Escrocheria „Case la cheie”. Victimele erau abordate pe rețelele de socializare. Cum cădeau în plasă?

Se împlinesc 49 de ani de la cutremurul care a devastat România. Peste 1.500 de oameni au murit atunci și peste 11.000 au fost răniți. Acum, românii se tem de un seism similar însă mulți recunosc că nu sunt pregătiți să se descurce în primele 72 de ore după dezastru.