCR ordonanța guvernului care prevede concedieri în administrația publică / Reacția lui Renate Weber: „Încă analizăm” # G4Media
Surse g4media.ro susțin că Avocatul Poporului urmează să sesiseze Curtea Constituțională cu privire la ordonanța de urgență care vizează reforma administrației publice și care include și reducerea cu 10% a posturilor din primării și consilii județene. Renate Weber a precizat pentru g4media că documentul este analizat, în prezent, de instituția Avocatului Poporului. „Deocamdată ordonanța este […] © G4Media.ro.
09:00
Transgaz: Nu sunt probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale / ”Mai avem circa un miliard de metri cubi de gaze înmagazinate, 33% din capacitatea totală de depozitare a României” # G4Media
România nu are nicio problemă cu acoperirea necesarului de consum de gaze naturale, aprovizionare nefiind afectată de escaladarea tensiunilor și blocajele din Orientul Mijlociu, a dat asigurări Ion Sterian, directorul general al Transgaz, într-o declarație pentru Mediafax. Resursele de gaze naturale ale României, din producția internă și depozitele care încă mai au o treime din […] © G4Media.ro.
08:50
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lista zborurilor anulate miercuri de pe Aeroportul Otopeni, informează Mediafax. Potrivit CNAB, 29 de zboruri care nu vor fi operate miercuri. Este vorba de 14 decolări și 15 aterizări spre aeroporturi din zona Orientului Mijlociu. Lista zborurilor anulate: COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A. 1 | AWG4406 | 04.03.2026 […] © G4Media.ro.
08:50
Inter a bifat o remiză (0-0) pe terenul celor de la Como în manșa tur, iar acum este mare favorită la calificarea în finala Cupei Italiei. Cristi Chivu nu a fost însă mulțumit de evoluția echipei sale: „nu a fost un meci plăcut de urmărit”. Fără vedeta Lautaro Martinez și cu alte absențe, Chivu a […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:30
Războiul din Orientul Mijlociu prin ochii influencerilor români din Dubai: De ce apără creatorii de conținut un brand de lux în plin conflict pe care îl minimizează / Tzancă Uraganu, viral pe TikTok: Veniți liniștiți, ne bucurăm de distracție chiar dacă mai sunt petarde # G4Media
Poante despre „miros de kerosen” de la rachete și despre drone care „nu se mănâncă” — așa au ales unii influenceri români să glumească despre escaladarea războiului din Orientul Mijlociu. În contextul imaginilor cu explozii și coloane de fum din Dubai, oraș perceput mult timp drept un bastion al siguranței și luxului din regiune, reacțiile […] © G4Media.ro.
08:30
Povestea urii dintre SUA și Iran, care a început acum 47 de ani / Lunga serie de victime a grupărilor teroriste finanțate de Teheran – presă # G4Media
Acesta nu este războiul lui Donald Trump. Conflictul dintre Iran și America l-a pus pe ayatollahul Khomeini împotriva lui Jimmy Carter, pe Khomeini însuși împotriva lui Ronald Reagan și apoi pe protejatul său Khamenei împotriva tuturor celorlalți președinți americani. Iar termenul „război” nu este metaforic, transmite Il Corriere della Sera, citată de Rador Radio România. […] © G4Media.ro.
08:30
Como și Inter au remizat, scor 0-0, în manșa tur din semifinalele Cupei Italiei la fotbal. Rezultatul este unul bun pentru echipa antrenată de Cristi Chivu în perspectiva returului de pe Giuseppe Meazza. Nu au fost goluri marți seara la Como, deși jocul a avut ritm și au fost ocazii de gol. Rezultatul o apropie […] © G4Media.ro.
08:20
Mai multe locuințe au fost afectate sau se află în pericol, iar zeci de persoane au fost evacuate preventiv, în urma unei alunecări de teren aflate în desfășurare în Slatina, anunță Mediafax. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, incidentul are loc pe strada Grădiște din municipiul Slatina. Autoritățile anunță că în […] © G4Media.ro.
07:50
Cinci morți în Spania, după prăbușirea unei pasarele pe o plajă din nordul țării / O a șasea persoană este dată dispărută # G4Media
Cinci persoane au murit şi alta este dispărută după ce o pasarelă s-a prăbuşit marţi pe o plajă din Santander, în nordul Spaniei, au indicat autorităţile locale, citate de AFP. „Echipele de căutare continuă să lucreze pentru a găsi persoana dispărut”’, a scris pe X primarul oraşului Santander, Gema Igual, care a deplâns moartea a […] © G4Media.ro.
07:50
Secretarul american pentru Comerţ depune voluntar mărturie în fața parlamentului, după ce numele i-a apărut în dosarele „Epstein” # G4Media
Secretarul american pentru Comerţ, Howard Lutnick, a acceptat să depună mărturie în faţa comisiei parlamentare despre legăturile sale din trecut cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a anunţat marţi preşedintele acesteia, republicanul James Comer, notează AFP. „Secretarul Lutnick a acceptat să se prezinte în mod voluntar în faţa comisiei Camerei Reprezentanţilor”, a declarat James Comer, […] © G4Media.ro.
07:50
Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport / Elevul de 14 ani s-a prăbușit brusc din picioare # G4Media
Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, după ce un elev în vârstă de 14 ani a decedat, marți, în timp ce se afla la ora de sport, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. Băiatul era elev în clasa a VIII-a la Şcoala gimnazială din satul […] © G4Media.ro.
07:50
De ce a eșuat republica islamică a Iranului după aproape 50 de ani de la revoluție? Experimentul iranian a încercat să demonstreze că religia poate prelua pe deplin frâiele statului modern – analiză The Jerusalem Post # G4Media
Republica Islamică a Iranului s-a trezit astăzi în toiul celei mai profunde rupturi prin care a trecut după 1979. Teheranul a confirmat formal moartea Conducătorului Suprem, ayatolahul Ali Khamenei, alături de o serie de alți demnitari și comandanți ai Gărzilor Revoluționare (IRGC), scrie The Jerusalem Post, citat de Rador Radio România. Pentru prima dată după […] © G4Media.ro.
07:40
Criza de kerosen din Cuba lovește turismul pe insulă, a doua cea mai mare sursă de valută a țării / Șase companii aeriene și-au suspendat zborurile # G4Media
Penuria de kerosen pe aeroporturile din Cuba va continua cel puţin până în aprilie, potrivit unei notificări a autorităţilor aeroportuare transmise marţi companiilor aeriene, în plină blocadă energetică impusă de Washington insulei comuniste, notează AFP, preluată de Agerpres. Conform acestei notificări destinate companiilor aeriene şi vizibilă pe site-ul Companiei cubaneze de navigaţie aeriană (ECNA), lipsa […] © G4Media.ro.
07:40
Ziua a cincea de război în Orient: Qatar a arestat 10 persoane acuzate de spionaj pentru Gardienii Revoluției / Arabia Saudită a distrus două nave de croazieră interceptate la sud de Riad / Iranul susține că deține ”controlul absolut” asupra Strâmtorii Hormuz # G4Media
Qatar a arestat 10 persoane acuzate de spionaj pentru Gardienii Revoluției, transmite Jerusalem Post în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu. Arabia Saudită a transmis că a distrus două nave de croazieră interceptate la sud de Riad, în timp ce Iranul susține că deține ”controlul absolut” asupra Strâmtorii Hormuz. Ora 07:31 Qatarul a […] © G4Media.ro.
07:40
EXCLUSIV INTERVIU Robert Berza (Edge Institute): „La digitalizare, România are un scor de neprezentare. Trebuie să încetăm să mai căutăm probleme la soluții” # G4Media
România anului 2026 se află într-un paradox digital… deținem un bazin de talente tehnice, dar ocupăm ultimul loc în Europa la capitolul adopție și servicii publice digitale. Într-un interviu pentru TechRider.ro, Robert Berza, director executiv al think-tank-ului Edge Institute, explică de ce digitalizarea nu este un proiect tehnic ci, mai degrabă, unul de supraviețuire economică. […] © G4Media.ro.
07:40
Întârzieri la metroul din Cluj / Primăria a cerut constructorilor un grafic de recuperare / Constructor: anumite etape nu pot fi accelerate # G4Media
Lucrările la metroul din Cluj-Napoca au înregistrat întârzieri, iar Primăria a cerut constructorilor să prezinte un grafic pentru recuperarea decalajelor, anunță Actual de Cluj. Întârzierile au fost generate de condițiile meteo nefavorabile și de alunecările de teren din zona șantierului. Potrivit unor declarații făcute de viceprimarul Dan Tarcea, primăria așteaptă respectivul calendar clar de măsuri […] © G4Media.ro.
07:30
Cancelarul Germaniei i-a cerut lui Donald Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina / Fără UE, pacea „nu va funcționa”, avertizează Friedrich Merz # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marţi pe preşedintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Moscovei şi a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace în Ucraina, scrie dpa, citată de DPA. „Nu suntem pregătiţi să acceptăm un acord care este negociat peste capetele noastre”, a […] © G4Media.ro.
07:30
Cât timp mai poate Iranul să continue să atace Israelul? Cum arată arsenalul de rachete al Teheranului # G4Media
Statul evreu a fost supus atacurilor cu rachete balistice iraniene timp de câteva zile. În ciuda unui stoc mare, arsenalul Teheranului este limitat de atacurile aliaților – o constrângere care ar putea scurta durata acestui bombardament, scrie L’Express, citată de Rador Radio România. Sirenele sună la intervale regulate, școlile rămân închise, iar economia stagnează. De […] © G4Media.ro.
