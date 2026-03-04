Stelian Ion, fost ministru al Justiției, îi cere lui Nicușor Dan să respingă propunerile pentru marile parchete
PSNews.ro, 4 martie 2026 17:20
Propunerile de șefi ai marilor parchete sunt neinspirate, consideră fostul ministru al Justiției Stelian Ion. Deputatul USR i-a cerut președintelui Nicușor Dan să țină cont de reacțiile critice din societate și să respingă aceste nominalizări. Deputatul USR Stelian Ion îi cere președintelui Nicușor Dan să țină cont de reacțiile critice din societate și să respingă
Acum 30 minute
17:20
MAE: România are în acest moment planificate numeroase opţiuni, care includ zboruri de repatriere asistată # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a declarat miercuri că România are în acest moment planificate numeroase opţiuni, care includ zboruri de repatriere asistată cu chartere şi zboruri de evacuare dar ca acestea să fie posibile, condiţia este ca spaţiile aeriene să fie deschise. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea a declarat într-o
17:20
Stelian Ion, fost ministru al Justiției, îi cere lui Nicușor Dan să respingă propunerile pentru marile parchete # PSNews.ro
17:20
Prioritatea Europei este dezamorsarea crizei din Iran și protejarea civililor, declară Oana Țoiu # PSNews.ro
Ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu, a declarat că diplomaţia europeană ar trebui să insiste pentru „un armistiţiu temporar negociat" în Orientul Mijlociu, pentru a permite evacuarea civililor, avertizând totodată că orice escaladare riscă să distragă atenţia şi resursele de la Ucraina, potrivit News.ro. Oana Ţoiu a vorbit în cadrul emisiunii „On the Record"
17:20
Rosatom suspendă activitatea la centrala atomoelectrică Bushehr și evacuează personalul rus din Iran # PSNews.ro
Agenţia nucleară rusă Rosatom a decis să oprească operaţiunile la centrala atomoelectrică de la Bushehr, singura din Iran, evacuând personalul rus din cauza riscurilor crescute generate de bombardamentele americano-israeliene. Centrala, care utilizează combustibil nuclear rusesc, are în prezent aproximativ 600 de specialiști ruși, dintre care 250 sunt permanenți. Directorul Rosatom, Alexei Lihacev, a subliniat că
17:20
Români blocați în Orientul Mijlociu: Recomandări de la singurul medic român acreditat pe repatrieri medicale # PSNews.ro
În contextul escaladării tensiunilor și blocajelor în Orientul Mijlociu, repatrierile medicale pentru cetățenii români devin o provocare majoră. Dr. Valentin Dingă, singurul medic român acreditat să organizeze astfel de transferuri, explică cum funcționează procedura, ce prevede legislația și ce trebuie să facă românii aflați în zone afectate de conflict. Repatrierile medicale, o cursă contra cronometru
17:20
20 de deputaţi şi 4 senatori vor să-l schimbe pe Ilie Bolojan şi să scoată USR de la guvernare # PSNews.ro
Un grup de parlamentari români transmit un mesaj vehement în contextul unei Românii care are nevoie urgentă de stabilitate politică. Liderul Grupului Parlamentar „Uniți Pentru România", deputatul Răzvan Mirel Chiriță, cere „coaliției prezentarea imediată a bugetului 2026 și schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, împreună cu scoaterea USR de la guvernare", arată Gândul.
17:20
Din cauza întârzierilor semnificative la controlul pașapoartelor, 89 de pasageri au fost lăsați în urmă pe insula spaniolă Lanzarote de către o aeronavă Ryanair. Incidentul a avut loc pe 25 februarie 2026, când zborul FR4756 către Bristol, Marea Britanie, a decolat fără ei. Zborul, care deja întârzia, a plecat fără toți pasagerii, în timp ce
17:20
Satul fantomă din Cipru: doar 30 de oameni au rămas după atacul cu dronă asupra bazei britanice RAF Akrotiri # PSNews.ro
Un sat situat în apropierea bazei RAF Akrotiri din Cipru a fost evacuat aproape în întregime după ce o dronă a lovit baza britanică în cursul nopții. În prezent, în comunitate au rămas doar aproximativ 30 de locuitori, majoritatea familiilor părăsind localitatea din teama unor noi atacuri scrie The Guardian.. Atacul cu dronă și evacuarea urgentă
Acum 2 ore
16:20
Ieșirile de capital din România și presiunea valutară asupra leului, amplificate de războiul din Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Piața financiară din România resimte efectele escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, investitorii retrăgându‑și capitalurile și generând presiune atât asupra dobânzilor titlurilor de stat, cât și asupra cursului euro/leu. În acest context de volatilitate globală, leul a pierdut teren în fața monedei euro, iar costul creditării statului a crescut semnificativ, arată Cursdeguvernare.ro. Ieșiri de capital și
16:20
PSD nu consideră închise discuţiile pe buget. Schimb de replici între Grindeanu şi Bolojan, în şedinţa coaliţiei # PSNews.ro
PSD nu consideră închise discuţiile pe buget, în condiţiile în care premierul Ilie Bolojan acceptă doar jumătate din măsurile propuse de PSD prin pachetul de solidaritate şi vrea tăierea investiţiilor locale la jumătate faţă de 2025, au precizat surse din PSD pentru News.ro. În şedinţa coaliţiei a avut loc un schimb de replici între Sorin
16:20
Într‑un nou semnal de escaladare a conflictului regional, Emiratele Arabe Unite (UAE) și Qatar au transmis avertizări dure la adresa Iranului după ce țara persană a lansat rachete și drone asupra teritoriului lor. Oficialii de la Doha și Abu Dhabi susțin că atacurile iraniene au depășit „toate liniile roșii" și că au „dreptul să răspundă",
16:20
Tot ce trebuie să știe șoferii despre suspendarea permisului din cauza neplății amenzilor. Modificări importante # PSNews.ro
Autoritățile au adus schimbări semnificative privind modul în care neplata amenzilor de circulație poate duce la suspendarea permisului de conducere. Noile reguli stabilesc termene mai clare pentru plata sancțiunilor și pentru contestarea acestora, oferind șoferilor mai multă predictibilitate, dar și responsabilități stricte pentru a evita pierderea dreptului de a conduce. Termene noi pentru plata amenzilor
16:20
Nicuşor Dan vizitează Varşovia, joi, la invitaţia preşedintelui Poloniei / Întrevedere și cu prim-ministrul Donald Tusk # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, va efectua joi, o vizită la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki, şeful statului urmând să aibă o întrevedere şi cu prim-ministrul Donald Tusk. Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.
16:20
Scandal în coaliție. PSD îl acuză public pe Bolojan că blochează adoptarea bugetului. Unde au ajuns discuțiile # PSNews.ro
PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că blochează adoptarea bugetului de stat. A inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor, susține PSD. Social-democrații se vor reuni pentru a stabili dacă votează bugetul. Reprezentanții PSD transmit, prin intermediul unui comunicat de presă, că
16:20
România își promovează oferta turistică la ITB Berlin, cea mai mare bursă de turism din lume # PSNews.ro
Între 3-5 martie România este prezentă la Bursa Internațională de Turism (ITB Berlin), având ca scop consolidarea prezenței pe piața germană, principala sursă de turiști străini. Standul României, organizat de Ministerul Economiei, reunește 30 de co-expozanți, inclusiv agenții de turism și hotelieri. Un element de noutate este promovarea Via Transilvanica, evidențiind potențialul țării pentru turism
Acum 4 ore
15:10
Coaliția de guvernare a decis ca proiectul de buget pentru anul 2026 să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare # PSNews.ro
Coaliția de guvernare a decis ca proiectul de buget pentru anul 2026 să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice și avizarea lui în ședința de Guvern și la Consiliul Economic și Social, poitrivit surselor Ps News. Decizia politică intervine într-un moment în care negocierile interne sunt intense, iar liderii formațiunilor din Coaliție
15:10
Dolarul a înregistrat miercuri cea mai mare scădere din ultima lună, după ce New York Times a publicat un raport despre posibile negocieri între Iran și SUA. New York Times a relatat că agenți iranieni s-au oferit să discute condițiile pentru încheierea războiului. Indicele Bloomberg Dollar Spot a slăbit cu până la 0,4% după publicarea raportului, înainte
15:10
România din Primării. Marea problemă a edililor după adoptarea bugetului. Bolojan, taxat dur: „Lipsă de asumare!” # PSNews.ro
Campania „România din Primării" continuă la PS News cu vocea administrației rurale. De această dată, am stat de vorbă cu primarul comunei Bogdănești, județul Bacău, aflat la primul mandat, care descrie realitatea dură a unei primării mici: bugete întârziate, proiecte blocate, fonduri europene care „nu stau într-o găleată" și o administrație care funcționează la limită.
15:10
O navă rusească încărcată cu GNL s-a scufundat în Marea Mediterană, între Libia şi Malta. Pe cine acuză Moskova # PSNews.ro
Nava rusească Arctic Metagaz, încărcată cu gaze naturale lichefiate (GNL) s-a scufundat în Marea Mediterana, între Libia şi Malta, în urma unor "explozii bruşte" de origine necunoscută, anunţă miercuri autorităţile libiene, relatează AFP. Un semnal SOS lansat de nava Arctic Metagaz a fost primit marţi seara, anunţă Autoritatea libiană a Porturilor şi Transportului Maritim. Exploziile au
15:10
NATO a doborât o rachetă iraniană care se îndrepta către Turcia: „Postura noastră de apărare rămâne puternică” # PSNews.ro
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran și care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a trecut prin Siria și Irak a fost distrusă de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO în estul Mediteranei. Ministerul a precizat într-un comunicat că nu au existat victime sau răniți în
15:10
Mihai Daraban: Mediul de afaceri rămăne cel mai bun ambasador pentru relațiile economice bilaterale # PSNews.ro
Misiunea economică a Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), aflată în desfășurare în Republica Peru, a continuat, în data de 3 martie 2026, cu o întâlnire oficială la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Peru, în cadrul căreia reprezentanții mediului de afaceri românesc au purtat discuții cu viceministrul de externe Felix Denegri Boza, pe
15:10
Un studiu recent arată că un număr tot mai mare de lucrători din Uniunea Europeană – printre care și români – părăsesc Germania în primii ani după sosire, în ciuda nevoii acute de personal calificat pe piața muncii. Principalele motive invocate sunt costul ridicat al vieții, condițiile de muncă și lipsa sentimentului de apartenență, potrivit Euronews.
15:10
Legea care implementează referendumul pentru București a trecut tacit de Senat. Drulă face apel la PSD și PNL # PSNews.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, că legea de implementare a referendumului care a fost votat de bucureșteni ar rezolva problema bugetului pentru Capitală și a făcut apel la PSD și PNL să pună în dezbatere de urgență proiectul la Camera Deputaților, potrivit Digi24. "Vreau să vă semnalez că ieri a trecut tacit de Senat
15:10
VIDEO Protest la Complexul Energetic Oltenia unde 1.500 de oameni vor fi dați afară. Poliția a intervenit de urgență # PSNews.ro
Câteva sute de mineri şi energeticieni s-au adunat, miercuri, în faţa sediului din Târgu Jiu al Complexului Energetic Oltenia. Oamenii sunt nemulţumiţi că 1.500 de oameni vor fi dați afară. Protestatarii au blocat o stradă, fiind nevoie de intervenţia poliţiştilor de la Serviciul Rutier. Angajaţii companiei au vuvuzele şi scandează: „Luptăm şi cîştigăm". Acţiunea de protest
15:10
Avertisment al Europol pentru o stațiune din România: Pentru siguranța dumneavoastră, nu ieșiți din casă după ora 22.00 # PSNews.ro
Sindicatul Europol a lansat miercuri un avertisment pentru locuitorii și turiștii dintr-o stațiune din țară: „Pentru siguranța dumneavoastră, nu ieșiți din casă după ora 22.00". „ATENȚIE! Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să NU părăsiți locuințele sau spațiile de cazare după ora 22:00 în stațiunea Sovata!". Este posibil ca în următoarea perioadă să ne confruntăm cu
14:10
Controversa umbrelei nucleare franceze. Analist, despre Radu Miruță: ”Nu înțelege nimic” # PSNews.ro
Analistul de politică externă Ștefan Popescu a reacționat public în controversa legată de extinderea descurajării nucleare franceze, după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că România evaluează propunerea președintelui francez Emmanuel Macron privind participarea la un sistem european de descurajare nucleară. „Butonul" rămâne la Paris, la fel ca în cazul SUA Într-o postare pe
14:10
România își consolidează industria de apărare: Orbotix Industries lansează un ecosistem tehnologic pentru NATO și UE # PSNews.ro
Orbotix Industries anunță semnarea unei serii de Memorandumuri de Înțelegere (MoU) strategice cu trei companii românești esențiale pentru industria națională de apărare. Se pune astfel bazele unui consorțiu industrial românesc în domeniul dronelor, sistemelor autonome și muniției tactice. Aceste parteneriate marchează nașterea unui ecosistem industrial românesc capabil să ofere soluții tehnologice avansate, reducând dependența de
14:10
Constructorii auto se opun regulilor „Made in Europe”. Uniunea Europeană insistă pe producția locală # PSNews.ro
Uniunea Europeană își propune să introducă reglementări „Made in Europe" pentru a revitaliza industria auto locală, prin inițiativa „Legea privind acceleratorul industrial". Aceasta va prioritiza produsele fabricate în UE pentru fondurile publice. Totuși, planurile sunt complicate de divergențele dintre statele membre, Franța având o abordare protecționist
14:10
Criză în Orientul Mijlociu / MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre București # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează că două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară și, respectiv, pentru miercuri noaptea, din Dubai spre București. Astfel, potrivit MAE, două zboruri operate de FlyDubai sunt programate miercuri, 4 martie, ora 18:35 și pe 5 martie, la ora 03:30, din Dubai spre București. ‘Aceste zboruri sunt operate […] Articolul Criză în Orientul Mijlociu / MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre București apare prima dată în PS News.
14:10
Mercenarul Horațiu Potra scapă de statutul de deținut periculos. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au decis ridicarea regimului de maximă siguranță, după ce a admis contestația formulată de acesta împotriva unei decizii luate anterior în penitenciar. Horațiu Potra, acuzat că ar fi condus un grup paramilitar pregătit să deturneze protestele după anularea alegerilor din […] Articolul Magistrații au decis: Horațiu Potra nu va mai fi ținut în regim de maximă siguranță apare prima dată în PS News.
14:10
Analiză NewsVibe: Topul temelor și partidelor politice care au dominat spațiul online în ultima săptămână # PSNews.ro
Pe parcursul ultimei săptămâni, spațiul online a fost dominat de teme politice interne centrate pe conflictul dintre USR și PSD în jurul numirii lui Viorel Salvador Caragea la Uzina Mecanică Sadu, disputa privind Avocatul Poporului și pensiile speciale, precum și poziționările divergente față de decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex. Acest […] Articolul Analiză NewsVibe: Topul temelor și partidelor politice care au dominat spațiul online în ultima săptămână apare prima dată în PS News.
14:10
Pregătirile pentru întâlnirea Trump – Xi de la Beijing merg înainte, în ciuda noului conflict internațional # PSNews.ro
Principalii negociatori comerciali ai Washingtonului și Beijingului urmează să se întâlnească la jumătatea lunii martie pentru a pregăti summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, relatează Bloomberg News. Informația vine în contextul campaniei militare americane asupra Iranului, iar Bloomberg subliniază că pregătirile pentru summitul celor doi lideri rămân pe drumul cel […] Articolul Pregătirile pentru întâlnirea Trump – Xi de la Beijing merg înainte, în ciuda noului conflict internațional apare prima dată în PS News.
14:10
R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din Comunitatea Statelor Independente # PSNews.ro
Republica Moldova a declanșat procedurile pentru retragerea definitivă din structurile statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI), potrivit unui comunicat al Parlamentului de la Chișinău. Comisia pentru politică externă a aprobat avizele consultative necesare pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului adițional și a Statutului organizației. Inițiativa aparține Ministerului Afacerilor Externe, care susține că […] Articolul R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din Comunitatea Statelor Independente apare prima dată în PS News.
14:10
BEI lansează noi instrumente financiare pentru inovare, apărare și investiții strategice în UE # PSNews.ro
Grupul Băncii Europene de Investiții a anunțat la Luxemburg noi măsuri pentru consolidarea securității și apărării europene și pentru întărirea suveranității tehnologice, inclusiv planuri de extindere a Inițiativei europene pentru campioni tehnologici și introducerea unui instrument-pilot pentru facilitarea ieșirii investitorilor din investiții, destinat investitorilor aflați în faza incipientă și fondatorilor de întreprinderi nou-înființate, în cadrul […] Articolul BEI lansează noi instrumente financiare pentru inovare, apărare și investiții strategice în UE apare prima dată în PS News.
14:10
Iranul a decis miercuri să amâne funeraliile naţionale ale liderului său suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prevăzute iniţial să aibă loc în cursul serii la Teheran, în timp ce ţara se confruntă cu atacuri masive israeliano-americane, transmite AFP. ‘Ceremonia de adio faţă de imamul martir a fost amânată (…) fiind anticipată o afluenţă fără precedent’, a […] Articolul Iranul amână funeraliile ayatollahului Khamenei prevăzute pentru miercuri apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:10
Zborurile anulate azi din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: Este vorba despre 14 decolări şi 15 aterizări # PSNews.ro
Un număr de 29 curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban şi Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, citată de Agerpres. Este vorba despre 14 decolări şi 15 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky […] Articolul Zborurile anulate azi din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: Este vorba despre 14 decolări şi 15 aterizări apare prima dată în PS News.
13:10
Guvernul Republicii Moldova a decis miercuri să declare stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Potrivit reprezentanților Guvernului de la Chișinău, este vorba de o măsură preventivă, luată pentru a proteja securitatea energetică a țării și pentru a garanta continuitatea aprovizionării cu produse petroliere pentru cetățeni și economie. Principalele […] Articolul R. Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic apare prima dată în PS News.
13:10
Donald Trump anunță că soluționarea războiului Rusia-Ucraina este „foarte sus” pe lista sa de priorități # PSNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că oprirea conflictului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se află printre obiectivele sale principale, relatează Ukrinform, potrivit Mediafax. Declarațiile au fost făcute marți, la Casa Albă, în cadrul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz, potrivit relatărilor unui corespondent Ukrinform. Întrebat unde se situează acest conflict pe agenda […] Articolul Donald Trump anunță că soluționarea războiului Rusia-Ucraina este „foarte sus” pe lista sa de priorități apare prima dată în PS News.
13:10
Călin Georgescu respinge orice asociere cu vreun partid politic: „Partidul meu este poporul român” # PSNews.ro
Călin Georgescu se dezice public de orice partid politic și afirmă că nu a înființat și nu conduce nicio formațiune, mesajul venind după înregistrarea Partidului „România Românilor”, creat de Marian Vanghelie cu scopul declarat de a-l face președinte, potrivit România TV. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu se dezice de orice asociere cu vreun […] Articolul Călin Georgescu respinge orice asociere cu vreun partid politic: „Partidul meu este poporul român” apare prima dată în PS News.
13:10
O nava de război a Iranului, lovită de un submarin lângă Sri Lanka. Sunt peste 100 de marinari dispăruți # PSNews.ro
Peste 100 de persoane sunt date dispărute și alte zeci au fost rănite după ce fregata iraniană IRIS Dena ar fi fost atacată de un submarin în largul coastelor din sudul Sri Lanka. Incidentul a declanșat o amplă operațiune de salvare, potrivit autorităților de la Colombo și informațiilor apărute în presa internațională. Operațiune de salvare […] Articolul O nava de război a Iranului, lovită de un submarin lângă Sri Lanka. Sunt peste 100 de marinari dispăruți apare prima dată în PS News.
13:10
Tanczos Barna, despre buget: PNRR este prioritate zero, dar deficitul de 6,2% trebuie respectat # PSNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a explicat ce așteptări sunt de la bugetul pe 2026 în condițiile în care PNRR-ul este o prioritate zero. Dar nici programul Anghel Saligny nu poate fi suspendat. În emisiunea ”Prim Plan”, de marți seara, de la TVR Info, fostul ministru al Finanțelor a mai precizat că trebuie respectată și ținta de […] Articolul Tanczos Barna, despre buget: PNRR este prioritate zero, dar deficitul de 6,2% trebuie respectat apare prima dată în PS News.
13:10
România fără ”păcănele” și săli de jocuri de noroc. În ce orașe se pregătesc măsuri pentru interzicerea lor # PSNews.ro
Industria jocurilor de noroc și-a extins puternic prezența în numeroase orașe din România. Datele furnizate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc arată că, în 2025, veniturile generate de jocurile online au depășit 11,5 miliarde de lei. La acestea se adaugă 5,7 miliarde de lei provenite din aparatele tip slot-machine și aproape 915 milioane de […] Articolul România fără ”păcănele” și săli de jocuri de noroc. În ce orașe se pregătesc măsuri pentru interzicerea lor apare prima dată în PS News.
13:10
Noul ambasador al R. Moldova, Mihai Mîțu, primit la Cotroceni de președintele Nicușor Dan # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a primit marți, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, mai mulți ambasadori și reprezentanți diplomatici ne-rezidenți în România. Unul dintre diplomații care și-au început misiunea în România este ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Mîțu, cu care președintele Dan a avut un prim dialog oficial. Potrivit Administrației Prezidențiale, în cadrul dialogului […] Articolul Noul ambasador al R. Moldova, Mihai Mîțu, primit la Cotroceni de președintele Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
13:10
Compania Damen Shipyards Mangalia, operatorul șantierului naval omonim, aflată în insolvență din iunie 2024, a depus, prin administratorul judiciar CITR, plan de reorganizare, marcând intrarea oficială în etapa decisivă a procesului de restructurare. Documentul, înaintat judecătorului-sindic, stabilește cadrul pentru continuitatea activității șantierului și atragerea unui investitor strategic, se arată într-un comunicat al CITR. Planul CITR […] Articolul Șantierul naval Damen Mangalia, scos la licitație internațională apare prima dată în PS News.
13:10
Comisia Europeană aprobă deblocarea primelor de carieră didactică. 65% din bani, alocați pentru cursuri de formare # PSNews.ro
Comisia Europeană a aprobat luni deblocarea primelor de carieră didactică pentru profesorii din România, a anunțat Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene, potrivit Mediafax. Condițiile de utilizare a voucherelor sunt mai stricte decât în forma adoptată de Guvernul României în 2023, după greva generală a profesorilor. Conform noilor reguli, minimum 65% din sumă trebuie alocat participării […] Articolul Comisia Europeană aprobă deblocarea primelor de carieră didactică. 65% din bani, alocați pentru cursuri de formare apare prima dată în PS News.
12:10
Mândria României! Ana Bărbosu a fost desemnată cea mai bună gimnastă a anului 2025 în Europa # PSNews.ro
Ana Bărbosu a fost aleasă cea mai bună gimnastă a anului 2025 în Europa, conform unei anchete organizate de European Gymnastics. Bărbosu a obținut 29.694 de voturi, reprezentând 64% din total, devansându-le pe Taisia Onofriciuk din Ucraina și Melania Rodriguez din Spania. Recent, Ana a câștigat patru medalii la Campionatele Europene de la Leipzig 2024, […] Articolul Mândria României! Ana Bărbosu a fost desemnată cea mai bună gimnastă a anului 2025 în Europa apare prima dată în PS News.
12:10
Spania a reacționat marți, după ce președintele american Donald Trump a anunțat, în Biroul Oval, că va rupe relațiile comerciale SUA-Spania deoarece premierul spaniol a refuzat accesul americanilor în bazele militare în atacul asupra Iranului. „Spania este un membru cheie al NATO, își îndeplinește angajamentele și contribuie în mod semnificativ la apărarea teritoriului european. De […] Articolul Spania reacționează după ce Donald Trump amenință cu ruperea relațiilor comerciale apare prima dată în PS News.
12:10
Tanczos Barna, despre cum funcționează coaliția: „Premierul are ultimul cuvânt de spus. Este un pic ca în armată” # PSNews.ro
Viceprim-ministrul Tanczos Barna, reprezentant al UDMR, spune că îl deranjează cel mai mult, în funcţionarea coaliţiei, amânările. El dezvăluie că, în general şi la modul „formal”, premierul Ilie Bolojan are „ultimul cuvânt de spus” în ceea ce priveşte deciziile care se iau. ”Amânările, pe mine, personal, mă deranjează cel mai mult amânările. Când avem stabilită […] Articolul Tanczos Barna, despre cum funcționează coaliția: „Premierul are ultimul cuvânt de spus. Este un pic ca în armată” apare prima dată în PS News.
12:10
Prima scumpire în România a carburanților de la declanșarea războiului din Iran. Benzina a sărit de 8 lei/l # PSNews.ro
Liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, a efectuat astăzi prima scumpire de la declanșarea conflictului din Iran, una considerabilă, de 15 bani/l, atât a benzinei, cât și a motorinei, relevă prețurile analizate de Profit.ro. Și Lukoil a efectuat o majorare de preț similară, de 15 bani/l la motorină și de 14 bani/l la benzină, […] Articolul Prima scumpire în România a carburanților de la declanșarea războiului din Iran. Benzina a sărit de 8 lei/l apare prima dată în PS News.
12:10
Sondaj: Aproape una din trei femei din Uniunea Europeană a fost victimă a violenței de-a lungul vieții # PSNews.ro
Una din trei femei din UE a fost victima violenței în timpul vieții, potrivit unui sondaj publicat marți de Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) și Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Sexe (EIGE), potrivit Le Figaro. „Aproape 30% dintre femei au fost victime ale umilinței, amenințărilor sau unui comportament dominator din partea unui partener” […] Articolul Sondaj: Aproape una din trei femei din Uniunea Europeană a fost victimă a violenței de-a lungul vieții apare prima dată în PS News.
