Mitropolitul Epifanie din Ciclade - între valurile mării și lumina veșniciei
Ziarul Lumina, 4 martie 2026 20:20
Ierarhul de la începutul mileniului al treilea, slujitor printre valurile mării, rămâne chipul păstorului așezat între lumină și vifor, între liniștea Cerului și frământarea apelor. Întro lume care pare s
• • •
Acum 5 minute
20:40
Grădinița Românească din localitatea maghiară Săcal a fost inaugurată luni, 2 martie, după ample lucrări de restaurare și modernizare. Evenimentul a reunit autorități locale și centrale, cuprinzând și o slujbă de binecuvântare săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei. Marți, 3 martie, a avut loc inaugurarea Casei-muzeu Românești din localitatea Chitigaz, restaurată în 2025.
20:40
În fiecare an, mai mult de 400 de milioane de oameni din întreaga lume se confruntă cu infecții urinare, care de multe ori reapar chiar și după un tratament cu antibiotice administrat corect. Mai mulți
Acum 15 minute
20:30
Activitatea Pro Vita Iași oferă sprijin concret tuturor categoriile sociale, de la copii până la seniori aflați în impas. În această lună se vor desfășura peste 600 de activități pro-viață. Prin
Acum 30 minute
20:20
20:20
Căsătoria creştină stă la baza familiei creştine. Prin Taina Nunţii se formează familia creştină alcătuită din bărbat şi femeie. Nunta creştină este însoţirea dintre bărbat şi femeie, binecuvântată
Acum o oră
19:50
Parohia Mărcuța, Protoieria Sector 2 Capitală, situată în str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București, organizează licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură murală (43 de icoane
Acum 6 ore
15:10
Osemintele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor săi, Sfinții Martiri Ștefan și Matei Brâncoveanu, au fost scoase la lumină miercuri, 4 martie, din necropola domnească aflată în interiorul Bisericii
Acum 8 ore
13:10
Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, coordonat de pr. consilier Dan Necula, au organizat recent două vizite educaționale la Seminarul Teologic buzoian, pentru
13:10
Grădinița Românească din localitatea maghiară Săcal a fost inaugurată luni, 2 martie, după ample lucrări de restaurare și modernizare. Evenimentul a reunit autorități locale și centrale, cuprinzând și o
Acum 12 ore
11:50
Sâmbătă, 28 februarie, în ziua de pomenire a Sfinților Cuvioși Ioan Casian și Gherman din Dobrogea, enoriașii Parohiei ortodoxe românești „Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana” din localitatea
11:50
În contextul „Anului omagial al pastorației familiei creștine” și „Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar”, luni, 2 martie, Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița,
11:40
Evenimentul „Mărturie prin icoană” - ediția a V‑a, la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca # Ziarul Lumina
La Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca a avut loc, duminică seara, 1 martie, evenimentul „Mărturie prin icoană”, a V‑a ediție. Aproximativ 100 de elevi și studenți de la Facultatea de Teologie
11:40
Pentru comunitatea euharistică din cadrul Eparhiei Oradiei, în Duminica Ortodoxiei se consemnează 19 ani de la întronizarea celui de‑al șaselea Arhipăstor al meleagurilor bihorene, în persoana Preasfințitului
11:40
În Duminica Ortodoxiei, 1 martie, a avut loc la München, Germania, cea de‑a 20‑a ediție a Întâlnirii panortodoxe a corurilor comunităților din acest oraș. Anul acesta întâlnirea a fost organizată de
11:30
În perioada Postului Mare se desfășoară, la Penitenciarul Bacău, proiectul cultural‑catehetic „Lumina Învierii în inima închisorii”, dedicat persoanelor private de libertate.Programul este coordonat de
11:30
Duminică, 1 martie, în Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din Rădăuți a fost instalat noul protopop de Rădăuți, preotul Constantin Oprea. În mijlocul clericilor din cuprinsul Protoieriei Rădăuți, al
11:30
Comunitatea din Vlădeni beneficiază, începând cu data de 3 martie 2026, de un nou sediu pentru substația de ambulanță, o investiție realizată de Primărie, menită să consolideze infrastructura medicală din zo
Acum 24 ore
22:30
La sediul Liceului „Nicolae Steinhardt” din București va avea loc, în 13 martie 2026, lansarea spectacolului radiofonic „Jurnalul fericirii”, adaptare după opera literară cu același
22:30
În noaptea de luni spre marţi, 318 români, pelerini şi turişti, surprinși în Israel de declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, au ajuns în țară, prin Egipt, cu două zboruri în sistem charter,
22:30
Iain McGilchrist numește gestica „un fel de limbaj de o subtilitate și spontaneitate care depășesc cu mult explicitatea cuvintelor”. Tema verbalului și a nonverbalului este recurentă în cartea sa
22:30
Corespondența brută, concretă, a personalităților Rugului Aprins reflectă într-o notă aparte lecturile acestora, încercările, meditațiile zilnice. Acest profil distinct mai înseamnă un plus de
22:30
LA SALA Cavalerilor din Muzeul Castelului Vianden din Luxemburg va avea loc, la sfârșitul lunii martie, vernisajul expoziției „Arta ouălor încondeiate în România”, organizată de Muzeul Satului
22:30
Instagram va notifica părinţii care au activat supravegherea contului pentru adolescentul lor, dacă acesta caută în mod repetat informaţii despre sinucidere sau automutilare, a anunţat reţeaua de socializare
22:30
Senatul a stabilit, luni, ca bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, cei spitalizaţi şi femeile în concedii de maternitate să primească integral plata concediilor medicale. Senatorii au adoptat,
22:30
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, și-a prezentat ieri scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan, la Cotroceni. Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţie la
22:30
Consiliul Concurenţei monitorizează sectorul distribuţiei de carburanţi, pentru a se asigura că modificările de preţ sunt determinate de factori obiectivi. „Nu am vrea să vedem comercianţi care profită de
22:30
Asociaţia Forestierilor din România propune „1 MW la sat” şi „Rabla pentru sobe”, două programe pentru valorificarea biomasei forestiere şi modernizarea celor peste un milion de gospodării rurale care
22:30
Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan († 475) era de neam din părţile Lichiei. Încă din tinereţe a primit cinstitul chip monahicesc. Mai întâi merge în pustia Tebaidei din Egipt. De aici se întoarce în
22:30
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 294-295 (Scrisoarea Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului către ucenicul său, Alexie)„Descoperirea de
22:30
Dumnezeu creează lumea și apoi o guvernează,Iar când răul o lovește, vine și o re-creează.El voiește ca în cosmos să fie doar armonie,Iar mișcarea cea astrală, ca o Sfântă Liturghie.Dacă
22:20
DIES ILLACa vântul pătrunde în încăperile regalePrevestitorulicneşte. vrea să vorbească.înţepenit în gâtlej îi rămâne cuvântulca osul de peşte.la ferestre mulţimea aclamă.
22:20
În 2020, Eugen Barz publica Fântâna lui Iacob, volum în care poezia și rugăciunea se întâlneau, într-o scriitură care, înfiorată de starea de revelație, răsfrângea dorul de infinit, de dumnezeire. Poezia
Ieri
18:10
Materia sculptată, epifanie a luminii Creatorului. Spiritualitate ortodoxă în opera lui Constantin Brâncuși # Ziarul Lumina
Prima parte a expunerii se referă la izvoarele inspirației brâncușiene, și anume: arta populară românească și credința
16:00
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a unor posturi neclericale vacante, după cum urmează: inspector eparhial la Corpul de inspecție bisericească al
15:30
Pe rafturile bibliotecii Liceului Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, o localitate din apropierea Iașiului, cărțile sunt înșiruite într-o ordine tăcută, ca niște promisiuni rămase nerostite în fața zecilor de ochi iscoditori care pătrund în fiecare zi în acest spațiu cald și primitor. Rând pe rând, lumile milioanelor de cuvinte se deschid și se întrepătrund cu lumea copiilor și tinerilor care descoperă că ideile vin și pleacă, însă lasă în urma lor curaj, înțelegere, empatie și vindecare. „O carte este și o cale de vindecare. Contează să fie citită în momentul potrivit”, este convinsă Andreea Pîrlea, profesoară de limba și literatura română, inițiatoarea clubului „Lecturiada - liceenii citesc”.
14:40
Grija pentru buna rânduială a parohiilor și susținerea activă a comunităților istorice românești din Serbia au constituit luni, 2 martie, prioritățile agendei chiriarhale a Preasfințitului Părinte Ieronim,
14:30
Patriarhia Română vine în sprijinul turiștilor și pelerinilor români aflați în Israel, pentru a‑i ajuta să părăsească zona de criză și să revină în siguranță în țară. Demersurile se desfășoară
14:30
În prima duminică a Postului Mare, închinată triumfului Ortodoxiei, 1 martie, comunitatea Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Toracul Mare, Republica Serbia, s‑a bucurat de prezența Preasfințitului
14:20
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit duminică, 1 martie, Sfânta Liturghie în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii Topolnița, județul Mehedinți, înconjurat de un
14:20
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, racla ce adăpostește un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aflată în patrimoniul sacru al Paraclisului istoric din
12:40
Mărţişoare şi daruri pentru beneficiarii din două centre ale Arhiepiscopiei Sibiului # Ziarul Lumina
Reprezentanţi ai Sectorului social‑filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului şi reprezentanţi ai Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu, au vizitat luni, 2 martie, două centre
12:40
În Aula Academia Română are loc astăzi, 3 martie 2026, începând cu ora 18:00, conferința intitulată „Despre conceptul de cunoaștere științifică”, susținută de Mircea Flonta, membru titular al Secției
12:30
„Duminica Ortodoxiei a fost așezată la începutul Postului Sfintelor Paști pentru a sublinia legătură profundă între ortodoxie - dreapta credință și ortopraxie - dreapta viețuire, pentru că mărturisirea cr
12:30
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Cuvios Ioan Casian” din Tulcea a marcat sâmbătă, 28 februarie, împlinirea a 34 de ani de la înființare, printr‑un program liturgic și educațional dedicat elevilor,
12:20
Duminica Ortodoxiei, 1 martie, a reunit în rugăciune numeroși credincioși din Caransebeș la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din oraș. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare a fost oficiată de PS
12:20
În Arhiepiscopia Dunării de Jos, în fiecare an, perioada Postului Mare constituie un nou prilej de a înmulţi rugăciunea şi fapta bună. O sută de metri steri de lemne pentru foc au fost pregătiţi la
12:00
Prima zi a primăverii, 1 martie, a fost marcată și la Parohia „Buna Vestire”-Giulești din București cu bucurie și emoție, datorită copiilor care au pregătit o surpriză specială pentru femeile din
12:00
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Protoieria Sector 5 Capitală a oferit luni, 2 martie, daruri persoanelor vârstnice îngrijite la așezământul
11:50
Ortodoxia și‑a depășit granițele naționale sâmbătă, 28 februarie, în Marea Britanie. Români, greci, antiohieni, bulgari, sârbi, georgieni și britanici și‑au unit inimile în rugăciune la vecernia
11:50
În prima duminică a Postului Mare, 1 martie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. În cadrul slujbei,
