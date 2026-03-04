Bolojan vrea extinderea reședințelor de județ în localitățile limitrofe/ Cum vor fi împărțiți banii pentru București
HotNews.ro, 4 martie 2026 21:20
Premierul Ilie Bolojan a spus că municipiile reședință de județ ar trebui se extindă în localitățile limitrofe pentru o dezvoltare unitară a zonelor metropolitane. Totodată, Bolojan a mai precizat, la B1 TV, că din 2027…
• • •
Acum 30 minute
21:30
Netanyahu a sunat la Casa Albă să întrebe dacă americanii poartă discuții secrete cu Iranul, „pe la spatele lui” # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut clarificări Casei Albe, mai devreme în cursul acestei săptămâni, după ce serviciile secrete israeliene au sugerat că administrația Trump ar fi comunicat cu oficiali iranieni, scrie miercuri Axios. LIVE…
21:20
Acum o oră
20:50
Casa Albă o ironizează pe Kesha, după ce cântăreaţa a respins folosirea muzicii sale de către armata americană # HotNews.ro
Cântăreaţa americană Kesha (39 de ani), la fel ca mulţi artişti, a protestat faţă de modul în care administraţia lui Donald Trump i-a folosit muzica în Statele Unite. Sursa furiei sale: utilizarea de către Casa…
Acum 2 ore
20:30
Supriza neplăcută constatată la plecarea zborului din Dubai spre București care are loc astăzi # HotNews.ro
Un zbor pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, în contextul războiului dintre SUA-Israel și Iran, a decolat miercuri după-amiază din Dubai (Emiratele Arabe Unite) spre București, dar mai mulți pasageri care aveau bilete pentru această…
20:30
Premierul Bolojan: „Ne-am închis în bună regulă la coaliție/ Miercuri sau joi, Guvernul va trimite bugetul în Parlament” # HotNews.ro
Ilie Bolojan a spus, într-o emisiune la B1 TV că ședința coaliției de miercuri nu a fost marcată de dispute între partide, iar comunicatul PSD de după ședință este „în contradicție cu realitatea”. Premierul a…
20:10
Factura la electricitate poate scădea și la jumătate dacă schimbi furnizorul, dar 95% dintre consumatorii români „stau pe loc” / „Reflexul de a căuta cele mai bune oferte este amorțit” # HotNews.ro
Consumatorii români de electricitate și-au schimbat furnizorul, în 2025, de 650.773 de ori în total, arată datele transmise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) la solicitarea HotNews. Ponderea celor care migrează la…
20:10
România și alte 5 state UE au cerut activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierile din Orientul Mijlociu. Ce costuri poate acoperi Comisia. Anunțul Roxanei Mînzatu # HotNews.ro
România și alte cinci state membre cer sprijinul UE și activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu, în contextul războiului din regiune. Vicepreşedinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu a declarat la…
20:00
Ilie Bolojan, despre efectele războiului asupra prețului carburanților: „Impactul poate fi mai mare, dacă lucrurile se complică mai mult” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la B1 TV, că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu poate avea un impact mare asupra prețului carburanților și exporturile de petrol și gaze din zonă nu mai pot fi realizate…
Acum 4 ore
19:30
Zeci de mii de oameni blocați în Orientul Mijlociu, din cauza războiului. Ce fac guvernele pentru a-i aduce acasă # HotNews.ro
Zeci de zboruri de repatriere urmau să plece miercuri din Orientul Mijlociu, întrucât guvernele multor țări s-au grăbit să aducă acasă zeci de mii de cetățeni blocați din cauza intensificării conflictului dintre SUA-Israel și Iran,…
19:20
Daune de 400.000 de euro pentru familia unui copil care a murit în spitalul din Huși. Decizia la 12 ani de la tragedie / Procurorii au clasat dosarul penal # HotNews.ro
Decizia fost dată miercuri într-un proces judecat pe cale civilă, întrucât procurorul de caz a identificat doar abateri administrative și a spus în ordonanța prin care a închis dosarul penal că de afecțiunea cu care…
19:20
Antreprenori români loviți de pachetul de relansare economică al Guvernului Bolojan: Firmele pierd bani din proiecte europene, din cauza creșterii pragului la mijloacele fixe din 2026 # HotNews.ro
Creșterea pragului de intrare a mijloacelor fixe pentru firme, pe care Guvernul Bolojan a gândit-o ca măsură benefică antreprenorilor, în cadrul pachetului de relansare economică, se dovedește a fi nocivă pentru firmele micro, mici și…
19:20
Serialul de spionaj produs de Kevin Costner și Morgan Freeman în România a apărut în streaming, dar nu și la noi. Care e explicația # HotNews.ro
„The Gray House”, serialul filmat în România de casele de producție fondate de doi dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, alături de parteneri locali, a fost lansat în streaming. Însă, într-o situație ce…
18:50
PNL răspunde acuzelor PSD legate de buget: „Trebuie să încetăm să ne mințim singuri/ O tentativă de a rescrie realitatea politică” # HotNews.ro
PNL a transmis, printr-o postare pe Facebook, că social-democrații nu au venit în coaliție cu surse de finanțare pentru măsurile de solidaritate pe care le-au propus, acuzând PSD că încearcă să transfere responsabilitatea întârzierii reformelor…
18:50
Aceasta este povestea unei familii din București și a celor două găuri negre care le schimbă viața fără să știe: defictul bugetar și a celui de cont curent. La ora 22:30, într-un apartament de trei…
18:40
Administrația SUA va scuti unitatea germană a companiei ruse Rosneft de sancţiunile împotriva marelui producător de petrol pe termen nelimitat, a relatat miercuri Bloomberg News, citând o persoană familiarizată cu acest subiect. „Suntem într-un dialog…
18:30
Pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu cresc tot mai mult, zeci de mii de pasageri au rămas blocați în Golful Persic, având puține opțiuni pentru a părăsi o regiune brusc cuprinsă de război, scrie…
18:20
Transportatorii cer Guvernului reducerea la jumătate a accizei la carburanți „pentru evitarea unei crize economice fără precedent” # HotNews.ro
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis o solicitarea Guvernului pentru a reduce la jumătate accizele la motorină și benzină, potrivit Agerpres. Într-o intervenție la Antena3CNN, ministrul nu a respins o eventuală…
18:00
VIDEO Simpatia față de Iran, socotită trădare într-o țară arabă. Autoritățile au făcut mai multe arestări # HotNews.ro
Guvernul din Bahrein a transmis miercuri că toţi rezidenţii se pot înscrie într-un registru naţional de voluntariat pentru a participa la efortul de război, după ce marţi a anunţat identificarea şi arestarea mai multor persoane…
18:00
Probleme cu Buletinul Electronic: Val de reclamații postate de români pe platforma „Fără Hârtie” lansată de Guvern / Peste ce probleme dau românii la ghișeu # HotNews.ro
Peste 1.000 de reclamații au fost depuse pe platforma online „Fără Hârtie”, la o zi după ce Guvernul le-a cerut cetățenilor să semnaleze ce proceduri administrative sunt inutile sau greoaie. Unii reclamă, spre exemplu, că…
17:50
Turcia „nu a fost ținta rachetei” lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO care își au baza în estul Mediteranei, a declarat…
17:50
Ungaria roagă Rusia să nu îi scumpească gazele și petrolul după ce prețurile au crescut rapid pe piețe # HotNews.ro
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a cerut miercuri la Moscova ca Rusia să nu crească prețul hidrocarburilor pentru Ungaria, deși cursul internațional al acestora a crescut puternic de la începutul loviturilor americano-israeliene împotriva Iranului,…
17:50
Sondaj de Ziua Mondială a Obezității: 96% dintre femei spun că etapele biologice le influențează greutatea, nu doar voința. „Gestionarea greutății trebuie făcută cu sprijin medical, nu prin presiune sau vinovăție” # HotNews.ro
Astăzi, în România, două treimi dintre femei consideră că obezitatea este atât o boală cronică, cât și o problemă de stil de viață, și aproape toate cred că, în etape precum sarcina, perioada postnatală, premenopauza…
Acum 6 ore
17:40
Fostul ministru PSD al Agriculturii Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani închisoare cu executare. Decizia nu este definitivă # HotNews.ro
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost condamnat miercuri de Instanţa Supremă la 4 ani de închisoare cu executare, într-un dosar legat de fraudarea unor concursuri de angajare în minister. Decizia nu este definitivă…
17:20
Îngrijorări că traficul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea fi paralizat luni de zile din cauza atacurilor Iranului cu drone # HotNews.ro
Atacurile iraniene cu drone ar putea perturba traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz timp de luni de zile, însă perioada de timp în care Republica Islamică ar putea să își susțină barajul de rachete este mai…
17:10
Pierderi de miliarde de dolari pe săptămână pentru economia Israelului din cauza războiului. Apelul ministerului de finanţe # HotNews.ro
Pagubele aduse economiei Israelului de războiul aerian cu Iranul ar putea ajunge la peste 9 miliarde de shekeli (2,93 miliarde de dolari) pe săptămână, a anunţat miercuri Ministerul de Finanţe, conform Reuters și Agerpres. Conform…
17:10
ULTIMA ORĂ România pierde la Paris un proces cu OMV. Privatizarea Petrom a fost păguboasă, susține statul român pentru a nu plăti zeci de milioane euro datorate austriecilor # HotNews.ro
Statul român, prin Ministerul Mediului, a pierdut la Curtea de Apel din Paris un proces cu grupul austriac OMV, acționarul majoritar al celui mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, OMV Petrom, conform…
17:10
Ce cred economiștii despre impactul războiului din Iran asupra României: „Dacă conflictul durează peste o lună, impactul devine sever” # HotNews.ro
Evoluția economiei românești în 2026 va depinde decisiv de durata și intensitatea conflictului din Orientul Mijlociu, au declarat, miercuri, specialiștii Coface România, într-o conferință privind insolvențele din România, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, în contextul unui…
17:10
Șeful armatei americane anunță că atacurile asupra Iranului intră într-o nouă fază: „Vom începe acum” # HotNews.ro
Iranul lansează în prezent mai puține rachete decât a făcut-o sâmbătă, la începutul războiului, a declarat miercuri șeful armatei americane, potrivit căruia capacitățile militare ale Teheranului au fost mult diminuate pe măsură ce Statele Unite…
17:00
NASA a remediat defecțiunile la racheta misiunii lunare Artemis 2. Când va fi posibilă lansarea expediției cu echipaj uman # HotNews.ro
NASA a remediat defecţiunile tehnice ale rachetei Space Launch System (SLS) care urmează să fie folosită în cadrul misiunii Artemis 2 şi continuă să aibă în vedere lansarea acestei misiuni cu echipaj uman în jurul…
16:50
O mare companie aeriană ia măsuri împotriva pasagerilor ce nu își pun căști când își folosesc dispozitivele mobile # HotNews.ro
Pasagerii care obișnuiesc să se uite cu sunetul pornit la videoclipuri de pe TikTok sau să asculte alte feluri de înregistrări ar trebui să își revizuiască obiceiurile înainte să se îmbarce într-o cursă a United…
16:40
„O singură torpilă, cu efect imediat”. Pentagonul spune că fregata iraniană a fost „trimisă pe fundul oceanului” de un submarin de atac rapid al Marinei SUA # HotNews.ro
Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, a anunțat miercuri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, după ce marina din Sri Lanka a anunțat scufundarea în largul coastelor sale…
16:30
49 de ani de la cutremurul din ’77: Bucureștenii se tem mai mult pentru viața celor dragi și locuințe, decât pentru propria lor supraviețuire. Ce arată asta # HotNews.ro
Majoritatea bucureștenilor trăiesc cu teama de cutremur, arată un studiu al Fundației Comunitare București. Însă grija că și-ar putea pierde viața nu este principala lor grijă, iar acest lucru poate duce și la o pregătire…
16:30
Primele zile de martie, între temperaturi de -25 de grade și vreme „de tricou” – Care sunt recordurile meteo ale începutului de primăvară # HotNews.ro
În 2026 luna martie a început cu inversiuni de temperatură și vreme mult mai caldă în vest, decât în restul țării. Au existat însă ani în care martie a debutat cu zăpadă și temperaturi de…
16:30
Pentagonul anunță uciderea unui iranian care a coordonat un complot pentru asasinarea președintelui Trump # HotNews.ro
Armata americană a anunțat, miercuri, că a ucis un oficial iranian care a condus o echipă care organizat un complot pentru asasinarea președintelui Trump, însă oficialul nu se afla pe lista inițială a țintelor SUA,…
16:20
Cum a ajuns o familie de români să înființeze o școală în Barcelona, căutând o soluție pentru copilul lor: . „Am fost pe punctul de a renunța de mai multe ori. Am pierdut bani, sănătate, relații” # HotNews.ro
Andreea și Adrian Bolba, din Brașov, locuiesc de peste 20 de ani în Barcelona, iar din septembrie 2019 administrează o școală, deschisă chiar de ei. Nu au visat vreodată să devină antreprenori în domeniul educațional,…
16:10
Mario Iorgulescu va fi rejudecat pentru conducerea sub influența drogurilor, după ce Curtea de Apel București a spus că fapta s-a prescris # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis miercuri o cale extraordinară de atac formulată de procurori în dosarul Mario Iorgulescu. Instanța Supremă a decis rejudecarea cauzei, însă doar pentru infracțiunea de conducerea sub influența…
16:10
Barometrul Stomatologiei 2026: Jumătate dintre români nu merg la stomatolog și unul din patru are dinți lipsă. Dr. Ionuț Leahu: „România tratează mai ales efectele, nu cauzele” # HotNews.ro
Prevenția rămâne deficitară și în zona stomatologiei. Mai puțin de jumătate dintre români au ajuns la dentist în ultimele 12 luni, arată Barometrul Stomatologiei 2026, un studiu național, inițiat în urmă cu 8 ani, și…
15:50
PSD acuză că premierul Bolojan blochează negocierile pentru buget pentru că a inclus în proiect „o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate de liderii partidelor”. De asemenea, social-democrații spun că Ilie Bolojan are…
Acum 8 ore
15:40
Cozi în benzinăriile din mai multe țări europene. Șoferii se tem de noi scumpiri / Care e situația în România # HotNews.ro
Șoferii din mari multe țări europene, precum Germania, Grecia și Marea Britanie, se grăbesc să-și umple rezervoarele mașinilor, pe măsură ce prețurile carburanților cresc în toată lumea, ca urmare a războiului din Iran, transmit publicațiile…
15:30
Sondaj CURS. Ce arată cel mai mare studiu despre menopauză făcut vreodată în România. „Menopauza este tratată cu rușine și ironie” # HotNews.ro
Pentru 7 din 10 femei menopauza începe atunci când ele sunt active profesional, iar pentru 68% primele semne ale instalării menopauzei apar până la vârsta de 47 de ani, arată un sondaj de opinie realizat…
15:10
Comisia Europeană a prezentat un plan gândit să ajute industria auto din UE care se confruntă cu probleme serioase # HotNews.ro
Comisia Europeană a prezentat miercuri planul denumit „Industrial Accelerator Act” care este gândit să ajute în special industria auto din UE și este construit în jurul conceptului de „Made in Europe”. Proiectul a fost amânat…
15:00
Caravana medicală„Obezitatea este o boală”aduce evaluări gratuite în mallurile din București # HotNews.ro
Cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității, compania Lilly lansează Caravana medicală „Obezitatea este o boală” în luna martie, un program de evaluare gratuită dedicat publicului larg. Marcarea anuală a acestei zile reprezintă un moment esențial…
15:00
Există o parte bună în lume și când lumea pare că a luat-o razna. Rezultatul unui experiment celebru și ce m-a învățat o femeie simplă din Maramureș # HotNews.ro
Războiul Rusia – Ucraina continuă. De câteva zile a început încă un război, mare și dureros la rându-i: cel între SUA – Israel și Iran. Într-o perioadă în care veștile proaste nu par să se…
14:50
NATO a condamnat atacul Iranului împotriva Turciei și a transmis că poziția Alianței Nord-Atlantice „de apărare și descurajare rămâne puternică în toate domeniile”. Sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO staționate în estul Mediteranei…
14:20
Semne subtile care arată că un adolescent se luptă cu bulimia, anorexia sau mâncatul compulsiv # HotNews.ro
E ora cinei și puneți masa. „Nu mi-e foame, am mâncat în oraș”, spune adolescenta ta și pleacă în camera ei. În timp ce mănânci, îți dai seama că n-a mai stat cu voi la…
14:20
BREAKING. NATO, implicată pentru prima dată în război. Alianța militară a interceptat o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia # HotNews.ro
Sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO staționate în estul Mediteranei au distrus o rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a trecut de Siria și Irak,…
14:10
StartupCafe.ro: Business CheckIn. „Nu mă văd făcând altceva”. O învățătoare din București a devenit antreprenoare după aproape 30 de ani la catedră # HotNews.ro
După aproape trei decenii la catedră, dintre care 20 de ani petrecuți și în programe after school, Ionica Bota a simțit că poate face mai mult. Astfel, în 2022, în paralel cu activitatea sa ca…
14:00
Două zboruri din Dubai spre Bucureşti, programate în această seară. Anunţul MAE pentru românii blocaţi în EAU # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară, 4 martie, şi, respectiv, pentru miercuri noaptea, din Dubai spre Bucureşti. Potrivit MAE, două zboruri operate de FlyDubai sunt…
Acum 12 ore
13:20
Ce s-a întâmplat în satul din Cipru după ce o dronă a atacat baza militară britanică. „Nu ne simțim în siguranță” # HotNews.ro
După ce baza militară Akrotiri a Marii Britanii din Cipru a fost lovită luni de o dronă, locuitorii satului trăiesc acum în incertitudine și teamă. Satul este acum aproape gol, mulți dintre locuitori plecând la rude…
13:20
Trei parlamentari vor ca ofițerii SIE să primească „atribuții de cercetare penală”. Proiectul de lege, susținut de PNL și PSD, e criticat de AUR, USR și UDMR / Explicațiile unui inițiator # HotNews.ro
Senatul urmează să voteze săptămâna viitoare, luni, un proiect de lege care modifică legea de organizare și funcționare a Serviciului de Informații Externe (SIE). Concret, proiectul prevede că ofițerii SIE pot fi desemnați să îndeplinească…
