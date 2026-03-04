Escrocheria „Case la cheie”. Victimele erau abordate pe rețelele de socializare. Cum cădeau în plasă?
Newsweek.ro, 4 martie 2026 15:20
O escrocherie cu „case la cheie” a fost oprită de polițiștii din București. Escrocii au fost prinși în urma unor percheziții domiciliare în județul Giurgiu unde au fost descoperit eprobe impotrante. Prejudiciul este de 1.6 milioane de lei.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
15:40
b1TV: Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele # Newsweek.ro
Traian Băsescu a analizat inițiativa Franței de a extinde umbrela nucleară pentru a proteja statele din Europa de eventuale amenințări. El a cântărit avantajele și dezavantajele pe care le-ar avea România dacă s-a alătura acestei inițiative.
15:40
BREAKING O rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre Turcia, distrusă de apărarea NATO # Newsweek.ro
Turcia a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran a fost interceptată și distrusă de sistemele de apărare aeriană ale NATO. Proiectilul a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei înainte de a fi neutralizat deasupra estului Mediteranei.
15:40
Acarii Păun au tras ponoasele în dosarul „Chelnerița”, în care fostul șef al Administrației Bazinale a Apelor Iași a fost judecat pentru că ar fi făcut două angajări ilegale, prin detașare de la primăria unei comune sucevene.
Acum 30 minute
15:20
Escrocheria „Case la cheie”. Victimele erau abordate pe rețelele de socializare. Cum cădeau în plasă? # Newsweek.ro
O escrocherie cu „case la cheie” a fost oprită de polițiștii din București. Escrocii au fost prinși în urma unor percheziții domiciliare în județul Giurgiu unde au fost descoperit eprobe impotrante. Prejudiciul este de 1.6 milioane de lei.
Acum o oră
15:10
Cum au murit Toma Caragiu și Doina Badea la cutremurul din 1977? Se împlinesc 49 de ani de la marea tragedie # Newsweek.ro
S-au împlinit 49 de ani de la marele cutremur din 4 martie 1977. Au decedat peste 1.500 de oameni printre care actorul Toma caragiu și cântăreața Doina Badea.
15:00
Strâmtoarea Ormuz, „zona roșie” din Golf. Iranul instituie „blocada totală”. Un petrolier a sfidat Teheranul # Newsweek.ro
Garda Revoluționară iraniană a transmis miercuri dimineață că deține „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru transportul petrolului global, însă un petrolier a traversat zona în plin conflict, îndreptându-se spre un port din Emiratele Arabe Unite.
Acum 2 ore
14:40
Rusia mai pierde o fregată din flota Mării Negre. Ucraina a atacat cu drone aeriene și maritime # Newsweek.ro
O fregată rusească din clasa Amiral Grigorovici ar fi putut fi avariată sau distrusă în atacul ucrainean cu drone și drone maritime peste noapte asupra portului Novorossiisk, pe 2 martie, după ce imaginile din satelit au arătat fum ridicându-se dintr-una dintre nave.
14:30
Moldova a decretat Stare de Alertă Energetică. Ce înseamnă acest lucru și ce măsuri se iau? # Newsweek.ro
Guvernul de la Chișinău a decreta Stare de Alertă Energetică în Republica Moldova, pentru o perioadă de 60 de zile, din cauza efectelor războiului din Orientul Mijlociu, care s-au adăugat celor generate de războiul Rusia - Ucraina.
14:20
Crima din Cenei. Cei doi minori inculpați, trimiși în judecată. Băiatul de 13 ani nu răspunde penal # Newsweek.ro
Cei doi minori inculpați în crima de la Cenei, în care victimă a fost Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, au fost trimiși în judecată, în stare de arest preventiv pentru omor calificat, profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.
14:20
Proiectul de buget pentru 2026 va fi transmis Parlamentului săptămâna viitoare. Cine va primi mai mulți bani # Newsweek.ro
Surse politice susțin că proiectul de buget va fi transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice.
14:10
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari # Newsweek.ro
Bugetul României va fi gata doar săptămâna viitoare când va fi trimis în Parlament. Ajutoarele la pensie și eliminarea CASS la mame sunt punctul pe care nu s-a înțeles PSD și PNL. Se caută finanțare europeană pentru pensionari.
14:00
Fabrică ilegală de ţigări, descoperită la periferia Timişoarei. Gruparea alimenta piaţa neagră # Newsweek.ro
Poliţiştii şi procurorii din judeţul Caraş-Severin au descoperit, miercuri, la periferia Timişoarei, o fabrică ilegală de ţigări cu sute de baxuri de ţigarete şi tone de tutun.
13:50
Ungaria se leagă degeaba de România cu o nouă autostradă în 6 luni. La noi, „Someș Express” a fost amânat # Newsweek.ro
Ungaria se leagă de România, în dreptul localității Oar, cu o nouă autostradă în 6 luni. Dar, degeaba. La noi, începerea lucrărilor la „Someș Express”, drumul de viteză de 11 km dintre Oar și Satu Mare, au fost amânată pentru mai 2027, deși contractul e semnat din octombrie 2025.
Acum 4 ore
13:40
Două zboruri organizate din Dubai către România ar trebui să decoleze în această seară, anunță Ministerul de Externe. Mii de români sunt blocați în regiune, după ce SUA și Israelul au declanșat operațiunea împotriva Iranului.
13:20
Pensiile au crescut cu 1 leu în februarie, deși trebuiau indexate cu 190 lei. Cât e pensia de invaliditate? # Newsweek.ro
Pensiile ar fi trebuit indexate cu 7% la 1 ianuarie 2026, dar acest lucru nu s-a întâmplat. În schimb, potrivit datelor de la Casa de Pensii, pensiile au crescut cu un singur leu în medie în luna februarie. Cât e pensia de urmaș și de invaliditate?
13:10
Nu este niciodată prea devreme să vă gândiți la sănătatea articulațiilor. Artrita poate apărea la orice vârstă, iar riscul crește odată cu înaintarea în vârstă. Deși procesul natural de uzură a articulațiilor nu poate fi oprit complet, există strategii de protejare.
13:00
Rusia denunţă un atac ucrainean asupra unei nave care transporta gaz lichefiat în Marea Mediterană # Newsweek.ro
Ministerul Transporturilor din Rusia a denunţat miercuri un atac comis de drone navale ale Ucrainei în Marea Mediterană împotriva unei nave ruseşti care transporta gaze naturale lichefiate (GNL), informează EFE.
12:50
Războiul contra Iranului vor costa SUA suma de 210.000.000.000$. Cam jumătate din PIB-ul anual al României # Newsweek.ro
În timp ce Statele Unite continuă Operaținea Epic Fury - campanie militară împotriva Iranului, lansată în parteneriat cu Israelul - costul financiar asupra contribuabililor americani începe să fie evidențiat de observatorii bugetari de pe Beltway și din mediul acade
12:40
România are Cloud Privat Guvernamental. Costul total al proiectului se ridică la 370.000.000 € # Newsweek.ro
Cloudul Privat Guvernamental, cea mai amplă infrastructură digitală critică dezvoltată în România a intrat în etapa operațională la nivel național și va reprezenta baza tehnică pentru serviciile publice digitale ale statului. Costul total al proiectului se ridică la 370.000.000€.
12:30
Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro # Newsweek.ro
Localitatea Brad este municipiu de județ deși are numai 12.000 de locuitori. Orașul înregistrează cheltuieli cu cu 2.000.000 euro mai mari ca veniturile, și o datorie de peste 7.000.000 lei. Dă 1.200.000 euro pe cei 145 de angajați.
12:30
Avertismentul ambasadorului Israelului la București: Iranul poate lovi NATO. Cât de protejată e România # Newsweek.ro
Ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor, avertizează că Iranul ar putea ataca un stat NATO în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Diplomatul spune că operațiunea militară SUA-Israel urmărește eliminarea regimului de la Teheran.
12:00
Iarna 2026 se anunță grea. Prețul gazelor, la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Și continuă să crească # Newsweek.ro
Nici n-am ieșit încă bine din iarna 2025, că iarna 2026 se anunță foarte grea din punct de vedere financiar. Pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, prețul gazelor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Și continuă să crească. Iar depozitele trebuie umplute.
12:00
Patru din cei şase militari americani ucişi în Orientul Mijlociu au fost identificaţi, afirmă Pentagonul # Newsweek.ro
Patru din cei şase soldaţi americani ucişi la începutul războiului din Orientul Mijlociu au fost identificaţi, a indicat Pentagonul, precizând că aceştia au murit în prima zi a ofensivei americano-israeliene, transmite AFP.
11:50
Avertisment pentru pensionari. Documentul care trebuie depus, ca să nu rămâi fără pensie. Mai este doar o lună # Newsweek.ro
Pensionarii români, care locuiesc într-o altă țară, au obligația de a depune Certificatul de viață. Acest document are scopul de a atesta faptul că pensionarul este în viață. Fără acest certificat depus, pensionarul nu mai beneficiază de pensie.
Acum 6 ore
11:30
Protest, la Complexul Energetic Oltenia. Aproape 1.500 de angajați, fără contract de muncă de la 1 aprilie # Newsweek.ro
Circa 300 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) protestează, în fața sediului companiei din Târgu Jiu, fiind nemulțumiți că aproape 1.500 de angajați vor rămâne fără contract de muncă de la 1 aprilie.
11:20
Turcia își arată colții către Iran: Faceți o mare greșeală! Ce l-a enervat pe Erdogan? # Newsweek.ro
Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, a declarat marţi seara că atacurile nediscriminatorii ale Iranului asupra mai multor ţări din Golf, într-o acţiune de represalii pe fondul bombardamentelor israeliano-americane, constituie o strategie incredibil de greşită.
11:10
Tichete de kinetoterapie pentru persoanele cu handicap. Ce să faci dacă nu ți se decontează ședințele # Newsweek.ro
Persoanele cu handicap au dreptul, anual, la tichete de valoare pentru terapia bazată pe recuperare medicală sau kinetoterapie, după cum urmează: 12 tichete pentru persoanele cu handicap grav, 6 tichete pentru persoanele cu handicap accentuat.
11:00
Argint pentru România la Campionatul European de Schi-Alpinism. Matei Petre, pe a doua treaptă a podiumului # Newsweek.ro
Sportivul Matei Petre a câştigat medalia de argint în proba de sprint, categoria U18, la Campionatele Europene de Schi-Alpinism de la Shahdag.
10:50
Motivul pentru care aplicația online de bitele CFR urmează să fie suspendată. Ce se întâmplă cu sistemul? # Newsweek.ro
CFR Călători informează că aplicația de cumpărare online a biletelor nu va funcționa în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22:00 – 03:00. Iată care e motivul.
10:30
Captură impresionată de haine și parfurmuri contrafăcute, într-un autocar cu turiști. De unde erau aduse? # Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit peste 6.400 de produse vestimentare și de parfumerie susceptibile a fi contrafăcute, estimate la o valoare de peste 1,1 milioane lei. Toate erau într-un autocar cu turiști.
10:30
Horoscop chinezesc 5 martie. Care sunt cele 6 zodii care au mare noroc și succes? Au energia Tigrului # Newsweek.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și succes major pe 5 martie 2026. Joi are energia unei Zile de Stabilire a Tigrului de Pământ, iar acest An al Calului de Foc vă amplifică curajul.
10:20
Microbuz modificat pentru ascunderea țigărilor de contrabandă, oprit la Giurgiu. Ce era trecut în acte? # Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră au descoperit, în urma unor acțiuni de tip BLITZ, 250.000 de țigarete, pe care un cetățean român a încercat să le introducă ilegal în țară.
10:20
Urmează scumpiri în lanț! Prețul la motorină a crescut de la 8,25 lei/l la 8,43 lei/l în 6 zile. Benzina, 8,13 # Newsweek.ro
Prețul carburanților explodează din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Prețul la motorină, ce scumpește transporturile și generează imediat scumpiri în lanț, a crescut de la 8,25 lei/l la 8,43 lei/l în 6 zile. Iar motorina superioară a sărit deja de 9 lei/l la unele stații.
10:10
Un cutremur ca cel din 4 martie 1977 s-ar putea produce în orice moment. Cât de pregătiți suntem acum? # Newsweek.ro
Se împlinesc 49 de ani de la cutremurul care a devastat România. Peste 1.500 de oameni au murit atunci și peste 11.000 au fost răniți. Acum, românii se tem de un seism similar însă mulți recunosc că nu sunt pregătiți să se descurce în primele 72 de ore după dezastru.
09:50
Politico: Moartea lui Ali Khamenei amplifică paranoia lui Vladimir Putin și obsesia pentru victoria în Ucraina # Newsweek.ro
Uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei într-un atac atribuit Israelului și susținut de SUA a declanșat temeri profunde la Kremlin. Potrivit analiștilor, evenimentul a accentuat paranoia lui Vladimir Putin și determinarea sa de a câștiga cu orice preț războiul din Ucraina.
Acum 8 ore
09:40
Datoria externă a Bulgariei este 25.000.000.000 €. România s-a îndatorta cu această sumă într-un singur an # Newsweek.ro
România are o datorie externă uriașă care a depășit suma de 220 de miliarde de euro. Bulgaria are o datorie de numai 25 miliarde de euro. Aproape cu aceiași sumă s-a împrumutat România într-un singur an - 2025.
09:30
Tragedie pe litoralul spaniol. Cinci tineri au murit după prăbușirea unei pasarele pe o plajă din Santander # Newsweek.ro
Cel puțin cinci persoane au murit și una este dispărută după ce o pasarelă din lemn s-a prăbușit pe o plajă din Santander, în nordul Spaniei. Victimele făceau parte dintr-un grup de tineri aflați la plimbare pe faleză.
09:20
200 lei pe lună pentru copiii cu handicap. În care oraș din România se oferă sprijinul? Care sunt condițiile? # Newsweek.ro
Copiii cu dizabilități din Municipiul Huedin vor primi un sprijin financiar lunar în valoare de 200 de lei. Plata se face prin virament bancar.
09:10
Avertismentul lui Merz pentru Trump: „Europa să participe la negocierile de pace privind Ucraina” # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut președintelui Donald Trump, la Casa Albă, ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru pacea din Ucraina. Liderul german spune că un acord fără UE nu poate fi durabil și cere presiuni mai mari asupra Rusiei.
09:00
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari? # Newsweek.ro
Este ultima zi de negocieri pe bugetul din 2026. PSD nu vrea să renunțe la măsurile sociale care prevăd ajutoare de până la 1.000 de lei la pensie și eliminarea CASS la mame. Guvernul spune că nu are bani nici pentru jumătate din măsurile sociale.
08:50
Temperaturi de primăvară în România, cu soare și grade pe plus. În ce județe vor fi 16 grade la prânz? # Newsweek.ro
Miercuri se arată soarele și vremea frumoasă cuprinde aproape toată țara, însă dimineața este ceață în sud-est și centru.
08:40
Ministerele cheie pierd bani în noul buget, Înalta Curte primeşte dublu pentru salarii restante. De ce? # Newsweek.ro
Ministerele care vor primi cei mai mulţi bani sunt, în ordine: Munca, Educaţia, Apărarea, Transporturile, Internele, Sănătatea şi Dezvoltarea. Însă cele mai multe vor primi mai puţini bani faţă de anul trecut, în timp ce bugetul Înaltei Curţi este dublu faţă de anul trecut=.
08:30
Spania îşi apără rolul în NATO după criticile lui Donald Trump privind cheltuielile de apărare # Newsweek.ro
Spania și-a apărat rolul în NATO după ce președintele american Donald Trump a criticat cheltuielile de apărare ale țării și a amenințat că va întrerupe legăturile comerciale cu aceasta, relatează CNN și Reuters.
08:20
LIVE Război în Orient: Fiul lui Ali Khamenei, noul ayatollah. Consulatul SUA din Dubai, atacat de drone # Newsweek.ro
Conflictul dintre Iran, Israel și SUA intră în a cincea zi. Mojtaba Khamenei a fost desemnat noul lider suprem al Iranului, în timp ce atacurile cu drone și rachete continuă între SUA, Israel și Iran. Sunt deja peste 800 de victime civile în războiul din Orientul Mijlociu.
08:20
Cine lucrează la birou în armată sau poliție iese la pensie la 65 de ani. Tanczos Barna: „Echitate socială” # Newsweek.ro
Cine lucrează la birou în armată sau poliție iese la pensie la 65 de ani. Tanczos Barna a vorbit despre „echitate socială” atunci când a abordat subiectul vârstei de pensionare în domenii precum siguranţă naţională, apărare şi ordine publică.
08:10
Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid a fost reţinut. A accidentat o femeie în trafic # Newsweek.ro
Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid a fost reţinut marţi seara, pentru 24 de ore, după ce a produs un grav accident de circulaţie în Capitală şi a fugit de la locul faptei, au declarat oficiali de la Brigada Rutieră.
08:00
Horoscop 5 martie. Luna în Balanță stârnește tensiuni în relațiile Peștilor. Berbecii trebuie să aibă răbdare # Newsweek.ro
Horoscop 5 martie. Luna în Balanță stârnește tensiuni în relațiile Peștilor. Berbecii trebuie să dea dovadă de răbdare. Gemenii sunt nevoiți să aleagă între responsabilitățile familiale și cele profesionale. Scorpionii sunt sfătuiți să fie mai flexibili în relațiile cu cei dragi.
08:00
Fiul lui Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei, pus la presiunea Gărzilor Revoluționare # Newsweek.ro
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem asasinat Ayatollah Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, potrivit unui raport publicat marți de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia.
07:50
România va participa la discuțiile privind mărirea stocurilor de arme nucleare din Franța # Newsweek.ro
România este una dintre ţările care au fost invitate la discutia pe tema iniţiativei franceze de creştere a stocului de arme nucleare al Franţei şi de explorare a unei cooperări mai strânse în materie de descurajare cu partenerii europeni interesaţi.
Acum 12 ore
07:40
Franța și Germania au creat un „grup de coordonare nucleară la nivel înalt”. Deocamdată. România lipsește # Newsweek.ro
Interesul Berlinului pentru descurajarea avansată promovată de președintele francez s-a materializat rapid în crearea unui „grup de coordonare nucleară la nivel înalt”. Acest lucru a fost anunțat de Macron și cancelarul Friedrich Merz într-o declarație comună.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.