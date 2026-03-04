VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Primă repriză săracă în ocazii

Primasport.ro, 4 martie 2026 21:20

VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Primă repriză săracă în ocazii

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
21:50
Tavi Popescu, OUT de la FCSB! Unde vrea să îl trimită Gigi Becali Primasport.ro
Tavi Popescu, OUT de la FCSB! Unde vrea să îl trimită Gigi Becali
21:50
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Şansă mare irosită de olteni Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Şansă mare irosită de olteni
Acum 30 minute
21:20
”Pe partea emoţională nu a fost uşor de gestionat”. Nicolae Grigore a fost la câteva secunde de un rezultat mare Primasport.ro
”Pe partea emoţională nu a fost uşor de gestionat”. Nicolae Grigore a fost la câteva secunde de un rezultat mare
21:20
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Primă repriză săracă în ocazii Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Primă repriză săracă în ocazii
Acum o oră
21:10
Cum a afectat criza din Orientul Mijlociu evenimentele sportive şi sportivii Primasport.ro
Cum a afectat criza din Orientul Mijlociu evenimentele sportive şi sportivii
21:00
Bogdan Andone se califică cu mari emoţi în penultimul act din Cupă. ”O să încerc să mă rezum la partea pozitivă” Primasport.ro
Bogdan Andone se califică cu mari emoţi în penultimul act din Cupă. ”O să încerc să mă rezum la partea pozitivă”
Acum 2 ore
20:40
Răzvan Burleanu va avea un contracandidat la şefia FRF! Un dosar a fost respins Primasport.ro
Răzvan Burleanu va avea un contracandidat la şefia FRF! Un dosar a fost respins
20:40
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
20:20
Harry Maguire, condamnat la închisoare pentru o încăierare din 2020! Primasport.ro
Harry Maguire, condamnat la închisoare pentru o încăierare din 2020!
20:20
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. Piteştenii egalează la ultima fază a timpului regulamentar şi dau lovitura în prelungiri! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. Piteştenii egalează la ultima fază a timpului regulamentar şi dau lovitura în prelungiri!
20:20
Kader Keita şi-a aflat pedeapsa în urma accidentului produs marţi dimineaţă în Bucureşti! Primasport.ro
Kader Keita şi-a aflat pedeapsa în urma accidentului produs marţi dimineaţă în Bucureşti!
20:10
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. Piteştenii egalează în ultima fază a timpului regulamentar şi dau lovitura în prelungiri! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. Piteştenii egalează în ultima fază a timpului regulamentar şi dau lovitura în prelungiri!
20:00
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. S-a marcat în prelungiri! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 3-2. S-a marcat în prelungiri!
Acum 4 ore
19:30
Şi Germania va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice Primasport.ro
Şi Germania va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
19:30
Celta Vigo, mesaj special pentru Madonna. “Îl ai?” Ce vrea clubul lui Ionuţ Radu de la starul american Primasport.ro
Celta Vigo, mesaj special pentru Madonna. “Îl ai?” Ce vrea clubul lui Ionuţ Radu de la starul american
19:30
Kader Keita, testat pentru alcool şi droguri după accidentul produs marţi! Ce se întâmplă cu fotbalistul Rapidului Primasport.ro
Kader Keita, testat pentru alcool şi droguri după accidentul produs marţi! Ce se întâmplă cu fotbalistul Rapidului
19:30
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 2-2. Egalarea a venit în minutul 90+5! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa 2-2. Egalarea a venit în minutul 90+5!
19:20
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Divizionara secundă întoarce soarta meciului! Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Divizionara secundă întoarce soarta meciului!
19:10
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Mogoş prinde un şut superb de la distanţă şi egalează Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Mogoş prinde un şut superb de la distanţă şi egalează
18:40
Ultimă oră! Doi antrenori au bătut palma şi au fost numiţi în Superligă Primasport.ro
Ultimă oră! Doi antrenori au bătut palma şi au fost numiţi în Superligă
18:30
FC Botoşani a rezolvat problema antrenorului! Şi-a dat acordul şi urmează să semneze Primasport.ro
FC Botoşani a rezolvat problema antrenorului! Şi-a dat acordul şi urmează să semneze
18:10
Dinamo Bucureşti, prima finalistă a Cupei României la volei feminin Primasport.ro
Dinamo Bucureşti, prima finalistă a Cupei României la volei feminin
18:10
Un rutier profesionist belgian a fost găsit într-un şanţ de un pădurar, după o căzătură gravă în timpul antrenamentului Primasport.ro
Un rutier profesionist belgian a fost găsit într-un şanţ de un pădurar, după o căzătură gravă în timpul antrenamentului
18:00
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Brobbey deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Brobbey deschide scorul
Acum 6 ore
17:50
Primul atac al Iranului asupra Turciei de la începutul conflictului. Ce s-ar putea întâmpla cu meciul pe care România îl joacă la Istanbul Primasport.ro
Primul atac al Iranului asupra Turciei de la începutul conflictului. Ce s-ar putea întâmpla cu meciul pe care România îl joacă la Istanbul
17:50
Kader Keita, testat pentru alcool şi droguri după accidentul produs marţi! Primasport.ro
Kader Keita, testat pentru alcool şi droguri după accidentul produs marţi!
17:40
Sportivi din elita mondială vor veni la Cluj Running Festival Primasport.ro
Sportivi din elita mondială vor veni la Cluj Running Festival
17:40
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
17:30
Coco Gauff, îngrijorată de pierderile de vieţi omeneşti în Orientul Mijlociu. ”Este regretabil” Primasport.ro
Coco Gauff, îngrijorată de pierderile de vieţi omeneşti în Orientul Mijlociu. ”Este regretabil”
17:20
Ştefănescu, aşteptat să semneze cu echipa din România: "Mai mult ca sigur!" Primasport.ro
Ştefănescu, aşteptat să semneze cu echipa din România: "Mai mult ca sigur!"
17:20
Bogdan Deac, şahistul român cu cel mai mare ELO, invitat să joace în două din cele cinci etape ale Grand Chess Tour Primasport.ro
Bogdan Deac, şahistul român cu cel mai mare ELO, invitat să joace în două din cele cinci etape ale Grand Chess Tour
17:20
Surpriză! Marius Ştefănescu, dorit în Liga 2! ”Nu ştiu dacă el a apucat să vorbească mai departe” Primasport.ro
Surpriză! Marius Ştefănescu, dorit în Liga 2! ”Nu ştiu dacă el a apucat să vorbească mai departe”
17:10
Liber de contract, Bogdan Vătăjelu se pregăteşte cu o echipă din România Primasport.ro
Liber de contract, Bogdan Vătăjelu se pregăteşte cu o echipă din România
17:00
Peste 60% din cumpărăturile din Auchan sunt realizate cu cardul de fidelitate: MyCLUB Auchan sărbătoreşte 5 ani şi depăşeşte 2 milioane de membri activi Primasport.ro
Peste 60% din cumpărăturile din Auchan sunt realizate cu cardul de fidelitate: MyCLUB Auchan sărbătoreşte 5 ani şi depăşeşte 2 milioane de membri activi
17:00
eSuperliga revine: Lupta pentru titlul de cea mai bună echipă românească de fotbal în EA SPORTS FC™ începe la Iaşi Primasport.ro
eSuperliga revine: Lupta pentru titlul de cea mai bună echipă românească de fotbal în EA SPORTS FC™ începe la Iaşi
17:00
Metaloglobus şi-a prezentat noul antrenor. Revenire de senzaţie în Superliga Primasport.ro
Metaloglobus şi-a prezentat noul antrenor. Revenire de senzaţie în Superliga
16:50
De pe terenurile de fotbal din Argentina la agricultură. Reconversia lui Gabriel Batistuta Primasport.ro
De pe terenurile de fotbal din Argentina la agricultură. Reconversia lui Gabriel Batistuta
16:50
”Eram la pământ”. Fostul jucător al echipei Newcastle şi al naţionalei Olandei, Daryl Janmaat, povesteşte despre dependenţa sa de cocaină Primasport.ro
”Eram la pământ”. Fostul jucător al echipei Newcastle şi al naţionalei Olandei, Daryl Janmaat, povesteşte despre dependenţa sa de cocaină
16:50
Jucătoarele echipei Iranului au refuzat să cânte imnul naţional înaintea unui meci din Cupa Asiei Primasport.ro
Jucătoarele echipei Iranului au refuzat să cânte imnul naţional înaintea unui meci din Cupa Asiei
16:40
Kader Keita, scos în cătuşe de la audieri! Fotbalistul, pasibil de arest preventiv pentru 30 de zile Primasport.ro
Kader Keita, scos în cătuşe de la audieri! Fotbalistul, pasibil de arest preventiv pentru 30 de zile
16:00
Revelaţia din Champions League, fără fani la meciul de pe Anfield. Decizia Comisiei de Apel a UEFA Primasport.ro
Revelaţia din Champions League, fără fani la meciul de pe Anfield. Decizia Comisiei de Apel a UEFA
Acum 8 ore
15:50
Revelaţia din Champions League, fără fani la meciul contra grandului din Anglia. Decizia Comisiei de Apel a UEFA Primasport.ro
Revelaţia din Champions League, fără fani la meciul contra grandului din Anglia. Decizia Comisiei de Apel a UEFA
15:50
Schimbări anunţate la Dinamo chiar înainte de Cupa României: ”Va putea juca după meciurile echipelor naţionale!” Primasport.ro
Schimbări anunţate la Dinamo chiar înainte de Cupa României: ”Va putea juca după meciurile echipelor naţionale!”
15:40
Revelaţia din Champions League, fără fani pe unul dintre cele mai tari stadioane din Anglia. Decizia Comisiei de Apel a UEFA Primasport.ro
Revelaţia din Champions League, fără fani pe unul dintre cele mai tari stadioane din Anglia. Decizia Comisiei de Apel a UEFA
15:30
Suspendări ridicole după violenţele de la meciul din Liga a cincea din Cluj. Jucătorul care a scuipat şi a luat roşu stă mai puţin decât cei care au lovit şi au ameninţat cu moartea! Primasport.ro
Suspendări ridicole după violenţele de la meciul din Liga a cincea din Cluj. Jucătorul care a scuipat şi a luat roşu stă mai puţin decât cei care au lovit şi au ameninţat cu moartea!
14:30
Cristi Chivu, măcelărit în Italia, după ce Inter a remizat la Como: "Repetă mereu acelaşi refren. Mentalitate voalată de victimă”" Primasport.ro
Cristi Chivu, măcelărit în Italia, după ce Inter a remizat la Como: "Repetă mereu acelaşi refren. Mentalitate voalată de victimă”"
14:20
Florin Prunea a dat cărţile pe faţă când a venit vorba de jucătorul impus de Becali în primul 11: ”S-au trezit târziu!” Primasport.ro
Florin Prunea a dat cărţile pe faţă când a venit vorba de jucătorul impus de Becali în primul 11: ”S-au trezit târziu!”
14:20
Kader Keita a fost adus cu cătuşele la mâini la audierile de la sediul Brigăzii Rutiere Bucureşti Primasport.ro
Kader Keita a fost adus cu cătuşele la mâini la audierile de la sediul Brigăzii Rutiere Bucureşti
14:10
Scaunul lui Arbeloa la Real Madrid se clatină serios! Florentino Perez i-a găsit deja înlocuitor: antrenorul unui gigant din Serie A Primasport.ro
Scaunul lui Arbeloa la Real Madrid se clatină serios! Florentino Perez i-a găsit deja înlocuitor: antrenorul unui gigant din Serie A
14:10
Kader Keita a fost adus cu cătuşele la mâini la audierile de sediul Brigăzii Rutiere Bucureşti Primasport.ro
Kader Keita a fost adus cu cătuşele la mâini la audierile de sediul Brigăzii Rutiere Bucureşti
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.